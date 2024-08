10 strategieën voor klantenwerving om bedrijfsgroei te stimuleren

Strategieën voor het werven van nieuwe clients zijn als de superhelden van succesvolle marketing en bedrijfsgroei. Ze helpen je de kracht van effectieve klantenwerving te ontketenen om potentiële klanten aan te trekken en je retentie op lange termijn omhoog te stuwen.

Deze gids bevat alles wat je moet weten over de basisprincipes van strategieën voor klantenwerving. Bovendien hebben we de zaken wat pittiger gemaakt met een blik op verschillende methoden voor klantenwerving, inspirerende succesverhalen en hoe je mogelijke uitdagingen kunt overwinnen. 📈🏆

**Wat is klantenwerving?

Klantenwerving verwijst naar het aantrekken en winnen van nieuwe klanten of clienten voor een bedrijf. Op dezelfde manier is een klantenwervingsstrategie ontworpen om nieuwe betalende klanten te werven en de groei van het bedrijf te stimuleren.

Hier volgen de drie basisstappen van de meest effectieve strategieën voor klantenwerving:

Leadgeneratie: De Business trekt potentiële klanten aan uit hun target markt met behulp van marktonderzoek en tools zoalssjablonen voor klantprofielen2. Lead nurturing: De Business verzorgt leads en bouwt vertrouwen op met zorgvuldige e-mailmarketing en de implementatie van tools zoalssoftware voor leadbeheer3. Leadconversie: De Business zet potentiële klanten om in nieuwe klanten, waarbij het gebruik kan maken van tools zoalssoftware voor klantenbinding Hoewel er binnen elke stap nog andere bijzonderheden zijn om rekening mee te houden, is dit het basisproces.

Organiseer nieuwe leads en zorg dat ze door uw verkooppijplijn blijven bewegen met ClickUp automatiseringen

Natuurlijk ziet u verschillende variaties op elk van deze stappen, afhankelijk van de marketingstrategieën die een bedrijf of professional kiest. Het draait allemaal om het benutten van de beste nieuwe client acquisitiestrategie voor jouw doelen, publiek en product of dienst.

De rol van Klantwervingstrechter in Business Groei

De klantacquisitietrechter, ook wel verkooptrechter genoemd, verwijst naar de weg die potentiële klanten afleggen om betalende klanten te worden.

Het is marketing die specifiek is ontworpen om actie te stimuleren. 🏃

Iemand komt in de klantwervingstrechter terecht wanneer hij zich bewust wordt van het product of de dienst en verlaat deze wanneer hij voor het eerst een aankoop doet. Van daaruit komen ze in de ervaring na de aankoop, maar dat onderwerp bewaren we voor een andere gids.

Hier zijn enkele voordelen van een kwalitatieve klantwervingstrechter:

Verbeterde merkbekendheid om bereik en herkenning te vergroten

Grotere bedrijfsgroei

Inkomsten om te investeren in nieuwe ideeën en bestaande middelen

Aangetoonde waarde en tractie voor externe belanghebbenden (bijv. investeerders, partners of beïnvloeders)

Om een lang verhaal kort te maken: strategieën voor klantenwerving bereiken uw target publiek en verbeteren uw bedrijfsresultaten.

Blijf op de hoogte van de effectiviteit van uw strategieën voor verkoop en klantenwerving met ClickUp Dashboards

De strategieën en tools die nodig zijn om deze vruchten af te werpen, verschillen van bedrijf tot bedrijf. Op dezelfde manier is er een breed bereik van verschillende software voor klantensucces en tools die marketingprofessionals kunnen gebruiken om het proces van klantenwerving te verbeteren.

Soorten Klantenwervingsmethoden

Er zijn verschillende methoden om klanten te werven - u hoeft er niet slechts één te kiezen. Soms is het effectiever om twee of meer methoden in uw strategie voor het werven van nieuwe clients op te nemen.

Hieronder vindt u zowel persoonlijke als digitale opties; de effectiviteit van elke methode hangt af van uw bedrijf, branche en doelgroep.

Laten we nu eens kijken naar enkele van de meest gebruikte manieren om nieuwe klanten aan te trekken en te converteren, plus voor welk type bedrijf deze het meest geschikt zijn.

digitaal contentmarketing

Best voor de volgende bedrijfstakken: Dienstverlening, productie, technologie, financiën, onderwijs, energie, detailhandel, e-commerce

Richt u op het publiceren en verdelen van content die relevant en nuttig is voor uw target publiek. Content van hoge kwaliteit trekt potentiële klanten aan en zorgt voor een emotionele verbinding die er uiteindelijk voor zorgt dat potentiële klanten overgaan tot aankoop.

Hier zijn enkele digitale marketingideeën om je op weg te helpen:

Sociale media: Publiceer berichten op sociale media die uw publiek aanspreken, of dat nu memes, nieuws uit de branche, iets daartussenin of al het bovenstaande is

Publiceer berichten op sociale media die uw publiek aanspreken, of dat nu memes, nieuws uit de branche, iets daartussenin of al het bovenstaande is Video's: Maak video's die educatie, entertainment of producthighlights bieden op platforms zoals YouTube

Maak video's die educatie, entertainment of producthighlights bieden op platforms zoals YouTube Podcasts : Host een doorlopende podcast met waardevolle informatie die relevant is voor je target markt; bonuspunten als je samenwerkt met influencers terwijl je bezig bent

Host een doorlopende podcast met waardevolle informatie die relevant is voor je target markt; bonuspunten als je samenwerkt met influencers terwijl je bezig bent Infografieken : Maak informatieve infografieken; klanten vinden infografieken van hoge kwaliteit vaak leuk en delen ze om ze later opnieuw te bekijken

Maak informatieve infografieken; klanten vinden infografieken van hoge kwaliteit vaak leuk en delen ze om ze later opnieuw te bekijken Blog posts: Publiceer betrouwbare, praktische content op je bedrijfsblog of nieuwsrubriek

Zoekmachineoptimalisatie

Best voor de volgende bedrijfstakken: Dienstverlening, voeding en drank, technologie, onroerend goed, bouw, transport

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) verbetert de manier waarop uw business wordt weergegeven op de pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's).

Maak sjablonen voor e-mails in ClickUp en sla ze op om van uw marketing een fluitje van een cent te maken

Met ClickUp en vergelijkbare tools kunt u functies voor projectmanagement gebruiken om uw klantenwerving beter te strategiseren. U krijgt ook toegang tot handige functies zoals marketing- en sjablonen voor verkooptrechter .

6. Investeer in betaalde reclame

Wijs een budget toe aan marketingkosten op kanalen zoals Google of Facebook-advertenties. ClickUp voor verkoopteams verbetert het succespercentage van uw marketingcampagne dankzij integratie met de beste marketingtools van dit moment, gedetailleerde analyses en budgetteringstools.

Gerichte advertenties op basis van demografische gegevens, rente en online gedrag zijn effectief, vooral als u retargeting toepast. Retargeting verwijst naar betaalde advertenties die gericht zijn op klanten die eerder je sociale-mediaprofielen of website hebben bezocht.

7. Moedig doorverwijzingen aan

Implementeer doorverwijzingsprogramma's om trouwe klanten te motiveren om familie, vrienden, collega's en sociale-mediacontacten door te verwijzen.

Bied prikkels zoals kortingen, invoegingen voor weggeefacties, loyaliteitspunten of exclusieve toegang tot unieke content of producten.

8. Bied gratis proefversies of steekproeven aan

Laat potentiële klanten uw product of dienst ervaren met gratis proefversies of monsters. Dit vermindert het gepercipieerde risico en biedt een eerste blik op de kwaliteit van de goederen of diensten die u aanbiedt, waardoor potentiële klanten worden verleid en meer willen.

9. Focus op relatiebeheer

Customer relationship management (CRM) verbetert de retentie en het vertrouwen. Effectief CRM voor starters omvat vaak loyaliteitsprogramma's, gepersonaliseerde aanbiedingen en klantenservice van hoge kwaliteit. ClickUp CRM maakt het eenvoudig om berichten naar clients te sturen en de klantervaring te verbeteren. Het heeft alles wat u nodig hebt om relaties met klanten te beheren, zodat u:

Klantgegevens bijwerken en organiseren

Leads bijhouden

Klantinteracties verbeteren

Beheer van werkstromen automatiseren

Succes vergroten met gegevens en analyses

Visualiseer uw pijplijn, stroomlijn klantworkflows en werk samen met uw team aan kansen in ClickUp's CRM

10. Gegevens bewaken en analyseren

Gebruik statistieken en tools voor gegevensanalyse om inzicht te krijgen in het gedrag van klanten om weloverwogen beslissingen te nemen, strategieën te verfijnen en gebieden voor verbetering te identificeren.

De mogelijkheden van ClickUp om klantgegevens te monitoren en te analyseren maken alles eenvoudiger. Het heeft wat u nodig hebt om:

Gegevens verzamelen en organiseren

Taken en activiteiten bijhouden

Werkstromen automatiseren

Prestatiecijfers bewaken

Klantgegevens beschermen

Hoe klantacquisitie meten

Als u eenmaal een strategie voor klantenwerving hebt gelanceerd, is het tijd om te kijken hoe effectief deze is. Met het steeds veranderende consumentenlandschap is het voortdurend verbeteren op basis van de huidige statistieken een noodzaak voor blijvend succes. En wij zijn er om je te helpen.

Hier volgt een overzicht van een aantal statistieken die je zou willen bijhouden:

Kosten voor klantenwerving

CAC verwijst naar de totale kosten van één nieuwe klant op basis van de kosten van marketing- en salesteams.

Hier is een eenvoudige formule om je CAC te berekenen:

CAC = (totale kosten van marketing en verkoop) / (aantal verworven nieuwe klanten)

Conversiepercentages

Met conversiepercentages die in verschillende fasen van het klanttraject worden gemeten, kunt u vaststellen wat werkt en wat niet.

U houdt bij hoeveel leads of websitebezoekers van elke bron voortgang boeken naar de volgende fase van het klanttraject (bijv. websitebezoeken tot nieuwsbriefaanmeldingen).

Organiseer uw CRO-strategie met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Hier is een snelle formule om uw conversiepercentages te berekenen:

Conversieratio = (aantal conversies / aantal bezoekers of leads) x 100.

Levenslange waarde van klant

Customer lifetime value (LTV) verwijst naar de inkomsten die een klant naar verwachting zal genereren vanaf het begin tot het einde van zijn relatie met uw bedrijf.

Hier is een basis formule om LTV van klanten te berekenen:

LTV = (gemiddelde aankoopwaarde x gemiddeld aantal aankopen)

rendement op investering

Rendement op investering (ROI) meet de winstgevendheid van uw strategieën voor het werven van nieuwe clients.

Hier is een eenvoudige manier om ROI te berekenen:

ROI = (nettowinst uit klantenwerving - kosten van klantenwerving) / (kosten van klantenwerving) x 100

Klant churn percentage

Het klantverlooppercentage verwijst naar hoeveel betalende klanten stoppen met het kopen van uw product of dienst binnen een bepaalde periode. Hoe lager het opzegpercentage, hoe beter de impact op het succes van uw strategie voor klantenwerving.

ClickUp Dashboards zijn volledig aanpasbaar om u inzicht te geven in klantgedrag, opzeggingspercentages en alles wat u moet weten over uw bedrijf

U kunt uw opzegpercentage berekenen met deze eenvoudige formule:

Churn rate = (totaal aantal klanten verloren tijdens de gegeven periode / totaal aantal klanten aan het begin van de gegeven periode) x 100

Kanalen voor klantenwerving

Het bijhouden van de prestaties van verschillende kanalen voor klantenwerving laat zien hoe effectief elke methode is in uw strategie voor klantenwerving.

Door conversiepercentages en ROI van elk wervingskanaal te vergelijken, kunt u eenvoudig vaststellen waar u de meeste (en meest waardevolle) klanten vindt.

Voorbeelden uit het echte leven Succesvolle strategieën voor klantenwerving

Een andere manier om uw strategieën te verfijnen is door te leren van case studies en succesverhalen.

Hieronder hebben we enkele van de beste voorbeelden uit het echte leven van succesvolle strategieën voor klantenwerving uitgelicht om je marketingteam te inspireren. Klaar om geïnspireerd (en misschien een beetje jaloers) te raken?

1. Airbnb

Uitgelichte methode: Verwijzingsprogramma

Airbnb stimuleerde zijn groei aanzienlijk met doorverwijzingsprogramma's en stelde daarmee een nieuwe norm. Het merk stimuleerde bestaande gebruikers om vrienden door te verwijzen door reiskredieten aan te bieden die ze konden gebruiken om de kosten van het boeken van een locatie te verlagen, en het werkte.

Hun winnende strategie moedigde bestaande gebruikers aan om het platform te promoten en zorgde voor mond-tot-mond reclame die nieuwe gebruikers aantrok, vertrouwen opbouwde en enthousiasme opwekte.

2. Dollar Shave Club

Uitgelichte methode: Virale video

Dollar Shave Club kreeg internationale aandacht, vergrootte zijn klantenbestand en verhoogde zijn succes met een virale video waarin de voordelen van het product goed naar voren kwamen.

Met ClickUp Integraties combineert u topkwaliteit met software voor projectmanagement met de tools waarop u al vertrouwt, waardoor virale content binnen handbereik komt

Met andere woorden, ze maakten een leuke en open video die unieke verkoopargumenten liet zien en klanten aan het lachen maakte. Nog te doen genereerde miljoenen nieuwe klanten en nog meer weergaven.

3. Warby Parker

Uitgelichte methode: Startpagina probeerprogramma

E-commercegigant Warby Parker ontwricht de brillenindustrie door de probeer-en-koopervaring naar online winkelen te brengen met een nieuw thuisprobeerprogramma.

Het klinkt nu misschien niet als veel, maar het was een gewaagde zet die het bedrijf liet concurreren met designermerken. Warby Parker deed er nog een schepje bovenop met gratis verzending en de optie om verschillende monturen te passen voordat ze worden toegewezen - allemaal zonder dat klanten de deur uit hoeven.

4. Casper

Uitgelichte methode: Contentmarketing

Dit nu beroemde matras-in-een-doos-bedrijf werd beroemd door te investeren in goede oude digitale content marketing. Hun succes is een bewijs van de kracht van nuttige, relevante content.

Casper publiceerde onderhoudende, luchtige content die consumenten informeerde over de voordelen van een goede nachtrust en (natuurlijk) hun matrassen. Dit positioneerde het bedrijf als een autoriteit in de branche en bouwde vertrouwen op bij consumenten.

Het merk had zelfs een tijdje een gedrukt tijdschrift met de naam Woolly voordat de focus weer werd verlegd naar digitale content.

Attract Nieuwe klanten for Better Business Growth

Of je nu net begint of al een tijdje bezig bent, elk bedrijf kan baat hebben bij een solide strategie om nieuwe clienten te werven en klanten aan te trekken.

De geheime saus is tevreden klanten. Dat betekent dat je de relatie met je klanten moet verbeteren en producten of diensten van topkwaliteit moet leveren.

Pro tip: Als je iets vindt dat werkt, doe het dan dubbel! ✅🙌

Klaar om je business een boost te geven, je CAC te verlagen en je klant-LTV te verhogen? Wij hebben de beste tools in de game!

Waar wacht je nog op? Spring op de ClickUp trein -het is gratis! 🚂