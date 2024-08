10 gratis sjablonen voor productlanceringen in Excel, Word en ClickUp

Het is spannend om je voor te bereiden op een nieuwe productlancering, vooral omdat je je klaarmaakt om je klanten iets nieuws te geven. Het gaat erom ze betrokken te houden en de verkoop te stimuleren met iets glimmends en nieuws. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat de productlancering soepel verloopt, van de eerste planning tot de release.

Om u te helpen uit te blinken met uw succesvolle productlancering en productmanagement in het algemeen, kunt u overwegen deze sjablonen te gebruiken als leidraad en om mijlpalen bij te houden naarmate u vordert.

Wat is een sjabloon voor productlancering?

Een sjabloon voor productlancering is een hulpmiddel om je productlancering van begin tot eind te plannen, zodat je elke stap afdekt. Een sjabloon geeft je duidelijke richtlijnen zodat je geen aspecten over het hoofd ziet bij het opbouwen van je publiek, het ontwikkelen van promotieplannen en het voorbereiden van een succesvolle productlancering.

Wat maakt een sjabloon voor een goede productlancering?

Een goed sjabloon voor een productlancering is gemakkelijk te implementeren en helpt je bij het ontwikkelen van een compleet productlanceringsstrategie waarmee u een checklist te volgen, een plan op te stellen, mijlpalen te bepalen en andere kritieke taken uitvoeren.

Er zijn veel sjablonen beschikbaar, maar ze zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit of bevatten niet allemaal dezelfde uitgebreide functies. Sommige zijn meer geschikt voor een complete productlanceringsstrategie dan andere, waardoor het belangrijk is om het juiste productlanceringsplan te selecteren voor je volgende project.

Sommige sjablonen zijn niet deelbaar of vereisen dat je uw team moet uitnodigen om ze te gebruiken wat voordelig kan zijn als je niet wilt dat iedereen er toegang toe heeft.

10 gratis sjablonen voor productlanceringsplannen

Als je niet zeker weet welke sjabloon je moet gebruiken, zijn er genoeg opties beschikbaar om aan je behoeften te voldoen en om productteams op dezelfde pagina.

Hier vind je een lijst met 10 van onze favoriete sjablonen voor productlanceringen die elk type functie bevatten waar je maar om kunt vragen. Ongeacht wat je productlanceringsstrategie inhoudt, helpen de volgende sjablonen je project consistent soepel te laten verlopen vanaf het ontwerp tot aan de voortdurende promotie.

Zullen we eens in deze opties duiken?

1. ClickUp Checklist voor productlancering

Promoot een nieuw product of herlanceer een bestaand product met ClickUp's Product Launch Checklist sjabloon

Een van de beste sjablonen voor productlanceringen is de ClickUp Checklist voor productlancering die kan dienen als uw complete sjabloon voor productlanceringsplanning. Of je nu een sjabloon nodig hebt om een nieuw of bestaand productlanceringsplan te begeleiden, je vindt alle onmisbare functies in deze volledig uitgeruste sjabloon.

Deze sjabloon bevat vijf statussen waarmee je de voortgang van je productlanceringsstrategie kunt volgen, waaronder Voltooid, In behandeling, Voor herziening, On hold en In behandeling.

Daarnaast bevat deze sjabloon twee aangepaste velden voor verdere organisatie: Taakcategorie en Duur. U profiteert ook van zes uitgebreide weergavetypen, waaronder Mijlpalen, Gantt, Per categorie, Tijdlijn, Activiteiten en een Aanvangstgids.

Deze sjabloon voor productlanceringsplannen maakt gebruik van kleurcodering om elk element van je lanceringsproces te visualiseren en bij te houden. Uiteindelijk zou deze alles-in-één oplossing alle bases moeten dekken voor productmarketingteams . Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Gantt Grafiek Productlancering Sjabloon

Gebruik de Gantt Chart View in ClickUp om uw productlanceringsstrategie te bekijken

Het Gantt-diagram blijft een van de meest populaire sjablonen voor projectbeheer die organisaties kunnen volgen. Dit diagramformaat geeft activiteiten weer tegen tijdlijnen om de voortgang van een project te meten. ClickUp's productlanceringschecklist sjabloon bevat ook een sjabloon voor een Gantt-diagram om u te helpen bij het plannen van uw volgende productlanceringsstrategie. Deze Sjabloon voor Gantt-diagram maakt het gemakkelijk om elke activiteit en taak die je moet voltooien af te zetten tegen een tijdlijn om je projectlanceringsplan te visualiseren.

Je kunt deze tijdlijn van begin tot eind bekijken en precies bepalen wanneer je elke taak moet voltooien. Je kunt bijvoorbeeld een aantal taken zien in een week/dag-weergave waarmee je weet welke taken je elke week moet voltooien, waaronder het definiëren van je doelgroep, het enquêteren van klanten voor feedback en het bekijken van je analytische gegevens.

Als je een compleet Gantt-diagram wilt om je te helpen bij het uitstippelen van je productlanceringsstrategie, ClickUp's Gantt-weergave zal van onschatbare waarde zijn voor uw proces. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Tijdlijn voor productlancering

Ontdek de volledige tijdlijn van uw productlancering met deze specifieke weergave in ClickUp

Door gebruik te maken van dezelfde ClickUp product checklist sjabloon, krijgt u ook toegang tot de Product Launch Timeline. Dit zal u helpen om op schema te blijven met uw project om uw doelstellingen te halen doelstellingen te halen en belangrijke resultaten te behalen .

Met de Tijdlijnweergave in onze sjabloon kun je eenvoudig zien hoe ver je al bent in je project en hoe ver je nog moet. Je kunt zien waar je bent in elke fase van je productlanceringsstrategie met een Taakcategorie-kolom die taken groepeert op basis van de projectfase. Je kunt dan zien welke taken je moet voltooien voor elke categorie en de duur van elke taak.

In de categorie Marktanalyse wil je bijvoorbeeld in de eerste week je bestaande klantgegevens analyseren, gevolgd door het definiëren van je doelgroep in de tweede week. In de categorie Doelgroep kun je taken behandelen, zoals het afnemen van interviews en enquêtes om alle pijnpunten van je klanten te documenteren. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Productlancering Mijlpalen Sjabloon

Deel uw productlancering op per categorie met deze specifieke ClickUp weergave

Wanneer u de Checklist Productlancering van ClickUp implementeert, hebt u ook toegang tot een Aanzicht per categorie dat alle taken organiseert volgens hun respectieve categorieën.

Het categoriseren van uw productlanceringstaken is de sleutel tot het bijhouden van elke fase van het project van begin tot eind in uw product stappenplan . En de Product Launch Categories Template houdt dit projectplan proces eenvoudig. Je kunt zien welke taken in elke categorie nog moeten worden uitgevoerd en de taken weglaten die je al hebt voltooid, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat je kunt verwachten voor de rest van je project.

Elke categorie bevat een lijst met taken eronder. Je kunt bijvoorbeeld een categorie Prijzen hebben met taken als "Kosten schatten" en "Bedrijfsdoelen schetsen" Je kunt de begin- en einddatum voor elk project zien en verschillende taken (of subtaken) markeren om te helpen bij het stellen van prioriteiten voor een succesvolle productlancering.

Presenteer productinformatie met feitenblad sjablonen ! Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Productlanceringssjabloon

ClickUp's Board View geeft een volledig beeld van uw strategie met drag-and-drop functies

Een andere weergave die u krijgt met het ClickUp product checklist sjabloon is de Bordweergave. In deze weergave worden alle taken op status weergegeven.

Net als bij de weergave Per categorie worden in de bordweergave alle taken in lijsten weergegeven onder hun bijbehorende statuscategorieën. De verschillende statussen zijn In behandeling, In uitvoering, Overzicht, In wacht en Voltooid. Net als bij de Categorie-weergave kun je informatie zien voor elke taak, inclusief de taaknaam, begin- en einddatum en -tijd, en eventuele subtaken eronder.

Als je verschillende taken voltooit, worden ze verwijderd uit de bijbehorende takenlijst, zodat je precies weet wat je nog moet voltooien.

Je kunt bijvoorbeeld een takenlijst in afwachting hebben met alle taken die nog moeten beginnen. Zodra een medewerker aan een project begint, komt het in de categorie In uitvoering. Dit helpt je bij het bijhouden van workflows voor effectieve productbeheer . Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Sjabloon voor nieuwe productontwikkeling

Houd verschillende projectmijlpalen en deliverables bij met de ClickUp New Product Development Template

Als je plan een geheel nieuw product betreft, kun je een andere sjabloon voor een productlanceringsplan aanvullen met behulp van ClickUp's sjabloon voor de ontwikkeling van een nieuw product . Met deze sjabloon kunnen projectmanagers de voortgang van elk project volgen op basis van specifieke mijlpalen en te leveren prestaties .

Deze sjabloon voor productlanceringsplannen heeft veel functies, net als onze sjabloon voor productchecklists. Je kunt bijvoorbeeld de voortgang bijhouden op basis van vier verschillende statussen voor verschillende taken, waaronder Blokkeerd, Voltooid, In uitvoering en Taken te doen.

Daarnaast kun je verschillende aangepaste velden gebruiken om meer inzicht te krijgen in product management KPI's en statistieken waaronder Duration (Days), Task Complexity, Impact Level, Team, Phase en Task Effort. U profiteert ook van vijf verschillende weergavetypen, waaronder Projectoverzicht, Procesoverzicht, Tijdlijn, Ganttgrafiek en een Aanzetgids.

Met behulp van al deze functies kan de New Product Development Template helpen bij het succesvol uitbrengen van een nieuw product dat indruk maakt op uw nieuwe en bestaande klanten. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Product Strategie Sjabloon

ClickUp's sjabloon voor productstrategie kan u helpen bij het identificeren van en focussen op de belangrijkste elementen van productontwikkeling

Als je een complete sjabloon nodig hebt voor je hele productlanceringsplan, ClickUp's sjabloon voor productstrategie kan u helpen bij het plannen en visualiseren van uw volledige strategie, van ontwikkeling tot de releasebeheerproces .

Deze sjabloon voor productlancering centraliseert alle details over uw productstrategie met diepgaande visualisaties . Als gevolg hiervan werkt de sjabloon als een cruciaal onderdeel van besluitvormers te helpen bepalen welke stappen ze moeten nemen en wat ze moeten aanpassen om hun strategie te perfectioneren.

De Sjabloon productstrategie kunt u verschillende statussen zien voor verschillende fasen en taken. Deze statussen zijn Openen, Voltooid, In Review, In Progress, On Hold, In Review, To Do en Needs Revision. Je kunt ook aangepaste velden instellen bij het maken van taken voor automatisering en je kunt de bijgeleverde Gebruikshandleiding bekijken om volledig gebruik te maken van deze sjabloon.

Gebruik deze sjabloon in combinatie met onze Product Launch Checklist en andere sjablonen voor een alles-in-één productstrategie-oplossing. Deze sjabloon downloaden

9. Microsoft Word Productlanceringsplan Sjabloon

Via Template.net

Of je nu Microsoft Word of een ander type tekstverwerker hebt, je kunt Microsofts gratis MS Word Product Launch Plan Template gebruiken om je productlancering te vereenvoudigen. Je kunt deze sjablonen voor stappenplannen voor projecten wanneer u uw volgende product lanceert, zodat u de sjabloon kunt bewerken en aanpassen op basis van uw unieke vereisten.

Met deze uitgebreide sjabloon kunt u eenvoudig uw productlanceringsplan van begin tot eind organiseren. Inclusief een voorblad, inhoudsopgave voor eenvoudige navigatie en verschillende secties zoals revisierapporten, doelen en doelstellingen en meer op basis van de behoeften van je project.

Deze sjabloon voor productlancering is ook te downloaden in verschillende formaten, afhankelijk van het programma dat je gebruikt, waaronder MS Word, Google Docs, Apple Pages, een bewerkbare PDF of een browserversie. Deze sjabloon downloaden

10. Excel sjabloon voor productlanceringsstrategie

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Template.net-Product-Launch-Roadmap-Template.png Sjabloon.net Productlancering Routekaart Sjabloon /img/

Via Template.net

Een ander nuttig product hulpmiddel voor releasebeheer die het succes van je productlancering kan vergroten is het Excel Product Launch Template. Het biedt de perfecte manier om je productstrategie bij elke stap te visualiseren, met de mogelijkheid om elke taak op je projecttijdlijn . Je kunt het project ook een kleurcode geven om elke taak en tijdsperiode op de tijdlijn bij te houden.

Net als de MS Word Productlanceringsplanningssjabloon is deze sjabloon beschikbaar in bijna elk formaat dat je nodig hebt. Je kunt het gebruiken in Microsoft Excel, MS Word, PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote, Google Docs, Google Sheets en Google Slides. Je kunt het ook downloaden in een bewerkbaar PDF-formaat. Deze sjabloon downloaden

Laat uw bedrijf groeien met sjablonen voor productlanceringsplannen

Met behulp van de juiste sjabloon voor je productlancering zorg je ervoor dat alle systemen in orde zijn en bij elke stap klaar zijn voor de lancering. Je zorgt ervoor dat geen enkel onderdeel van je strategie over het hoofd wordt gezien of wordt ondergekookt.

De juiste sjablonen voor productlanceringen omvatten elk aspect van je lancering en maken het gemakkelijk om je voor te bereiden op een nieuwe release. Ze zullen ook het proces stroomlijnen op de lange termijn met elk nieuw product of heruitgave die u plant.

Als u een hoogwaardige productbeheeroplossing voor uw bedrijf nodig hebt, ClickUp is hier om u te geven wat u nodig hebt met software voor dynamisch productbeheer die uw productlanceringsmogelijkheden naar een hoger niveau kan tillen.

Je vindt tal van sjablonen om je te helpen plannen van elk onderdeel van de levenscyclus van uw product samen met duizenden integraties, onbeperkte leden en taken, en nog veel meer zonder kosten voor jou.