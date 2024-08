10 Beste B2B CRM-software voor verkoopteams 2024

Bij B2C-verkoop draait het misschien allemaal om emotiegedreven transacties, maar als je B2B verkoopt, heb je een meer rationele, berekende aanpak nodig en je systeem voor het beheer van klantenrelaties (CRM) moet dat weerspiegelen.

Grofweg 55% van de gebruikers van CRM-software zijn B2B-verkopers. Het probleem is dat gemeenschappelijke CRM-tools zijn vaak B2C-georiënteerd en zijn niet altijd geschikt voor B2B-behoeften, zoals het omgaan met meerdere belanghebbenden, complexe schriftelijke communicatie en strategische onderhandelingen. 🧑‍💼

Dus als u uw B2B-game wilt verbeteren, bent u hier op de juiste plaats. Wij hebben deze uitgebreide gids samengesteld met de 10 beste B2B CRM software oplossingen.

Bekijk onze beoordelingen en beoordelingen voor elke oplossing en kies de juiste tool om uw verkopers op te peppen en uw clientèle uit te breiden!

Wat is een B2B CRM?

Een business-to-business klantrelatiebeheersysteem (B2B CRM) is een gespecialiseerde softwaretool voor het beheren en optimaliseren van complexe klantrelaties (bedrijven) en uitgebreide verkoopcycli die vaak voorkomen in B2B-handel.

In tegenstelling tot CRM-software voor B2C (business-to-consumer), die zich vaak richt op het beheren van transacties met een snelle doorlooptijd en een lagere waarde, is B2B CRM-software op maat gemaakt om meer persoonlijke relaties en communicatie met clients te ondersteunen - uiteindelijk uw deals met een hogere waarde in uw CRM-systeem. 💰

U kunt functies verwachten voor:

Het vastleggen van leadgegevens uit databronnen zoals websites, chats, telefoontjes en e-mails

Pushen van geplande (niet-emotionele) aankopen

Verkoop pijplijn beheer

Prestaties van verkoopprocessen bijhouden

Persoonlijke communicatie bij herhaalaankopen (ideaal voor verkopers)

De voordelen van het gebruik van een CRM voor B2B

Een van de belangrijkste voordelen van een B2B CRM-systeem is dat het klantgegevens en interacties centraliseert, waardoor het niet langer nodig is om informatie op te zoeken die in verspreide systemen of mappen is opgeslagen. Dit vertaalt zich in verhoogde efficiëntie en een verbeterde klantervaring.

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Extra voordelen van B2B CRM-software zijn onder andere

Geïnformeerde besluitvorming : Toegang tot analyses en statistieken zoalsverkoop-KPI's biedt een basis voor datagestuurde strategieën

Toegang tot analyses en statistieken zoalsverkoop-KPI's biedt een basis voor datagestuurde strategieën Precisie in bereik : Klantsegmentatie binnen een B2B CRM maakt gerichte marketing- en verkoopinspanningen mogelijk

Klantsegmentatie binnen een B2B CRM maakt gerichte marketing- en verkoopinspanningen mogelijk Behoud van klanten : Het monitoren van klanttevredenheid helpt uw team bij het identificeren van upsell- of verlengingskansen tijdens de gehele cyclus van verkoop

Wat moet u zoeken in B2B CRM-software?

Houd rekening met deze factoren om ervoor te zorgen dat u de beste tool kiest om uw verkoop te stimuleren :

Beheer van leads: Voor het eenvoudig bijhouden en koesteren van leads, van het eerste contact tot conversie Gegevensbeheer: Mogelijkheden voor het eenvoudig importeren/exporteren van gegevens Aanpassing: Opties om leadcategorieën of de visuele verkooppijplijn aan te passen Integraties van derden: Naadloze integratie met bestaande systemen, zoalse-mailmarketingplatforms5. Toegang op afstand:Cloud-gebaseerde toegankelijkheid met voorzieningen voor veiligheid van gegevens Teamsamenwerking: Functies die interne communicatie en het delen van documenten tussen afdelingen vergemakkelijken

De 10 beste B2B CRM-software voor gebruik in 2024

We zullen een aantal van de beste B2B CRM software voorbeelden in de secties hieronder. Bestudeer hun belangrijkste functies, voor- en nadelen en prijsopties om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Als u uw B2B CRM wilt stroomlijnen en projectmanagement voor verkoop als u uw verkooppijplijn in één klap wilt beheren, hoeft u niet verder te kijken dan ClickUp. Het platform beschikt over uitgebreide functies om uw verkooppijplijn te visualiseren en beheren en de klantbetrokkenheid te vergroten met een uitgebreide CRM-suite .

Houd uw lead- en clientgegevens gecentraliseerd op ClickUp Dashboards . Dashboards bieden niet alleen robuuste rapportagemogelijkheden, maar bevatten ook 50+ aanpasbare widgets om de verkoop, grootte van deals en meer bij te houden.

Gebruik 15+ weergaven op hoog niveau om aspecten zoals hot leads en de waarde van de klantlevenscyclus te controleren. Je krijgt verschillende Taak weergaven zoals gantt-, tijdlijn-, Kanban-bord- en lijstweergaven om teamtaken te groeperen, sorteren en filteren. Hiermee kun je een visuele verkooppijplijn bouwen voor je hele team om leads te beheren en elke stap te zien.

Probeer ClickUp formulieren om leadgegevens, klachten van gebruikers en feedback van klanten te verzamelen en om te zetten in uitvoerbare taken in uw backlog. Geen fan van het consumeren van lead-capturing oefeningen? Met ClickUp Automatiseringen kan het systeem automatisch taken toewijzen op basis van de fase waarin de klant zich bevindt, statusupdates triggeren als er een nieuwe activiteit is en prioriteiten bijwerken om je team te laten weten waar het zich op moet richten.

ClickUp biedt een selectie gratis CRM sjablonen om u te helpen uw ultieme klantendatabase . Nieuwe documenten en wiki's toevoegen aan ClickUp Documenten ideaal voor het maken en beheren van een uitgebreide kennisbank voor uw verkoop- en marketingteams. 📋

ClickUp beste functies

1.000+ sjablonen voor RM-, marketing- en verkoopteams

Formulier bouwer voor het vastleggen van lead/ client gegevens

ClickUp Docs voor naadloze documentatie en uitvoering van ideeën

15+ platformweergaven voor zichtbaarheid van taken en verkooppijplijn

Herinneringen voor vergaderingen en deadlines

1.000+ integraties met derden

InheemseClickUp AI om e-mails met leads te genereren, presentaties en pitches te maken, enz.

Toegankelijkheid in de cloud zorgt ervoor dat u uw werkstroom overal kunt beheren

Sterkbeleid voor privacy en veiligheid van gegevens ClickUp beperkingen

De mobiele app heeft minder functies dan de web versie

Veel aangepaste functies kunnen leiden tot een langere leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. HubSpot CRM

Via: HubSpot HubSpot CRM biedt schaalbare oplossingen voor bedrijven van elke grootte. De gratis versie ondersteunt starters en kleine bedrijven die eenvoudige maar effectieve CRM-tools nodig hebben. Het platform heeft niet alleen een intuïtieve interface, maar maakt ook indruk met zijn mogelijkheden voor automatisering van invoer van gegevens, het genereren van verkooptrechters en het bijhouden van leads.

Een van de meest indrukwekkende aanbiedingen is e-mailmarketing . Van de eerste e-mails en gesprekken tot vergaderingen, elke interactie wordt vastgelegd en gepresenteerd in visuele dashboards voor eenvoudige toegang. 📁

HubSpot CRM heeft een verkoopactiviteitenlogboek voor het verzamelen van dealkansen, tickets en zelfs bijlagen - alles wat je wilt weten over een klant. Het heeft ook ingebouwde planningstools om verbinding te maken met clients.

HubSpot CRM beste functies

Tools voor verkoopprocessen via e-mail, sociale media, leads en pijplijnen

Overzicht op één pagina voor elk contact dat dealkansen en tickets verzamelt

Geautomatiseerde e-mailmarketing en CRM-software om de hele cyclus aan te pakken

Uitgebreidsoftware-integraties van derden HubSpot CRM limieten

De eerste installatie kan een uitdaging zijn, vooral voor de instelling van meerdere verkooppijplijnen

De rapportage tools kunnen moeilijk te gebruiken zijn na aanpassingen

HubSpot CRM prijzen

Gratis

Starters: $20/maand (alleen voor nieuwe HubSpot klanten)

$20/maand (alleen voor nieuwe HubSpot klanten) Professioneel: $1.600/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.500+ beoordelingen)

3. Freshsales

Via: Freshworks Freshsales gaat verder dan de "one-size-fits-all"-benadering, zodat u het systeem kunt aanpassen aan uw B2B CRM-behoeften. Pas valuta's, talen en zelfs de business modules waarbinnen u werkt aan. De geavanceerde ingebouwde telefoonkiezer maakt het ideaal voor servicebedrijven behoeften. 🎧

Een van de opvallende functies van Freshsales is Freddy AI, een AI-gestuurde marketingassistent die is ontworpen om slimme voorspellingen te doen voor uw verkoopproces. Het voorspelt deal closures, automatiseert ticketreacties en helpt zelfs bij het prioriteren van welke contacten de meeste aandacht moeten krijgen.

De B2B CRM-software biedt ook sjablonen voor verkoopmails en webformulieren om terugkerende taken te versnellen en tijd vrij te maken voor uw verkoopprocessen.

Freshsales beste functies

Zeer aanpasbare instellingen

Ingebouwde cloud telefoon voor direct in-app bellen om relaties met klanten beter te beheren

AI-assistent voor slimme suggesties en verkoopvoorspellingen

Functies voor verkooppijplijnbeheer en dealbeheer

Opties voor automatisering

Freshsales limieten

Rapportage en analyses kunnen beter

Beperkte klantenservice in de hele sales hub

Freshsales prijzen

Gratis

Groei: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Freshsales beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4. ActiveCampaign

Via: ActiveCampaign Met ActiveCampaign kunt u klanten betrekken gedurende hun hele verkoopcyclus met e-mail, sociale media, landingspagina's en formulieren. Het brengt ook de kracht van machinaal leren naar uw marketinginspanningen.

de functies Predictive Sending en Predictive Content helpen bij het leveren van gepersonaliseerde berichten op tijdstippen waarop klanten het meest geneigd zijn om te reageren. 🤖

Het platform marketing automatisering werkt om leadbeheer te verbeteren en deals efficiënter af te sluiten. Automatisering van verkoopprocessen zoals lead scoring om leads meteen te kwalificeren of te diskwalificeren.

ActiveCampaign biedt kansberekening voor elke prospect. Als u de kansen kent, kunt u gemakkelijk beslissen over de omvang van de nurturing-inspanningen en toewijzing van middelen naar een potentiële verkoop.

ActiveCampaign beste functies

Klantenbetrokkenheid via meerdere kanalen

Geautomatiseerde verkoop- en marketingtools

Gepersonaliseerde berichten met Predictive Sending en Predictive Content

Aangepaste rapportage en inzichten om klantgedrag te scannen

ActiveCampaign-beperkingen

Navigeren door de campaign builder interface is onintuïtief

Af en toe problemen met de prestaties van de B2B CRM-software

ActiveCampaign-prijzen

Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor een aangepast abonnement

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Nutshell CRM

Via: Nutshell Nutshell is een flexibel CRM-software- en bijhoudingsplatform voor B2B en biedt diverse weergaven, zoals board, lijst, grafiek en kaartweergave voor het bewaken van leads, deals en verkoopprestaties. Dankzij de insluitbare formulieren kunnen ingediende gegevens worden omgezet in zakelijke contacten. 🙋

Gebruik uw verzamelde CRM-contacten om targeted campagnes te bouwen. De kant-en-klare sjablonen voor broadcasts en nieuwsbrieven van Nutshell helpen u om uw publiek te boeien met berichten op maat.

Gebruik de automatiseringsmogelijkheden van Nutshell om taken te vergemakkelijken, zoals het plannen van follow-ups, het instellen van leadstatussen en het informeren van teamleden over nieuwe deals. Op zoek naar schaalbaarheid? Profiteer van de onbeperkte aanpasbare pijplijnen en kalenderintegraties met Google en Microsoft 365 om complexe planningen te beheren.

Nutshell CRM beste functies

Aanpasbare sjablonen en pijplijnen

Meerdere weergaven

Geautomatiseerde planning van follow-ups en Taken

Gecentraliseerde teamcommunicatie

Directe notificaties voor nieuwe deals

Nutshell CRM limieten

Af en toe storingen in de B2B CRM-software

De mobiele app heeft een beperkte functie

Nutshell CRM prijzen

Foundation: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Pro: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Power AI: $52/maand per gebruiker

$52/maand per gebruiker Enterprise: $67/maand per gebruiker

$67/maand per gebruiker Add-on Campagnes: Vanaf $5/maand voor 100 contacten

Vanaf $5/maand voor 100 contacten VisitorIQ add-on: Vanaf $19/maand voor 50 unlocks

Vanaf $19/maand voor 50 unlocks Add-on Inkomstenverhoging: $37/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Nutshell CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (800+ beoordelingen)

: 4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

6. Monday.nl

Via: Monday.nl Monday.com is een alles-in-één platform voor contactpersonen, leads en klanten projectmanagement . Of je nu een onafhankelijke B2B verkoper bent of deel uitmaakt van een klein bedrijf, leadprioritering wordt minder een gokspel met de intelligente lead scoring functie van Monday.com.

Het platform kwantificeert de kwaliteit van leads op basis van acties zoals het klikken op een link, e-mailreacties en het bijwonen van productdemo's. Op die manier kan uw verkoopteam de leadprioriteiten kanaliseren. Op die manier kunnen uw verkoopteams hun inspanningen richten op leads die meer kans hebben om te converteren. 🏆

Monday.com biedt 200+ kant-en-klare sjablonen om je team te helpen beter te coördineren, taken organiseren en moeiteloos projecten beheren. Om de deal nog aantrekkelijker te maken, is de mobiele app beschikbaar voor alle abonnementen!

Monday.com beste functies

Intelligente lead scoring

Meer dan 200 sjablonen vereenvoudigen de installatie van de werkstroom

mobiele apps voor iOS en Android

Eenvoudig leads vastleggen met webformulieren

Uitgebreide rapportage voor verkoop- en marketingcampagnes

Monday.com limieten

Sommige gebruikers hebben bugs en problemen met de prestaties gerapporteerd

Bulkgegevensimporten zouden soepeler kunnen verlopen in de B2B CRM-software

Monday.com prijzen

Basic CRM: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Standaard CRM: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Pro CRM: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise CRM: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (600+ beoordelingen)

: 4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive onderscheidt zich als een CRM dat is ontworpen met B2B-professionals in gedachten. De visueel aantrekkelijke en intuïtieve interface voor verkooppijplijn management geeft u in één oogopslag een weergave van waar elke opportuniteit zich bevindt. Als een deal al een tijdje niet in beweging is geweest, stuurt Pipedrive je een waarschuwing zodat er geen lead door de mazen van het net valt.

Met de ingebouwde functie van het platform voor oproepen kunt u rechtstreeks in de CRM oproepen plaatsen en registreren. Bovendien kunt u e-mails en oproepen bijhouden en zelfs integreren met Google Maps om contactpersonen in de buurt te vinden.

De AI Sales Assistant maakt gebruik van machine learning-algoritmes om grote hoeveelheden verkoopgegevens te doorzoeken en persoonlijke tips te geven om leads te prioriteren en deals te sluiten. 🤝

Pipedrive beste functies

Visuele verkooppijplijnen om verkoopleads te bewaken

AI-gestuurde verkoopassistent voor advies op maat

Ingebouwd bellen voor betere relaties

Smart Docs voor efficiënt documentbeheer

Uitgebreide mobiele apps voor Android en iOS

Pipedrive beperkingen

Beperkte mogelijkheden na verkoop

Automatiseringen zouden beter kunnen worden aangepast

Pipedrive prijzen

Essential: $9,90/maand per gebruiker

$9,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $19,90/maand per gebruiker

$19,90/maand per gebruiker Professioneel: $39,90/maand per gebruiker

$39,90/maand per gebruiker Power: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

8. QuoteWerks

Via: QuoteWerks QuoteWerks is geen volwaardig CRM-systeem, het is meer een gespecialiseerd quoteren en verkoop automatisering tool die integreert met bestaande CRM- en boekhoudsystemen.

De software vereenvoudigt de vaak complexe en tijdrovende Taak van verkoopoffertes . De opties voor het toepassen van op- en afslagen geven u volledige controle over uw prijsstrategie. 🏷️

Een andere opvallende functie is het aanpassen van producten. Met QuoteWerks kunt u producten instellen voor kortingen op basis van volume en specifieke informatie bijhouden, zoals kleur, gewicht of grootte.

Het selecteren van items voor een offerte is eenvoudig dankzij een georganiseerde, doorzoekbare lijst en visuele productgroepering. Je kunt het platform configureren om kosten en prijzen te vernieuwen op basis van de huidige offertes uit de database.

QuoteWerks beste functies

Integreert met CRM en boekhoudsystemen

Geautomatiseerde offertegeneratie

Aanpasbare producteigenschappen

Tagging voor gebundelde en vervangende items

Functie voor het vernieuwen van prijzen voor lang aangehouden offertes

QuoteWerks limieten

Omdat het een on-premise tool is, heeft de cloud versie een beperkte functie

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface verouderd

QuoteWerks prijzen

Standaard editie: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Professionele editie: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Bedrijfseditie: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Standaard Editie Licentie voor 1 gebruiker: $199 vooruit

$199 vooruit 1-User Professional Edition Licentie: $279 vooruit

$279 vooruit 1-User Corporate Edition Licentie: $419 vooruit

*Niet vermelde onderhoudskosten worden nog steeds jaarlijks betaald bij eenmalige aankopen vooraf

QuoteWerks beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (180+ beoordelingen)

: 4.3/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (160+ beoordelingen)

9. CRM van verkoopflare

Via: Verkoopflare Salesflare stroomlijnt sleutel CRM-taken, zoals lead- en contactbeheer, en tilt ze op met mogelijkheden zoals drag-and-drop pipelines en automatisering van de werkstroom. Met de intuïtieve functie voor het vinden van e-mail kunt u direct zoeken naar leads op LinkedIn, een bijzonder handig hulpmiddel voor het uitbreiden van uw lijst met contactpersonen. 📧

Met de gebruiksvriendelijke functie voor het verrijken van contactgegevens, vult het platform de gaten in uw CRM-records op telkens wanneer u contact hebt met leads via e-mails of sociale profielen. Heb je een e-mail ontvangen met een bijlage? Salesflare uploadt het bestand automatisch naar het betreffende account, zodat belangrijke documenten nooit verloren gaan.

Salesflare CRM beste functies

Geavanceerde lead scoring ondersteunt proactieve verkoop

Pijplijnen slepen en neerzetten

Gedeelde e-mail sjablonen voor Salesflare en Gmail

Intuïtieve gebruikersinterface

Synchroniseren van e-mail, vergaderingen en oproepen

Salesflare CRM limieten

De gebruikersinterface kan een update gebruiken

Het laadproces is vaak traag

Prijzen van Salesflare CRM

Groei: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker (aangepaste prijzen vanaf vijf gebruikers)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Salesflare CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Zoho CRM

Via: Zoho Van lead- en dealbeheer tot verkoopvoorspellingen en e-mailmarketing, Zoho CRM biedt een uitgebreide oplossing voor uw verschillende B2B-behoeften. Het voegt de belangrijkste communicatiekanalen zoals e-mail, sociale media en telefoongesprekken samen in één gebruiksvriendelijke interface.

Een opvallende functie is de mobiele app, waarmee verkoopteams leads kunnen benaderen, klantgegevens kunnen inzien en zelfs KPI's kunnen controleren terwijl ze onderweg zijn.

Op het gebied van lead- en contactbeheer helpt Zoho CRM bedrijven bij het identificeren en prioriteren van kwalitatieve leads. De scoringsregels en meerdere contactmomenten zijn ideaal om leads efficiënter door de verkooptrechter te leiden, wat cruciaal is voor snellere conversies. 🎯

Zoho CRM beste functies

Gecentraliseerd platform voor verkoop, marketing en klantenservice

Robuuste mobiele app met KPI bijhouden

Zia, de AI-assistent voor gesprekken

Leadbeheer met scoring, prioritering en voorspellende verkoopvoorspellingen

Tools voor social media-beheer voor merkmonitoring en leadgeneratie

Zoho CRM beperkingen

Gesprekslogs in mobiele app voor verbetering vatbaar

Beperkte klantenservice

Zoho CRM prijzen

Gratis editie

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.0/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

Eindgedachten over het vinden van de perfecte CRM voor B2B

Hoewel de B2B CRM-platforms die we hebben bekeken indrukwekkende mogelijkheden en verschillende sterke punten bieden, springt er één uit door zijn opmerkelijke flexibiliteit-ClickUp!

Als een ongelooflijk veelzijdige tool heeft ClickUp voor elk wat wils - of u nu een B2B-veteraan bent of een beginneling die nog maar net zijn tenen in het water van de klantrelaties heeft gedompeld. 🌊 Vraag vandaag nog een gratis account aan om ClickUp te ontdekken !