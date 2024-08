10 beste contentkalender-softwaretools in 2024

Het is bijna onmogelijk om in een oogwenk een succesvolle social media-strategie uit te voeren. U moet van tevoren een abonnement afsluiten, bronnen verzamelen en samenwerken met anderen om content te creëren die de aandacht van uw publiek zal trekken.

Al deze abonnementen, onderzoeken en creativiteit hebben een thuis nodig. Dat is waar software voor contentkalenders om de hoek komt kijken.

Met de juiste tool voor de contentkalender wordt het voorbereiden van het komende kwartaal of de komende maand een fluitje van een cent. Zonder dit hulpmiddel blijf je je afvragen of je ontwerpen klaar zijn, je samenwerkingen bevestigd zijn of je productlancering serie heeft goedkeuring.

In dit artikel bespreken we de beste softwareprogramma's voor contentkalenders die momenteel verkrijgbaar zijn. We belichten de sleutel functies, limieten en abonnementen zodat je de juiste keuze kunt maken voor jouw behoeften.

Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in software voor social media kalenders?

Dus je bent klaar om de spreadsheets en checklists te dumpen en een betere manier te vinden om je content voor het komende jaar te abonneren. Maar wat maakt de ene content kalendertool beter dan de andere?

Voordat je je opties kunt evalueren, moet je eerst je doelen bepalen. Moet je alleen social media content plannen of een mix van verschillende content types? Wilt u liever visueel plannen met een drag-and-drop interface, of is een Kanban-bord meer jouw stijl? Heb je een eenvoudige werkstroom nodig of veel aanpassingsmogelijkheden? 🛠️

Als je uitzoekt wat je wilt en nodig hebt, bespaar je tijd en energie en kun je je beter concentreren.

Afgezien van je persoonlijke doelen, helpen goede softwareprogramma's voor contentkalenders je daarbij:

Je content te abonneren en te organiseren

Uwkalender voor contentmarketing in één oogopslag

Sla ideeën voor content op en vind ze wanneer u ze nodig hebt

Gemakkelijke weergave van deadlines, deadlines en voortgang

Bespaar tijd dankzij workflows, processen en automatiseringen

Op één plek samenwerken met bureaus, freelancers en makers van content

Integreer met besturingssystemen en tools die u al gebruikt, zoals iOS, Android, WordPress of Webflow

Houd deze functies en voordelen in gedachten terwijl je de opties bekijkt. Voeg ze toe aan je persoonlijke doelen en je hebt een checklist op maat om je te helpen bij het vinden van je ideale software voor contentkalenders.

Er zijn duizenden marketingtools die allemaal om je aandacht vragen. Zelfs binnen de niche van de contentkalenders zijn er genoeg opties. Om je tijd te besparen, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste apps voor contentkalendersoftware die momenteel beschikbaar zijn. 🤩

Taken eenvoudig verslepen in de weergave van de kalender om deadlines te bewerken, nieuwe taken te maken of ze te verwijderen

Hier bij ClickUp willen we één app maken om ze allemaal te vervangen, inclusief apps voor contentkalenders.

Onze unieke benadering van productiviteit en teamwork geeft u de tools en functies die u nodig hebt om een georganiseerd en productief lid van uw marketingteam te zijn. Gebruik ClickUp voor uw taakbeheer behoeften en bouw een intuïtieve content kalender die naadloos aansluit bij hoe jullie als team werken.

Start het proces met ClickUp's sjabloon voor de kalender voor content of Sjabloon voor sociale media of bouw uw eigen versie vanaf de grond op. Onze kalender weergave maakt het gemakkelijk om te zien wat er gebeurt en wanneer, met aanpasbare kleur-gecodeerde categorieën en deadlines. Wissel naar een andere weergave voor een Kanban-bord of een tijdlijn met vooraf aangepaste velden die de belangrijkste details markeren. 👀

ClickUp biedt u zoveel meer dan alleen een functie voor een kalender voor content, zonder afbreuk te doen aan de ervaring. Spiegel de manier waarop u op andere gebieden werkt met behulp van ClickUp's dashboard voor projectmanagement . Als u de manier waarop u als marketingteam werkt wilt verbeteren, is ClickUp een uitstekende optie.

Sjabloon voor inhoudskalender door ClickUp

Probeer ClickUp's sjabloon voor de contentkalender

ClickUp beste functies:

Geef uw content kalender weer in 15+ verschillende aanpasbare formats, inclusiefWeergave kalenderkanban-weergave, tijdlijnweergave en lijstweergave

Teamleden taggen, taken toewijzen en communiceren via opmerkingen

Versnel uw werkstroom metgratis sjablonen* Stroomlijn herhaalde processen met behulp van automatisering

Nuttige integraties met tools zoals Google Drive, Google Agenda, Salesforce en meer

Controleer uw contentkalender wanneer dan ook met online en offline modi* Werk naadloos samen met freelancers en bureaus met aangepaste toegangsrechten

ClickUp limieten:

Aangezien u ClickUp kunt gebruiken voor al uw content kalender ensoftware voor projectmanagement behoeften, kunnen sommige gebruikers het in het begin overweldigend vinden

Er zijn enkele limieten met de mobiele app, maar er komt binnenkort een nieuwe metClickUp 3.0 ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (6.600+ beoordelingen)

4.5/5 (6.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. CoSchedule

Via CoSchedule CoSchedule is een plannings- en marketing planning tool is ontworpen om zowel redactionele als sociale content gemakkelijk te beheren vanaf één platform. Met het platform kun je taken toewijzen, je kalender delen met hogere leidinggevenden en gemakkelijk wijzigingen aanbrengen als de abonnementen veranderen. Gebruik de tool om je content te abonneren en publiceer vervolgens sociale berichten op verschillende sociale netwerken zonder het platform te verlaten.

CoSchedule beste functies:

Zie waar je aan werkt op verschillende media in één content kalender

Wijzig je abonnementen in een handomdraai met de drag-and-drop functie

Abonneer, ontwerp en publiceer content voor sociale media en geïntegreerde campagnes voor sociale media

Deel uw marketingkalender en voortgang met interne belanghebbenden met één koppeling

CoSchedule limieten:

Sommige van de meer nuttige functies, zoals team uitnodigingen en discussies, zijn vergrendeld achter betaalde abonnementen

Sommige gebruikers willen meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden

CoSchedule prijzen:

Marketing Kalender Free : Gratis

Gratis Marketing Kalender Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Marketing Suite: Neem contact op voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (100 + beoordelingen)

4.4/5 (100 + beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

3. Buffer

Via Buffer Buffer is dankzij het gebruiksgemak een veelgebruikt hulpmiddel voor social media-kalenders en -planning voor social media-managers. Buffer is ontworpen om social mediamarketingteams te helpen op één plek social mediaposts te publiceren op een bereik van social mediaplatforms. De toevoeging van een AI-assistent geeft teams ook de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het genereren van ideeën en het hergebruiken van content op verschillende sociale mediaplatforms.

Buffer beste functies:

Gebruiksvriendelijk dashboard voor social media-publicaties voor interne en externe medewerkers

Toegang tot geïntegreerde publicaties op de meeste sociale mediaplatforms

AI-assistent om te helpen met ideeën encontent herschrijven* Werkstromen voor goedkeuring om samenwerken als een team gemakkelijker te maken

Bufferlimieten:

Er is geen toegang tot live ondersteuning

Sommige gebruikers rapporteren problemen met social media accounts die onverwacht worden verbroken

Buffer prijzen:

Gratis: Gratis

Gratis Essentials: $6 per maand voor 1 kanaal

$6 per maand voor 1 kanaal Teams: $12 per maand voor 1 kanaal

$12 per maand voor 1 kanaal Agentschap: $120 per maand voor 10 kanalen

Buffer beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (900+ beoordelingen)

4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4. Sociaal sprout

Via Sociaal sprout Sprout Social promoot zichzelf als een alles-in-één tool voor sociale-mediabeheer. Het is een platform waar je een content kalender kunt maken en social media posts kunt inplannen, maar ook optimaal gebruik kunt maken van social listening en engagement. Als uw content strategisch doel is om uit te blinken in betrokkenheid, kan een platform als dit een nuttige optie zijn.

Sprout Social beste functies:

Zien wat er gebeurt en organiserenberichten en nieuwsbrievenmet een centrale hub of kalender

Social listening uitvoeren op hashtags, vermeldingen en zoekopdrachten

Content plannen volgens ingebouwde, aanbevolen publicatietijden

Content door het systeem verplaatsen met goedkeuringsworkflows

Sprout Social limieten:

Sommige gebruikers vinden de navigatie overweldigend

Sommige gebruikers rapporteren problemen met taggen bij het publiceren van content op social media accounts

Sprout Social prijzen:

Standaard: $ 249/gebruiker per maand

$ 249/gebruiker per maand Professioneel: $ 399/gebruiker per maand

$ 399/gebruiker per maand Geavanceerd: $499/gebruiker per maand

$499/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (2.400+ beoordelingen)

4.4/5 (2.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

5. SocialPilot

Via SocialPilot SocialPilot is een tool voor sociale-mediamarketing met een functie voor een kalender voor content. Abonneer op content , plan naar de sociale mediaplatforms en blijf betrokken met een alles-in-één sociale inbox. Nodig leden van uw team, freelancers en belanghebbenden uit om met u samen te werken en beheer uw sociale media vanaf één plek.

SocialPilot beste functies:

Bekijk het grote geheel met weergaven voor maand, week en dag

Mogelijkheid om uw weergave te filteren om specifieke groepen of sociale mediaplatforms te zien

Maak wijzigingen in uw content kalender met een drag-and-drop systeem

Eenvoudig content dupliceren en inplannen voor de toekomst

SocialPilot limieten:

Sommige gebruikers wensten dat er meer functies waren waarmee ze zich konden bezighouden met gepubliceerde content

Het is niet altijd mogelijk om andere pagina's of gebruikers te taggen bij het plannen van social media content

SocialPilot prijzen:

Professioneel: $30 per maand voor 1 gebruiker

$30 per maand voor 1 gebruiker Klein team: $50 per maand voor 3 gebruikers

$50 per maand voor 3 gebruikers Agentschap: $100 per maand voor 6 gebruikers

$100 per maand voor 6 gebruikers Agency+: $200 per maand voor onbeperkte gebruikers

SocialPilot beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot is een alles-in-één marketingplatform dat wordt gebruikt door bureaus en grote teams om niet alleen het plaatsen van sociale media en redactionele content te beheren, maar ook volledige contentmarketingcampagnes en strategieën voor sociale media. Als je HubSpot al gebruikt of wilt investeren in een nieuw systeem, zul je blij zijn om te weten dat functies voor sociale media en kalenders voor content beschikbaar zijn.

HubSpot beste functies:

Bouw campagnes en publiceer content naar sociale media vanuit één platform

Koppel interacties terug naar je HubSpot CRM

Krijg suggesties over de beste plaatsingstijden voor je social media-kanalen

Gebruik analyses en integraties met HubSpot's CRM om strategische beslissingen te nemen

HubSpot limieten:

Het platform van HubSpot kan overweldigend aanvoelen, vooral als je je ook abonneert op andere gebieden zoals Sales en CRM

Social media functies zijn alleen beschikbaar in de Professional en Enterprise-abonnementen

HubSpot prijzen:

Gratis: Gratis

Gratis Starters: Vanaf $20/maand

Vanaf $20/maand Professioneel: Vanaf $890/maand

Vanaf $890/maand Enterprise: Vanaf $3.600/maand

HubSpot beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (9.400+ beoordelingen)

4.4/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.500+ beoordelingen)

7. Evernote

Via EvernoteEvernote is in de eerste plaats een app voor het maken van aantekeningen, ontworpen om gebruikers te helpen ideeën vast te leggen en projecten en projectmanagement te beheren nog te doen lijsten . Binnen Evernote kun je de functies gebruiken om je eigen lichtgewicht content kalender te maken en er vervolgens samen met anderen aan te werken dankzij de Teams functies. Hoewel het strikt genomen geen hulpmiddel voor sociale-mediakalenders is, is het handig om te weten dat je Evernote voor je team kunt gebruiken content management ook.

Evernote beste functies:

Samenwerken met leden van een team met gedeelde aantekeningen

GebruikEvernote's vooraf gemaakte sjablonen om uw eigen social media-campagnes een kickstart te geven

Bouw een bibliotheek met sjablonen, handleidingen en tools voor sociale mediakalenders voor uw sociale mediateam

Gebruik functies zoals selectievakjes om te zien waar u zich in de werkstroom bevindt

Beperkingen van Evernote:

Met een focus op aantekeningen maken en productiviteit mist Evernote functies die normaal gesproken worden geassocieerd met tools voor social media kalenders

Sommige gebruikers rapporteren problemen met delen en bewerking van toestemmingen voor gebruikers

Evernote prijzen:

Gratis: Gratis

Gratis Evernote Teams: $14.99/gebruiker per maand

Evernote beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

8. Verzendbaar

Via Verzendbaar Sendible is een sociaal medium tool voor planning, monitoring en rapportage . Het is een hulpmiddel voor sociale media dat is ontworpen voor bureaus die meerdere clients beheren, maar u kunt het ook gebruiken als uw interne software voor het plannen van content. Plan content in bulk, pas afbeeldingen aan voordat je ze post en maak het makkelijker met goedkeuringsworkflows.

Sendible beste functies:

Stroomlijn je proces met ingebouwde sjablonen

Nodig belanghebbenden of makers van content uit om bij te dragen aan uw kalender

Gebruik wachtrijen om je social media feed gevuld te houden met content

Krijg een visuele weergave van uw content met een maandelijkse kalenderweergave

Sendible beperkingen:

Sommige gebruikers vinden dat de functies voor analyse en rapportage beperkt zijn in vergelijking met andere opties

Sommige gebruikers zeggen dat het gebruik van de mobiele app soms een uitdaging kan zijn

Sendible prijzen:

Creator: $29 per maand voor 1 gebruiker

$29 per maand voor 1 gebruiker Traction: $89 per maand voor 4 gebruikers

$89 per maand voor 4 gebruikers Schaal: $199 per maand voor 7 gebruikers

Sendible beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

9. StoryChief

Via StoryChief StoryChief is een AI-aangedreven content aanmaken en SEO-platform. Het is ontworpen om teams voor content te helpen met hun abonnementen content te plannen, te creëren en te plannen op sociale media en blogplatforms. StoryChief's content kalender tool helpt u te organiseren met kleur-gecodeerde categorieën, redactionele campagne management en integraties met populaire platforms en tools.

StoryChief beste functies:

Werk samen met contentbriefings en goedkeuringsworkflows

Bekijk uw content kalender en wat er gebeurt met een gebruiksvriendelijke maand weergave

Publiceer content automatisch op sociale mediaplatforms

Analyseer het succes van recente contentcampagnes

StoryChief limieten:

Als je met een groot team werkt, missen sommige editors misschien de mogelijkheid om suggesties achter te laten in contentstukken

Sommige gebruikers willen statussen kunnen toewijzen om hun werkstroom beter te beheren

StoryChief prijzen:

Individuen: Vanaf $40 per maand

Vanaf $40 per maand Marketing Team : Vanaf 220 dollar per maand voor 4 gebruikers

Vanaf 220 dollar per maand voor 4 gebruikers Publisher Team: Vanaf $900 per maand voor 10 gebruikers

Vanaf $900 per maand voor 10 gebruikers Bureaus: Vanaf $440 per maand voor 3 werkruimten (4 gebruikers per werkruimte)

StoryChief beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. ContentStudio

Via ContentStudio ContentStudio is een alles-in-één social media-tool die is ontworpen om bureaus en marketingteams te helpen bij het abonneren, beheren en groeien. Een robuuste functie voor de content kalender wordt aangevuld met een AI schrijfassistent en sociale inbox, zodat teams kunnen tijd besparen en de manier waarop ze werken stroomlijnen. Abonneer en publiceer verschillende soorten content op je sociale profielen, krijg inzicht in wanneer je moet posten en beheer publicatiewachtrijen zodat je kalender niet leeg raakt.

ContentStudio beste functies:

Bouw je content abonnementen in een interactieve, deelbare content kalender

Maak content pipelines en wachtrijen op basis van aangepaste onderwerpen

Goedkeuringen van content versnellen om het proces voor socialemediamarketeers te versnellen

Gebruik automatisering om uw content kalender gevuld te houden met relevante social media posts

ContentStudio limieten:

Functionaliteit op de mobiele app kan beperkter zijn dan de desktop-ervaring

Sommige gebruikers zouden willen dat er meer inzichten beschikbaar waren via de analytics

ContentStudio prijzen:

Starter: $25 per maand voor 1 gebruiker

$25 per maand voor 1 gebruiker Pro: $49 per maand voor 2 gebruikers

$49 per maand voor 2 gebruikers Agentschap: $99 per maand voor 5 gebruikers

ContentStudio beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

Begin met het plannen van content met software voor inhoudskalenders

Met de juiste software voor contentkalenders kunt u tijd besparen, uw werkstroom versnellen en de samenwerking vereenvoudigen. Of je nu een redactionele kalender nodig hebt voor je uitgeversimperium of een kalender voor sociale media voor uw merk deze tools kunnen helpen om het publiceren gemakkelijker te maken. 🙌

Als je op zoek bent naar een tool die je niet alleen helpt je doelen op het gebied van contentstrategie te bereiken, maar ook projectmanagement en samenwerking, probeer dan ClickUp. Neem contact op met ons team of meld u vandaag aan om een betere, meer verenigde manier te ontdekken om samen te werken als een team.