Softwareontwikkelaars, advocaten en 11 andere beroepen waarbij vaak problemen moeten worden opgelost

Slechts ongeveer 14% van de civiele werknemers moet dagelijks problemen oplossen, volgens de Bureau voor Arbeidsstatistieken . Maar bij sommige banen draait alles om het oplossen van problemen.

Kijkend naar de BLS 2022 gegevens, ClickUp ontdekte dat softwareontwikkelaars, leidinggevenden en advocaten in de top 13 staan van beroepen waarbij het vaakst problemen moeten worden opgelost. Beroepen op de lijst zijn gerangschikt volgens het geschatte percentage werknemers in elke baan die meer dan eens per dag problemen moesten oplossen.

In de analyse werden meer dan 100 banen bekeken en alleen banen waarbij meer dan de helft van de werknemers dagelijks meerdere keren problemen oploste, kwamen in de ranglijst voor. Bijna de helft van de banen op de lijst heeft managementverantwoordelijkheden.

Managementposities vereisen veel probleemoplossend werk omdat ze toezicht moeten houden op mensen en processen, doelen moeten definiëren en opsplitsen in kleinere, toewijsbare taken en beslissingen moeten nemen over het beheer van middelen op basis van theorie en gegevens.

Werkgevers hechten waarde aan probleemoplossing op de werkplek omdat werknemers met deze vaardigheden beter in staat zijn om zelfstandig uitdagingen aan te gaan, nieuwe ideeën voor te stellen en processen kunnen verbeteren en het bedrijf en zijn klanten tijd en geld besparen.

Focussen op en ontwikkelen van geavanceerde, genuanceerde en snel reagerende probleemoplossende vaardigheden kan zelfs tot op zekere hoogte helpen om sommige op kennis gebaseerde professionals te isoleren van de meest ontwrichtende effecten van kunstmatige intelligentie en automatiseringstechnologieën.

De MIT Sloan Management Overzicht ontdekte dat vaardigheden die "gestandaardiseerd en gecodeerd" kunnen worden het meest geautomatiseerd worden Het onderzoek toonde aan dat taken die een fysieke of realtime oplossing vereisen doorgaans een lagere automatisering hebben. Dat was te wijten aan het feit dat het maken van tools die de onvoorspelbaarheid van deze taken aankunnen te duur is, te veel werk met zich meebrengt of technologisch nog niet haalbaar is.

Problemen oplossen is een vaardigheid die geoefend en aangescherpt kan worden. Er is een brede array aan literatuur en cursussen beschikbaar voor het aanleren van gevestigde methoden om problemen op te lossen, met specialiteiten in onderwerpen als parallel denken, decompositie, onderzoek en analyse. Zelfs het oefenen van woord- en logicaraadsels als vrijetijdsbesteding kan helpen om probleemoplossende vaardigheden aan te scherpen.

EEN VOLTOOIDE GIDS VOOR HET TOEWIJZEN VAN MIDDELEN Begrijp de ins en outs van middelentoewijzing maximaliseer productiviteit en efficiëntie met deze handige gids.

13. Elektrotechnisch ingenieurs

Canva

Deel van werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 51.7%

: 51.7% Nationale werkgelegenheid: 186.020 (1,32 per 1.000 banen)

Elektrotechnisch ingenieurs ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderhouden elektrische systemen en componenten. Ze kunnen problemen identificeren, circuits en andere onderdelen ontwerpen en prototypes maken om hun oplossingen te testen. En ze kunnen voor verrassingen komen te staan.

In 1945 werkte Percy Lebaron Spencer, een elektrotechnisch ingenieur voor Raytheon, bijvoorbeeld aan radarapparatuur en merkte dat een reep in zijn zak gesmolten was. Door kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden toe te passen, bedacht hij een reeks tests, observaties en experimenten en vond uiteindelijk de magnetron uit.

Praktijkervaring en professionele ontwikkeling helpen elektrotechnici bij het ontwikkelen van hun analytische en kritische denkvaardigheden. Deelname aan beroepsverenigingen kan ook helpen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden op het gebied van communicatie en teamwerk, waardoor ze in staat zijn om effectief samen te werken met hun collega's en clients .

12. Managers van transport, opslagruimte en verdeling

goodluz // Shutterstock

Deel van werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 52.6%

: 52.6% Nationale werkgelegenheid: 144.640 (1,027 per 1.000 banen)

Transport-, opslag- en distributiemanagers houden zich bezig met het abonneren, leiden en coördineren van transport-, opslag- en distributieactiviteiten.

Deze logistieke professionals moeten het werk van ondergeschikten organiseren en beheren, analytische en inventarisatiesoftware effectief gebruiken, gegevens en rapporten evalueren en hierop actie ondernemen, en communiceren en samenwerken met andere afdelingen.

De COVID-19 pandemie is een onophoudelijke reeks problemen geweest voor transport-, opslag- en distributiemanagers, die te maken hadden met pieken in de vraag, tekorten aan chauffeurs en stijgende magazijnkosten. Nu zullen de stijgende inflatie en de afkoelende vraag hun eigen reeks problemen in omgekeerde richting door de pijplijn sturen.

Op de hoogte blijven van belangrijke gegevens, zoals veranderende regelgeving, het weer, software-innovaties en tarieven zijn enkele van de stappen die transport-, opslag- en distributiemanagers nemen om beter voorbereid te zijn op het oplossen van problemen. Het behalen van certificaten en het volgen van cursussen in supply chain management en andere verwante studierichtingen zijn ook nuttig voor het oefenen en ontwikkelen van sleutelvaardigheden in probleemoplossing.

11. Managers van computer- en informatiesystemen

Frame Stockbeelden // Shutterstock

Aandeel werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 54.0%

: 54.0% Nationale werkgelegenheid: 485.190 (3,444 per 1.000 banen)

Managers van computer- en informatiesystemen zijn verantwoordelijk voor het abonnement en de coördinatie van computergerelateerde activiteiten binnen hun organisatie. Een hoog niveau van technische expertise en vaardigheden op het gebied van people management zijn vereist om effectief te zijn.

Taken voor managers van computer- en informatiesystemen kunnen bestaan uit het managen van al het personeel van de organisatie dat betrokken is bij de computersystemen en het overleggen met eindgebruikers en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de abonnementsplannen op één lijn liggen met de doelen van de organisatie.

Op de hoogte blijven van het laatste onderzoek en de nieuwste technologie is een belangrijke stap als voorbereiding om een betere probleemoplosser te worden als een computer- en informatiesysteemmanager, zodat je op de hoogte bent van de huidige best practices wanneer het tijd is om een beslissing te nemen of te adviseren.

Een andere manier om je probleemoplossende vaardigheden te verbeteren is om routine vergaderingen te houden en team feedback te vragen. Dit is een manier om te werken aan communicatievaardigheden en om ervoor te zorgen dat verwachtingen en problemen duidelijk worden begrepen en dat er actie wordt ondernomen.

10. Bouwkundige en engineering managers

Canva

Aandeel werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 54.6%

: 54.6% Nationale werkgelegenheid: 187.100 (1,328 per 1.000 banen)

Architecten- en ingenieursmanagers plannen, leiden en coördineren activiteiten op het gebied van architectuur en engineering, volgens het BLS Occupational Outlook Handbook . Ze kunnen bijvoorbeeld toezicht houden op een bouw- en renovatieproject, projectvoorstellen en offertes ontwikkelen en presenteren en toezicht houden op het werven van personeel voor ontwerp- en engineeringteams.

Architectural and engineering managers moeten hun teams effectief kunnen leiden en inspireren. Ze moeten zich ook strikt houden aan deadlines voor projecten en beschikken over superieure schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, die allemaal een geavanceerd probleemoplossend vermogen vereisen.

Om beter voorbereid te zijn als probleemoplosser, wonen architecten- en engineeringmanagers ontwerppresentaties bij om het werk van andere professionals te bestuderen, profiteren ze van bijscholingsmogelijkheden en grijpen ze kansen om meer veldervaring op te doen.

Bonus: Projectbeheersoftware voor engineering SOFTWARE VOOR HET BEHEER VAN UW BOUWKUNDIGE PROJECTEN Ontdek de juiste software voor projectmanagement voor architecten om uw projecten soepel te laten verlopen.

9. K-12 onderwijsbeheerders

Canva

Deel van werknemers die meer dan één keer per dag problemen oplossen : 54.8%

: 54.8% Nationale werkgelegenheid: 274.710 (1,95 per 1.000 banen)

K-12 onderwijsadministrateurs plannen, leiden en coördineren de academische, administratieve of ondersteunende activiteiten van kleuter-, basis- en middelbare scholen, volgens het BLS Occupational Outlook Handbook.

Of het nu gaat om het aansturen van leerkrachten, het helpen van leerlingen bij het doorlopen van het leerplan of het toezicht houden op verbeteringen aan faciliteiten, basisschoolbeheerders lossen voortdurend problemen op. Van hen wordt verwacht dat ze "nauwkeurige, snelle, effectieve en geaccepteerde oplossingen" creëren, afhankelijk van hun visie "en schoolontwikkelingsprogramma's" volgens een onderzoek uit 2010 .

Om een effectieve schooladministrateur te zijn, moet je oefenen in het opbouwen van positieve relaties, collega's en gezinnen op de eerste plaats zetten en strategieën gebruiken om conflicten en stressvolle situaties op te lossen.

Deelnemen aan onderzoek, seminars en lessen bijwonen en lid worden van professionele onderwijsgroepen zijn allemaal manieren om op de hoogte te blijven van de nieuwste probleemoplossende middelen en trends in het veld.

8. Managers natuurwetenschappen

VE.Studio // Shutterstock

Aandeel werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 56.4%

: 56.4% Nationale werkgelegenheid: 74.760 (0,531 per 1.000 banen)

Natuurwetenschappelijke managers houden volgens het BLS Occupational Outlook Handbook toezicht op het werk van wetenschappers, zoals scheikundigen, natuurkundigen en biologen. Deze werknemers hebben de leiding over activiteiten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling en coördineren tests, kwaliteitscontrole en productie.

Managers in de natuurwetenschappen moeten hun hoogontwikkelde vaardigheden op het gebied van onderzoek en wetenschappelijke observatie gebruiken en die van hun directe rapportages inzetten om antwoorden te vinden op complexe technische problemen.

Van werknemers in deze rol wordt verwacht dat ze functies uitvoeren als het ontwikkelen van strategieën en onderzoeksprojecten; het interviewen, aannemen en aansturen van wetenschappers, technici en ondersteunend personeel; en administratieve taken.

Omdat de wetenschap zich zo snel ontwikkelt, moeten natuurwetenschappelijke managers voortdurend de nieuwste ontwikkelingen lezen en bijhouden, zodat ze de kennis en beste praktijken kunnen toepassen op hun werk. Het bijwonen van gezondheidsbeurzen, het publiceren van papers en het werken met een wetenschappelijke mentor zijn enkele manieren waarop natuurwetenschappelijke managers de vaardigheden en kennis opbouwen die nodig zijn om succesvolle probleemoplossers te zijn.

7. Software ontwikkelaars

Roman Samborskyi // Shutterstock

Aandeel werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 58.4%

: 58.4% Nationale werkgelegenheid: 1.364.180 (9,683 per 1.000 banen)

Softwareontwikkelaars zijn volgens het BLS Occupational Outlook Handbook verantwoordelijk voor het analyseren van de behoeften van gebruikers en het ontwerpen en ontwikkelen van software om aan die behoeften te voldoen. Ze ontwerpen elk onderdeel van een toepassing of systeem en coördineren hoe elk onderdeel samenwerkt.

Informatica zelf is de studie van het oplossen van problemen, dus probleemoplossende vaardigheden zitten ingebakken in alle aspecten van een softwareontwikkelaar. Bij het ontwerpen en implementeren van code, het oplossen van problemen en het oplossen van bugs, en het nauwkeurig en effectief communiceren binnen en tussen teams, zijn softwareontwikkelaars probleemoplossende meesters.

Softwareontwikkelaars scherpen hun probleemoplossende vaardigheden aan door werkervaring op te doen, aanvullende certificeringen en kwalificaties te behalen en op de hoogte te blijven van snelle ontwikkelingen in de sector. Buiten hun kernfuncties dragen ze misschien code bij aan open source projecten, nemen ze deel aan coderingsuitdagingen en hackathons of doen ze vrijwilligerswerk voor non-profit groepen die zich richten op het bouwen van softwareoplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals Code for America.

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER AGILE Verken deze hub van artikelen, gidsen en blauwdrukken om Agile methodologieën te begrijpen voor software teams .

6. Natuurkundigen

indukas // Shutterstock

Aandeel werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 60.3%

: 60.3% Nationale werkgelegenheid: 20.020 (0,142 per 1.000 banen)

Natuurkundigen zijn wetenschappers die de wisselwerking tussen materie en energie bestuderen. Of het nu gaat om het aanpakken van klimaatverandering, de jacht op nieuwe subatomaire deeltjes of het uitzoeken hoe je een chocoladetaartmix sneller kunt laten rijzen, natuurkundigen lossen overal om ons heen problemen op.

Van episch tot alledaags, natuurkundigen gebruiken stap-voor-stap benaderingen, passen oplossingen uit het verleden toe op nieuwe problemen, schetsen procedures en verifiëren resultaten.

Natuurkundigen bereiden zich voor op het oplossen van problemen door zich te verdiepen in de grondbeginselen van hun veld, strategieën voor probleemoplossing te leren en te oefenen en deel te nemen aan professionele organisaties. Ze kunnen in hun vrije tijd ook woordproblemen en hersenkrakers op het gebied van natuurkunde oplossen en vervolgens oplossingen en strategieën met collega's delen.

5. Leidinggevenden

Gorodenkoff // Shutterstock

Aandeel werknemers die meer dan eens per dag problemen oplossen : 61.8%

: 61.8% Nationale werkgelegenheid: 200.480 (1,423 per 1.000 banen)

Topmanagers plannen strategieën en beleid om ervoor te zorgen dat een organisatie haar doelen bereikt, volgens de BLS, waaronder het coördineren en leiden van de activiteiten van het bedrijf en de organisatie.

Het herkennen van hiaten tussen waar een organisatie staat en haar doelen en het bedenken en implementeren van oplossingen, vaak in realtime, is de kern van de rol van een leidinggevende.

Het opzetten van structuren om nieuwe producten te ontwikkelen, het overwinnen van budgettekorten, gelijke tred houden met de concurrentie, navigeren door regelgeving en het managen van de persoonlijkheden en carrièregroei van het personeel zijn allemaal soorten problemen die leidinggevenden moeten oplossen.

Leidinggevenden volgen opleidings- en ontwikkelingsprogramma's om hun probleemoplossende en managementvaardigheden te verbeteren. Ze kunnen hun managementexpertise aanbieden aan een non-profit organisatie of mentor worden van een jongere manager. Leidinggevenden nemen deel aan conferenties en workshops en blijven op de hoogte van het nieuws uit hun sector om hun vaardigheden, waaronder probleemoplossing, uit te breiden.

4. Verpleegkundigen

Monkey Business // Shutterstock

Aandeel werknemers die meer dan één keer per dag problemen oplossen : 62.4%

: 62.4% Nationale werkgelegenheid: 234.690 (1,666 per 1.000 banen)

Nurse practitioners diagnosticeren en behandelen acute, episodische of chronische ziekten, zelfstandig of als onderdeel van een gezondheidsteam, volgens de BLS, en kunnen zich richten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ze kunnen betrokken zijn bij het bestellen, uitvoeren of interpreteren van laboratoriumwerk en röntgenfoto's en kunnen medicijnen voorschrijven.

Er wordt een beroep gedaan op verpleegkundigen om hun uiteenlopende kennis toe te passen bij het omgaan met verschillende situaties tijdens hun diensten in een voortdurend veranderende omgeving. Ze kunnen een oplossing toepassen van de ene set patiënten op de andere.

Bijvoorbeeld, een verpleegster beschreef hoe een pijnstiller die werkte voor diabetespatiënten met neuropathie een amputatiepatiënt hielp die leed aan diepe zenuwpijn en niet goed reageerde op traditionele opioïden.

Zorgverleners die op de hoogte blijven van het meest recente onderzoek rapporteren betere resultaten voor hun patiënten. Nurse practitioners kunnen een evidence-based benadering gebruiken om een systematisch proces toe te passen voor het beoordelen, analyseren en vertalen naar de echte wereld van de nieuwste gezondheidszorg en wetenschappelijk bewijs. Trainingen, conferenties en sociale media bieden ook andere informatiebronnen om vaardigheden en kennis aan te scherpen.

3. Persoonlijke financiële adviseurs

Canva

Aandeel werknemers dat meer dan één keer per dag problemen oplost : 67.1%

: 67.1% Nationale werkgelegenheid: 263.030 (1,867 per 1.000 banen)

Persoonlijke financiële adviseurs beoordelen de financiële behoeften van hun clienten en adviseren hen over investeringsbeslissingen en het omgaan met belastingwetten en verzekeringen, volgens de BLS. Ze helpen hun clients met korte- en langetermijndoelen, zoals sparen voor school en pensioen.

Sparen voor je pensioen in een omgeving met stijgende rentepercentages, het hoofd bieden aan snel stijgende schoolkosten en beslissen wat te doen met de opbrengst van de verkoop van een huis zijn enkele van de problemen die de clients van een persoonlijk financieel adviseur kunnen tegenkomen en die oplossingen op maat vereisen.

Persoonlijke financiële adviseurs de problemen van hun client definiëren, de oorzaken identificeren, oplossingen onderzoeken en beslissen en implementeren ze, aldus Michael Sciortino, Managing Director van Vesticor Advisors.

Certificeringen, zoals gecertificeerd financieel planner, erkend financieel analist of erkend financieel adviseur, of professionele ontwikkelingscursussen kunnen de harde vaardigheden van persoonlijke financiële adviseurs verbeteren en bieden gestructureerde mogelijkheden om bewezen probleemoplossende strategieën te leren en toe te passen.

Door deel te nemen aan een pro bono-programma via een professionele organisatie kan een adviseur zijn kennis toepassen om individuen, gezinnen en gemeenschappen in nood te helpen, terwijl hij extra mogelijkheden krijgt om te oefenen met het aanpakken van nieuwe en dringende problemen.

2. Advocaten

Canva

Aandeel werknemers dat meer dan één keer per dag problemen oplost : 68.1%

: 68.1% Nationale werkgelegenheid: 681.010 (4,834 per 1.000 banen)

Het adviseren en vertegenwoordigen van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen bij juridische problemen en geschillen behoren tot de belangrijkste taken van advocaten.

Advocaten moeten juridische problemen onderzoeken en analyseren en advies geven aan hun clients. Ze evalueren allerlei juridische beslissingen, zoals het afwegen van de voor- en nadelen van het aanvragen van een vonnis versus het aanbieden van een schikking in een zaak, onderhandelen over contracten en reageren op "cease and desist" brieven. Problemen oplossen is zo'n sleutelwoord in de advocatuur dat het bovenaan een rapport van de American Bar Association stond over fundamentele vaardigheden voor advocaten, nog vóór juridische analyse.

Advocaten bereiden zich voor op het oplossen van problemen door actief te luisteren, zich te verdiepen in de details van een zaak en zich in te lezen in de nieuwste zaken en juridische strategieën. Gespecialiseerde workshops, oefeningen, rollen en simulaties om problemen op te lossen soms georganiseerd door beroepsverenigingen -zijn andere manieren waarop advocaten hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

1. Podologen

Canva

Deel van werknemers die meer dan één keer per dag problemen oplossen : 85.5%

: 85.5% Nationale werkgelegenheid: 8.840 (0,063 per 1.000 banen)

Podotherapeuten bieden medische en chirurgische zorg aan mensen met voet-, enkel- en onderbeenproblemen, volgens het BLS Occupational Outlook Handbook.

Patiënten komen naar hun podotherapeut met problemen zoals hielpijn, eeltknobbels, ingegroeide teennagels en problemen met lopen. Podotherapeuten luisteren naar het probleem, stellen de diagnose en schrijven oplossingen voor afhankelijk van wat nodig is, zoals steunzolen, medische crèmes of fysiotherapie.

Podotherapeuten scherpen hun probleemoplossende vaardigheden aan door het oefenen en leren van nieuwe en gevestigde diagnosemethodologieën en het bijwonen van trainingssessies en conferenties. Ze oefenen ook regelmatig en zoeken feedback van patiënten en collega's om hun technieken en patiëntresultaten te verbeteren.

Verbeter uw probleemoplossende vaardigheden en verhoog uw managementefficiëntie met ClickUp

In de snelle zakenwereld van vandaag is een effectieve probleemoplosser cruciaal voor elke rol, vooral voor management of leiderschap. Gelukkig zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar om u te helpen uw werk te stroomlijnen en uw Taken efficiënt te beheren.

ClickUp, in het bijzonder, is een uitzonderlijke tool voor projectmanagement dat u kan helpen georganiseerd te blijven en uw doelen te bereiken. Met ClickUp kunt u eenvoudig uw voortgang bijhouden, samenwerken met uw teamleden en corrigerende maatregelen nemen wanneer dat nodig is.

Probeer ClickUp gratis uit en til uw managementefficiëntie naar een hoger niveau! ---

gast Schrijver:**_

ben Popken