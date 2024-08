10 voorbeelden van merkrichtlijnen om een inspirerend merk te bouwen

Merkrichtlijnen zijn de hoeksteen van elk sterk merk op de markt. Ze spelen een vitale rol bij het bouwen van vertrouwen van de client en merkconsistentie aan de tabel toe te voegen.

En dat is iets wat je niet kunt negeren, want het succes van je merkboodschap hangt af van consistentie. Het is een van de dingen die je target publiek verleiden om keer op keer bij je te kopen.

Bovendien is het duidelijk dat moderne marketingcommunicatie sterk afhankelijk is van meerdere communicatiekanalen. En merkconsistentie verbindt al die kanalen.

In dit artikel leer je wat merkrichtlijnen inhouden. Maar het belangrijkste is dat je gevarieerde voorbeelden van merkrichtlijnen zult vinden en een paar sjablonen voor merkontwikkeling om je te helpen je eigen richtlijnen te maken.

Wat zijn merkrichtlijnen?

Merkrichtlijnen zijn een document dat definieert hoe je je merk communiceert via verschillende kanalen. En het bepaalt niet alleen visuele, maar ook verbale en schriftelijke communicatieregels.

Met solide merkrichtlijnen zal de toon van je berichtgeving consistent je merk uitstralen. Het beïnvloedt de manier waarop je clients je producten ervaren. En als resultaat zal het helpen bepalen hoe klanten denken over de waarde van je producten.

Clients herkennen merken met sterke merkrichtlijnen. Bovendien zijn deze richtlijnen een onderdeel van je merkidentiteit . Zonder hen zou je geen merk hebben dat uniek is voor je clients. En je zou zeker niet kunnen concurreren tegen je concurrenten.

Het zou ook moeilijk zijn om een eenduidig beeld van je merk te creëren. Omdat je kanalen en teamleden- marketeers , ontwerpers en Webontwikkelaars -kunnen overal zijn.

En waarom is een uniform merkimago essentieel? Een merk dat er samenhangend uitziet en klinkt geeft een gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid, en beide emoties stimuleren de verkoop.

10 voorbeelden van merkrichtlijnen om inspiratie op te doen

Nu je weet waar je handige sjablonen kunt vinden, kan het helpen om ook een aantal goede voorbeelden van merkrichtlijnen te zien. Hier zijn 10 voorbeelden van merkrichtlijnen om je te inspireren bij het samenstellen van je merkrichtlijnen met onze sjablonen.

Bekijk onze pagina Merk om alle middelen van ons merk te downloaden

ClickUp's merkactiva kunnen allemaal gedownload worden van onze branding pagina. Van het logo en iconen tot een assortiment schermafbeeldingen van onze app, ze zijn allemaal beschikbaar in deze voltooide merkstijlgids.

We hebben ook regels opgenomen voor het gebruik van ClickUp's logo, kleurenpalet en lettertypen. En als u meer informatie nodig hebt over het delen van ons logo-gebruik en het toekennen van onze handelsmerken, bekijk dan onze richtlijnen voor handelsmerken .

Via Spotify

Spotify begint zijn ontwerprichtlijnen met te bepalen hoe metadata van zijn platform - zoals de naam van een album of het artwork - vergezeld moeten gaan van het merk. De richtlijnen schrijven ook voor hoe Spotify content moet worden ingesloten, gekoppeld en afgespeeld.

Deze regels zijn logisch omdat Spotify's business sterk afhankelijk is van het respecteren van auteursrechten. Maar de ontwerprichtlijnen van het merk bevatten meer instructies - over het gebruik van Spotify's logo en variaties daarop, het kleurenpalet en lettertypes.

De ontwerpstijlgids van Spotify bevat veel do's en don'ts. En je kunt het logo en de pictogrammen van het merk downloaden, zodat ze overal waar ze verschijnen consistent zijn.

Via Netflix

Sommige bedrijfsmiddelen van Netflix zijn alleen beschikbaar als je je aanmeldt bij hun brandingplatform. Maar sommige van deze middelen en richtlijnen zijn voor iedereen beschikbaar, zoals de plaatsing van het logo en het woordmerk.

Daarom richt de openbare merkstijlgids van Netflix zich op visuele aspecten zoals kleur en ruimte. De richtlijnen bevatten ook verschillende do's, don'ts en voorbeelden, waardoor ze begrijpelijker zijn en snel kunnen worden geraadpleegd.

Via Slack

Slack heeft zijn merkstijlgidsen gepubliceerd onder zijn mediakit. Deze bestaat uit downloadbare schermafbeeldingen van producten, logo's en foto's van de leden van Slack's leiderschapsteam, andere werknemers en kantoren.

Maar we zouden gemakkelijk kunnen stellen dat de mediakit van Slack deel uitmaakt van de merkrichtlijnen. Immers, net als alle andere voorbeelden van merkrichtlijnen, zijn beide geboren uit de noodzaak om het merkimago van Slack vorm te geven, toch?

De downloadbare merkrichtlijnen van Slack zijn behoorlijk uitgebreid. Maar ze zijn ook schoon, goed georganiseerd en gemakkelijk te lezen. De tekst is goed uitgebalanceerd met witruimte en net genoeg beeldmateriaal, wat het samen met de gekozen lettertypes zeer aantrekkelijk maakt.

Via Zendesk

Het branding team van Zendesk heeft hun merkrichtlijnen "Brandland" genoemd En ze zijn net zo breed als de creatieve naam.

De richtlijnen bevatten de meest traditionele elementen van zo'n bron. Maar ze bevatten ook veel andere elementen, zoals filmopnames, marketingplanning , kantoorinrichting en regels voor merkartikelen, die zelden voorkomen in merkrichtlijnen.

Via Conklin Media

Een van de meest kenmerkende elementen van de merkrichtlijnen van Conklin is de merkpersoonlijkheid. Dat is wie het merk zou zijn als het een persoon was, en in het geval van Conklin is dat Spiderman met twee kinderen.

De merkspecialisten van Conklin stelden de persona samen door de waarden van het merk op te splitsen in bijvoeglijke naamwoorden. Daarna selecteerden ze een teken waarvan de persoonlijkheid overeenkwam met die bijvoeglijke naamwoorden - Spiderman.

Uiteindelijk voegden de specialisten ervaring en wijsheid toe aan de karaktertrekken van het teken om het volwassener te maken. En nu maken de schrijvers van Conklin websiteteksten door zich voor te stellen wat vader Spiderman zou zeggen.

Via Checkr

Checkr begint de merkrichtlijnen met het noemen van zijn "creatieve kernconcept", dat "duidelijk" is En dit concept is het idee dat de hele merkervaring van het bedrijf ondersteunt.

De richtlijnen verklaren ook de merkattributen of waarden en bevatten deze:

Een downloadbare logokit

Instructies voor het gebruik van het logo

Een uitleg over hoe de foto's die ze gebruiken moeten aanvoelen

Een downloadbaar kleurenpalet

De lettertypes van het merk

Via PartnerStack

Naast het logo, de kleur en het lettertype richten de merkrichtlijnen van PartnerStack zich op de stem en de toon van het merk. Dus hoewel ze geen merkpersoonlijkheid in de richtlijnen hebben opgenomen, kunnen de teamleden van PartnerStack zich toch realiseren hoe ze het merk moeten communiceren.

Het enige wat ze hoeven te doen, is de stemkenmerken in de merkrichtlijnen in gedachten houden.

Via SEO Londen

SEO.London is een klein, twee-persoons SEO bureau toch zijn ze zich volledig bewust van het belang van branding. Daarom hebben ze de volledige branding van hun website en logo uitbesteed aan een ontwerpbureau.

En de eerste stap die het ontwerpbureau nam, was het definiëren van SEO.London's merkrichtlijnen. Het resultaat is dat de website van SEO.London zich onderscheidt van die van de concurrenten, die kant-en-klare grafische oplossingen gebruikten in plaats van hun eigen merkrichtlijnen te ontwikkelen.

Via Fashion League

Fashion League heeft geen apart document gemaakt met hun merkrichtlijnen. Maar hun mission statement en kernkleur zijn zo sterk dat je de gedurfde toon van het merk hieruit kunt opmaken.

De kleur paars valt op in de content van Fashion League. Het betekent kracht en is volledig in lijn met de missie van het merk.

De essentiële checklist voor merkrichtlijnen

Geïnspireerd door een aantal goede voorbeelden van merkrichtlijnen hebben we deze checklist voor je samengesteld. Het geeft de elementen aan die je in je merkrichtlijnen moet opnemen, dus gebruik het tijdens het samenstellen of herzien van je document.

1. Missieverklaring

Waarom heeft u uw bedrijf opgericht? Wat is het doel van je business? En welk verschil wil je dat je merk maakt in het leven van je clients?

Je missie is onderscheidend en consistent in de tijd. En daarom moet je deze opnemen in je merkrichtlijnen. Leg het duidelijk en objectief uit in gewone woorden, zodat iedereen in je team het begrijpt.

En stem de overige elementen in de merkstijlgids af op het gemeenschappelijke doel dat je missie vertegenwoordigt.

2. Merkwaarden

Wat zijn de principes, ethiek en overtuigingen van je bedrijf? Wat zijn de pijlers van alles wat je Nog te doen hebt in je organisatie? En waar staat uw team voor in de business?

Instance, een van je waarden kan duurzaamheid zijn. En dat betekent dat je clients wilt aantrekken die resoneren met duurzame businesses zoals de jouwe. Je berichtgeving moet dus je duurzaamheidsbelangen weerspiegelen.

Vertaal je waarden naar de beelden en woorden die je gebruikt in je marketingcommunicatie. Want wat je clients zien en de woorden die ze horen en lezen over je merk zijn even belangrijk. En daar komt nog bij dat je waarden een leidraad zijn voor de beslissingen en activiteiten van je team met betrekking tot alle merkelementen.

3. Doelgroep

Wie zijn de lezers of luisteraars van uw content? Hoe oud zijn ze? Wat doen ze voor de kost? En met welke problemen hebben ze te maken - vooral die problemen die jij met jouw product kunt oplossen?

Het beantwoorden van deze vragen zal je helpen bij het ontvouwen van je koper persona of doelgroep . En die persona zal je team helpen om de merkidentiteit effectief te communiceren met je prospects en huidige clients.

PRO TIP Definieer je buyer persona tijdens je marketing abonnement en documenteer de definitie in je merkrichtlijnen.

4. Merkstem

Neem je redactionele richtlijnen op in je merkrichtlijnen. Dat is de taal - visueel en geschreven of gesproken - die je teamleden moeten gebruiken. En het is ook de taal die de emoties en stemming van je merk oproept bij je target publiek.

Sommige merken zijn bijvoorbeeld verfijnd of formeel, terwijl andere casual en soms zelfs grappig zijn. Sommige zijn direct, brutaal of provocerend, terwijl andere neutraal zijn. Een merkidentiteit kan educatief zijn, terwijl andere onderhoudend zijn.

Maar welke voorbeelden van merkrichtlijnen je ook beschrijft, doe het vanuit twee perspectieven. Maak bijvoorbeeld duidelijk hoe je team moet verwijzen naar de voordelen en vooral de beperkingen van je product. Geef aan welke termen en uitdrukkingen gebruikt moeten worden en welke niet, en licht ook de interpunctie toe.

Alles bij elkaar zullen uw redactionele richtlijnen de indruk wekken dat één persoon al uw content heeft geschreven. En dat is consistentie.

5. Kleurenpalet

Kleuren hebben betekenissen en betekenissen sturen een boodschap naar je target publiek. Kies je kleurenpalet dus zorgvuldig en verstandig. Leg vervolgens in je huisstijlgids uit waarom je die keuze hebt gemaakt, want de onderliggende reden is de boodschap die je wilt uitdragen in je communicatie.

Bovendien is het kleurenpalet van een merk van invloed op het ontwerp van je website en op elke visual die je team maakt. Maar het helpt hen ook om de visuele consistentie van je merk over verschillende kanalen heen in te stellen en te behouden.

6. Afbeeldingen

Mag je content foto's, illustraties of beide bevatten? En hoe zit het met video's en animaties? Mag uw content die ook bevatten?

Maak dat allemaal duidelijk in je huisstijlgids, want je beeldmateriaal ondersteunt je berichtgeving. En je team moet weten wat de esthetiek van die middelen moet zijn, waar je ze kunt vinden en wanneer je ze moet gebruiken.

7. Lettertypes, logo en slogan

Naast de te gebruiken woorden moet je huisstijlgids ook aangeven hoe die woorden er grafisch uitzien. We hebben het over de lettertypes die je team moet gebruiken in verschillende communicatiekanalen, zowel online als offline.

En we hebben het over lettertypes, groottes en letterafstand. Daarnaast moeten je lettertype-richtlijnen je teamleden vertellen wanneer ze vet en cursief moeten gebruiken.

Neem tot slot je logo (en het gebruik van je logo), de variaties daarop en het visuele uiterlijk van je tagline op in je merkrichtlijnen. Maak ze allemaal visueel aantrekkelijk, gemakkelijk te lezen en toegankelijk.

PRO TIP Vergeet niet om een link naar je merkrichtlijnen op te nemen in je creatieve briefings binnen uw workflow grafisch ontwerp !

Sjablonen voor merkrichtlijnen om nu meteen aan de slag te gaan

Voordat we onze selectie voorbeelden van merkrichtlijnen bespreken, laten we eerst een paar voorbeelden bekijken sjablonen voor merkrichtlijnen die je proces kunnen versnellen.

1. ClickUp merkrichtlijnen (documenten) sjabloon

Documenteer duidelijk de look en feel van uw merk met dit allesomvattende sjabloon

Dit sjabloon voor merkrichtlijnen geeft uw merkrichtlijnen de uitstraling van een gedrukt document. Het is zeer geschikt voor het aanmaken van de eerste merkrichtlijnen van een bedrijf. En omdat het een sjabloon voor beginners is, bevat het veel instructies voor het invullen en opnemen van alle merkelementen.

2. ClickUp Merkrichtlijnen Whiteboard Sjabloon

Visualiseer uw merkrichtlijnen in de Whiteboard weergave om eenvoudig kleuren, teksten, logo's en meer te zien

Kies deze sjabloon als uw team graag werkt met whiteboard-achtige documenten. Het is visueel aantrekkelijk en als je teamleden een sterk visueel geheugen hebben, zullen ze zich je merkrichtlijnen moeiteloos herinneren.

Begin met het gebruiken van voorbeelden van merkrichtlijnen van je favoriete organisaties of voeg je eigen richtlijnen toe aan deze gebruiksvriendelijke sjabloon.

3. ClickUp sjabloon met richtlijnen voor merknamen

Organiseer uw merkinitiatieven en bouw een eenvoudig proces op voor interne of externe bronnen om op de hoogte te blijven

Gebruik dit sjabloon om de ontwikkeling van uw merkrichtlijnen project te organiseren. Het vergemakkelijkt het beheer van taken, het document met de merkstijlgids, andere deliverables en de voortgang van het project.

De sjabloon bevat meerdere weergaven van het project, zoals de lijst met taken, de kalender, de planning en de tijdlijn. Wissel af tussen de verschillende weergaven om de fasen en prioriteiten van het project te definiëren, planningen te maken en zelfs taken toe te wijzen.

Het sjabloon is ook geschikt voor het ontwikkelen van branding projecten voor uw clients. U kunt ze op de hoogte houden van de voortgang van het project en hun goedkeuring vragen voor projectresultaten .

Ga aan de slag met uw huisstijlgids met dit handige sjabloon!

Begin vandaag met het bouwen van een inspirerend merk

Je zult er geen spijt van krijgen dat je tijd en geld hebt geïnvesteerd in het ontwikkelen van sterke, duidelijke, goed georganiseerde merkrichtlijnen. Kijk eens naar de voorbeelden van merkrichtlijnen die we met je gedeeld hebben.

En als je hulp nodig hebt bij het organiseren of documenteren van je strategie voor merkrichtlijnen, dan kun je bij ons terecht. Bezoek de ClickUp Sjablooncentrum om een van de honderden marketing sjablonen te proberen die u gratis kunt gebruiken!