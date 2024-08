20 Beste productiviteitscadeaus voor je uiterst productieve vrienden

Soms zijn de mensen waar je het meest om geeft het moeilijkst om voor te winkelen - vooral als die mensen echt hun sh*t op orde hebben of hun dagelijkse routine tot een wetenschap proberen te verheffen.

Maar maak je geen zorgen! Wij zijn er om te helpen en we weten precies hoe we voor deze mensen moeten winkelen, omdat wij hetzelfde soort nerd zijn! De door organisatie geobsedeerde, als je wilt.

En als je speciale iemand nieuw is in de productiviteit levensstijl en die wat dieper willen duiken, is deze lijst nog steeds een geweldige plek om te beginnen.

Dus zet je favoriete video op Netflix aan en scroll door onze top 20 van cadeau-ideeën om iedereen op je lijst te helpen met het aanscherpen van hun vaardigheden in 2024. 🎅🏼

De Top 20 Cadeau-ideeën voor de Zeer Productieve

Wat maakt winkelen voor een zeer productief persoon zo moeilijk is, is dat ze meestal niet graag veel rommel verzamelen in hun dagelijkse leven en vooral in hun werkruimte.

Ze hechten waarde aan intentie en structuur in hun leven, maar ze proberen ook graag nieuwe dingen! Ze hebben waarschijnlijk ontelbare notitieboekjes en kalenders gekregen, maar deze lijst is zoveel meer dan dat.

Deze items helpen jouw speciale productiviteitsnut om zich creatief en efficiënter te voelen en geven hem die vlinders op kerstochtend waar we allemaal voor leven!

En als die persoon op je lijst niet helemaal zijn werkstroom onder controle heeft zullen deze ideeën hen helpen om die productiviteit op tijd voor 2022 op gang te krijgen.

1.

ClickUp

Geef ze het cadeau dat blijft geven - een jaar lang ClickUp !

Of je nu een projectmanager, software engineer of iemand die een kick krijgt van het toevoegen van stickers aan hun dagelijkse agenda, ClickUp is het platform voor u .

Denk aan ClickUp als de ultieme planner die papierloos is en geen extra ruimte inneemt, niet zoek raakt of je vertelt hoe je je dag moet indelen. En toch is het zoveel meer dan dat! In ClickUp kunt u:

Persoonlijk en professioneel in balans brengendoelen op één plaats en stelherinneringen gedurende de dag zodat je nooit iets mist

Hebtotale creatieve controle over het uiterlijk en de functie van uw werkruimte metaanpasbare weergaven,kleuren elke week nieuwe functies waarmee productiviteitsgekken graag voorop blijven lopen

Download deClickUp extensie voor Chrome en gebruik deKladblok om een einde te maken aan die extra notitieboekjes, kladpapier en plakbriefjes op je koelkast en nachtkastje. Je kunt het altijd op je telefoon gebruiken, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken of je je Trader Joe's lijst op de keukentafel bent vergeten

Koop in bulk voor al je vrienden en nog meer besparen als je voor het hele jaar betaalt. 😉

Dat is nog niet alles!

Krijg 15% korting op Unlimited met code: GIFTGUIDE15 Hebt u ClickUp al? Geen probleem, hier zijn 19 andere topcadeau-ideeën.

2.

Tijd blok bureauklok

KREDIET: Raffinaderij29 Deze timers zijn aangepast aan de Pomodoro techniek voor productiviteit. En wist je dat pomodoro tomaat betekent in het Italiaans? Dat maakt dit cadeau net 10x leuker, hè. 🙂

Tijd blokkeren is niet nieuw, maar wel heel effectief. Er zijn zelfs meerdere apps die tijd blokkeren die tegenwoordig op de markt verkrijgbaar zijn. Stel de timer aan elke kant in om 5-30 minuten te blokken voor een enkele Taak. Je zult versteld staan hoeveel je Nog te doen krijgt.

Pro tip: Dit is een geweldig item voor iedereen die net begint met productiviteit of efficiënter wil werken! Deze timers helpen je om wat meer structuur aan te brengen en zijn tegelijkertijd leuk om naar te kijken. 😉

3.

Moleskine notitieboekje

KREDIET: Moleskine Oké, we weten dat we zeiden geen notitieboekjes, maar deze is best cool en het is papierloos!

Zie dit notitieboekje als een mini-whiteboard dat je document rechtstreeks naar je telefoon scant.

Ga creatief aan de slag! Visualiseer je werkstroom in een grafiek die je zelf hebt gemaakt. Laat je gedachten de vrije loop en krabbel 15 minuten als reset tijdens je dag. Of schrijf dat geweldige kip piccata recept op dat je vriend je net over de telefoon vertelde. Dit notitieboekje kan het allemaal aan.

En het beste deel? U kunt uw aantekeningen exporteren naar PNG of PDF en ze organiseren in ClickUp. 🤓

4.

Zonsopgang wekker

KREDIET: Luik Deze klokken verbeteren de kwaliteit van de slaap en de stemming, en gelukkig wakker worden = een gelukkige dag! Een productieve dag begint met een goede nachtrust en rustig wakker worden.

Word geleidelijk wakker met een licht dat de zonsopgang nabootst. De hoogste instelling wordt na ongeveer 30 minuten bereikt. Je kunt de klok nog zo instellen dat je op het door jou gewenste tijdstip wordt gewekt, soms ook met een geluidje!

We staan ook op het punt de tijd in te gaan waarin we in het donker naar het werk vertrekken en in het donker thuiskomen. Behandel deze zonsopgangsklok als je eigen bron van lichttherapie!

5.

Oura ring

KREDIET: Oura Ring Dit is prijzig. Maar als je het kunt betalen, is het de moeite waard.

Veel productieve mensen houden van dingen. En dan hebben we het niet over dingen als in een verzameling van 500+ keramische kikkers, maar over gadgets of tools die hen helpen productiever te zijn.

De Oura ring wordt hun volgende obsessie.

Houd je conditie bij, je slaap, je stressniveau, je bereidheid, je hartslag, zelfs de voortgang van je bedrijf. Het is indrukwekkend hoeveel gegevens deze niet-invasieve ring kan bevatten. En hij is stijlvol. 😎

6.

Leatherman Rebar multitool

KREDIET: Leatherman Het is bijna alsof je ClickUp op zak hebt. Dit kleine gereedschap heeft 17 functies en kan je evenveel tijd besparen bij kleine klusjes als dat het ruimte bespaart in je keukenla.

7.

Airpods of draadloze hoofdtelefoons

Productieve mensen zijn multitaskers! Ze houden dingen graag snel en efficiënt in beweging en draadloze hoofdtelefoons kunnen helpen om dat mogelijk te maken!

Geef je planten water terwijl je met je oma praat, luister naar je vergadering op het werk zonder je WFH-collega's te storen en verberg je geheime liefde voor de soundtrack van Wicked voor vreemden tijdens je ochtendwandeling naar je werk.

8.

Mechanisch toetsenbord

KENNISGEVING: mechanischetoetsenborden.com Als je nog nooit van een mechanisch toetsenbord hebt gehoord, voeg het dan toe aan je persoonlijke verlanglijstje.

Het herkenbare en mooie van het mechanische toetsenbord is het bevredigende klik geluid dat het maakt door de veren in de toetsen.

Het lijkt misschien niet veel, maar geloof ons, dat is wat je het eerst te pakken krijgt.

Deze toetsenborden lichten ook op met je toetsaanslagen, zijn volledig aanpasbaar en voor mensen die veel tijd doorbrengen op de computer, zal dit wat plezier en voldoening brengen in de werkdag waarvan ze niet wisten dat ze die misten.

Bovendien zijn ze perfect voor de 90's-liefhebbers in je leven.

9. Een jaar

Headspace Soms is het beste geschenk dat je kunt geven de herinnering dat zelfliefde op de eerste plaats komt!

Headspace biedt meditatie voor stress, mindfulness, slaap en meer! Het maakt niet uit wat je ervaring ermee is.

Meditatie is gekoppeld aan een beter humeur, verbeterde geestelijke gezondheid, slaap en productievere dagen - allemaal dingen waar we van houden!

10.

tegel

KREDIET: Tegel Het is net als Zoek mijn iPhone maar dan voor al het andere!

Vind items zoals je sleutels, portemonnee, je laatste locatie en nog veel meer - en synchroniseer het met je Amazon Echo of Google Assistant zodat je niet meer hoeft te gissen waar je spullen zich verstoppen op weg naar de deur.

11. Een boek als

Essentialisme Een beetje zelfstudie kan nooit kwaad en boeken over persoonlijke ontwikkeling kunnen je helpen om prioriteiten te stellen in je taken en je dag optimaal te benutten. Ze zien er ook erg indrukwekkend uit op een salontafel.

Bekijk deze lijst van door ClickUp goedgekeurde boeken die zeker een kickstart zullen geven aan uw gezonde en productiviteitsgewoonten.

12.

Ember koffiemok

KREDIET: sintel Moge je koffie sterk en heet zijn! De hele tijd!

Als je speciale persoon lange dagen heeft of zo in de zone zit met zijn Taken dat hij vergeet zijn koffie op te drinken, laat hem dan een trip naar de magnetron besparen en zijn warme drank goed houden tot de laatste druppel.

Uw drankjes blijven zo lang warm als nodig is en u kunt de temperatuur naar wens instellen.

Hij is verkrijgbaar in 16oz of 10oz en is geweldig voor gebruik binnenshuis of onderweg.

13. A

Solar powered charging bank Heb je ooit van die werkdagen waarop je alleen zonlicht voelde door een raam? Of op weg naar de auto? Of voelde je het helemaal niet! Er is een eenvoudige oplossing.

Productiviteit is niet beperkt tot een conventioneel bureau! Ga naar buiten en laat je niet beperken door een stopcontact om je apparaten van stroom te voorzien.

Met zonne-energiebanken kun je je WFH instelling bijna overal mee naartoe nemen en veel van deze banken laden zichzelf op in ongeveer 6 uur.

14.

Timbuk2 auteur rugzak

KREDIET: Timboek2 Hier past een 16″ MacBook Pro in! Dat is enorm! Letterlijk en figuurlijk!

Hij is ook stijlvol, genderneutraal en heeft heel veel vakken.

Deze zijn snel uitverkocht, maar deze rugzak van hetzelfde merk is geschikt voor laptops van dezelfde grootte en ziet er hetzelfde uit.

15. Een rustgevende kamerplant

Als je tijdens je werkdag niet naar buiten kunt, breng dan een beetje buiten naar je toe.

Planten zuiveren de lucht, geven een rustgevende aanwezigheid in een kamer en kunnen mensen een gevoel van trots geven als ze ze verzorgen. En schone lucht is de eerste stap naar een schone geest!

En voor wie geen groene vingers heeft, vetplanten zitten vol kleur, hebben weinig water nodig en zijn geweldig om naar te kijken!

Bonus:

**Client Cadeau Ideeën_

!

16. Een apparaat voor witte ruis of slaap

Vooral als je speciale persoon veel aan zijn hoofd heeft, zijn slaapapparaten geweldige oplossingen om beter te slapen en betere dagen te hebben.

Sommige apparaten hebben zelfs een ingebouwde wekker, zodat je net zo langzaam wakker wordt als je bent gaan slapen!

17.

Roomba van iRobot Haal nog iets van je checklist met een geautomatiseerde Roomba-stofzuiger.

Laat de Roomba je helpen om je WFH-ruimte bij elkaar te houden en laat je hond waarschijnlijk schrikken. Maar niet op een slechte manier! Net genoeg voor een hilarische video op Instagram.

PauwTV/ GIFER

18. CBD

Maak je geen zorgen, geen gekke dingen hier. Als je het nog niet gehoord hebt, er zitten heel veel voordelen aan het nemen van CBD en er zijn heel veel verschillende soorten voor verschillende doeleinden. Enkele CBD-opties zijn zelfs op maat gemaakt om je focus gedurende de dag te verbeteren en zitten vol met andere vitamines zoals B12 om je de kickstart te geven die je nodig hebt om de dag te overwinnen.

19.

Draagbare laptopstandaard Bespaar op uw houding en nekpijn met een draagbare laptopstandaard die naar u toe kantelt zodat u niet voorovergebogen hoeft te zitten over uw toetsenbord.

Deze draagbare optie kan plat worden opgevouwen voor gemakkelijk transport!

20.

Voethangmat

KREDIET: BUREAU Ahh, last but not least, de voethangmat. Het is niet erg als je het een beetje grappig vindt, dat maakt deel uit van zijn charme. Maar je zult er waarschijnlijk ook stiekem van houden.

Ontspan je! Laat je voeten rusten en blijf comfortabel bewegen.

Ready, set, shop quality time!

Vakantie-inkopen kunnen stressvol zijn, maar dat hoeft niet.

Het beste aan deze productieve cadeau-ideeën is dat ze laten zien hoeveel aandacht je besteedt aan de mensen op je lijst.

Maar per slot van rekening is het meest betekenisvolle dat je iemand kunt geven het geschenk van tijd. 🎁

Jij en die ene speciale persoon kunnen de extra tijd gebruiken om een vakantiefilm te kijken, iets terug te doen voor de gemeenschap of misschien niet langer e-mails op het werk te hoeven controleren terwijl zij in 2022 van hun ochtendkoffie genieten.

Dus bespaar deze feestdagen elke week een dag met het cadeau van ClickUp en gebruik die extra tijd om iets te doen waar je vrolijk van wordt! 😌