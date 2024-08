10 beste contentmarketing softwareplatforms in 2024

Start een business en het voelt alsof je altijd in de race bent om de aandacht van je klanten te trekken. Hoewel kwaliteitsproducten en -diensten je een voorsprong geven, heb je solide marketingstrategieën nodig om je concurrenten in te halen. 🏁

Klanten zullen zich eerder verbonden voelen met een merk als ze de content ervan, zoals blogs, infographics, en berichten op sociale media boeiend en waardevol.

Voor elk bedrijf ligt de sleutel tot het handhaven van een gezonde contenthygiëne in decontentmarketingsoftware. Met het juiste product kunt u kogelvrije marketingcampagnes genereren en de respons van het publiek bijhouden, rOI's meten en converteer leads naar klanten!

In deze gids hebben we een lijst samengesteld van de top 10 contentmarketing software. Graaf diep in hun functies en prijzen en vind de beste oplossing voor je merk een boost te geven zichtbaarheid!

Wat moet je zoeken in contentmarketing software?

Een softwareplatform voor contentmarketing moet het volgende bieden:

Schaalbaarheid: De software moet schaalvergroting kunnen ondersteunen om complexere contentmarketingstrategieën te accommoderen Opstellen en samenwerkingsopties: Niet alle oplossingen voor contentmarketingondersteunen de productie van contentmaar de beste contentmarketingplatforms doen dat wel. Functies zoals realtime bewerking, threads voor commentaar en whiteboards stellen je team in staat ombrainstormen en samenwerken aan ideeën samen Automatisering functies: Hiermee kun je terugkerende taken automatiseren, zoals social media-postings, het trechteren van leads van webformulieren en het verzenden van e-mails voor conversies Integraties: De beste producten integreren goed metpopulaire content marketing, analyticsenrelatiebeheer (CRM) tools Traceerbaarheid: De tool moet het bijhouden van kalenders voor content, publicatiedeadlines en goedkeuringsworkflows naadloos laten verlopen Ingebouwde sjablonen: De tool moet handige sjablonen bieden voor merkpositionering,merkrichtlijnenlandings- en verkooppagina's encommunicatieplannen7. Analytics en SEO-tools: Deze moeten je inzicht geven in de gezondheid van je content door middel van metrics zoals zichtbaarheid, doorklikpercentages, etc.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Wilt u een all-in-one oplossing voor het brainstormen, plannen en uitvoeren van multichannel marketingcampagnes ? Zoek niet verder dan ClickUp! Het platform heeft ingebouwde tools voor contentmarketing, maar u kunt verbinding maken met uw favoriete marketing- en SEO-apps dankzij moeiteloze ClickUp integraties !

Het platform biedt ongeëvenaarde samenwerkingsmogelijkheden voor content marketeers met:

ClickUp Whiteboards : Visualiserenabonnementen op projecten en creëer Taken rechtstreeks vanaf het bord

ClickUp Documenten : Samenwerken aan interne documenten en publiceren van materiaal over verschillendewerkstromen en houd uw marketinginspanningen gecentraliseerd

Redactie :Wissel georganiseerde feedback uit via commentaar op de Redactie en versnel het goedkeuringsproces

Op zoek naar geautomatiseerde content genereren voor e-mails, blogs en sociale media? Het is heel eenvoudig met ClickUp AI , een zeer functionele schrijfassistent. Gebruik het om relevante en waardevolle content te schrijven, zoals blogberichten en verkooppraatjes. Het kan ook de kwaliteit van je bestaande marketingteksten verbeteren. 🤖

Aan de slag met de ClickUp sjabloon voor contentmarketingplan , een allesomvattende oplossing voor het afstemmen van teams, het bepalen van strategieën en het aanpassen van uw content abonnement op basis van prestatiecijfers!

ClickUp beste functies

Ondersteunt campagnebeheer en creatieve productie

ClickUp Whiteboards en documenten voor samenwerking in teams

Intuïtieve dashboards ommarketingmiddelen te beheren en kalenders bij te houden

1.000+ integraties voor efficiëntie

AI-schrijfassistent om te helpen bij het opstellen van een gedetailleerde contentmarketingstrategie

100+ automatiseringen voor routinetaken

Lever op elke schaal met een gecentraliseerde contentbibliotheek

1,000+sjablonen om marketingprocessen te versnellen* Tool voor digitaal activabeheer om interactieve content te organiseren

ClickUp limieten

De interface kan er ingewikkeld uitzien voor een nieuwe gebruiker

Af en toe een vertraging

ClickUp prijzen

Free Forever : $0

: $0 Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. ContentStudio

Via: ContentStudio ContentStudio is een social media management platform geschikt voor bedrijven en bureaus van elke grootte. Het biedt een gedetailleerde contentkalender met meerdere weergaven om uw strategieën te visualiseren en in kaart te brengen.

Met de automatiseringsopties van dit platform kunt u consistent berichten plaatsen op sociale mediaplatforms en het momentum behouden. Met ContentStudio's AI bot genereer je bijschriften met passende emoji's en maak je adembenemende afbeeldingen voor je campagnes. Probeer de Workstroom Approver functie om ervoor te zorgen dat alleen geschikte content gepubliceerd wordt.

Met de unified social inbox van ContentStudio kun je inkomende berichten aanpakken en toewijzen aan teamleden. Op die manier, vragen en zorgen van klanten worden behandeld. 📞

Met de multichannel analyse- en rapportageopties van het platform kunt u kPI's bijhouden om uw marketingstrategie te verfijnen.

ContentStudio beste functies

Contentmarketingtools, waaronder eengedetailleerde kalender voor content* Unified social inbox

Inheemse rapportagehulpmiddelen

Opties voor automatisering

AI bot voor content curatie

ContentStudio limieten

Navigatie kan moeilijk zijn voor niet-technisch onderlegde gebruikers

Klantenservice zou responsiever kunnen zijn

ContentStudio prijzen

Starter : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Pro : $40/maand per twee gebruikers

: $40/maand per twee gebruikers Agency: $80/maand per vijf gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ContentStudio beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

3. CloudCampaign

Via: CloudCampaign CloudCampaign is een wit label beheer van sociale media platform zeer geschikt als hulpmiddel voor contentmarketing. Voor niet-ingewijden: white labeling betekent dat je in massa geproduceerde content kunt hergebruiken en opnemen in je eigen merk.

RSS-campagnes maken? CloudCampaign maakt automatisch importeren mogelijk. Je kunt content in bulk importeren uit RSS-feeds in een paar klikken en relevante content toevoegen aan je bibliotheek.

Genereer AI-onderschriften voor sociale media met captionAI. Je kunt in een paar klikken de toon aanpassen en kiezen op welke platforms je berichten plaatst. ⌨️

Wat het plannen van content betreft, kun je met CloudCampaign het volgende aanpassen druppelcampagnes en stel standaardplaatstijden in om je inspanningen te stroomlijnen en tijd te besparen. Met drag-and-drop scheduling kun je content in de bibliotheek van een client plaatsen en de AI van het platform zal uitzoeken wat het optimale tijdstip is om de content te plaatsen.

Als je meerdere clients beheert, zul je de gecentraliseerde sociale inbox en bibliotheken met gescheiden content voor intuïtieve navigatie op prijs stellen.

CloudCampaign beste functies

Gratiswhite label marketing software op sommige abonnementen

Automatisch importeren van content

Gecentraliseerd beheer van clients

Integraties met tools zoals Google Analytics en Facebook Ads

CloudCampaign-beperkingen

Het platform kan soms buggy zijn

Mogelijke vertragingen bij toegang tot klantenservice

CloudCampaign-prijzen

Freelancer : $41/maand

: $41/maand Studio : $191/maand

: $191/maand Bureau: $291/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

CloudCampaign beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (90+ beoordelingen)

: 4.9/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4. Buffer

Via: Buffer Wil je meerdere marketingkanalen beheren vanaf één dashboard? Stap in Buffer, een platform voor contentmarketing.

Maak gebruik van Buffers krachtige AI-assistent om relevante content te modelleren, in meerdere talen te vertalen, te experimenteren met benaderingen en reacties te schrijven op opmerkingen van klanten. De assistent helpt ook om ingewikkeldheden zoals toon en stijl consistent te houden met je merk.

Buffer zit vol met uitstekende samenwerkingsopties. Maak concepten en verfijn content met je team in realtime. Pas goedkeuringen en toegangscontroles voor sociale media aan je behoeften aan.

Met Buffer is het maken van een publicatieschema en een kalender voor content heel eenvoudig. Gebruik de geavanceerde rapportage tools om het succes van lopende campagnes te meten en in de toekomst slimme beslissingen te nemen. 💡

Buffer beste functies

Op AI gebaseerde content curatie

Uitgebreid dashboard met handige bedieningselementen

Geavanceerde analyses om prestaties te meten

Gebruiksvriendelijke kalender voor content

Buffer limieten

De prestaties van het platform kunnen afnemen bij het uploaden van meerdere foto's tegelijk

Sommige gebruikers vonden de prijs te hoog

Buffer prijzen

Gratis : $0

: $0 Essentials : $5/maand voor één kanaal

: $5/maand voor één kanaal Teams : $10/maand voor één kanaal

: $10/maand voor één kanaal Agency: $100/maand voor 10 kanalen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Buffer beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (950+ beoordelingen)

: 4.3/5 (950+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

5. PathFactory

Via: PathFactory Kies de juiste weg naar gepersonaliseerde B2B content marketing strategieën met PathFactory's AI-gestuurde content intelligentie! 🦾

De echte kracht van PathFactory ligt in de unieke opties voor contentanalyse - stap af van de alledaagse statistieken (zoals weergaven van pagina's, opens en kliks) en richt je op contentconsumptie. Met het platform kun je kopersgedrag analyseren door middel van Binge Rates en Asset Types.

Deze statistieken helpen je bij het op maat maken van hypergepersonaliseerde aanbevelingen voor je kopersprofielen en zorgen ervoor dat er iets interessants is voor elke groep. Je kunt ook potentiële blinde vlekken in marketing herkennen en toekomstige content doelgerichter aanbieden.

PathFactory maakt het gemakkelijk om de positie van een individu op de markt te bepalen kaart van het klanttraject zodat lezers zonder problemen toegang hebben tot zorgvuldig samengestelde content.

PathFactory beste functies

Focus op B2B-contentmarketing

AI-gebaseerde tools

Metriek voor contentconsumptie

Hypergepersonaliseerde aanbevelingen voor het publiek

PathFactory limieten

Sommige gebruikers vinden de interface een beetje verouderd

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere platforms voor contentmarketing

PathFactory prijzen

Neem contact op voor prijzen

PathFactory beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) TrustRadius: 8.5/10 (200+ beoordelingen)

6. Kapost

Via: Kapost Supercharge uw projectontwikkelingsproces en houd je team op de hoogte van updates met Upland's Kapost! 💪

Kapost is een content software waarmee je items kunt samenstellen op basis van specifieke kenmerken zoals buyer persona, fase van aankoop en productlijn. Een van de opvallende functies is de redactionele kalender, met uitzonderlijke filteropties. Sorteer content op locatie, tijd, auteur en campagne om het volgende te identificeren overbelaste capaciteiten of overlappende taken.

Kapost wordt ook geleverd met productieanalyses om organisaties met strikte deadlines voor content te ondersteunen. Je kunt de planning van je teams afstemmen op de tijdsinvestering voor elke taak.

Andere opties die je zeker zullen bevallen zijn collaboratieve bewerking, dupliceren van content (voor eenvoudigere vertaling in meerdere talen) en het toewijzen van taken voor productie, goedkeuring en publicatie. Kapost integreert met honderden apps zoals Salesforce, HubSpot hootsuite en Google Analytics voor meer gestroomlijnde werkstromen.

Kapost beste functies

Redactionele kalender met geavanceerde sortering

Productie-analyse

Ondersteunt real-time bewerking

Integraties met CMS- en CRM-platforms

Kapost beperkingen

Integraties met sommige universele tools zijn niet beschikbaar

De activiteitenfeed kan onoverzichtelijk worden met meerdere berichten

Kapost prijzen

Neem contact op voor prijzen

Kapost beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (40+ beoordelingen)

: 4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

Leer over_ productmarketing software !

7. Hemingway Editor

Via: Hemingway Editor Wat kun je verwachten van een platform dat is vernoemd naar een meester van het geschreven woord, Ernest Hemingway? 🖊️

De Hemingway Editor is ontworpen om je content te polijsten en begrijpelijker te maken!

Het is geen geavanceerde grammaticacontrole, maar richt zich meer op het opsporen van fouten die de leesbaarheid en stijl van je content beïnvloeden.

Het gebruik van de gratis tool is ongelooflijk eenvoudig. Plak je tekst in de editor en het programma markeert delen van je tekst met verschillende kleuren.

Elke kleur staat voor een bepaald probleem, bijvoorbeeld lichtblauw markeert werkwoorden, terwijl groen passieven markeert. De interface vertelt je of het aantal bijwoorden en passieven in je tekst in orde is. Het wijst je ook op complexe woorden en moeilijk leesbare zinnen die de leesbaarheid van je content voor je target publiek kunnen verminderen.

Het platform biedt ook verschillende tekstopmaakopties en laat je koppen aanpassen en koppelingen toevoegen aan je tekst. Met integraties zoals WordPress en Medium kun je je content rechtstreeks vanuit de editor publiceren.

Hemingway Editor beste functies

Eenvoudige interface

Biedt opties voor het opmaken van tekst

Bepaalt de leesbaarheid van een tekst

Markeert moeilijk leesbare zinnen

Beperkingen van Hemingway Editor

Geen marketingtools of projectmanagement voor marketing

Geen opties voor grammaticacorrectie

Hemingway Editor prijzen

Online editor is gratis

Desktop versie: $19,99 (eenmalige betaling)

Hemingway Editor beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

8. BuzzSumo

Via: BuzzSumo Onderzoek is de fundamentele stap naar het genereren van relevante en boeiende content. Met BuzzSumo kunnen je marketingteams hun detectivehoeden opzetten en de uitgestrekte diepten van het internet verkennen op zoek naar mogelijkheden voor content! 🕵️

BuzzSumo richt zich op vier gebieden:

Content ontdekken Onderzoek van content Media Monitoren Influencer Onderzoek

Gebruik het platform om je concurrenten in de gaten te houden, te zien waar en hoe vaak je merk wordt vermeld en het laatste nieuws uit de sector te bekijken. Dankzij BuzzSumo Alerts krijg je een melding zodra een specifieke uitgever, influencer of journalist iets post.

Het platform is een krachtcentrale voor het scannen van trends. Je kunt verhalen filteren op trending scores, de volgende grote hit identificeren en deze gebruiken voor je content. BuzzSumo biedt geavanceerde geografische filters zodat je je content kunt afstemmen op een bepaald gebied.

BuzzSumo beste functies

Uitgebreide opties om content te ontdekken

Aanpasbare waarschuwingen om op de hoogte te worden gebracht wanneer iemand een bericht publiceert

Trends in content bijhouden

Opties voor geografisch filteren

BuzzSumo limieten

De gebruikersinterface kan worden verbeterd

De prijs kan te hoog zijn voor sommige gebruikers

BuzzSumo prijzen

Basic : $95/maand per gebruiker

: $95/maand per gebruiker Content aanmaken : $199/maand voor vijf gebruikers

: $199/maand voor vijf gebruikers PR & Communicatie : $199/maand voor vijf gebruikers

: $199/maand voor vijf gebruikers Suite : $399/maand voor 10 gebruikers

: $399/maand voor 10 gebruikers Enterprise: $999/maand voor 30 gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

9. Uberflip

Via: Uberflip Uberflip is een populair content experience platform (CEP) dat je helpt content te creëren die is afgestemd op het traject van de koper en hen sneller verkoopklaar maakt.

Til personalisering van content naar een hoger niveau met Uberflip AI. De tool maakt gebruik van gegevens over de intentie van kopers en machine learning om aanbevelingen voor content te doen die zijn afgestemd op je huidige leads en klanten.

Met Uberflip kun je al je content centraliseren, taggen, filteren en organiseren in één hub. Wanneer je een marketingstrategie bedenkt, ga je gewoon naar de hub en draai je de bestaande content om om aangepaste streams voor je publiek te maken.

Met de analyseopties van Uberflip kun je ontdekken:

Welke marketingkanalen de hoogste klantbetrokkenheid opleveren Welke soorten content de verkoopcyclus het meest beïnvloeden

Op basis van de verzamelde gegevens kunt u toekomstige contentstrategieën met vertrouwen opnieuw opbouwen en uw publiek versteld doen staan!

Uberflip beste functies

Gecentraliseerde hub voor het opbouwen van contentstromen

Inzichtelijke analyseopties

Gepersonaliseerde aanbevelingen voor content met Uberflip AI

Identificeert koperstrajecten

Uberflip limieten

De zoekfunctie zou baat kunnen hebben bij een update

Steile leercurve

Uberflip prijzen

Neem contact op voor prijzen

Uberflip beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

10. Semrush

Via: Semrush Semrush is de crème de la crème van contentmarketing software. Het biedt een groot aantal functies om content te onderzoeken, creëren en analyseren en een rijke ervaring te bieden aan uw publiek.

Laten we beginnen met de Content Idea Generator van het platform en ontdek trending topics op basis van ranking. Je kunt ook locatiespecifieke ideeën voor content onderzoeken en titels met een gezond engagementspotentieel vastleggen.

Als je je onderzoek hebt gedaan en je content hebt gegenereerd, gebruik dan de SEO Content Checker van het platform om de leesbaarheid, toon en originaliteit van de tekst te analyseren. Onderzoek je content op problemen zoals keyword stuffing en slechte koppelingen en vergelijk deze met andere pagina's in de ranglijst.

Semrush wordt geleverd met een uitgebreide Marketing kalender om je content game in kaart te brengen en knelpunten te identificeren. Instellen wekelijkse doelen en deadlines, maak terugkerende activiteiten en houd 24/7 toezicht op de prestaties van uw campagne! ⌚

Semrush beste functies

Content Idea Generator voor het ontdekken van relevante onderwerpen

Multifunctionele marketingkalender

Controleert de leesbaarheid, SEO-scores, toon en stijl van een tekst

Concurrentieanalyse beschikbaar

Semrush limieten

Sommige gebruikers vermeldden dat de algoritmen voor het meten van verkeer moeten worden bijgewerkt

De prijs van het platform kan veel zijn voor kleinere bedrijven

Semrush prijzen

Pro : $108,33/maand (tot vijf projecten)

: $108,33/maand (tot vijf projecten) Guru : $208,33/maand (tot 15 projecten)

: $208,33/maand (tot 15 projecten) Business: $416,66/maand (tot 40 projecten)

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Semrush beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Software voor contentmarketing: Ga van saai naar merk met ClickUp

Contentmarketing is een marathon, geen Sprint. Het vereist consistent teamwerk, expertise en werk achter de schermen.

Probeer ClickUp om de zwakke plekken in uw huidige strategie weg te werken en aan te zetten tot winstgevende klantenactie. Het is slechts een kwestie van tijd voordat uw target consumenten verslaafd zijn en terugkomen voor meer!