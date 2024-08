20 Gratis sjablonen voor productbeheer

Je productmanager is een sleutelfiguur in alles wat te maken heeft met de levenscyclus van uw product en dan bedoelen we alles.

Bijna 80% van de productmanagers helpen bij het productontwerp, maar ze werken ook op andere gebieden zoals ontwikkeling, managementstrategie, marketing en gebruikerservaring.

Toch komt het vaak voor dat productmanagers het grootste deel van hun tijd onverwachte problemen aan te pakken. Dit is geen gemakkelijke taak! 😳

Dit alles wil zeggen dat je productmanager waarschijnlijk wel wat hulp kan gebruiken. En misschien een cocktail. 🍸

Gelukkig is die hulp er! Er zijn heel veel gratis en betrouwbare tools voor productbeheer en sjablonen beschikbaar voor productmanagers te helpen tijd te besparen en efficiënter te zijn bij elke stap.

20 sjablonen voor productbeheer

Voordat je aan de slag gaat met je product roadmap, moet je ervoor zorgen dat je een duidelijk productidee hebt en dat er een markt voor is. Begin bij het begin door jezelf de meest dringende vragen te stellen:

Hoe ziet dit product eruit?

Welke oplossingen creëert het?

Wie zijn de doelklanten?

Deze lijst is een top-tot-bottom wandeling door product management sjablonen die de weg zullen effenen op uw product management reis.

Sjablonen voor het bepalen van uw waardepropositie

1. ClickUp Product Briefing Sjabloon

Sjabloon voor productinformatie van ClickUp

Deze ClickUp Doc behandelt de basis van uw product en is ideaal voor de vroege stadia van planning en concept.

Dit is een uitstekend hulpmiddel om te hebben als u in de onderzoeksfase of je idee aan iemand voorleggen.

Deze sjabloon voor productbeschrijving is handig om documenten bij te houden over hoe je weet dat dit product zal slagen, het doel en de waarde ervan. Het beschrijft uw product, het probleem dat het oplost, de context, ontwerpnotities en meer.

Als productmanagement nieuw voor je is, is deze sjabloon iets voor jou! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Product Strategie Sjabloon

Sjabloon productstrategie door ClickUp

De Sjabloon voor productstrategie van ClickUp biedt structuur om u te helpen plannen en uw productstrategie te visualiseren . Visualiseer releases en bouw consensus op bij belangrijke besluitvormers met één enkele bron van productinformatie en teamverantwoordelijkheid. Download deze sjabloon

3. ClickUp sjabloon voor productlancering

Productlanceringssjabloon van ClickUp

Deze ClickUp Productlanceringssjabloon is perfect voor het promoten van een nieuwe productlancering of een herlancering van uw bestaande product. Het bestaat uit een Gantt-diagram, visuele tijdlijn en alle activiteiten die nodig zijn voor uw specifieke productlancering. Download deze sjabloon

4. Sjablonen voor kopersprofielen van Hubspot

KREDIET: HubSpot

Deze sjabloon is je antwoord op de vraag: wie zou dit product gebruiken?

Het is je opstapje om de doelgroep voor je product te onderzoeken en te identificeren door de ideale fictieve klant te creëren als je koper persona .

Je buyer persona biedt een grondige blik op de demografische gegevens, interesses, levensstijl, locatie en het gemeenschappelijke verhaal van de primaire groep die je waarschijnlijk tot een succes wilt maken. Deze sjablonen helpen je om deze mensen uit te werken en zullen je helpen om de waarde van je product te bewijzen aan soortgelijke klanten wanneer je het presenteert aan belanghebbenden. Deze sjabloon downloaden

5. Excel-product

Vergelijkingssjabloon

KREDIET: Smartsheet

Deze Excel-sjabloon van Smartsheet wordt gebruikt om productkenmerken te vergelijken met andere vergelijkbare producten.

U of uw productmanager zou dit kunnen gebruiken om te zien hoe de waarde van uw product zich verhoudt tot andere producten die vergelijkbare problemen oplossen.

Bovendien kun je deze sjabloon meerdere keren gebruiken tijdens verschillende iteraties van je product. Dus terwijl je het misschien handig vindt in de eerste ontwerp- en ontwikkelingsfasen, kun je het ook gebruiken als je updates overweegt om concurrerend te blijven. Deze sjabloon downloaden

6. Verhalensjabloon door Intercom

Als je het gevoel hebt dat je vastloopt bij de gedachte aan het maken van je product roadmap of als sprints een beetje ingewikkeld lijken, is dit sjabloon misschien een betere volgende stap voor je.

Dit sjabloon is kort en krachtig, maar het zal je helpen om de nodige kleine details uit te werken om je product te rechtvaardigen en het tot leven te laten komen.

Vat uw waardepropositie of het "verhaal" met betrekking tot het probleem dat uw product oplost en uw ontwerpplan samen.

Als je het nog steeds moeilijk vindt om je UVP samen te vatten zonder een bijna roman-achtig document te overhandigen, begin dan met het opsommen van de functies en belangrijkste releases van je product. Dit zal je helpen bij het prioriteren van de eerste taken en deadlines om die functies te realiseren en je roadmap uiteindelijk vorm te geven. Download deze sjabloon

Sjablonen voor het beheren van uw productroadmaps

Ahh, nu komen we bij het echte werk, het maken van de product roadmap.

Uw strategische roadmap is uw Poolster voor productmanagement. Het houdt u gestaag in beweging in een productieve richting en helpt u bij het definiëren van lange- en kortetermijndoelen.

7. ClickUp Roadmap Whiteboard Sjabloon

Organiseer je ideeën duidelijk en begin met het veroveren van de markt met deze ClickUp Roadmap Whiteboard Sjabloon

U kunt nu een visueel aantrekkelijke routekaart maken voor uw nieuwe product, project of plan. ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor een stappenplan stelt u in staat om de levenscyclus van een nieuw product bij te houden, samen met de mensen die erbij betrokken zijn om het te realiseren. Een afgewerkte roadmap dient als leidraad voor toekomstig projectbeheer van nieuwe producten. Download deze sjabloon

8. ClickUp Minimum Levensvatbaar Product Sjabloon

Minimum levensvatbaar product sjablonen van ClickUp

ClickUp's Minimum Levensvatbaar Product Sjabloon helpt u bij het plannen van de roadmap van uw product. Dit sjabloon voor minimaal levensvatbare producten dient als leidraad om te bepalen of het minimale product levensvatbaar is of niet. Het bevat een reeks kritische vragen die ook kunnen helpen bij het ontwikkelen van de strategie voor productvalidatie. Download deze sjabloon

9. Sjabloon productontwikkeling

KREDIET: Miro

Deze sjabloon van Miro helpt functieoverschrijdende teams werken samen in dezelfde ruimte en beheren grote doelen.

De meeste Agile ontwikkelingsteams zijn cross-functioneel, wat betekent dat een groep individuen met verschillende vaardigheden samenwerkt om een werkend product te maken. Maar terwijl Agile frameworks erg populair zijn, meer dan tweederde van de ondervraagde productmanagers heeft geen cross-functionele teams.

Dus als deze methode nog niet als jouw ding klinkt of helemaal nieuw voor je is, dan is dit sjabloon je oplossing agile productbeheer brood en boter. 🙏🏻

En hebben we al gezegd dat Miro integreert met ClickUp ? 👀

Miro's productontwikkelingssjabloon doet ook denken aan Gantt-weergave in ClickUp en kan naast taken in ClickUp worden toegevoegd met Weergave insluiten . Download deze sjabloon

10.

ClickUp Sprints Sjabloon

Sprints sjabloon door ClickUp

Dit is een meer intermediair sjabloon, maar het heeft veel kracht. Het bevat acht statussen om de voortgang van uw taken een Aangepast veld en drie weergaven . 😱

Voor grote projecten gebruiken ontwikkelaars Sprints om de tijdlijn op te delen in hanteerbare tijdsbestekken.

Taken zijn gekoppeld aan deze Sprints en door deze taken binnen het tijdsbestek van de Sprint af te ronden, gaat het project verder. Onvoltooide Sprinttaken worden doorgeschoven naar de volgende Sprint.

pro tip:_ Je kunt Sprint Automatiseringen om tijd te besparen op repetitieve handelingen telkens wanneer u een taak voltooit in ClickUp!

Bovendien kunt u met deze sjabloon..

Sprint instellen tijdsinschattingen enpunten in aangepaste velden

Vind stapsgewijze instructies voor hetkunt aanpassen taken, aangepaste velden, statussen en weergaven kunt aanpassen op basis van de sprintbehoeften van je team Download deze sjabloon #### 11. Weekelijks overzicht

KREDIET: Trello

Met vergelijkbare functionaliteit als ClickUp's Bord bekijken deze tool van Trello helpt je bij het bekijken en prioriteren van je taken.

Deze sjabloon is een visuele weergave van de resterende actiepunten in de tijdlijn van je project en stelt je in staat om taken van de ene kolom naar de andere te verplaatsen om hun status op weg naar voltooiing weer te geven.

Klik op taken om ze uit te vouwen voor meer details en deel of sluit een link in naar je taakkaart voor externe toegang. En gebruik ClickUp's Trello-integratie om uw werk automatisch te uploaden met slechts een paar klikken!

Bekijk deze_ retrospectieve hulpmiddelen ! Download deze sjabloon

12. Sjabloon gebruikersstroom

KREDIET: Miro

Als u uw systeem opnieuw bekijkt en manieren probeert te bedenken om uw bestaande product te verbeteren of de conversie op uw website te verhogen, dan is dit uw sjabloon.

Deze sjabloon van Miro plaatst je in de schoenen van de klant en herinnert je eraan dat je de klant altijd op de eerste plaats moet zetten. Het brengt het stapsgewijze proces dat een klant doorloopt tijdens het gebruik van je systeem of product visueel in kaart en kan je helpen om een meer intuïtieve interface te maken.

Stel een duidelijk begin en einde in voor je gebruikersstroom, bepaal de richting die de klant moet volgen en identificeer beslissingspunten.

En als je denkt dat deze sjabloon cool is, wacht dan tot je ClickUp's Mindmaps. 😎 Download deze sjabloon

Sjablonen voor details die het verschil maken

13.

ClickUp Release Notes Sjabloon

Release Notities Sjablonen van ClickUp

Deze beginnersvriendelijke ClickUp Uitgave-opmerkingen Sjabloon is een must-have om uw technische teams op de hoogte te houden van updates voor uw product!

Voeg details en herzieningen toe aan uw waardepropositie voor de nieuwe releases die komen gaan, en plan hoe u de updates extern presenteert met dit ClickUp Doc.

Zelfs na de release blijven producten veranderen en verbeteren door feedback van klanten en innovatie. Het is cruciaal om te schetsen waar uw product naartoe gaat en iedereen op één lijn te krijgen, zo snel mogelijk! Dus laat deze sjabloon het zware werk voor je doen. 😌 Deze sjabloon downloaden Bonus: Persbericht Sjablonen !

14. Google Sheets Product Plan Sjabloon

KREDIET: Google Sheets

Gebruik deze sjabloon als naslagwerk om informatie over je productlancering bij elkaar te houden, inclusief strategie, marktanalyse, soorten doelgroepen en een kort overzicht van de waardepropositie.

Dit Google Sheets sjabloon is opgezet als een document waar elke cel ruimte heeft om te reageren met zoveel details als je nodig hebt. Zie deze sjabloon als je persoonlijke Spark Notes beschrijving van wat je hebt voltooid, de belangrijkste taken en een laatste controle om er zeker van te zijn dat je alles hebt gedaan voor het uitvoeren van een succesvolle productlanceringsstrategie.

Pas je eigen productlanceringsplan aan in ClickUp Docs, of gemakkelijk uw Google Sheets insluiten in uw taken en documenten!

pro tip:_ Houd uw productlanceringsplan altijd bij de hand door ernaar te linken in een aangepast veld aan het einde van uw taakomschrijvingen! Download deze sjabloon

15. Sjabloon voor productvrijgave IG

KREDIET: Canva

Oh Canva hoe lief heb ik u? Laat me de manieren tellen... en ik begin met deze sjabloon!

Canva staat erom bekend dat het mensen helpt om eenvoudig afbeeldingen en foto's van hoge kwaliteit te maken voor sociale media, zonder dat ze daarvoor social media-experts hoeven te zijn. En deze sjabloon is niet anders!

Maak een esthetisch aantrekkelijke Instagram-verhaalsjabloon om informatie over je product te delen en de eerste bekendheid te vergroten! Het is als plug-n-play voor je sociale posts.

Canva heeft een heleboel thema's met open licentie om uit te kiezen, dus er is er zeker een die bij jouw marketingstrategie past.

Vooral als je niet in een multifunctioneel team zit, zou deze sjabloon erg handig voor je zijn. Wil je nog meer goed nieuws over deze sjabloon? Als u zich in dit stadium bevindt, is uw product waarschijnlijk bijna klaar om met de wereld te delen! 😍 Download deze sjabloon

16. ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon

Volg en bewaak bugs en problemen op uw website en wijs ze eenvoudig toe aan uw team Bug volgen is belangrijk om software effectief, betrouwbaar en soepel draaiend te houden. Deze ClickUp sjabloon voor bugtracking hiermee kunt u bugs rapporteren, volgen en prioriteren op dezelfde plaats waar u de rest van uw werk doet. ClickUp's Bug & Issue Tracking Sjabloon helpt ook QA-analisten, ingenieurs of andere Agile-teams tijd te besparen bij het bijhouden van problemen met vooraf gebouwde weergaven, aangepaste statussen, aangepaste velden en meer. Deze sjabloon downloaden

17. Bug Tracking Sjabloon by Airtable

KREDIET: Airtable

Wanneer u bugs tegenkomt, hetzij in de productontwikkelingsproces of nadat je het hebt uitgebracht, zal deze sjabloon van Airtable productmanagers helpen bij het prioriteren en beheren van de status van die defecten.

Wijs bugs en incidentrapporten aan specifieke personen, rangschik de prioriteit tekstueel en met kleur voor de ingenieursteam geef beschrijvingen, noteer hoe lang het rapport al openstaat, de oorspronkelijke bron en meer. Op ware Airtable-manier is deze sjabloon opgezet als een spreadsheet met live links, en je kunt formulieren insluiten om snel terug te verwijzen naar alles wat je nodig hebt.

Waarom houden we nog meer van deze sjabloon? Omdat je uw Airtable-sjabloon insluiten in ClickUp om toegang te krijgen zonder extra tabbladen te openen. 😉 Download deze sjabloon

18.

OKR Sjabloon van Aha

KREDIET: Aha

Doelstellingen en belangrijkste resultaten, AKA OKR's zijn een populair raamwerk voor het stellen van doelen dat productmanagers helpt om de prestaties van je product te meten. Het definiëren van je OKR's helpt je ook om te bepalen hoe succes eruit zal zien voor je product en daarom is het bijhouden van je OKR's uiterst belangrijk.

Deze OKR confidence tracker template in Excel zal je productmanagers helpen te bepalen hoe je product zich verhoudt tot je initiële waardevoorstel. Gebruik deze tabel om een beetje cijfermatig vertrouwen te krijgen in het werk dat je hebt gedaan, of om te bepalen waar je nog kunt groeien.

Maar je hoeft niet te stoppen bij OKR's! Er zijn tonnen waardevolle kernprestatie-indicatoren en statistieken om de algemene gezondheid en bloei van uw product te helpen meten. 👀

Vergelijk_ Jira vs. Aha ! Download deze sjabloonBonus: Sjablonen voor productprijslijsten!

19. ClickUp OKR & Doelen Sjabloon

OKR & Doelen Sjabloon van ClickUp

Gebruik ClickUp's OKR en Goals Template om de doelen van uw team bij te houden. Met de flexibele structuur van ClickUp kan uw bedrijf bedrijfs-, afdelings- en zelfs teamdoelen opstellen. Ze rollen allemaal naar de overkoepelende doelstelling! Met deze sjabloon kunt u met de verschillende weergaven filteren op gebieden binnen uw bedrijf en team. Deze sjabloon downloaden Bonus: AI hulpmiddelen voor productmanagers

20. ClickUp Productvereisten Sjabloon

Document met productvereisten door ClickUp

Zelfs na de productrelease is er nog werk aan de winkel! Nieuwe functies vereisen net zoveel tijd, intentie en productmanagement als de eerste iteratie.

Deze Document Sjabloon Producteisen door ClickUp is als een persoonlijke checklist voor productmanagers om er zeker van te zijn dat wat je doet waarde zal toevoegen aan je einddoel.

Zie dit als een mini-product stappenplan sjabloon om de beschrijving, het ontwerp, het verhaal, het publiek en de details van uw nieuwe functies op te splitsen en te verduidelijken, zodat u zeker weet dat u strategische beslissingen neemt. Deze sjabloon downloaden gerelateerd: Hoe schrijf ik een projectvoorstel & Product Manager Interview Vragen

Voordelen van het gebruik van een Product Management Sjabloon

Zelfs als u geen productmanager bent, maar nauw met een productmanager samenwerkt, een product aan het ontwikkelen bent, uw huidige processen herziet of gewoon wat tijd wilt besparen, dan is deze lijst met sjablonen iets voor u.

Deze productbeheer sjablonen zijn niet gemaakt om een allesomvattende oplossing voor werkbeheer te bieden, maar om u te helpen informatie over specifieke actie-items met betrekking tot uw product op te slaan op een manier die gemakkelijk te vinden en nog gemakkelijker te begrijpen is.

Hoewel kant-en-klare sjablonen zeer nuttig kunnen zijn voor het uitwerken van processen, het maken van roadmaps en om ervoor te zorgen dat elk klein detail gedekt is, missen ze ondersteuning als het aankomt op hulp bij het daadwerkelijke management deel van de rol van een productmanager.

Uw productmanager blijft nog lang in beeld nadat een succesvolle productlancering . Nieuwe iteraties, bugs en feedback van klanten houden productmanagers voortdurend in beweging en ze hebben meestal meer nodig dan aansporende documenten of spreadsheets om serieuze vooruitgang te boeken.

Dus wat is onze ultieme tijdbesparende tip voor alles wat met productbeheer te maken heeft? 🥁🥁🥁

Vul deze lijst met sjablonen aan met krachtige software voor productbeheer die is gemaakt om uw bedrijfsmiddelen op één plek te consolideren, organiseren en beheren.

Zoals ClickUp . 🚀

ClickUp biedt honderden hulpmiddelen om uw productbeheerprocessen te stroomlijnen en biedt samenwerking en aanpassing als kern van elke functie.

Gebruik sjablonen voor productbeheer voor uw volgende productlancering

Het voelt misschien alsof het werk van een productmanager nooit af is, maar door gebruik te maken van deze sjablonen, van de tip-top tot de lijst tot de tip-top-onderaan, bespaart uw productmanager tijd, energie en een aantal potentiële kopzorgen.

En als u iets meer nodig hebt dan wat u in deze lijst of in ClickUp's sjabloone Centrum, geen probleem! Maak uw eigen aangepaste sjablonen ook in ClickUp!

Wij zijn er om u te helpen en we weten precies wat u nodig hebt, omdat ClickUp hier letterlijk voor is gemaakt. 🥳

Dus laat ons onze productiviteitsmagie doen zodat u zich kunt concentreren op het uitvoeren van de product roadmap waar u altijd al van gedroomd hebt! Download ClickUp en gratis aan de slag ! ✨