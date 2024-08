10 beste klantensamenwerkingssoftwarekeuzes voor 2024

Clients zijn mysterieuze wezens, een beetje zoals katten. 🐈‍⬛

Ze hebben veel meningen en soms denk je te weten wat ze willen, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.

Als je de samenwerking met uw clienten kunt verbeteren en hun inbreng eerder en vaker te krijgen, kunt u voorkomen dat u tijd verspilt aan middelen die misschien niet worden goedgekeurd. Met betere software voor client-samenwerking kunt u uw proces verbeteren, uw winstgevendheid verhogen en elk project laten spinnen.

Leer wat u moet zoeken in client samenwerkingssoftware en maak je klaar om een van de 10 beste samenwerkingstools van dit moment te gebruiken. Met deze 10 opties lijken al je projecten voor clients een beetje warmer en frisser.

Wat is software voor samenwerking met klanten?

Software voor samenwerking met klanten is een cloud-gebaseerd programma waarmee je onboarding-papieren, abonnementen, vragen en abonnementen naar je klanten kunt sturen, deliverables en rapportages. De meeste samenwerkingssoftware is webgebaseerd, maar sommige bieden ook mobiele apps aan.

Het idee achter client collaboration software is dat jij en je client kunnen communiceren binnen de interface van de software, waardoor je de verzoeken, feedback en rapporten van je client kunt bijhouden projectresultaten op één plaats. Zo is alles netjes en opgeruimd. 🧹

Verhoog productiviteit met samenwerken taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

Maar we hebben allemaal wel eens clients gehad die niet nieuwe software wilden leren. Daarom integreert sommige samenwerkingssoftware voor clients met de tools die jij en je client al gebruiken, waardoor het makkelijk wordt om e-mails, Slack-berichten, delen van bestanden en nog veel meer te importeren.

Alles is nog steeds netjes en opgeruimd, zelfs als je client een beetje chaotisch is.

Dit zijn onze must-have functies voor software voor client-samenwerking. Hoewel veel van de tools die we hieronder uitlichten nog veel meer doen, zorgen deze vier basisfuncties ervoor dat je collabs soepeler verlopen:

Eenvoudig delen van bestanden : U moet uw clients contracten, proeven en andere bestanden ter goedkeuring toesturen, dus uw software moet het delen van bestanden gemakkelijk maken voor het uploaden en openen van de meest voorkomende bestandstypen

U moet uw clients contracten, proeven en andere bestanden ter goedkeuring toesturen, dus uw software moet het delen van bestanden gemakkelijk maken voor het uploaden en openen van de meest voorkomende bestandstypen Intuïtieve communicatietools : Functies zoals instant messaging, vermeldingen en gedeelde documenten bieden realtime hulp bij het samenwerken met uw clienten in een platform voor taakbeheer

Functies zoals instant messaging, vermeldingen en gedeelde documenten bieden realtime hulp bij het samenwerken met uw clienten in een platform voor taakbeheer Op rollen gebaseerde toestemmingen: De mogelijkheid om grenzen te stellen aan waartoe uw client toegang heeft, zorgt ervoor dat hij niet ziet hoe de worst wordt gemaakt of de mogelijkheid heeft om projecten te beheren buiten zijn specifieke werk 🌭

De mogelijkheid om grenzen te stellen aan waartoe uw client toegang heeft, zorgt ervoor dat hij niet ziet hoe de worst wordt gemaakt of de mogelijkheid heeft om projecten te beheren buiten zijn specifieke werk 🌭 Integraties : Als u al andere communicatietools gebruikt, zoals Slack voor berichten of Zoom voor videogesprekken, zorg er dan voor dat uw software voor klantensamenwerking integreert met deze programma's, zodat u de communicatie met uw clienten gemakkelijk kunt importeren

Nu je weet wat de minimale vereisten zijn voor software voor client-samenwerking, kun je kennismaken met 10 tools die het maximale doen. Deze 10 tools voor project- en projectmanagement hebben de functies die bureaus en professionele dienstverleners nodig hebben om met hun clients te communiceren.

Kies een samenwerkingstool waar je hele team dol op zal zijn, zodat ze hun werk kunnen doen, het succes van projecten kunnen bijhouden en hun prestaties kunnen verbeteren klantenbinding .

Samenwerken aan ideeën met clients, chatten over deliverables, taken toewijzen en verbluffende Docs of wiki's maken met realtime functies voor commentaar, allemaal op één plek in ClickUp

Als u uw hele client- en projectlevenscyclus op één plaats wilt beheren, dan hebt u een ClickUp-werkruimte nodig.

ClickUp is een deel projectmanagement tool, een deel online samenwerkingstool, een deel CRM tool en een deel rapportage tool - kortom, het is een hele gereedschapskist voor uw team. 🛠️ 🧰

Dit is een van de beste samenwerkingssoftware voor teams en clients met functies zoals gedeelde Docs, Whiteboards, instant messaging, realtime commentaar, delen van bestanden en vermeldingen. Je kunt ook activa delen zoals video's, spreadsheets, wireframes en webpagina's, zodat je team en client altijd de context hebben die ze nodig hebben.

En met ClickApps voor werkbeheer, tijdsregistratie en rapportage kunt u de werklast van uw team bijhouden. Voor projectmanagers maakt ClickUp het gemakkelijk om burn-out bij werknemers te voorkomen en de status van projecten te bewaken om te voorkomen dat budgetten voor projecten van clients onder de maat raken.

Naast een webgebaseerde app is ClickUp ook beschikbaar als mobiele app voor iOS of Android. De app geïntegreerd met uw favoriete tools en kunt u gegevens importeren uit andere programma's voor project- en projectmanagement, waaronder Asana, Trello, Trello, Todoist, monday.com, Wrike en Basecamp, met één klik.

Beste functies

DeClickUp CRM stelt u in staat om uw verkooppijplijn te bekijken en uw clientbetrokkenheid te monitoren. U kunt het ook integreren met uw e-mails om clients te bereiken, het onboardingproces te starten en projectupdates te verzenden vanaf één plaats. En met eenCRM sjabloonkunt u deze functie snel en gemakkelijk gebruiken

ClickUp Documenten en deClickUp Whiteboard zijn ideaal voor creatieve teams. Ze makenproject samenwerking eenvoudig, zelfs voor teams op afstand. Je kunt brainstormen, samenwerken, commentaar geven en functies voor taakbeheer gebruiken om werk in realtime toe te wijzen, zodat je team en je client vanaf het begin van het proces op dezelfde pagina zitten. Scherm delen is niet nodig, omdat ieders deel van de weergave van het document of whiteboard in realtime wordt bijgewerkt

ClickUp AI stelt u in staat om uw werk te automatiseren, inclusief het verzenden van automatische updates naar clients wanneer een projectitem klaar is voor hun beoordeling. Het is de allereerste AI-tool die speciaal is ontwikkeld voor elke rol in uw organisatie, zodat uw hele team de volgende functies kan uitvoerensneller kan werken en efficiënter kan werken

Limieten

Er kan een leercurve zijn wanneer nieuwe gebruikers ClickUp's lange lijst met functies leren kennen

Niet alle functies op de web app zijn momenteel beschikbaar op de mobiele app

Prijzen

Free Forever

Unlimited: $7 per lid per maand

$7 per lid per maand Business: $12 per lid per maand

$12 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI:Alle betaalde abonnementen zijn beschikbaar voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Teamwork

via Teamwerk Teamwork laat de droom werken! En Teamwork, de samenwerkingstool voor clients, maakt van client werk een droom. 💭

Dit softwareprogramma voor bureaus heeft tools voor het maken van projectboards, het plannen van taken, het bewaken van de werklast van je team, het scannen van een project, het instellen van mijlpalen, het inwerken van klanten, het bijhouden van uren, het genereren van facturen en het verkrijgen van goedkeuring van de client.

Vanaf het begin van je klantreis tot ze hun handtekening zetten onder het allerlaatste product, helpt deze app je projecten te beheren voor verschillende clients en ervoor te zorgen dat ze op tijd en binnen budget blijven.

Beste functies

Door drukproeven te uploaden, kun je de feedback van je client in de context volgen en zien hoe de projectassets zich ontwikkelen

Door gebruikers van je klant toe te voegen, kun je hun toegang tot het project beheren, zodat ze de voortgang van het project kunnen zien en opmerkingen kunnen toevoegen aan taken waartoe je ze toegang hebt gegeven

Functies voor tijdsregistratie registreren al je factureerbare minuten en maken het eenvoudig om facturen te genereren

Limieten

Er is geen iOS app, wat frustrerend kan zijn voor Mac gebruikers die liever op hun telefoon of tablet werken

Sommige gebruikers rapporteren dat het inwerken van hun team tijdrovend was, en het kan moeilijker zijn om clients de software te leren gebruiken dan interne teamleden

prijzen ####

Free Forever

Starter: $5,99 per lid per maand

$5,99 per lid per maand Verzorgen: $9,99 per lid per maand

$9,99 per lid per maand Groeien: $19,99 per lid per maand

$19,99 per lid per maand Schaal: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

3. Rennen.it

via ProofHub Vrijwel allemaal cloud-gebaseerd software voor projectmanagement helpt bij het stroomlijnen van werk op afstand. Maar ProofHub heeft extra aandacht besteed aan tools voor verspreide teams met robuuste functies voor communicatie en deadlines die zich automatisch aanpassen aan de tijdzones van je clients en teamleden.

Dus waar je ook werkt, je kunt altijd samenwerken. 👯

Als een van de beste tools voor samenwerking met klanten bevat ProofHub een volledig pakket van projectmanagement, rapportage en beheerderstools om u te helpen uw projecten van begin tot eind te beheren. En de grote bibliotheek met integraties, waaronder Slack, Dropbox, Google Drive en One Drive, betekent dat je bronnen kunt delen met je clients op het platform van hun voorkeur.

Bovendien wordt het bijgewerkt terwijl je bezig bent in de ProofHub werkruimte van je team.

Beste functies

Externe verzoeken stellen clients in staat formulieren in te dienen en te vragen om bugfixes, wijzigingen in deliverables of compleet nieuwe deliverables

Met aangepaste rollen kun je verschillende toestemmingen instellen voor clients en leden van het team, zodat iedereen alleen toegang heeft tot wat hij of zij nodig heeft

Robuuste samenwerkingstools voor clients en teams, waaronder commentaar met vermeldingen, e-mailintegraties en individuele en groepschatopties waarmee je snel kunt communiceren via instant messaging en tijdlijnen van projecten kunt bijhouden

Limieten

Veel gebruikers melden dat de opties voor de instelling van uw voorkeuren voor notificaties beperkt zijn, waardoor het moeilijk kan zijn om uw meldingen te organiseren en te prioriteren

Deze software bevat geen budgetteringstools en als je een tijdsregistratieverslag wilt omzetten in een factuur, moet je een integratie met Freshbooks of QuickBooks toevoegen

Prijzen

Essential: $45 per maand

$45 per maand Ultieme controle: $89 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

5. Kantata

via Kantata Kantata is aangepast voor bureaus. Het begrijpt de hele levenscyclus van een project van een bureau, van pitching tot contractering tot het tegengaan van de gevreesde scope creep. 🧟‍♂️

Dit platform voor projectmanagement zorgt niet alleen voor betere communicatie tussen je client en je team, het heeft ook geavanceerde analysetools die risico's, aannames, problemen en afhankelijkheid bijhouden, evenals mijlpalen voor inkomsten en kosten.

Dus als u uw strategie moet bijstellen, een probleem moet aanpakken of een bestelling moet wijzigen, kunt u dit in één oogopslag zien - u hoeft niet meer met een vergrootglas door stoffige spreadsheets te worstelen. 🕵️‍♀️

Kantata is beschikbaar met een API voor Salesforce of met een open API, zodat u dit programma kunt uitvoeren met de tools die u al gebruikt.

Beste functies

Nodig clients uit om te kijken naarmijlpalen van het project en goedkeuringen te geven terwijl je werkt in plaats van aan het einde van het project

Automatiseer uw werkstromen en maak herbruikbare sjablonen waarmee u projecten snel kunt plannen

Uw projectplanning, scope en budget naast elkaar weergeven om alles bij te houden

Limieten

Sommige gebruikers geven aan dat dit programma moeilijk te navigeren kan zijn en ze zouden willen dat het meer intuïtieve functies bood, zoals slepen en neerzetten en een optie om dingen ongedaan te maken

Andere gebruikers rapporteren trage laadtijden en beperkte integratieopties

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (1.325+ beoordelingen)

4.1/5 (1.325+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (595+ beoordelingen)

6. Werkzone

via Werkzone Workzone is een programma voor projectmanagement met geavanceerde functies voor het bijhouden en rapporteren, evenals beveiligde client portals. Zoals alle software voor projectmanagement kun je projectboards instellen en taken toewijzen, maar het zijn functies zoals werklast en onkosten bijhouden die dit programma bijzonder geschikt maken voor bureaus.

Je kunt de projecten van je klanten in hun eigen werkruimtes (of zones) bekijken, of je kunt een overzicht bekijken van alle projecten van je klanten en hun statussen, zodat je gemakkelijk kunt beslissen welk project je aandacht het eerst nodig heeft.

Dus als het voelt alsof al je clients tegelijk je aandacht willen, kun je zien wie je het hardst nodig heeft.

Beste functies

Beveiligde klantportalen stellen je in staat om een merkervaring voor je klant te creëren en verschillende toestemmingen in te stellen voor verschillende gebruikers

Project dashboards laten je alle projecten van je klanten in één keer zien, zodat je weet welke projecten op schema liggen en welke extra aandacht nodig hebben

Een hands-on inwerkproces zorgt ervoor dat je deze software snel leert gebruiken en dat je werkruimte wordt ingesteld met alle functies die je team nodig heeft en geen functies die ze niet nodig hebben

Limieten

Dit programma is puur webgebaseerd zonder mobiele app

Er is geen gratis versie en de kosten kunnen te hoog zijn voor gebruikers die alleen basisfuncties nodig hebben

Prijzen

Teams: $24 per lid per maand

$24 per lid per maand Professioneel: $34 per lid per maand

$34 per lid per maand Enterprise: $43 per lid per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

4.2/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

7. Monday.com

via Monday.nl Als je ooit een geval van de Monday hebt gehad, is het misschien tijd om te krijgen Monday.com .

Dit platform voor taakbeheer en samenwerking kan je helpen om je Monday - en al je andere werkdagen - goed te beginnen door het makkelijker te maken om te zien wat jij en je team nog moeten doen.

Natuurlijk is deze online werkruimte niet zo vermakelijk als de film "Office Space", maar welke online werkruimte is dat wel? 🍿

Je kunt monday.com gebruiken om een betere samenwerking tussen je team en je klanten te bevorderen door leden van je team en klanten uit te nodigen voor projectboards, taken toe te wijzen en bestanden te delen. Deze software voor projectmanagement maakt het voor je team gemakkelijker om samen te werken en te communiceren met je client.

Beste functies

Met projectborden en kaarten met taken kun je je project abonneren en taken toewijzen aan teamleden, freelancers of clients of bestanden delen om de werkstroom op gang te houden

Aangepaste dashboards houden de voortgang, het budget en de tijdlijn van je project bij met duidelijke visuals zoals grafieken en grafieken

Automatiseringen stellen je in staat om "als dit dan dat" regels in te stellen om taken of notificaties te triggeren wanneer je bepaalde stappen Voltooid hebt, zodat je bijvoorbeeld klanten automatisch kunt laten weten wanneer de deliverables beschikbaar zijn voor hun beoordeling

Limieten

Sommige gebruikers geven aan dat de functies van de automatisering soms niet goed werken, waardoor je defecte taken handmatig moet verwijderen en opnieuw maken

Andere gebruikers melden dat het een uitdaging kan zijn om voorkeuren voor notificaties in te stellen en te bewerken

Prijzen

Gratis

Basis: $8 per lid per maand

$8 per lid per maand Standaard: $10 per lid per maand

$10 per lid per maand Pro: $16 per lid per maand

$16 per lid per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.070+ beoordelingen)

8. Trello

via TrelloTrello is een populaire naam op het gebied van projectmanagement. 👾

Iedereen die wel eens tools voor projectmanagement die de afgelopen 10 jaar hebben gebruikt, zullen waarschijnlijk de layout van Trello herkennen. Het is gebaseerd op agile processen en gebruikt een Kanban-bord om teams te helpen productief samen te werken.

Je kunt verschillende borden maken voor elk van de projecten van je clienten en vervolgens je hele projectbord bekijken of aankomende taken weergeven in een lijst of kalenderweergave. Dit programma is geweldig voor onboarding van clients projectplanning en voortgang van het project bijhouden.

Het is in hoge mate aanpasbaar. Je kunt je prikbord aanpassen aan je werkstroom en je kunt clients uitnodigen voor hun eigen prikbord, zodat ze hun projectdocumenten kunnen bekijken en taken kunnen nakijken.

Beste functies

Met Trello-borden kun je je project organiseren, taken plannen en taken toewijzen aan leden van je team of aan je clients

Sjablonen helpen je bij het snel en gemakkelijk instellen van de projectborden voor je clients - je hoeft alleen maar de lege plekken in te vullen

Dankzij honderden integraties kun je verbinding maken met je favoriete apps, zoals Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox en Google-documenten

Limieten

Dit programma heeft geen ingebouwde functies voor rapportage of analyse, waardoor het moeilijk kan zijn om het succes van je project bij te houden zonder een integratie toe te voegen

Trello heeft beperkte automatisering functies en is beter voor het plannen van eenvoudige projecten dan complexe projecten met meerdere afhankelijkheid

prijzen ####

Gratis

Standaard: $5 per lid per maand

$5 per lid per maand Premium: $10 per lid per maand

$10 per lid per maand Enterprise: $17,50 per lid per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.340+ beoordelingen)

4.4/5 (13.340+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.680+ beoordelingen)

9. Alleklanten

via AllClients Als je team slank draait, is AllClients het CRM om je relaties soepel te laten verlopen. 🏃‍♂️

Deze tool voor clientbeheer is ontworpen met kleine bedrijven in gedachten. AllClients zegt dat ze "alles wat je nodig hebt en niets wat je niet nodig hebt" bieden Vertaling: Deze tool is eenvoudig te gebruiken, maar heeft niet zo veel functies als sommige andere opties op deze lijst.

Toch is het voor veel eigenaren van kleine bedrijven alles wat je nodig hebt. Je kunt de contactgegevens van je clients opslaan in een klantendatabase en e-mails en sms-berichten versturen om in contact te blijven.

Je kunt ook veel van je marketingtaken automatiseren. Dus zelfs als je een klein team hebt, glipt er niets door de mazen van het net.

Beste functies

Ingebouwde e-mailmarketing- en communicatietools helpen je om in contact te blijven met je clients zonder dat je hoeft te betalen voor een apart e-mailmarketingprogramma

Automatiseringen zorgen ervoor dat je follow-up berichten en e-mails kunt sturen, zodat je in contact kunt blijven met clients zonder er extra uren in te steken

Gebruiksvriendelijk ontwerp maakt het gemakkelijk om dit programma meteen te gebruiken

Limieten

Hoewel er een 14-daagse gratis proefversie is, is er geen gratis abonnement voor gebruikers die alleen basisfuncties nodig hebben

Deze app biedt beperkte integratie- en aanpassingsmogelijkheden

Prijzen

Select: $24 per maand

$24 per maand Premium: $48 per maand

$48 per maand Elite: $96 per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

4.6/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

10. Bit.ai

via Bit.ai Als je op zoek bent naar een betere oplossing voor het delen van bestanden om deliverables naar clients te sturen, dan heeft Bit.ai de documenten om het nog te doen. 📝

Deze samenwerkingstool werkt net zo goed voor je interne brainstormsessies als voor je client management proces.

Dankzij de functies voor samenwerking kunnen de leden van je team in realtime samenwerken, of ze zich nu in dezelfde ruimte bevinden of in verschillende landen. Zodra het tijd is om het werk te delen, kun je het versturen via een werkruimte die je speciaal voor je client hebt ingesteld. Het enige wat je hoeft te doen is het bestand verplaatsen.

Zo ziet je client alleen wat jij wilt dat hij ziet en kun jij je interne proces voor jezelf houden - je eigen geheime sausje. 🥫

Beste functies

Interactieve slimme documenten makenreal-time samenwerking overal ter wereld met de mogelijkheid om tabellen, grafieken, video's en afbeeldingsbestanden te maken

Wiki's dienen als eenkennisbank waar u bedrijfsinformatie kunt opslaan, uw processen en beleid kunt documenteren of projectinformatie voor elke client kunt toevoegen

Client workspaces houden je projecten georganiseerd. U kunt belanghebbenden uitnodigen en documenten verplaatsen tussen uw interne en client workspace wanneer ze klaar zijn om te delen

Limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat het moeilijk kan zijn om documenten te maken en te delen, en dat kijkers extra stappen moeten nemen om toegang te krijgen tot documenten die met hen gedeeld zijn

Dit platform is volledig webgebaseerd, dus er zijn geen desktop- of mobiele apps

Prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $8 per lid per maand

$8 per lid per maand Business-abonnement: $15 per lid per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (19+ beoordelingen)

4/5 (19+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (8+ beoordelingen)

Samenwerking van de volgende generatie begint met ClickUp

Er zijn veel programma's die u kunnen helpen bij het beheren van uw client projecten, maar als u uw client samenwerking naar een hoger niveau wilt tillen, dan heeft u Whiteboards, gedeelde Docs, instant messaging, commentaar en alle andere dingen die het makkelijker maken om in real-time samen te werken nodig.

ClickUp is gemaakt om te brainstormen. Het is gebouwd voor delen. Het is gemaakt om mee samen te werken. Het is gemaakt voor alles wat bureaus en professionele dienstverlenende bedrijven nodig hebben. 👷

Naast functies voor samenwerking krijg je ook geavanceerd projectmanagement, rapportage, resourcebeheer en integraties met duizenden andere apps, allemaal op één plek. Het managen van projecten voor clients voelt nu minder als het hoeden van katten. 🐈‍⬛ Gratis aan de slag om te zien of ClickUp past bij uw behoeften aan software voor client-samenwerking.