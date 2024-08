11 Gratis sjablonen voor effectieve klantreisplannen

Het creëren van een effectief klanttraject is essentieel voor het succes van elk bedrijf.

Het vergt zorgvuldige abonnementen en afwegingen, evenals een grondig begrip van de behoeften en voorkeuren van uw klant. Maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Met de juiste tools en sjablonen kun je een uitzonderlijke klantervaring creëren die ervoor zorgt dat klanten blijven terugkomen.

Eén zo'n hulpmiddel zijn sjablonen voor klanttrajecten, die bedrijven een gestructureerde aanpak bieden voor het creëren van hun klanttrajecten.

In dit artikel onderzoeken we wat sjablonen voor klanttrajecten zijn en wat een goed sjabloon is. Daarna bekijken we 11 voorbeelden van geweldige sjablonen voor klanttrajecten, zodat je uit de eerste hand kunt zien hoe tools helpen bij het creëren van geweldige ervaringen voor klanten gedurende hun hele levenscyclus.

Wat is een sjabloon voor een klantreis?

Een customer journey map geeft de klantervaring van begin tot eind visueel weer. Het is vergelijkbaar met een tool voor projectmanagement behalve dat het bedrijven helpt te begrijpen hoe verschillende onderdelen van hun klanttraject bijdragen aan de tevredenheid en loyaliteit van kopers. Sjablonen om het klanttraject in kaart te brengen zijn vooraf ontworpen versies van deze tijdlijnen die gebruikers een solide basis bieden om mee te beginnen.

Meestal bevat een sjabloon voor het klanttraject de belangrijkste stappen in de levenscyclus van de klant, zoals onboarding en follow-up. Het bevat ook sleutelgegevens zoals klanttevredenheid en net promoter score, die kunnen helpen bij het nemen van beslissingen over het verfijnen van de klantervaring.

Door een sjabloon te gebruiken als onderdeel van uw standaard werkprocedures om uw klanttraject te abonneren, kunt u snel inzicht krijgen in hoe de verschillende contactpunten presteren en gebieden identificeren waar verbetering nodig is. Dit kan vervolgens worden gebruikt om de reis van uw bedrijf vorm te geven werkgewoonten rond het leveren van een uitzonderlijke klantervaring.

Daarnaast bieden sjablonen een startpunt voor bedrijven die niet de middelen of interne vaardigheden hebben om hun eigen customer journey map vanaf nul te ontwerpen.

Bonus:_ SOP software !

Wat maakt een sjabloon voor het in kaart brengen van de klantreis goed?

Als je een fantastisch klanttraject wilt creëren, is een goed sjabloon de sleutel. Een uitstekend klanttraject moet zowel plezierig als informatief zijn, zodat je klanten zich tijdens het hele proces goed geïnformeerd en bevoegd voelen.

Een goed sjabloon voor het klanttraject moet ook gemakkelijk te volgen en te gebruiken zijn en een structuur bieden die zowel voor u als voor uw klanten logisch is.

Hebt duidelijk gedefinieerde fases: Een goed sjabloon voor klanttraject moet duidelijke en heldere fases hebben die de verschillende contactmomenten of interacties van de klant met uw bedrijf weergeven.

Een goed sjabloon voor klanttraject moet duidelijke en heldere fases hebben die de verschillende contactmomenten of interacties van de klant met uw bedrijf weergeven. Toont het perspectief van de klant : Het sjabloon moet worden ontworpen vanuit het perspectief van de klant, waarbij hun behoeften, verwachtingen en pijnpunten in elke fase van het traject worden benadrukt.

: Het sjabloon moet worden ontworpen vanuit het perspectief van de klant, waarbij hun behoeften, verwachtingen en pijnpunten in elke fase van het traject worden benadrukt. Grafische weergave: Het sjabloon moet visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Een visuele weergave van het traject kan helpen om gebieden te identificeren waar de klantervaring kan worden verbeterd.

Het sjabloon moet visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Een visuele weergave van het traject kan helpen om gebieden te identificeren waar de klantervaring kan worden verbeterd. Is flexibel en aanpasbaar: Een goed sjabloon voor klanttrajecten moet flexibel en aanpasbaar zijn, zodat het geschikt is voor verschillende soorten klanttrajecten in verschillende branches of bedrijven.

Een goed sjabloon voor klanttrajecten moet flexibel en aanpasbaar zijn, zodat het geschikt is voor verschillende soorten klanttrajecten in verschillende branches of bedrijven. Bevat meetgegevens en feedback: Het sjabloon moet het volgende bevatten businessgegevens die het succes van elke fase van het traject meten, evenals feedbackmechanismen die feedback van klanten en suggesties voor verbetering vastleggen.

Het sjabloon moet het volgende bevatten businessgegevens die het succes van elke fase van het traject meten, evenals feedbackmechanismen die feedback van klanten en suggesties voor verbetering vastleggen. Makkelijkt samenwerking: Het sjabloon moet de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen uw organisatie vergemakkelijken om een consistente en naadloze ervaring te garanderen op alle contactpunten met de klant.

Met een degelijk sjabloon en een tool voor het in kaart brengen van het klanttraject kunt u een klantreis creëren die niet alleen voldoet aan de verwachtingen van uw klanten, maar deze zelfs overtreft. En als u dat stappenplan kunt volgen, wordt het proces gemakkelijker en efficiënter dan ooit tevoren.

Omdat het klanttraject van elk bedrijf er anders uitziet, hebben we 11 van onze favoriete sjablonen voor verschillende gebruikssituaties op een rijtje gezet.

1. ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen

de customer journey map geeft je de vrijheid om aantekeningen in kaart te brengen over bewustwording, overweging en conversie

Als je probeert te beslissen waar je moet beginnen met het in kaart brengen van je klantreis, waarom houd je het dan niet eenvoudig met ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject ?

Deze whiteboard-stijl sjabloon schetst de levenscyclus van de klant van begin tot eind. Het biedt vragen over klantacties, contactmomenten, ervaringen en oplossingen, en verdeelt de reis in drie hoofdfasen:

Bewustwording: Fase 1 van het klanttraject, waarin klanten zich bewust worden van de Business en haar producten of diensten.

Fase 1 van het klanttraject, waarin klanten zich bewust worden van de Business en haar producten of diensten. Overweging: De tweede fase van het klanttraject, waarin klanten het bedrijf beginnen te zien als een potentiële oplossing voor hun behoeften. In deze fase beginnen klanten het bedrijf en zijn producten of diensten te onderzoeken, vergelijken ze het met andere opties en evalueren ze de functies en voordelen.

De tweede fase van het klanttraject, waarin klanten het bedrijf beginnen te zien als een potentiële oplossing voor hun behoeften. In deze fase beginnen klanten het bedrijf en zijn producten of diensten te onderzoeken, vergelijken ze het met andere opties en evalueren ze de functies en voordelen. Conversie: De laatste fase van het klanttraject, waarin klanten een aankoopbeslissing nemen en betalende klanten worden.

Elke fase heeft 6 voorgeladen aantekeningen onder zich, maar de whiteboard werkruimte kunt u ook extra aantekeningen toevoegen, uit de vrije hand tekenen, vormen, pijlen en tekst toevoegen en koppelingen naar documenten, websites, Figma-bestanden en apps van Google Werkruimte opnemen.

Over het geheel genomen biedt dit sjabloon een uitgebreide routekaart van de reis van de klant en helpt het bedrijven om te brainstormen over mogelijkheden voor verbetering.

2. ClickUp Agency cliënt gezondheidscontrole door Zenpilot

Blijf de behoeften van clients voor en stimuleer klanttevredenheid met dit aanpasbare sjabloon van ZenPilot en ClickUp

Blijf de behoeften van uw clienten voor en stimuleer klanttevredenheid met de ClickUp Agency Client Health Tracker van ZenPilot . Met dit aanpasbare sjabloon kunt u de gezondheid van uw klantrelaties bijhouden, accountgegevens beheren en meer - allemaal op één handige locatie.

Met dit sjabloon kunt u eenvoudig uw klanttraject van begin tot eind visualiseren. De aanpasbare velden, gebruikersvriendelijke interface en krachtige mogelijkheden voor het bijhouden van gegevens maken het gemakkelijk om uw relaties met klanten te beheren en hun behoeften voor te blijven.

De ClickUp Agency Client Health Tracker van Zenpilot bevat:

8 vooraf geconfigureerde weergaven

14 aangepaste velden

Ingebouwde functies voor het bijhouden van activiteiten

3. ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

sjabloon voor inlevingsvermogen brengt de pijnpunten, behoeften en gevoelens van uw klant beter in kaart

Door empathie in kaart te brengen kunnen teams hun kopers beter begrijpen. Zoals een gebruiker persona , kaarten in kaart brengen vertegenwoordigen een specifiek klantsegment of -profiel. Het is ontworpen om teams te helpen empathie te ontwikkelen en zich te identificeren met de behoeften, gevoelens, gedachten en motivaties van hun klanten. ClickUp's Empathy Map Whiteboard Template kunnen leden van een team inzichten en observaties delen over het gedrag, de ervaringen en de uitdagingen van hun klanten. Door een sjabloon gebruiker en het creëren van een visuele weergave van de perspectieven van hun klanten, kunnen teams een beter begrip ontwikkelen van de emotionele en psychologische toestand van hun klanten, wat uiteindelijk leidt tot meer klantgerichte oplossingen.

Het sjabloon heeft 6 functies die ontworpen zijn om uw inzicht in uw klanttrajecten te vergroten:

Denken en voelen: De zorgen en aspiraties van de klant, wat voor hen het verschil maakt en wat hun denkwijze en teken over hen onthullen

De zorgen en aspiraties van de klant, wat voor hen het verschil maakt en wat hun denkwijze en teken over hen onthullen Zien: De omgeving, markt en culturele voorkeuren van de klant

De omgeving, markt en culturele voorkeuren van de klant Hoort: Wat beïnvloeders, vrienden/familie en baas/peers/collega's tegen de klant zeggen

Wat beïnvloeders, vrienden/familie en baas/peers/collega's tegen de klant zeggen Zeggen en doen: Het gedrag van de klant ten opzichte van anderen, zijn houding in het openbaar en zijn uiterlijk

Het gedrag van de klant ten opzichte van anderen, zijn houding in het openbaar en zijn uiterlijk Pijn: De angsten en frustraties van de klant

De angsten en frustraties van de klant Winst: De wensen, behoeften en succescriteria van de klant

Het sjabloon voor de Empathy Map Whiteboard is een essentieel hulpmiddel voor elk team dat de klant beter wil begrijpen. Maar het kan ook intern worden gebruikt door HR teams die hun werknemers beter willen begrijpen. Overweeg om empathie in kaart te brengen in uw HR-software of maak het in kaart brengen van werknemers een van uw HR doelen .

5. ClickUp sjabloon voor klantensuccesplan

_Gebruik het sjabloon voor het succesplan van de klant om snel te visualiseren waar elke klant zich in uw pijplijn bevindt

Succes met klanten is voor elk bedrijf een essentieel aspect van het behouden en laten groeien van een loyaal klantenbestand. A klantensucces abonnement is een cruciaal hulpmiddel dat u kan helpen een uitzonderlijke klantervaring te bieden, wat leidt tot klanttevredenheid en -loyaliteit op lange termijn. ClickUp's sjabloon voor een plan voor klantensucces is een eenvoudige manier om kritieke klantinformatie op één plaats te visualiseren voor gestroomlijnde efficiëntie en snellere klantenservice.

Filter op status: Bekijk snel alle klantinformatie afhankelijk van waar klanten zich bevinden in uw pijplijn - "onboarding", "lopend", "retentie", "in de wacht", "voltooien" of "inactief"

Bekijk snel alle klantinformatie afhankelijk van waar klanten zich bevinden in uw pijplijn - "onboarding", "lopend", "retentie", "in de wacht", "voltooien" of "inactief" Snelle weergave belangrijk Klanteninformatie : Naam van de client, telefoonnummer, e-mail, locatie, type dienst, overeengekomen prijs, balk met voortgangspercentages en bijlage bij het contract

Klanteninformatie : Naam van de client, telefoonnummer, e-mail, locatie, type dienst, overeengekomen prijs, balk met voortgangspercentages en bijlage bij het contract Subtaken toevoegen: Voeg aangepaste subtaken toe aan de kaart van de klant en controleer visueel hoeveel taken er voltooid zijn net onder de naam van de client.

Door dit sjabloon te gebruiken, krijgt u een overzicht van waar elke klant zich bevindt in uw levenscyclus en welke taken nog moeten worden voltooid om naar de volgende fase te gaan. Het biedt verantwoording en overzicht in één weergave.

6. ClickUp Stem van de klant sjabloon

het sjabloon Stem van de klant biedt u een beter inzicht in de frustraties van uw klanten, zodat u met oplossingen kunt komen._

In het huidige competitieve zakenlandschap is een uitstekende klantenservice belangrijk voor het succes van elke organisatie. Om dit te bereiken, moet je de behoeften, verwachtingen en voorkeuren van je klanten goed begrijpen. Dat is waar ClickUp's Stem van de Klant sjabloon komt binnen.

Dit sjabloon helpt u inzicht te krijgen in de ervaringen van uw klanten en uw algemene klanttevredenheid te verbeteren. Het legt vast feedback van klanten via verschillende kanalen, zoals enquêtes, casestudy's, sociale media, interacties met de klantenservice en online beoordelingen, helpt u bij het vinden van een oplossing.

De stem van de klant: Hiermee kunt u een samenvatting van de beoordeling of feedback van een klant plaatsen (bijvoorbeeld: "Dit product is te moeilijk te gebruiken")

Hiermee kunt u een samenvatting van de beoordeling of feedback van een klant plaatsen (bijvoorbeeld: "Dit product is te moeilijk te gebruiken") Behoefte van de klant: Ruimte om te interpreteren waar de klant naar op zoek is en wat hij niet krijgt op basis van de klacht (bijv. "De klant heeft instructies nodig die gemakkelijker te begrijpen zijn")

Ruimte om te interpreteren waar de klant naar op zoek is en wat hij niet krijgt op basis van de klacht (bijv. "De klant heeft instructies nodig die gemakkelijker te begrijpen zijn") Oplossing: Ruimte om te bepalen hoe u aan de behoefte van de klant gaat voldoen (bijv. "alternatieve instructies bieden via video walkthrough en online opnames")

Dit "probleem-behoefte-oplossing" format kan je helpen om de klanttevredenheid te verbeteren en de klantloyaliteit te verhogen. Als klanten zich gehoord voelen en zien dat er naar hun feedback wordt gehandeld, zullen ze eerder loyaal zijn aan uw merk en uw bedrijf aanbevelen aan anderen.

7. ClickUp sjabloon voor klantprobleemstelling

gebruik het sjabloon voor probleemformulering om de uitdagingen van uw klant te identificeren en_ een plan te maken om ze te helpen overwinnen maak een plan om ze te helpen ze te overwinnen

Er zijn talloze redenen waarom een product of dienst niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. Daarom is het zo belangrijk om de tijd te nemen om de uitdagingen en problemen van je klant te begrijpen. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van ClickUp's sjabloon voor de probleemstelling van de klant om problemen van klanten vast te leggen en strategieën te creëren om ze op te lossen.

De klant sjabloon probleemstelling bevat 5 secties:

Klantenprofiel: Hier geeft u een beschrijving van de klant en persoonlijke informatie om te helpen bij het identificeren van de segmenten waarin deze klant past.

Hier geeft u een beschrijving van de klant en persoonlijke informatie om te helpen bij het identificeren van de segmenten waarin deze klant past. Klantdoelstellingen: Hier schrijft u wat uw klant hoopt te bereiken met uw product of dienst.

Hier schrijft u wat uw klant hoopt te bereiken met uw product of dienst. Wegversperringen voor klanten : Hier maak je een lijst van alle hindernissen die je klant tegenhouden om zijn doelstellingen te bereiken.

Hier maak je een lijst van alle hindernissen die je klant tegenhouden om zijn doelstellingen te bereiken. Barrière hoofdoorzaak : Hier identificeer je welk dieper probleem de wegversperringen veroorzaakt.

Hier identificeer je welk dieper probleem de wegversperringen veroorzaakt. Emotionele impact: Hier schrijf je je abonnement om de pijnpunten te targetten en hen te helpen hun doelen te bereiken.

Dit sjabloon helpt u de frustraties en pijnpunten van uw klanten te verhelderen om ze beter te begrijpen, de bedrijfsvoering en producten te verbeteren zodat ze voldoen aan de behoeften van de klant, en uw team op te leiden zodat ze zich beter kunnen inleven in de klant.

8. ClickUp sjabloon voor klantregistratie

het sjabloon voor klantenregistratie helpt u bij het bijhouden van de taken die u moet voltooien om elke nieuwe klant volledig in te stellen in uw bedrijf

Een georganiseerde inwerkervaring voor klanten is essentieel voor het succes van zowel nieuwe clients als het bedrijf.

Goed inwerken van klanten kan leiden tot meer klanttevredenheid, retentie, upselling- en cross-sellingkansen en merkloyaliteit op lange termijn. Aan de andere kant kan een negatieve ervaring leiden tot frustratie bij de klant en verloop. Gebruik ClickUp's sjabloon voor klantintegratie om ervoor te zorgen dat uw business de vruchten plukt - en de valkuilen vermijdt.

Het sjabloon biedt 4 vooraf ingestelde fasen van onboarding (ze kunnen echter worden bewerkt om aan uw behoeften te voldoen):

Welkomstgeschenk: De eerste fase omvat het versturen van een welkomst e-mail, geschenk en aanvullende informatie naar een nieuwe klant.

De eerste fase omvat het versturen van een welkomst e-mail, geschenk en aanvullende informatie naar een nieuwe klant. Teamindeling: De tweede fase omvat het toewijzen van een persoon of team om de nieuwe klant te beheren en te ondersteunen.

De tweede fase omvat het toewijzen van een persoon of team om de nieuwe klant te beheren en te ondersteunen. Onboarding vragenlijst: De derde fase omvat het versturen van een reeks vragen naar de nieuwe klant, het terugkrijgen en beoordelen van de antwoorden.

De derde fase omvat het versturen van een reeks vragen naar de nieuwe klant, het terugkrijgen en beoordelen van de antwoorden. Onboardinggesprek: De vierde fase omvat het plannen en houden van een onboardingvergadering met de nieuwe klant.

Elke fase biedt velden voor de naam van de nieuwe klant, de toegewezen persoon, het prioriteitsniveau en contactgegevens van de klant, onboarding gespreksdatum , diensten en klanttype, plus subtaken binnen elke fase. Aantekening: dit sjabloon is specifiek voor onboarding van klanten, maar we hebben veel goede bronnen op inwerken van werknemers en verwelkomen van nieuwe medewerkers ook!

9. ClickUp Escalatie sjabloon voor klantenservice

Gebruik dit sjabloon om alle vragen en verzoeken van de klantenservice bij te houden en te beheren.

Providing uitstekende klantenservice kan een bedrijf onderscheiden van zijn concurrenten en een loyaal klantenbestand creëren. Maar zelfs de beste teams van de klantenservice kunnen te maken krijgen met moeilijke situaties die escalatie naar hogere managementniveaus vereisen. Dit is waar ClickUp's Escalatiesjabloon voor Klantenservice komt binnen.

Met dit sjabloon kunt u alle klantenservice tickets in één weergave zien, evenals extra weergaven voor ondersteuning op niveau en capaciteit van het team. Tickets worden georganiseerd op nieuwe tickets, niveau 1, niveau 2 en verder, afhankelijk van de behoefte van de klant.

Elke supportsectie heeft het volgende veld om je ondersteuningsteam alle context te geven die ze nodig hebben om problemen van klanten op te lossen.

Taaknaam: Het onderwerp van het probleem of verzoek in kwestie (bijv. "Productdemo vragen" of "Status restitutie").

Het onderwerp van het probleem of verzoek in kwestie (bijv. "Productdemo vragen" of "Status restitutie"). ID van een aangepaste taak: Om eenvoudig tickets voor ondersteuning te categoriseren, identificeren en bijhouden.

Om eenvoudig tickets voor ondersteuning te categoriseren, identificeren en bijhouden. Toegewezen persoon: Om een bepaald lid van de supportafdeling aan het verzoek toe te wijzen. De gegevens van de toegewezen persoon kunnen later worden opgevraagd om het personeel te ondersteunenprestatiebeoordelingen.

Om een bepaald lid van de supportafdeling aan het verzoek toe te wijzen. De gegevens van de toegewezen persoon kunnen later worden opgevraagd om het personeel te ondersteunenprestatiebeoordelingen. Klantgegevens: Inclusief naam, telefoonnummer, e-mail, adres, ID van bestelling en bericht met verzoek om ondersteuning.

Inclusief naam, telefoonnummer, e-mail, adres, ID van bestelling en bericht met verzoek om ondersteuning. Probleemcategorie: Om u te helpen bij het identificeren van het type ondersteuning dat de klant vraagt (bijv. restitutie, vervolgbericht, vervanging, enz.).

Om u te helpen bij het identificeren van het type ondersteuning dat de klant vraagt (bijv. restitutie, vervolgbericht, vervanging, enz.). **Optionele velden om afbeeldingen of bestanden van de klant vast te leggen en om een kopie van het ontvangstbewijs bij te voegen.

Impactniveau: Om te bepalen hoe kritiek of urgent het is om deze Taak op te lossen.

Het snel en georganiseerd afhandelen van escalatieverzoeken bij de klantenservice kan de klanttevredenheid verbeteren, het verloop van klanten verminderen, de efficiëntie verhogen, de communicatie verbeteren en waardevolle gegevens opleveren voor voortdurende verbetering .

10. SlidesGo PowerPoint sjabloon voor klantreis in kaart brengen

Via SlidesGo

Hoewel we geloven dat ClickUp de best mogelijke sjablonen voor klanttrajecten biedt, weten we dat je soms niet zelf kunt kiezen met welke software je zaken doet. Voor degenen die het bij Microsoft-oplossingen moeten houden, biedt SlidesGo een Sjabloon voor klantreis in kaart brengen om u te helpen de levenscyclus van uw klant bij te houden.

Dit diapakket bevat sjablonen op hoog niveau, meestal visueel, die je kunt gebruiken in presentaties, maar ook een paar meer gedetailleerde routekaarten die je meenemen door de fasen van bewustwording, acquisitie, service en loyaliteit. Deze download bevat:

Grote verscheidenheid aan opties: 30 verschillende 100% aanpasbare infographics en customer journey maps

30 verschillende 100% aanpasbare infographics en customer journey maps Meest gebruikte grootte: Breedbeeldformaat 16:9 voor alle schermtypen

Breedbeeldformaat 16:9 voor alle schermtypen Gebruikershandleiding: Extra informatie en instructies voor het aanpassen van de afbeeldingen

Deze sjablonen zijn niet zo gedetailleerd of gevarieerd als de ClickUp opties, maar als u snel een slideshow voor een presentatie wilt maken, zijn ze een perfecte oplossing.

11. SidesGo Google Slides sjabloon voor klantreis in kaart brengen

Via SlidesGo

Als je bedrijf Google Werkruimte gebruikt en je moet je sjablonen voor klantreizen binnen de Google-familie houden, dan zijn deze SlidesGo Google Slides sjablonen voor klantreis in kaart brengen zijn voor jou.

Het is belangrijk om de behoeften, meningen, motivaties, twijfels en interacties van je klant met je product volledig te begrijpen. Deze grondige analyse van de ervaring van de klant is een cruciaal aspect van productontwikkeling. Deze set infografieken is gemaakt om te helpen bij deze onderzoeken.

Deze download bevat:

Grote verscheidenheid aan opties: 32 verschillende 100% aanpasbare infographics en customer journey kaarten

32 verschillende 100% aanpasbare infographics en customer journey kaarten Meest gebruikte grootte: Breedbeeld 16:9 formaat voor alle schermtypen

Breedbeeld 16:9 formaat voor alle schermtypen Gebruikershandleiding: Extra informatie en instructies voor het aanpassen van de afbeeldingen

Deze infografieken zijn gemakkelijk te gebruiken en kunnen elke presentatie over klantervaringsonderzoek helpen verbeteren. Hoewel ze zijn ontworpen met Google Slides in gedachten, kunnen ze ook worden gedownload voor gebruik met Microsoft PowerPoint.

Hulpmiddelen voor aangepaste klantreizen:

Hoe breng je een Klantreis in kaart?

Nu je verschillende sjablonen hebt om uit te kiezen, vraag je je misschien af hoe je een customer journey map maakt. Hier zijn enkele eenvoudige stappen die je kunt volgen:

Identificeer je doelgroep: De eerste stap in het maken van een succesvolle customer journey map is weten wie je klanten zijn. Identificeer de demografische gegevens, de rente en de pijnpunten van je bestaande en potentiële klanten. Dit zal je helpen om hun behoeften en motivaties te begrijpen. Breng de fasen van het klanttraject in kaart: Breng vervolgens de verschillende fasen in kaart die een klant doorloopt tijdens de interactie met je merk. Dit zijn meestal bewustwording, overweging, aankoop, retentie en belangenbehartiging. Gegevens verzamelen: Om een nauwkeurige kaart van het klanttraject te maken, verzamelt u gegevens uit verschillende bronnen, zoals enquêtes, interviews en feedback. Zo krijg je een beter inzicht in de ervaringen van je klanten. Creëer persona's: Ontwikkel fictieve tekens die de verschillende soorten klanten die je hebt vertegenwoordigen. Deze persona's moeten gebaseerd zijn op echte gegevens en helpen je om je in te leven in je klanten voor een beter begrip van hun reis. Analyseer emoties: De emoties van klanten spelen een cruciale rol in de kaart van hun reis. Identificeer hoe ze zich voelen in elke fase van het traject en maak aantekeningen van pijnpunten of momenten van vreugde. Dit kan je helpen om hun algehele ervaring te verbeteren. Breng de kaart in kaart: Breng ten slotte alle fasen, contactmomenten en emoties in kaart op een visuele kaart om een duidelijk beeld te krijgen van het klanttraject. Dit zal u helpen om verbeterpunten te identificeren en uw strategieën af te stemmen op de behoeften van uw klanten.

Werkstroom optimaliseren met sjablonen voor klanttraject

Sjablonen voor klanttrajecten zijn een waardevol hulpmiddel voor bedrijven die de levenscyclus van hun klanten efficiënt in kaart willen brengen en bijhouden. Door deze sjablonen te gebruiken, kunnen bedrijven mogelijkheden identificeren om de klantervaring te verbeteren en concurrerend te blijven op de huidige markt.

We zijn misschien bevooroordeeld, maar we denken dat de makkelijkste manier om te beginnen met het in kaart brengen van het klanttraject is door ClickUp te gebruiken. Met de werkruimte van ClickUp kunt u gemakkelijk uw klantlevenscyclus visualiseren en onze sjablonen helpen u om deze snel en intuïtief te organiseren, of u nu alleen werkt of in een groter team. En wanneer u moet samenwerken met andere bijdragers, maakt ClickUp het verkrijgen van feedback eenvoudig.

Het is gratis om aan de slag te gaan met ClickUp, dus probeer het vandaag nog om te zien hoe een beetje abonnement vooraf uw productie op de lange termijn kan maximaliseren.