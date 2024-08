Hoe u uw workflow optimaliseert tijdens de feestdagen

Ahh, de feestdagen. Is het alweer zo ver?

Of je er nu van houdt of niet, de feestdagen herinneren je waarschijnlijk aan quality time met vrienden en familie, een heerlijke maaltijd, een pauze van het werk en misschien een heleboel stress in de aanloop naar die laatste klok uit.

Het is niet ongewoon dat de feestdagen ook de "drukste tijd van het jaar" zijn voor een bedrijf, vooral omdat ze rond dezelfde tijd vallen als het vierde kwartaal eindigt. Dit kan het voor werknemers moeilijker maken om verlof aan te vragen en leidt in sommige gevallen tot een burn-out.

Universeel/ Tiener Vogue Maar niet dit jaar! Elimineer alle onnodige stress van je werk met onze tips over hoe je uw werkstroom optimaliseert net als de Hoofd Elf, en verspreid ook wat vrolijkheid onder je collega's!

Geen betere tijd dan het heden om werk en privé in balans te brengen 🎁

Optimaliseer uw tijd op het werk zodat u uw gezinstijd thuis kunt maximaliseren. Begin met je werklast in te stellen voor succes VOOR de feestdagen beginnen.

P.S. Nu is de tijd om je voor te bereiden, maar als je dat nog niet hebt gedaan, vrees dan niet! Het is nooit te laat!

Als je nog geen online software voor projectmanagement gebruikt, is het tijd om te beginnen. En kijk niet verder dan ClickUp !

ClickUp is het alles-in-één platform dat u onmiddellijk tijd begint te besparen door te integreren met uw huidige tools zoals Google Drive of Asana om de tijd te besparen die u gewoonlijk besteedt aan het doorzoeken van uw laptop naar uw projectactiva.

Voorbereiding is het halve werk. En neem van ons aan - je persoonlijke experts op het gebied van productiviteit - dat deze tips je to-do's organiseren en ruim je vakantiehersenmist sneller op dan je "Kringle" kunt zeggen 🎅🏼

Stap 1: Gebruik ClickUp om uw lijst te maken (en controleer hem twee keer)

Begin op een hoog niveau met het maken van een Lijst voor uw project (of projecten!) in ClickUp en vul deze met alle gerelateerde huidige en toekomstige taken . Denk groot als het op Taken aankomt. Wat zijn uw belangrijkste items?

Kom dan een stapje dichterbij. Geef elke Taak meer inhoud met gedetailleerde taakbeschrijvingen , geneste checklists en subtaken . Toewijzen taken en subtaken toe aan individuen of groepen uit je team en voeg Aangepaste velden om informatie te consolideren of snel te filteren op een groep Taken.

Stap 2: realiseer uw werklast Uw werklast beoordelen door uw Taken te bekijken in de

weergave van uw keuze en sorteren of filter als nodig om uw Taken te beperken tot alleen die Taken die tussen u en uw winterfeest staan. 😎

MGM/ Trending Gifs Weet u niet zeker welke weergave het beste bij uw werkstroom past? Lijst of Weergave kalender is een goede plek om te beginnen, sorteer uw Taken dan op hun deadline om te zien of je werklast realistisch is voor de tijd die je nog hebt om ze te voltooien. Idealiter zijn deze deadlines gelijkmatig verdeeld over de week. Als één taak op maandag klaar moet zijn en 15 taken op vrijdag, hoe kun je dan je werklast in jouw voordeel verschuiven?

invoeren: ClickUp's taakprioriteiten _en tijdsinschattingen .

Door je Taken te rangschikken op normale, hoge of dringende prioriteit, kun je snel zien welke te leveren onderdelen eerst afgehandeld moeten worden en die eventueel naar een latere datum verschoven kunnen worden.

Terwijl je taken prioriteren u helpen visualiseren waar u moet beginnen, een schatting maken van de tijd die het je zal kosten om elke Taak te voltooien zal je echt de weg wijzen naar de optimale productiviteit.

Stap 3: Houd uw voortgang in de gaten

Als uw taken deel uitmaken van een overkoepelend project of als sommige taken afhankelijk zijn van strikte deadlines of belangrijke verwezenlijkingen, Mijlpalen in ClickUp helpt u bij elke stap van uw voortgang. Grote Taken omzetten in Mijlpalen geeft u een visuele weergave van welke belangrijke controlepunten nog moeten worden voltooid en door de statussen van uw taken aan te passen, kunt u meer details toevoegen aan elke fase die uw taken doorlopen voordat ze voltooid zijn.

Vergeet niet om je kleine overwinningen te vieren onderweg ook! Maak traceerbare Doelen voor uzelf en uw team rechtstreeks in ClickUp door uw Taken aan verschillende doelen te koppelen Doelen .

Universeel/ Tenor

Het inzamelen van voedsel in blik is een betaalbaar gebaar dat net zo gemakkelijk is als het effect heeft. Door de verlengde houdbaarheidsdatum van de meeste conserven kunnen organisaties ze het hele jaar door gebruiken, wat cruciaal is omdat mensen niet alleen in december in nood zijn

Charity 5K! Zowel hardlopers als wandelaars zijn welkom! Deze vinden meestal plaats in het weekend buiten het werk om, maar ze bevorderen het welzijn en komen ten goede aan een goed doel. Er is niets mis mee om met je vrienden van het werk een rondje door de stad te lopen voor de feestdagen 😎

Universeel/ De Odyssee

Gun je werknemers een pauze en neem een uur van je werkdag om donatieboxen samen te stellen voor mensen en huisdieren in nood met items die het team heeft meegebracht of gekocht!

Laat het team zien hoeveel je om ze geeft

Je hebt geen groot budget of tijd buiten het werk nodig om je team te laten zien hoeveel je hen waardeert. Trouwens, je zou het niet zonder hen kunnen doen! En het is de gedachte die telt.

Een kleine daad van vriendelijkheid kan veel doen, vooral voor je mentale gezondheid. Je weet maar nooit wie een reset in de dag nodig heeft of zelfs maar een lach. Voorkom een burn-out en houd het moreel levend (op en buiten het scherm)!

Universeel/ gfycat Of je nu op afstand werkt of in persoon, neem een uur (of minder!) om de dag op te schudden met een van deze leuke werkdagideeën:

Een vakantiecursus koekjes bakken of cocktails maken. Zoek een feestelijk en snel recept dat je team kan volgen. Als je team alleen op afstand werkt, stuur dan een week van tevoren de lijst met benodigde items zodat iedereen zich kan voorbereiden en host de activiteit op Zoom!

Vervang je typische vergadering met 3 minuten durende diavoorstellingen door elk teamlid over een willekeurig onderwerp. Dit is een geweldige manier voor je collega's om elkaar te leren kennen, nieuwe dingen te leren en hun persoonlijkheid te laten stralen

Vakantiebingo ! Laat het de hele maand duren en bied gedifferentieerde prijzen aan als beloning voor het aantal items dat ze van hun bord schrappen. Wees niet bang om vakantiegeld aan te bieden!

! Laat het de hele maand duren en bied gedifferentieerde prijzen aan als beloning voor het aantal items dat ze van hun bord schrappen. Wees niet bang om vakantiegeld aan te bieden! Stuur een krediet naar het team voor lunch of koffie op je werk !

! Een wellness-uur met yoga, meditatie of een bewegingsles. Dit kan geleid worden door een lid van het team, of er is heel veel vooraf opgenomen materiaal online te vinden om je groep zonder extra kosten in een vredigere gemoedstoestand te brengen

Als je team persoonlijk vergadert:

Een verrassingslunch of -ontbijt is altijd een succes en wordt gewaardeerd. Als je een balkon op kantoor hebt en het is mooi weer, overweeg dan om dit buiten te organiseren! Iedereen kan wel wat daglicht gebruiken

Strooi een beetje vreugde in je werkdag met een snelle koekjesdecoratiewedstrijd . Geef iedereen een blanco koekje, een paar decoratiematerialen en een strikte limiet van 2 minuten. Laat iedereen pronken met hun puinhoop van een koekje en geniet ervan!

. Geef iedereen een blanco koekje, een paar decoratiematerialen en een strikte limiet van 2 minuten. Laat iedereen pronken met hun puinhoop van een koekje en geniet ervan! Als je team openstaat voor activiteiten buiten het werk, ga dan op zoek naar buitenverlichtingstentoonstellingen of evenementen in je stad waar mensen met je groep of met hun familie aan kunnen deelnemen

Universeel/ gfycat

Terug aan het werk met "nieuw jaar, nieuwe ik"-energie Voorbereiding is alles . Doe het werk de dagen voordat u op vakantie gaat, zodat de eerste dagen niet zo eng zijn, en laat ClickUp het zware werk doen.

ClickUp kan u helpen om uw vrije dagen tot op de laatste seconde te verwerken. Voorkom dat uw hoofd op hol slaat de avond voordat u weer aan het werk gaat door uw toekomstige taken voor te bereiden voordat u vertrekt.

Downloaden ClickUp's extensie voor Chrome om de komende taken bij te houden en herinneringen van een willekeurige webpagina. Slash commando's en rijke tekst bewerking in de Chome Extensie snelkoppeling naar je ClickUp Kladblok helpt u snel uw gedachten te ordenen, of een nieuwe Taak maken in enkele seconden zonder ooit je browser te verlaten.

Download de ClickUp Chrome extensie om overal op het web toegang te krijgen tot uw notitieblok, een taak te maken, toe te voegen aan uw favorieten en meer

Zelfs als deze nieuwe taken nog niet gedetailleerd zijn, zullen ze u op weg helpen naar productiviteit in het nieuwe jaar.

Dus waar wacht je nog op! Begin met het optimaliseren van uw werkstroom met ClickUp om meer te besparen voor de mensen en dingen waar u deze feestdagen van houdt.