We hebben de Beste 11 Gratis Microsoft Word Alternatieven 2024 getest

Microsoft Office Word is ongetwijfeld de meest gebruikte teksteditor. Je kunt er gemakkelijk documenten mee maken. Het vinden van Microsoft Word-alternatieven kan dus aanvoelen als een korte lijst met opties.

Waarom zou iemand iets anders willen kiezen?

Nou, deze dominante tekstverwerker heeft zijn nadelen. Er is geen gratis versie en het werkt maar op een beperkt aantal besturingssystemen. Velen vinden het ook een beetje te ingewikkeld en onbruikbaar voor de behoeften van vandaag.

Hoewel MS Word fans heeft, geven sommige mensen de voorkeur aan een ander programma met vergelijkbare mogelijkheden. Wij dekken je als je op zoek bent naar tekstverwerkers die werken op verschillende besturingssystemen en niet wilt betalen voor de premium functies van Microsoft Word die je niet gebruikt.

Hier is onze beoordeling van de 11 beste gratis Microsoft Word alternatieven, functies, prijzen en beoordelingen voor iedereen!

Beperkingen van Microsoft Word

Het meest opvallende voordeel van MS Word is ongetwijfeld de mogelijkheid om documenten in verschillende formaten te produceren. Het is ook gemakkelijk om mee te werken en kan je documenten integreren met andere media binnen de Microsoft Office suite, inclusief werkbladen, presentaties, stroomdiagrammen en grafieken. De mogelijkheid om bewerkingen en wijzigingen in je documenten bij te houden zorgt voor eenvoudige samenwerking wanneer je in een team werkt.

Toch kan Microsoft Word duur worden omdat gebruikers vaak extra tools kopen die ze nooit nodig hebben of gebruiken. Bovendien is het programma niet altijd even intuïtief. Bijvoorbeeld, Microsoft Office gebruikers kunnen te maken krijgen met vertragingen bij het opnemen van afbeeldingen in uw documenten of het uitlijnen van tekst rond de afbeeldingen.

11 Beste gratis Microsoft Word alternatieven

1. ClickUp Docs - Beste AI-ondersteunde documenten

ClickUp Docs voor het documenteren en delen van belangrijke informatie met het team

Als u op zoek bent naar een gratis maar rijk aan functies MS Word-alternatief, ClickUp Documenten is precies wat u nodig hebt. De documenteditor helpt u om opvallende en functionele documenten, wiki's en meer te maken op één gebruiksvriendelijk platform.

U kunt tabellen toevoegen, bladwijzers insluiten en meer terwijl u uw documenten opmaakt. ClickUp is meer dan alleen een teksteditor. Het is een hub waar teams samenkomen om te plannen, te organiseren en samen te werken aan werk met behulp van taken, Docs, Chat, ClickUp Doelen , ClickUp Whiteboards en meer. Tag teamleden met opmerkingen, wijs actiepunten toe en zet platte tekst om in taken.

Gebruikers die aan één project werken, kunnen gemakkelijk widgets toevoegen om productstatussen te wijzigen, taken toe te wijzen, workflows bij te werken en meer binnen één editor. Het is gemakkelijk om uw werk georganiseerd te houden omdat ClickUp uw documenten categoriseert voor snelle toegang en doorzoekbaarheid. Kritische bronnen kunnen ook worden beheerd en toegevoegd aan elke sectie van uw werkruimte.

ClickUp Docs omvat ClickUp Brein , een AI-aangedreven schrijfassistent die kan worden gebruikt om notities samen te vatten, om te brainstormen, inhoud te creëren, productbeschrijvingen te genereren en nog veel meer.

Maak eersteklas inhoud met ClickUp's AI-gestuurde schrijf- en bewerkingsassistent

🔑 ClickUp Docs key functies

Documenten maken met uitgebreide opmaakopties

Gebruik ClickUp AI om alles te creëren, van briefings tot hoogwaardige marketingteksten, productbeschrijvingen en bloginhoud

Relaties maken om documenten en taken te koppelen

Gemakkelijk taken toewijzen en workflows bijwerken

Compatibel met verschillende bestandsformaten

✅ ClickUp Docs voordelen

Ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden

Uitstekende samenwerking in teams

Categoriseert uw werk

Realtime rapportage

❌ ClickUp Docs cons

(Nog) niet alle ClickUp weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app!

💸 ClickUp Docs prijzen

Gratis voor altijd (inclusief onbeperkte Documenten)

Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

💬 ClickUp Docs klantenwaardering

G2: 4,7/5 (3.880+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ beoordelingen)

2. Google Documenten - het beste voor gebruikers van Google Werkruimte

via Google Documenten Ongetwijfeld, Google Documenten is een krachtige tekstverwerker en een van de bekendere alternatieven voor Microsoft Word. Het weerspiegelt Microsoft Word op het vlak van functionaliteit. Gebruikers kunnen er bestanden mee aanmaken en delen in verschillende formaten. De functionaliteit van Google Docs kan worden uitgebreid met behulp van verschillende add-ons. Hoewel Google Docs een webgebaseerde teksteditor is, kun je er ook offline aan documenten werken.

Je kunt je documenten blijven bewerken, zelfs zonder internetverbinding. Omdat het een dienst is voor het delen van bestanden, is Google Docs uitstekend geschikt voor samenwerking in realtime . Het biedt G Suite-integratie en is compatibel met meerdere bestandsindelingen, waaronder PDF.

🔑 Google Docs belangrijkste kenmerken

Add-ons zoals MLA, DocuSign enLucidChart* Biedt samenwerking in realtime

Werkt als MS Word

✅ Google Docs pros

Spraakherkenning en mogelijkheid om bestanden te vertalen vanuit verschillende vreemde talen

Slaat werk automatisch op

Offline bewerken mogelijk

❌ Google Docs nadelen

Er kunnen opmaakproblemen optreden bij het importeren van inhoud uit indelingen zoals PDF of RTF

Het heeft een beperkte selectie sjablonen

💸 Google Docs pricing

Google Docs is een gratis teksteditor, maar prijsplannen in deGoogle Werkruimte beginnen bij $6 per gebruiker per maand

💬 Google Docs cklantenwaarderingen

Capterra: 4.7/5 (25.928+ beoordelingen)

G2: 4,6/5 (39.800+ beoordelingen)

3. LibreOffice Writer - Beste opensource tekstverwerker

via LibreOffice-schrijver LibreOffice Writer wordt de allesomvattende tekstverwerker voor alle soorten tekstgebaseerd werk genoemd en is een van de meest indrukwekkende alternatieven voor Microsoft Word. Het is compatibel met Linux, macOS en Windows besturingssystemen. LibreOffice Writer wordt beschouwd als een veelzijdige analoge versie van MS Word en wordt geleverd met alle tools die je nodig hebt voor tekstgebaseerd werk.

De teksteditor is beschikbaar in twee versies en beide bevatten sjablonen en wizards voor het maken van alle soorten documenten. Het ondersteunt ook verschillende bestandsindelingen en stelt je in staat om documenten naar PDF te exporteren zonder extra software. Dus als je op zoek bent naar een teksteditor die Microsoft Word vervangt, dan zit je met LibreOffice goed.

🔑 LibreOffice Writer sleutel kenmerken

Uitstekende formaatcompatibiliteit

Beschikbaar in twee versies om aan uw behoeften te voldoen

Downloadbaar zonder uw gegevens te verstrekken

✅ LibreOffice Writer voordelen

Sjabloongalerijen voor documenten

Geen advertenties en betaalmuren

Ondersteunt meerdere plugins

❌ Nadelen van LibreOffice Writer

Er wordt geen technische ondersteuning geboden

Traag en neemt veel geheugen in beslag omdat het een Java-programma is

💸 LibreOffice Writer prijzen

Gratis

💬 LibreOffice Writer cwaarderingen van klanten

G2: 4.1/5 (59 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (1.370+ beoordelingen)

4. WPS Office Free Writer - het beste voor co-editing

via WPS Office Gratis Schrijver Iedereen die de nieuwere versies van Microsoft Word heeft gebruikt, maar de complexiteit niet leuk vond, zou moeten overwegen om over te schakelen naar WPS Office Writer. De gratis teksteditor ziet eruit en werkt bijna net als Microsoft Word en beschikt zelfs over zijn equivalent van OneDrive, dat 1GB gratis cloudopslag biedt.

WPS Office Free Writer wordt geleverd met sjablonen om je te helpen meerdere documenttaken te maken. Het is compatibel met de meeste tekstbestandsformaten, inclusief de huidige MS Word-versies. Discrete advertenties ondersteunen de gratis versie van WPS Office Writer, maar je kunt ze verwijderen door te kiezen voor de premium versies. Dit is een indrukwekkende tekstverwerker en een van de beste alternatieven voor Microsoft Word.

🔑 WPS Office Free Writer sleutel kenmerken

Met de WPS PDF to Word converter kun je met meerdere documentformaten werken

De gratis versie biedt basisbewerkingstools die u nodig hebt om aan uw documenten te werken

Cloud-opslag biedt een veilige ruimte voor uw documenten

Ontworpen om Microsoft Word te spiegelen

✅ WPS Office Free Writer pros

Biedt indrukwekkende ondersteuning voor bestandsindelingen

De geneste interface bootst Microsoft Word na

Gratis cloudopslag

❌ WPS Office Free Writer cons

Kan pop-upadvertenties bevatten

💸 WPS Office Free Writer pricing

WPS Office Standard is gratis te gebruiken

WPS Pro abonnement kost $35,99 per jaar

💬 WPS Office Free Writer cklantenwaardering

G2: 4,4/5 (232 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (841 beoordelingen)

5. FocusWriter - het beste voor documentopmaak

via FocusWriter Dit MS Word-alternatief wordt aangeprezen als de ideale teksteditor voor snelle concepten, dankzij het relatieve gemak van het opmaken van documenten. Het is compatibel met Linux, macOS en Windows OS. Het is uitstekend voor degenen die een pagina of twee willen uittypen zonder zich zorgen te maken over de opmaak.

FocusWriter bevat een reeks slimme tools die zijn ontworpen om productiviteit te optimaliseren . Zoals de naam al aangeeft, is de teksteditor blokkeert alle afleidingen zodat je je kunt concentreren op je kladwerk. Wanneer je de teksteditor opent, zie je alleen een lege pagina.

🔑 FocusWriter toets kenmerken

Bevat waarschuwingen die op bepaalde tijden worden geactiveerd

Ontworpen om afleiding te minimaliseren terwijl je werkt

✅ FocusWriter voordelen

De timers en alarmen zijn handig als je tegen de tijd werkt

Dankzij de vervagende functies kun je je op je werk concentreren

Je werk wordt automatisch opgeslagen

❌ FocusWriter nadelen

Uitstekend voor productiviteit, maar niet ideaal voor het bewerken van documenten

💸 FocusWriter prijzen

Gratis

💬 FocusWriter c klantwaarderingen

Capterra: 4.6/5 (68 beoordelingen)

G2: 4.6/5 (12 beoordelingen)

Bonus: Bekijk deze Microsoft Whiteboard alternatieven !

6. Zoho Writer - Het beste voor onderwijsteams

via Zoho Weinig teksteditors zijn beter geschikt voor educatieve en zakelijke taken dan Zoho Docs. De webgebaseerde software kan worden gebruikt in je favoriete browser en wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke UI die gemakkelijk kan worden beheerd via menu's met tabbladen. Bovendien kunnen gebruikers met Zoho Docs documenten uploaden en downloaden in DOCX-formaat. Het ondersteunt ook samenwerking, zodat je in realtime kunt samenwerken met je collega's.

🔑 Zoho Writer belangrijkste kenmerken

Bidirectionele synchronisatie, herstel en bestandscodering

Kan naadloos samenwerken met andere tekstverwerkers

Kan dienen als e-mailmarketingoplossing

Biedt cloudopslag voor uw documenten

✅ Zoho Writer voordelen

Documentbeheer en zichtbaarheid

Slaat uw documenten automatisch op

Robuuste wachtwoordbeveiliging

❌ Zoho Writer nadelen

De gratis versie heeft beperkte ruimte, waardoor het niet geschikt is voor het bewerken van grote documenten

💸 Zoho Writer prijzen

Gratis te gebruiken tot 200 credits

💬 Zoho Writer cklantenwaardering

G2: 4.4/5 (206 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (151 beoordelingen)

Bonus: Microsoft Access Concurrenten !

7. AbiWord - Beste Mail Merge-functies

via AbiWord Dit Microsoft Word-alternatief heeft functies waarmee je documenten in meerdere indelingen kunt maken en in realtime kunt samenwerken met je team. Met deze teksteditor kun je documenten en tabellen maken, afbeeldingen invoegen en nog veel meer. Het heeft ook een ingebouwde Mail Merge tool waarmee je je e-mailvelden automatisch kunt invullen.

🔑 AbiWord toets kenmerken

Uitgerust met meerdere plugins en functies die het zeer functioneel maken

Compatibel met verschillende platforms en tekstformaten

Slaat uw documenten automatisch op

HTML-ondersteuning

✅ AbiWord voordelen

De architectuur van de plugin kan worden uitgebreid

Slaat je bestanden op in DOCX formaat

Beschikbaar in meerdere talen

❌ AbiWord nadelen

Je kunt geen PDF-bestanden exporteren

💸 AbiWord prijzen

Gratis

💬 AbiWord cklantenwaardering

G2: 4.1/5 (15 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (1.378 beoordelingen)

8. FreeOffice TextMaker - Het beste voor alledaagse documenten

via FreeOffice TekstMaker Dit indrukwekkende Microsoft Word-alternatief wordt geleverd met handige sjablonen voor het maken van alledaagse documenten. FreeOffice TextMaker heeft alle functies die je van een moderne teksteditor mag verwachten, inclusief geavanceerde opmaakopties, het bijhouden van wijzigingen en de mogelijkheid om databases aan te maken voor het beheren van voetnoten en bibliografieën.

🔑 FreeOffice TextMaker belangrijkste kenmerken

Mogelijkheid om wijzigingen bij te houden bij het samenwerken aan tekstbewerkingsprojecten

U kunt uw eigen sjablonen maken en opslaan voor toekomstig gebruik

Nette en eenvoudig te navigeren intuïtieve gebruikersinterface

✅ FreeOffice TextMaker voordelen

Kan meerdere pagina's per werkblad afdrukken

Opent wachtwoordbeveiligde bestanden

Kan bestanden exporteren naar EPUB formaat

❌ Nadelen van FreeOffice TextMaker

Ondersteunt geen DOCX-bestanden

💸 FreeOffice TextMaker prijzen

Gratis

💬 FreeOffice TextMaker cwaarderingen van klanten

G2: 4.3/5 (110 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (235 beoordelingen)

9. Write Monkey - het beste voor notities maken

via Schrijf aap Dit op productiviteit gerichte programma is uitgerust met sneltoetsen om tekstverwerking gemakkelijker te maken. Het is alleen compatibel met Windows OS en is ontworpen om je uitvoer te optimaliseren zonder je zorgen te maken over opmaak of bewerking. Hoewel Write Monkey misschien niet ideaal is voor het maken van documenten zoals CV's of brieven, is het uitstekend voor het vastleggen van ideeën op papier of latere ontwikkeling. Het is alleen compatibel met TXT-bestanden en daarom moet je andere formaten converteren voordat je ermee aan de slag gaat.

🔑 Write Monkey toets kenmerken

Productiviteitsgericht

Werkt alleen met TXT-indeling

Ontworpen om u te helpen ideeën in het geheugen vast te leggen

Beschikbaar als draagbare app

✅ Schrijf aap voors

Interface zonder afleiding optimaliseert de productiviteit

Handige sneltoetsen

Ondersteunt markup

❌ Write Monkey nadelen

Niet geschikt voor het maken van grote bestanden

💸 Prijzen van Write Monkey

Gratis

💬 Schrijfaap cwaarderingen van klanten

G2: 4.4/5 (27 beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (179 beoordelingen)

iWork Pages - het beste voor documenten met wachtwoordbeveiliging

via iWork-pagina's Als je een MS Office-alternatief wilt met meerdere sjablonen waarmee je verschillende soorten documenten kunt maken, zoals cv's, boeken, nieuwsbrieven en rapporten, dan zul je dol zijn op iWork Pages. De handige teksteditor stelt je in staat om met één klik wijzigingen in je documenten aan te brengen en biedt een robuuste wachtwoordbeveiliging en de mogelijkheid om met bestanden in verschillende indelingen te werken.

🔑 iWork Pages belangrijkste kenmerken

Eenvoudig exporteren en importeren van Microsoft-documenten

Beschikbaar als onderdeel van het iWork-pakket

Navigeerbare, gebruiksvriendelijke intuïtieve interface

✅ iWork Pages pluspunten

Biedt onbeperkte mogelijkheden voor het maken van documenten op één pagina

Apple biedt geavanceerde grafische functies

Bewaart je werk in meerdere indelingen naar wens

❌ iWork Pages nadelen

Alleen compatibel met iOS en macOS

💸 Prijzen iWork Pages

Gratis voor Apple gebruikers

💬 iWork Pages cwaarderingen van klanten

G2: 4.6/5 (13 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (71 beoordelingen)

11. Dropbox Paper - de beste voor het delen van bestanden

via Dropbox-papier Dropbox-papier is een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk alternatief voor Microsoft Word dat zich richt op samenwerking en het naadloos delen van documenten. Het biedt een schone en intuïtieve interface waarmee teams in realtime kunnen samenwerken, waardoor het een populaire keuze is voor bedrijven van elke grootte.

🔑 Dropbox Paper features

To-do-lijsten en deadlines om je team te helpen plannen

Tijdlijnen metproject mijlpalen om elke stap van een project in kaart te brengen

Integratie van rijke media om dynamische documenten te maken

✅ Dropbox Paper pros

De functie voor het maken van notities geeft je team een ruimte voor persoonlijke planning

@mentions om de zichtbaarheid van opmerkingen te vergroten voor teamsamenwerking

❌ Dropbox Paper nadelen

Offline modus is niet beschikbaar

Maakt een nieuw bestand telkens wanneer meerdere gebruikers een bestand bekijken en iemand wijzigingen opslaat

Opmaakopties zijn beperkt

💸 Dropbox Paper prijzen

Gratis (betaalde plannen beginnen bij $15/gebruiker per maand)

💬 Dropbox Paper cwaarderingen van klanten

G2: 4.1/5 (4400+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Dropbox Papier alternatieven !

Hoe het beste Microsoft Word alternatief te kiezen

Het kiezen van het beste Microsoft Word-alternatief hangt af van je specifieke behoeften en voorkeuren. Hier zijn enkele tips om je te helpen:

Samenwerkingsfuncties: Als u vaak in teams werkt, overweeg dan tools zoals ClickUp die uitblinken in real-time samenwerking en het delen van documenten. Kosten: Als het budget een probleem is, zoek dan naar gratis alternatieven. ClickUp Docs, Google Docs, Apache OpenOffice en LibreOffice bieden robuuste functionaliteit zonder kosten. Gebruikersinterface: Zoek naar een intuïtieve lay-out die het navigeren door de verschillende functies en tools gemakkelijk en efficiënt maakt. Dit kan uw productiviteit en algehele gebruikerservaring enorm verbeteren. Extra functies: Sommige alternatieven bieden unieke functies. ClickUp Docs maakt bijvoorbeeld deel uit van een robuust projectbeheertool dat al uw werk op één plaats kan opslaan. Offline toegang: Als je vaak zonder internettoegang werkt, kies dan een optie met sterke offline mogelijkheden.

Houd altijd rekening met uw persoonlijke behoeften en werkgewoonten bij het kiezen van een alternatief. Het beste hulpmiddel is het hulpmiddel dat naadloos in je werkstroom past.

Haal het beste uit uw tekstverwerker met Word-alternatieven

Er zijn veel opties voor Microsoft Word alternatieven. Houd bij het maken van je keuze altijd rekening met factoren als samenwerkingsmogelijkheden, compatibiliteit, kosten, gebruikersinterface, unieke functies en offline toegang. Uiteindelijk is de beste tekstverwerkingssoftware de software die naadloos in je workflow past en je productiviteit verhoogt.

Er zijn er echter maar weinig die de flexibiliteit en functionaliteit van ClickUp Docs bieden. Wat opvalt aan ClickUp is dat het een samenwerkingsgericht platform is dat u helpt om in realtime samen te werken. Aanmelden voor ClickUp Docs om vandaag nog te genieten van onbeperkte tekstbewerking!