10 AI-tools voor Affiliate Marketing in 2024 (Gratis & Betaald)

Als affiliate marketeer promoot je de dienst of het product van iemand anders in ruil voor een commissie. Het is een geweldige regeling waardoor je je puur kunt richten op marketingstrategie in plaats van productinnovatie of klantenservice.

En als je je kaarten goed speelt, kun je flinke verwijzingsbeloningen binnenharken voor het verbinden van geïnteresseerde kopers met je partnerprogramma. 💰

Het nadeel is dat je veel content moet creëren om affiliate marketing goed te doen, en dat is tijdrovend. Van e-mailcampagnes en sociale media tot landingspagina's, je hebt elk voordeel nodig dat je kunt krijgen om betrokkenheid, conversies en commissies te stimuleren.

Waarom probeer je dan geen AI-tool voor affiliate marketing? Deze tools gebruiken kunstmatige intelligentietechnologie om content te genereren, gegevens te analyseren, doelgroepen te segmenteren en andere tijdrovende taken uit te voeren met één muisklik. 🖱️

Maar niet alle AI-tools zijn de moeite waard. In deze gids verkennen we verschillende sleutel functies van top-tier AI tools voor affiliate marketing, helpen we je een goede optie te vinden en laten we je 10 voorbeelden zien om je te helpen je affiliate marketing te verbeteren marketingcampagnes naar het volgende niveau.

Wat is een AI-tool voor affiliate marketing?

Een AI-marketingtool integreert machine learning-algoritmen met natuurlijke taalverwerking (NLP) om lastige Taken te automatiseren in slechts een paar klikken. In plaats van automatisering op basis van triggers te gebruiken, leert deze tool al doende en voert hij complexere Taken uit voor je team naarmate je gegevens aanlevert. 💡

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Geavanceerd automatisering van werkstromen is slechts een van de vele manieren waarop we zien dat AI affiliate marketing transformeert. Naast het stroomlijnen van je marketinginspanningen gebruiken affiliate marketeers nu specifiek AI-tools voor:

Referral analyse: AI-tools analyseren gegevens om te zien welke referralbronnen meer kans hebben om te converteren, zodat je je alleen richt op veelbelovende leads

AI-tools analyseren gegevens om te zien welke referralbronnen meer kans hebben om te converteren, zodat je je alleen richt op veelbelovende leads Ad campagnes : Heb je Facebook Ads conversies nodig? AI-tools voor affiliate marketing optimaliseren je advertenties in realtime om rekening te houden met de voorkeuren van je target

Heb je Facebook Ads conversies nodig? AI-tools voor affiliate marketing optimaliseren je advertenties in realtime om rekening te houden met de voorkeuren van je target Landingspagina's : AI analyseert het gedrag van gebruikers en stelt aanpassingen aan landingspagina's voor om conversies te verhogen

AI analyseert het gedrag van gebruikers en stelt aanpassingen aan landingspagina's voor om conversies te verhogen Productomschrijvingen voor e-commerce: AI is perfect voor het schrijven van productomschrijvingen die aantrekkelijk zijn en geen typefouten bevatten

Uw affiliate business heeft geen tijd te verliezen. Maak gebruik van AI-tools voor affiliate marketing om uw werkstromen te optimaliseren personaliseer (en versnel) het aanmaken van content en schaal uw campagnes zonder dat het u moeite kost. 🏋️

Je hebt misschien verschillende AI tools nodig om je succesvolle affiliate marketing strategie uit te voeren, maar toch raden we je aan om AI tools te zoeken met de volgende functies:

Zoekmachineoptimalisatie (SEO): Zoekmachines zijn de boterham van een affiliate. Zoek naar tools die zoekwoorden onderzoeken, content aanmaken en optimaliseren voor een slimme interne linkstrategie

Zoekmachines zijn de boterham van een affiliate. Zoek naar tools die zoekwoorden onderzoeken, content aanmaken en optimaliseren voor een slimme interne linkstrategie Gebruiksvriendelijk platform: Hoe gemakkelijker het te gebruiken is, hoe sneller u waarde zult zien in uw AI affiliate marketing tool

Hoe gemakkelijker het te gebruiken is, hoe sneller u waarde zult zien in uw AI affiliate marketing tool Sjablonen : Natuurlijk doet AI veel werk voor je, maar sjablonen besparen je nog meer tijd. Zoek naar tools die boordevol sjablonen zitten om het aanmaken van content zo eenvoudig te maken als een klik

Natuurlijk doet AI veel werk voor je, maar sjablonen besparen je nog meer tijd. Zoek naar tools die boordevol sjablonen zitten om het aanmaken van content zo eenvoudig te maken als een klik AI-schrijftool: Content is koning in affiliate marketing. Zoek naar een tool met functies voor het genereren van content voor berichten in sociale media, videoscripts, e-mailmarketing en meer. Een plagiaatchecker is ook handig

Een mix van betaalde en gratis AI tools voor affiliate marketing zal je affiliate marketing inspanningen superchargen. Als het de hoogste tijd is om conversies te stimuleren en e-commerce verkopen te verhogen, dan zijn dit de 10 beste AI-tools voor die taak.

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren

Gebruik ClickUp AI overal in het platform te genereren:

Campagne ideeën

Content briefings

Blogs

Case studies

E-mails

ClickUp AI geeft verkoopteams meer vertrouwen in hun communicatie door e-mails te redigeren, in te korten of op te stellen

Je kunt de AI zelfs vragen om content samen te vatten of je e-mailcampagnes te controleren op typefouten. Deze AI is afgestemd op de behoeften van marketeers, zodat je hyperspecifieke hulp krijgt om je werklast te stroomlijnen.

ClickUp beste functies

Log alle verwijzingen, leads en klanten in demarketing ClickUp CRM Kies uit meer dan 100 op triggers gebaseerdeClickUp Automatiseringen Bewaak de voortgang van uw team en uw organisatiebrede doelen inClickUp Doelen* ToegangClickUp sjablonen om snel AI-content abonnementen, redactionele kalenders, merkrichtlijnen enmarketing-roadmaps ClickUp limieten

ClickUp AI is geen gratis AI-tool voor affiliate marketing - u hebt een betaald account nodig om toegang te krijgen tot deze functie

ClickUp heeft veel functies, dus beginners zouden zich in het begin overweldigd kunnen voelen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Elk woord

Via Elk woord AI schrijfwaren zoals ChatGPT spuugt wat tekst voor je uit, maar die tekst is waarschijnlijk niet op maat gemaakt voor je affiliate marketingdoelen of merkrichtlijnen. Anyword lost dit probleem op. Je hoeft alleen maar je richtlijnen, kanalen en doelen in te voeren en het platform maakt gebruik van voorspellende analyses om te zien of je tekst het doel bereikt. 🎯

Anyword heeft een AI-model dat aangepast scoort op basis van hoe je het traint. Het laat je ook de best presterende teksten zien, zodat je eenvoudig je favorieten uit de winnaars kunt kiezen.

Anyword beste functies

Dezetool voor marketingwerkstroom Performance Boost Extensie werkt op ChatGPT, Notion AI, Canva en meer

Herschrijf slecht presterende advertentieteksten

Automatisch A/B testen van advertentieteksten nadat je de AI hebt getraind op de toon van je merk

Bedenk ideeën voor SEO-geoptimaliseerde content, blogtitels en meer

Anyword limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat het platform een WordPress verbinding had

Andere gebruikers zeggen dat de AI niet perfect is en soms de opdracht mist

Anyword prijzen

Starter: $39/maand voor één zetel, jaarlijks gefactureerd

$39/maand voor één zetel, jaarlijks gefactureerd Data-gedreven: $79/maand voor drie zetels, jaarlijks gefactureerd

$79/maand voor drie zetels, jaarlijks gefactureerd Business: $ 249/maand voor drie zetels, jaarlijks gefactureerd

$ 249/maand voor drie zetels, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Anyword beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.100+ beoordelingen)

4.8/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (380+ beoordelingen)

3. Frase

Via Frase Frase beschrijft zichzelf als een AI-tool voor affiliate marketing gericht op SEO. De functie AI Writer genereert content en doorzoekt Google om alles op feiten te controleren. De SEO Research tool van Frase is ook handig om je concurrenten te analyseren en blogs te maken die beter scoren dan de concurrentie.

Frase beste functies

Visualiseer SERP-metriek in het tabblad Onderzoek voor een weergave op hoog niveau van uw prestatiedoelen

Schetsen genereren op basis van resultaten van zoekmachines

Boeiende kopteksten schrijven met AI

Optimaliseer bestaande content met Frase's intuïtieve onderwerpmodel

Frase beperkingen

Het platform is niet super intuïtief, dus het is een goed idee om veel tutorials te bekijken voordat je het gebruikt

Gebruikers raden aan niet te vertrouwen op de functie voor automatisch opslaan, omdat die niet altijd werkt

Frase prijzen

Solo: $12.66/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12.66/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Basis: $38,25/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$38,25/maand voor één gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $97,75/maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Frase beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (290+ beoordelingen)

4.9/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (330+ beoordelingen)

4. Sociaal sprout

Via LiveChat Affiliate marketing is niet gemakkelijk, vooral niet als je producten promoot die veel geld kosten. LiveChat geeft je een chatbot om relaties met klanten te smeden, vertrouwen op te bouwen en (hopelijk) conversies te stimuleren. 🏆

Het is een platform voor klantenservice dat e-mail, sms, je website en berichten via sociale media combineert op één plek. Als je target publiek vaak vragen heeft over de producten die je promoot, gebruik dan de AI Assist van LiveChat om je toon aan te passen en typfouten te voorkomen in alle chats met klanten.

LiveChat beste functies

Genereer samenvattingen van chats in één klik

LiveChat verbindt menselijke vertegenwoordigers van de klantenservice met hulpmiddelen om chats met klanten te versnellen

Gebruik AI Assist om uw chats uit te breiden en te herformuleren

LiveChat AI corrigeert automatisch spel- en grammaticafouten

LiveChat beperkingen

Verschillende gebruikers zeggen dat het systeem bugs heeft

Anderen zeggen dat het moeilijk is om klantenservice te krijgen

LiveChat prijzen

Starters: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $41/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$41/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

LiveChat beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (740+ beoordelingen)

4.5/5 (740+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

6. AdCreative

Via AdCreative Adverteren is prijzig, maar het is de beste manier om snel affiliate leads te genereren. AdCreative creëert niet alleen tekst voor advertentiecampagnes, maar maakt zelfs advertentie-visuals met de kracht van kunstmatige intelligentie. Als je grafisch ontwerper geen tijd heeft om afbeeldingen aan te passen, is deze AI-marketingtool een geweldige aanvulling op je MarTech-stapel. ✨

AdCreative beste functies

Bekijk de best presterende advertenties van je concurrenten met Competitor Insights AI

AdCreative maakt afbeeldingen, tekst en meer voor je marketingcampagnes

Genereer sociale content voor Facebook, Instagram, Pinterest en X

AdCreative analyseert je bestaande advertenties om verbeteringen voor te stellen

AdCreative limieten

Tenzij je heel specifiek bent met je aanwijzingen, genereert de tool repetitieve beelden

Sommige gebruikers beweren dat het platform geen echte AI is omdat het sterk leunt op sjablonen

AdCreative prijzen

Startersprijs: $21/maand

$21/maand Premium: $44/maand

$44/maand Ultiem: $74/maand

$74/maand Schaalvergroting: $111/maand

AdCreative beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (510+ beoordelingen)

4.3/5 (510+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (120+ beoordelingen)

7. GetResponse

Via GetResponse Wilt u meer e-mail reacties krijgen? GetResponse helpt u de doelstellingen van uw marketing project te bereiken en nog meer. Het begon als een e-mailmarketingplatform, maar tegenwoordig bouwt het websites, landingspagina's, sms-campagnes, betaalde advertenties en zelfs conversietrechters.

Gebruik de AI Email Generator om in een paar klikken geoptimaliseerde berichten en onderwerpregels te maken. Het platform bevat zelfs AI-gestuurde productaanbevelingen, wat geweldig is voor e-commerce.

GetResponse beste functies

Visualiseer je conversietrechter van begin tot eind

Aangepastmarketing automatiseringen met een drag-and-drop bouwer

GetResponse maakt het gemakkelijk om live web chatten met klanten te creëren

Maak hoog converterende landingspagina's met de no-code website builder

GetResponse limieten

Sommige gebruikers wensten dat GetResponse betere integraties had

Anderen hadden problemen met de nauwkeurigheid van gegevens

GetResponse prijzen

E-mailmarketing : $ 15,60/maand, jaarlijks gefactureerd

$ 15,60/maand, jaarlijks gefactureerd Marketing Automatisering : $48.40/maand, jaarlijks gefactureerd

$48.40/maand, jaarlijks gefactureerd Ecommerce Marketing $97,6/maand, jaarlijks gefactureerd

$97,6/maand, jaarlijks gefactureerd GetResponse MAX: $999/maand, jaarlijks gefactureerd

GetResponse beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (620+ beoordelingen)

4.2/5 (620+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (470+ beoordelingen)

8. Jasper

Via Lumen5 Lumen5 is een unieke AI-tool voor affiliate marketing omdat het gespecialiseerd is in video content. Terwijl video normaal gesproken veel tijd en middelen kost om te maken, maakt Lumen5 het mogelijk om video's van professionele kwaliteit te genereren door de kracht van AI. Je hoeft ook niet te weten hoe je moet bewerken: je sleept gewoon je weg naar marketingglorie. 🤩

Lumen5 beste functies

Zet je populairste blogs om in AI-video's

Genereer video's in de stijl van pratende hoofden

Gebruik sjablonen, afbeeldingen en video's van Lumen5 voor een professionele look in minder tijd

Het algoritme bepaalt automatisch de lengte van elke clip, de positie van de tekst en de compositie van de scène

Lumen5 limieten

Lumen5 is gespecialiseerd in het hergebruiken van content, dus het kan niet noodzakelijkerwijs iets nieuws zeggen

Het mist functies voor strategie, contentplanning en analyse, dus je hebt nog steeds een aparte marketingtechnologie nodig

Lumen5 prijzen

Basis: $19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Starters: $59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$59/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $149/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$149/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lumen5 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

10. Brandwatch

Via Brandwatch Net als Sprout Social is Brandwatch een AI-tool voor affiliate marketing die is afgestemd op sociale media. Dit platform kan worden gebruikt om de vraag van consumenten te onderzoeken, de accounts van je merk te monitoren, content te creëren en de dialoog aan te gaan met je target publiek. Het biedt ook GPT-gestuurde inzichten in gesprekken, een copywriting-assistent en inzichten in contentmarketing.

Brandwatch beste functies

Vind influencers en beheer ze op één platform

Werk samen met je team in een gedeelde marketingkalender

Alle digitale middelen opslaan in de gedeelde Brandwatch-bibliotheek

Stel kaarten op met publieksprofielen zodat u altijd weet met wie u spreekt

Brandwatch limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de analyses en gegevensfiltering nogal kaal zijn

Anderen zouden willen dat het platform meer native integraties had

Brandwatch prijzen

Neem contact op voor prijzen

Brandwatch beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (560+ beoordelingen)

4.4/5 (560+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (220+ beoordelingen)

Ontvang een AI-schrijfassistent die alles doet

Affiliate marketing hoeft geen urenlange handmatige inspanning te kosten. Met een AI-tool zoals ClickUp AI is het nog nooit zo eenvoudig geweest om uw marketingteam op één lijn te krijgen, tijd te besparen en de conversie van uw advertentiecampagnes te verhogen. 🙌

Gebruik de kracht van ClickUp Automatisering, AI, sjablonen en meer in uw volgende affiliateprogramma: Maak nu gratis uw ClickUp-werkruimte aan.