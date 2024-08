10 Software voor digitaal beheer van merkactiva voor 2024

Kun jij de vinger leggen op wat jouw favoriete merken zo herkenbaar maakt? Is het hun opvallende logo, het vertrouwde kleurenschema of die pakkende jingle die in je hoofd blijft hangen op repeat? 🔁

Dit zijn allemaal merkactiva: Belangrijke elementen die de unieke identiteit en het imago van een merk vormen.

Maar het beheer ervan kan aanvoelen als een doolhof. Het gaat niet alleen om het bijhouden van talloze assets, maar ook om het behouden van merkconsistentie op verschillende kanalen, het coördineren van verschillende teams en het wendbaar blijven in de snelle wereld van contentcreatie en -distributie. Wat als er een tool was die van dit doolhof een soepele snelweg kon maken?

Enter brand asset management software. We presenteren een lijst met onze top 10, met de belangrijkste functies, prijzen en voor- en nadelen. Kies de perfecte tool om het beheer van je merkactiva te stroomlijnen en de impact van je merk te vergroten! 📣

Wat moet u zoeken in Brand Asset Management-software?

Het beste digital asset management platform heeft de volgende kwaliteiten:

Centrale opslagplaats: Een enkele, gecentraliseerde digitale opslagplaats waar alle middelen van uw merk worden bewaard voor eenvoudige toegang Versiebeheer: Het bijhouden van alle wijzigingen die zijn aangebracht in een asset, zodat u terug kunt gaan naar een eerdere versie als dat nodig is. Dit zorgt ervoor dat iedereen goedgekeurde, bijgewerkte assets gebruikt Metadata taggen: Door beschrijvende en contextrelevante trefwoorden of "tags" toe te wijzen aan digitale bedrijfsmiddelen wordt het eenvoudiger om ze te vinden en te organiseren Machtigingen: Controle over wie assets mag bekijken, downloaden, bewerken of delen Samenwerkingsfuncties: Mogelijk maken van discussies, feedback en soepele goedkeuringsprocessen Integratiemogelijkheden: Verbinden met andere software om naadloze workflows te creëren Aanpassingsmogelijkheden: Flexibiliteit om te voldoen aan uw unieke behoeften en merkmaterialen Dashboard en rapportage: Inzicht in of bepaalde middelen overmatig of verkeerd worden gebruikt Gebruikersvriendelijke interface: Intuïtief ontwerp vermindert de implementatietijd Brand management portal: One-stop-shop voor correct inzicht in het gebruik van merkactiva

De 10 beste merkbeheersoftware voor gebruik in 2024

Klaar om uw branding toolkit te versterken? Hier is onze handpicked lijst van top-tier software die je leven makkelijker maakt, je merk consistentie strakker, en je koffiepauzes langer! ☕

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Met ClickUp kunnen marketingteams naadloos alles opzetten, beheren en volgen, van specifieke campagnes tot bredere campagnes marketingplannen . Bovendien biedt het een robuust pakket functies om uw marketingplannen te stroomlijnen beheer van merkactiva .

U kunt beginnen met een van ClickUp's sjablonen voor merkrichtlijnen om erachter te komen wat resoneert met uw merkidentiteit . Het zal je helpen om elementen zoals je logo-ontwerp, typografie, kleurenschema en berichtgeving te verfijnen.

ClickUp's proefdrukhulpmiddelen kunt u feedback centraliseren en het goedkeuringsproces versnellen, waarna u de uitrol van uw merkactiva kunt plannen in uw marketingkalender . ClickUp Docs is uw alles-in-één oplossing voor het maken, delen en opslaan van documenten met merkrichtlijnen .

De aangepaste velden en taakstatussen van het platform zijn perfect voor het beheren van merkactiva-gerelateerde taken . U kunt ze filteren op specifieke items, zoals type bedrijfsmiddel of beoogd gebruik.

Als het gaat om toegang tot of het wijzigen van specifieke merkactiva, geven de functies Machtigingen en Privacy van ClickUp u volledige controle over wie toegang heeft tot of kan werken aan specifieke projecten of taken.

ClickUp beste functies

Samenwerkende whiteboards helpen u bij het brainstormen en plannen van het maken van merkactiva en revisies met interne en externe belanghebbenden

ClickUp Docs voor het maken, delen en opslaan van merkrichtlijnen

Aangepaste velden en statussen voortaken te beheren en de levenscyclus van middelen bij te houden* Proofing tools om feedback te centraliseren en goedkeuringen van merkactiva te versnellen

Rechten en privacy voor het beheren van toegang tot specifieke merkactiva

Aangepaste dashboards met real-time rapportage en tracering

Aanpasbarenieuwsbriefsjablonen ensjablonen voor persberichten om tijd te besparen en een samenhangende merkidentiteit te behouden

Mobiele app voor het beheren van verschillende merkactiva, altijd en overal

Integratie met 1000+ andere apps

15+ aangepaste weergaven (inclusief Tijdlijn, Board, Chat en Werklast)

ClickUp beperkingen

Steilere leercurve door de uitgebreide reeks functies

Af en toelange laadtijden op sommige apparaten

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met deverkoop team voor een prijsplan op maat

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Papirfly

Via Papirfly Wat Papirfly, een software voor het beheer van digitale activa, onderscheidt, is de mogelijkheid om te centraliseren en te categoriseren, waardoor het een uitstekende werkruimte is voor het beheren van gebruiksrechten, vervaldatums en verschillende versies van een onbeperkt aantal merkactiva.

Maar het gaat niet alleen om het organiseren van assets. Papirfly gebruikt kunstmatige intelligentie om gebruikers te helpen assets en hun ondersteunende metadata snel terug te vinden. Deze functie maakt het terugvinden van het juiste logo of video een fluitje van een cent. 💨

Voeg daar de bonus van flexibele toegangscontrole aan toe en je hebt een platform dat perfect is afgestemd op jouw behoeften op het gebied van activabeheer.

Papirfly beste eigenschappen

Centralisatie en categorisatie van onbeperkt aantal bedrijfsmiddelen

Volledige controle over gebruiksrechten, vervaldata en versies van bedrijfsmiddelen

AI-gestuurd zoeken naar bedrijfsmiddelen

Flexibele toegangscontrole

Slepen-en-neerzetten functionaliteit voor mobiele app uploads

Vertaalt automatisch uw metadata van de brontekst naar een andere taal

Versiebeheer van bedrijfsmiddelen in verschillende formaten en groottes

Papirfly beperkingen

Rapportage zou kunnen zijngedetailleerder* Sommige functies zijnniet gebruiksvriendelijk Papirfly prijzen

Neem contact op voor prijzen

Papirfly beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

3. Filestage

Via Bestandslocatie Als u een platform voor merkbeheer voor een duidelijk, snel en gezamenlijk beoordelingsproces van content kunt u niet verkeerd gaan met Filestage. Het biedt een gecentraliseerde ruimte voor alle merkactivabestanden, feedback en goedkeuringen, waardoor uw workflow aanzienlijk wordt gestroomlijnd.

Filestage blinkt uit in het verwerken van een veelheid aan inhoudstypen, van ontwerpen en mockups tot blogartikelen, posts op sociale media en zelfs e-mails. 📧

Filestage beheert niet alleen digitale middelen, maar biedt ook geautomatiseerde bestandsdeling, herinneringen en statusupdates. Wilt u diep in de evolutie van een project duiken? De versiegeschiedenis registreert elke versie en reviewronde, zodat waardevolle feedback voor marketingafdelingen nooit verloren gaat.

Filestage beste functies

Gecentraliseerd systeem voor het beheer van digitale middelen voor alle bestandsformaten, versies, opmerkingen en goedkeuringen

Geautomatiseerd beoordelings- en goedkeuringsproces om tijd te besparen

Mogelijkheid om verschillende inhoudstypen te verwerken, van ontwerpbestanden tot e-mails

Goedkeuringssysteem met één klik

Versiegeschiedenis voor eenvoudige referentie van wijzigingen en feedback

Kan worden geïntegreerd met andere tools zoals Asana en Slack voor een hogere productiviteit

Sterke controle over het delen van bestanden, commentaar en downloadrechten

Filestage beperkingen

Af en toelange uploadtijden* Kleurnauwkeurigheid in grotere afbeeldingen is twijfelachtig vanwegecompressie problemen Filestage prijzen

**Gratis

Basis: $49/maand

$49/maand Professioneel: $249/maand

$249/maand Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor een persoonlijk gesprek

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Filestage beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4. Uptempo (BrandMaker)

Via Uptempo Uptempo, voorheen bekend als BrandMaker, is een juweeltje voor brand marketeers die hun workflows willen automatiseren. Het vervangt de tijdrovende handmatige controle van nieuwe of gewijzigde merkelementen door aangepaste workflows en rolgebaseerde event triggers.

De belangrijkste kracht van Uptempo ligt in de krachtige projectbeheermogelijkheden, waardoor marketeers volledig inzicht hebben in hun projecten. Dit overzicht, gecombineerd met ingebouwde capaciteitsplanning voor resources zorgt ervoor dat taken worden toegewezen op basis van de werkcapaciteit van de teamleden. Geen overwerkte ontwerpers of inactieve content creators meer - het beheer van resources is in een handomdraai gedaan, waardoor het ontwikkelingsproces van uw merkactiva soepel verloopt. ⛵

Uptempo (BrandMaker) beste eigenschappen

Geautomatiseerde aangepaste workflows

Efficiënt projectbeheer voor merkactiva

Real-time overzichten van de werklast van teams voor optimalisatie van resources

Uitgebreide analyses voor communicatieprestaties

Naadloze API-integratie met platforms zoals Salesforce, Coupa en Adobe Workfront

Vereenvoudigde processen voor het maken, beoordelen en goedkeuren van content

Gemakkelijk te lezen dashboard voor direct inzicht in project- of campagnestatus en statistieken over gebruikersbetrokkenheid

Uptempo (BrandMaker) beperkingen

Setup kost tijd vanwege eenleercurve* Sommige functieszouden gebruiksvriendelijker kunnen zijn Uptempo (BrandMaker) prijzen

Neem contact op voor prijzen

Uptempo (BrandMaker) beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

5. Bynder

Via Bynder De brand management software van Bynder staat bekend om zijn efficiëntie in het organiseren en beheren van digitale merkactiva. Dankzij de intuïtieve filterstructuur wordt het vinden van wat je nodig hebt een naadloze ervaring.

De meest opvallende functie is de Dynamic Asset Transformation (DAT) voor automatische asset resizing-zeg maar dag tegen handmatige bewerkingstools. 🛠️

Met Bynder heb je controle over toegangs- en gebruiksrechten, waardoor je de risico's van het publiceren van niet-goedgekeurde content elimineert. Het platform is ook uitzonderlijk in het mogelijk maken van veilig delen van content, zowel intern als extern, met behoud van volledige controle over het gebruik van assets.

Bynder beste eigenschappen

Intuïtieve filterstructuur voor efficiënte organisatie van bedrijfsmiddelen

Controle over toegangs- en gebruiksrechten

Veilig delen van content met gecontroleerd gebruik

Dynamische asset transformatie (DAT) voor automatische aanpassing van asset grootte

Webgebaseerde merkrichtlijnen voor consistentie in alle communicatiekanalen van uw merk

Configureerbare workflows voor efficiënte controle en goedkeuring van content

Analysemodule voor het bijhouden van de efficiëntie van projectworkflows

Bynder beperkingen

Sommige gebruikers vinden degebruikersinterface verwarrend* Er zouden er meer kunnen zijnaanpassingsopties Bynder prijzen

Neem contact op voor prijzen

Bynder beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (480+ beoordelingen)

4.5/5 (480+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral Stel je een gecentraliseerde hub voor waar alle bedrijfsmiddelen worden opgeslagen, getagd en gemakkelijk terug te vinden zijn. Dat is MarcomCentral voor jou.

MarcomCentral maakt het beheer van merkactiva intuïtief, efficiënt en perfect afgestemd op uw merkstrategie. Het is een krachtige samenwerkingstool die teams in staat stelt om merkactiva inline te bewerken en heen-en-weer communicatie te verminderen.

Maar de kers op de taart is de merkgerichte bibliotheek, waar u content kunt samenstellen in thema's en campagnes om merkconsistentie te behouden. 🍒

Op deze manier kun je, wanneer je assets nodig hebt voor een bepaalde campagne of een bepaald thema, deze eenvoudig vinden in de relevante collectie in plaats van al je assets te moeten doorzoeken.

MarcomCentral beste eigenschappen

Bewerkingsfuncties op het platform voor naadloze samenwerking

Curation van merkgerichte bibliotheken voor een betere organisatie van de inhoud

Slack-integratie voor het onderhouden van een stabiel communicatiekanaal

Goedkeuringen op basis van toestemming voor gecontroleerde distributie van collateral

Datagestuurde inzichten voor marketingbeslissingen en -strategieën

Directe connectiviteit met printserviceproviders voor on-demand maatwerk en levering

MarcomCentral beperkingen

Gebrek aanaanpassingsopties* Gebruikt eenprogrammeeroplossing die training vereist voor beheerders

MarcomCentral prijzen

Centralisatie : vanaf ongeveer $2.000/maand

: vanaf ongeveer $2.000/maand Aanpassing & Distributie : vanaf ongeveer $3.750/maand

: vanaf ongeveer $3.750/maand Uitgebreide Distributie & Fulfillment: vanaf ongeveer $5.000/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MarcomCentral beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

4.1/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (80+ beoordelingen)

7. Filecamp

Via Bestandskamp Filecamp tilt uw digitale bestandsbeheer naar een hoger niveau. De granulaire toegangsfunctie zorgt ervoor dat klanten en partners alleen toegang hebben tot specifieke bestanden en mappen waarvoor u ze toestemming hebt gegeven.

Je kunt je mappen ook personaliseren met unieke thema's die bij hun inhoud passen. Ineens wordt navigatie door digitale activa een visueel aantrekkelijke reis. 🚞

Zoeken naar assets is moeiteloos met Filecamp's keyword en auto-tagging mogelijkheden die uw afbeeldingen automatisch analyseren en taggen.

Filecamp beste eigenschappen

Verbeterde beveiliging met granulaire toegang tot bestanden en mappen

Aangepaste miniaturen voor visuele aanwijzingen

Koppelingen voor bestandsverzoeken voor eenvoudige en veilige ontvangst van bestanden

Gegevensbeschermingsmaatregelen met servers in veilige datacentra en versleutelde bestandsoverdrachten

Verzamelingen van bestanden uit meerdere mappen

Afbeeldingen automatisch analyseren en taggen voor betere doorzoekbaarheid

Versiecontrole om consistentie te garanderen

Filecamp beperkingen

Gebruikersinterface behoeft enige verbetering

Bestandsbeheer mistfunctionaliteit voor slepen en neerzetten Filecamp prijzen

Basis: $29/maand

$29/maand Geavanceerd: $59/maand

$59/maand Professioneel: $89/maand

Filecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

8. Brandfolder

Via Merkmap Brandfolder biedt de mogelijkheid tot ingebouwde videobewerking, wat niet vaak voorkomt op vergelijkbare platforms. Met deze functie kunt u watermerken toevoegen, clips maken en video's direct in de software transcoderen.

met de Guest upload functionaliteit kunnen zelfs externe medewerkers naadloos aan bestanden werken, wat een extra laag aan gemak toevoegt.

Brandfolder blinkt ook uit met zijn suite van bulkacties, zoals het taggen, verplaatsen en verkleinen van meerdere bestanden tegelijk. Bulks uploaden gaat moeiteloos dankzij de drag-and-drop functie, en de brede ondersteuning voor meerdere bestandsformaten maakt deze tool bijzonder geschikt als uitgebreide oplossing voor het beheer van merkactiva.

Brandfolder beste eigenschappen

Ingebouwde videobewerking

Gastupload voor naadloze externe samenwerking

Bulkacties voor efficiënt bestandsbeheer

Slepen-en-neerzetten functionaliteit

Uitgebreide ondersteuning voor meerdere bestandsformaten voor maximale compatibiliteit

Embedding-optie maakt het mogelijk om bestanden direct in websites te plaatsen

Houdt verschillende versies van een asset bij

Brandfolder beperkingen

Verschillende gebruikers hebben het volgende gemeldproblemen met het vinden van items* Beperktintegratiemogelijkheden Brandfolder prijzen

Neem contact op voor prijzen

Brandfolder beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

9. MerlinOne

Via MerlinOne MerlinOne's baanbrekende NOMAD™ (NO MetAData) technologie stelt gebruikers in staat om zuiver visueel te zoeken, onafhankelijk van metadata.

Laten we zeggen dat u een afbeelding wilt vinden met een "rode auto naast een palmboom" 🚗

Traditioneel zou je moeten hopen dat iemand een afbeelding tagde met die exacte woorden. Dankzij AI begrijpt het systeem echter de visuele concepten achter "rode auto" en "palmboom" en kan het relevante afbeeldingen of video's retourneren, zelfs als er geen beschrijvende tekst of tags aan zijn gekoppeld.

MerlinAI IMPACT is een intuïtieve functie die dienst doet als virtuele fotodirecteur. Het maakt gebruik van deep learning algoritmes om de technische en esthetische kwaliteit van je foto's te analyseren en je te helpen bij het identificeren en selecteren van de meest aansprekende beelden voor je project.

MerlinOne beste functies

Metadata-onafhankelijk visueel zoeken met NOMAD™

MerlinAI Visuele Gelijkenis voor het identificeren van gelijkaardige beelden

MerlinAI IMPACT voor datagestuurde beeldaanbevelingen

Handige toegang tot goedgekeurde assets voor marketing- en creatieve teams

Auto-tagging en gezichtsherkenning voor betere vindbaarheid van assets

Uitgebreide rapportagefunctie voor het maken van aangepaste rapporten

MerlinOne beperkingen

Af en toetrage upload* Beperktaanpassingsmogelijkheden MerlinOne prijzen

Neem contact op voor prijzen

MerlinOne beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

10. Seismisch (Percolaat)

Via Seismisch Wat als je merkactiva je zouden kunnen helpen bij het sluiten van verkopen? Seismic (tot 2019 bekend als Percolate) brengt dit idee tot leven met zijn krachtige verkoopondersteuningstechnologie .

De kern van Seismic's aanbod is LiveDocs, een dynamische content automation tool waarmee u content op grote schaal kunt personaliseren en bijwerken, zodat uw marketingmaterialen altijd op maat en up-to-date zijn.

Seismic's platform bevat een intelligent in-app search, dat gebruik maakt van geavanceerde machine learning of AI-technologieën om zeer relevante zoekresultaten te bieden. Het biedt ook aanbevelingen op basis van specifieke contexten, zoals het type klant, de fase van de verkoopcyclus of het specifieke product of de dienst die wordt verkocht.

Seismic (Percolate) beste eigenschappen

LiveDocs voor dynamische automatisering van content

Intelligent zoeken in de app om content gemakkelijk te vinden

Contextgevoelige aanbevelingen om het verkoopproces te stroomlijnen

Vereenvoudigde workflows voor snellere goedkeuring van content

Geavanceerde automatisering om dealcycli te versnellen

Integraties met 40 platforms voor maximale efficiëntie

Seismic (Percolate) beperkingen

Sommige gebruikers hebbenmeer opties voor het organiseren van assets* Implementatie kan moeilijk zijn Seismische (Percolaat) prijsbepaling

Neem contact op voor prijzen

Seismic (Percolate) beoordelingen en recensies

G2: 3,7/5 (70+ beoordelingen)

3,7/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Tools voor het beheer van digitale middelen evolueren met nieuwkomers en verbeterde bestaande opties. Door op de hoogte te blijven van trends en innovaties kunnen bedrijven uitblinken in brand asset management en een concurrentievoordeel behouden.

Of u nu het creatieve proces beheert voor een start-up of een grote onderneming, het veelzijdige platform van ClickUp kan alle marketingactiva van uw organisatie aan!