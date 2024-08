10 gratis sjablonen en voorbeelden voor digitale marketingplannen

Of je nu een marketingprofessional bent of een ondernemer in de dop, ideeën omzetten in tastbare taken, strategieën en doelen is een uitdaging. Dit is waar een marketing stappenplan is een perfecte gids om marketinginitiatieven te schetsen.

Een stappenplan helpt u om visualiseren en in kaart brengen uw digitale marketingplannen, stel duidelijke doelen en houd uw marketingteam altijd op de hoogte.

Toch kan het maken van een stappenplan vanuit het niets moeilijk en tijdrovend zijn, tot het punt waarop het zijn eigen doel voorbijschiet - het stroomlijnen van marketingactiviteiten. Dat is waar digital marketing roadmap templates te hulp schieten!

Verken onze selectie van de top 10 gratis marketingroadmapsjablonen in 2024. Leer alles over hun unieke functies en hoe u ze kunt gebruiken om uw marketinggame te superchargen!⚡

Wat is een sjabloon voor een digitaal marketingplan?

Een marketing roadmap is een strategisch en uitgebreid actieplan gericht op het bereiken van specifieke marketingdoelen. Marketing roadmaps zijn meestal bestaan uit mijlpalen , tijdlijnen, middelen en te leveren onderdelen over verschillende afdelingen, waardoor een "levende" momentopname van lopende taken ontstaat.

Een marketingroutekaart sjabloon is als een kant-en-klare toolkit voor het definiëren en integreren van uw doelen met taken. Het heeft een gebruiksvriendelijke lay-out en een stappenplan voor het behalen van marketingdoelstellingen, zoals het versterken van uw merk of het aantrekken van meer leads. Zie het als een handige gids die iedereen op één lijn houdt bij het voorbereiden van de lancering van een campagne.

Enkele belangrijke voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn:

Duidelijkheid: De sjabloon biedt duidelijk gedefinieerde taken en doelen om uw marketinginspanningen te stroomlijnen Efficiëntie: Het kant-en-klare ontwerp helpt usneller werken met minder middelen Consistentie: U kunt dezelfde georganiseerde lay-out van de sjabloon volgen voor verschillende marketingcampagnes Het controleren van de voortgang: U kunt de voortgang en het succes van uw marketingplan systematisch meten en bijhouden

Wat maakt een goed digitaal marketingsjabloon?

Een praktisch marketing stappenplan sjabloon moet:

Een duidelijk en beknopt overzicht hebben: De secties voor marketingstrategie, doelen en specifieke stappen moeten duidelijk gestructureerd zijn zodat een marketingmanager ze kan aanpassen

De secties voor marketingstrategie, doelen en specifieke stappen moeten duidelijk gestructureerd zijn zodat een marketingmanager ze kan aanpassen Flexibiliteit bieden voor aanpassingen: Een goede template past bij de unieke behoeften van elke marketingcampagne en biedt ruimte voor merkaanpassingen

Een goede template past bij de unieke behoeften van elke marketingcampagne en biedt ruimte voor merkaanpassingen Neem mijlpalen op: Er moet een duidelijke tijdlijn zijn met de mogelijkheid om mijlpalen toe te voegen, zodat je kunt bijhouden hoe de campagne verlooptmarketingprojecten vorderen

Er moet een duidelijke tijdlijn zijn met de mogelijkheid om mijlpalen toe te voegen, zodat je kunt bijhouden hoe de campagne verlooptmarketingprojecten vorderen Stimuleer samenwerking: De sjabloon moet ervoor zorgen dat de communicatie tussen de teamleden soepel verloopt en moet het volgende vergemakkelijkenprioriteitenbeheer *Visueel aantrekkelijk zijn: U moet in staat zijn om visuele elementen toe te voegen om de leesbaarheid en betrokkenheid van uw marketing roadmap te verbeteren

10 sjablonen en voorbeelden voor digitale marketingroadmaps

Navigeren door talloze opties kan overweldigend zijn, en budgetbeperkingen kunnen de uitdaging nog groter maken. Maar maak je geen zorgen! Wij bieden u 10 fantastische sjablonen voor marketingstappenplannen van ClickUp perfect voor zowel beginners als doorgewinterde marketeers. En raad eens? Ze hebben een onverslaanbaar voordeel: ze zijn helemaal gratis!

1. ClickUp Marketing Stappenplan Sjabloon

Bereik marketingsucces zonder te zweten met de ClickUp Marketing Plan Sjabloon

Begin uw ambitieuze roadmapping reis met de ClickUp Marketing Stappenplan Sjabloon . Ideaal voor het maken van eenvoudige tot complexe roadmaps voor verschillende teams, campagnes en klantgroepen! 🤩

Deze gebruiksvriendelijke sjabloon voor marketingplan als u tevreden bent met de doelen, voegt u de taken toe die nodig zijn om ze te bereiken en ziet u hoe ze automatisch worden bijgehouden in de voortgangsbalk van de sjabloon.

De sjabloon biedt ook de Key Results view, die uw gedefinieerde doelstellingen weergeeft samen met de aangepaste velden met details zoals de status, voortgang en vervaldatum voor elke taak.

Vervolgens is er de Voortgangsbordweergave, die uw belangrijkste resultaten omzet in een kaart-stijl Kanban-bord . De kaarten zijn gecategoriseerd op Aangepaste statussen zoals In uitvoering, Geannuleerd, Voltooid, Gepland en Behoefte aan invoer. Filter ze op belangrijke resultaten en werk statussen bij met de intuïtieve sleep-en neerzet-editor.

Tot slot laat de Timeline-weergave de duur van uw marketingdoelstellingen en Belangrijkste resultaten. Maak aanpassingen door op de knop tijdsbestek te klikken en te kiezen uit opties zoals Dag, Week en Maand.

2. ClickUp Strategisch marketingplan sjabloon

Gebruik ClickUp's sjabloon voor een strategisch marketingplan om uitvoerbare doelstellingen voor uw team te plannen

Zeg vaarwel tegen stress tijdens het maken van je volgende marketingstrategie. ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan gaat over het bijhouden van het succes van uw plan door middel van concrete OKR's (Objectives & Key Results). Het helpt u bij het definiëren van uw marketingdoelen belangrijke resultaten plannen, uw budget beheren en nog veel meer. 🙌

Begin met de OKR lijstweergave om uw marketingdoelen te bepalen, belangrijke belangrijke resultaten op te nemen en automatisch de voortgang van taken te bewaken door het aangepaste veld Voortgang (automatisch) toe te voegen.

In de Marketingplan lijstweergave vind je een overzicht van de taken die zijn gekoppeld aan je projecten. Hier kun je gemakkelijk je budget, uitgaven, kanalen en hun verband met de relevante OKR bijhouden.

Je kunt je sjabloon aanpassen door de Board-weergave te selecteren, die Kernresultaten en Projecttaken op een Kanban-bord weergeeft. Volg de voortgang van je project met aangepaste statussen zoals Open, Gepland, In uitvoering, Geannuleerd en Voltooid.

Om uw marketingplan verder te personaliseren, biedt de sjabloon verschillende aangepaste velden, waaronder:

Labelvelden : Identificeer OKR's, maak onderscheid tussen belangrijke resultaten en doelstellingen en volg de voortgang

: Identificeer OKR's, maak onderscheid tussen belangrijke resultaten en doelstellingen en volg de voortgang Dropdown-velden : Neem een gespecificeerde lijst van marketingkanalen op en geef aan in welk kwartaal een project of een OKR plaatsvindt

: Neem een gespecificeerde lijst van marketingkanalen op en geef aan in welk kwartaal een project of een OKR plaatsvindt Geldvelden : Markeer het geschatte budget voor elk afzonderlijk project en bewaak de bijbehorende uitgaven

: Markeer het geschatte budget voor elk afzonderlijk project en bewaak de bijbehorende uitgaven Handmatige voortgangsvelden: Handmatig bijhouden en aanpassen van het voortgangspercentage voor een doelstelling en de bijbehorende kernresultaten

3. Klik omhoog Stappenplan voor contentmarketing Sjabloon

Verbeter uw contentplanning met ClickUp's sjabloon voor het contentmarketingplan

Het opzetten van een online bedrijf is bijna onmogelijk zonder te investeren in contentmarketing. Met de ClickUp Stappenplan voor contentmarketing het creëren en organiseren van een uitgebreid stappenplan voor contentmarketingstrategie dat uw klantenbestand laat groeien is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Gebruik de Inhoudsopgave, het eerste overzicht van de sjabloon, voor een uitgebreid overzicht van uw inhoud in de vorm van taken. Inzendingen zijn georganiseerd op basis van hun publicatiemaand en bevatten aangepaste velden om het marketingproces te vereenvoudigen voor het bewaken van geadresseerden, prioriteit, inhoudstype, kanalen, publicatiedatum en meer.

In de Statusbordweergave worden taken weergegeven als kaarten en georganiseerd volgens aangepaste statussen zoals Te doen, In uitvoering, Ter goedkeuring, Afgedaan en Voltooid, zodat ze snel kunnen worden gecontroleerd op goedkeuring of voltooiing. Klik op een taakkaart om toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie en wijzig de status van de inhoud met eenvoudige drag-and-drop acties.

Voor het bijhouden van de inhoud productie schema gebruikt u de Kalenderweergave publicatiedatums, die verschillende publicatiemomenten voor uw inhoud markeert met kleurcodering per type (Blogbericht, Video, Artikel, Infografiek of Poster). In deze weergave kun je aan de rechterkant van het scherm je ongeplande en achterstallige taken bijhouden.

Met de Department Timeline view ten slotte kunt u tijdlijnen voor inhoud verkennen die zijn gegroepeerd per overeenkomstige afdeling (Human Resources, Sales and Marketing en Administration).

4. ClickUp Roadmap Whiteboard Sjabloon

Organiseer je ideeën duidelijk en begin met het veroveren van de markt met deze ClickUp Roadmap Whiteboard Sjabloon

Met de ClickUp Roadmap Whiteboard Sjabloon het ontwerpen van een volledig aanpasbaar, visueel aantrekkelijk stappenplan voor uw nieuwe product of project is een fluitje van een cent. 🎂

Een Whiteboard-sjabloon dient als een volledig aanpasbaar canvas voor het toevoegen van media-items zoals vormen, tekst of plakbriefjes en het omzetten ervan in concrete taken. Bovendien kun je verbindingslijnen en pijlen gebruiken om relaties te leggen tussen taken of mindmaps maken om complexe ideeën uit te splitsen.

De sjabloon integreert naadloos visuele hulpmiddelen, samenwerkingstools en organisatorische functies om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het projecttraject. De tool helpt u ook bij het visualiseren van projectvoortgang en -doelen.

Voeg taken of documenten toe door op het pictogram Taak of Doc te klikken en rangschik ze naar wens. Vervolgens kun je de status van het project wijzigen, contactpersonen toevoegen of de taken koppelen met behulp van Connectors om afhankelijkheden in te stellen.

Teamleden kunnen elkaar vermelden op het Whiteboard en het werk versnellen. Bovendien is er onbeperkte ruimte, zodat marketingteams al hun mindmaps en ontwerpen op één plek kunnen bewaren terwijl ze hun workflows verbeteren.

5. ClickUp Kanban Weergave Stappenplan Sjabloon

Blijf op koers en houd je doelen in de gaten met deze visueel aantrekkelijke Kanban Routekaart Sjabloon van ClickUp

Als je op zoek bent naar marketingplannen die met de tijd meegaan, is de kans groot dat traditionele stappenplannen niet veel hulp bieden. Versnel in plaats daarvan uw productontwikkeling met de ClickUp Kanban-stappenplan sjabloon ! Met dit volledig aanpasbare schema kunt u taken en doelen beheren in de vorm van kaarten via een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface. 🌻

De belangrijkste voordelen van deze productmarketing stappenplan template omvatten eenvoudigere communicatie tussen belanghebbenden en een beter inzicht in de zich ontwikkelende roadmap en de voortgang ervan. Daarnaast helpt het de verantwoording te verbeteren door taken toe te wijzen aan aangewezen teamleden en tijdlijnen aan te passen op basis van de input van klanten en de dynamiek van de markt.

Benut het volledige potentieel van de template door te profiteren van:

Aangepaste weergaven : Gebruik de Tijdlijn-weergave om achterstallige en ongeplande taken bij te houden of de Teamwerklast-weergave om de hoeveelheid werk te zien die over een bepaalde periode aan elk lid is toegewezen

: Gebruik de Tijdlijn-weergave om achterstallige en ongeplande taken bij te houden of de Teamwerklast-weergave om de hoeveelheid werk te zien die over een bepaalde periode aan elk lid is toegewezen Aangepaste statussen: Markeer taken met statussen als Dringend, Hoog, Laag, Normaal of Geen prioriteit in de weergave Prioriteitbord om ervoor te zorgen dat ze naadloos op elkaar aansluitenvoortgang te volgen *Aangepaste velden: Open de lijstweergave van de roadmap en voeg aangepaste velden toe zoals toegewezene, team, prioriteit en vervaldatum om de voortgang naadloos te visualiseren

6. ClickUp Product Stappenplan Sjabloon

Deel taken op, wijs resources toe en houd de voortgang effectief bij met ClickUp's Product Roadmap Sjabloon

De ClickUp Product Stappenplan Sjabloon hiermee visualiseert u elke stap van het productontwikkelingsproces, van het genereren van ideeën tot de lancering van het eindproduct.

Het is belangrijk om te weten dat elke aangepaste weergave in dit Folder-level productmarketing stappenplan sjabloon uniek is en u zal helpen in verschillende delen van uw productontwikkelingstraject. U kunt bijvoorbeeld de Welkom-weergave gebruiken om nieuwe gebruikers te helpen alles over het product te weten te komen of gebruikmaken van de Kwartaal-Wegkaart-weergave om de ontwikkelingscyclus van uw product in kaart te brengen.

In de weergave Kwartaalroutekaart kunt u Aangepaste velden zoals Initiatief, Ploeg en Releasestatus gebruiken om uw workflow te categoriseren. Daarnaast kun je aangepaste statusopties toevoegen zoals Op schema, Voltooid en Aandacht nodig om de release van het product te beheren.

Open de weergave Productaanvraagformulier om een aangepast aanvraagformulier te maken door taakvelden zoals Prioriteit, Begindatum, Vervaldatum, Bijlage, enz. te slepen en neer te zetten. U kunt ook volledig aanpasbare velden invoegen voor uw specifieke product, een geadresseerde en een aanvrager toevoegen en de themakleur wijzigen voor eenvoudige follow-ups.

7. ClickUp Marketing Campagne Management Sjabloon

Beheer uw marketingcampagnes als een pro en maak uw marketingdromen waar met ClickUp's Marketing Campagne Management Sjabloon

De ClickUp Marketingcampagnebeheersjabloon zit boordevol essentiële elementen om uw campagne een vliegende start te geven en ervoor te zorgen dat uw digitaal merk valt op! Gebruik het om een perfecte marketingstrategie te bedenken, je inspanningen te coördineren en de voortgang bij te houden.

De Product Launch Campaign view van de sjabloon biedt een uitgebreid inzicht in de stappen en acties die nodig zijn tijdens de campagne. Taken zijn georganiseerd per Campagnefase voor eenvoudigere navigatie. Elke taak wordt gedefinieerd door aangepaste velden, zoals toegewezen team, marketingkanaal, budget en type resultaat.

De Social Media Tracker-weergave is een lijst die speciaal is ontworpen voor taken in de productiefase. Het biedt een duidelijk overzicht van de opdrachten van het Social Media-team waarvoor deliverables nodig zijn. Aan elke deliverable zijn aangepaste velden gekoppeld, waaronder sociale media platforms, Inhoudstype, Concepten, Definitieve inhoud en Goedkeuring.

De Marketingfase-weergave biedt een visuele momentopname van uw voortgang in elke campagnefase. De taken worden weergegeven door kaarten op een bord en kunnen worden verrijkt met aangepaste velden voor meer diepgaand inzicht.

Start uw marketingactiviteiten met de_

**beste marketingtools voor nieuwe bedrijven

!

8. ClickUp Visueel Stappenplan Document Sjabloon

Zet uw ambities uiteen aan de hand van tijdlijnen, mijlpalen en taken met ClickUp's Visual Roadmap Document Template

De ClickUp Visueel Stappenplan Document Sjabloon is uw go-to oplossing voor het centraliseren en documenteren van specifieke campagne- en projectdoelen, het maken van een tijdlijn voor taken en het vooraf instellen van mijlpalen. 🏆

Begin met het toevoegen van uw bedrijfs- en projectinformatie aan de daarvoor bestemde velden van deze Documentsjabloon . Als u naar beneden scrollt, komt u bij het gedeelte Teamprofiel, waar u de namen van uw teamleden kunt invoegen, samen met hun rollen, afdelingen en verantwoordelijkheden.

Vervolgens moet u zich richten op de specifieke onderdelen van uw actieplan:

Projectsamenvatting: Waarom wil je dat dit project slaagt? Waar gaat het project over? Wat heeft je naar dit project geleid? Doelstellingen en mijlpalen: Wat wil je bereiken met dit project?

Zodra je je doelstellingen en mijlpalen hebt bepaald, gebruik je het Kwartaal Draaiboek om de prestaties van het team te overzien. Registreer de prestaties op kwartaalbasis en pas de celkleuren aan zodra een team een bepaalde doelstelling heeft behaald. U kunt ook unieke kleuren toewijzen aan elke afdeling om de voortgang gemakkelijker te kunnen volgen.

9. ClickUp Eenvoudige Roadmap Doc Sjabloon

Pas eenvoudig uw weg naar digitaal marketingsucces aan met ClickUp's Simple Roadmap Doc Template

Maak kennis met de ClickUp eenvoudig stappenplan documentsjabloon , een beginnersvriendelijke tool waarmee u taken in eenvoudige secties kunt rangschikken, een eenvoudige planning opstellen en bewaak de voortgang van het begin tot het einde van je project.

Begin uw reis met een Simple Roadmap Doc en gebruik andere aangepaste weergaveopties naarmate uw project vordert.

Volg de voortgang, taken en deliverables van je team in de Gantt-weergave, die je taken op een tijdlijn weergeeft.

Gebruik de Kalenderweergave om je achterstallige en ongeplande taken gemakkelijk bij te houden door ze te filteren op contactpersonen, status, prioriteit, tags en meer. Of vereenvoudig het bijhouden van de voortgang met de bordweergave, waarmee je je taken kunt labelen met volledig aanpasbare statussen zoals Te doen, In uitvoering, Input nodig en Testen.

Verrijk je document met links, afbeeldingen, video's en andere mediatypes. Je bepaalt wie het document kan bewerken, delen en bekijken om je stappenplan consistent te houden. De sjabloon vereenvoudigt de teamcommunicatie met behulp van tags en opmerkingen.

10. ClickUp Marketing Project Stappenplan Sjabloon

Houd uw langetermijnprojectvisie bij met ClickUp's Project Roadmap Sjabloon

Ga op reis met projectontwikkeling succes met de ClickUp Marketing Project Stappenplan Sjabloon ! Hoe complex uw project ook is, deze uitgebreide sjabloon voor projectroutekaart rust u uit met alle hulpmiddelen die u nodig hebt om uw markt te beheersen. 🧰

Het biedt vijf unieke en aanpasbare weergaven. Probeer bijvoorbeeld de Lijstweergave om alle aspecten van je productrelease te organiseren in een aanpasbaar lijstformaat. Met de Workload-weergave kunt u de beschikbaarheid en capaciteit van uw team beoordelen om middelen efficiënter toe te wijzen.

Gebruik de Kalenderweergave om op de hoogte te blijven van releasedata en deadlines. Voor een brede kijk op projectmijlpalen en Afhankelijkheden, ga je naar de Kanban-weergave. Ten slotte biedt de Board-weergave een visueel Kanban-bord voor het bijhouden van workflows met behulp van een drag-and-drop-functie.

Elke weergave heeft vooraf ingebouwde Aangepaste velden en Aangepaste statussen om belangrijke informatie in te voeren en de voortgang van taken bij te houden. De sjabloon bevat ook kant-en-klare Kwartaallijsten voor het efficiënt organiseren van uw productroutekaart en essentiële projecten.

Probeer Digital Marketing Roadmap Sjablonen in ClickUp

Stelt u zich een toekomst voor waarin plannen een fluitje van een cent is, samenwerking soepel verloopt en succes voelt als een tweede natuur. Met de gratis marketingstappenplan-sjablonen van ClickUp is dit allemaal mogelijk en meer!

Voer de ClickUp Sjabloonbibliotheek om waardevolle hulpmiddelen te gebruiken die uw marketing naar een hoger niveau tillen. U vindt hier sjablonen om uw prestaties te verbeteren en de weg vrij te maken voor opmerkelijke groei! 🌱