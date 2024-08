10 beste tools & software voor het in kaart brengen van processen 2024

Het in kaart brengen van processen is een cruciaal element bij het uitvoeren van efficiƫnte en soepele workflows en bedrijfsprocessen .

Of het nu wordt gebruikt in de brainstormfase of tijdens de ontwikkeling, het in kaart brengen van processen vermindert knelpunten en optimaliseert activiteiten door een reeks stappen in een workflow of procedure visueel weer te geven. U kunt proceskaarten zelfs gebruiken om een communicatieketen of organigram !

Soms aangeduid als een werkstroomdiagram of stroomdiagram, kan het in kaart brengen van processen op meerdere manieren en met verschillende soorten software worden gedaan om meer complexiteit, functionaliteit en waarde aan uw diagram toe te voegen! En met zoveel manieren om deze noodzakelijke bron te bouwen, kan het moeilijk zijn om de juiste software te vinden.

Maar daar zijn wij voor. šŸ™‚

Lees mee terwijl we dieper ingaan op alles wat je moet zoeken in je volgende process mapping software en een gedetailleerde vergelijking maken van de beste tools op de markt, inclusief de belangrijkste process mapping functies, voor- en nadelen, prijzen en meer.

Wat is Software voor het in kaart brengen van processen?

Software voor het in kaart brengen van processen is zeer visueel en collaboratief ontworpen, met functies die projectmanagers helpen om gemakkelijk diagrammen en grafieken om processen te stroomlijnen, tijdlijnen vast te leggen en de voortgang bij elke stap te overzien.

Zie uw proceskaart als een gedetailleerd stroomschema waarin de tijdlijn, mijlpalen en belangrijkste middelen van je project worden opgesplitst in duidelijke, uitvoerbare stappen. Belangrijke elementen van een proceskaart zijn de input, output en strategie die nodig zijn om je visie werkelijkheid te laten worden.

Dit betekent dat uw software voor het in kaart brengen van processen in staat moet zijn om deze componenten te ondersteunen en toegankelijk te maken voor elk lid van het team, plus belanghebbenden, klanten en andere afdelingen. En aangezien process mapping visueel is van nature visueel is, zal uw typische taakbeheersoftware niet volstaan. Zoek in plaats daarvan naar een tool die procesmapping en taakbeheer aan elkaar kan koppelen!

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen Digitaal whiteboard software en mindmapping software zijn enkele van de populairste vormen van tools voor het in kaart brengen van processen, maar de juiste tool voor jou hangt af van de unieke behoeften, projecten en natuurlijk het budget van je team. šŸ˜³

Wat moet u zoeken in een tool voor het in kaart brengen van processen?

Aangezien tools voor het in kaart brengen van processen er in verschillende soorten en maten zijn, is het belangrijk om te weten wat de belangrijkste kenmerken zijn waar je naar moet zoeken. Er is niet Ć©Ć©n manier om een proceskaart te maken, maar of je nu zweert bij whiteboard projectmanagement of diagrammen gebruiken om je gedachten te ontwikkelen, zijn er een paar niet-onderhandelbare zaken waar je op moet letten.

Voordat u de bedrijfskaart overhandigt, moet u ervoor zorgen dat uw volgende tool voor het in kaart brengen van processen aan al deze eisen voldoet:

Zeer visueel

Veel samenwerkingsmogelijkheden

Beheer van tijdlijnen

Directe rapportage en inzichten

Mijlpalen, taakafhankelijkheden en relaties

Automatiseringsfuncties

Meerdere integraties

De zoektocht naar efficiƫnt proces het in kaart brengen van software kan een hele klus zijn. En met zo veel op het spel, is het een grote keuze om te maken! In plaats van u te laten leiden door beslismoeheid, kunt u deze gedetailleerde lijst gebruiken als leidraad voor uw onderzoek.

Vergelijk de top 10 process mapping tools voor elk team of budget, plus hun belangrijkste kenmerken, voor- en nadelen en beoordelingen.

1. ClickUp - Het beste voor het in kaart brengen van projectmanagementprocessen

Gebruik ClickUp Whiteboards om creatieve projecten te visualiseren en op te splitsen in beheersbare workflows

ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n productiviteitsplatform met honderden zeer visuele functies om uw werk in verschillende apps te centraliseren in Ć©Ć©n dynamische werkruimte. De Whiteboards functie en Mindmaps zijn perfect voor het in kaart brengen van processen, met live detectie, automatische updates en de mogelijkheid om elk object of knooppunt direct om te zetten in een uitvoerbare taak.

Plus, ClickUp biedt een uitgebreide Sjabloonbibliotheek van sjablonen voor proceskaarten om u te helpen workflows te bouwen en proceskaarten met gemak en efficiƫntie! Ongeacht de grootte van uw team of branche, ClickUp is de enige tool voor het in kaart brengen van processen die is ontworpen om te worden afgestemd op de manier waarop u wilt werken. Begin met het opbouwen van uw workflow met ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor proceskaart !

Visualiseer hoe taken in elke fase van het project vloeien en categoriseer ze in doelen, activiteiten en actiepunten met dit sjabloon voor proceskaarten

ClickUp belangrijkste kenmerken

Een gedetailleerde onlineHelpcentrum,webinarsen ondersteuning om u te helpen het platform optimaal te gebruiken

Meer dan1.000 integraties om alle relevante gegevens en informatie naar Ć©Ć©n platform te brengen

Meer dan15 aanpasbare workflowweergaven om taken vanuit elke hoek te beheren

Samenwerkende whiteboards om ideeƫn in realtime samen met het team te ontwikkelen

Rapportage enDashboards voor een direct overzicht op hoog niveau van uw werk

Tal van visuele samenwerkingsfuncties beschikbaar opelk prijsplan* Aangepaste taakstatussen om de voortgang visueel weer te geven

IntuĆÆtieve mindmaps om processen op te bouwen

ClickUp beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

De uitgebreide set functies kan een leercurve creƫren voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per gebruiker, per maand

: $7 per gebruiker, per maand Zakelijk : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Onderneming : Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.670+ beoordelingen)

4.7/5 (5.670+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.540+ beoordelingen)

2. MindMeister - het beste voor het conceptualiseren van bedrijfsprocessen

via MindMeister MindMeister is een webgebaseerde mindmap software ontworpen om je te helpen ideeĆ«n en concepten te visualiseren . Met een intuĆÆtieve interface kunnen gebruikers mindmaps maken en bewerken, een soort diagram dat informatie weergeeft in een hiĆ«rarchische boomstructuur. In mindmaps kunnen gebruikers notities toevoegen en onderlinge relaties weergeven met lijnen.

Projectmanagers kunnen bijvoorbeeld een mindmap maken om een organigram uit te zetten, waarbij ze elk hoofdpunt (afdelingshoofden) en de subpunten (directe rapporten) schetsen. Vervolgens kunt u de structuur van het diagram herschikken door de elementen eenvoudigweg naar hun juiste plaats te slepen.

Bekijk _ MindMeister alternatieven !

MindMeister beste eigenschappen

Sjablonen voor proceskaarten voor brainstorming en strategieplanning

Ingesloten media om context toe te voegen aan de inhoud van proceskaarten

Meerdere diagramopties met gemengde kaartlay-outs

Commentaar en meldingen om discussies te creƫren

MindMeister beperkingen

Beperkte integraties met andere tools en apps voor complexe processen

Verschillende exportopties zijn voorbehouden aan de dure betaalde plannen

MindMeister prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $6/maand

: $6/maand Pro : $10/maand

: $10/maand Zakelijk: $15/maand

MindMeister beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (30 beoordelingen)

3. Lucidchart - Beste voor visueel in kaart brengen van processen

via LucidchartLucidchart is een webgebaseerde software voor diagrammen en visuele samenwerking waarmee gebruikers een groot aantal diagrammen kunnen maken en bewerken, waaronder processtroomdiagrammen netwerkdiagrammen, wireframes en meer. Diagrammen kunnen snel en eenvoudig worden gemaakt met behulp van de gebruiksvriendelijke interface en vooraf gemaakte vormen, sjablonen en symbolen.

Lucidchart bevat ook functies voor samenwerking in realtime, zodat meerdere mensen tegelijkertijd aan een diagram kunnen werken. Dit maakt het eenvoudig voor teams om ideeƫn te delen, feedback te geven en samen te werken aan projecten. Diagrammen kunnen worden verrijkt met interactieve elementen zoals hyperlinks en annotaties om wireframes en mockups te maken.

Lucidchart beste eigenschappen

Co-authoring, in-editor chat en vormspecifiek commentaar voor teamsamenwerking * Gegevenskoppeling en automatische visualisatie om diagrammen te genereren zoalsorganigrammen en entiteitsrelatiediagrammen (ERD's)

Integratiesmet Google Werkruimte en Microsoft Office

Automatiserendocumentatie van bedrijfsprocessen beperkingen van Lucidchart

Interface is verouderd in vergelijking met andere tools voor het in kaart brengen van processen

Geen desktop app om proceskaarten te maken

Lucidchart prijzen

Gratis plan

Individueel : Begint bij $7.95

: Begint bij $7.95 Team : Vanaf $9,00/gebruiker

: Vanaf $9,00/gebruiker Onderneming: Neem contact op met Lucidchart voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (1.700+ beoordelingen)

4.5/5 (1.700+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.800+ beoordelingen)

4. Pipefy - het beste voor workflowprocessen in kaart brengen

via Microsoft VisioMicrosoft Visio is diagrammensoftware ontwikkeld door Microsoft. Gebruikers kunnen er een grote verscheidenheid aan diagrammen mee maken, waaronder stroomdiagrammen organisatieschema's, netwerkdiagrammen, plattegronden en meer. Er is een uitgebreide set tekenvormen en connectors, tekstvakken en opmaakopties.

Viso heeft ook een aantal geavanceerde functies, zoals gegevenskoppeling. Je kunt diagrammen koppelen aan gegevensbronnen zoals Excel-spreadsheets en databases. Het heeft ook een automatische lay-out, waarmee je vormen en diagrammen gemakkelijk kunt rangschikken. Probeer verschillende lay-outs in een paar klikken om te zien welke het beste werkt voor jouw proces!

Microsoft Visio beste functies

Startschema's en stencils beschikbaar in de desktop- en webapplicaties

Co-authoring om de productiviteit te verhogen

Toegankelijkheidsfuncties zoals Narrator, Toegankelijkheidscontrole en ondersteuning voor hoog contrast

Webversie van Visio is altijd up-to-date zonder nieuwe versies te installeren

Microsoft Visio-beperkingen

Beperkte integratie met apps en tools buiten de Microsoft-suite

Gegevenskoppeling is alleen beschikbaar via de Visio desktop app

Microsoft Visio prijzen

Microsoft Visio biedt abonnementen vanaf $5/gebruiker per maand of plannen voor eenmalige aanschaf vanaf $309,99

Microsoft Visio beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (2.700+ beoordelingen)

4.5/5 (2.700+ beoordelingen) G2: N/A

7. GitMind - Beste voor online collaboratief proces in kaart brengen

via GitMind GitMind is een webgebaseerde mindmapsoftware. Het staat gebruikers toe om mindmaps te maken, te bewerken en te delen, wat diagrammen zijn die bestaan uit een centraal idee of onderwerp, met vertakkingen of subonderwerpen die eruit stralen. Mindmaps worden gebruikt om informatie te organiseren tijdens brainstormsessies, projectplanning, het maken van notities en meer.

De software bevat ook verschillende hulpmiddelen voor het bewerken, opmaken en aanpassen van mindmappen. Bovendien ondersteunt het samenwerking, waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd aan dezelfde mindmap kunnen werken.

GitMind beste eigenschappen

Optische tekenherkenning (OCR) om lange tekst uit afbeeldingen te halen

Outline Mode om over te schakelen naar Mindmaps

Aanpasbare kleurenthema's

Slide Show functionaliteit om overgangen te maken

GitMind beperkingen

Mist geavanceerde project management functies vergeleken met andere process mapping tools

Beperkte schaalbaarheid voor grote teams

GitMind prijzen

Gratis

3 jaar abonnement: $2.47 per maand

$2.47 per maand Jaarlijks: $4.08 per maand

$4.08 per maand Maandelijks: $9 per maand

GitMind beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (5+ beoordelingen)

4.7/5 (5+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (3 beoordelingen)

8. Canva - het beste voor het in kaart brengen van creatieve processen

via CanvaCanva is een software voor grafisch ontwerp ontworpen voor bedrijven en content creators om professioneel ogende afbeeldingen en andere media te maken. Het is een webgebaseerde tool die toegankelijk is via elke browser of mobiele app. Het biedt een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface en meer dan 250.000 gratis sjablonen die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te maken voor verschillende soorten inhoud, zoals berichten op sociale media, marketingmateriaal, posters, uitnodigingen en meer.

Canva bevat verschillende ontwerptools en functies om afbeeldingen te bewerken en aan te passen. Deze omvatten een uitgebreide set ontwerpelementen, zoals tekst, vormen, pictogrammen en illustraties, maar ook geavanceerde bewerkingstools zoals filters, effecten en laagbeheer.

Canva beste functies

Tekstanimaties voor dynamische berichten

Online video naar MP4 converteren

Beeldverbeteraar om donkere, wazige en oververzadigde foto's te corrigeren

Ontwerp- en fotorasters

Canva-beperkingen

Niet geschikt voor particulieren of kleine tot middelgrote bedrijven

Downloads van meerdere bestanden worden automatisch gecomprimeerd in een zip-bestand

Canva prijzen

Canva Gratis

Canva Pro : $119,99/jaar voor Ć©Ć©n persoon

: $119,99/jaar voor Ć©Ć©n persoon Canva voor Teams: $149,90/jaar totaal voor de eerste vijf personen

Canva beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (10.900+ beoordelingen)

4.7/5 (10.900+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

9. Bitrix24 - Beste voor het in kaart brengen van klantrelatieprocessen

via Bitrix24Bitrix24 is een uitgebreide suite van cloudgebaseerde tools die zijn ontworpen om bedrijven te helpen hun efficiƫntie, communicatie en samenwerking te verbeteren. Het biedt een scala aan functies, waaronder project- en documentbeheer, het bijhouden van taken, CRM-functionaliteit (Customer Relationship Management), webconferenties en online vergaderingen, het bijhouden van werktijden, aanwezigheidsmonitoring en nog veel meer.

Voor het in kaart brengen van processen kunt u het Kanban-bord van Bitrix24 gebruiken om taken te ordenen in kolommen op basis van hun status. Maak bijvoorbeeld kolommen als "Backlog", "In Progress", "Done" en "Pending" om visueel bij te houden aan welke taken wordt gewerkt en waar ze zich in het proces bevinden.

Bitrix24 beste functies

Conversie van e-mail naar taak

Aanpasbare sjablonen

Gantt-diagrammen en Kanban-borden

Geavanceerde rapportage

Bitrix24 beperkingen

Mist een moderne, intuĆÆtieve interface vergeleken met andere tools voor het in kaart brengen van processen

Beperkte projectweergaven

Prijzen Bitrix24

Gratis plan

Basis : Vanaf $49/maand voor 5 gebruikers

: Vanaf $49/maand voor 5 gebruikers Standaard : Vanaf $99/maand voor 50 gebruikers

: Vanaf $99/maand voor 50 gebruikers Professioneel : Begint bij $199/maand voor 100 gebruikers

: Begint bij $199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: Vanaf $399/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

Capterra: 4.1/5 (600+ beoordelingen)

4.1/5 (600+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (480+ beoordelingen)

10. Cacoo - Beste voor Team Process Mapping

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Cacoo.png cacoo hulpmiddel voor het in kaart brengen van processen /img/

via Cacoo Cacoo is een webgebaseerd diagrammen- en samenwerkingshulpmiddel waarmee gebruikers verschillende diagrammen kunnen delen, zoals stroomdiagrammen, wireframes, organigrammen en netwerkdiagrammen. Het is ontworpen voor zowel individueel gebruik als teamsamenwerking en laat meerdere gebruikers toe om in realtime aan hetzelfde diagram te werken.

De versioneringstool maakt en bewaart meerdere kopieƫn van een bestand met een verschillend label, zodat gebruikers kunnen zien hoe het bestand is veranderd en indien nodig kunnen terugkeren naar eerdere versies. Een projectmanager kan bijvoorbeeld een versiebeheerprogramma gebruiken om wijzigingen in de lay-out van een zaal bij te houden en oude versies terug te zetten als het aantal deelnemers verschuift.

Cacoo beste eigenschappen

Bewerken door meerdere gebruikers binnen hetzelfde diagram

In-app video en chat

100+ sjablonen en vormen

AWS-importer om netwerkdiagrammen te genereren voor bewerken en delen

Cacoo beperkingen

Geen functies voor taakbeheer

Samenwerking met externe partners of gasten is een betaalde functie

Prijzen van Cacoo

Gratis plan

Pro : $6/maand voor 1 gebruiker

: $6/maand voor 1 gebruiker Team : $6/gebruiker per maand voor maximaal 1.000 gebruikers

: $6/gebruiker per maand voor maximaal 1.000 gebruikers Onderneming: Neem contact op met Cacoo voor prijzen

Cacoo beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

4.7/5 (140+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

Voordelen van het gebruik van Process Mapping Software

Hoewel de keuze voor process mapping software ontmoedigend kan aanvoelen, kan het begrijpen van de voordelen de beslissing makkelijker maken. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen die het gebruik van software voor het in kaart brengen van processen met zich meebrengt voor het workflowbeheer van uw organisatie.

Visuele communicatie: Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Software voor het in kaart brengen van processen biedt een grafische weergave van workflows, waardoor een duidelijk en gedeeld begrip mogelijk is. U kunt gecompliceerde processen die moeilijk en tijdrovend uit te leggen zijn in tekst visueel weergeven.

Efficiƫntie: Software voor het in kaart brengen van processen helpt u knelpunten, overbodige stappen en inefficiƫnties in uw workflow te identificeren. Dit kan leiden tot verbeterde productiviteit en kostenbesparingen.

Samenwerking: Veel tools voor het in kaart brengen van processen bieden samenwerkingsfuncties, zodat teamleden samen proceskaarten kunnen maken en aanpassen. Dit kan het teamwerk verbeteren en resulteren in betere, uitgebreidere proceskaarten.

Verantwoordelijkheid: Duidelijk gedefinieerde taken, fasen en verantwoordelijkheden maken het gemakkelijk om iedereen verantwoordelijk te houden. U kunt eenvoudig bijhouden wie verantwoordelijk is voor elke stap van het proces.

Risicobeheer: Het in kaart brengen van processen kan u helpen bij het identificeren van potentiƫle risico's en aandachtspunten in uw workflow. Dit kan helpen bij een betere planning en risicobeperking.

Continue verbetering: Geanimeerde proceskaarten kunnen helpen bij het diagnosticeren van processen die verbetering behoeven. Ze kunnen ook helpen bij het meten van de impact van wijzigingen, waardoor een cultuur van voortdurende verbetering kan ontstaan.

Process Mapping gemakkelijk gemaakt in Process Mapping Software

Elk van deze tools zal u helpen om uw bestaande systeem voor het in kaart brengen van processen te verbeteren en om de stappen die nodig zijn om een project te voltooien visueel weer te geven, maar er is slechts Ć©Ć©n software die uw proceskaart rechtstreeks kan verbinden met uw workflow in een kwestie van klikken. En die tool is ClickUp. šŸ™‚

Werk samen met het team met ClickUp Mindmaps, Whiteboards en meer - en dat allemaal gratis! Krijg toegang tot talloze flexibele functies, onbeperkte taken en 100 MB opslagruimte op ClickUp's Gratis Forever Plan, of upgrade voor slechts $7 om nog meer functionaliteit te ontgrendelen.

Waar wacht u nog op? Aanmelden voor ClickUp vandaag. šŸ†