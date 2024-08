10 Beste persoonlijke CRM-tools in 2024 (beoordelingen en prijzen)

We hebben een lange weg afgelegd van het alfabetiseren van mensen in adresboeken en het plannen van afspraken door telefoonnummers in te toetsen. Vandaag de dag bestaat ons netwerk uit e-mails, apps voor het plannen van afspraken en sociale medianetwerken.

Moderne bedrijven gebruiken CRM tools om hun prospects, klanten, partners en leveranciers op één platform te organiseren. Persoonlijke CRM-software helpt om hetzelfde te doen voor individuen - professionele relaties organiseren en onderscheiden van persoonlijke relaties of privé relaties.

Wie heeft er baat bij een persoonlijk relatiebeheersysteem?

Individuen die een digitale rolodex willen opbouwen om contacten beter te organiseren en hun relaties te beheren. Bijvoorbeeld contactgegevens bijwerken met de meest recente informatie, herinneringen voor verjaardagen toevoegen aan uw kalender, enz.

Soloprenuers, individuele eigenaars van bedrijven, hebben een heleboel relaties verspreid over hun persoonlijke en professionele leven die ze willen sorteren of taggen

Kleine bedrijven of eigenaars van winkels die niet de toeters en bellen van een professioneel CRM nodig hebben

We hebben verschillende persoonlijke CRM-softwaretools en hun functies onder de loep genomen, maar eerst lees je hier wat je moet zoeken in een persoonlijk CRM.

**Wat moet je zoeken in een persoonlijke CRM-software?

Een persoonlijk CRM slaat je contacten op, classificeert je netwerk en stroomlijnt de communicatie in synchronisatie met je e-mail en messaging apps en soms je social media handles.

Het neemt de stress weg om op de hoogte en georganiseerd te blijven, zodat je je kunt richten op het opbouwen en koesteren van authentieke relaties van hoge kwaliteit. Er is meer:

1. Contactorganisatie

Een standaard functie van persoonlijke CRM's - het opslaan en up-to-date houden van je contacten. Een goed CRM moet synchroniseren met je telefoon, e-mail en messaging clients om je netwerk op één plaats te organiseren.

2. Taggen en groeperen

Persoonlijke CRM-software waarmee je je contacten op verschillende niveaus kunt classificeren - professioneel of persoonlijk, klant of leverancier, prospect of partner - helpt je om contacten te groeperen. U kunt op elk moment een specifieke lijst opvragen.

3. Aanpasbare weergaven

Het CRM-systeem moet gemakkelijk genoeg zijn om aan te passen en te configureren. Het moet meerdere weergaven kunnen tonen, zoals lijsten, tabellen of borden.

4. Op afstand of offline toegang

CRM moet informatie presenteren op verschillende apparaten zonder verbinding te maken met het internet, en synchroniseren zodra er verbinding is.

5. Planning, follow-ups en herinneringen voor afspraken

Een eenvoudige console voor het plannen van afspraken, follow-ups en het instellen van herinneringen houdt uw dagen en weken op schema.

6. Werkstromen en Taakbeheer

Toegevoegde functies in sommige persoonlijke CRM apps, aangepaste workflows en lijsten met taken om je te helpen je taken bij te houden.

Veel persoonlijke CRM-software heeft extra functies zoals automatisering, integraties, analyses en het bijhouden van communicatie.

De 10 beste persoonlijke CRM-software voor gebruik in 2024

Gezien de vele persoonlijke CRM-tools die er zijn, kan het een beetje moeilijk zijn om de beste te kiezen. We hebben een lijst samengesteld met de populairste tools op de markt en alles wat je erover moet weten.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/CRM-template.png Meerdere databases maken en beheren met ClickUp CRM https://clickup.com/teams/crm Probeer ClickUp's CRM uit /%cta%/

ClickUp's persoonlijke CRM functies zijn niet alleen een platform voor projectmanagement en samenwerking, maar geven u ook de mogelijkheid om alle relaties met uw klanten op één plaats weer te geven. De persoonlijke CRM-tool organiseert uw contactpersonen in een schaalbaar systeem met mappen en lijsten, zodat u uw contactpersonen naar wens kunt groeperen.

Bovendien helpen de meer dan 50 Dashboard widgets van ClickUp u om realtime inzichten te verzamelen uit uw client database. Verder helpt ClickUp u om prioriteiten te identificeren en daar systematisch op te handelen.

Met ClickUp kunt u ook structuur aanbrengen in uw SJABLOON subtaken en checklists en druk op uw dagelijkse doelen voor productiviteit . Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u dagelijks ten minste tien contacten wilt bereiken om TE WERKEN ; ClickUp kan u helpen hier bovenop te blijven zitten.

Zodra uw contactpersonen zijn georganiseerd, helpt ClickUp u om uw belangrijkste aandachtsgebieden bij te houden met een lijst met contactpersonen die u nog te doen staat.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-495.png Verbeter de samenwerking en communicatie tussen teams met ClickUp's sjabloon voor communicatieplannen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&\_gl=1\*fbf6z8\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\DUwNjgzNTk1LjE3MTA3MTExOTM.

Dit sjabloon downloaden /%cta%/

Dit is het handigst wanneer het maken van een communicatie abonnement voor een groep contacten. Bijvoorbeeld, deze gratis ClickUp sjabloon voor communicatieplan helpt u om systematisch en snel een communicatieplan op te stellen.

Er is een kant-en-klaar ClickUp CRM sjabloon om u een voorsprong te geven. Gebruik deze gratis CRM sjabloon om al uw contactpersonen op een centrale locatie op te slaan, uw contactgegevens bij te werken en ze overal te openen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png Verbeter uw CRM-strategieën met het sjabloon Simple CRM van ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-102457750&\_gl=1*1308att*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlRQXZEX0J3RQ..\DUwNjgzNTk1LjE3MTA3MTExOTM.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp beste functies

Contacten organiseren : Organiseer uw contactpersonen in mappen en lijsten. Deel projecten met uw clients en stel aangepaste toestemmingen in om de toegang te beheren

: Organiseer uw contactpersonen in mappen en lijsten. Deel projecten met uw clients en stel aangepaste toestemmingen in om de toegang te beheren Bestellingen bijhouden : Voeg aangepaste velden toe om uw bestellingen en leads bij te houden, te scoren en rapporten te genereren voor slimmere analyse

: Voeg aangepaste velden toe om uw bestellingen en leads bij te houden, te scoren en rapporten te genereren voor slimmere analyse Notities maken: Pen ideeën direct vanaf een desktop, mobiele telefoon of web browser

Pen ideeën direct vanaf een desktop, mobiele telefoon of web browser Tags en filters toevoegen: Voeg tags toe aan uw contactpersonen om elke Taak of account gemakkelijk te vinden en te sorteren

Voeg tags toe aan uw contactpersonen om elke Taak of account gemakkelijk te vinden en te sorteren Geografische gegevens toevoegen : Gebruik het veld locatie om snel te zien waar uw klanten en contactpersonen zich bevinden

: Gebruik het veld locatie om snel te zien waar uw klanten en contactpersonen zich bevinden E-mails beheren: Direct e-mails verzenden en ontvangen zonder van app te hoeven wisselen

Direct e-mails verzenden en ontvangen zonder van app te hoeven wisselen Offline werken: Werk op verschillende apparaten en, indien nodig, offline

Werk op verschillende apparaten en, indien nodig, offline Mobiele app : Taken toevoegen en onderweg herinneringen en aantekeningen maken

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI : Gebruik AI om lijsten met taken te genereren, aantekeningen samen te vatten en herinneringen te maken

Integratie van technologiestapel : Integreer eenvoudig tools die u al gebruikt voor communicatie of samenwerking

ClickUp limieten

Het kan even duren voordat nieuwe gebruikers de tool onder de knie hebben

ClickUp Prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker ClickUp AI kan aan elke werkruimte worden toegevoegd voor $5 per lid

kan aan elke werkruimte worden toegevoegd voor $5 per lid Enterprise : Contact Verkoop ClickUp Beoordelingen en Reviews

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

via Contacten+ Contacten automatisch synchroniseren is een groot gemak en het persoonlijke CRM van Contacts+ helpt bij het creëren van een uniform digitaal adresboek op verschillende apparaten. De belangrijkste functie van Contacts+ is de mogelijkheid om kaarten te scannen en op te slaan.

Het nadeel? Contacts+ is relatief nieuw en onbekend op basis van haar online aanwezigheid. Dit blijkt uit het relatief lage aantal gebruikers die het hebben beoordeeld op sites als G2 en Capterra.

Aantekeningen en tags : Organiseer je accounts met aantekeningen en tags om het sorteren te vergemakkelijken

: Organiseer je accounts met aantekeningen en tags om het sorteren te vergemakkelijken Uitgebreid zoeken : Vind contactpersonen snel met geavanceerde zoekopties

: Vind contactpersonen snel met geavanceerde zoekopties Scannen van visitekaartjes : Snel informatie over uw contactpersonen opslaan door hun visitekaartjes te scannen

Snel informatie over uw contactpersonen opslaan door hun visitekaartjes te scannen Duplicatie: Detecteer en verwijder dubbele accounts

Beperkte personalisatie qua thema's en lettertypes

Het zou een meer intuïtieve gebruikersinterface kunnen gebruiken

De gratis versie is maximaal 1000 contacten

Free : Gratis

: Gratis Premium : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Teams: $12,99/maand per gebruiker

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 2.8/5 (8+ beoordelingen)

3. Vervolg op

via Follow-up CRM Herinneringen en functies voor opvolging zijn twee functies waarnaar u moet zoeken in persoonlijke CRM-apps. Met FollowUp kunt u uw reacties plannen en herinneringen instellen voor belangrijke Taken. U kunt bijvoorbeeld herinneringen voor uzelf instellen om op te volgen aan uw belangrijke gesprekken per e-mail.

Deze persoonlijke CRM tool maakt het beheren van uw e-mails eenvoudiger - beheer uw relaties rechtstreeks vanuit uw inbox!

Het enige probleem is dat de prijs van FollowUp hoger is dan die van sommige andere tools op de lijst. Takenlijsten en het groeperen van contactpersonen zijn ook een gemis. Maar de functie van FollowUp die u op de hoogte stelt wanneer e-mailontvangers hun e-mails openen, is nuttig.

FollowUp beste functies

Herinneringen : Stel met één klik waarschuwingen in voor belangrijke Taken

: Stel met één klik waarschuwingen in voor belangrijke Taken Automatisch opvolgen : Plan follow-ups voor belangrijke gesprekken

: Plan follow-ups voor belangrijke gesprekken Open e-mail bijhouden : Ontvang in realtime bericht wanneer uw contactpersonen uw e-mail voor het eerst openen

Ontvang in realtime bericht wanneer uw contactpersonen uw e-mail voor het eerst openen Upgrade inbox: Maak uw Gmail inbox slimmer door FollowUp direct vanuit uw inbox te laten werken

FollowUp limieten

Beperkte gratis versie - betaling begint zodra de proefversie is afgelopen

Beperkt tot het organiseren van alleen Gmail in plaats van het kunnen synchroniseren van contacten in verschillende databases

FollowUp Prijzen

Starter: $18/maand

$18/maand Professioneel : $29/maand

: $29/maand Salesforce-editie: $40/maand

FollowUp Beoordelingen en Reviews

G2: 4.8/5 (2+ beoordelingen)

4.8/5 (2+ beoordelingen) Capterra: NA

4. Monica

via Monica Monica is een open-source persoonlijke CRM die je helpt je interacties met je contacten te organiseren.

Monica heeft haar code openbaar gemaakt op GitHub door te kiezen voor open source. De code kan gezamenlijk worden aangepast en verbeterd. Je kunt ervoor kiezen om Monica gratis op elke server te installeren.

Hoewel dit een geweldige manier is om de mogelijkheden continu te ontwikkelen, roept het zorgen op over gegevensbescherming en privacy.

Monica beste functies

In hoge mate aanpasbaar: Vergroot of verklein de functies op basis van je eigen voorkeur

Vergroot of verklein de functies op basis van je eigen voorkeur Mbedoeld voor persoonlijke verbindingen: Deze persoonlijke CRM app is ontworpen met persoonlijke en privé netwerken in gedachten

Deze persoonlijke CRM app is ontworpen met persoonlijke en privé netwerken in gedachten Zuivere gebruikersinterface : Nette en intuïtieve interface, en de bediening is eenvoudig

: Nette en intuïtieve interface, en de bediening is eenvoudig Voltooid gratis: Gebruikers kunnen hun persoonlijke Monica interface volledig gratis hosten op hun servers.

Monica limieten

Niet gebouwd voor professionals die relaties met clients proberen te onderhouden

Privacy en veiligheid van gegevens zijn een punt van zorg, aangezien de tool open source is

Prijzen Monica

Gratis: als je het op je server host

als je het op je server host Betaald: $9/maand

Monica Beoordelingen en Reviews

G2: NA

NA Capterra: NA

5. Streep

via Streep Streak is een CRM- en productiviteitssoftware die uw werkstromen en contacten rechtstreeks vanuit uw Gmail account beheert.

Het heeft persoonlijke CRM-oplossingen gebaseerd op uw specifieke gebruikssituatie. Streak heeft bijvoorbeeld CRM-functies voor verkoop-, HR-, product- en ondersteuningsprofessionals.

Streak biedt verschillende handige functies: weergave, samenvoegen van e-mails, plannen van verzending en splitsen van threads per e-mail, die u allemaal helpen om uw gesprekken met uw contactpersonen effectiever te beheren.

De functie voor het beheren van persoonlijke relaties biedt ook verschillende functies die u helpen bij het effectiever organiseren van en communiceren met uw contactpersonen: aanpasbare weergaven, een tijdlijn of logboek van communicatie en gebeurtenissen, gedetailleerde informatie over uw contactpersonen en nog veel meer.

Daarnaast biedt Streak eenvoudige import- en exportopties, volledig aanpasbare workflows en automatisering van terugkerende taken. Dit is beschikbaar in mobiele apps in zowel Apple App Store als Google Play.

Streak beste functies

Krachtige e-mailhulpmiddelen: Beheer e-mailgesprekken effectief met waarschuwingen voor het openen van e-mails, e-mailplanning en functies voor het samenvoegen van e-mails

Beheer e-mailgesprekken effectief met waarschuwingen voor het openen van e-mails, e-mailplanning en functies voor het samenvoegen van e-mails Mobiele beschikbaarheid: Beheer relaties met contactpersonen onderweg

Beheer relaties met contactpersonen onderweg Integratie van tools:Synchroniseer met G Suite en Zapier zodat u al uw contacten kunt beherenwerkstromen en relaties op één plaats kunt beheren

Streep limieten

Soms langzaam

Het synchroniseert niet automatisch met Gmail als het wachtwoord wordt bijgewerkt

De prijs kan wat aan de hoge kant zijn voor kleine bedrijven

Streak Prijzen

Gratis

Single: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro+: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $129/maand per gebruiker

Streak Beoordelingen en Reviews

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (450+ beoordelingen)

6. Gethippo

via GetHippo.app Gethippo is een persoonlijke CRM-software ontwikkeld om op de hoogte te blijven van belangrijke details en gebeurtenissen met betrekking tot uw persoonlijke verbindingen . Hippo is een eenvoudig hulpmiddel dat de last van het onthouden van kleine details (en to-dos) van je contacten wegneemt.

Drie functies springen eruit: Aantekeningen, lijsten met taken en herinneringen voor gebeurtenissen. Een blik op het profiel van een contact op deze persoonlijke CRM app helpt je om minuscule details te onthouden die van pas komen als je ze tegenkomt - een verjaardag, een mijlpaal op het werk, deze kleine dingen komen van pas.

Bovendien is de prijs concurrerend en worden je gegevens lokaal op je apparaat opgeslagen, niet op een server.

Gethippo beste functies

Aantekeningen: Voeg aan de informatie van elke contactpersoon toe wanneer je nieuwe dingen over hem of haar te weten komt

Voeg aan de informatie van elke contactpersoon toe wanneer je nieuwe dingen over hem of haar te weten komt Gebeurtenissen: Creëer gebeurtenissen op de app zelf voor persoonlijke vergaderingen

Creëer gebeurtenissen op de app zelf voor persoonlijke vergaderingen Nog te doen lijsten: Stel checklists samen voor elke contactpersoon

Stel checklists samen voor elke contactpersoon Privé en veilig: Blijf verzekerd van de veiligheid van uw contactendatabase

Gethippo Limieten

Niet geschikt voor professioneel of zakelijk gebruik

Geen integratie met andere tools

Gethippo Prijzen

Gratis proefversie voor 1 maand

Betaald: $1.99 per maand

Gethippo Beoordelingen en Reviews

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Cloze

via Cloze Cloze is een CRM met AI & slimme persoonlijke assistent die informatie over uw sleutelcontacten direct beschikbaar houdt. Met andere woorden, het neemt de noodzaak weg om handmatig invoer van gegevens door al je e-mails, telefoongesprekken, tekstberichten en documenten te synchroniseren.

Cloze labelt je contactpersonen op basis van hoe je ze in je hoofd groepeert (niet gewoon alfabetisch). Dit helpt om persoonlijke relaties dichtbij te houden. Naast het organiseren van contacten, heeft Cloze ook functies voor e-mail threads en aantekeningen maken. Standaard zijn functies voor planning, follow-up en herinneringen voor gebeurtenissen beschikbaar.

Cloze beste functies

Vergadering vastleggen: Leg de details van een vergadering vast zodat u deze later kunt bekijken

Leg de details van een vergadering vast zodat u deze later kunt bekijken Volgherinneringen: Stel notificaties in om uzelf te herinneren aan belangrijke interacties en follow-ups

Stel notificaties in om uzelf te herinneren aan belangrijke interacties en follow-ups Gmail integratie met leeswaarschuwingen: Weet wanneer uw ontvangers uw e-mail lezen en stel uw volgende bericht op dat moment in

Weet wanneer uw ontvangers uw e-mail lezen en stel uw volgende bericht op dat moment in Gesynchroniseerd naar cloud: Consolideer contacten onderweg en op verschillende apparaten

Cloze limieten

Prijs stijgt naarmate je team groter wordt

UI kan een beetje verouderd aanvoelen

Duur voor persoonlijk gebruik

Cloze Prijzen

Cloze Pro: $17/maand voor particulieren

$17/maand voor particulieren Business Zilver: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Business Gold: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Platinum voor bedrijven: $49/maand per gebruiker

Cloze Beoordelingen en Reviews

G2: 3.7/5 (30+ beoordelingen)

3.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

8. Airtable

via Airtable Airtable staat bekend om zijn vermogen om intelligente workflows en apps te bouwen via zijn spreadsheet-gebaseerde app. Het is echter een zeer uitbreidbare, low-code tool en enkele professionals gebruiken Airtable als hun pseudo-persoonlijke CRM.

Bouw aangepaste workflows binnen Airtable om contacten te zoeken en te onderhouden, facturen te beheren en met klanten te communiceren.

Airtable beste functies

Zeer flexibel en aanpasbaar: Bouw uw eigen CRM-workflows en functies voor uw contactenbestand

Bouw uw eigen CRM-workflows en functies voor uw contactenbestand Kanbanweergaven: Zichtbaarheid creëren op de voortgang van uw deals

Zichtbaarheid creëren op de voortgang van uw deals Formulieren: Maak, wijzig, publiceer en deel formulieren om snel een contactendatabase op te bouwen

Airtable limieten

Niet aangepast voor persoonlijk CRM-gebruik

Het kan te complex zijn voor beginners

Airtable Prijzen

Free voor individuen en kleine teams

Teams: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Business: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Schaalgrootte Enterprise: Neem contact op met Verkoop

Airtable Beoordelingen en Reviews

G2: 4.6/5 (2000+ beoordelingen)

4.6/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

9. Beveiliging

via Sectie Nection is een persoonlijke CRM app die je helpt om je netwerk te laten groeien en koesteren en om diepgaande persoonlijke relaties op te bouwen. Gebruikers kunnen hun contacten op één plaats consolideren en gepersonaliseerde berichten en zelfs geschenken versturen via de partners van Nection.

De geschenken en gepersonaliseerde berichten (met wat hulp van AI) maken dat Nection opvalt tussen de andere op deze lijst.

Nection beste functies

Persoonlijke berichten gegenereerd door AI: Genereer contextuele berichten met behulp van de gegevens van je contactpersoon voor een persoonlijk tintje in je communicatie

Genereer contextuele berichten met behulp van de gegevens van je contactpersoon voor een persoonlijk tintje in je communicatie Cadeaubonnen: Stuur geschenken of cadeaubonnen naar je contacten

Stuur geschenken of cadeaubonnen naar je contacten Herinneringen: Stel automatische herinneringen in voor verjaardagen, jubilea en andere gebeurtenissen voor uw contactpersonen

Stel automatische herinneringen in voor verjaardagen, jubilea en andere gebeurtenissen voor uw contactpersonen Duplicaten verwijderen: Verklein de kans dat u met dubbele en tegenstrijdige informatie komt te zitten

Nectie limieten

Beperkt gebruik als persoonlijke CRM suite

Alleen beschikbaar als app - nog geen desktop-app

Nection Prijzen

**Gratis

Nection Beoordelingen en Reviews

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Getdex

via Getdex Het persoonlijke CRM van Dex, een digitale Rolodex, synchroniseert uw contactpersonen van LinkedIn, e-mail en andere accounts van sociale media zodat u iedereen die u kent op één plaats kunt zien en beheren.

De USP is de mogelijkheid om verbinding te houden met LinkedIn. Nieuwe functietitels van uw professionele contacten worden automatisch bijgewerkt als de tool details ophaalt van het LinkedIn-profiel van uw contactpersoon.

Dex is niet zo complex als een volwaardige CRM-oplossing zoals Salesforce en ook niet zo eenvoudig als een spreadsheet, maar heeft net genoeg functies om uw persoonlijke en professionele relaties te onderhouden.

Dex beste functies

Herinneringen voor communicatie: Stel de frequentie in waarmee u contact wilt opnemen met uw contactpersonen - Dex waarschuwt u vooraf

Stel de frequentie in waarmee u contact wilt opnemen met uw contactpersonen - Dex waarschuwt u vooraf Synchroniseren met LinkedIn: Wijzigingen aan LinkedIn-profielen worden automatisch doorgevoerd in je kaart met contactpersonen

Wijzigingen aan LinkedIn-profielen worden automatisch doorgevoerd in je kaart met contactpersonen Ingebouwde snelkoppelingen: Snelkoppelingen maken het gebruik van de tool gemakkelijk

Snelkoppelingen maken het gebruik van de tool gemakkelijk Geschikt voor apparaten: Dex is beschikbaar als extensie voor je browser en als app voor Android en Apple

Dex limieten

Volgens beoordelingen van gebruikers is Dex soms traag en buggy

Getdex Prijzen

Free: voor een proefversie van 7 dagen

voor een proefversie van 7 dagen Betaald: $12/maand

Getdex Beoordelingen en Reviews

ProductHunt: 4.1 (10+ stemmen)

4.1 (10+ stemmen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

Bouw uw persoonlijke relaties op met persoonlijke CRM apps

Of u nu persoonlijke of professionele relaties beheert, het onthouden van belangrijke data en diep persoonlijke details en het bereiken van het juiste moment helpen u allemaal bij het opbouwen en onderhouden van warme relaties met de mensen die belangrijk voor u zijn. Persoonlijke CRM-systemen kunnen uw professionele en persoonlijke leven transformeren.

De CRM-functies van ClickUp zijn beproefd, getest en beoordeeld door duizenden gebruikers en werken voor particulieren op dezelfde manier als voor bedrijven.

S meld je gratis aan om ClickUp zelf te ervaren. 🏆