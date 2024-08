10 gratis nieuwsbriefsjablonen in Word & ClickUp

Regelmatige en gestroomlijnde communicatie is een essentieel onderdeel van elk succesvol bedrijf.

Naast het op de hoogte houden van je klanten over je laatste activiteiten, moet je ervoor zorgen dat je werknemers en belanghebbenden op de hoogte zijn van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen je bedrijf. Met nieuwsbrieven kun je beide doen. Een nieuwsbrief maken lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig - je zet de informatie in een document en verspreidt het naar de ontvangers. Maar hoe bepaal je welke informatie je toevoegt? Je wilt niet te veel informatie geven, maar je wilt ook geen belangrijke details missen of informatie geven waar je doelgroep niet in geïnteresseerd is.

In plaats van uren te verspillen aan het maken van de perfecte nieuwsbrief, kun je jezelf een voorsprong geven met kant-en-klare schema's ? In dit artikel laten we je kennismaken met de top 10 gratis nieuwsbriefsjablonen voor het maken van informatieve en aantrekkelijke publicaties voor elk doel en publiek.

Wat is een sjabloon voor een nieuwsbrief?

Een nieuwsbrief is een gedrukt of digitaal document met het laatste nieuws over een activiteit of evenement in een organisatie of bedrijf.

Kant-en-klare sjablonen bieden het kader voor het bouwen van de perfecte nieuwsbrief. Zie het als je medepassagier die je vertelt welke richting je moet nemen om je bestemming te bereiken - het maken van een licht verteerbare nieuwsbrief met precies het juiste type en de juiste hoeveelheid informatie.

Afhankelijk van het doel kan een nieuwsbriefsjabloon een krachtige marketingtool zijn en helpt u een sterke band op te bouwen met uw stakeholders, werknemers en/of klanten.

Wat maakt een goed sjabloon voor een nieuwsbrief?

Een goede nieuwsbriefsjabloon is:

goed georganiseerd met een duidelijke hiërarchie : Het sjabloon moet een duidelijke structuur hebben en ruimte bieden voor het toevoegen van details die je helpen bij het maken van een professioneel uitziende nieuwsbrief

: Het sjabloon moet een duidelijke structuur hebben en ruimte bieden voor het toevoegen van details die je helpen bij het maken van een professioneel uitziende nieuwsbrief Samenwerkingsgericht : Moet samenwerking tussen verschillende afdelingen ondersteunen

: Moet samenwerking tussen verschillende afdelingen ondersteunen Aanpasbaar : De template kan worden aangepast aan verschillende sectoren, doelgroepen, gelegenheden en doeleinden en moet de identiteit van uw merk weerspiegelen

: De template kan worden aangepast aan verschillende sectoren, doelgroepen, gelegenheden en doeleinden en moet de identiteit van uw merk weerspiegelen Visueel aantrekkelijk: Hiermee kunt u de perfecte balans vinden tussen tekst en afbeeldingen

10 Nieuwsbriefsjablonen voor gebruik in 2024

We hebben honderden nieuwsbriefsjablonen doorzocht en er 10 uitgekozen die eruit springen door hun functionaliteit en esthetische aantrekkingskracht. Deze eersteklas frameworks in ClickUp en Word zijn een must voor iedereen die nieuwsbrieven wil maken zonder zich in het zweet te werken.

1. ClickUp Nieuwsbrief Whiteboard Sjabloon

ClickUp Nieuwsbrief Whiteboard Sjabloon

Wil je het laatste nieuws over je organisatie op een creatieve manier verspreiden onder je teamleden, stakeholders of klanten? Dan is de ClickUp Nieuwsbrief Whiteboard Sjabloon is alles wat u nodig hebt!

Deze moderne nieuwsbriefsjabloon is uw ticket om een aantrekkelijke en professionele nieuwsbrief te maken die bij uw past CRM-strategieën en marketingplannen .

Een whiteboard sjabloon het biedt een perfecte ruimte voor voorbereidend brainstormen en het creëren van de structuur van je nieuwsbrief. Als je een nieuwsbrief voorbereidt voor grote e-mailclients, kun je de sjabloon gebruiken voor gebruikersverhaal in kaart brengen en begrijpen waar je ontvangers over willen horen.

De sjabloon leidt je door de stappen door voor te stellen welke informatie je moet opnemen en waar, maar het beperkt je creatieve kant niet. Elk element is aanpasbaar, van kleurpaletten tot vormen en tekstblokken met een eenvoudige drag-and-drop editor.

Nieuwsbrieven kunnen veel leuker zijn met afbeeldingen, video's of links die je tekst illustreren. Met deze sjabloon kun je je fantasie de vrije loop laten (maar niet te wild!) door verschillende media-elementen toe te voegen die je nieuwsbrief een stuk aantrekkelijker maken. Je hebt geen ontwerpvaardigheden nodig! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Vastgoed Nieuwsbrief Sjabloon

ClickUp Vastgoed Nieuwsbrief Sjabloon

Zoals je kunt raden uit de naam, is de ClickUp Vastgoed Nieuwsbrief Sjabloon is ontworpen voor vastgoedbedrijven. Het is bedoeld voor het maken van externe nieuwsbrieven, d.w.z. die u deelt met de wereld.

Met de sjabloon kun je je aanbiedingen aan het publiek presenteren en informatie geven over hoe mensen contact kunnen opnemen met je makelaars. Je kunt ook de leden van je team introduceren om vanaf het begin een nauwere band te creëren tussen de leads en de agenten.

Hoewel de sjabloon "onroerend goed" in zijn naam heeft, is hij geschikt voor verschillende bedrijfstakken, van architecten- en advocatenkantoren tot juwelierszaken.

Dit is mogelijk dankzij de aanpasbaarheid van de sjabloon-je kunt elke sectie bewerken en verplaatsen om een uniek beeld te schetsen van je aanbod voor de lezers. Je kunt de kleuren en lettertypen veranderen, de grootte van elk element aanpassen en secties verwijderen en toevoegen.

Als je bijvoorbeeld voor een architectenbureau werkt en een verbluffend keukenrenovatieproject wilt presenteren, kun je de sectie "Uitmuntende projecten" een make-over geven en het doel ervan aanpassen.

Als je samen met je collega's aan de sjabloon werkt, kun je de uitstekende kwaliteit van de sjabloon behouden interne communicatie en samenwerking met handige functies voor tijdregistratie, taken toewijzen en commentaar geven. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Nieuwsbericht Sjabloon

ClickUp Nieuwsbericht Sjabloon

Zoals u kunt raden, is de ClickUp Nieuwsbericht Sjabloon heeft de vorm van een krantenartikel met grote, opvallende titels en tekstkolommen. Dit formaat is een fantastische keuze voor het rapporteren van de laatste activiteiten en veranderingen van uw bedrijf. Het is ook perfect voor het beschrijven van evenementen, het prijzen van een werknemer/team, of het introduceren van de laatste veranderingen in uw bedrijf, of het nu gaat om het openen van een nieuwe afdeling of het toevoegen van nieuwe leden aan boord.

Door afbeeldingen en tekst te combineren, kunt u uw eigen krant maken en de lezers een kijkje in uw bedrijf geven. Net als andere ClickUp sjablonen is deze sjabloon aanpasbaar, zodat u deze kunt afstemmen op de grootte, branche en doelen van uw bedrijf.

De sjabloon is ook samenwerkend; alle communicatie gebeurt binnen de sjabloon, dus u kunt heen-en-weer e-mails vergeten ! Werk in realtime met uw team aan de sjabloon en laat elke medewerker een bepaalde taak uitvoeren.

Weet je niet zeker wat je doet? Geen zorgen, want de sjabloon wordt geleverd met een geweldig voorbeeld om je te laten zien hoe je het maximale uit de sjabloon kunt halen. Leg de krantenpuzzel stukje bij beetje in elkaar, schrijf een uniek verhaal over je bedrijf en heb er plezier in! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Persbericht

ClickUp Persbericht

Het uitgeven van een officieel document aan mediakanalen gaat vaak gepaard met extra stress. Je moet het zorgvuldig ontwerpen om de nodige informatie over te brengen en het gewenste effect te bereiken, of het nu gaat om het promoten van een product of het bespreken van een evenement.

De ClickUp Persbericht Sjabloon is uw perfecte hulpmiddel voor het opstellen van een professioneel en uitgebreid persbericht. Het begeleidt u met een duidelijke, rechttoe rechtaan structuur verdeeld in secties. Als u de kant-en-klare opzet volgt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat u van het onderwerp afwijkt of een cruciaal detail weglaat. De sjabloon bevat de volgende secties:

Een tabel met de naam en het logo van het bedrijf, contactgegevens, locatie en datum Kop en subkop: Moeten kort en overtuigend zijn Samenvatting: Stelt lezers in staat te begrijpen waar de nieuwsbrief over gaat zonder het hele document te lezen Body: De kern van de nieuwsbrief - bevat alle details, achtergrondinformatie en (optioneel) een CTA Boilerplate: Een samenvatting van wat het bedrijf doet

De sjabloon bevat zelfs een voorbeeld voor het structureren van het persbericht om je te helpen sneller de eindstreep te halen.

Omdat een persbericht een officieel document is, is er meestal geen ruimte om je creatieve kant te laten zien. Maar dat betekent niet dat je het niet kunt aanpassen om de missie en waarden van je bedrijf te weerspiegelen. Met deze sjabloon heb je het stuur stevig in handen: je kunt een omslagfoto toevoegen, het lettertype aanpassen en experimenteren met kleuren om de lezer aan te moedigen door te gaan. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Bedrijfsjaarverslag Sjabloon

ClickUp Bedrijfsjaarverslag Sjabloon

Wat heeft uw bedrijf het afgelopen jaar bereikt? Heeft het zijn doelen gehaald en wat zijn de plannen voor de toekomst? Het bedrijfsrapport bevat antwoorden op deze vragen en meer!

Aangezien het rapport terugblikt op het verleden en de toekomst voorspelt, is het samenstellen ervan geen sinecure. Je moet de kleine details aanpakken, maar ook naar het grotere geheel kijken om objectieve schattingen te kunnen maken.

De ClickUp Bedrijfsjaarverslag Sjabloon kan de reddingslijn zijn die voorkomt dat u verdrinkt in onnodige details, papierwerk en statistieken. Deze sjabloon wijst de weg naar een gedetailleerd, maar toch eenvoudig en makkelijk leesbaar jaarverslag.

Het biedt een structuur die past bij bedrijven van elke grootte en bedrijfstak. Begin met meer algemene informatie zoals het werkterrein, de doelstellingen en de visie van uw bedrijf. Ga dan dieper in op de financiële gegevens en toekomstige tijdlijnen. Dit zijn de secties van de sjabloon:

Rapportoverzicht Beschrijving: Een korte samenvatting van het rapport

Bedrijfsdoelstellingen: Beschrijft de doelen van het rapport

Visie: Bespreekt de gewenste positie van het bedrijf in de toekomst

Missie: Laat zien hoe het bedrijf zijn doelen zal bereiken Strategie Groei: Bespreekt hoe het bedrijf het afgelopen jaar is gegroeid

Aandelen: Schetst de aandelenstatistieken Financiën Hoogtepunten: Beschrijft de financiële mijlpalen

Financiële samenvatting: bespreekt de financiële verklaring van het bedrijf Conclusie: Schetst de belangrijkste details Toekomstige tijdlijn: Presenteert de vooruitzichten van het bedrijf Deze sjabloon downloaden ### 6. ClickUp E-mail Advertentie Sjabloon

ClickUp Email Advertentiesjabloon

De ClickUp Email Advertentie Sjabloon is uw one stop shop voor e-mailsjablonen om inhoud te organiseren die uw lezers niet zullen overslaan! Het kan een integraal onderdeel zijn van je marketingstrategie en je helpen inhoud van hoge kwaliteit te leveren aan een geselecteerd publiek.

De charme van de sjabloon ligt in zijn flexibiliteit. Je hebt drie opties om uit te kiezen, afhankelijk van de e-mailnieuwsbrief die je voor ogen hebt:

Eenvoudig Creatief Gepersonaliseerde

Als je geen toeters en bellen wilt en het liever bij de essentie van je e-mailmarketing houdt, is de eerste optie de beste. Het is een beknopte en duidelijke manier om je bedrijf en product te presenteren zonder de lezer te overweldigen, maar toch zijn aandacht te trekken.

De derde optie leert je hoe je een bepaald publiek kunt aanspreken door je e-mailadvertenties te personaliseren. Hier kun je een unieke persona voor verschillende doelgroepen. Gebruik de namen en/of locaties van de ontvangers om hun interesse te wekken en voeg afbeeldingen toe die passen bij hun voorkeuren en levensstijl. Deze sjabloon downloaden

7. Microsoft Word Nieuwsbrief Sjabloon

Maak gedetailleerde en aantrekkelijke zakelijke nieuwsbrieven met de Word Corporate Nieuwsbrief Sjabloon van Microsoft

Zakelijke nieuwsbrieven richten zich op het informeren van je collega's, belanghebbenden of het grote publiek over een evenement of activiteit in je bedrijf. Om het potentieel ervan te maximaliseren en de aandacht van je ontvangers te trekken, moet je goed nadenken over wat je wilt presenteren en de beste manier bepalen om dat te doen. Gelukkig biedt het Word Corporate Newsletter Template van Microsoft een helpende hand.

Dit is een ander krant-achtig sjabloon op onze lijst-de tekst is georganiseerd in blokken en ondersteund met afbeeldingen voor een prettigere leeservaring.

De sjabloon biedt geen voorbeeld van welke inhoud in welke sectie moet worden opgenomen. U kunt dit in uw voordeel gebruiken omdat u meer flexibiliteit en vrijheid krijgt als het gaat om welke informatie u wilt presenteren.

Omdat dit een Word-nieuwsbriefsjabloon is, profiteer je van een vertrouwde interface en functies zoals het aanpassen van het lettertype en de kleuren en het toevoegen van media en links. De sjabloon biedt misschien geen samenwerkingsopties, maar je kunt er samen met je collega's aan werken door het document gewoon te delen. Deze sjabloon downloaden

8. Microsoft Word Nieuwsbrief Sjabloon by Vertex42

Maak aansprekende nieuwsbrieven met de Word Nieuwsbrief Sjabloon van Vertex 42

De Word nieuwsbriefsjabloon van Vertex42 helpt u de juiste snaar te raken en esthetisch aantrekkelijke, boeiende en gedetailleerde nieuwsbrieven te maken met accurate, gemakkelijk te begrijpen informatie.

Naast een aantrekkelijke nieuwsbrieflay-out, biedt de template gedetailleerde instructies over de technische aspecten achter het maken van een nieuwsbrief, waardoor het een uitstekende optie is voor beginners.

Een van de sterkste punten van het sjabloon is zijn veelzijdigheid. Het heeft een universele structuur die kan worden aangepast aan verschillende organisaties, van scholen tot bedrijven. In plaats van een voorbeeld, bevat de sjabloon instructies over hoe je de voordelen kunt benutten met verschillende thema's en paragraafstijlen.

Je kunt het aanpassen aan specifieke doeleinden, of het nu gaat om het adverteren van een productlancering , het promoten van een studentenuitwisselingsprogramma of het introduceren van nieuwe teamleden.

Het grootste nadeel van de sjabloon is het tekort aan samenwerkingsopties-Word biedt geen project- en tijdbeheer opties, dus het is misschien niet geschikt voor mensen die in een team werken. Deze sjabloon downloaden

9. Microsoft Word partnerschap nieuwsbrief sjabloon door SmileTemplates

Gebruik deze sjabloon om uw partners op de hoogte te houden van de nieuwste activiteiten en prestaties van uw bedrijf

Nieuwsbrieven voor partners hebben een specifiek doel: uw partners informeren over de laatste prestaties en upgrades van uw bedrijf. U kunt de nieuwsbrief bijvoorbeeld gebruiken om reclame te maken voor een nieuw product, om te laten zien hoe succesvol uw kwartaal was, om op te scheppen over een nieuwe medewerker of om aanstaande seminars voor uw medewerkers te bespreken.

De Word Partnership Nieuwsbrief Sjabloon van SmileTemplates kan u helpen de gewenste informatie in het beste licht te presenteren. Het biedt een structuurvoorbeeld en begeleidt u bij het organiseren van de lay-out om uw boodschap effectief over te brengen en de perfecte toon aan te slaan.

Het eerste deel richt zich op de informatie en het logo van uw bedrijf. In het tweede deel geef je details over het primaire doel van de nieuwsbrief. In het derde deel kun je een visueel element (een grafiek, diagram of tabel) opnemen en bespreken om de informatie die je in het vorige deel hebt geschetst te ondersteunen. Het vierde deel is gereserveerd voor contactinformatie.

Omdat het sjabloon in Word is, kun je de kleuren, lettertypes en stijlen aanpassen, afbeeldingen en links toevoegen en ervoor zorgen dat de nieuwsbrief in lijn is met de merkidentiteit van je bedrijf.

Omdat de sjabloon in Word is, ontbreekt het aan robuuste samenwerking of teambeheer opties. De enige manier om eraan te werken met je teamleden is door het bestand te delen.

Deze sjabloon downloaden

10. Microsoft Word Educatieve Nieuwsbrief Sjabloon door Office Sjablonen Online

Gebruik deze sjabloon om de ontvangers te informeren over de recente veranderingen en personeelsuitbreidingen in uw organisatie

Het belangrijkste doel van een educatieve nieuwsbrief is, je raadt het al, om de lezer te informeren over een bepaald onderwerp. Vaak aangeduid als schoolnieuwsbrieven, kunnen deze publicaties worden verspreid door onderwijsinstellingen en informatie bevatten over evenementen, activiteiten en nieuwe cursussen.

Als je de perfecte educatieve nieuwsbrief wilt maken, moet je rekening houden met veel factoren, van de lay-out tot het combineren van foto's en tekst en het aanspreken van lezers. Heb je niet veel tijd? Neem een kortere weg met de Word Educatieve Nieuwsbrief Sjabloon van Office Templates Online.

In tegenstelling tot sommige sjablonen die we hebben besproken, heeft deze sjabloon geen specifieke secties en biedt geen instructies over welke informatie je moet opnemen. Het biedt echter een solide basis voor degenen die weten wat ze willen bespreken en geen extra begeleiding nodig hebben. Je krijgt een voorbeeld van een esthetisch aantrekkelijke lay-out en kleurencombinaties, waarop je kunt voortbouwen om de nieuwsbrief echt eigen te maken.

Deze sjabloon downloaden

Breng het nieuws met de beste Nieuwsbrief Sjablonen

Hoe belangrijk of indrukwekkend de informatie die je hebt ook is, je publiek zal niet betrokken zijn als het niet duidelijk wordt gepresenteerd.

De beste nieuwsbriefsjablonen helpen u om uw gedachtegang te organiseren en de juiste toon aan te slaan bij uw lezers door middel van boeiende, duidelijke en gedetailleerde inhoud.

