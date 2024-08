Effectieve gebruikerspersona's maken voor een gericht bereik (inclusief sjablonen en voorbeelden)

Heb je wel eens door je sociale feed gescrold en kwam je een advertentie tegen die aanvoelde alsof hij voor jou was gemaakt? Nou, dat was het waarschijnlijk ook. 🤓

Maak je geen zorgen, dit artikel gaat niet over de CIA-agent die in je telefoon woont, maar over de producten die deze advertenties je proberen te verkopen. En meer specifiek over de producten die je hebt gekocht en waar je helemaal weg van bent.

Je kent die producten wel. De producten die elk nicheprobleem oplosten, die geen tijd kostten om te leren en die je werk zoveel makkelijker maakten. Ik wil je niet uit je droom helpen, maar bij het zien van die advertentie stond er een heel marketingteam achter je. En dat team heeft het waarschijnlijk van een kilometer afstand voorspeld, omdat je overeenkomt met een van hun gebruikerspersona's. 🫱🏼‍🫲🏾

Gebruikerspersona's maken deel uit van je marketingplanningsproces dat bepaalt aan wie je je marketing richt, hoe je ze bereikt en wat je moet zeggen. In principe is het een fictieve persoon die je ideale target audience vertegenwoordigt.

Dit is essentiële informatie, niet alleen voor marketingteams, maar ook voor het designteam, de verkoopafdeling en creatieven in je organisatie. Inzicht in je gebruikers is de sleutel tot het verbeteren van de ervaring van een klant met je product en zal toekomstige productontwikkeling en berichtgeving sterk beïnvloeden.

Of je nu net begint met het maken van persona's voor gebruikers of die verouderde bronnen wilt opfrissen, dit artikel is voor jou! Leer alles over het maken van een concurrerende en effectieve gebruikerspersona met behulp van de belangrijkste definities, elementen, sjablonen en voorbeelden.

Wat is een gebruikerspersona?

Een gebruikerspersona is een enigszins fictief en realistisch teken dat de belangrijkste gebruikersgroepen van je product vertegenwoordigt. We zeggen 'enigszins fictief' omdat, hoewel deze persoon uiteindelijk is verzonnen, zijn demografische gegevens, rol, motivaties en dagelijkse problemen zijn gebaseerd op echt gebruikersonderzoek en gegevens om bedrijven te helpen de mensen die hun business aansturen beter te begrijpen.

Dus ook al is Barb, hoofd HR, technisch gezien verbeeld door jouw team, haar ervaring zal echte gebruikers in vergelijkbare rollen aanspreken en hen laten zien hoe ze kunnen profiteren van jouw product. En dit bouwt empathie op!

Je gebruikers zullen het gevoel hebben dat ze gezien worden, en in zekere zin, dat je ze kent. Daarom zijn deze bronnen gedetailleerder dan je zou denken.

Een grondige persona definieert hun leeftijd, locatie, levensstijl, dagelijkse activiteiten en misschien zelfs mogelijke citaten die je gebruiker persona zou zeggen. We zeggen niet dat je de neigingen van Barb uit haar kindertijd moet uitwerken, maar aantekeningen dat ze een 37-jarige moeder van drie kinderen is die het hele jaar door reist terwijl ze haar rol als senior op afstand vervult, zijn zeker van sleutelbelang.

Waarom zijn gebruikerspersoonlijkheden nuttig?

Gebruikerspersona's (soms ook buyer persona genoemd) zijn de eerste stap in het begrijpen van het element "Wat zit er voor mij in?" waar elke potentiële klant naar op zoek is. Het gaat erom te weten wat hun behoeften zijn, hoe ze aangesproken willen worden, waar ze te bereiken zijn en wat hun interesse wekt.

Bovendien zullen je product en je strategie succesvoller zijn als je je inspanningen richt op een selecte groep mensen die statistisch gezien van je product of dienst zullen houden, in plaats van doelloos advertenties de ether in te sturen.

Je gebruikerspersona bepaalt ook je berichtgeving, waardoor je een persoonlijkere ervaring creëert die aanslaat bij gebruikers wanneer je doelgroep interageert met je content of product. En hoe beter je je publiek leert kennen, hoe meer waardevolle inzichten je krijgt in de functies die ze echt willen zien.

Hier zijn nog een paar sleutelgebieden waarop uw gebruikerspersona in uw algemene marketingstrategie past:

Content : Grondig gebruikersonderzoek leert je over het type content dat de aandacht van je publiek trekt en omzet in een verkoop. Geeft je ideale klant de voorkeur aan korte video's? Of een lang geschreven formulier? De antwoorden op deze vragen zullen verschillen per doelgroep en zullen je toekomst bepalencontent kalender *Kanalen: Waar zijn ze? Je kunt niet verwachten dat klanten naar je toe komen - je moet ze ontmoeten waar ze zijn. Hun favorieten kennensociale media platforms, nieuwsuitzendingen en gebeurtenissen in de sector zal u veel vertellen over de voorkeuren van uw publiek en zal uw bedrijf instellen op succes door te posten op de plaatsen waar ze het meest actief zijn

: Grondig gebruikersonderzoek leert je over het type content dat de aandacht van je publiek trekt en omzet in een verkoop. Geeft je ideale klant de voorkeur aan korte video's? Of een lang geschreven formulier? De antwoorden op deze vragen zullen verschillen per doelgroep en zullen je toekomst bepalencontent kalender *Kanalen: Waar zijn ze? Je kunt niet verwachten dat klanten naar je toe komen - je moet ze ontmoeten waar ze zijn. Hun favorieten kennensociale media platforms, nieuwsuitzendingen en gebeurtenissen in de sector zal u veel vertellen over de voorkeuren van uw publiek en zal uw bedrijf instellen op succes door te posten op de plaatsen waar ze het meest actief zijn Campagnes: Al deze elementen werken samen om je te helpen doordachtemarketingcampagnes die persoonlijk aanvoelen voor uw gebruikers. Als je weet waar je publiek graag naar kijkt, waar ze graag naartoe gaan en wat hun algemene behoeften en interesses zijn, kun je de boodschap kiezen die het beste bij hen aanslaat

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

Van daaruit kunt u de gebruikerservaring van uw product aanpassen en verbeteren om uw klanten nog meer te plezieren, misschien zelfs zo ver dat ze uw product organisch delen. AKA, gratis marketing. 😍

Elementen van een effectieve gebruikerspersona

Geen enkele klant wil het gevoel hebben dat hij slechts een nummer is, hij wil zich gezien voelen als echte mensen met echte doelen, pijnpunten en verantwoordelijkheden. Daarom is het van cruciaal belang om grondig en doordacht te werk te gaan bij het creëren van gebruikerspersona's, te beginnen met deze sleutelelementen:

Maak een koptekst voor gebruikerspersona's

De koptekst is in wezen de eerste indruk van de gebruiker en moet dus gedenkwaardig zijn. Begin met een afbeelding van uw gebruiker, plus zijn naam, professionele titel en een citaat of personabeschrijving die uw team iets meer vertelt over wie deze persoon is.

Deze korte biografie moet gemakkelijk te lezen zijn en mag niet langer zijn dan een of twee zinnen. Als je bijvoorbeeld een media- en reclamebureau runt in de beauty- en wellnessbranche, kunnen veelvoorkomende persona's van gebruikers iemand zijn als Kelly - een medeoprichter en CEO van een klein haarverzorgingsmerk dat iemand nodig heeft die de digitale marketing regelt zodat ze zich kunnen richten op nieuwe producten en de groei van hun bedrijf.

De afbeelding van je gebruiker moet realistisch zijn en overeenkomen met de basiskenmerken, persoonlijkheid en toon van je ideale klant. Dit maakt je gebruikerspersona's menselijker en maakt het makkelijker voor belanghebbenden om zich in te leven in je target doelgroep.

Met een idee van het beeld van je gebruiker in gedachten, raden we aan om te zoeken naar een open licentie of stockafbeeldingen om dit element van je persona eenvoudig en to the point te houden.

Een grondig demografisch profiel en achtergrond

De informatie in je koptekst mag dan fictief zijn, het is allemaal gebaseerd op onderzoek! En dat onderzoek is terug te vinden in de demografische gegevens van je persona's. Ga zo gedetailleerd te werk als nodig is en houd rekening met de persoonlijke en professionele achtergrond van uw klant, de omgeving van de gebruiker en psychologische variabelen die hun levensstijl en keuzes bepalen.

Wil je precies weten wat je in het demografisch profiel moet opnemen? Dit is wat we bedoelen:

Persoonlijke achtergrond

Je hoeft niet te diep in te gaan op het denkbeeldige leven van deze persoon, maar schets gewoon een beeld van wie hij of zij is door middel van fictieve persoonlijke details. Definieer belangrijke gegevens zoals de leeftijd van je personage, geslacht, etniciteit en ras, opleidingsniveau en burgerlijke status die invloed hebben op hun werk.

Ons meisje Kelly zou bijvoorbeeld een 43-jarige werkende moeder kunnen zijn die in Scottsdale, Arizona woont en gepromoveerd is in organische chemie.

Professionele achtergrond

Hier duik je een beetje verder in het werk. Gebruik huidig marktonderzoek om de titel, het realistische inkomensniveau, het werkverleden en de balans tussen werk en privéleven van je gebruiker te bepalen.

Gebruikersomgeving

Op welke dagelijkse behoeften leunen de persona's van je gebruikers om werk te doen in een sociale, fysieke of technologische context?

Overweeg de potentiële technologiestapel van uw gebruiker. Of dit nu inhoudt dat ze op kantoor of op afstand werken, met hoeveel werknemers ze samenwerken, hoeveel tijd ze in vergaderingen doorbrengen of hoe vaak ze overdag online zijn, deze details zijn van belang.

Kelly werkt misschien de meeste dagen van de week op kantoor, maar zit zelden achter haar bureau omdat ze druk bezig is met het uitwerken van ideeën of het voorbereiden van gebeurtenissen met het team.

Psychografie

Psychografie is een allesomvattende term om de gedragspatronen, attitudes, rente, meningen, pijnpunten, motivaties en nog veel meer van je publiek te beschrijven. Eigenlijk alles wat Kelly Kelly maakt. 💜

Maak documenten van overal in uw ClickUp-werkruimte met geneste subpagina's, tabellen en opmaak om snel en netjes tonnen informatie in de perfecte structuur te ordenen

Voel u vrij om creatief te zijn en echt specifiek om een niche-publiek te targetten. Geloof ons, als een van uw klanten een probleem oplost met uw product, zijn er waarschijnlijk duizenden anderen zoals zij die er op dezelfde manier van kunnen profiteren - ze hebben uw bedrijf alleen nog niet gevonden.

Hier zijn een paar van Kelly's psychografische gegevens om je gedachten op gang te brengen:

Kelly begon haar haarverzorgingsbedrijf meer dan 20 jaar geleden als een bijverdienste om haar studie te betalen, maar de afgelopen zeven jaar is het haar fulltime carrière geworden

Vroeger was Kelly meer betrokken bij de productontwikkeling, nu besteedt ze veel van haar tijd aan beurzen of het bezoeken van potentiële winkels om haar naamsbekendheid persoonlijk te vergroten

Ze ziet veel waarde in digitale en affiliate marketing, maar weet niet waar ze moet beginnen. Haar producten zijn lokaal goed vertegenwoordigd, maar ze wil haar verkoop in meer staten vertakken

Als Kelly niet werkt, geeft ze voorrang aan haar tijd met haar kinderen en controleert ze zelden haar telefoon buiten werktijd. Ze moedigt haar werknemers aan hetzelfde te doen!

Het einddoel en de motivatie van uw gebruiker

Dit is het grote waarom dat het gedrag en de beslissingen van uw gebruikerspersona's aanstuurt.

Dit gedeelte beschrijft wat uw gebruikers willen halen uit het gebruik van uw product - de what's in it for me van dit alles. Het vaststellen van de juiste einddoelen is de sleutel tot het begrijpen van wat uw gebruikers proberen te bereiken en het produceren van producten en berichten die aansluiten bij hun visie.

Bovendien is het definiëren van hun dagelijkse motivaties en professionele einddoel met het probleem waarmee ze geconfronteerd worden de sleutel om te bepalen of je het juiste publiek voor je product hebt gevonden. Voor Kelly zou haar doel kunnen zijn om een creatief bureau te vinden dat haar branding en online aanwezigheid van begin tot eind kan verzorgen.

Je kunt dit ook uitbreiden door de factoren te beschrijven die haar doel motiveren. Misschien is Kelly niet in een positie om de digitale marketingprocessen van het bedrijf intern te beheren, maar wil ze dit gebied van haar bedrijf laten groeien zonder een extra bedrijf toe te voegen nog te doen lijst aan haar schema. Zorg er gewoon voor dat je behandelt wat je gebruikers willen bereiken en waarom ze het doen, en je bent in goede vorm. 🙂

Gemeenschappelijke pijnpunten en uitdagingen

Als je de motivaties van je gebruikers kent, kun je gemakkelijk nagaan wat hun gemeenschappelijke uitdagingen zijn met de huidige producten en wat hen ertoe zou aanzetten om over te stappen.

Teken verbindingen en koppel ideeën aan elkaar op een georganiseerde digitaal whiteboard om beter patronen en pijnpunten te herkennen bij het maken van uw persona's

Denk na over de obstakels die je gebruikers ervan kunnen weerhouden hun doelen te bereiken of over onbeantwoorde vragen waarmee ze herhaaldelijk worden geconfronteerd. Idealiter vult je product een leegte in hun werkstromen of creëert het een oplossing die aansluit bij hun dagelijkse activiteiten.

Om terug te komen op Kelly: ze weet dat ze een heleboel potentiële klanten misloopt door geen gebruik te maken van leads uit advertenties op sociale media, een sterkere online aanwezigheid in het algemeen en een samenhangende branding. Ze kan ook moeite hebben om een bureau te vinden dat ze om verschillende redenen vertrouwt! Mogelijk vanuit een creatief, logistiek of verantwoordingsperspectief.

Een scenario uit het dagelijks leven

Dit scenario lijkt in niets op de "day in the life" TikToks die je stiekem graag volgt. Dit is een kort verhaal dat beschrijft hoe de persona's van je gebruikers je product zullen ontdekken en ermee zullen interageren om hun gewenste oplossing of doelen te bereiken.

Het is geen letterlijke beschrijving van hun dag, maar het scenario van je gebruikerspersona's wordt geschreven vanuit hun eigen perspectief en geeft informatie over sleutelgebruikscases voor je product in de toekomst!

Breng in kaart hoe uw gebruikerspersona in uw algemene marketingstrategie past op een digitaal whiteboard in ClickUp

PRO TIP We raden u aan om uw gebruikerspersona scenario's bij de hand te houden voor toekomstig gebruik bruikbaarheidstesten en klantreis in kaart brengen ! In plaats van je te storten op een tijdgebonden uitsplitsing voor je persona's, gebruik je stukjes informatie die je al hebt verzameld om je verhaal samen te weven. Je hoeft niet meer dan 100 woorden te schrijven. 🙌🏼

Hoe maak je een gebruikerspersoonlijkheid?

Nu we de essentiële elementen hebben behandeld, laten we onze kennis in de praktijk brengen door een gebruikerspersona te maken! Volg onze stap-voor-stap gids om persona's te maken voor elke branche, product of dienst. We laten je echter niet vanaf nul beginnen, blijf scrollen voor de ondersteunende sjabloon voor gebruikerspersona's waar je van hebt gedroomd. 🎉

Stap 1: onderzoek

Voer gebruikersonderzoek uit en verzamel gegevens over echte gebruikers om de hierboven beschreven informatie te vinden, waaronder demografie, gedrag en motivaties. U kunt op de ouderwetse manier onderzoek doen of uw eigen CRM-software om enquêtes uit te sturen, interviews af te nemen en echte verbindingen met klanten te bevorderen terwijl u gegevens verzamelt.

Intuïtieve en gedetailleerde enquêtes maken en feedbackverzoeken rechtstreeks vanuit uw werkruimte met ClickUp-werkruimte formulieren

Stap 2: patronen zoeken

Lees, herlees en orden uw onderzoek om eventuele patronen in uw resultaten te identificeren en zo uw target gebruikers te vinden. Gebruik deze patronen om de verhalen van uw gebruikers samen te stellen. En vergeet niet dat u misschien meer dan één persona creëert!

Afhankelijk van je product en de terugkerende thema's die je in je onderzoek vindt, ontdek je misschien een nieuwe markt om aan te boren en maak je meerdere persona's om hen te vertegenwoordigen.

Nu je je gebruikersonderzoek en beoogde gebruikers in gedachten hebt, is het tijd om alles samen te voegen.

Stap 3: Gebruik altijd een sjabloon!

Software om gebruikersonderzoeken uit te voeren, taken te beheren, toegang te krijgen tot uw klantendatabase en ontwerpen te maken zijn allemaal essentieel in dit proces. Maar het beheren van die waslijst aan tools is geen sinecure. In plaats van uw tijd te verdelen over een ingewikkelde technische stapel en met een schone lei te beginnen met elk element van uw gebruikerspersona proces, begint u met een sjabloon.

De beste sjablonen zijn aanpasbaar, gratis te gebruiken en te integreren met al uw andere apps om het persona-proces van gebruikers aanzienlijk eenvoudiger en efficiënter te maken. Eigenlijk alles waarvoor ClickUp is ontworpen!

ClickUp is de enige productiviteitssoftware die krachtig genoeg is om uw werk - in welke app dan ook - te centraliseren in één samenwerkingsplatform. Met een steeds groeiende lijst met functies om alles aan te pakken van campagne abonnementen tot ontwerpproces uitvoering is ClickUp uw one-stop-software voor elke Taak.

Geef sleutelinformatie over uw doelgroep weer, inclusief hun motivaties, demografische gegevens en professionele geschiedenis, met behulp van het sjabloon User Persona van ClickUp

De User Persona sjabloon door ClickUp heeft de functie die u nodig hebt om uw profielen gemakkelijk te rangschikken, organiseren en openen. Met vier weergaven voor projecten om uw profielen en 17 te beheren Aangepaste velden deze Sjabloon op lijstniveau geeft je een dieper inzicht in je publiek om impactvolle persona's op te stellen.

Bekijk de profielen van uw persona's op een hoger niveau vanuit uw interactieve Lijstweergave en bekijk zelfs sleutelgegevens zoals hun leeftijdsgroep, motivatie, beroep, doelen en salaris in één oogopslag. Deze informatie kan worden gebruikt om uw lijst met persona's te filteren, groeperen en sorteren in een kwestie van klikken, of gerangschikt op geslacht in een vooraf gebouwde lijst Kanban-bord .

Groepeer en beheer je gebruikersprofielen op een interactief Kanban-bord met behulp van het User Persona Template van ClickUp

De Aan de slag-gids fungeert als uw persoonlijke Help-document om dit sjabloon als een professional te gebruiken vanaf het moment dat je het toepast. En naarmate uw product evolueert, kunt u uw gebruikersprofielen eenvoudig bijwerken vanuit uw sjabloon om ze altijd up-to-date te houden.

Stap 4: Feedback verzamelen

Zodra u uw gebruikersprofiel hebt opgesteld, is het tijd om uw werk te controleren door middel van doordachte en herhaalde feedbackrondes. Valideer de persona door hem te delen met belanghebbenden, leden van het team, klanten, experts en meer.

Verzamel vervolgens hun feedback en pas waar nodig aan. Het kan een paar iteraties duren om je gebruikerspersoonlijkheid vast te stellen en deze kan zelfs veranderen naarmate je product zich verder ontwikkelt. Onthoud dat hoe meer tijd je besteedt om je profielen precies goed te krijgen, hoe meer waarde ze voor je business zullen hebben.

De gebruikerspersoonlijkheid gebruiken Weergave van formulieren in uw sjabloon ClickUp is hier perfect voor. Zodra een lid van het team of een belanghebbende een enquêteachtig verzoek indient, wordt dat potentiële profiel direct omgezet in een uitvoerbare Taak voor het marketing- en ontwerpteam om te onderzoeken, te ontwikkelen en mogelijk goed te keuren!

Stap 5: Gebruik het

Het is tijd om uw persona's te gebruiken! 🎉

Dit kan een stuk van uw marketing OKR's en strategie, maar je persona's van gebruikers zijn middelen die teams in je hele organisatie kunnen gebruiken. Deel je profielen met het verkoopteam, je blogschrijvers, UX-ontwerpers en vertegenwoordigers van klantenservice zodat ze beter begrijpen met wie ze dagelijks verbinding maken.

Naarmate je business volwassener wordt, zullen deze profielen integraal deel uitmaken van je merkrichtlijnen voor uw UX-ontwerper en productbeheer teams om te volgen. Houd uw marktpubliek Front of mind bij het maken van grote productkeuzes en het creëren van nieuwe functies, berichtgeving en ontwerp zodat het nog steeds op één lijn ligt met uw publiek.

Breng uw gebruikerspersoonlijkheden verder met ClickUp

Er zijn talloze sjablonen voor gebruikers om uit te kiezen, dus u hoeft niet te kiezen voor de eerste die u tegenkomt. Bovendien is uw gebruikerspersona zelf een doorlopende bron van informatie voor uw marketingstrategie - niet een een-en-een actie-item. Dus met een sjabloon dat aantrekkelijk en toegankelijk is, doe je op de lange termijn veel meer.

Onze suggestie? Kijk niet verder dan ClickUp. 🙂

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp integreert met meer dan 1.000 andere tools en wordt geleverd met een uitgebreide Sjabloonbibliotheek voor elke use case om uw processen te stroomlijnen, inclusief een sjabloon om persona's van gebruikers te maken! Gratis aan de slag met ClickUp om te beginnen met het creëren van persona's en zie hoe hun profielen in een mum van tijd vorm krijgen!