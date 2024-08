Laat relatiegeschenken werken: Bedank ze met deze perfecte cadeau-ideeën voor klanten!

Ongeacht de kwaliteit van het product of de dienst die je aanbiedt, voelt niets zo magisch als een goed doordacht relatiegeschenk. Net zoals een handdruk een deal sluit, kunnen zorgvuldig uitgekozen geschenken zakelijke relaties verbeteren, klantenbinding stimuleren en zelfs rOI verbeteren door meer verwijzingen en positieve feedback. 🍀

Met de vakantieseizoen het is een uitstekende gelegenheid om uw waardering en dankbaarheid uit te spreken naar uw gewaardeerde klanten en de sterke partnerschappen die u hebt opgebouwd. Maar om de olifant in de kamer aan te pakken: het juiste geschenk kiezen kan een bedrijfsnachtmerrie zijn!

We willen meestal iets persoonlijks geven dat een blijvende indruk achterlaat, maar cadeau-ideeën voor klanten in de bedrijfswereld zijn meestal supergeneriek en oppervlakkig.

Laten we daar iets aan doen en je geschenkbudget goed gebruiken - we hebben het volgende samengesteld:

Suggesties van experts om je strategie voor relatiegeschenken een boost te geven

Een lijst van 25 attente geschenkideeën voor klanten die passen bij verschillende smaken en prijsniveaus

Wat zijn de voordelen van geschenken voor klanten?

De markt voor relatiegeschenken is GROOT en groeit elk jaar - we hebben het over een marktprojectie van meer dan 1.000.000 euro 300 miljard dollar tegen 2027 ! Waarom is het geven van cadeaus voor klanten zo belangrijk?

De reden: je drukt niet alleen dankbaarheid uit, maar versterkt B2B- en B2C-relaties, bevordert klantentrouw en verbetert je merkimago met een eenvoudig maar attent geschenk. Het geeft aan dat je klantenbinding waardeert en dat je er alles aan doet om hen tevreden te houden.

Op die manier bouw je een band en solidariteit op met je klanten, wat je helpt om de concurrentie voor te blijven. En met een gepersonaliseerde boodschap op een relatiegeschenk laat je zien dat ze top of mind zijn.

Volgens een onderzoek van Forbes ondervond meer dan 80% van de deelnemende bedrijven betere relaties met hun klanten dankzij relatiegeschenken. Enkele tastbare voordelen zijn:

Behoud van klanten en langdurige partnerschappen

Verbeterde naamsbekendheid

Positieve bedrijfsbeoordelingen en goodwill 🥳

Nieuwe klanten (via verwijzingen en positieve mond-tot-mondreclame)

Geschenken voor klanten kunnen meer opleveren als het artikel een bedrijfsmerk heeft: het dient als een subtiele herinnering aan je bedrijf en houdt je merk zichtbaar en relevant. Het merk moet wel subtiel zijn, want je wilt geen smakeloze promotionele sfeer uitstralen en in plaats daarvan gepersonaliseerde geschenken die laten zien dat je een extra stap zet.

Strategie voor relatiegeschenken: Hoe u relatiegeschenken beheert

Laten we, voordat we naar cadeau-ideeën duiken, eerst twee best practices bekijken om je strategie voor het geven van relatiegeschenken te verbeteren:

Bekijk je klant: Inzicht in de zakelijke behoeften en bedrijfscultuur van de klant helpt je om gevoeliger en attenter te zijn bij het kiezen van relatiegeschenken. Als uw klant bijvoorbeeld waarde hecht aan duurzame bedrijfspraktijken, kan hij houden van milieuvriendelijke gepersonaliseerde geschenken Krijg eensoftware voor klantenrelatiebeheer (CRM) tool: Het handmatig beheren van de behoeften en voorkeuren van meerdere klanten kan uw bedrijfsvoering vertragenPR- of HR-teamen daarom is het belangrijk omeen krachtig CRM te gebruiken voor de logistiek van relatiegeschenken

Beheer relatiegeschenken als een pro met ClickUp!

U zult merken dat het gebruik van ClickUp's CRM en Verkoopteams Suites kan je geschenkcyclus voor klanten aanzienlijk stroomlijnen - van brainstormen tot de uiteindelijke communicatie. We laten je zien hoe je het beste geschenken voor klanten kunt versturen en uitzoeken. ClickUp is een uitgebreide tool die helpt bij het organiseren van uw contacten, het bijhouden van interacties en het beheren van geschenktaken op een vlotte, efficiënte manier.

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Met ClickUp kunt u gedetailleerde klantenaccounts aanmaken met kenmerken zoals cadeauvoorkeuren, speciale datums en eerdere cadeau-records. Verzamel klantgegevens via ClickUp formulieren en gebruik Aangepaste velden om de verzamelde gegevens te groeperen zodat alles gemakkelijk kan worden gesorteerd en gefilterd.

ClickUp fungeert niet alleen als centraal punt voor klantgegevens, maar helpt u ook bij het beheren van de workflows voor relatiegeschenken. U kunt:

Taken instellen en checklists: Plan en beheer de taken in verband met het schenken van klanten, zodat er geen details over het hoofd worden gezien. U kuntTaak afhankelijkheden (zoals een geschenk pas bestellen na goedkeuring van het management) voor een geordende geschenkcyclus

Plan en beheer de taken in verband met het schenken van klanten, zodat er geen details over het hoofd worden gezien. U kuntTaak afhankelijkheden (zoals een geschenk pas bestellen na goedkeuring van het management) voor een geordende geschenkcyclus Volg interacties met klanten : Gebruik15+ ClickUp weergaven om klantrelaties te traceren door eerdere interacties, cadeaugeschiedenis en omzetaantallen te bekijken

: Gebruik15+ ClickUp weergaven om klantrelaties te traceren door eerdere interacties, cadeaugeschiedenis en omzetaantallen te bekijken Bestellingen en ontvangsten volgen:ClickUp weergaven zoals Tijdlijn enKalender helpen je om visueel de datums van bestellingen bij te houden ofschenkingsschema's* Automatiseringen gebruiken: Stel triggers in voor automatische geschenktaken. U kunt het systeem bijvoorbeeld zo instellen dat cadeaubonnen op bepaalde tijdstippen of na bepaalde interacties met klanten worden verzonden 🥰

CRM-sjabloon voor de verkoop door ClickUp

Hulp nodig bij het organiseren van uw leads en klanten? ClickUp heeft verschillende vooraf ontworpen CRM-sjablonen waarmee je klantenlijsten kunt ordenen op basis van accounttype, cadeaustatus of een andere parameter. Over het algemeen is dit gratis platform een must-have als je op de hoogte wilt blijven van CRM-workflows en gepersonaliseerde cadeau-ervaringen voor klanten wilt creëren.

25 trendy cadeau-ideeën voor uw klanten (+1 bonusartikel!)

We onderzochten enkele trends in de markt voor relatiegeschenken en het lijkt erop dat steeds meer klanten eco-vriendelijke, ervaringsgerichte en productiviteitsverhogende geschenken willen.

We hebben zorgvuldig 25 uitzonderlijke cadeau-ideeën voor klanten uitgekozen waarmee je op onvergetelijke wijze je dankbaarheid en waardering kunt uiten. 🎁

Maar eerst hebben we een geweldig bonusartikel voor je!

Bonus in huis: Een jaar ClickUp

Hoewel dit op het eerste gezicht geen alledaags cadeau is, moet je ons horen! ClickUp, als alles-in-één werk- en tool voor productiviteitsbeheer is een geschenk dat blijft geven!

De diverse functies van ClickUp ondersteunen bedrijven in elke branche op elke schaal. Uw klanten kunnen er persoonlijk en professioneel voordeel uit halen door:

Het vergemakkelijken van moeiteloze tijdmanagement: ClickUp tools zoalsTijd bijhouden enDoelen zullen uw cliënten in staat stellen om persoonlijke en professionele taken naadloos op elkaar af te stemmen

tijdmanagement: ClickUp tools zoalsTijd bijhouden enDoelen zullen uw cliënten in staat stellen om persoonlijke en professionele taken naadloos op elkaar af te stemmen Ondersteunende creatieve taken : Werk je met klanten in de creatieve sfeer? Ze zullen dol zijn opClickUp's Whiteboards en Commentaar enHulpmiddelen voor chatten voor samenwerking

: Werk je met klanten in de creatieve sfeer? Ze zullen dol zijn opClickUp's Whiteboards en Commentaar enHulpmiddelen voor chatten voor samenwerking Het elimineren van rommel op de werkruimte: Meteen elegant notitieblok (ook toegankelijk op deClickUp Chrome Uitbreiding), kunnen uw klanten afscheid nemen van oud papier en verdwaalde plakbriefjes verspreid over hun werkruimte

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp Views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Door een ClickUp jaarabonnement **Het zal eerder indruk maken op klanten die veel doen met kleine teams en die echt een organisatorische power-up kunnen gebruiken!

Op zoek naar andere cadeau-ideeën voor klanten? We hebben het voor je! 😎

1. Een handgeschreven briefje met een doos bonbons of snoepjes van topkwaliteit Weinig budget ? Je kunt niet verkeerd gaan met een doos chocolaatjes voor fijnproevers!

Elle Hughes via Pexels Verwen uzelf met de zoete kant van zaken met exquise smaken en elegante verpakkingen. In een wereld waar een vleugje luxe heel ver gaat, bieden deze chocolaatjes een heerlijke smaak van verfijning. Ze zijn als een blijk van waardering voor de samenwerking met klanten. 🍫

De keuze van de pralines hangt af van je budget, maar we raden aan om er een handgeschreven persoonlijke boodschap aan toe te voegen. Gebruik een mooi gekalligrafeerd briefje bij elk relatiegeschenk en de klant zal het waarderen dat hij tijd heeft besteed aan het gebaar. Je kunt zelfs gebruiken ClickUp AI , een schrijfassistent, om berichtinhoud op maat te bedenken!

2. Kalender op maat

A kalender voor klanten is een praktisch en perfect geschenk. Deze kalenders, gepersonaliseerd met de huisstijl van je bedrijf, zijn het hele jaar door een herinnering aan je bedrijf. Dit cadeau-idee voor klanten is een blijvend blijk van je waardering dat functionaliteit en naamsbekendheid combineert in één goed ontvangen pakket. 🗓️

3. Wellness geschenkverpakking

Na lange dagen, maanden en jaren in het bedrijfsleven verlangt iedereen naar een moment van ontspanning en verjonging. A wellness geschenkset is ontworpen om je de kans te geven te ontspannen en prioriteit te geven aan zelfzorg.

Deze zorgvuldig samengestelde set kan items bevatten zoals rustgevende kaarsen, luxe badzout en aromatherapie-oliën om thuis een spa-achtige ervaring te creëren. Het is een herinnering aan het belang van een pauze inlassen en opladen, waardoor het een betekenisvol cadeau is voor hardwerkende klanten en werknemers. 🛀

4. Milieuvriendelijke artikelen

kant-en-klaar via Pexels Milieuvriendelijke geschenken symboliseren de positieve veranderingen die je stimuleert, zowel in de zakenwereld als in de wereld die we allemaal delen. 🌍

Bedrijven die milieubewuste keuzes maken, kunnen duurzame producten, zoals herbruikbare boodschappentassen, bamboe keukengerei en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, als geschenk waarderen.

Zulke gebaren geven aan dat we allemaal "Team Aarde" zijn en een verantwoordelijk en duurzaam leven aanmoedigen, wat al een statement op zich is.

5. Organisator voor elektronica

Een elektronica-organizer is bedoeld om orde en gemak aan te brengen in het dagelijks leven. Het kan gadgets, kabels en accessoires netjes geordend houden, wat uiteindelijk tijd bespaart en rommel vermindert. 🛠️

Sayan Majhi via Unsplash Door dit aan je klant te schenken, geef je hem een hulpmiddel om zijn dagelijkse efficiëntie te verbeteren en zijn technische ervaring te stroomlijnen. Dit gebaar symboliseert je toewijding om het leven van je klant gemakkelijker te maken soepeler en meer georganiseerd te maken .

6. Tijdblok bureauklok

Nog een productiviteitsverhogend item op onze lijst: een bureauklok met tijdblok (gotta love how it rhymes!) is niet alleen een manier om de tijd bij te houden maar een krachtig hulpmiddel voor tijdbeheer. Deze stijlvolle klok wordt ook geleverd met een Pomodoro-timer waarmee je klant zijn dag effectief kan plannen en zich beter kan concentreren. ⏰

7. Slim notitieboek

A slim notitieblok is een digitaal hulpmiddel waarmee handgeschreven notities en schetsen kunnen worden gedigitaliseerd, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn op andere apparaten. Dit item is perfect voor creatieven en professionals. Bovendien vermindert het papiergebruik. 📝

8. Draagbare laptopstandaard

Anete Lusina via Pexels laat uw klant genieten van het aroma van een vers gezet kopje en die verkwikkende eerste slok cafeïne! De innovatieve zelfverwarmende mok zorgt ervoor dat de koffie van uw klant altijd op de perfecte temperatuur is, van het eerste slokje tot de laatste druppel, zodat zij zich concentreren op hun werk ononderbroken. 🍵

10. Boek

Op basis van het werk of de voorkeuren van je klant kun je ze een boek geven om hun zakelijk inzicht aan te scherpen. Een inzichtelijk boek vol strategieën, wijsheid en praktisch advies kan hen helpen hun bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. ⛰️

11. Kindle

Özgür via Pexels Als je het een uitdaging vindt om maar één boek te kiezen (of als je een groter budget hebt), kun je niet verkeerd gaan met een Kindle! Het opent de deur naar een hele bibliotheek aan mogelijkheden. Met duizenden titels binnen handbereik zullen je klanten met plezier hun literaire wereld uitbreiden. 📱

12. Liefdadigheidsdonatie

In de geest van dankbaarheid en teruggeven hebben we gekozen voor een zinvol cadeau voor klanten dat sommigen zal aanspreken door een donatie aan een goed doel te doen. Noteer de goede doelen die je klant steunt en doneer ze in hun naam.

Het is een geschenk dat het materiële overstijgt en dat je betrokkenheid benadrukt, niet alleen bij je professionele samenwerking, maar ook bij de verbetering van de wereld. 💌

13. Smartwatch

Onur Binay via Pexels Een smartwatch kan een van de beste cadeau-ideeën zijn voor klanten die flexibiliteit op het werk en algemeen welzijn belangrijk vinden. Naast het feit dat het een persoonlijke assistent om de pols is, helpt het je klant om op de hoogte te blijven van schema's, meldingen te ontvangen en hun gezondheid in de gaten houden en fitness onderweg. ⌚

14. Slimme waterfles

Drukke mensen vergeten vaak om hun vochthuishouding op peil te houden. De slimme waterfles is hier om dat te veranderen. Dit innovatieve hulpmiddel herinnert gebruikers eraan regelmatig water te drinken, houdt de voortgang van hun hydratatie bij en synchroniseert naadloos met smartphone-apparaten.

Uw gewaardeerde klant hoeft zich over één ding minder zorgen te maken, want dit relatiegeschenk helpt hem om zijn vochthuishouding optimaal te houden tijdens veeleisende werkschema's. 🥤

15. Online lessen

Als je klant een startup is die het probeert te maken in de wereld, dan is het geven van online cursussen een leuke manier om het team op niveau te helpen. Populaire cursussen in de relatiegeschenkenwereld draaien om professionele bijscholing, maar sommige bedrijven gaan ook voor bindingsvriendelijke geschenken zoals culinaire, meditatie- of nagelkunstcursussen. 💅

Bij dit soort gepersonaliseerde geschenken kan het lijken alsof je een sterke aanbeveling geeft om beter te worden - zorg er dus voor dat dit overkomt als een attent geschenk en niet als een achterbaks relatiegeschenk.

16. Kraskaart

Heeft een klant een reisvirus? Dan is een kraskaart zou het perfecte canvas zijn voor hun reislustige avonturen. Bij elke locatie die ze bezoeken, kunnen ze het oppervlak wegkrassen om een uitbarsting van kleur eronder te onthullen. Zo maken ze een persoonlijk reisverslag - en misschien denken ze daarbij wel aan jou! 🗺️

17. Succulenten

Angèle Kamp via Pexels Voor wie de meeste tijd op kantoor doorbrengt, kan een vleugje natuur een welkome onderbreking zijn. Dat is waar cadeaus met vetplanten om de hoek komen kijken. Deze winterharde en sierlijke planten bieden meer dan alleen esthetische charme - ze zijn een verademing op een anders zo drukke werkdag en veranderen elke kantoorruimte in een mooi toevluchtsoord. 🪷

18. Kaartjes voor een escape room

Tickets voor een escape room zijn niet zomaar een cadeau; ze zijn een paspoort voor avontuur en samenwerking. Zowel fysieke als virtuele escape rooms (de laatste is ideaal voor teams op afstand ) dagen de probleemoplossende vaardigheden en het teamwerk van elk team uit, en dat alles met veel plezier. Ze bevorderen kameraadschap, verbeteren de communicatie en zorgen voor een gedenkwaardige teambuilding ervaring. 🎟️

19. Persoonlijke padfolio

Als je op zoek bent naar een professioneel gebaar met een persoonlijk tintje, dan is de gepersonaliseerde padfolio precies wat je nodig hebt. Het is meer dan zomaar een zakelijk accessoire om documenten in te bewaren.

Als je de naam of initialen van je klant toevoegt aan het item, voegt het een persoonlijke boodschap en dimensie toe, die je aandacht voor detail en toewijding aan hun succes laat zien. 🗂️

20. Slimme rugzak

In een wereld waar mensen altijd onderweg zijn, wordt een rugzak een onmisbare metgezel om alles mee te nemen wat je nodig hebt.

Je kunt kiezen voor een anti-diefstal rugzak met compartimenten voor gadgets en andere benodigdheden. Dergelijke geschenken voor klanten kunnen de reis- en werkmetgezel van je klant worden, zodat hij mobieler wordt en altijd goed uitgerust is. 🎒

21. Tegeltracker

Stel je voor dat je nooit meer hoeft te zoeken naar je zoekgeraakte sleutels of portemonnee. Dat is de magie van de tegel tracker met zijn Bluetooth-traceringstechnologie weet uw klant altijd waar zijn spullen zijn, wat zijn dagelijks leven een beetje gemakkelijker maakt. 🏷️

22. Apparaat met witte ruis

A apparaat voor witte ruis is een goed cadeau voor gestreste klanten.

Veel mensen hebben moeite met slapen na een lange, veeleisende werkdag. Een gadget met witte ruis biedt een scala aan geluiden, van kalmerende witte ruis tot rustgevende melodieën. Met dit relatiegeschenk kan je klant zijn slaapomgeving aanpassen aan zijn voorkeuren, zodat hij verfrist wakker wordt en klaar is om elke nieuwe dag met energie aan te pakken. 🎼

23. Angst ringen

Als je wilt dat je cadeau in het teken staat van het bevorderen van de geestelijke gezondheid, dan zijn piekerige angst ringen (ook wel sensorische ringen genoemd) kunnen een geweldige optie zijn. Ze zijn in grote hoeveelheden verkrijgbaar, zijn super budgetvriendelijk en kunnen echt nuttig zijn voor werknemers in het bedrijfsleven die gevoelig zijn voor stress en angst of voor mensen die die lijden aan ADHD . Deze ringen werken door het activeren van zenuwuiteinden en drukpunten in de vingers, wat een kalmerend effect teweegbrengt.

24. Gegraveerde sleutelhanger

Voor klanten in de dynamische wereld van onroerend goed waar sleutels de sleutel zijn tot ontelbare mogelijkheden, is een gegraveerde sleutelhanger meer dan gewoon een geestig geschenk. Het symboliseert je waardering voor hun onvermoeibare inspanningen om deuren te openen naar huizen en investeringen. U kunt een naam of een speciale boodschap op de sleutelhanger laten graveren, afhankelijk van de voorkeuren van uw klant. 🗝️

25. Toevoegingen voor gezondheid en huidverzorging

Wil je je klant wat TLC geven? Geef ze dan relevante gezondheids- en huidverzorgingsproducten cadeau! Deze artikelen bestaan meestal uit producten van luxe merken die de schade aan het lichaam en de huid als gevolg van lange werkdagen en beeldschermwerk moeten compenseren.

We hebben het over gezondheidssupplementen, verkoelende oog- en gezichtsmaskers, hydratatieserums en haarverzorgingstonics - het zijn unisex artikelen en iedereen is er dol op! 💆

Vereenvoudig uw geschenkplannen voor klanten met ClickUp!

Als u eenmaal hebt besloten wat u gaat schenken, maak dan een nauwgezet plan om het item binnen redelijke termijnen te presenteren en te leveren - niemand wil een kerstcadeau ontvangen na Nieuwjaarsdag!

Beweeg tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabelweergave en Kalenderweergave om al uw werk optimaal te visualiseren

Gelukkig, het beheren van de gifting wordt een fluitje van een cent met ClickUp. Maak gebruik van deze tool voor projectbeheer om geschenkprocessen te stroomlijnen in elke fase van het klantreis . Gebruik ClickUp om:

Uw cadeau-inventaris bij te houden: Bijhouden welke geschenken u in voorraad hebt, welke klanten wat hebben ontvangen en wanneer Herinneringen instellen: Herinneringen plannen voor taken zoals het bestellen of verzenden van een cadeau Beheer uw budget: Houd uw uitgaven voor geschenken in de hand en zorg ervoor dat umiddelen toewijst goed Werk samen met je team: Deel de taak van het brainstormen en beheren van geschenken met je team en stimuleer een gevoel van eenheid en gedeelde verantwoordelijkheid deze feestdagen

Zo, aanmelden voor ClickUp en verander het geven van cadeaus in een vrolijk feest! 🎄