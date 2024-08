10 Beste Software voor Customer Success voor groei in 2024

De beste customer success software combineert verschillende bewegende delen om de customer success activiteiten te stroomlijnen. Het omvat functies zoals klantgegevensbeheer, tools voor het in kaart brengen van het klanttraject geautomatiseerde workflows en rapportage en analyse.

Daarnaast kunt u op zoek gaan naar tools voor campagnebeheer , grondstoffenbeheer en software voor leadbeheer om uw succesprogramma voor klanten te vervolledigen.

In deze gids bespreken we de 10 beste customer success software die uw bedrijf kan helpen groeien!

Wat is Software voor klantensucces?

Software voor klantbeheer is een soort bedrijfshulpmiddel dat is ontworpen om bedrijven te helpen hun klanten effectief te beheren en te ondersteunen gedurende het hele klanttraject. Het biedt een gecentraliseerd platform voor het verzamelen en organiseren van klantgegevens, het automatiseren van taken en workflows en het bijhouden van belangrijke prestatiecijfers.

Wat moet u zoeken in een platform voor klantsucces?

Zoek naar een customer success software die integreert met uw bestaande CRM en beheer van klantgegevens biedt of tools voor klantenbeheer die het volgende omvatten sjablonen voor klanttrajecten of in kaart brengen, geautomatiseerde workflows en uitstekende rapportage- en analysetools voor klanten .

Als je groei nastreeft, overweeg dan ook functies zoals het bijhouden van taken, projectbeheer en sjablonen voor communicatieplannen of hulpmiddelen.

Software voor succesverhalen van klanten is een krachtig hulpmiddel dat kan helpen bij het verbeteren van klantrelaties, het opbouwen van klantentrouw en het stimuleren van algehele groei. Maar met zo veel verschillende customer success software-opties op de markt, kan het moeilijk zijn om te weten welke de juiste is voor jou.

De 10 beste klantensucces software-oplossingen voor gebruik in 2024

Hier zijn onze favoriete customer success software tools om dit jaar je klantrelaties en groei te stimuleren.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is de perfecte customer success software voor teams van elke grootte en branche. Het helpt de customer success manager georganiseerd te blijven met alle klantcommunicatie, zodat ze betere service kunnen bieden sneller aan klanten.

Met ClickUp kunt u eenvoudig interacties en verzoeken van klanten in realtime volgen, zodat de customer success teams snel kunnen inspelen op hun behoeften. Je hebt ook toegang tot gebruiksgegevens van klanten, zodat je de productadoptie in verschillende stadia beter kunt begrijpen.

Aan de slag met de ClickUp sjabloon voor klantenondersteuning om vragen van klanten te prioriteren en feedback van klanten te organiseren!

Leg belangrijke informatie van je klanten vast met een ingebouwd formulier om feedback bij te houden!

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp Tabelweergave om eenCRM in ClickUp* Met aangepaste velden kunt u alle gegevens bijhouden die belangrijk zijn voor uw project

Met geautomatiseerde workflows kunt u terugkerende taken stroomlijnen, zoals het verzenden van e-mails voor het inwerken van klanten, het plannen van follow-upgesprekken en het bieden van klantenondersteuning

Tools voor het in kaart brengen van het klanttraject om contactpunten en potentiële wrijvingen te identificeren

ClickUp AI sneller samenstellen, samenvatten en bedenken

ClickUp beperkingen

ClickUp's leercurve kan steil zijn door een overvloed aan functies

De mobiele app biedt niet dezelfde functies als de webversie

Leden van het gratis plan kunnen een tragere klantenservice ervaren

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.356+ beoordelingen)

4.7/5 (8.356+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.727+ beoordelingen)

2. Custify

via Bewaren Custify is software voor klantensucces die SaaS-bedrijven helpt om de klanttevredenheid te verbeteren, churn te verminderen en de levenslange waarde te verhogen.

Custify biedt bedrijven een eenduidig beeld van hun klanten, zodat ze klantbetrokkenheid kunnen volgen, potentiële problemen kunnen identificeren en gepersonaliseerde ondersteuning kunnen bieden.

Het biedt ook een groot aantal functies om klantworkflows te automatiseren, zoals het verzenden van onboarding e-mails, het plannen van follow-up gesprekken en het aanbieden van tickets voor klantondersteuning.

Custify beste functies

In staat om gezondheidsscores te definiëren voor elk klantsegment

Gebruiksvriendelijke interface die alle belangrijke klantgegevens op één pagina weergeeft

Zeer aanpasbaar en gemakkelijk op maat te maken voor het customer success team

Custify beperkingen

Gebrek aan uitgebreid helpmateriaal

Beperkte trackingactiviteiten en dashboardanalyses

Custify prijzen

Neem contact op voor prijzen

Custify beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (257+ beoordelingen)

4.7/5 (257+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (96+ beoordelingen)

3. Totango

via Totango Samengestelde customer success software Totango helpt bedrijven met terugkerende inkomsten hun klantenbinding en -relaties te verbeteren met zijn flexibele, schaalbare customer success tools.

De customer success software is gebouwd op een modulaire basis met ingebedde best practices, zodat bedrijven kunnen beginnen waar ze nu zijn en kunnen meegroeien als hun behoeften veranderen. De software biedt realtime inzicht in de gezondheid van klanten, proactieve engagementtools en een framework voor het orkestreren van klanttrajecten.

Totango beste eigenschappen

Real-time inzichten dankzij directe API-integratie

Meerdere weergaven om risico's, verlengingen en meer te helpen beheren

GemakkelijkCRM-workflow volgen van klanten en hun gezondheid

Totango beperkingen

Functies voor taakbeheer zijn beperkt (kan geen subtaken maken)

UI moet worden bijgewerkt om het gebruiksvriendelijker te maken

Klanten klagen dat het synchroniseren van gegevens met andere software moeilijk is

Totango prijzen

Starter : $2.988+/jaar

: $2.988+/jaar Onderneming : $18.000+/jaar

: $18.000+/jaar Premier: Neem contact op voor prijzen

Totango beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (735+ beoordelingen)

4.4/5 (735+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (24+ beoordelingen)

4. Gainsight CS

via Gainsight CS Gainsight software voor klantensucces biedt realtime inzichten in de gezondheid van de klant en functies voor proactieve betrokkenheid met tools voor het opbouwen van een gemeenschap.

De software biedt een raamwerk voor het definiëren, meten en optimaliseren van klantcontactpunten. En het levert een verscheidenheid aan data-analyse tools die bedrijven helpen hun klanten te begrijpen zodat ze betere beslissingen kunnen nemen over hoe ze met hen om moeten gaan.

Gainsight beste eigenschappen

Uitstekende centralisatie van klantgegevens

Uitstekende compilatie van klantgegevens

Zeer aanpasbaar om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Gainsight beperkingen

Integratie van meerdere gegevensbronnen vereist voor een waarheidsgetrouw beeld

Zeer complex programma om te configureren

Verschillende beoordelaars suggereren dat de e-mail builder moet worden bijgewerkt

Gainsight prijzen

CS Essentiële : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen CS Essentiële Plus : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Gainsight beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.128+ beoordelingen)

4.4/5 (1.128+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (44+ beoordelingen)

5. KlantenSucces

via ClientSucces Als u op zoek bent naar klantensuccessoftware die eenvoudig te gebruiken is en met u mee kan groeien, dan is ClientSuccess Customer Success Software wellicht een goede optie.

ClientSuccess biedt een aantal handige functies, zoals een customer journey builder en een community forum. Het biedt een platform met veel mogelijkheden en verschillende tools voor gegevensanalyse waarmee u kunt groeien klantrelaties .

ClientSuccess beste eigenschappen

Gebruikers zijn enthousiast over de eenvoudige en elegante UI-ervaring

Geweldige klantenservice met toegewijde CSM's die je altijd kunt bereiken

Eenvoudig te implementeren en vereist geen beheerder

ClientSuccess beperkingen

Sommige integraties kunnen verbetering gebruiken

API-verzoeken zijn beperkt tot 10 per seconde

Beperkte aanpassingen voor rapportage

Prijzen voor ClientSuccess

Neem contact op voor prijzen

waarderingen en recensies van ClientSuccess

G2: 4.4/5 (408+ beoordelingen)

4.4/5 (408+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (17+ beoordelingen)

6. Podium

via Podium Als u een detailhandelaar, restaurant of dienstverlener bent die de interacties met de klantenservice wil verbeteren, is Podium misschien wel een geweldige klantenservice software-optie voor u!

Podium is een cloud-gebaseerd softwareplatform dat bedrijven helpt hun klantinteracties te beheren met een verscheidenheid aan tools, zoals messaging, chat, beoordelingen, betalingen, marketing en analyses.

Het platform voor klantcommunicatie is ontworpen om je te helpen meer beoordelingen te krijgen, feedback te verzamelen, klanten te converteren, efficiënter te communiceren en (uiteindelijk) je omzet te verhogen.

Podium beste eigenschappen

Stelt klantenservicevertegenwoordigers in staat om telefoongesprekken te voeren zonder hun echte telefoonnummers te hoeven gebruiken

Maakt het supergemakkelijk om beoordelingen van klanten te krijgen

Alle klantberichten, planningen en betalingen op één plek beheren

Podium beperkingen

Door de snelle groei is het aantal ervaren CS-medewerkers beperkt

Kan niet communiceren met Facebook voor betalingen

Vereist dat klanten Facebook of Google gebruiken om beoordelingen in te dienen

Podium prijzen

Essentials : $249/maand

: $249/maand Standaard : $409/maand

: $409/maand Professioneel: $599/maand

Podium beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.326+ beoordelingen)

7. Planhat

via Planhat Planhat is een tool voor het beheer van klantensuccessen die verschillende functies biedt om relaties te verbeteren en klantgegevens te beheren.

Enkele van de beste functies zijn customer journey management, gegevensanalyse, workflowautomatisering, samenwerking en integraties.

Planhat wordt gebruikt door een breed scala aan bedrijven, waaronder softwarebedrijven, SaaS-aanbieders en technologiebedrijven.

Planhat beste functies

Meerdere klantdashboards bieden gemakkelijk toegankelijke, uitgebreide informatie

Traceer, log en beheer klantinteracties vanaf één platform

Geavanceerde maar intuïtieve gebruikerservaring

Planhat beperkingen

Het kan gebruikers enige tijd kosten om zich aan te passen aan de benadering van terminologie, workflow en automatisering

Beperkte ondersteuningsdocumentatie

Beperkte functionaliteit voor massamarketing per e-mail

Planhat prijzen

Basis : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Professioneel : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Planhat beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (508+ beoordelingen)

4.6/5 (508+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23+ beoordelingen)

8. Churn360

via Churn360 AI-gebaseerd platform voor klantensucces Churn360 wil SaaS-bedrijven helpen om churn te verminderen en de customer lifetime value te verhogen.

Churn360 biedt zijn gebruikers een 360-graden beeld van hun klanten met gegevens over gebruik, betrokkenheid en verlengingen. Deze gegevens worden gebruikt om risicoklanten te identificeren en gepersonaliseerde interventies te creëren om churn te voorkomen.

Het platform biedt een verscheidenheid aan nuttige functies voor klantensucces, waaronder kant-en-klare workflows, gerichte marketingcampagnes, klantgezondheidsscores en inzicht in verloop.

Als je op zoek bent naar customer success software met veel tevreden gebruikers die fantastische tracking en integraties biedt, dan is Churn360 misschien wel een goede keuze voor jou!

Churn360 beste functies

Uitstekende tools voor het volgen van klanttrajecten en gebruikers

Integreert naadloos met HubSpot

Zeer eenvoudig op te zetten en aan de slag te gaan

Churn360 beperkingen

Sommige beoordelaars suggereren dat een aanpasbaar dashboard handig zou zijn

Sommige gebruikers vinden dat in-app tutorials handig zouden zijn

Gericht op SaaS-bedrijven

Churn360 prijzen

Startup : $199/maand

: $199/maand Professioneel : $499/maand

: $499/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Churn360 beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (26+ beoordelingen)

4.8/5 (26+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (7+ beoordelingen)

9. Katalysator

via Katalysator SaaS-groeisoftware Catalyst helpt bedrijven een rijke klantervaring te bieden die een loyaal klantenbestand opbouwt.

De oplossingen van Catalyst voor klantensucces helpen om klantgegevens in silo's te centraliseren, klantsegmenten weer te geven, een duidelijk beeld te geven van de gezondheid van de klant en het klanttraject te schalen.

De software maakt gebruik van flexibele configuraties, een ruime keuze aan integraties en een diepgaande kennisbank voor klantenservice om te helpen bedrijven te helpen retentie te verbeteren .

Katalysator beste eigenschappen

Behulpzaam klantenserviceteam

Geweldige UX die het gemakkelijk maakt om te navigeren en te vinden wat je nodig hebt

Uitstekende metrische tracking voor retentie, trends en relaties

Beperkingen van Catalyst

Recensenten klagen dat onboarding verwarrend kan zijn

Beperkte kant-en-klare lay-outs

Aanpassen kan in het begin ingewikkeld en moeilijk zijn

Catalyst prijzen

Neem contact op voor prijzen

Catalyst beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (462+ beoordelingen)

4.6/5 (462+ beoordelingen) Capterra: 3.5/5 (2+ beoordelingen)

10. SmartKarrot

via SmartKarrot SmartKarrot customer success platform biedt handige tools en functies voor customer success managers en teams. Het stelt bedrijven in staat om met klanten in gesprek te gaan, de impact van hun initiatieven voor klantensucces te meten en de gezondheid van klanten te volgen.

SmartKarrot kan voldoen aan bijna alle vereisten voor klantsucces voor alle soorten bedrijven. De geïntegreerde gegevens, systemen voor vroegtijdige waarschuwing, dynamische klantsegmentatie en tientallen automatiseringsfuncties helpen bedrijven sterkere relaties op te bouwen die leiden tot hogere inkomsten.

SmartKarrot beste functies

Zeer geprezen klantenservice en trainers

Synchroniseert goed met andere analyseplatforms

Moeiteloos taken bijhouden, touchpoints markeren en actiepunten aanmaken

SmartKarrot beperkingen

Af en toe bugs en vertragingen

Voor bedrijven met grote klantenbestanden kan onboarding tijdrovend zijn

SmartKarrot-prijzen

Groei : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Pro : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Onderneming: Neem contact op voor prijzen

SmartKarrot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (29+ beoordelingen)

4.4/5 (29+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (32+ beoordelingen)

Software voor klantensucces

Software voor accountbeheer

Accountbeheersoftware richt zich op het efficiënt beheren van klantenaccounts om relaties, retentie en inkomsten te verbeteren. Het stelt bedrijven in staat om cruciale klantinformatie op te slaan, interacties bij te houden en de gezondheid van accounts te analyseren. Dit type software is vooral nuttig voor bedrijven die hun relatie met bestaande klanten willen versterken en de levenslange waarde van klanten willen maximaliseren.

feedback analyseren van hun klanten door middel van enquêtes, feedbackformulieren en interacties via sociale media. Deze inzichten helpen bedrijven inzicht te krijgen in klanttevredenheidsniveaus, verbeterpunten aan te wijzen en weloverwogen beslissingen te nemen om de klantervaring te verbeteren.

Platformen voor klantgegevensanalyse

Customer Analytics Platforms bieden bedrijven mogelijkheden voor gegevensanalyse om het gedrag, de voorkeuren en trends van klanten beter te begrijpen. Door gebruik te maken van voorspellende analyses en AI kunnen deze platforms de behoeften van klanten voorspellen, risicorekeningen identificeren en helpen bij het opzetten van gerichte, gepersonaliseerde marketingcampagnes.

Tools voor klantbetrokkenheid zijn ontworpen om proactief contact met klanten te vergemakkelijken via verschillende kanalen zoals e-mail, sms, sociale media en internet in-app berichten . Ze helpen bij het automatiseren van communicatieworkflows, het plannen van berichten en het segmenteren van doelgroepen om relevante en tijdige interacties te garanderen.

Platformen voor klanteneducatie

Customer Education Platforms stellen bedrijven in staat om educatieve inhoud en trainingsprogramma's voor hun klanten te creëren, beheren en leveren. Deze platforms zijn belangrijk voor het inwerken van nieuwe klanten het verhogen van productadoptie en ervoor zorgen dat klanten de meeste waarde uit hun aankopen halen.

Hoe kan Customer Success Software uw bedrijf helpen

Bedrijven kunnen software voor klantbeheer gebruiken om hun klantrelaties te verbeteren en hun groei op verschillende strategische manieren te versnellen.

Door gebruik te maken van accountbeheerfuncties kunnen bedrijven een holistisch beeld krijgen van klantinteracties, voorkeuren en feedback, waardoor gepersonaliseerde strategieën mogelijk worden.

Met de feedbacktools van de software kunnen directe feedback van klanten worden verzameld en geanalyseerd klantinzichten die informatie kunnen verschaffen voor productontwikkeling en het verbeteren van serviceaanbiedingen. Met behulp van platforms voor het analyseren van klantgegevens kunnen bedrijven het gedrag van klanten voorspellen, mogelijkheden voor upselling identificeren en churn voorkomen door problemen proactief aan te pakken.

Tools voor klantenbetrokkenheid maken geautomatiseerde en tijdige communicatie mogelijk, zodat klanten de juiste boodschap op het juiste moment ontvangen.

Platformen voor klanteducatie geven gebruikers de kennis om volledig gebruik te maken van producten of diensten, waardoor de tevredenheid en loyaliteit toenemen. Door customer success software te integreren in hun activiteiten kunnen bedrijven de klantervaring verbeteren, langdurige relaties bevorderen en duurzame groei stimuleren.

Bouw uw klantensuccesstrategie in ClickUp

Door het juiste softwareplatform voor klantensucces te kiezen, kunt u uw klanten gelukkiger maken en uw omzetgroei stimuleren!

De robuuste rapportering en analyses van ClickUp stellen u in staat om de doeltreffendheid van uw klantensuccesstrategieën te meten, zodat u ze kunt bijsturen en verbeteren voortdurend verbeteren . Verhoog uw klantsucces met ClickUp en koester duurzame relaties die loyaliteit en groei stimuleren. Maak een gratis ClickUp werkruimte en ervaar vandaag nog de toekomst van customer success!