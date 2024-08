16 Beste digitale whiteboardsoftware voor teamsamenwerking

Kunnen we even stilstaan bij de klassieke, ouderwetse whiteboards? Die uit onze kindertijd? Die bedekt zijn met magneten, stiften, patroonranden en - om de een of andere reden - een overdaad aan schilderstape?

Ik zal er niet om liegen, ik vond die whiteboards altijd al een vibe.

Ze moesten genoeg persoonlijkheid hebben om je aandacht vast te houden, schoon genoeg om functioneel te zijn en leuk genoeg voor leerlingen om er aan mee te willen werken.

Terugkijkend was dit een grote vraag voor die "generatie één" whiteboards. Toch slaagden ze erin en startten ze een wijdverspreide obsessie die decennia later een revolutie teweegbracht in het werken op afstand zoals we dat nu kennen - maar daarover straks meer.

De verschillen tussen hoe een klaslokaal en een team voor productontwikkeling whiteboards gebruiken, lijken misschien overduidelijk, maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat whiteboards tijdloos en veelzijdig zijn.

En door de opkomst van whiteboardsoftware zijn ze ook bijzonder krachtig.

Waarom Whiteboard Software?

Een van de grootste voordelen van software voor virtuele whiteboards is het weergeven en beheren van bijna elk project visueel weer te geven en te beheren . Dit maakt het aantrekkelijker voor degenen met wie je werkt en ook toegankelijker voor mensen die op een andere manier naar werk en leren kijken.

En heb je ooit iemand horen zeggen: "Ik kan het je beter laten zien dan ik het je kan vertellen", om je vervolgens omver te blazen met tekeningen die een idee veel duidelijker overbrengen dan een paragraaf zou kunnen?

Dat komt omdat onze hersenen gebouwd zijn om meerdere beelden tegelijk te verwerken - en daarom zijn mockups zo noodzakelijk voor ontwerpers en productteams!

Digitale whiteboards stellen het hele team in staat om het grote geheel te zien vanaf het ideevormingsproces en daarna, wat uiteindelijk leidt tot betere communicatie en samenwerking tussen teams van begin tot eind.

En met de voortdurend stijgende populariteit van teams die permanent op afstand werken, is het werk om je team erbij te betrekken en een constructieve communicatiestroom te onderhouden nooit klaar.

Het uitgangspunt van whiteboard software met een blanco lei helpt ook om creativiteit te bevorderen in de brainstormproces door af te stappen van op tekst gebaseerde informatiemodellen of documentintensieve praktijken.

De vraag naar krachtige software voor whiteboards neemt toe en dat is een reden te meer om je huiswerk te doen voordat je kiest voor je volgende whiteboardtool.

Gelukkig kan ik je helpen. 🙂

Ik heb elke tool op de markt onderzocht, getest, vergeleken en beoordeeld om je de ultieme lijst met de beste whiteboard software te geven - gerangschikt voor jouw gemak - zodat je kunt brainstormen als een pro.

Er zijn talloze digitale whiteboard-opties beschikbaar, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde! Lees aandachtig en overweeg wat je nodig hebt om er zeker van te zijn dat je de brainstormtool van je dromen kiest.

1. ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-20.gif Maak heldere strategische abonnementen met ClickUp Whiteboards https://clickup.com/features/whiteboards Probeer ClickUp Whiteboards /$$$cta/ ClickUp is een alles-in-één hulpmiddel voor productiviteit voor teams in verschillende sectoren om projecten te beheren, slimmer samen te werken en al uw werk op één plaats samen te brengen. Of u nu deel uitmaakt van een grootschalige ondernemingsteam bent of u nu een klein bureau, een school of een zelfstandig ondernemer bent, de aanpassingsmogelijkheden van ClickUp zijn flexibel en krachtig genoeg om uw werklast te beheren, projectupdates te controleren en met het team te communiceren, ongeacht de projectstijl die u gebruikt.

ClickUp staat bekend om zijn functierijke ervaring, die nu ook zijn gloednieuwe Whiteboards gereedschap!

Whiteboards werd aangekondigd en in november 2021 in bèta vrijgegeven voor het publiek en is nu officieel live! Dit was een van de meest gevraagde functies van ClickUp gebruikers en is momenteel de enige gezamenlijk whiteboard waarmee teams ideeën in realtime direct kunnen omzetten in bruikbare projecten. ClickUp Whiteboards staan dan ook op nummer één in ons hart en op deze lijst.

🥰 Onze favoriete Whiteboards functies

Als je houdt van ClickUp mindmaps dan zul je houden van ClickUp Whiteboards . Stelt u zich eens voor dat u de vrijheid hebt om te krabbelen, te tekenen en te creëren wat u maar wilt, zonder dat u ooit ruimte tekort komt, en dat u deze ideeën onmiddellijk kunt verbinden met uw werkstroom?

Tekenen, objecten toevoegen en ideeën verbinden

Maak gedetailleerde stroomschema's, diepgaande abonnementen en brainstorm met gemak op een oneindig canvas. Met de vele objecten en kleuren kun je alles bedenken en verbinden!

Voeg stijl en structuur toe

Gebruik rijke bewerking om geformatteerde en gestileerde content aan Whiteboards toe te voegen, zoals tekst, vormen, aantekeningen, afbeeldingen en andere mediabestanden.

Taken maken en toevoegen

Zet ideeën om in acties met één klik op de knop! Voeg bestaande taken toe aan je canvas of maak nieuwe taken aan om ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien tussen idee en uitvoering.

Samenwerken

Zie wie dit Whiteboard weergeeft en welke bewerkingen ze maken in realtime! Met dezelfde real-time samenwerking de kracht die u kent en waardeert van ClickUp Docs, kunt u nu tegelijkertijd brainstormen over ideeën en in kaart brengen van projecten, net alsof u samen in dezelfde ruimte bent.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image2-1.gif Teken verbindingen tussen elk object in ClickUp Whiteboards /$$$img/

teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om samen met uw team in ClickUp Whiteboards stappenplannen of workflows van uw ideeën te maken_

Meer om van te houden ClickUp Whiteboards

Tal van integraties om uw huidige processen te verbeteren

Privacy en toestemming voor delen om uw brainstorm eenvoudig te delen met het team, belanghebbenden of een groep naar keuze

Negen sjablonen voor flowcharts,concept in kaart brengenretrospectives, brainwriting en onze persoonlijke favoriet, Animal Drawing Battle - het creatieve ijsbrekerspel dat je team nog mist. Kies er een uitClickUp's groeiende bibliotheek van sjablonen om u te helpen het beste uit uw Whiteboard te halen, zelfs als het uw allereerste is.

Prijzen

Een van de grootste voordelen van ClickUp Whiteboards is dat u de functierijke ervaring van ClickUp en de flexibiliteit van Whiteboards krijgt zonder dat dit ten koste gaat van uw budget.

Free Forever: Tal van krachtige functies voor Whiteboards, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslagruimte en meer

Tal van krachtige functies voor Whiteboards, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslagruimte en meer Onbeperkt ($7 per lid, per maand): Onbeperkte opslagruimte, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile rapportage en meer

Onbeperkte opslagruimte, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile rapportage en meer Business ($12 per lid, per maand): Google SSO, onbeperkte Teams, aangepaste export, geavanceerd openbaar delen, geavanceerde automatiseringen en meer

Google SSO, onbeperkte Teams, aangepaste export, geavanceerd openbaar delen, geavanceerde automatiseringen en meer Business Plus ($19 per lid, per maand): Subtaken in meerdere lijsten, aangepaste rollen aanmaken, aangepaste toestemmingen, meer automatiseringen en API, en meer

Subtaken in meerdere lijsten, aangepaste rollen aanmaken, aangepaste toestemmingen, meer automatiseringen en API, en meer Enterprise ()neem contact op met verkoop voor prijzen)): White label marketingenterprise API, begeleide onboarding, toegewijde succesmanager

Beoordelingen

G2: 4,7/5 (5.500+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

2. Miro

via Miro

Ze zeggen dat echt succes pas begint als je andere mensen gaat steunen. En weet je wat, Miro is cool. Daar, ik heb het gezegd! Het is een collaboratieve whiteboard-software die het echt voor elkaar heeft als het gaat om functies gebouwd voor mindmapping en constructieve brainstormsessies .

Miro's intuïtieve Whiteboards zijn ontworpen voor verschillende soorten teams en stellen je in staat ideeën visueel te presenteren, asynchroon te communiceren, vergaderingen te faciliteren, en organigrammen co-creëren zonder ooit ruimte tekort te komen.

Onze favoriete functies van Miro

Ingebouwde video en chatten functie met @mentions

Honderden vooraf gemaakte sjablonen en aangepaste sjablonen beschikbaar

Interactieve presentaties met de present-modus, waarmee de presentator kan inzoomen op sleutelgebieden van zijn whiteboard en anderen betrokken kan houden

✅ Miro voordelen

Tal van sjablonen en functies maken Miro whiteboards veelzijdig voor teams in verschillende sectoren

Krachtige en intuïtieve tools voor samenwerking en presentatie

Kan worden geïntegreerd met tal van andere tools, waaronder ClickUp !

❌ Miro tegens

Geen ingebouwde stopwatch

Een overvloed aan functies kan de ervaring overweldigend maken

Beperkte functies in de gratis versie en dure betaalde abonnementen

Prijzen Miro

Free: Onbeperkt aantal leden van het team, drie bewerkbare borden, kernintegraties, kant-en-klare sjablonen, basisbeheer van aandacht

Onbeperkt aantal leden van het team, drie bewerkbare borden, kernintegraties, kant-en-klare sjablonen, basisbeheer van aandacht Team ($8 per lid, per maand): onbeperkt aantal forums, onbeperkt aantal bezoekers, aangepaste sjablonen, projecten en privé forums

onbeperkt aantal forums, onbeperkt aantal bezoekers, aangepaste sjablonen, projecten en privé forums Business ($16 per lid, per maand): onbeperkt aantal gasten, slimme diagrammen, SSO

onbeperkt aantal gasten, slimme diagrammen, SSO Enterprise (neem contact op voor prijzen): Veiligheid en compliance op enterprise-niveau, gegevensbeheer, gecentraliseerd accountbeheer en inzichten, en premium ondersteuning

Miro beoordelingen van klanten

G2: 4,8/5 (4.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

Kijk ook eens in deze vergelijkende gidsen_ Miro vs. Mural & Miro vs. Lucidchart

3. Lucidspark

via Lucidspark

Met functies die lijken op veel van uw favoriete platforms voor projectmanagement, Lucidspark is een geweldig hulpmiddel voor whiteboardsoftware om uw brainstormproces te verbeteren en uw ideeën in actie om te zetten.

Onze favoriete functies van Lucidspark

Reacties en stemmen tellen naarplakbriefjes* In-bord chatten

Roep anderen naar uw bord om iedereen tegelijkertijd in dezelfde ruimte te verzamelen of maak breakout-borden om in een kleinere groep samen te werken

✅ Lucidspark voordelen

Functies voor werkbeheer om tijd bij te houden, ideeën te visualiseren en uw volgende stappen te prioriteren

Sjablonen, breakoutboards en functies voor samenwerking geven teams meer structuur aan hun anders blanco canvas

❌ Lucidspark nadelen

Tal van geavanceerde functies voor brainstormsessies, maar u zult Lucidspark met een ander platform moeten integreren om uw ideeën na de eerste fasen optimaal te kunnen beheren

Integreert niet met ClickUp

Lucidspark prijzen

Free: drie bewerkbare borden, basisfuncties voor samenwerking, basisintegraties, emoji-reacties, tekenen uit de vrije hand

drie bewerkbare borden, basisfuncties voor samenwerking, basisintegraties, emoji-reacties, tekenen uit de vrije hand Individueel (vanaf $7,95 per maand): onbeperkt aantal borden, tags en groepen om ideeën te organiseren

onbeperkt aantal borden, tags en groepen om ideeën te organiseren Teams (vanaf $9 per gebruiker, per maand): geavanceerde functies voor samenwerking, stemmodus en timer, basisbeheerfuncties voor beheerder

geavanceerde functies voor samenwerking, stemmodus en timer, basisbeheerfuncties voor beheerder Enterprise (neem contact op voor prijzen): geavanceerde integraties, geavanceerde beheerdersfuncties, SSO

Beoordelingen van Lucidspark klanten

G2: 4.5/5 (1.770+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (330+ beoordelingen)

4. Stormboard

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image17-1400x714.png Startpagina Stormboard /%img/

via Stormboard

Net als Miro stelt Stormboard teams in staat om samen te werken op een oneindig canvas om vergaderingen te houden, projecten te bewaken en ideeën te delen vanaf vrijwel elke locatie. Het biedt ook een speciale functie voor digitale whiteboards gericht op het ideatieproces met plakbriefjes en tekengereedschappen om gedachten op te schrijven.

Onze favoriete Stormboard functies

Meer dan 200 sjablonen om uit te kiezen

Zoom in en uit op je werk met het navigatiepaneel

Organisatiefuncties zoals mappen en prioriteiten voor taken

✅ Stormboard voordelen

Optie om verschillende weergaven zoals Kanban op je bord

Tal van gebruiksmogelijkheden voor elk team met het robuuste sjablooncentrum

❌ Stormboard nadelen

Moet abonnement upgraden om toegang te krijgen tot krachtigere functies van het platform

Kan een beetje een leercurve zijn na basisgebruik

Stormboard prijzen

Persoonlijk : vijf open Storms, vijf gebruikers per Storm, basisrapportage en -export, kant-en-klare sjablonen, integraties

: vijf open Storms, vijf gebruikers per Storm, basisrapportage en -export, kant-en-klare sjablonen, integraties Startup ($5 per gebruiker, per maand) : onbeperkt aantal open Storms, vijf viewers, basisrapportage en -export, vooraf gemaakte en aangepaste sjablonen,

: onbeperkt aantal open Storms, vijf viewers, basisrapportage en -export, vooraf gemaakte en aangepaste sjablonen, Business ($10 per gebruiker, per maand) : onbeperkt open stormen, 10 Storm viewers, geavanceerde rapportage, mappen, gegevensimporten

: onbeperkt open stormen, 10 Storm viewers, geavanceerde rapportage, mappen, gegevensimporten Enterprise ($16,67 per gebruiker, per maand): SSO, SSO, ondersteuning met prioriteit, facturering, aangepaste voorwaarden en service, agile integraties, onbeperkte viewers

Beoordelingen van Stormboard klanten

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (30+ beoordelingen)

5. Limnu

via Limnu

Voor leerkrachten die op zoek zijn naar een whiteboard-oplossing voor leren op afstand, is Limnu een sterk digitaal alternatief. Het is een vrij letterlijke vergelijking met die fysieke whiteboards die we ons herinneren uit onze eigen kindertijd klaslokalen met verschillende visuele presentatie functies om samen te werken en te betrekken bij het team.

Onze favoriete Limnu functies

Realistische markers en tekentools

Ingebouwde video-conferencing voor maximaal acht deelnemers

Samenwerken of solo tekenen

✅ Limnu pros

Zeer eenvoudige gebruikersinterface

Veelzijdig voor docenten van vrijwel elk niveau en onderwerp

❌ Limnu nadelen

Ontbreekt eensysteem voor taakbeheer om de ideeën van je whiteboard uit te voeren

Behalve tekenen, brainstormen of gebruik in een presentator instelling, mist het platform belangrijke functies om aan te sluiten bij uw werkstroom

Prijzen

Free: 14 dagen toegang tot whiteboards, onbeperkt aantal medewerkers, samenwerkende of solo whiteboards, beperkte beheer- en veiligheidscontroles

14 dagen toegang tot whiteboards, onbeperkt aantal medewerkers, samenwerkende of solo whiteboards, beperkte beheer- en veiligheidscontroles Pro ($5 per gebruiker, per maand): onbeperkte borden, onbeperkte medewerkers, privé en collaboratieve bordopties

onbeperkte borden, onbeperkte medewerkers, privé en collaboratieve bordopties Team ($8 per gebruiker, per maand): borden delen met externe medewerkers, team- of privéborden, veiligheidscontroles voor teams

borden delen met externe medewerkers, team- of privéborden, veiligheidscontroles voor teams Enterprise (neem contact op voor prijzen): specialesucces voor klanten manager, en gepersonaliseerde training en inwerkprogramma

specialesucces voor klanten manager, en gepersonaliseerde training en inwerkprogramma API (neem contact op voor prijzen): geen downloads nodig, geen Limnu gebruikersregistratie of branding, Limnu host alle aspecten van het gebruik van het Whiteboard

Beoordelingen van Limnu klanten

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

6. Conceptboard

via Conceptboard

Conceptboard wil het goedkeuringsproces versnellen door de kloof tussen brainstormen en presenteren te overbruggen. Leg sjablonen bovenop je whiteboard om een aangepaste structuur voor je gedachten te maken en voeg secties toe binnen hetzelfde bord om kruisverwijzingen aan te brengen tussen opmerkingen of door je tekening te navigeren terwijl je de reis van je klant in kaart brengt.

Onze favoriete Conceptboard functies

Mappen om meerdere whiteboards te beheren

Media uploaden en PDF's rechtstreeks op je bord annoteren

Bord delen via exports of met interne en externe medewerkers via een met wachtwoord beveiligde link

✅ Conceptboard voordelen

Talloze sjablonen die over elkaar heen gelegd kunnen worden om er meer dan één tegelijk te gebruiken

Functies voor feedback en samenwerking om de eerste fasen van een project te stroomlijnenprojectontwikkeling ❌ Conceptbord nadelen

Beperktmogelijkheden voor bewerking van tekst om plaknotities te formateren

Gebrek aan functies om het project na de eerste fasen te beheren

Conceptboard prijzen

Free: onbeperkt aantal borden, één teamlid, 100 objecten, bibliotheek met sjablonen, kernintegraties, 500 MB opslagruimte voor bestanden

onbeperkt aantal borden, één teamlid, 100 objecten, bibliotheek met sjablonen, kernintegraties, 500 MB opslagruimte voor bestanden Premium ($6 per gebruiker, per maand): Minder dan 10 teamleden, onbeperkte objecten, projecten, 50+ deelnemers per board, delen van audio en video, 20GB bestandsopslagruimte

Minder dan 10 teamleden, onbeperkte objecten, projecten, 50+ deelnemers per board, delen van audio en video, 20GB bestandsopslagruimte Business ($9,50 per gebruiker, per maand): 10+ gebruikers, 75 deelnemers per board, 1TB bestandsopslagruimte

10+ gebruikers, 75 deelnemers per board, 1TB bestandsopslagruimte Enterprise (neem contact op voor prijzen, minimaal 250 licenties): alle functies en aangepaste limiet voor bestandsopslagruimte

Conceptboard klantbeoordelingen

G2: 4,5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

7. Leg alles uit

via Alles uitleggen

Wat Explain Everything onderscheidt van je standaard digitale whiteboard software is zijn functie voor schermopname waarmee je van je borden tutorials kunt maken om te presenteren aan klaslokalen, teamleden, belanghebbenden en meer. Hoewel je nog steeds veelzijdigheid kunt vinden in de gebruikssituaties voor Explain Everything, is het voornamelijk target voor docenten van vrijwel elk onderwerp.

Onze favoriete functies van Explain Everything

Whiteboards opnemen (en de opname in de app bewerken) om colleges en tutorials te screencasten voor blended learning

Voltooid kleurenpalet met een pipet voor HEX of RGB code

Koppeling of code toegang om whiteboards te delen met externe gebruikers

✅ Leg alles uit voordelen

Tal van functies om creativiteit te stimuleren, zoals unieke kleuren, clipart, kleurvulling en layering van afbeeldingen

Krachtige functies om whiteboards op te nemen

❌ Explain Everything nadelen

Niet in staat om taken, projecten, action items of workflows te maken, beheren, prioriteren of bijhouden

Zo gericht op het onderwijs dat het veel creativiteit zou vergen om Explain Everything aan te passen aan een andere branche

Prijzen van Explain Everything

Free: maximaal drie projecten, één dia per project, exporteren van een video van maximaal één minuut, chatten met stem, delen van webvideokoppelingen, 500 MB ruimte voor opslagruimte in de cloud

maximaal drie projecten, één dia per project, exporteren van een video van maximaal één minuut, chatten met stem, delen van webvideokoppelingen, 500 MB ruimte voor opslagruimte in de cloud Docent ($34,99 per gebruiker, per jaar): onbeperkte projecten, dia's en opnames, 1GB cloud opslagruimte, gebruikers- en licentiemanagement, gedeelde mappen

onbeperkte projecten, dia's en opnames, 1GB cloud opslagruimte, gebruikers- en licentiemanagement, gedeelde mappen Klas en school ($ 130 per docent en 30 studenten, per jaar): MDM-implementatie, geavanceerde veiligheid en toestemmingen, ondersteuning met prioriteit, rapportage op aanvraag

Alles uitleggen beoordelingen van klanten

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

8. Vibe

via Vibe

Wat krijg je als je een whiteboard van de eerste generatie kruist met de nieuwste whiteboardsoftware die tegenwoordig op de markt is? Dan krijg je Vibe -de interactieve smartboards uitgerust met samenwerkingssoftware .

Vibe Boards combineren in wezen het idee van whiteboard hardware en software, maar hun online platform, Canvas, geeft je toegang tot je bord op je desktop of tablet. Daarom is Canvas hier onze focus. 🙂

Onze favoriete Vibe functies

Tonnen integraties verbeteren de functie van de Vibe Canvas app

Keuze uit sjablonen of een blanco canvas als startpunt

✅ Vibe pluspunten

Geweldig voor het snel maken, bewerken en annoteren van afbeeldingen of ontwerpen

Integreert met ClickUp

❌ Vibe nadelen

Geen functies voor het bewaken van taken of werkbeheer

Vibe Canvas-software werkt het beste in combinatie met de Vibe Board-hardware, die begint bij $ 2.999 👀

Vibe prijzen

Je kunt Canvas, de whiteboard software van Vibe, gratis uitproberen. De app werkt het beste in combinatie met het Vibe Board. Voor een beperkte tijd is het nieuwste bord, de Vibe S1, te koop met 10% korting, normaal geprijsd op 3.299 dollar.

Vibe beoordelingen van klanten

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Visme

via Visme

Breng je ideeën in een paar seconden van ingewikkeld naar naadloos met Visme Whiteboards is gemaakt om je te helpen je te ontdoen van saaie aantekeningen zodat je stijlvol kunt brainstormen. Met Visme kun je eindeloze mogelijkheden benutten met professioneel ontworpen sjablonen en intuïtieve functies om je te helpen projecten van begin tot eind uit te voeren.

Onze favoriete Visme functies

Ingebouwde functie voor video en chatten met @mentions

Aanpasbare Whiteboard sjablonen voor verschillende projecten en team behoeften

Oneindig whiteboard canvas laat je ideeën groter en beter worden in één ruimte

✅ Visme pros

Functies voor collaboratief team- en projectmanagement om te helpen met visueel denken, gepersonaliseerde projecten en Sprints

Functies voor veiligheid en werkruimte om projecten privé en veilig te houden

❌ Visme nadelen

Integreert niet met ClickUp

Visme prijzen

Basis : Gratis account met beperkte functies

: Gratis account met beperkte functies Starte r (vanaf $12,25/maand): Krijg toegang tot de functies die nodig zijn voor individueel gebruik.

r (vanaf $12,25/maand): Krijg toegang tot de functies die nodig zijn voor individueel gebruik. Pro (vanaf $24,75/maand): geavanceerde functies voor samenwerking, stemmodus en timer, basisbeheerfuncties voor beheerder

geavanceerde functies voor samenwerking, stemmodus en timer, basisbeheerfuncties voor beheerder Enterprise (neem contact op voor prijzen): geavanceerde integraties, geavanceerde beheerdersfuncties, SSO

Visme klantbeoordelingen

G2: 4,5/5 (270+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

10. Microsoft Whiteboard

via Microsoft Whiteboard Whiteboard van Microsoft maakt deel uit van Microsoft 365, dus als je bedrijf al Teams of OneNote gebruikt, heb je waarschijnlijk al toegang tot deze app. Als onderdeel van een grotere productsuite kunnen Microsoft Whiteboards gemakkelijk worden afgestemd op werk dat is opgeslagen in andere Microsoft-tools en kunnen ze worden gebruikt om veel van de standaardfuncties voor digitale whiteboards te verbeteren die ik ken van andere toonaangevende merken.

Onze favoriete functies voor Microsoft Whiteboards

Samenwerkingsrooster om te zien wie er deelneemt aan je live whiteboard sessie

Toegang tot meer dan 40 sjablonen

✅ Microsoft Whiteboard professionals

Overal toegang tot je whiteboard door in te loggen op de app in je browser of Windows app

Gebruik je whiteboard naast andere Microsoft producten om je ideeën te verbinden met je werkprocessen

❌ Microsoft Whiteboard nadelen

Heb andere producten nodig om het maximale uit je whiteboard te halen voor effectief projectmanagement

Beperkte visuele functies maken het moeilijk om je whiteboard volledig aan te passen

Prijzen van Microsoft Whiteboard

MS Whiteboard maakt deel uit van MS 365, dat aangepaste prijzen biedt bij contact of zes prijsabonnementen.

Voor persoonlijk gebruik:

Microsoft 365 Personal ($6,99/maand per persoon): 1 TB opslagruimte in de cloud, reclamevrije e-mail, Microsoft Editor

1 TB opslagruimte in de cloud, reclamevrije e-mail, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/maand voor maximaal 6 personen): AI-gestuurde creatieve tools, geavanceerde veiligheid OneDrive

Voor zakelijk gebruik:

Microsoft 365 Business Basic ($5/gebruiker per maand): web- en mobiele versies van Office-apps, e-mailbeveiliging, Microsoft Forms voor feedback

web- en mobiele versies van Office-apps, e-mailbeveiliging, Microsoft Forms voor feedback Microsoft 365 Business Standard ($12,50/gebruiker per maand): meer dan 1.000 privacycontroles, 50GB e-mailpostvak, Office-apps van topklasse

meer dan 1.000 privacycontroles, 50GB e-mailpostvak, Office-apps van topklasse Microsoft 365 Business Premium ($20/gebruiker per maand): Microsoft Boekingen, 1TB OneDrive opslagruimte

Microsoft Boekingen, 1TB OneDrive opslagruimte Microsoft 365 Apps ($8,25/gebruiker per maand): bevat alleen eersteklas Office Suite-apps, realtime co-auteurschap, synchroniseren van bestanden op pc of Mac

Microsoft Whiteboard klantbeoordelingen

G2: 4,6/5 (4.410+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (12.370+ beoordelingen)

11. Google Jamboard

via Google Jamboard

Net als Vibe gebruikt Google Jamboard hardware als aanvulling op de whiteboard-software die het aanbiedt. En net als Microsoft past Jamboard waarschijnlijk goed bij je bedrijf als het al voornamelijk op G Suite draait.

Voor eenvoudige doodles, brainstormsessies en visuele organisatie kan Jamboard de klus klaren, maar voor complexe projecten, klaslokalen, vergaderingen en vergaderingen zult u moeten leunen op andere apps voor Google Werkruimte om de klus te klaren.

Onze favoriete functies van Google Jamboard

Toegang tot je collaboratieve whiteboard app van bijna overal via deJamboard app* Kies uit verschillende achtergronden om je te helpen bij het formateren van je lege canvas

Drop afbeeldingen, voeg aantekeningen toe en haal activa rechtstreeks van het web, of haal werk op uit Docs, Sheets en Slides

✅ Google Jamboard voordelen

Presenteer je jams in realtime via Google Meet en haal snel werk van andere Google apps naar je board

Heel eenvoudig om mee te beginnen als je een Google Workruimte account hebt

❌ Google Jamboard nadelen

Afhankelijk van andere G Suite-producten of hardware om de Jamboard-app krachtig en veelzijdig te maken

Beperkte tools beschikbaar voor de app en sleutels functies zoals het toevoegen van video, geluid en andere media aan je bord zijn gewoon niet beschikbaar

Google Jamboard prijzen

De Google Jamboard-software als app en platform is beschikbaar voor iedereen met een Google Werkruimte-account, dat vier abonnementsopties biedt.

Gratis voor persoonlijk gebruik: 15 GB opslagruimte per gebruiker in Google Drive

15 GB opslagruimte per gebruiker in Google Drive Business Starter ($6/gebruiker per maand): 30 GB cloud opslagruimte per gebruiker, aangepaste zakelijke e-mail, standaard ondersteuning

30 GB cloud opslagruimte per gebruiker, aangepaste zakelijke e-mail, standaard ondersteuning Business Standard ($12/gebruiker per maand): 2TB cloud opslagruimte per gebruiker, reclamevrije e-mail, digitaal whiteboard

2TB cloud opslagruimte per gebruiker, reclamevrije e-mail, digitaal whiteboard Business Plus ($18/gebruiker per maand): 5TB cloud opslagruimte per gebruiker, uitnodigingen automatisch accepteren, websitebouwer op site

Google Werkruimte biedt op verzoek ook een Enterprise-abonnement.

Vergelijk_ Jamboard vs Miro !

Google Jamboard klantbeoordelingen

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

12. Krijt

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image12-1400x887.png Startpagina krijt /%img/

via Crayon

Bij Crayon staat eenvoud voorop. Deze app bevindt zich in een zeer vroege fase van ontwikkeling en biedt weinig functies behalve ruimte om eenvoudige tekst toe te voegen, te tekenen en te brainstormen met de klik-en-sleep-functie. Maar omdat het nog in een vroeg stadium is, is er potentieel voor meer geavanceerde functies.

Onze favoriete functies voor Crayon

Klik-en-teken functie die doet denken aan de Microsoft Pain app waar kinderen uit de jaren 90 dol op waren

Dubbelklik overal om een tekstvak te maken

✅ Crayon voordelen

Zeer eenvoudig te begrijpen en te begrijpen

Gemakkelijk om whiteboards te delen en deel te nemen aan andere live whiteboard sessies via URL

❌ Crayon nadelen

Beperkte functies tot het punt waarop het niet veel meer kan dan basis aantekeningen maken en tekenen

Geen functies voor chatten, werkbeheer ofintegraties om de functie te verbeteren #### Prijzen van Crayon

Crayon is momenteel in alpha en volledig gratis tijdens de vroege ontwikkeling.

Beoordelingen van Crayon klanten

G2: N.V.T

Capterra: N/A

13. Whiteboard Vos

via Whiteboard Fox

Als je snel een tekening wilt delen of een idee wilt presenteren in de vroege ideatiefase, is Whiteboard Fox misschien een goede whiteboard softwareoplossing voor jou. Whiteboard Fox is vergelijkbaar met een whiteboard dat je op je bureau bewaart voor het gemak of in de keuken voor het aanvullen van je boodschappenlijstje. Whiteboard Fox legt de nadruk op het gebruik van kleur en getekende afbeeldingen om je bord te organiseren.

Onze favoriete Whiteboard Fox functies

Whiteboard kamer ID voor snelle verbinding met elke live sessie

67 kleuren om te gebruiken op je whiteboard

Donkere modus

✅ Whiteboard Fox pros

Eenvoudig om de app te leren en met andere whiteboards mee te doen vanuit elke browser

Deel je whiteboard via een URL in een e-mail

Het gebruik van Whiteboard Fox op een tablet zorgt voor extra functies zoals pinch-to-zoom gebaren en stylus pen ondersteuning

❌ Whiteboard Fox nadelen

Geen functies voor project- of werkmanagement

Beperkt tot tekenen of schrijven met de pen van het whiteboard

Geen integratie met andere werktools

Whiteboard Fox prijzen

Personal (gratis): teken in zeven kleuren, whiteboards verlopen na 14 dagen

teken in zeven kleuren, whiteboards verlopen na 14 dagen Pro ($7 per maand): teken in 67 kleuren, kies wanneer je whiteboard verloopt, optie donkere modus, geen advertenties

teken in 67 kleuren, kies wanneer je whiteboard verloopt, optie donkere modus, geen advertenties Enterprise (vanaf $15 per gebruiker, per maand): optionele zelf gehoste whiteboard-database, geen anonieme deelnemers, flexibele factureringsopties

Whiteboard Fox klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

Capterra: N.v.t

14. Chatten

via Draw.Chat

Draw.Chat is een effectieve oplossing voor teams die in één ruimte willen samenwerken tijdens vergaderingen of brainstormsessies. Stuur een bewerkbare koppeling om snel verspreide leden van een team in één ruimte samen te brengen om te tekenen, chatten en samen te werken.

Onze favoriete functies van Draw.Chat

Offline-modus om op elk moment te chatten en notificaties over je bord te ontvangen

Afbeeldingen, bestanden, PDF's en foto's slepen en neerzetten om aantekeningen te maken op je bord

✅ Draw.Chat voordelen

Tal van sneltoetsen om ideeën zo snel mogelijk te laten werkenstroom

Communiceer via audio- en videoconferentie vanuit de app

❌ Draw.Chat nadelen

Niet in staat om ideeën rechtstreeks te verbinden met je werkstroom

Beperkte integraties om de functie te verbeteren

Prijzen van Draw.Chat

Draw.Chat is een gratis online tool voor whiteboards.

Draw.Chat klantbeoordelingen

G2: N.V.T

Capterra: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

15. InVision

via InVision

InVision Freehand is een eenvoudig maar krachtig online whiteboard voor teams om hun ideeën visueel uit te drukken door middel van grafieken, diagrammen, tekeningen en meer.

Onze favoriete functies van InVision

Functie voor mindmaps

Meer dan 100 sjablonen, waarvan vele zijn ontworpen door teams bijvergelijkbare platforms voor projectmanagement om te gebruiken met andere apps zoals Monday.com , Jira en Asana ✅ InVision profs

Talloze sjablonen en integraties maken InVision whiteboards waardevoller en veelzijdiger voor verschillende teams

Toegang tot alle fundamentele functies bij elk abonnement, zelfs de gratis versie

❌ InVision nadelen

Beperkte integraties en integreert niet met ClickUp

Moeilijk om complexe projecten te beheren naarmate er meer ideeën en bijdragers aan je whiteboard worden toegevoegd

InVision prijzen

Free: tot 100 gebruikers, drie freehands, onbeperkte openbare en privé ruimtes, alle belangrijke functies en platformintegraties

tot 100 gebruikers, drie freehands, onbeperkte openbare en privé ruimtes, alle belangrijke functies en platformintegraties Pro ($4 per gebruiker, per maand): tot 200 gebruikers, onbeperkt aantal freehands

tot 200 gebruikers, onbeperkt aantal freehands Enterprise (neem contact op voor prijzen): Prijzen per zetel zonder limieten voor gebruikers, geavanceerd teambeheer en veiligheid

InVision klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (740+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (660+ beoordelingen)

16. Ziteboard

via Ziteboard

Ziteboard is collaborative whiteboard software waarmee teams kunnen brainstormen, presenteren, lesgeven of trainen vanaf elk apparaat. Ziteboard wordt voornamelijk verkocht aan docenten en ontwerpers en is bedoeld als "kraspapier" voor teams en docenten op afstand om wireframes te maken, te chatten via spraak en video en zelfs grafiekvergelijkingen te maken in een eindeloze open ruimte.

Onze favoriete functies van Ziteboard

Anonieme whiteboard functie voor externe clients of gebruikers om deel te nemen aan je board

Exporteer je Ziteboard PNG- of SVG-bestanden rechtstreeks naar Photoshop of Illustrator om je werk te archiveren

Confettiknop om prestaties en kleine overwinningen te vieren

✅ Ziteboard professionals

Meerdere functies om met het team te communiceren naast chatten

Eenvoudig importeren, exporteren en delen van je boards om je ideeën verder uit te werken

❌ Ziteboard nadelen

Niet gebouwd om taken te beheren of om je whiteboard-ideeën direct te verbinden met je werkstroom

Beperkte gratis versie, de meeste geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Ziteboard prijzen

Starter (gratis): drie borden, onbeperkt aantal medewerkers, beperkt dataverkeer, drie basiskleuren, plakbriefjes, importeren van afbeeldingen in lage resolutie, beperkte import van PDF's

drie borden, onbeperkt aantal medewerkers, beperkt dataverkeer, drie basiskleuren, plakbriefjes, importeren van afbeeldingen in lage resolutie, beperkte import van PDF's Eén week Pro (eenmalige betaling van $5): Onbeperkt aantal borden, onbeperkt dataverkeer, aangepaste kleuren, markeerstiften, volledige PDF import, tekst chatten, openbare en privé forums

Onbeperkt aantal borden, onbeperkt dataverkeer, aangepaste kleuren, markeerstiften, volledige PDF import, tekst chatten, openbare en privé forums Maandelijks Pro ($9 per maand): alle functies van het One Week Pro abonnement op maandbasis

alle functies van het One Week Pro abonnement op maandbasis Jaarlijks Pro ($85 per jaar): alle functies van het One Week Pro abonnement op jaarbasis

alle functies van het One Week Pro abonnement op jaarbasis Enterprise (neem contact op voor prijzen): aanpassingen, white label licentie, SSO, encryptie, dedicated server

Ziteboard klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (4+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (3+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk voor meer Whiteboard tools onze gids op Muur alternatieven !

💘 ClickUp + Whiteboards = 4ever

Of u nu de brainstormer, de planner, de krabbelaar of de Nog te doen-er in uw team bent, er is een digitale Whiteboard-tool om uw ideeën werkelijkheid te laten worden-en kijk niet verder dan ClickUp !

columbia Pictures MGM via_ GIPHY De echte kracht en veelzijdigheid van whiteboard projectmanagement komt tot leven wanneer u in staat bent om uw gedachten naadloos te verbinden met uw werkstroom, een functie die ClickUp Whiteboards hebben geperfectioneerd!

Samenwerking en creativiteit krijgen een geheel nieuwe betekenis met vormen, objecten en aantekeningen die eenvoudig kunnen worden omgezet in taken, realtime bewerking en nog veel meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image13.gif Begin je ideeën uit te voeren met ClickUp Whiteboards /%img/

combineer de kracht van ClickUp met de creatieve vrijheid van Whiteboards en begin direct met het uitvoeren van uw ideeën_

Met een groeiende lijst van functies en nog grotere abonnementen in het verschiet, is ClickUp het ideale startpunt voor uw Whiteboard app. Krijg gratis toegang tot Whiteboards en test uw eerste drie borden in ClickUp gratis, voor altijd. Probeer het zelf en vertel ons wat je ervan vindt! 🚀