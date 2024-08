Wat is een CRM-proces? 5 essentiële stappen om uw eigen proces te ontwikkelen

Een CRM-platform (Customer Relationship Management) is een must-have klantendatabase tool voor het bijhouden van uw leads, bestaande klanten, touchpoints en nog veel meer.

Hoewel u zeker solide technologie nodig hebt om al uw klantgegevens bij te houden, zijn de processen die u voor deze technologie hanteert nog belangrijker.

Want wat heb je aan een hamer als je niet weet hoe je een foto aan de muur spijkert? ⚒️

Daarom heeft elke Business solide CRM processen nodig. Dit zijn de strategieën die u gebruikt om clients te beheren en de volledige levenscyclus van de klant - van hun eerste interactie met u tot doorlopende ondersteuning en upselling-mogelijkheden.

U besteedt tijd en geld aan een CRM, dus waarom zou u niet meer waarde uit die investering halen?

In deze gids leggen we uit wat CRM-processen zijn, hoe een typische cyclus van CRM-processen eruitziet en hoe u het proces van uw team kunt optimaliseren met het juiste CRM-systeem.

Wat is een CRM-proces?

Een CRM-proces is een reeks stappen die uw team volgt om relaties met klanten te beheren. Zie het als een CRM-strategie ontworpen om uw team productief te houden en af te stemmen op de behoeften van uw klanten. 🙌

ClickUp als CRM gebruiken en klantgegevens beheren in de weergave ClickUp Lijstweergave

Er bestaat niet zoiets als een uniform CRM-proces, omdat dit volledig afhankelijk is van uw bedrijfsmodel, producten en unieke kenmerken klanttraject . Toch zijn organisaties met een CRM-proces in staat om gemakkelijk:

Leads identificeren en kwalificeren

Leads door de verkooptrechter leiden

Deals sluiten

Uitstekende klantenservice bieden

Upselling en cross-selling

CRM-processen zijn niet alleen bedoeld voor de mensen in uw verkoopteam. Het doel van een proces voor relatiebeheer is om leads en bestaande klanten in elke fase van hun reis een optimale ervaring te bieden.

Aangezien er tijdens dat traject waarschijnlijk interactie is tussen deze twee teams, is iedereen in uw organisatie erbij betrokken. 🚗

Uw proces voor relatiebeheer moet iedereen in uw bedrijf omvatten die betrokken is bij de levenscyclus van uw klant. Dat kunnen mensen zijn zoals uw marketingteam, product, klantenservice en natuurlijk uw verkopers.

Waarom heb ik een CRM-proces nodig?

We begrijpen dat u het druk hebt. Misschien vraagt u zich af: "Waarom moet ik een apart proces creëren voor het gebruik van een CRM? Moet de tool voor relatiebeheer niet voor alles zorgen?"

Nee.

Vergeet niet dat een CRM slechts een hulpmiddel is. Het is aan je team om die tool op een doordachte, strategische manier te gebruiken om zowel nieuwe kopers te werven als klanten te behouden.

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp's 15+ aanpasbare weergaven

Als u in een CRM-oplossing hebt geïnvesteerd en niet veel waarde uit de technologie hebt gehaald, ligt het misschien helemaal niet aan de tool, maar aan het ontbreken van een strategie.

Wanneer u cRM-processen combineert met projectmanagement dan zult u tal van voordelen zien, zoals:

Beter gegevensbeheer: Een CRM-systeem slaat al uw informatie en gegevens over klanten op één plaats op. De meeste CRM's registreren automatisch alle interacties met klanten en geven je tools om deze gegevens op een hoog niveau te analyseren. In plaats van klant- of doelgroepgegevens op hun beloop te laten, kunt u CRM-processen instellen om deze functie van CRM optimaal te benutten

Een CRM-systeem slaat al uw informatie en gegevens over klanten op één plaats op. De meeste CRM's registreren automatisch alle interacties met klanten en geven je tools om deze gegevens op een hoog niveau te analyseren. In plaats van klant- of doelgroepgegevens op hun beloop te laten, kunt u CRM-processen instellen om deze functie van CRM optimaal te benutten **Of u nu uw marketinginspanningen wilt verbeteren of uw verkopers gewoon een schonere workflow nodig hebben, een CRM-proces ondersteunt werk van hogere kwaliteit. Het geeft uw team een bewezen draaiboek voor succes, zodat ze niet hoeven na te denken over wat ze moeten doen of wanneer

Meer tijd en geld: Besteedt uw team elke week uren aan het opzoeken van prijsgegevens, e-mails of contactgegevens? Dat kost allemaal tijd en geld en beïnvloedt uw bedrijfsresultaten. Maak gebruik van CRM-processen om alles in één systeem onder te brengen en rust uw team uit met de vaardigheden en processen om het werk sneller Klaar te krijgen

Besteedt uw team elke week uren aan het opzoeken van prijsgegevens, e-mails of contactgegevens? Dat kost allemaal tijd en geld en beïnvloedt uw bedrijfsresultaten. Maak gebruik van CRM-processen om alles in één systeem onder te brengen en rust uw team uit met de vaardigheden en processen om het werk sneller Klaar te krijgen Afstemming tussen verschillende afdelingen: Wie heeft er tijd voor silo's? Als u eendienstverlenend bedrijf bentis CRM-software essentieel om uw klanten een geweldige ervaring te bieden. Het biedt een voltooide weergave van de geschiedenis van elke klant, zodat verschillende afdelingen gemakkelijk verder kunnen gaan waar het vorige team was gebleven

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments_Task_2021.gif Zet opmerkingen om in ClickUp-taak of wijs ze toe aan het team /$$img/

Zet opmerkingen om in ClickUp-taaken of wijs ze toe om gedachten onmiddellijk om te zetten in items voor actie

De 5 essentiële stappen in de cyclus van het CRM-proces

Voordat we dieper ingaan op hoe u uw huidige processen kunt optimaliseren, moeten we begrijpen hoe het CRM-proces zou moeten werken.

Als je nog geen procescyclus hebt voor je CRM, dan moet je er nu een hebben. Je kunt er gratis je eigen draai aan geven. Over het algemeen zou de cyclus van het CRM-proces de volgende vijf stappen moeten volgen.

Stap 1: leads identificeren

Eerst en vooral - u moet potentiële klanten vinden. Sommige bedrijven creëren inkomende marketingcampagnes om leads te werven, terwijl anderen kiezen voor een account-gebaseerde marketingaanpak en leads één voor één scouten. Alle wegen leiden naar dezelfde plek: het geleidelijk opbouwen van een lijst met potentiële klanten die je later doorzoekt.

In deze fase is het doel om je business zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor je target. Zo kan je marketingteam bijvoorbeeld een klantpersonage creëren om hen te helpen bij het afstemmen van hun e-mail, sociale media en advertentieberichten. 📌

De meeste CRM-software, zoals ClickUp, HubSpot of Salesforce, verzamelt automatisch gegevens over deze prospects wanneer ze contact hebben met uw bedrijf.

Stap 2: Leads kwalificeren

Nu bevat uw CRM-systeem een groeiende lijst met potentiële prospects. Maar er is één klein probleempje: u hebt geen idee of deze mensen uw ideale klantenbestand zijn.

Als je een B2B bedrijf bent dat kleine bedrijven bedient, wil je waarschijnlijk geen enterprise client aannemen, toch? Als een irrelevante klant op de een of andere manier in je CRM-software terechtkomt (en dat zal gebeuren), heb je een manier nodig om uit te zoeken welke klanten echt bij je passen en om de andere te laten gaan. 🌻

Dit is waar leadkwalificatie om de hoek komt kijken. In deze fase van het CRM-proces worden de gegevens van elke klant bekeken en vergeleken met de demografische gegevens van uw target. Als u een tool gebruikt zoals de ClickUp verkooppijplijn sjabloon is het gemakkelijk om door leads te zeven en de meest relevante mensen naar de top van de lijst te duwen.

Stap 3: Leads koesteren

Gefeliciteerd! U hebt nu een lijst met leads van potentiële klanten. Nu begint het echte werk. 🎉

In deze fase gaat je marketingteam aan de slag met het benaderen van klanten. Het juiste CRM houdt niet alleen informatie en gegevens van klanten bij, maar ondersteunt ook functies zoals marketing automatisering en dat maakt het veel gemakkelijker om lead-nurturing op grote schaal te doen.

Stap hoger in je content planning met de ClickUp sjabloon voor marketingplan voor content en afstemmen op uw verkoopteam om content van hoge kwaliteit te leveren aan uw target doelgroep

Uw CRM-systeem moet touchpoints in alle communicatiekanalen registreren. Stuur uw prospects gerust casestudy's via e-mailmarketing of chat met ze op sociale media.

Je CRM registreert alle interacties met klanten en pingt je team wanneer elke lead klaar is voor de volgende fase van de klantlevenscyclus.

Stap 4: deals sluiten

Vervolgens zal je CRM-tool het verkoopteam waarschuwen wanneer een klant klaar is voor de volgende fase. Het verkoopproces begint officieel wanneer uw vertegenwoordigers contact opnemen met de klant met demo-aanvragen, prijsinformatie en andere aankoopspecifieke acties.

De meeste deals zullen mislukken, dus maak je niet druk als je leads niet altijd kunt converteren. Maar met een solide CRM-proces dat je ondersteunt, zal je verkoopteam in staat zijn om tijdig contact op te nemen met prospects en meer van die leads om te zetten in nieuwe klanten. 🎯

Stap 5: Klantenservice bieden

De ervaring van de klant eindigt niet nadat hij een aankoop heeft gedaan, toch?

Voor uw clients is de pret nog maar net begonnen. Nu moet u al uw grote beloften waarmaken, en dat is waar uw ondersteuningsteam om de hoek komt kijken.

Klanttevredenheid is een grote factor in klantenbinding en klantenloyaliteit. In plaats van je vingers af te kruisen en te hopen dat je klanten tevreden met je zijn, zal je CRM proces automatisch de temperatuur van elke account controleren.

Consolideer bijhouden, gegevensvisualisatie en e-mail voor uw verkoopteams om verkooppijplijnen op te bouwen, accountbeheer te verbeteren en geavanceerde communicatietools te gebruiken in ClickUp CRM ClickUp CRM is een aanpasbaar platform om uw verkooppijplijn te visualiseren, werkstromen te stroomlijnen en samen te werken met uw team. Bekijk al uw relaties op hoog niveau met meer dan 10 flexibele weergaven. Houd de grootte van uw deals, de waarde van uw klantlevenscyclus en vrijwel elke andere metriek bij met de ClickUp Dashboard widgets.

Maar ClickUp is niet zomaar een CRM. Het is een volledig tool voor projectmanagement dat alle bedrijfsprocessen in één intuïtieve werkruimte integreert, van marketingcampagnes tot klantenservice. Het integreert zelfs met je favoriete werktools, zoals Slack en Zoom, om al je werk in één samenhangend platform te houden.

2. Proces sjablonen gebruiken

Waarom het wiel opnieuw uitvinden als je je proces gewoon kunt upgraden? ClickUp CRM sjablonen maken het gemakkelijk om een werkende CRM-strategie te omarmen zonder vanaf nul te beginnen.

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen

Gebruik een tool om processen in kaart te brengen om deze veranderingen met je team te brainstormen. Een visualisatietool helpt iedereen om inzicht te krijgen in je huidige processen en de verbeteringen die je wilt doorvoeren.

Het beste van alles is dat de tool het eenvoudig maakt om het CRM-proces aan te passen terwijl u brainstormt, zodat u echt goed nadenkt voordat u grote veranderingen doorvoert.

4. Gebruik automatisering

Menselijke fouten komen voor. Het laatste wat je wilt is dat een verkoper per ongeluk het verkeerde e-mail adres of telefoonnummer van een belangrijke prospect intypt. ClickUp Automatisering doet veel van het zware werk voor uw team zodat zij zich kunnen richten op het voeden van leads, niet op het invoeren van gegevens.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Automation-.gif CRM-proces: Hoe automatiseringen maken in ClickUp /$$$img/

Leadgeneratie automatiseren, taakbeheer rapportage en nog veel meer met de meer dan 100 automatiseringen van ClickUp. Of u nu leads automatisch wilt overdragen van marketing naar verkoop, of prioriteitsniveaus naar verschillende contactpersonen, of contactpersonen omzetten in taken, er is een automatisering voor.

5. Train je team

Processen zijn geweldig, maar ze betekenen niets als uw team ze niet volgt. Train iedereen in het gebruik van de CRM-technologie en uw processen. Bied live trainingen en opnames aan die uw team later kan raadplegen als ze vragen hebben.

Vertel je medewerkers ook niet alleen: "Zo gaat het nu eenmaal" Leg uit waarom je voor dit proces hebt gekozen en waarom het belangrijk is. Als werknemers het belang van uw werkstromen begrijpen, is de kans veel groter dat ze zich eraan houden. ✨

6. Houd je statistieken bij

Hoe verloopt uw CRM-proces? Gegevens vertellen u of de nieuwe aanpak een schot in de roos is of dat u moet bijsturen. Houd deze statistieken bij om uw processen te evalueren:

Klanttevredenheidsscores

Netto Promotor Score

Responstijden klantenservice

Conversiepercentages

Klantbehoudpercentages

Terugvalpercentage

Lengte cyclus

Stroomlijn al uw CRM-gegevens tussen Teams met ClickUp

Solide technologie en uitstekende processen zijn de geheime ingrediënten voor zakelijk succes. Als u al investeert in een systeem voor relatiebeheer, ondersteun het dan met sterke CRM-processen die uw team uitrusten met een bewezen blauwdruk voor efficiëntie.

Procesverbeteringen zijn belangrijk, maar dat geldt ook voor de technologie die u gebruikt.

ClickUp CRM zorgt ervoor dat u beschikt over procedurele best practices op een alles-in-één werkplatform. Bespaar tijd en verbeter de samenwerking door al uw werk - en dan bedoelen we ook echt al het werk - samen te brengen in één gestroomlijnd platform. 🙌

Maar geloof ons niet op ons woord. Ervaar zelf het verschil en bouw uw CRM met een ClickUp Free Forever account.