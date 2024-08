Wat is een CRM-campagne? Definitie, voordelen en voorbeelden

Een CRM (customer relationship management)-tool is tegenwoordig van cruciaal belang voor de meeste bedrijven. Het is niet alleen een levenloze database met potentiële en bestaande klanten; het is een belangrijke zakelijke factor die vreemden op weg helpt om tevreden klanten en loyale pleitbezorgers te worden.

Natuurlijk is een tool niet meer dan dat.🛠️ Als het aankomt op het maximaliseren van je marketing ROI, heb je meer nodig. Je hebt een plan nodig.

Dat is waar CRM-campagnes om de hoek komen kijken. Effectieve CRM-campagnes zijn gebaseerd op klantonderzoek en een solide marketingstrategie en helpen u meer deals te sluiten en duurzame klantrelaties te onderhouden.

Laten we eens praten over wat CRM-campagnes waardevol maakt, voorbeelden van CRM-campagnes bekijken en ontdekken hoe u winnende CRM-strategieën die koude leads omzetten in terugkerende kopers.

Maar eerst zijn hier de basisprincipes.

Wat is een CRM-campagne?

Een CRM-campagne is een gecoördineerde reeks marketingacties die gebruikmaakt van CRM-software om interacties met bestaande en potentiële klanten te beheren. Deze campagnes analyseren klantgegevens, personaliseren communicatie en koesteren een langdurige relatie met uw klantenbestand om retentie te verbeteren en verkoopgroei te stimuleren.

In wezen is een CRM-campagne een marketingcampagne die hypergepersonaliseerd is en gericht op leads en klanten in uw CRM-database. Onboarding- en proef-e-mails naar uw leads en klanten zijn bijvoorbeeld voorbeelden van CRM-campagnes.

Enkele algemene kenmerken van een CRM-campagne zijn:

Audience : Deze campagnes worden gebruikt om leads en klanten te targeten die al bekend zijn met uw bedrijf en service

: Deze campagnes worden gebruikt om leads en klanten te targeten die al bekend zijn met uw bedrijf en service Intentie : CRM-campagnes worden gebruikt om gebruikers te behouden en inkomsten te verhogen door upselling en cross-selling van gerelateerde diensten en producten

: CRM-campagnes worden gebruikt om gebruikers te behouden en inkomsten te verhogen door upselling en cross-selling van gerelateerde diensten en producten Kanalen: De gebruikte kanalen zijn afhankelijk van uw CRM-software en omvatten directe e-mail, sociale media en advertenties

De gebruikte kanalen zijn afhankelijk van uw CRM-software en omvatten directe e-mail, sociale media en advertenties KPI's: Het succes van een CRM-campagne wordt geanalyseerd aan de hand van statistieken zoals betrokkenheid, conversie en retentie

Voordelen van CRM-campagnes

A CRM-systeem overbrugt de kloof tussen klant-, marketing- en verkoopteams en verenigt ze richting gemeenschappelijke doelen: klantbetrokkenheid, conversie en klantbehoud. Daarom zijn CRM-campagnes, als ze goed worden uitgevoerd, zeer effectief.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van CRM-software voor uw marketingcampagnes:

Centralisatie: Omdat CRM-software klantgegevens beheert en opslaat, is het eenvoudiger om uw gerichte campagnes via deze software uit te voeren dan via een andere tool. Op deze manier hoeft u niet meerdere records van klantprofielen en interacties bij te houden Samenwerking: Vaak moeten verkoop-, marketing- en zelfs productteams samenwerken aan een campagne. Zoals de meeste goedeCRM-tools worden geleverd met basisfuncties voor projectbeheer, is het eenvoudig om samen te werken met meerdere gebruikers en te zorgen voorprocesefficiëntie 🤝 Personalisatie: Met een CRM-systeem kunt u uw klanten segmenteren op basis van vooraf bepaalde criteria en ze toevoegen aan aangepaste workflows, zodat elk communicatiecontactmoment relevant voor ze is Inzichten in klanten: CRM-software heeft geavanceerde rapportagefuncties die inzichten genereren in campagne-interacties en -prestaties, zodat u de doelgerichtheid en berichtgeving kunt verfijnen Gerichte targeting: De gegevens van uw CRM-campagnes helpen u niet alleen om uw huidige klanten beter te begrijpen, maar ook om leads te scoren en te voorspellen welke klantprofielen meer kans hebben om te converteren in betalende klanten

Goed uitgevoerde CRM-campagnes kunnen een grote bijdrage leveren aan het binden van klanten, het opbouwen van klantloyaliteit en het verhogen van de levenslange waarde van een klant.

Voorbeelden van succesvolle CRM-campagnes

Nu we de voordelen van CRM-campagnes hebben gezien, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van goed uitgevoerde CRM-campagnes. CRM-campagnes kunnen worden gebruikt in alle fasen van het klanttraject. Hier zijn enkele ideeën voor hoe je CRM-campagnes kunt integreren in verschillende funnelstadia:

Top van de trechter : E-mailnieuwsbrieven, advertenties op sociale media met thought leadership-inhoud en uitnodigingen voor webinars met experts uit de branche

: E-mailnieuwsbrieven, advertenties op sociale media met thought leadership-inhoud en uitnodigingen voor webinars met experts uit de branche Midden in de trechter : E-mails over gratis tests, interactieve inhoud zoals gratis calculators en tools, en retargeting-advertenties

: E-mails over gratis tests, interactieve inhoud zoals gratis calculators en tools, en retargeting-advertenties Onderkant van de trechter: Druppel campagnes met betrekking tot uw service, productdemo's en beperkte aanbiedingen

Niet alleen dit, je kunt ook CRM-campagnes gebruiken nadat je een deal hebt gesloten om klanten aan boord te halen, getuigenissen te vragen en productupdates te delen.

Hier zijn enkele manieren waarop u functies in uw CRM-software kunt gebruiken om uw klantrelaties te verdiepen.

Getriggerde e-mails

Het meest voorkomende type CRM-campagne zijn getriggerde e-mails die naar uw prospects en klanten worden gestuurd in verschillende stadia van hun reis. ✉️They worden veel gebruikt in B2B CRM-strategie en bedrijven versturen meestal één tot vijf e-mails per maand.

Goede CRM-software heeft ingebouwde e-mailautomatisering die je helpt je klantenlijst te segmenteren zodat ze zeer contextuele en gepersonaliseerde e-mails ontvangen.

Enkele voorbeelden van getriggerde e-mails in CRM-campagnes zijn:

Onboarding e-mails met helpdocumenten en andere tips voor een soepele klantervaring. Twist, een tool voor async werkcommunicatie, stuurt gebruikers bijvoorbeeld een handigeproductiviteitstip elke dag gedurende de eerste week

via Twist

Lead nurturing workflows om content over thought leadership, productdecks en meer te delen om leads te betrekken bij de sales funnel. Hier is een voorbeeld van Anrok, een automatiseringsoplossing voor verkoopbelasting voor SaaS-bedrijven

via Anrok

Heractivatie campagnes om klanten te stimuleren om opnieuw lid te worden van je platform of service. Enkele bedrijven die deze campagnes echt onder de knie hebben, zijn Spotify, Duolingo en Grammarly

via Spotify

Cross-selling en upselling e-mails op basis van de aankoopgeschiedenis en het gedrag van een klant, bedoeld om hen naar een hoger plan of een andere service te brengen. Deze e-mail van Zapier beschrijft bijvoorbeeld niet alleen de voordelen van het automatiseren van workflows, maar spoort gebruikers ook subtiel aan om te upgraden naar een hoger abonnement zodat ze kunnen profiteren van deze automatisering

via Zapier

Mijlpaal campagnes om klanten speciale cadeaus of kortingen te geven voor hun verjaardag of andere mijlpalen met betrekking tot je service. Hier is een voorbeeld van HelloTalk, om de 100 dagen van een gebruiker op hun app te vieren

via HelloTalk

Loyaliteitsprogramma's om je waardering te tonen aan krachtige klanten en klantenloyaliteit aan te moedigen. Voorbeelden zijn Starbucks Rewards, Emirates Skywards en meer

via Starbucks Afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt en het platform dat je gebruikt, zijn er eindeloos veel CRM-campagnesjablonen online die u kunt gebruiken om relevante campagnes te ontwerpen.

Webformulieren

Beoordeel de prestaties van werknemers met een eenvoudig, gebruiksvriendelijk sjabloon voor een webformulier.

Een andere handige functie van de meeste cRM-platforms is webformulieren. Telkens wanneer je content maakt - boeken, whitepapers, gratis tools of een landingspagina - kun je deze webformulieren gebruiken om leadinformatie te verzamelen.

Leadinformatie wordt automatisch gesynchroniseerd met je CRM-tool, zodat je deze leads kunt toevoegen aan verschillende workflows en op de juiste manier kunt benaderen.

Veel SaaS-bedrijven, waaronder HubSpot, Salesforce of Cvent, verzamelen bezoekersgegevens via webformulieren voordat ze toegang geven tot hun long-form content en gratis tools.

Retargetingcampagnes voor sociale media

CRM-software blinkt ook uit in advertenties op sociale media en retargeting-campagnes. De meeste CRM-tools hebben een functie voor social CRM waarmee u uw CRM kunt integreren met uw social media-accounts om klantrelaties te onderhouden.

Hier zijn enkele manieren waarop deze tools kunnen helpen:

Verkrijg klantgegevens over de interesses en interesses van uw volgers en personaliseer uw communicatie

Maak aangepaste doelgroepen voor uw advertenties in sociale media met behulp van de klantgegevens in uw CRM-database

Websitebezoekers retargeten met dynamische sociale advertenties om ze aan te zetten tot een aankoop

Hoewel zowel LinkedIn als Facebook bedrijven veel manieren bieden om websitebezoekers te retargeten, zal het toevoegen van een sociaal CRM aan de mix uw kansen verbeteren.

Hoe bouw je een robuuste CRM-campagne?

Er komt veel kijken bij het runnen van een CRM-campagne, van het bepalen van je campagnedoelstellingen tot het segmenteren van je publiek en het opzetten van workflows. Maar wat als je dit allemaal en nog veel meer op één plek zou kunnen doen?

Sommige van 's werelds best presterende marketingteams gebruiken ClickUp voor marketing om hun CRM-campagnes van begin tot eind uit te voeren. Maar voordat u aan de slag gaat, zijn hier enkele basistaken die u moet uitvoeren:

Synchroniseer uw webformuliergegevens met uw CRM-tool of gebruik webformulieren van CRM voor automatische synchronisatie

Controleer uw CRM-database om er zeker van te zijn dat deze is bijgewerkt met de meest recente en nauwkeurige gegevens

Integreer uw CRM-software met benodigde software van derden om alle belangrijke klantgegevens vast te leggen in uw CRM-database. Hieronder vallen websiteanalyses, agenda-afspraken en klantondersteuningsgegevens, zodat u een 360-graden beeld krijgt van alle interacties met klanten

Stel uw CRM-campagnestrategie op

Vervolgens moet u een uitgebreid strategiedocument opstellen voor uw CRM-campagne. Uw strategie moet het volgende bepalen:

Het overkoepelende doel van uw campagne: Gaat het om het koesteren van leads, het inwerken van klanten, het opbouwen van loyaliteit of iets anders?

Afstemming op uw bredere bedrijfs- en omzetdoelstellingen

De DRI (direct verantwoordelijk persoon) voor de campagne

De interne teams die deelnemen aan de campagne en hun verwachte bijdragen

De timing en planning van de campagne

De doelgroep en eventuele aanvullende klantinformatie die u nodig hebt

Het contentplan en de workflowcadans

Hoe ClickUp helpt

organiseer uw CRM-campagnes met ClickUp marketingprojectbeheer _features ClickUp Documenten is een veelzijdige tool boordevol brainstormfuncties zoals Whiteboards en Mindmaps die van pas komen bij het opstellen van uw campagnestrategieplan. Voeg het strategiedocument toe aan een teammap en deel het met alle belanghebbenden, zodat iedereen kan meewerken aan het opstellen van de CRM-campagnestrategie.

Bonus tip: Maak een aangepaste sjabloon van uw strategiedocument en dupliceer het voor alle toekomstige CRM-campagnes.

maak een hoofdsjabloon van uw CRM-campagnestrategiedocumenten om opnieuw te gebruiken voor campagnes_

Projecten en taken maken

De volgende stap is het opdelen van je strategiedocument in uitvoerbare taken en subtaken, zoals:

Toewijzen van een budget en andere middelen

Opstellen van e-mails voor de campagne

Het ontwerpen van campagnecreatives

Het creëren van ondersteunende content zoals blogs en ebooks

Opzetten van triggers en workflows

Feedback van klanten monitoren en leads scoren

Dashboards opzetten om campagne KPI's bij te houden

Elk van deze taken moet een DRI- en vervaldatum hebben. Je kunt ook informatie toevoegen zoals afhankelijkheden, prioriteitsniveaus en taakdetails.

Hoe ClickUp helpt

houd uw teamgenoten altijd op de hoogte met het Taakweergaveontwerp van ClickUp_

Als een projectmanagement app clickUp heeft alle tools die u nodig hebt om uw campagnetaken in realtime te volgen. Deze functies maken taken volgen sneller en gemakkelijker:

Wekelijkse sprints om de KPI's van uw campagne bij te houden, zoals open rates van e-mails, gegenereerde omzet en meer

True or false doelen om te controleren of een verkoper een lead heeft opgevolgd

Taakgroepen om cumulatieve voortgang te visualiseren

Aangepaste taakvelden en statussen om niche-informatie toe te voegen en bij te houden

Automatisering om terugkerende taken uit te voeren, zoals het maken van wekelijkse samenvattingen

ClickUp AI naartaakoverzichten te maken en marketing- en verkoopteamleden te informeren over de voortgang van de campagne

Bonus tip: Voeg video- of schermopnamefragmenten toe aan taakbeschrijvingen om teamleden meer context te geven.

Uw campagnepubliek segmenteren

Nu u de planningsfase van uw CRM-campagne hebt afgerond, is het tijd om met de uitvoering te beginnen.

Begin met het maken van een doelgroeplijst.

Je kunt dit doen door je klantendatabase te segmenteren met behulp van vooraf gedefinieerde kenmerken. Deze kenmerken zijn de 'triggers' om een klant toe te voegen aan de workflow van je campagne.

Hoe ClickUp helpt

pas uw workflow aan met aangepaste taakstatussen in ClickUp_

In ClickUp CRM kunt u uw klantendatabase filteren op basis van veldinformatie, tags en statussen. Stel dat u een upselling-campagne voert. In dat geval kunt u een gesegmenteerde lijst maken van klanten die een bepaalde omzet hebben behaald of klanten die gedurende een bepaalde periode actieve gebruikers zijn geweest en hen targeten.

Enkele veelgebruikte criteria die je kunt gebruiken om je klantendatabase te segmenteren zijn:

Demografische informatie zoals hun leeftijd, verjaardag, geslacht of andere persoonlijke gegevens

Gedragsinformatie zoals of ze hun abonnement hebben geheractiveerd, geannuleerd of een dienst hebben gekocht

Zakelijke informatie zoals het aantal werknemers, bedrijfsgrootte of bedrijfstak

Bonus tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen om uw publiek dynamisch te segmenteren en hen aangepaste e-mails en marketingberichten te sturen op basis van realtime interacties. Als iemand bijvoorbeeld na uw eerste e-mail een hoger plan koopt, stuurt u hem een bedankmail; als hij dat niet heeft gedaan, stuurt u hem een tweede duwtje.

Maak e-mails en andere inhoud

De volgende stap is het opbouwen van uw inhoudsarchief, of het nu gaat om e-mails, aanvullende bronnen zoals ebooks en whitepapers, of productdemovideo's. Als u deze inhoud maakt met behulp van verschillende tools, kunt u de inhoud ook aanpassen. Als u deze inhoud maakt met behulp van verschillende tools, kunt u de respectieve links toevoegen aan uw tool voor projectbeheer om het toegankelijk te maken voor je teamgenoten.

Hoe ClickUp helpt

Gebruik de AI-functies van ClickUp om uw schrijven te verbeteren

Wilt u geen inhoud vanaf nul creëren? Laat ClickUp AI uw brainstormpartner zijn. Gebruik het om inhoud te maken en te bewerken, grammaticale fouten te corrigeren, de toon van de stem aan te passen en nog veel meer.

Bonus tip: Lokaliseer uw e-mails met de vertaalfunctie van ClickUp AI voor meer impact en weerklank bij regionale campagnes.

Workflows bouwen en automatiseren

Nu u de basis hebt gelegd, is het tijd om alles samen te voegen. Maak e-mailcampagnes in uw CRM, stel uw workflows in en automatiseer follow-upacties op basis van de reactie van de klant.

Hoe ClickUp helpt

Taken toewijzen en teamleden e-mailen vanuit de taakweergave van ClickUp

De E-mail in ClickUp app is een veelzijdige campagnebouwer waarmee u e-mailworkflows kunt genereren vanuit ClickUp. U kunt het koppelen aan uw e-mailprovider, e-mails samenstellen en plannen en e-mailautomatiseringsworkflows uitvoeren.

Bonus tip: Maak een 'bord' van al uw klanten op basis van workflowstatussen om te zien in welke fase van de CRM-campagne uw klanten zich bevinden.

Dashboards instellen voor het bijhouden van KPI's

Nu gaan we naar de laatste stap: het maken van dashboards en rapporten om de voortgang van uw campagne bij te houden en te visualiseren. Aangezien de meeste CRM-campagnes over een lange periode lopen, kunt u deze analyses gebruiken om uw campagne te verfijnen en de effectiviteit ervan te verbeteren.

Diepgaande rapporten over het succes van uw campagne zullen ook een grote bijdrage leveren aan het verkrijgen van draagvlak bij belanghebbenden voor geavanceerde campagnes of meer middelen in de toekomst.

Hoe ClickUp helpt

krijg een overzicht van de voortgang van uw project met aangepaste ClickUp Dashboards_

ClickUp biedt realtime rapportagemogelijkheden en geavanceerde functies voor gegevensvisualisatie die u kunt gebruiken om de voortgang van uw campagne te volgen. Dit omvat details zoals leads in de pijplijn, gegenereerde omzet en meer. U kunt ook aangepaste grafieken maken om de rapporten precies weer te geven zoals u dat wilt.

Bonus tip: Maak een ClickUp dashboard met aangepaste tabellen en grafieken om de projecttracker van uw campagne en de wekelijkse campagnevoortgang op dezelfde plaats te bekijken.

Voer slimmere CRM-campagnes met ClickUp

Hoewel CRM-campagnes u kunnen helpen bij het werven, onderhouden en behouden van klanten, hangt veel af van het CRM-platform dat u kiest. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een persoonlijke CRM-tool of een SaaS CRM-tool ? Is uw CRM-tool alleen een plaats om uw klantendatabase te bekijken of zal uw team het gebruiken om leads te koesteren en projecten te volgen?

Als je aan het begin staat van de groei van je bedrijf, is het altijd aan te raden om een CRM-software te kiezen die met je bedrijf meegroeit, zodat je de geavanceerde functies kunt gebruiken als je bedrijf groeit.

Voor veel marketeers eindigt de zoektocht met ClickUp CRM . Het is een alles-in-één tool die uw CRM-campagnes uitvoert en functies bevat zoals project- en documentbeheer in één enkel dashboard. Met ClickUp CRM hoeft uw team nooit meer tussen verschillende tools te schakelen.

Geef ClickUp vandaag proberen!