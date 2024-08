8 stappen om je contentproductieproces te schalen

Het perfecte contentproductiesysteem vinden voelt vaak als een zware strijd te midden van nieuwe trends, strategieën en natuurlijk de eeuwenoude uitdaging om kwaliteit boven kwantiteit te stellen.

maar hoe doe je beide?

De productie van content opschalen zonder aan kwaliteit in te boeten lijkt misschien onmogelijk met je huidige middelen. Realistisch gezien kun je geen een snelgroeiende organische machine bouwen en onderhouden zonder te investeren in iets.

Budgetten zijn moeilijk. De meeste contentmanagers zijn gewend om te werken met restjes van het totale marketingbudget - vooral in vergelijking met PPC en digitale reclame. De waarde van organische content is echter nog steeds hoog, terwijl advertentieruimte alleen maar duurder wordt. Dit heeft sommige marketing teams beïnvloed om PPC budgetten te herbestemmen voor grotere content initiatieven.

Alex York, Sr. Manager Content Marketing bij ClickUp

Het is de verantwoordelijkheid van de content marketeer om waardevolle en betrouwbare content te produceren - vooral bij schaalvergroting. Maar generatieve AI kan nog steeds deel uitmaken van je proces. Sterker nog, 88% van de marketeers vertrouwen al op AI als een hulpmiddel in hun contentstrategieën, maar niet als de drijvende kracht.

Waarom is het schalen van content belangrijk?

Het schalen van de productie van content is de ultieme strategie om je organische verkeer, zichtbaarheid, bekendheid, leads en omzet op te voeren. Het genereert een schat aan altijd groene content die kan worden geschaald, hergebruikt en gebruikt om je merk op te bouwen als een betrouwbare bron van informatie.

Het is zelfs zo dat bedrijven die vier of meer blogs per week publiceren gevonden drie-en-een-half keer zoveel verkeer opleverden dan degenen die minder vaak publiceerden. Waarom is het schalen van content dan zo belangrijk? ⬇️

Het schalen van de productie biedt meer mogelijkheden om de diepgang van uw product te laten zien met middelen die een breder bereik van trefwoorden bestrijken

Publicaties met veel content worden vaak beloond door zoekmachines en komen op de eerste pagina van de zoekresultaten

Marketing- en sociale teams kunnen uw content via verschillende kanalen versterken om een groter target publiek te bereiken

Targeting van klanten in elke fase van de verkoopcyclus maakt hun reis door de trechter soepeler en efficiënter.

Succesvolle, schaalbare productie van content komt neer op het makkelijker repliceerbaar maken van je workflows. In feite blijven veel stappen in je werkstroom hetzelfde, of je nu 10 blogs per maand schrijft of 100 blogs per maand. Het simpelweg toevoegen van meer deadlines aan het werkschema van je schrijvers is niet genoeg. ✂️

Helaas is het bijna onmogelijk om dit allemaal te doen met een Excel-spreadsheet of eenvoudig Kanban-borden . Je hebt een gecentraliseerd en robuust tool voor werkbeheer om teams met elkaar te verbinden, een weergave op hoog niveau van uw productie te bieden en het enorme aantal problemen op te lossen taken en subtaken die komen kijken bij het produceren van grote hoeveelheden content.

Houd uw content taken bij en organiseer ze op een bliksemsnelle en dynamische spreadsheet met behulp van de tabel weergave in ClickUp-taak

Het vinden van de juiste tool is een uitdaging op zich, dus namen we het heft in eigen handen en ontwierpen we een aanpasbaar sjabloon om uw contentproductie te beheren terwijl u schaalt en groeit.

Hoe ClickUp de productie van content schaalde met behulp van ClickUp

Na veel proefvluchten en fouten bij het schalen van onze eigen processen, hebben we dit tot een wetenschap verheven. We hebben onze werkstromen aangepast, zijn wendbaar gebleven en hebben onze aanpak volledig herzien om veel meer content per keer beter te ondersteunen.

en dat deden we volledig binnen ClickUp_. 🏆

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, inclusief lijst, bord en kalender

First things first - zorg ervoor dat je rekening hebt gehouden met de andere processen en teams die beïnvloed worden door je contentstrategie en workflows. SEO-strategieën, het aanmaken van blogteksten, ontwerpaanvragen en social media-kalenders worden allemaal direct beïnvloed door het schalen van content.

Om transparantie te behouden en je team vanaf het begin op één lijn te krijgen, is het het beste om:

Je stijlgidsen enSOP's voor consistentie en bespaar veel tijd tijdens het bewerkingsproces wanneer het aantal concepten dat je moet beoordelen drastisch toeneemt

Zoek naar manieren om vergelijkbare content en onderwerpen samen te voegen voor elk van je publiekssegmenten ofgebruikerspersona's* Bekijk alle bestaande content in uw catalogus om laaghangend fruit te identificeren en te bepalen of deze kan worden vernieuwd, hergebruikt of geoptimaliseerd

Houd het eenvoudig! Het maakt niet uit hoeveel schrijvers of externe bronnen je aan de mix toevoegt, het meest schaalbare proces voor de productie van content moet eenvoudig te herhalen zijn. Laat automatiseringen het werk doen zodat het team zich kan concentreren op het aanmaken van content - niet op het leren van een nieuwe tool

De juiste balans vinden tussen kwaliteit en kwantiteit is een van de grootste uitdagingen waar teams voor staan als ze hun contentmarketinginspanningen opvoeren. Wij hebben het ook gevoeld, maar we hebben onze oplossing verpakt in een aangepast product voor andere teams die content creëren en dezelfde reis beginnen - de ClickUp sjabloon voor het schalen van contentproductie .

Blader door alle blogtaken die klaar en in uitvoering zijn vanuit uw backlog om te visualiseren wat er op het dek ligt en delegeer in een paar seconden naar het team

De content backlog vs. de content database

Elke fase van het contentproces wordt beïnvloed door de "gezondheid" van uw backlog. Het is iedereen ontmoetingsplaats voor het plannen van toekomstige werkstromen. Het is ook het begin van je blogdatabase, met als grootste verschil dat de backlog gaat over wat er op stapel staat.

Het lijkt misschien een onnodige eerste stap, maar een aparte plek om je toekomstige pijplijn voor het aanmaken van content te visualiseren is essentieel voor een soepel schaalproces.

Denk er eens over na - als het je doel is om 50 blogs per maand te publiceren, neem dan het abonnement om dat aantal blogbrieven klaar te hebben in je backlog voor de volgende maand (d.w.z. zorg dat de blogbrieven van oktober klaar zijn in september).

Elke blogpost in je achterstand komt uiteindelijk in de database terecht zodra deze is toegewezen aan een schrijver, een deadline krijgt en wordt toegevoegd aan de content workstroom . Maar de optie om je vroegere, huidige en toekomstige content in afzonderlijke lijsten te beheren, betekent dat je de verschillende fasen van je pijplijn volledig kunt visualiseren, zonder dat je je overweldigd voelt.

Nog een sprankje goed nieuws: omdat de backlog meer gericht is op target zoekwoorden, blogonderwerpen en blogbrieven, hoef je nog niet al te veel tijd te besteden aan andere details.

OK, laten we nu overgaan tot de kern van dit alleshet opbouwen van de backlog. 🪵

Tijd om te breken met je spreadsheets

Luister-backlogs kunnen worden opgebouwd in spreadsheets en de meeste content managers gebruiken deze methode nog steeds. Een bewuste en goed georganiseerde backlog in een gecentraliseerd platform vermindert echter aanzienlijk de verspilde tijd die je besteedt aan platformhoppen of het zoeken naar communicatie in je e-mail.

Van delen en toestemming tot het koppelen van blogs aan taken in andere platforms, het beheren van content in spreadsheets is een uitdaging. Zo ben ik begonnen met contentmarketing, maar ik heb al snel de kracht ingezien van een aanpasbaar samenwerkingsplatform om workflows voor content op te bouwen die iedereen kan gebruiken.

Alex York, Sr. Manager Content Marketing bij ClickUp

Geloof ons, het is niet gemakkelijk om een database te bouwen die rechtstreeks verbinding maakt met je workflow en publicatieschema voor content vanuit één spreadsheet. Maar waarom zou je de extra tijd en moeite nemen om je backlog helemaal opnieuw in te stellen?

Uw werklast is al druk genoeg - bespaar tijd en laat ons kant-en-klare sjabloon het zware werk voor u doen. 🏋🏻‍♀️

Zodra je deze sjabloon hebt toegepast op je werkruimte, zie je verschillende weergaven vastgemaakt aan de bovenkant van je scherm en in een lijst onder de map voor het schalen van contentproductie in je zijbalk.

Om te beginnen met het opbouwen van je database met behulp van de Backlog Lijstweergave navigeer naar de lijst Blogposts (In uitvoering) en selecteer vervolgens Backlog.

Visualiseer alle berichten in uitvoering op status, schrijver en meer met behulp van de vooraf gebouwde lijstweergave van de inhoudsachterstand in ClickUp

Van daaruit kunt u de bestaande namen van de taken bewerken zodat ze overeenkomen met uw blogonderwerpen of geheel nieuwe taken maken voor elk trefwoord. Hoe dan ook, u bent al een stap verder. 🎉

Onze kant-en-klare backlog is ontworpen voor maximale snelheid en gemak. Zonder weg te klikken van uw huidige weergave of een blog taak te openen, heeft u toegang tot blog briefings die zijn toegevoegd door uw SEO team en zelfs live URL's voor aankomende blog post refreshes.

Deze velden - en nog veel meer - worden automatisch getoond bij de weergave van uw backlog en blijven bij hun aangewezen blogtaak tijdens elke stap in uw werkstroom. Wanneer een schrijver klaar is om een blogtaak uit je backlog op zich te nemen, gaat hij naar de volgende stap in je schaalproces. ➡️

Stap 2: Werk vanuit de database per status van de Taak

Zodra een onderwerp klaar is om aangepakt te worden, verbindt u het met een uitvoerbare Taak. Dit is wanneer uw blogtaken worden toegevoegd aan de content database, uw gecentraliseerde locatie voor alle content die momenteel in productie is. Door blogtaken aan uw database toe te voegen, kunt u prioriteiten stellen en de voortgang ervan bijhouden in uw werkstroom.

Met behulp van onze aangepaste sjabloon, zal het veranderen van de status van de blogtaak van Nog te doen of Bijna klaar de taak automatisch verplaatsen naar onze vooraf gebouwde database Lijst met de titel Alle In uitvoering Berichten.Deze automatisering maakt het installatieproces soepeler, vooral als uw blogtaken andere belangrijke details verzamelen.

Hoe meer overzichtelijke details u in deze fase toevoegt, hoe beter.

Als je deze informatie in één weergave hebt, blijft je database beheersbaar en is het essentieel om sneller updates te kunnen leveren. Je zult merken dat je database veel efficiënter is zodra je blogtaken hebt toegewezen aan individuen, de status hebt bijgewerkt en een tijdlijn hebt vastgesteld.

Werk de naam van uw blogtaken bij met een voorvoegsel dat overeenkomt met het overeenkomstige aangepaste veld Inhoudstype voor eenvoudigere organisatie in ClickUp-taak

Het lijkt misschien overkill, maar dit niveau van organisatie en transparantie is essentieel voor iedereen om hun werk te filteren en te groeperen in elke capaciteit. Plus, als u meerdere soorten content voor een target publiek schaalt of onderwerpen creëert die tot de pijlers behoren, doet het aanpassen van het voorvoegsel van de taak en het aangepaste veld Inhoudstype wonderen om databases gestructureerd te houden.

Stap 3: Pas de details van de Taak aan voor maximale efficiëntie

De schoonheid van dit schaalbare framework ligt in zijn flexibiliteit - en om uw output te vertienvoudigen, moet u dat wel zijn. Elk aspect van wat we hebben besproken kan worden aangepast, vooral als u ons sjabloon volgt.

Wil je je backlog niet scheiden van de database? Verwijder het filter bovenaan de weergave om de status van elke Taak in je Map te zien. Of als een andere naam voor de Lijst beter past bij de woordenschat van uw bedrijf, verander deze dan!

Dat is de magie van dit sjabloon, het is gemaakt om uw processen te ondersteunen. De standaard instellingen zijn precies wat werkte voor ons blog content marketing team. 🫱🏼‍🫲🏾

De basisprincipes van uw blogtaken opsplitsen

De velden die te zien zijn in de kolommen van uw content database en backlog zijn ook te vinden in elke blog taak. Open de weergave van uw Taak om de naam, status, toegewezen persoon en deadline van de taak te zien.

Als u verder scrolt, komt u bij de aangepaste velden die automatisch worden meegeleverd met ons sjabloon voor het schalen van content. Hier volgt een kort overzicht van wat ze zijn en hoe we ze gebruiken:

Type content : Omdat dit sjabloon is gemaakt door ons blogteam, lijkt elk contenttype op onze algemene aandachtsgebieden. Elk contenttype kan worden bewerkt om bij uw stijl te passen, of het nu gaat om het beschrijven van uw blogonderwerpen, mediatype of afdeling

: Omdat dit sjabloon is gemaakt door ons blogteam, lijkt elk contenttype op onze algemene aandachtsgebieden. Elk contenttype kan worden bewerkt om bij uw stijl te passen, of het nu gaat om het beschrijven van uw blogonderwerpen, mediatype of afdeling Doelpublicatiedatum : De target publicatiedatum staat los van de deadline en de daadwerkelijke publicatiedatum, omdat er nu eenmaal dingen gebeuren._ Het streven naar onze target publicatiedatum helpt het team om onze contentplanning beter te abonneren en indien nodig bij te sturen

: De target publicatiedatum staat los van de deadline en de daadwerkelijke publicatiedatum, omdat er nu eenmaal dingen gebeuren._ Het streven naar onze target publicatiedatum helpt het team om onze contentplanning beter te abonneren en indien nodig bij te sturen Schrijver bron : Om verschillende auteurs bij te houden - intern, extern of beide - gebruik je de schrijversbron om te weten en snel te sorteren op wie is toegewezen aan welke content. Het is vooral handig om de schrijversbron gescheiden te houden van de toegewezen personen als je een bureau gebruikt met een eigen team van meerdere schrijvers

: Om verschillende auteurs bij te houden - intern, extern of beide - gebruik je de schrijversbron om te weten en snel te sorteren op wie is toegewezen aan welke content. Het is vooral handig om de schrijversbron gescheiden te houden van de toegewezen personen als je een bureau gebruikt met een eigen team van meerdere schrijvers Blog Brief URL : Voeg een link toe naar je blogbriefing voor gemakkelijke toegang en snelle bewerkingen

: Voeg een link toe naar je blogbriefing voor gemakkelijke toegang en snelle bewerkingen Draft URL : Vermijd het scrollen door commentaren op Taken of uw inbox van e-mails. Toegang tot concepten rechtstreeks vanuit de blog Taak

: Vermijd het scrollen door commentaren op Taken of uw inbox van e-mails. Toegang tot concepten rechtstreeks vanuit de blog Taak Live Blog URL : Voeg de live link toe aan uw blogtaak voor gemak, betere organisatie en snelheid bij het exporteren van al uw blog URL's

: Voeg de live link toe aan uw blogtaak voor gemak, betere organisatie en snelheid bij het exporteren van al uw blog URL's Publiceerdatum: Uw publicatiedatum is essentieel om te registreren en bij te houden wanneer de content live is gegaan. Door uw gepubliceerde run rates te analyseren, kunt u bepalen of u uw oorspronkelijke targets haalt en deze dienovereenkomstig aanpassen voor toekomstige doelen

Toegang tot de aangepaste velden in uw weergaven rechtstreeks in een blogtaak

Terwijl u de details van uw blogtaken invult, worden deze automatisch bijgewerkt in elke lijst en weergave voor de meest nauwkeurige status. Net als een schone dataset, zal het toevoegen van deze details uw werk gemakkelijker maken om te automatiseren, sorteren, filteren en presenteren bij elke stap.

De automatische updates de visualisatie en onderlinge verbondenheid van elke lijst en weergave in ClickUp hebben een grote rol gespeeld in ons vermogen om onze processen voor het aanmaken van content op te schalen en te ondersteunen. Maar als u toch liever vanuit een andere software voor werkbeheer werkt, zoek dan naar manieren om vergelijkbare aangepaste velden te kopiëren.

Stap 4: Uw content toewijzen

Het enige wat je nog hoeft te doen is je content toewijzen aan de schrijvers, het publiceren op je blog en voila- je bent Klaar! Bijna. 🫣

Het toewijzen van artikelen is aanzienlijk uitdagender als je veel meer content moet verwerken. Voor teams die 10 of zelfs 20 keer zoveel content van hoge kwaliteit willen produceren als ze gewend zijn, is het een kwestie van experimenteren om het juiste tempo te vinden.

Werk je SOP's bij en houd ze altijd bij de hand

Voordat je begint met het delegeren van blogtaken, ondersteun je schrijvers met alle middelen die ze nodig hebben om jouw exacte proces te volgen. Vooral als je voor het eerst met freelancers of bureaus werkt, wil je geen ruimte laten voor fouten als het gaat om de stem van het merk, de vereisten voor het format of productkennis.

Het kan handig zijn om elke taak beschrijving bij te werken en te koppelen aan belangrijke procesdocumenten, zodat je SOP's en stijlgidsen vooraan en in het midden staan. Gelukkig kun je dit automatiseren en hoef je de koppelingen niet handmatig aan elke Taak toe te voegen. En voor meer gedetailleerde processen kun je het volgende overwegen een opgenomen video delen die door elke stap op uw scherm loopt.

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak voor een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp

Het documenteren van elke stap van je content aanmaken is een trefzekere manier om meer van je tijd terug te verdienen in het opschalingsproces. En je zult de impact van deze middelen terugzien in de kwaliteit van elk ontwerp dat je bekijkt.

Houd er rekening mee

Wat de verdeling van de content betreft, kun je je opdrachten het beste spreiden.

Neem je maandelijkse content doel week per week . Wijs content toe in batches zodat schrijvers hun eigen werklast beter kunnen prioriteren zonder het gevoel te hebben dat ze vast komen te zitten door het aantal taken dat voor hen ligt. Dit helpt ook om een consistent publicatieschema te behouden en voorkomt dat je aan het eind van de maand op een stapel content blijft zitten.

Nog een belangrijk punt om te onthouden: je schrijvers beginnen al weken voordat de volgende maand begint met het opstellen van de content voor die maand.

Gebruik natuurlijke taal zoals "over zes weken" of "volgende maand" om vervaldatums en aangepaste velden in ClickUp-taak toe te wijzen

Sommige schrijvers werken het beste wanneer hun content ongeveer zes weken van tevoren wordt geabonneerd. Instelling van target publicatiedatums ruim van tevoren in uw content kalender helpt schrijvers om consequent deadlines te halen met minder haperingen en zonder de kwaliteit van de content te beïnvloeden.

Stap 5: Stel uw maandelijkse weergave samen

Hoewel je blogbacklog en database essentieel zijn voor het schalen van je content, worden de maandelijkse weergaven het meest gebruikt door onze schrijvers.

Als u ons sjabloon voor het schalen van content volgt, vindt u deze weergaven meteen bij het openen van de map, met de titels Deze maand, Laatse maand en Volgende maand. Deze Tabel weergaven zijn een manier voor een editor om de werklast van het team gemakkelijk te beheren.

Visualiseer de werklast van uw team met behulp van automatisch bijgewerkte tabelweergaven, gegroepeerd op het aangepaste veld Schrijverbron in het sjabloon Inhoud schalen van ClickUp

Deze weergave is gegroepeerd op het aangepaste veld Schrijverbron om snel te zien hoeveel blogs elke individuele schrijver of elk team op zijn/haar bordje heeft voor de maand. Toch kan deze weergave worden aangepast om andere belangrijke aspecten van uw werkstroom weer te geven.

Als het zinvoller is voor je team om je maandelijkse content per categorie, pijleronderwerp of toegewezen persoon te visualiseren, dan heb je de mogelijkheid om die wijzigingen in een paar seconden aan te brengen. Het beste van het bereiken van deze stap is _dat het werk dat nodig is om je maandelijkse weergave te bouwen al Klaar is!

Als je je backlog grondig hebt opgebouwd, je content database hebt bijgewerkt en informatie over de belangrijkste taken hebt ingevuld, worden je maandelijkse weergaven automatisch gevuld. Voor de duidelijkheid en het gebruiksgemak hoeft u alleen nog maar de naam van elke weergave aan te passen aan de huidige datum.

Voor de komende maanden dupliceer je gewoon een andere weergave om het werk dat je in het verleden hebt gedaan te bewaren en in de toekomst nieuwe content te blijven bijhouden. Ons blogteam komt zelfs wekelijks bijeen om onze maandelijkse tabelweergave te bespreken, zodat iedereen de meest actuele informatie op één plek heeft.

Misschien heb je al een soortgelijke vergadering om knelpunten met je team te bespreken en realistische tijdlijnen te bepalen. Het is slim om wendbaar te blijven om drastisch te kunnen schalen.

En sinds we de maandelijkse tabelweergave hebben geïntroduceerd in onze wekelijkse vergaderingen, is ons team erin geslaagd om op het nippertje te draaien.

Stap 6: Laat schrijvers opmerkingen toewijzen als de eerste versie klaar is

Het opschalen van uw contentproductieproces is verre van een eenmansshow. Er is efficiënte communicatie en regelmatige updates nodig om ervoor te zorgen dat uw sleutelspelers op de hoogte zijn van de voortgang van het team.

Dit is waar we vertrouwen op een aantal ClickUp's beste functies . 🥇

Om onze werkstromen in beweging te houden, gebruiken we toegewezen commentaar om snel te vermelden en te delegeren actie items rechtstreeks naar de beoordelaar. Aangezien de blogdatabase en uw maandelijkse weergave beide het meest recente commentaar voor elke blogtaak weergeven, is het essentieel om zichtbaarheid te behouden met behulp van commentaar in ClickUp. Maar met zoveel medewerkers die heen en weer communiceren kan commentaar zich opstapelen en moeilijk te doorzoeken zijn.

Vat lange threads met commentaar onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI

Dit opent de deur voor ons team om gebruik te maken van ClickUp AI en de functie Overzicht commentaren thread. Deze AI-functie genereert onmiddellijk een opsomming van lange threads, aantekeningen en updates van elke Taak, zodat u meteen weet wat er nodig is en van wie.

Andere samenwerkingssoftware in de mix voor deze cruciale updates maakt het alleen maar makkelijker voor concepten om door de mazen van het net te vallen-en je wilt niet van koers raken door een miezerige miscommunicatie.

Terwijl managing editors een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteden aan het werken vanuit verschillende Lijsten en weergaven, zijn de schrijvers van content aan het schrijven. ✍🏻

Bij het creëren van content doorlopen onze blogs meerdere bewerkings- en beoordelingsrondes. Om ons exacte proces in het sjabloon voor het schalen van inhoudproductie te volgen, laat je je schrijver zijn conceptlink toevoegen in het aangepaste veld Draft URL. Vervolgens plaatst de schrijver een opmerking in de blog Taak en tagt de reviewer.

Verhoog de productiviteit met gezamenlijk taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

Als u ClickUp-taak gebruikt, kunt u alle discussies over beoordelingen bij elkaar houden in een thread met opmerkingen direct binnen de taak. Vergeet niet de juiste editor toe te wijzen of te vermelden. 🤓

Stap 8: Herzien, publiceren en markeren als Klaar

U hebt de laatste fase bereikt van het creëren van een schaalbaar proces voor het aanmaken van content - er rest u alleen nog een laatste veeg voor de goede orde.

Editors moeten de laatste aanpassingen aan de blog direct in het CMS maken en als het klaar is voor gebruik, de status van de taak bijwerken naar Klaar en reageren in de thread met opmerkingen om de schrijver te laten weten dat het klaar is om live te gaan.

Zodra u de status van een blogtaak hebt gewijzigd van Klaar naar Gepubliceerd, wordt deze automatisch verwijderd uit uw content database en verplaatst naar de Gepubliceerd Lijst. Op deze manier kunt u de actieve werklast van het team overzien terwijl u de voortgang naar uw algemene doel bewaakt.

In de gepubliceerde lijst vindt u een aparte Weergave kalender van alle gepubliceerde berichten. Van dit content kalender is het eenvoudig om te visualiseren hoeveel blogs er elke dag, week of maand worden gepubliceerd om ervoor te zorgen dat je een stabiel publicatieschema aanhoudt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Content-Scaling-Template-3.gif De kalender voor gepubliceerde blogcontent in ClickUp gebruiken /$$$img/

Nadat de status van een blogtaak is ingesteld op Gepubliceerd, wordt deze automatisch bijgewerkt in uw weergave Gepubliceerde Bloginhoud Kalender

Als u merkt dat de overgrote meerderheid van uw content in één keer binnenkomt of in de laatste weken van de maand, kunt u proactief wijzigingen aanbrengen in uw werkstroom voor een consistenter publicatieschema.

Geloof ons, je team zal je hier dankbaar voor zijn. Niemand wil laat werken op die laatste vrijdag. 🍸

Content op schaal onderhouden in ClickUp

Zelfs nadat uw blog is gepubliceerd, is het nooit echt weg. Om de kwaliteitscontent op uw blog up-to-date, nuttig en relevant te houden, is het belangrijk om deze regelmatig te vernieuwen of opnieuw te gebruiken.

Je vinger aan de pols houden van elke blog die je bureau passeert, is een grote uitdaging na het opschalen van je contentmarketingstrategie. Maar als je een tool gebruikt zoals ons aangepaste sjabloon voor het schalen van contentproductie naast een krachtig werkbeheersysteem zoals ClickUp, is het aanzienlijk eenvoudiger om content van hoge kwaliteit op schaal te houden, zelfs over een langere periode.

Ik spreek uit ervaring: deze acht stappen werken.

Het combineren van deze contentmarketingstrategie met ons bewezen sjabloon voor het schalen van content heeft het spel van ons team volledig veranderd bij het schalen van content, en we weten dat het voor jouw team hetzelfde kan doen.

Krijg toegang tot het gratis materiaal dat in deze blog wordt uitgelicht, een uitgebreid Sjabloonbibliotheek tonnen flexibele functies voor werkbeheer over 1.000 integraties en meer als u zich vandaag nog aanmeldt voor ClickUp. 🏆 Aanmelden voor ClickUp