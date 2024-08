10 sjablonen voor klantenbeheer in PowerPoint & ClickUp

Het is essentieel om effectief met je clients te communiceren, hun doelen te begrijpen en transparante abonnementen te hebben zodat ze betrokken zijn bij het onboardingproces en daarna.

Naarmate je portfolio groeit, wordt de uitdaging om een balans te vinden tussen projectmanagement en het beheren van relaties met klanten steeds groter. Hoe overweldigend dat ook klinkt, er is een eenvoudige oplossing: Sjablonen voor clientbeheer! ✨

We pakken uit met een uitgebreide verzameling sjablonen die zijn ontworpen voor verschillende functies om uw clientmanagementproces te verbeteren. Deze sjablonen zijn krachtige hulpmiddelen die u helpen om een abonnement te maken voor een succesvolle projectuitvoering, houd vitale informatie bij en breng uw clients automatisch op de hoogte, in slechts een paar klikken.

Wat is een sjabloon voor clientbeheer?

Klantenbeheer is het proces van toezicht houden op hoe een bedrijf omgaat met potentiële en bestaande klanten om wederzijds voordelige relaties op te bouwen en te onderhouden. Het omvat nauwe samenwerking met je team om ervoor te zorgen dat projecten op tijd Voltooid worden en dat het klantenverloop minimaal is.

Dat is waar client beheer komen de sjablonen in beeld. Ze bieden een voorbereid overzicht voor het bijhouden van de doelen en vereisten van potentiële en bestaande klanten, zodat u de klantenbinding, -werving en -tevredenheid kunt verbeteren. Ze stellen je ook in staat om de voortgang van elk project van een klant te bewaken met behulp van aanpasbare statussen, velden voor automatisering en gepersonaliseerde checklists.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van sjablonen voor clientbeheer zijn onder andere de volgende:

Tijdsbesparing: Sjablonen worden geleverd met vooraf ontworpen maar aanpasbare lay-outs, waardoor u tijd bespaart in vergelijking met het maken van documenten of abonnementen vanaf nul Consistentie: Ze zorgen voor een uniforme aanpak van interacties met clients, zodat u delen van de voortgang kunt delen met uw clients en het teamze op de hoogte te houden van elke fase van het project3. Efficiëntie: Het gebruik van sjablonen stroomlijnt routinetaken, zodat u zich kunt concentreren op kennisintensieve activiteiten zoals het bedenken van ideeën om nieuwe clients aan te trekken of het vinden van oplossingen voor huidige problemen bij clients

Wat maakt een goed sjabloon voor clientmanagement?

Een sjabloon voor clientmanagement van hoge kwaliteit moet bepaalde sleutel functies hebben, zoals:

Eenvoudigheid : Het moet een eenvoudige structuur hebben zodat uw team en clients gemakkelijk de doelen, prioriteiten en voortgang van elk project kunnen begrijpen en bijhouden

: Het moet een eenvoudige structuur hebben zodat uw team en clients gemakkelijk de doelen, prioriteiten en voortgang van elk project kunnen begrijpen en bijhouden Flexibiliteit : Maakt aanpassingen mogelijk om te voldoen aan de zakelijke behoeften van verschillende clients en hun projecten. Het moet zich aanpassen aan verschillende fasen van relaties met klanten, zoals eerste contact, inwerken, verlenging en doorlopend beheer

: Maakt aanpassingen mogelijk om te voldoen aan de zakelijke behoeften van verschillende clients en hun projecten. Het moet zich aanpassen aan verschillende fasen van relaties met klanten, zoals eerste contact, inwerken, verlenging en doorlopend beheer Scalability : Geschikt voor een toename van het aantal clients en/of hun projecten

: Geschikt voor een toename van het aantal clients en/of hun projecten Integratiemogelijkheden :Hiermee kunt u andere tools integreren in het sjabloon (e-mail, projectmanagement, kalender) om de communicatie te stroomlijnen, de voortgang bij te houden en taken te plannen

:Hiermee kunt u andere tools integreren in het sjabloon (e-mail, projectmanagement, kalender) om de communicatie te stroomlijnen, de voortgang bij te houden en taken te plannen Gegevensbescherming:Geeft prioriteit aan privacy door te voldoen aan de regelgeving voor gegevensbescherming, zodat de vertrouwelijke gegevens van uw client veilig zijn

10 sjablonen voor clientbeheer om belangrijke details te stroomlijnen in 2024

Laten we eens kijken naar onze selectie van de 10 beste sjablonen voor clientbeheer in PowerPoint en ClickUp die uw relaties met nieuwe en bestaande clients naar een heel nieuw niveau brengt. ⚡

1. ClickUp sjabloon voor samenwerking met succes van klanten

Houd de updates in uw verkooppijplijn bij met dit ClickUp adviessjabloon

De ClickUp Client Succes Samenwerkings sjabloon gaat over het vergemakkelijken van samenwerking binnen en tussen teams in uw organisatie, met als uiteindelijke doel het garanderen van een onberispelijke client experience. Dit sjabloon met beginnersvriendelijke lijsten is ontworpen om de inspanningen van uw teams op elkaar af te stemmen en zo een naadloze client journey van verkoop en onboarding van clients naar productie.

De weergave Endorsement Pipeline Board van de sjabloon biedt een handige momentopname van uw client acquisitie inspanningen, door clients te categoriseren op basis van hun positie in uw trechter. Volg eenvoudig de plaats van een klant in uw pijplijn met behulp van aangepaste statussen zoals Nieuwe klant, Planning, Vergadering en Goedgekeurd. Werk de status bij door simpelweg de betreffende kaart van de client naar de juiste plaats op het bord te slepen.

Voor een soepele klantervaring centraliseer je alle relevante informatie die je tijdens de verkoop- en inwerkfase hebt verzameld in het Endorsement Document. Dit doe je door vooraf gedefinieerde maar aanpasbare vragen te beantwoorden, zoals:

Wat zijn de belangrijkste zakelijke doelstellingen van de client?

Hoe kunnen we de wegversperringen van de client helpen oplossen?

Hoe beslist de client of we behulpzaam zijn?

Welke maatstaven moeten we gebruiken om te bepalen of de client tevreden is?

Wat is de favoriete communicatiestijl van de client?

Om potentiële acquisities bij te houden, gebruikt u het formulier New Client Endorsement, waar u primaire informatie zoals de naam, grootte en sector van het bedrijf invoert. Ga dan verder met specifieke gegevens zoals de datum en duur van uw contract zakelijke overeenkomst , de naam van de manager van het succes van de klant en meer.

2. ClickUp document sjabloon agentschap/cliënt zoeken

Het verzamelen van klantinformatie is een fluitje van een cent met dit Agency/Client Discovery Doc Template van ClickUp

De ClickUp Agency/Client Discovery Document Sjabloon biedt een uitstekende oplossing voor het verzamelen van doelen en eisen van clients op één plek terwijl de relatie nog gevormd wordt.

Het sjabloon bestaat uit een Call Script dat het verkoopteam helpt om client calls efficiënter af te handelen. Dit document is een vooraf geschreven scenario voor het eerste communicatie met de client ontworpen om bellers te helpen bij het maken van een praatje en het stellen van relevante vragen om gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde leads te bepalen.

Gebruik de Vragenbank om meer te weten te komen over de doelstellingen en motivaties van potentiële clients en om te bepalen of ze goed bij uw bedrijf passen.

Om alle informatie over potentiële clients bij te houden, vul je het Discovery Call Form voor elke lead afzonderlijk in terwijl je het eerste contact legt. Dit omvat hun naam, bedrijf, telefoonnummer, essentiële details en de uiteindelijke beslissing of de client bij je past of niet.

3. ClickUp sjabloon voor succes van klanten

Voeg telefoonnummers en andere belangrijke clientgegevens toe voor snelle toegang

Met de ClickUp Client Succes Sjabloon kunt u gemakkelijk individuele clients controleren en hun betalingen, project Taken en relatie gezondheidsscores beheren. 🌻

De Engagement weergave van het sjabloon toont al uw klanten op basis van hun "gezondheid" (Zeer goed, Gemiddeld, Met risico op opzegging), zodat u altijd weet aan welke relatie u prioriteit moet geven. Je clients worden georganiseerd in aparte Lijsten op basis van niveaus. De hogere niveaus zijn gereserveerd voor klanten met betere gezondheidsscores, terwijl de lagere niveaus relaties van klanten vertegenwoordigen die verbetering behoeven.

U kunt de NPS (Net Promoter Score) Board weergave gebruiken om te zien hoe elke client scoort op de loyaliteitsschaal van het bedrijf. De score wordt berekend op basis van de input die elke client geeft in het Feedback Formulier van het sjabloon.

Er is ook een aparte lijstweergave voor clients die in aanmerking komen voor Renewal en een Client Success Playbook Doc pagina waar u de aanbevolen acties tijdens de fasen van Customer Onboarding, Upselling en Churn Prevention uiteenzet.

4. ClickUp Juridisch sjabloon voor clientbeheer

Houd de zaken van alle clients bij zonder dat het u moeite kost met de sjabloon voor juridisch clientbeheer van ClickUp

Of u nu een advocatenkantoor runt of optreedt als bedrijfsjurist, de ClickUp Legal sjabloon voor clientbeheer is een fantastisch hulpmiddel om toezicht te houden op de voortgang van de zaken van uw clienten. Gebruik checklists en houd gebeurtenissen, taken en deadlines bij, zodat resultaten op tijd worden geleverd.

Deze map sjabloon heeft een Lijstweergave die duidelijk uw client-gerelateerd werk weergeeft op basis van aangepaste statussen. Gebruik deze om eenvoudig te zien welke Taken zich in de fase Ondertekend, Concept, In uitvoering of Definitief bevinden. U kunt ook aangepaste velden maken voor elke taak om toegewezen personen, prioriteiten en deadlines te bewaken.

De Kalender weergave van het sjabloon toont ongeplande en achterstallige taken. Taken plannen is een fluitje van een cent met de intuïtieve functie voor slepen en neerzetten.

U kunt ook betalingsstatussen en -types bijhouden in de Betalingslijstweergave door aangepaste statussen toe te voegen voor elke client afzonderlijk.

Het sjabloon heeft een Doc weergave voor het opslaan van belangrijke informatie van je clients. Maak een document voor elke client om hun zaak, contactgegevens, e-mail en meer bij te houden. Bovendien is er een Chat pagina die je teamgenoten kunnen gebruiken om problemen te bespreken en op te lossen en ideeën te delen. 🤝

5. ClickUp sjabloon voor client services

Organiseer elke potentiële client in een ClickUp Lijst om alle activiteiten en communicatie bij te houden

De ClickUp sjabloon voor client services is een uitgebreid framework dat projectmanagement vereenvoudigt met aparte Lijsten en Documenten voor het bewaken van accounts van klanten, de voortgang van elk project in uw portfolio en meer.

Ondanks het feit dat deze sjabloon een hele ruimte in beslag neemt, is het een snelle startsjabloon dat is ontworpen om u te helpen sneller uw weg te vinden in ClickUp. Gebruik het Aan de slag-document en de trainingstaken om vertrouwd te raken met de functies van het platform. Het document bevat een Leer ClickUp Lijst met gedetailleerde instructies en beschrijvingen van aangepaste velden en statussen, zodat u precies weet hoe en wanneer u ze moet gebruiken.

Het sjabloon wordt geleverd met vijf Lijsten, waaronder de volgende:

Client Accounts: Biedt een overzicht van al uw accounts met aangepaste statussen zoals Actief, Prospect, Voormalig klant, At Risk, enz. Er is ook een aparte lijst voor het bekijken van Risicorekeningen om u te helpen klantverloop te voorkomen

Biedt een overzicht van al uw accounts met aangepaste statussen zoals Actief, Prospect, Voormalig klant, At Risk, enz. Er is ook een aparte lijst voor het bekijken van om u te helpen klantverloop te voorkomen Scopingverzoeken: Hiermee kunt u alle scopingverzoeken afhandelen om het verkoopteam te helpen bij het afronden van deals. Vul het Scanaanvraagformulier in om nieuwe aanvragen aan te maken

Hiermee kunt u alle scopingverzoeken afhandelen om het verkoopteam te helpen bij het afronden van deals. Vul het in om nieuwe aanvragen aan te maken Project Portfolio: Bewaak al uw projecten en hun status met aangepaste statussen en velden

Bovendien bevat het sjabloon een Team Wiki Document met gespecificeerde secties waar u en uw team teamgegevens, resources, SOP's en meer kunnen vastleggen, voor een betere samenwerking en meer communicatie tussen de leden van het team . 📞

6. ClickUp Stem van de klant sjabloon

Verzamel en classificeer de verwachtingen en reacties van klanten op uw product/dienst om te begrijpen wat u kunt doen om het te verbeteren

Een Stem van de Klant (VoC) of Stem van de Klant Vertaalmatrix is een techniek die wordt gebruikt om de gedachten van uw klant beter te begrijpen en gevoelens over uw business en producten. 🎙️

Op basis van deze techniek kan de ClickUp Stem van de Klant sjabloon helpt u bij het verzamelen, analyseren en organiseren van feedback van klanten voor optimale productverbetering.

Begin met het maken van een Lijst met feedback van klanten die u hebt verzameld via enquêtes, websiteanalyses en productgetuigenissen. De Lijstweergave bevat ook kolommen voor Klantbehoeften en Klantvereisten. Hier kunt u specifieke problemen aanpakken en mogelijke oplossingen voorstellen.

Het sjabloon bevat ook een Board weergave, die een overzicht geeft van de feedback van klanten gegroepeerd op VoC-bron. Dit helpt u bij het visualiseren van de overeenkomsten en verschillen in feedback afkomstig van verschillende bronnen.

7. ClickUp CRM sjabloon

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp in lijstweergave

Het beheren van accounts, het bijhouden van zakelijke kansen en het onderhouden van solide relaties met clients kan te veel zijn zonder de juiste tools voor clientbeheer . ⚒️

In plaats van talloze bladen en lijsten te maken, kun je gebruik maken van de ClickUp CRM sjabloon . Deze alles-in-één oplossing helpt u verkoop, leads en relaties met klanten te beheren met minimale inspanning.

Het is een map sjabloon waarmee u toezicht kunt houden op uw relaties met klanten via vijf vooraf gebouwde weergaven:

Sales Playbook Doc weergave : Helpt u controle te houden over verkoopdoelen, tijdbeheer, accountmodules, prijzen en kortingen, bereik en meer

: Helpt u controle te houden over verkoopdoelen, tijdbeheer, accountmodules, prijzen en kortingen, bereik en meer Lijstweergave accountgegevens : Toont accounts gegroepeerd op status, zoals Voorstel, Demo, Gekwalificeerd prospect en Gesloten

: Toont accounts gegroepeerd op status, zoals Voorstel, Demo, Gekwalificeerd prospect en Gesloten Board weergave : Biedt een duidelijk overzicht van alle accounts op een visueel aantrekkelijk bord in Kanban-stijl, gegroepeerd op aangepaste statussen

: Biedt een duidelijk overzicht van alle accounts op een visueel aantrekkelijk bord in Kanban-stijl, gegroepeerd op aangepaste statussen Kalenderweergave : Houd ongeplande en achterstallige taken bij aan de rechterkant van het scherm

: Houd ongeplande en achterstallige taken bij aan de rechterkant van het scherm Lijstweergave Gesloten deals: Geeft al uw Gesloten accounts op één plaats weer

8. PowerPoint sjabloon voor relatiebeheer by SlideTeam

Stel CRM doelen en creëer een succesvol actieplan met het PowerPoint sjabloon voor relatiebeheer van SlideTeam

Het analyseren van de levenscyclus van de loyaliteit van uw clients is cruciaal voor het onderhouden van vruchtbare en duurzame partnerschappen. U kunt dit en nog veel meer doen met het PowerPoint sjabloon voor klantrelaties van SlideTeam.

Deze CRM sjabloon heeft een professionele layout en 50 kant-en-klare maar volledig aanpasbare dia's. U kunt het ontwerp, de kleuren en lettertypen aanpassen om indruk te maken op clients met een persoonlijke uitstraling. Maak uw presentatie gemakkelijk te volgen door dia's op te nemen met sleutelzinnen en citaten, of visualiseer uw ideeën met behulp van grafieken, afbeeldingen en vormen.

U kunt uw dia's bijvoorbeeld verrijken met gemakkelijk te begrijpen grafieken en grafieken om uw CRM doelen te presenteren of Analytisch CRM uit te leggen. Het sjabloon is beschikbaar in standaard en breedbeeld format en is compatibel met Google Slides.

9. Client Welkom Kit Presentatie Sjabloon by Poweredtemplate

Laat nieuwe clients kennismaken met je missie en visie met het Client Welcome Kit Presentation Template van Poweredtemplate

Om het vertrouwen van de client te winnen, wil je je business zo goed mogelijk presenteren. Dat is waar de Client Welcome Kit Presentation Template by Poweredtemplate te hulp schiet met 20 professioneel uitziende voorgemaakte dia's.

Pas de dia's aan door afbeeldingen toe te voegen, het kleurenschema te veranderen en het lettertype en de grootte van de letters te kiezen die bij jouw huisstijl passen. Help clients vertrouwd te raken met je werkruimte en stel ze voor aan de leden van je team door afbeeldingen en korte beschrijvingen toe te voegen.

Je kunt dieper op de details ingaan door dia's te bewerken met betrekking tot je diensten, werkethiek, samenwerkingstools en meer. Het sjabloon is beschikbaar in standaard format en compatibel met Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign en Adobe Acrobat.

10. PowerPoint Client Pitch Deck Sjabloon by Slidesgo

Overtuig elke client om uw diensten te kiezen met behulp van een volledig aanpasbaar PowerPoint Client Pitch Deck Sjabloon van Slidesgo

Als je geen ideeën meer hebt over hoe je indruk kunt maken op potentiële klanten, is het PowerPoint Client Pitch Deck Template van Slidesgo een geweldige plek om te beginnen.

Deze sjabloon is zorgvuldig ontworpen om de interesse van de client te wekken door een brede array aan afbeeldingen, layouts en texturen te gebruiken. Het helpt je om de aandacht van een prospect te trekken en vast te houden terwijl je de dia's doorloopt en je ideeën presenteert.

Onderscheid je van de massa door meer dan 30 dia's aan te passen qua afbeeldingen, vormen, lettertype, kleurenschema en meer. Verplaats de elementen naar wens, verwijder de dia's die niet bij je verhaal passen en voeg nieuwe toe door de layout te kiezen die het beste bij je ideeën past. 💡

Een unieke functie van deze sjabloon is de Storyset Slide, waar je illustraties vindt die je kunt aanpassen aan jouw visie. Selecteer de stijl van je voorkeur, pas de kleuren aan, kies achtergronden en lagen voor weergave en animeer ze moeiteloos met het animatorpaneel.

Verbeter uw relaties met uw clienten met_ klantgeschenken !

Klanttevredenheid verhogen met sjablonen voor klantbeheer

Of u nu uw bedrijf wilt uitbreiden door nieuwe klanten aan te trekken of de relatie met bestaande klanten te verbeteren, sjablonen voor klantbeheer zijn een gebruiksvriendelijke oplossing die u bij elke stap helpen.

Maak van elk project een succes en zorg voor minimale klantwissel door het volledige potentieel van enkele van de sjablonen voor klantbeheer te benutten veelzijdige sjablonen op onze lijst. Gebruik hun aanpasbare functies om een onberispelijke organisatie binnen uw bedrijf te garanderen en sterkere relaties met uw clients te bevorderen. 💪