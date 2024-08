5 Sjablonen en voorbeelden voor persberichten

Communicatie is de sleutel, maar het gaat niet om wat je zegt, het gaat om hoe je het zegt.

Of je nu aan het chatten bent met een vriend, investeerders of het team - je toon, taal en communicatiestijl zullen altijd veranderen, afhankelijk van met wie je verbinding maakt om je boodschap op de meest authentieke en effectieve manier over te brengen.

Daarom is een goed opgestelde persbericht is zo cruciaal! Ze communiceren duidelijk belangrijk nieuws over je merk en weerspiegelen wie je bent als bedrijf in de hoop nog meer van de juiste mensen te bereiken.

Er is ook niet één soort persbericht. Sommige persberichten kunnen de uitdagingen van je organisatie verduidelijken, terwijl andere zich richten op je branche en verschillende markttrends. Beide kunnen geweldige bronnen zijn voor je target doelgroep!

Maar laten we eerlijk zijn: sommige bedrijven en kleinere organisaties hebben zelden nieuws dat ze de hoge kosten waard vinden om te verspreiden via de netwerken van journalisten. Natuurlijk kunnen persberichten organisch worden gedeeld, maar door deel te nemen aan grote distributeurs zoals PR Newswire, eReleases, Accesswire en Newswire kun je ervoor zorgen dat je nieuws wordt gezien.

Dit zet veel druk op persberichten om overtuigend en specifiek te zijn, terwijl ze toch breed genoeg zijn om waardevolle geruchten over je bedrijf te genereren. Gelukkig zijn er genoeg sjablonen en voorbeelden voor persberichten om je op weg te helpen - en wij hebben er vijf voor je klaarliggen!

Dus als je klaar bent om een persbericht te schrijven dat lezers zal boeien met de boodschap van je merk zoek niet verder!

Wat is een persbericht?

Een persbericht (of persverklaring) is een officiële verklaring of aankondiging die een organisatie gebruikt om haar nieuws met het publiek te delen. Dit document werkt als een officieel middel voor bedrijven om informatie door te geven aan een breed bereik van doelgroepen, waaronder klanten, investeerders en concurrenten.

Persberichten spelen een belangrijke rol in de vorm van public relations van een organisatie. Ze helpen het algemene imago van een bedrijf te vestigen en te handhaven en kunnen een zeer positieve of negatieve invloed hebben op het resultaat. 💰

Gewoonlijk heeft een gestage werkstroom van positief nieuws van je organisatie de potentie om meer klanten aan te trekken en je naam relevant te houden in de markt. Er zijn geen eisen of regels voor het soort informatie dat via een persbericht wordt gedeeld, maar het moet altijd opvallend en nieuwswaardig zijn. Anders verliest het persbericht zijn waarde.

Aan de andere kant, veel dagelijkse zakelijke updates kunnen worden beschouwd als nieuws en persberichten kunnen ze allemaal behandelen! Serieus, alle informatie kan worden vermeld in een persbericht, of het nu positief of negatief is, feestelijk of nadelig. Enkele van de meest voorkomende soorten persberichten zijn:

Nieuwe productlanceringen

Introductie van een nieuwe CEO

Jaarlijkse marktupdates

Fusies en overnames

Nieuwe investeringen

Nieuwe of beëindigde partnerschappen

Openbare toespraken (verontschuldigingen of een standpunt over een bepaald probleem)

Voordelen achter krachtige persberichten

Het schrijven van persberichten kan een dure, arbeidsintensieve en tijdrovende onderneming zijn voor je organisatie. Er is een bekwaam persoon voor nodig om invloedrijke persberichten te schrijven, want ze kunnen aanzienlijke voordelen opleveren voor het welzijn van je bedrijf, zoals:

Verhoogde bekendheid van je bedrijf

Media-aandacht

Proactief reputatiemanagement

Een toename in webverkeer

Geloofwaardigheid als thought leader in uw branche

En nog veel meer. 🤯

Wat zoek je in een sjabloon voor persberichten?

Je hoeft niet elke keer opnieuw te beginnen als je een persbericht wilt schrijven. Het is al moeilijk genoeg om ze te delen met elke journalist in je Rolodex en uiteindelijk de hele wereld! Bespaar in plaats daarvan tijd, verminder het aantal fouten en verbeter de kwaliteit van je persbericht met behulp van een sjabloon dat is ontworpen om de basisprincipes voor je te regelen.

Een sjabloon voor persberichten geeft niet alleen een kickstart aan je schrijfproces, maar helpt je ook een standaardaanpak te ontwikkelen voor het snel schrijven van uniforme persberichten, elke keer weer.

Met een sjabloon voor persberichten heb je al een gedefinieerde en gemakkelijk te volgen structuur om de gewenste impact te bereiken. Het enige wat je hoeft te doen is het nieuws dat je wilt delen inpluggen en afspelen en voila! Een goed geschreven persbericht is klaar voor het grote publiek. 🤩

Er is een eindeloos en groeiend aantal gratis sjablonen voor persberichten beschikbaar. Niet elk sjabloon voor een persbericht is echter even waardevol, gebruiksvriendelijk, gedetailleerd of geschikt voor jouw business.

Details van essentiële sjabloon voor persberichten

Voordat u te veel tijd investeert in het eerste sjabloon voor een persbericht dat u online vindt, moet u het document snel doornemen om er zeker van te zijn dat alle basis- en noodzakelijke public relations-elementen aanwezig zijn. Een goed sjabloon voor persberichten moet (ten minste) de volgende elementen bevatten:

De kop : Dit is het meest cruciale element van een persbericht omdat het weergeeft wat je deelt met je target publiek. De beste koppen vatten het hele persbericht samen in minder dan 10 woorden - slechts 20% van de mensen leest het hele document.

: Dit is het meest cruciale element van een persbericht omdat het weergeeft wat je deelt met je target publiek. De beste koppen vatten het hele persbericht samen in minder dan 10 woorden - slechts 20% van de mensen leest het hele document. Datum en locatie : Elke dag gaan er tientallen persberichten de deur uit. En aangezien persberichten zich richten op actuele en nieuwswaardige informatie, is het sleutel om de context te leggen rond wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond.

: Elke dag gaan er tientallen persberichten de deur uit. En aangezien persberichten zich richten op actuele en nieuwswaardige informatie, is het sleutel om de context te leggen rond wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond. Ondersteunende citaten : De meeste persberichten bevatten ondersteunende citaten van de betreffende afdeling. Overweeg om citaten van partners en klanten toe te voegen om de geloofwaardigheid van je aankondiging te vergroten.

: De meeste persberichten bevatten ondersteunende citaten van de betreffende afdeling. Overweeg om citaten van partners en klanten toe te voegen om de geloofwaardigheid van je aankondiging te vergroten. Lead paragraaf : Het sjabloon voor je persbericht moet de kritieke informatie onmiddellijk benadrukken. De lead paragraaf geeft antwoord op de wie , wat , wanneer , waar en waarom achter het document.

: Het sjabloon voor je persbericht moet de kritieke informatie onmiddellijk benadrukken. De lead paragraaf geeft antwoord op de , , , en achter het document. Oproep tot actie : Wat wil je dat lezers doen na het lezen van je persbericht? Of het nu gaat om het kopen van je product, het delen van informatie of het bezoeken van je website, een goed persbericht motiveert mensen om iets te doen.

: Wat wil je dat lezers doen na het lezen van je persbericht? Of het nu gaat om het kopen van je product, het delen van informatie of het bezoeken van je website, een goed persbericht motiveert mensen om iets te doen. Opmaak : Elk persbericht heeft een degelijke boilerplate beschrijving nodig van je bedrijf en de organisatie(s) die in het document zijn opgenomen. Zo weet iedereen wie je bent en met wie je samenwerkt.

: Elk persbericht heeft een degelijke boilerplate beschrijving nodig van je bedrijf en de organisatie(s) die in het document zijn opgenomen. Zo weet iedereen wie je bent en met wie je samenwerkt. Contactgegevens: Vermeld contactgegevens in je persbericht, zodat het publiek of de pers weet wie ze kunnen bereiken voor meer informatie. Dit is meestal je hoofd communicatie.

5 Free sjablonen voor persberichten waarmee je zo snel mogelijk aan de slag kunt

Nu we de basis hebben behandeld, is het tijd voor het echte werk!

We hebben ons huiswerk gedaan en het web uitgekamd om je vijf gratis en krachtige sjablonen voor persberichten te geven waarmee je je schrijf- en publicatieproces kunt verbeteren:

1. Sjabloon voor persbericht door ClickUp

ClickUp's standaard sjabloon voor persberichten helpt u uw content te organiseren en uw boodschap te sturen

Naast het informeren van uw target en concurrenten over de laatste grote update van uw bedrijf, wilt u met uw persbericht een natuurlijke buzz en opwinding rond uw bedrijf creëren. Het doel is om een persbericht te schrijven dat mediakanalen enthousiast maakt, zodat ze willen je persbericht opnieuw publiceren, een positief verhaal rond je bedrijf creëren en naamsbekendheid voor je opbouwen.

Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw organisatie relevant blijft, top of mind, en duidelijk nieuws naar buiten brengt aan het publiek-en de Sjabloon persbericht door ClickUp is de ideale bron om dit doel te bereiken. Dit dynamische en aanpasbare sjabloon legt alle essentiële vereisten voor persberichten vast in een gedetailleerde en intuïtieve structuur. Deze sjabloon voor persberichten kan ook worden gebruikt als leermiddel en richt zich vooral op het helpen ontwikkelen van een persbericht dat net zoveel indruk maakt op je publiek als op de media die het publiceren. Dit sjabloon downloaden

2. Sjabloon voor Release Aantekeningen van ClickUp

Visuele elementen toevoegen aan de ClickUp release aantekeningen sjabloon

Hoewel een sjabloon voor persberichten het schrijfproces enigszins vergemakkelijkt, is het nog steeds een uitdaging die strategische planning, creativiteit en detail vereist.

De Sjabloon voor Release Aantekeningen van ClickUp is een onmisbare bron voor de virtuele gereedschapsriem van elke publicist. Dit kant-en-klare sjabloon voor ClickUp Documenten leidt u door het proces van het schrijven van grondige release aantekeningen -een essentieel middel om interne en externe communicatie op elkaar af te stemmen en een succesvol persbericht op te stellen. Dit sjabloon downloaden

3. Sjabloon productaankondiging persbericht voor Microsoft Word

Via Microsoft Softwarebedrijven zijn voortdurend bezig om organisaties te helpen bij het gebruik van hun producten, zodat ze sneller en efficiënter kunnen werken. Microsoft Word Press is een van deze tools, waarmee bedrijven naadloze persberichten kunnen schrijven om de markt te beïnvloeden.

Het sjabloon voor productaankondigingen en persberichten van Microsoft Word kan een snelle optie zijn voor teams die al Microsoft-producten gebruiken en vertrouwen op Word als hun go-to document editor. Dit aangepaste sjabloon voor nieuwsberichten is vooraf geformatteerd, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om het document aan te passen met productdetails, beschikbaarheid, recensies en bedrijfsinformatie. Dit sjabloon downloaden

4. Klassiek sjabloon voor persberichten by GooDocs

Via GooDocs Het GooDocs Classic sjabloon voor persberichten is een eenvoudig te gebruiken sjabloon voor persberichten, opgemaakt volgens een Google-document . Het is ontworpen om eenvoudig maar effectief te zijn, en flexibel genoeg om aan te passen aan de behoeften van elke organisatie. Dit sjabloon voor persberichten helpt je bij het opstellen van een standaard persbericht, maar biedt ook ruimte om dieper in te gaan op andere producten en diensten die je organisatie aanbiedt. Deze sjabloon downloaden

5. Perssjabloon voor productberichten voor Google Documenten

Via GooDocs

Het presenteren van nieuwe producten of diensten aan klanten is geen sinecure, vooral voor kleinere bedrijven die zich nog proberen te vestigen in de branche. Over het algemeen wil je een presentatie van hoge kwaliteit die tot de verbeelding van de klanten kan spreken.

Google Documenten Perssjabloon voor productberichten is ontworpen om u te helpen een reputatie op te bouwen in de markt door middel van verhoogde verkoop. Dit gratis sjabloon voor persberichten is beschikbaar in Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Slides, zodat je het format kunt kiezen dat het beste past bij de behoeften van jouw organisatie. Dit sjabloon downloaden Bekijk deze_ **nieuwsbriefsjablonen !

Hoe een persbericht publiceren en delen

Het werk houdt niet op wanneer het persbericht is geschreven - in sommige opzichten begint het echte werk dan pas. Het belangrijkste deel van de rol van een publicist is het vinden van manieren om je persbericht te publiceren en te delen om zo je target publiek te bereiken. Zoals ze zeggen: Het gaat erom wie je kent!

De keuze waar je je persbericht publiceert en naartoe stuurt hangt af van je niche-AKA, je unieke waardepropositie. Maar een gebruikelijke plaats om te beginnen met de verdeling van je persbericht is door contact op te nemen met zakelijke journalisten, kranten, beïnvloeders van sociale media, bloggers en partners.

Dit klinkt misschien gemakkelijk, maar deze verkooppunten worden dagelijks overspoeld met PR-verzoeken. Om het proces minder ontmoedigend en meer oprecht te maken, begin je met jezelf in de schoenen van je netwerk te plaatsen. Bouw eerst een sterke relatie op met iemand bij de gewenste publicaties en vraag dan wat ze van je nodig hebben om je verzoek in te willigen.

Raadpleeg de volgende tips om je persbericht gemakkelijker te laten lezen, delen en publiceren:

Werk met gerenommeerde uitgevers

Stuur je persbericht op tijd, elke keer

Overweeg uitgevers die na sluitingstijd werken

Werk met specifieke journalisten om je netwerk van contacten op te bouwen

Voeg multimedia content toe

Deel persberichten op je sociale mediaplatforms

Pas vandaag nog uw sjabloon voor persberichten aan

De kracht van een persbericht kan niet worden onderschat!

Het is een belangrijk communicatiekanaal dat niet alleen helpt om informatie door te geven aan het publiek, maar het heeft ook de potentie om de invloed van een organisatie op de markt te vergroten.

Concentreer je bij het schrijven van persberichten op het maken van de rapportages en nieuwsberichten die uw merk weerspiegelen en opbouwen. Maak gebruik van de beste voorbeelden en sjablonen voor persberichten die zijn ontworpen om je productiviteit te verhogen, je persberichten te verbeteren en je bedrijf uit te breiden - en dat allemaal terwijl je dagelijks tijd bespaart.

Toegang tot al deze aanpasbare ClickUp sjablonen en honderden meer voor elk ander gebruik zonder kosten! Bovendien kan ClickUp elk proces stroomlijnen en uw werk centraliseren tussen apps met zijn rijke set functies , meer dan 1.000 integraties en toegankelijk abonnementen . Aanmelden voor ClickUp om uw merk als industrieleider te vestigen met behulp van deze gratis sjablonen voor persberichten - vandaag nog! 📈