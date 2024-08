12 Beste Tijd blokkeren apps voor 2024 (Prijzen, Belangrijkste functies, Beoordelingen)

In het digitale tijdperk is tijdbeheer cruciaal.

Of je nu een drukke professional, een multitaskende student of een ijverige freelancer bent, je tijd effectief beheren kan het verschil betekenen tussen gewoon rondkomen en echt uitblinken. Een methode die steeds populairder wordt, is tijd blokkeren.

Bij deze techniek verdeel je je dag in blokken van tijd, die elk gewijd zijn aan een specifieke Taak of activiteit. Het is een eenvoudige maar krachtige manier om je dag te organiseren, afleiding te minimaliseren en productiviteit te verhogen.

Maar hoe doe je dat met tijdsblokken?

In dit artikel bekijken we de 12 beste apps voor tijd blokkeren die je kunnen helpen om je tijd en productiviteit in 2024 onder controle te krijgen!

Wat is tijd blokkeren en waarom zou je het gebruiken?

Time blocking houdt in dat je je hele dag in blokken van tijd verdeelt. Het idee is om een specifieke Taak te doen tijdens een bepaald blok en deze binnen dat tijdsbestek af te ronden.

Bij het definiëren van tijdsblokken moet je echter ook rekening houden met de complexiteit van de taken. Zo blijven je blokken realistisch en kun je je op één taak tegelijk concentreren.

Je kunt de blokkeringsmethode gebruiken om oppervlakkig werk te beheren dat niet veel aandacht vereist maar toch belangrijk is, zoals het beantwoorden van e-mails.

Apps voor het blokkeren van tijd zijn het proberen waard, maar welke komen in aanmerking als de beste apps voor het blokkeren van tijd?

Laten we dat eens uitzoeken.

Wat maakt een app voor tijdblokkering goed?

Een uitstekende app voor het blokkeren van tijd:

Toont je kalender en taken op één plek

Heeft een drag-and-drop optie om je taken naar de kalender te verplaatsen en tijd te blokkeren

Heeft een eenvoudige interface waarmee je snel Nog te doen lijsten kunt maken

Ondersteunttaken bundelen om gelijksoortige taken te groeperen

Maakt dagthema's mogelijk zodat u zich slechts op één taak per dag kunt concentreren

Voorkomtmultitasking en wisselen van context voor betere focus

Integreert met uwhuidige kalender app en tools voor projectmanagement Nu je weet op welke functies je je moet richten, laten we eens kijken naar de beste apps voor het blokkeren van tijd en wat ze te bieden hebben.

12 beste apps voor tijd blokkeren voor 2024

1. ClickUp

Organiseer en voeg aantekeningen toe om een taak te starten met ClickUp-taak projecttijdregistratie ClickUp is een van de hoogst beoordeelde taakbeheer en apps voor productiviteit gebruikt door productieve teams wereldwijd.

ClickUp gaat verder dan een gewone app voor het blokkeren van tijd. Het is de ultieme planning app waarmee je taken kunt slepen en neerzetten om tijd te blokken op een kalender. Je kunt ook tijdsblokken maken met tijdsinschattingen, tijdsregistratie, enz.

Laten we eens kijken wat je allemaal kunt doen met deze tool voor projectmanagement.

Met ClickUp's native tijdsregistratie kunt u gemakkelijk uw tijd bijhouden voor taken en u concentreren op het echte werk.

Bovendien kan deze tijdsblokkeringsplanner heeft een Globale timer om de tijd te starten of te stoppen vanaf elk apparaat en te springen tussen verschillende Taken.

En als u vergeet op de startknop te drukken, geen zorgen. Met ClickUp kunt u de tijd ook handmatig loggen.

U kunt zelfs werk sorteren op bestede tijd, aantekeningen toevoegen aan invoer en labels toepassen om de tijd die u aan verschillende Taken besteedt te categoriseren.

Met ClickUp kunt u gebruikmaken van ClickUp's sjabloon voor tijdsblokkering om Taken te plannen en dingen Klaar te krijgen.

Houd eenvoudig uw tijd en planning bij met het sjabloon voor het blokkeren van planningen van ClickUp

Vergadering ClickUp's widgets voor tijdsregistratie . U kunt ze gebruiken om uw eigen dashboard voor tijdregistratie te bouwen. Deze widgets omvatten tijdsinschatting, tijdsinschatting, tijdsregistratie en timesheets.

Deze widgets omvatten:

A. Tijdsinschatting Stel tijdsinschattingen in voor taken zodat de leden van het team de benodigde uren in hun agenda kunnen blokken.

B. Tijdsregistratie

Controleer of de tijd die je aanmeldt voldoet aan de tijdsinschattingen. Het helpt om realistischere tijdsblokken te maken voor toekomstige Taken.

C. Tijdrapportage

Bekijk de geschatte tijd en de bijgehouden tijd om snel te vergelijken of je team binnen de gedefinieerde tijdsblokken kan werken.

D. Urenregistratie

Geef de bijgehouden tijd weer voor een bepaalde week, maand of stel een aangepast bereik in. Je kunt ook de totale bestede tijd weergeven voor een selectie van het bereik.

ClickUp prijzen *Free Forever-abonnement (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited-abonnement (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business-abonnement (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp klantbeoordelingen

G2 : 4.7/5 (3.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.275+ beoordelingen)

2. Klokify

via Klokweergave Clockify is een goede kalender app voor diepgaand werk. Je kunt taken, vergaderingen, gebeurtenissen, enz. vastleggen en een stopwatch gebruiken om taken bijhouden en hun duur.

Het is echter moeilijk om de tijd van de Taak te bewerken als je vergeet de timer te starten of te stoppen.

de belangrijkste functies van #### Clockify

Kalender om de tijd visueel bij te houden en activiteiten te loggen

Time tracker die werkt als een stopwatch

Urenregistratie voor wekelijkse activiteiten

Factuurgeneratie gebaseerd op bijgehouden tijd en uurtarieven

Clockify prijzen

Je kunt de browser extensie of app (Android, iOS) gratis downloaden.

Klantbeoordelingen Clockify

G2 : 4.4/5 (80+ beoordelingen)

: 4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.570+ beoordelingen)

3. HourStack

via UurStapel Met de tijdsregistratie app HourStack kun je tijd blokken voor een dag of week. Je kunt zelfs taken doorschuiven om er later aan te werken.

De app heeft echter geen dashboard functie om de tijd van je team bij te houden. Je moet gegevens exporteren om grafieken te maken.

de belangrijkste functies van #### HourStack

Stopwatch die direct vanuit je kalender start

Weergave van individuele en team kalenders

Grafieken en visualisaties om inzichten te krijgen

Meerdere werkruimten voor het bijhouden van aparte client- of teamtijd

Prijzen voor HourStack

Begint bij $12/gebruiker per maand.

Beoordelingen van klanten van HourStack

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4. Sunsama

via ZonsamaSunsama is een app voor dagelijkse planning en tijdbeheer die het blokkeren van tijd pijnloos maakt. In de app kun je taken van je favoriete apps slepen en neerzetten en de app zelfs gebruiken als een focusbooster.

Sunsama heeft een bidirectionele integratie met ClickUp zodat u al uw ClickUp- taken kunt bekijken en wijzigen vanuit Sunsama en vice versa!

Sunsama sleutel functies

Schuif onafgemaakte Taken door naar de volgende dag

Blok tijd voor taken in andere productiviteit apps zoals ClickUp, Trello of Asana

Dagelijkse voortgang van teams bijhouden

Synchroniseren met uw Google Agenda of Outlook kalender

Sunsama prijzen

Begint bij $16 per maand.

Sunsama klantbeoordelingen

G2 : 4.8/5 (5+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

5. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp is een gratis app voor tijdsregistratie die je kunt gebruiken om productiviteit bij te houden en tijdsinschattingen te maken.

Het is echter moeilijk om de bijgehouden tijd handmatig aan te passen als je vergeet de timer te stoppen. 🙊 ⏲

de belangrijkste functies van #### TimeCamp

Productiviteit bijhouden om inzicht te krijgen in de bestede tijd

Urenregistratie om invoer van tijd toe te voegen, aan te passen en te verwijderen

Volledig geautomatiseerde stopwatch, inclusief eenoverwerkcalculator* Aangepaste tijdrapportages

TimeCamp prijzen

TimeCamp heeft een gratis abonnement. Betaald begint bij $7/gebruiker per maand.

Beoordelingen van TimeCamp klanten

G2 : 4.7/5 (170+ beoordelingen)

: 4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (530+ beoordelingen)

6. Planyway

via Planyway reeds in gebruik Trello voor Taakbeheer ?_

Vervolgens kunt u uw Trello kaarten visualiseren op de Planyway kalender.

Je kunt je Trello Taken blokken en de tijd bijhouden in deze kalender.

Deze app werkt echter niet offline.

de belangrijkste functies van #### Planyway

Tijdsinschattingen voor taken instellen

Geschatte vs. werkelijk bestede tijd vergelijken

Urenregistratie om tijd te registreren besteed aan Trello Taken

Verbind gebeurtenissen van Google en Outlook

Planyway prijzen

Het heeft een gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij $3,50/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Planyway klanten

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (290+ beoordelingen)

7. TimeBloc

via TimeBloc TimeBloc is een eenvoudige app voor productiviteit met basisfuncties voor het blokkeren en plannen van tijd.

Het is beschikbaar voor zowel Android- als iOS-apparaten.

Deze software voor het blokkeren van tijd crasht echter te vaak.

de belangrijkste functies van #### TimeBloc

Tijdlijn om een dag in meerdere gebeurtenissen te blokken

Gebeurtenissen in kalender synchroniseren automatisch

Eenmaal aangemaakte routines worden geïntegreerd in de tijdlijn

Visuele statistieken om voortgang bij te houden

TimeBloc prijzen

De app heeft een gratis versie. De premium versie begint bij $19,99.

Beoordelingen van TimeBloc klanten

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Google Agenda

via Google Agenda U kunt het volgende gebruiken Google Agenda om blokken tijd rechtstreeks in je kalender te plannen.

Je kunt zelfs een gedeelde tijdblokkalender maken met je teamgenoten.

Het is echter moeilijk om verschillende e-mailadressen in deze app te integreren.

Google Agenda sleutel functies

Meerdere weergaven zoals dag, week en maand

Gebeurtenissen uit Gmail worden automatisch toegevoegd

Invoersuggesties voor kalender zoals titels van gebeurtenissen, mensen en plaatsen

Weergave van planning samen met afbeeldingen en kaarten

prijzen van #### Google Agenda

Het is een gratis kalender app (Android, iOS). Hij is ook beschikbaar als onderdeel van de Google Werkruimte en kost $5/gebruiker per maand.

Google Agenda klantbeoordelingen

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: 4.7/5 (1.150+ beoordelingen)

9. TickTick

via TickTick TickTick is een andere app voor productiviteit met functies voor planning en taakbeheer.

Je kunt het gebruiken om ideeën of onverwachte taken aan te tonen en tijd te blokkeren voor prioriteiten.

TickTick slaagt er soms echter niet in om je belangrijke taken en gegevens te synchroniseren.

TickTick sleutel functies

Meerdere kalenderdisplays voor dagelijkse en maandelijkse taken

Slimme dataparsing om taken als herinneringen toe te voegen

Optie om duur in te stellen voor tijdrovende taken

Pomodoro timer om in intervallen te werken

TickTick prijzen

Het is een gratis app voor Taakbeheer. De premium versie kost $2,79/maand.

TickTick klantbeoordelingen

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

10. Fantastisch

via Fantastisch Fantastical is een iOS app voor takenlijsten met functies om tijd te blokkeren.

Je kunt deze gebruiken met de Apple kalender op je iPad of iPhone om taken plannen en andere belangrijke gebeurtenissen. Je kunt ook herinneringen maken voor gebeurtenissen met een tijdsblok.

Wat is er niet zo fantastisch aan deze kalender app? De gratis versie biedt beperkte functies.

de belangrijkste functies van #### Fantastical

Meerdere weergaven voor dag, week, maand of jaar

Kalender instellingen om meerdere kalenders en lijsten met taken te groeperen

Sjablonen voor tijd blokkeren om frequente gebeurtenissen te plannen

U kunt de beschikbaarheid van contactpersonen controleren en tijd blokken die voor iedereen werkt

Fantastische prijzen

Het is een gratis app voor lijsten.

Fantastical beoordelingen van klanten

G2 : 4.6/5 (5+ beoordelingen)

: 4.6/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

11. Met de klok mee

via Met de klok mee Clockwise is een gratis kalender app die werkt als een Extensie voor Chrome .

U kunt het gebruiken om vergaderingen te plannen, werk in tijdzones te beheren en tijdconflicten op te lossen.

Soms heeft deze app echter de neiging om gebeurtenissen in de agenda te dupliceren.

de belangrijkste functies van #### Clockwise

Maak blokken ononderbroken tijd vrij met de automatische piloot

Verplaats flexibele vergaderingen naar het minst storende moment

Creëer automatisch focus tijd voor elke week

Meet voortgang met tijdanalyse en e-mails met beoordelingen

Prijzen met de klok mee

Clockwise biedt een gratis abonnement. De betaalde beginnen bij $5/gebruiker per maand.

Klantbeoordelingen Clockwise

G2 : 4.8/5 (20+ beoordelingen)

: 4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

12. Abonnement

via Abonnement Plan is een goede app voor Taakbeheer die ook werkt als een nog te doen lijst .

Je kunt het zelfs synchroniseren met Google en Outlook kalenders.

Maar als je al een taakbeheerder gebruikt, moet je elke taak handmatig overzetten.

Stel je voor dat je 100+ taken moet overbrengen naar deze lijst. 🥴

Wie heeft er nog een beter abonnement?

de belangrijkste functies van #### Plan

Kalender om agenda's toe te voegen en tijd te blokken

Tijdlijn weergave door slepen en neerzetten

Teamfeed voor het organiseren van gesprekken over werk

Integratie met JIRA, Zendesk, Salesforce en GitHub

prijzen voor #### abonnementen

Er is een gratis abonnement en het betaalde abonnement begint bij $5/gebruiker per maand.

Plan beoordelingen van klanten

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Tijd blokkeren: De ultieme tijdmanagementtechniek

Alle hier genoemde apps om tijd te blokkeren kunnen je helpen je dagelijkse schema te beheren.

Sommige zijn geweldig in tijdsregistratie. Andere apps voor blokkeren kunnen meerdere kalenders in één app integreren.

ClickUp kan het allemaal!

Of je nu op zoek bent naar een kalender app, een voltooien taak manager, of een uitstekende tijd blokker app met een gratis abonnement, ClickUp is alles wat je nodig hebt.

Deze beste app voor tijdsregistratie biedt Native Time Tracking om elke minuut die je aan het werk besteedt bij te houden, een kalender weergave om je planning aan te passen en start- en deadlines om duidelijke tijdskaders te creëren.

Wat houdt u tegen? Word gratis lid van ClickUp vandaag nog!