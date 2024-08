Hoe wekelijkse doelen bereiken in 2024 (+30 voorbeelden)

Nieuw instellen doelen voor jezelf klinkt geweldig totdat je echt moeite moet doen om ze te bereiken. 😅

En sommige daarvan kunnen vaag zijn, over-the-top levensplannen waarvan we denken dat ze haalbaar zijn.

Maar ze zorgen er alleen maar voor dat we teleurgesteld zijn als we ze niet halen.

Als je worstelt met het stellen van doelen, nee, dan ben je geen mislukkeling.

Je moet gewoon eerst wekelijkse doelen stellen.

In dit artikel vertellen we je waarom en hoe je wekelijkse doelen moet stellen. We zetten ook de actiestappen op een rijtje om ze consequent te bereiken.

Bonus: We geven je ook een lijst met 30 wekelijkse doelideeën voor wat inspiratie.

Laten we beginnen. 🚀

Wat zijn wekelijkse doelen?

Wekelijkse doelen een groter doel opsplitsen in kleinere taken die je binnen een week wilt bereiken.

Als het stellen van doelen nieuw voor je is, is dit een goede plek om te beginnen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een groot huis wilt, in een chique BMW wilt rijden of een salaris van zes cijfers wilt verdienen.

Dit zijn geweldige ideeën voor een langetermijndoel . Maar je kunt ze niet echt bereiken in een week.

In plaats daarvan, doelen met een wekelijkse focus kunnen meer ongedwongen en minder stressvol zijn, waardoor het veel gemakkelijker is om ze te bereiken.

Waarom een wekelijks doel stellen?

Wekelijkse doelen helpen ons wakker te worden uit deze slaap en meetbare stappen te nemen om onze levensdoelen te bereiken over een bepaalde periode.

Een week is lang genoeg om verschillende taken uit te voeren en aanzienlijke vooruitgang te boeken in de richting van je grotere doel.

Toch is het kort genoeg om je acties aan te passen als je een beetje ontspoort.

De meesten van ons denken echter weinig na over deze kleine stappen en streven naar het grotere doel zonder enig stappenplan. Maar als je ze opsplitst, wordt je uiteindelijke doel beter beheersbaar en haalbaar.

Een ander voordeel van het stellen van weekdoelen is dat ze flexibel zijn. 🤸‍♂️

Je kunt ze aanpassen en afstemmen op activiteiten of slechte werkgewoonten die kunnen verhinderen dat je je persoonlijke doelen bereikt.

Het stellen van wekelijkse doelen kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je een uitsteller bent. Je kunt voor elke dag een kortetermijndoel stellen en de dingen dagelijks doen in plaats van je te haasten naar het einde van de week.

Bovendien zorgt het bereiken van wekelijkse doelen voor een momentum voor vooruitgang en motiveert het je om je aan je plan te houden.

Als je er helemaal klaar voor bent en deze fantastische methode voor het stellen van wekelijkse doelen wilt uitproberen, zijn hier enkele ideeën voor wekelijkse doelen om je op weg te helpen.

30 Voorbeelden van wekelijkse doelen

Van carrièredoelen tot aandacht voor zelfzorg, je kunt wekelijkse doelen stellen voor alle lagen van de bevolking.

Als je nog moet beslissen op welk gebied je je wilt concentreren, zijn hier een paar ideeën voor wekelijkse doelen om je te helpen:

Carrièredoelen

wil je groeien op je werk en anderen voor zijn?

Probeer deze ideeën voor carrièredoelen eens uit:

Leer de Pomodoro methode voor tijdmanagement

Woon een netwerkevenement bij om nieuwe connecties op te bouwen

Ruim je inbox op je werk op

Neem deel aan een training om jezelf bij te scholen

Uw deadlines op tijd halen

Financiële doelen

Geld besparen staat op ieders verlanglijstje. 🧞‍♂️

Hier lees je hoe je dat kunt doen met wekelijkse doelen:

Open een beleggingsrekening

Een week lang niet online winkelen

Een week lang niet uit eten gaan

Onderhandelen over de prijs van je volgende aankoop

Spaar geld noodfonds

Gezondheids- en fitnessdoelen

Wees niet jaloers op die fitte collega of vriend. Ga in plaats daarvan aan de slag met deze ideeën voor fitnessdoelen:

Neem elke dag acht uur slaap

Drink water in plaats van koolzuurhoudende dranken

Ga deze week drie keer naar de sportschool

Kook deze week al je maaltijden thuis

Doe deze week drie keer aan yoga

Maak een wandeling na de lunch of het avondeten

Zelfzorg en mentale gezondheidsdoelen

Dit is hoe je voor jezelf kunt zorgen met wekelijkse doelen te midden van een hectisch werkleven:

Neem een pauze van sociale media

Mediteer elke dag tien minuten

Kijk een aflevering van FRIENDS 😉

Organiseer je kamer

Lees een hoofdstuk uit een boek

Houd een dankbaarheidsdagboek bij

Relatiedoelen

Koester je relaties met deze goede wekelijkse doelen:

Praat bij met een oude vriend

Bel uw ouders

Organiseer een filmavond met je familie

Videobellen met een goede vriend

Creëer een routine van "We time" met je partner

Leuke doelen

Wil je iets nieuws proberen?

Probeer een van deze leuke voorbeelden van wekelijkse doelen:

Stuur een onverwacht cadeau naar een vriend of collega

Ga op dansles of leer bakken

Doe vrijwilligerswerk bij een NGO (niet-gouvernementele organisatie)

Maak een nieuwe afspeellijst voor de sportschool

Zoek zeven dingen in je kast om te doneren

Bonus: SMART-doelen voor studenten

Hoe bereik je je wekelijkse doelen?

Heb een wekelijkse focus

Beslis voordat je aan een wekelijks idee begint te werken over een wekelijkse focus.

Je wekelijkse focus kan van alles zijn, een zin, een citaat of een gedicht. Iets dat je inspireert en je de motivatie geeft om een beter doel te stellen.

Neem elke week een specifiek moment om je wekelijkse focus te bepalen. Idealiter is dat voordat de week begint, waarschijnlijk op een zondagmiddag of -avond.

Gebruik deze tijd om jezelf in de schijnwerpers te zetten en na te denken over wat je de komende week wilt bereiken.

Het kan zijn persoonlijk projectbeheer of een professioneel doel . Bekijk daarnaast wekelijks je doel met betrekking tot je maandelijkse doelen of een driemaandelijks doel .

Markeer deze tijd op je kalender en probeer je aan dit wekelijkse schema te houden. Het idee is om van het stellen van wekelijkse doelen een gewoonte te maken.

Gebruik het SMART-doelenkader

Om je doelen te bereiken, moet je een SMART doel hebben.

De SMART doel kader staat voor:

S specifiek : je wekelijkse doel moet duidelijk en niet vaag zijn

specifiek je wekelijkse doel moet duidelijk en niet vaag zijn M easurable : je wekelijkse doelen moeten je tastbare resultaten geven

easurable je wekelijkse doelen moeten je tastbare resultaten geven Bereikbaar : het wekelijkse korte termijn doel moet realistisch en haalbaar zijn. Je wilt geen verreikende persoonlijke of carrièredoelen stellen en je vervolgens een underachiever voelen

: het wekelijkse korte termijn doel moet realistisch en haalbaar zijn. Je wilt geen verreikende persoonlijke of carrièredoelen stellen en je vervolgens een underachiever voelen Relevant :**Je doel moet in lijn zijn met je wekelijkse focus. Stel een kortetermijndoel dat je een stap dichter bij je doel brengt

:**Je doel moet in lijn zijn met je wekelijkse focus. Stel een kortetermijndoel dat je een stap dichter bij je doel brengt **Tijdgebonden: je moet een tijdsbestek hebben om je wekelijkse doelen te bereiken. Als je een deadline stelt, helpt het je om proactiever te worden en harder te werken aan je persoonlijke doelen

Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen: "Ik zal mijn omzet deze week verhogen," kun je zeggen: "Ik zal deze week tien productdemo's organiseren." 🙌

Dat geeft je een specifiek, meetbaar en haalbaar doel. Het is relevant voor de doelstelling van je bedrijf om de maandelijkse verkoop te verhogen. En je hebt dit doel tijdgebonden gemaakt door jezelf een week te geven.

**_Vraag je je af hoe doelen verschillen van doelstellingen?

Bekijk onze gedetailleerde_ doelen vs. doelstellingen gids.

Schrijf je doelen op

Zodra je een goed weekplan hebt met behulp van het SMART-doelenkader, moet je het opschrijven.

waarom?

Het heeft te maken met je hersenwetenschap .

Als je nadenkt over je wekelijkse doelen, gebruik je meestal de rechterkant van je hersenen die geassocieerd wordt met verbeelding en creativiteit. In principe stel je je gewoon dingen voor.

Maar als je het opschrijft, vertel je je linkerbrein (de logische kant) dat je er iets aan wilt doen. Dit klopt tegen je onderbewustzijn, wat je helpt om een uitvoerbaar plan te maken.

Doelen opschrijven geeft je ook de voldoening om die kleine vakjes op je checklist af te vinken. ✅

Om verschillende doelen op te schrijven, kun je een mooie wekelijkse planner of organizer . Je kunt online ook een afdrukbaar plannersjabloon vinden. Nog beter is het om een online tool te gebruiken voor het bijhouden van doelen.

Zorg er wel voor dat je de hele week toegang hebt tot deze weekplanner of tool.

Bonus: Schema sjablonen

Een groter doel afbreken

Om je grotere doel te bereiken, moet je het opsplitsen in kleinere, beheersbare doelen. Dit maakt het gemakkelijker om te bereiken.

Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een driemaandelijks doel en mijlpalen stellen voor elke maand.

Stel vervolgens wekelijkse doelen om dichter bij elke mijlpaal te komen. Je kunt ze zelfs verder opsplitsen in dagelijkse doelen .

Maar wanneer je doelen opsplitst, zorg er dan voor dat elk minidoel (of het nu een wekelijks of dagelijks doel is) terug te koppelen is aan een groter doel. Dit zal je helpen om aan het grotere plaatje te denken en de motivatie te krijgen om je doelen te bereiken.

Verantwoordelijk blijven met het stellen van doelen

Als je moeite hebt om op schema te blijven, kun je een verantwoordingspersoon inschakelen. Dat kan je teamleider, manager of zelfs een vriend zijn. 👯‍♀️

Voor degenen die alleen gaan, kun je accountabilityverklaringen instellen die je herinneren aan de huidige en komende weekdoelen. Deze zijn actiepunten of mijlpalen waartoe je je verbindt en die je binnen een bepaald tijdsbestek voltooit.

Zorg ervoor dat ze specifiek en meetbaar zijn, zodat je weet wanneer je hun doel hebt bereikt.

Een andere manier om verantwoordelijk te blijven is het gebruik van een app om doelen bij te houden.

Gebruik een hulpmiddel om doelen bij te houden

Een hulpmiddel voor het bijhouden van doelen zoals ClickUp kan u helpen door te zetten en uw doelen week na week te verpletteren.

ClickUp is een van de met de hoogste waardering projectmanagementsoftware gebruikt door teams en individuen om hun persoonlijke doelen of professionele wekelijkse doelen te beheren.

Het biedt verschillende functies voor het bijhouden van doelen waarmee je meetbare doelen kunt stellen, je voortgang kunt bijhouden en een wekelijkse evaluatie kunt uitvoeren.

Bij ClickUp hebben we zelfs wekelijkse doelen om onze zakelijke doelen in kleinere haalbare taken.

**Hoe doen we dat?

Door wekelijkse scorekaarten op te stellen met behulp van Doelen in ClickUp.

Wekelijkse scorekaarten en voortgangspercentages bekijken in de doelmap van ClickUp

Deze scorekaarten helpen onze teams om hun werk op te splitsen in kleinere actiestappen en geven hen elke dag een gevoel van doelgerichtheid. Elk teamlid stelt vier tot vijf doelen om te weten wat ze die dag moeten bereiken.

Wekelijkse scorekaarten laten onze projectmanagers ook weten waar elk lid aan werkt en of hun inspanningen uitmonden in onze grotere bedrijfsdoelen.

Hier zijn enkele van de functies voor het bijhouden van doelen in ClickUp die u ook kunt gebruiken om uw wekelijkse doelen te bereiken:

Doelen stel doelen met duidelijke deadlines en meetbare doelen. U kunt elke Doelsectie een naam geven, een beschrijving schrijven enstartdata envervaldatums *Doelen: volg je wekelijkse doelen door tastbare doelen te stellen. Kies voor verschillende doelen zoals valuta, waar of onwaar, numerieke en taakdoelen

Doelmappen groepeer wekelijkse doelen, maandelijkse doelen,OKR's,of KPI's en bepaal wie er toegang toe heeft

Wekelijkse scorekaarten: bepaal topinitiatieven voor de komende week . Deel wekelijkse scorekaarten met je team om ze te vertellen aan welke verschillende doelen je gaat werken

bepaal topinitiatieven voor de komende week Deel wekelijkse scorekaarten met je team om ze te vertellen aan welke verschillende doelen je gaat werken Dashboards : bekijk en deel je doelen op een Dashboard om snel te kunnen verwijzen naar wekelijkse of maandelijkse doelen. U kunt gemakkelijk inzicht krijgen in uw SMART Doel op één plaats

bekijk en deel je doelen op een Dashboard om snel te kunnen verwijzen naar wekelijkse of maandelijkse doelen. U kunt gemakkelijk inzicht krijgen in uw SMART Doel op één plaats Epics : verdeel grotere bedrijfsdoelen in kleinere taken. Maak doelen onder elke Epic en koppel lijsten en taken aan deze doelen

verdeel grotere bedrijfsdoelen in kleinere taken. Maak doelen onder elke Epic en koppel lijsten en taken aan deze doelen Checklists : maak een takenlijst metSubtakenom je dagelijkse doel te definiëren. Je kunt ookTerugkerende checklists voor veelvoorkomende taken die u elke week moet doen

maak een takenlijst metSubtakenom je dagelijkse doel te definiëren. Je kunt ookTerugkerende checklists voor veelvoorkomende taken die u elke week moet doen Sjablonen : aanmaken en opslaanSjablonen voor gemeenschappelijke wekelijkse doelen en deel ze met andere teams. Van dagelijkse taak naarChecklist sjablonener is een grote verscheidenheid om u te helpentijd te besparen en wekelijkse doelen beter te beheren

Wie heeft er baat bij het stellen van doelen?

Het stellen van doelen is een krachtig hulpmiddel waar veel verschillende teams en organisaties baat bij hebben. Hoewel het stellen van doelen eenvoudig lijkt, kan de impact aanzienlijk zijn voor zowel individuen als groepen. In dit gedeelte bespreken we de soorten teams die baat kunnen hebben bij het stellen van doelen en hoe het hun prestaties positief kan beïnvloeden.

Managers: Een van de belangrijkste begunstigden van het stellen van doelen zijn managers. Het stellen van doelen biedt een kader voor planning en uitvoering, waardoor ze hun team effectief kunnen sturen in de richting van het bereiken van specifieke doelen. Dit bevordert een betere besluitvorming en geeft duidelijkheid over wat ieder individu binnen het team moet bereiken.

Bedrijfseigenaren: Voor bedrijfseigenaren is het stellen van doelen cruciaal voor het stimuleren van groei en succes. Het helpt hen de richting van hun bedrijf te bepalen en vast te stellen meetbare doelstellingen om de voortgang te volgen. Door duidelijke doelen te stellen, kunnen bedrijfseigenaren de inspanningen van hun team afstemmen op het bereiken van belangrijke mijlpalen die bijdragen aan het algehele succes van de organisatie.

Begin met het bijhouden van uw wekelijkse doelen met ClickUp

Onthoud dat uw wekelijkse doel niet perfect hoeft te zijn. Het moet net slim genoeg zijn om u te helpen elke dag een beetje vooruitgang te boeken.

Een slim hulpmiddel om uw doelen bij te houden, zoals ClickUp, kan u hierbij enorm helpen.

Van het instellen van allerlei doelen met wekelijkse scorekaarten tot het bijhouden van je taken met Herinneringen clickUp is die vriend die u bij elke stap zal helpen.

Maar het beste deel is dat de meeste van deze functies beschikbaar zijn gratis !

_Waarom dan wachten? Gebruik ClickUp gratis om uw wekelijkse doelen te organiseren en we wedden dat niemand u kan tegenhouden om uw overwinningsdansje te doen. 🕺