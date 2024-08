15 Gratis Evernote Sjablonen voor het maken van notities in 2024

Als je productiviteit graag hackt, weet je hoe waardevol apps voor het aantekeningen maken kunnen zijn. Van het noteren van ideeën voor je volgende project tot het plannen van doelen van projecten en het creëren van een kennisbank voor alle belangrijke informatie, bieden deze tools inzicht om je volgende stap te zetten. Maar deze data hubs kunnen ook veel tijd kosten om op te bouwen en te beheren.

Dat is waar sjablonen om de hoek komen kijken. Vooraf ontworpen lay-outs maken het gemakkelijk om relevante informatie in te voegen om de documenten en aantekeningen te maken die je nodig hebt om je prestaties te verbeteren. Of je nu op zoek bent naar Evernote sjablonen of sjablonen van Evernote alternatieven, wij hebben alles voor je.

Hier bespreken we wat een Evernote sjabloon is, lichten we vijf van de beste sjablonen uit en delen we 10 alternatieve Evernote sjablonen die je vandaag nog kunt proberen. 🛠️

Wat is een Evernote sjabloon?

Evernote is een van de vele apps voor het aantekeningen maken . Deze tools zijn ontworpen om je het drukke werk uit handen te nemen en structuur aan te brengen in je denk- of werkproces.

Via Evernote Evernote sjablonen zijn gestructureerde of geformatteerde lijsten en pagina's met aantekeningen om je te helpen tijd te besparen . Er zijn zowel gratis sjablonen als betaalde sjablonen. Als je een betaalde Evernote account hebt kunt u een nieuwe aantekening of sjabloon maken op basis van uw specifieke zakelijke of persoonlijke behoeften.

Veel sites van derden, waaronder ClickUp, maken ook Evernote sjablonen die je kunt gebruiken met Evernote of een ander Evernote sjabloon nog te doen app . Ook deze sjablonen zijn bedoeld om je proces te stroomlijnen en het gemakkelijker te maken om ideeën op te schrijven en overbodige Taken te voltooien. ✅

Vergelijk_ Evernote Vs Notion !

Wat maakt een goed Evernote sjabloon?

Niet alle AI-tools voor notuleren zijn gelijk. Sommige zijn beter dan andere, vooral als je een hulpmiddel nodig hebt om aantekeningen te maken voor business in plaats van persoonlijk gebruik. ✍️

Hier lees je wat je moet zoeken in de beste sjablonen voor Evernote:

Een duidelijke en georganiseerde structuur: Een deel van het maken van aantekeningen is georganiseerd blijven en een layout maken die het gemakkelijk maakt om sleutelinformatie te bekijken. Zoek Evernote sjablonen of maak een nieuwe aantekening met opsommingstekens, kopteksten, secties en andere structurele elementen

Een deel van het maken van aantekeningen is georganiseerd blijven en een layout maken die het gemakkelijk maakt om sleutelinformatie te bekijken. Zoek Evernote sjablonen of maak een nieuwe aantekening met opsommingstekens, kopteksten, secties en andere structurele elementen **Een van de redenen waarom mensen apps gebruiken om aantekeningen te maken is dat ze belangrijke informatie kunnen bijhouden. Zoek een app met intuïtieve navigatie zodat je weet waar alles staat

Aanpassing: Evernote sjablonen moeten aanpasbaar zijn om de content op te splitsen in segmenten die zinvol zijn - of een waarbij je een taal kunt kiezen die voor jou werkt

Evernote sjablonen moeten aanpasbaar zijn om de content op te splitsen in segmenten die zinvol zijn - of een waarbij je een taal kunt kiezen die voor jou werkt Samenwerking:Sjablonen voor productiviteit werken het beste als je ze samen met je team kunt gebruiken. Als je van plan bent om een origineel Evernote sjabloon te gebruiken om vergaderingen bij te houden, agenda's te maken en projecten te volgen, zoek er dan een die naadloze samenwerking biedt

5 Evernote sjablonen

Klaar om een Evernote sjabloon te vinden om je werkstromen te stroomlijnen of je leven te organiseren?

We hebben een lijst samengesteld met vijf opties uit de sjablonengalerij van Evernote, of je nu gezamenlijke boodschappenlijstjes wilt maken, inzichten uit vergaderingen wilt halen of manieren wilt vinden om je brainstormproces een boost te geven. 🤔

1. Evernote sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen

via Evernote

Het sjabloon voor vergadernotities van Evernote heeft vier gestructureerde secties voor vergaderdetails, follow-ups, beslissingen en afsluiting. Het is gemakkelijk om een nieuwe aantekening toe te voegen en op het sjabloon te klikken om het in te vullen voordat een vergadering begint, zodat je de relevante projectinformatie hebt zodat iedereen weet wat er wordt besproken.

Noteer tijdens de vergadering de opmerkingen en beslissingen die door elk lid van het team zijn vermeld. Zorg ervoor dat je details uit de discussie toevoegt en alle relevante informatie zoals middelen die nodig zijn voor de volgende stappen en leden van het team die afhankelijkheid moeten deblokkeren.

Wijs na de vergadering vervolgtaken toe aan relevante leden van het team. Vermeld de target deadlines, de prioriteit en alle aanvullende informatie die teamleden moeten weten over de reikwijdte van het werk.

2. Evernote vergaderagenda sjabloon

via Evernote

Vaak vinden werknemers dat vergaderingen tijdrovend zijn en dat er niets gedaan wordt, maar dat is meestal het resultaat van een slecht abonnement of een gebrek aan een goede agenda agenda voor vergaderingen format. Het sjabloon voor de vergaderagenda van Evernote is ontworpen om te worden ingevuld en gedeeld vóór de vergadering. Op die manier kunnen de leden van het team hun werk goed voorbereiden en klaar zijn om te discussiëren in plaats van tijdens de vergadering tijd te besteden om iedereen op de hoogte te brengen.

3. Evernote sjabloon voor vergadering plannen

via Evernote

Een ander element van een succesvolle vergadering is het plannen van wat je wilt meenemen uit de discussie. Gebruik met je Evernote account dit sjabloon van Evernote voor het plannen van vergaderingen vóór een vergadering om de basis te leggen voor succes en meer tips te krijgen over wat er moet worden opgenomen. Vul de delen Voorbereiden, Agenda en Presenteren in met wat je wilt bereiken. Noteer na de vergadering aantekeningen in het gedeelte Follow-Ups om indien nodig snel actiepunten toe te wijzen.

4. Evernote Weekplanner Sjabloon

via Evernote

Een kalender sjabloon kan je helpen bij het plannen van je taken op een dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis om het gemakkelijker te maken om je persoonlijke en project doelen te bereiken. Gebruik het Evernote Weekly Planner Template om je week op te splitsen in behapbare taken en een mini-checklist om Nog te doen. Dit maakt het makkelijker om te vinden wat je zoekt of om je planning te coördineren.

Stel eenvoudig wekelijkse targets in en krijg een snel overzicht van wat je wilt bereiken in de visuele aantekeningen om tijd te besparen bij het doornemen van de pagina.

5. Evernote Project Tracker Sjabloon

via Evernote

Als je een team beheert, geeft het sjabloon Project Tracker van Evernote je inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe goed ze hun werk voltooien. Verdeel het sjabloon in projecten en lijst actiepunten voor elk project om tijd te besparen.

Vul de kolommen in voor prioriteit, startdatum, deadline en toegewezen persoon om snel een overzicht te krijgen van het project en inzicht te krijgen in doelen bijhouden of bewerken als projectbeperkingen verschijnen.

10 alternatieve Evernote sjablonen om te gebruiken in 2024

Hoewel Evernote een geweldige optie is voor het maken van aantekeningen, is het niet de enige app in de stad. Hier zijn 10 van de beste Evernote alternatieven om je output naar een hoger niveau te tillen. Je vindt hier sjablonen voor projectmanagement om je agenda voor sociale media te beheren, betere aantekeningen te maken bij vergaderingen en mijlpalen bij te houden. 👀

1. ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen

Leg de sleutelpunten vast en houd belangrijke discussies bij met ClickUp's stijl sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen

De ClickUp Meeting Aantekening Stijl Sjabloon is een eenvoudige manier om belangrijke informatie en ontwikkelingen tijdens teamvergaderingen bij te houden. Het sjabloon van één pagina heeft secties voor de vergaderingsinformatie, opnamelink, sleutelopmerkingen en actie-items. Je kunt het document eenvoudig bewerken of je team toegang geven om samen aan het document te werken.

Vul de details van de vergadering in en deel het sjabloon met de leden van je team voor de vergadering. Gebruik het om ideeën op te schrijven of een samenvatting te maken van wat er is besproken. Voltooi tot slot het gedeelte met de actiepunten waar je automatisch ClickUp-taak kunt toewijzen aan relevante teamleden op basis van de discussie.

2. ClickUp sjabloon voor project aantekeningen

De Sjabloon voor projectaantekeningen van ClickUp is een ideale manier om extra informatie over een lopend project te delen. Dit kunnen updates zijn van financiële steun, wijzigingen in middelen en partnerschappen. Het idee achter project aantekeningen is om interne teamleden en externe belanghebbenden op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen.

Het sjabloon biedt secties voor een kort overzicht van het project en een samenvattend gedeelte om nieuwe informatie en ontwikkelingen te benadrukken. Voeg toe en stijlelementen toe aan het sjabloon als u het deelt met externe partners of belanghebbenden.

3. ClickUp sjabloon voor klasaantekeningen

Maak informatieve aantekeningen van colleges om efficiënter te studeren met ClickUp's sjabloon voor klasaantekeningen

ClickUp is niet alleen voor bedrijven. Het is ook een uitstekend hulpmiddel voor studenten om aantekeningen te maken en samen te werken. De ClickUp sjabloon voor klasaantekeningen hiermee kunt u uw aantekeningen organiseren om studeren en leren effectiever te maken.

Wijs categorietypes toe aan uw aantekeningen voor elke cursus of aantekeningstijl zoals Cornell Notes. Subtaken toevoegen om je aantekeningen regelmatig te bekijken.

Het aangepaste sjabloon maakt het gemakkelijk om nieuwe aantekeningen te maken en oude op te halen voor referentie. Je kunt ook aantekeningen delen met klasgenoten als je samen moet werken aan projecten in teamverband. De functies voor samenwerking maken het ook gemakkelijker om productieve sessies voor groepsstudie te houden. Je kunt aantekeningen en vragen toevoegen om aan de professor te stellen als je verduidelijking nodig hebt. ✨

4. ClickUp sjabloon voor Release Aantekeningen

Producten lanceren, updates delen en wijzigingen bijhouden met het sjabloon voor Release Notities van ClickUp

Als ontwikkelaar weet u dat het uitbrengen van nieuwe producten spannend en stressvol tegelijk kan zijn. Er zijn zoveel details om bij te houden en het is moeilijk om alle documentatie op één plaats te bewaren.

Gebruik release aantekeningen om ongerustheid te verminderen door wijzigingen gemakkelijk op één plaats bij te houden en updates te delen met belanghebbenden. Sjabloon voor Release Aantekeningen van ClickUp heeft aangepaste velden, statussen en weergaven om workflows op te bouwen, ontwikkelingen bij te houden en aantekeningen over het product te publiceren.

5. ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen

Maak snel, gedetailleerd en efficiënt notulen van vergaderingen met het sjabloon voor notulen van ClickUp

Voor vergaderingen die niet alleen via e-mail moeten gaan, is er de ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen is de optie bij uitstek voor het bijhouden van discussies en het vastleggen van waardevolle vaststellingen. Het heeft functies voor aanwezigen, relevante koppelingen, actie-items en agendapunten.

Hergebruik het werkblad voor wekelijkse vergaderingen en vul terugkerende informatie vooraf in of gebruik het sjabloon om een aangepaste eenmalige vergadering op te zetten. Deel het sjabloon voor de notulen van de vergadering met alle aanwezigen na de bespreking. Op deze manier kunnen ze bijhouden wat er is gedaan en welke inzichten ze hebben voor toekomstige vergaderingen.

6. ClickUp 1-op-1 sjabloon

Stel duidelijke rollen en verwachtingen in tijdens uw 1-op-1 vergaderingen met dit sjabloon van ClickUp

Als manager weet u hoe belangrijk het is om met uw teamleden te communiceren. Eén-op-één vergaderingen zijn een integraal onderdeel van het krijgen van feedback, het uitspreken van verwachtingen en het bespreken van veranderingen en verbeteringen.

Met ClickUp's 1-op-1 sjabloon bewaar al uw vergaderingen op één plaats. Dit maakt het gemakkelijker om de voortgang in de tijd te zien en vergaderingen af te stemmen op elk individueel lid van het team. Maak aangepaste secties om gewenste rollen en actiepunten te markeren en identificeer aantekeningen en sleutelacties voor toekomstig werk. 📝

7. ClickUp sjabloon voor vergaderingen

Organiseer belangrijke en terugkerende vergaderingen op één plaats en voeg voor elke vergadering voorbereidende taken toe met ClickUp's Meeting Tracker Sjabloon

De Sjabloon voor vergadering van ClickUp houdt al uw vergaderingen georganiseerd in één weergave, waardoor de kans kleiner wordt dat u een belangrijke gebeurtenis mist of sleutelinzichten vergeet. Pas de tracker aan in ClickUp Tabel weergave en wijzen actiepunten toe die voortkomen uit discussies. Zorg ervoor dat u uw vergadering tracker bekijkt en bijwerkt om up-to-date te blijven.

8. ClickUp dagelijks logboek sjabloon

Gebruik ClickUp's Dagelijks Log Sjabloon om een lijst toe te voegen en blijf op de hoogte van al uw activiteiten

Op zoek naar een dagelijkse planner om bovenop projectactiviteiten of persoonlijke takenlijsten te blijven? Gebruik de ClickUp dagelijks logboek sjabloon om dagelijkse taken te noteren, deadlines toe te wijzen en activiteiten te prioriteren. Maak er een gewoonte van om het dagelijkse logboek bij te werken om de voortgang weer te geven en gebieden voor verbetering bij te houden. Als u dit document gebruikt als onderdeel van een team werkstroom, deel dan uw dagelijkse logboek zodat iedereen weet waar u aan werkt en hoe dit hun eigen schema's kan beïnvloeden.

9. ClickUp Dagelijkse Aantekeningen Sjabloon

Organiseer je gedachten en bewaar ideeën op één handige plaats met de weergave Dagelijkse Notities Lijstweergave van ClickUp

De Sjabloon voor dagelijkse aantekeningen van ClickUp maakt het gemakkelijk om dagelijkse inzichten te noteren en Taken te creëren op basis van uw activiteiten. Of u nu taken wilt beheren in je persoonlijke leven, zoals boodschappen doen of voor andere doeleinden, zoals creatief schrijven, doe de klus Klaar met deze digitale planner.

Gebruik de lijstweergave om een overzicht te krijgen van alle taken en items op je dagelijkse takenlijst. Verdeel taken in aangepaste categorieën en geef prioriteit aan taken die sneller Voltooid moeten worden. Voeg deadlines toe en werk Taken bij met opmerkingen en inzichten terwijl je eraan werkt.

Het mooie van de weergave Dagelijkse aantekeningen is dat je het zowel voor je werk als voor je privéleven kunt gebruiken. Gebruik het als een creatieve schrijfgereedschap om tekenprofielen op te stellen voor een boek waaraan je werkt. Je kunt ook sjablonen zoals deze gebruiken met je gezin om alle activiteiten en dingen die je nog te doen hebt op één handige plek te bewaren. 🌻

10. ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen

Maak een vergaderverslag met de sleutelpunten en actie-items met ClickUp's sjabloon voor notulen van vergaderingen (MoM)

Als u veel vergaderingen organiseert of deelneemt aan diepgaande teamdiscussies, is het moeilijk om alle relevante informatie bij te houden die gedeeld wordt. Met ClickUp's sjabloon voor notulen van vergaderingen (MoM) kunt u een verslag maken van de discussies, beslissingen en resultaten van elke vergadering.

Wijs de verantwoordelijkheid voor de aantekeningen van de vergadering toe aan één lid van het team. Zodra de definitieve aantekeningen van de vergadering zijn gemaakt, laat je ze door alle aanwezigen nakijken op volledigheid. Voeg eventuele extra inzichten uit de stap van het nakijken toe en deel de definitieve notulen van de vergadering met alle relevante leden van het team.

Breng uw productiviteit naar het volgende niveau met ClickUp

Hoewel Evernote sjablonen een geweldige manier zijn om georganiseerd te blijven, zijn ze niet de enige optie. Als u nog steeds geen sjablonen en documenten kunt vinden die u naast een tool voor projectmanagement kunt gebruiken, is het misschien tijd voor aan de slag te gaan met ClickUp !

In onze galerij vindt u meer dan 1000 sjablonen om de productiviteit te verhogen, doelen van projecten bij te houden en vergaderingen te stroomlijnen. Elke sjabloon heeft verschillende functies voor een breed overzicht of om in detail te duiken.

Met aangepaste velden kunt u de sjablonen aanpassen om u te helpen productiever te zijn in alle aspecten van uw leven. 💪