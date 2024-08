10 gratis productmarketing sjablonen om campagnes te plannen

Het ontwikkelen van de juiste productmarketingstrategieën er is een dorp voor nodig - en de juiste productmarketingtemplate!

Productmarketingtemplates zijn er in alle soorten en maten en helpen productteams in elke fase van het productmanagement tijd besparen, de samenwerking tussen het team verbeteren en de kans op fouten verkleinen door ervoor te zorgen dat alle belangrijke elementen aan bod komen.

Hoewel u waarschijnlijk een combinatie van productmarketingsjablonen zult gebruiken bij het uitvoeren van uw strategieën, kan het vinden van de perfecte sjabloon voor uw team en product op zijn zachtst gezegd overweldigend zijn. 😳

Met zoveel opties tot uw beschikking is het belangrijk om precies te weten wat u zoekt van uw productmarketingsjabloon voordat u op downloaden drukt. En wij zijn er om je te helpen. 🙂

Lees mee terwijl we duiken in de voordelen van het gebruik van een productmarketingsjabloon, de belangrijkste functies en 10 gratis voorbeelden om te gebruiken met ClickUp - het productiviteitsplatform dat elke productmarketeer in zijn leven nodig heeft!

Wat is een productmarketingsjabloon?

Productmarketing is het proces en de strategie achter de promotie en verkoop van een product of dienst - en dat is geen kleinigheid. Effectieve productmarketing vereist een grondige kennis van het product zelf, plus de doelgroep, problemen waar uw klanten mee te maken hebben, product roadmap en een overtuigend verhaal om de verkoop te stimuleren.

Het vereist ook nauwe samenwerking met andere teams, waaronder verkoop en productontwikkeling, om alle afdelingen op één lijn te houden wat betreft de korte- en langetermijndoelen. Hoogwaardige productmarketingsjablonen kunnen door elk van deze teams worden gebruikt en helpen bij het invullen en organiseren van belangrijke activiteiten, zoals marktonderzoek, analyse, prijsstrategie, positionering en berichtgeving, verkoopondersteuning feedback van klanten en nog veel meer. 🤓

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Op basisniveau zijn productmarketingsjablonen vooraf gemaakte en aanpasbare hulpmiddelen om marketeers te helpen bij het plannen en uitvoeren van hun algemene productmarketingstrategie. Maar als we dieper op de details ingaan, zien we dat het formaat en de structuur van productmarketingsjablonen sterk kunnen verschillen! Van spreadsheets tot diadecks en kant-en-klare documenten, productmarketingsjablonen kunnen vrijwel elke vorm aannemen.

Het goede nieuws is echter dat als u eenmaal de productmarketingsjablonen hebt gevonden die het beste werken voor uw team, u niet bij elke nieuwe productlancering opnieuw hoeft te beginnen. Sjablonen helpen bij het opstellen van een gestandaardiseerde aanpak om uw productmanagementvaardigheden en toekomstige beheer van marketingcampagnes . Dus als het tijd is voor een nieuwe campagne, heb je een betrouwbaar startpunt om je marketinginspanningen op toe te passen.

Kies uit een van de vooraf opgeslagen sjablonen van ClickUp in het Sjablooncentrum of maak uw eigen sjabloon om toe te passen op toekomstige projecten

Klaar om meer te leren over productmanagement? Begin met een grondige sjabloon voor productbeheer voor de top werkbeheer tools! Naast consistentie en tijdsbesparing stroomlijnen productmarketingsjablonen uw bestaande marketingplanningsprocessen en uw middelen optimaliseren - en dat is volgens elke norm een win-winsituatie!

Essentiële elementen van de beste productmarketingplansjablonen

Om te profiteren van alle voordelen van een effectief productmarketing sjabloon, zijn er een aantal belangrijke kwaliteiten waar je op moet letten:

Gebruiksgemak

Flexibiliteit en aanpasbaarheid

Detailgericht en uitgebreid

Relevantie voor uw product, best practices en huidige markttrends

Zeer visueel

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen

Het is ook van essentieel belang om na te denken over het doel dat u met uw productmarketingtemplate wilt bereiken, de compatibiliteit ervan met uw favoriete tool voor productbeheer en de toegankelijkheid van de sjabloon, zodat andere leden en belanghebbenden deze kunnen bekijken of bewerken als dat nodig is. Wat betreft de productmanagementfuncties die prioriteit moeten krijgen, zoekt u naar:

10 gratis productmarketingsjablonen om campagnes te plannen

ClickUp is de enige productiviteitstool krachtig genoeg om al je werk in verschillende apps samen te brengen in één samenwerkingsplatform - wat een enorme tijdsbesparing is voor elk productmarketingteam!

Pas een (of alle) van deze 10 productmarketingsjablonen toe op uw ClickUp Workspace om de productmarketingstrategie van uw dromen uit te werken, te beginnen met een gedetailleerd stappenplan tot aan uw volgende lancering!

1. Product Stappenplan Sjabloon van ClickUp

Krijg een overzicht op macroniveau van de visie, richting en verplichtingen van functies en initiatieven voor uw product met de ClickUp Product Roadmap Template

De Product Stappenplan Sjabloon door ClickUp biedt een uitsplitsing op hoog niveau van uw marketingvisie, -strategie en -vereisten op een digitaal samenwerkend whiteboard -het ideale middel om te presenteren aan belanghebbenden. Uw productroadmap is een beest van een taak en deze sjabloon Map wordt dat met:

10 aangepaste statussen

15Aangepaste velden* Vier taaklabels

Zeven workflowweergaven

Twee automatiseringen

En meer. 🤩

Bovendien helpt deze sjabloon u niet alleen bij het maken van uw product roadmap, maar ook bij het uitvoeren ervan! Met een vooraf opgestelde lijst om uw roadmap op wekelijkse basis uit te voeren en een opgemaakt ClickUp DOC om gedetailleerde release notes te schrijven.

Hoewel dit een geavanceerd sjabloon is, zijn er talloze hulpmiddelen om u te ondersteunen bij het integreren in uw workflows, waaronder een grondige sjabloonhandleiding en Help-documenten .

2. Product Marketing Plan Sjabloon by ClickUp

Product Marketing Plan Sjabloon door ClickUp

Je hebt je product roadmap, wat nu? Een uitstekend productmarketingplan om nieuwe initiatieven te strategiseren en je taken te prioriteren! De Product Marketing Plan Sjabloon door ClickUp is hier om u te helpen precies dat te doen. Met zes aangepaste statussen en aangepaste velden en vijf workflowweergaven is deze sjabloon iets minder dicht dan de eerste, maar deze beginnersvriendelijke bron heeft nog steeds veel te bieden!

Visualiseer uw doelstellingen en belangrijkste resultaten op een dynamische lijst die kan worden gefilterd, gesorteerd en eenvoudig bijgewerkt met behulp van vooraf gemaakte statussen en velden in elke taak. Houd vervolgens uw voortgang bij op een gedetailleerde Kanban-bord met de bordweergave van ClickUp.

Plus, de Aan de slag Help Doc gidst u door de ins en outs van de introductie van deze sjabloon aan het team. Met stapsgewijze instructies over hoe u de informatie over uw product kunt invoeren, nieuwe taken kunt aanmaken en deze sjabloon optimaal kunt gebruiken.

Zie hoe_ marketing planningsoftware kan je productteam helpen!

3. Matrix Sjabloon met productkenmerken by ClickUp

Matrix sjabloon met productkenmerken door ClickUp

Aan elke productmarketingcampagne gaat veel onderzoek en kritisch denken vooraf - inclusief het proces om te bepalen in welk product u het eerst wilt investeren. De matrix met productkenmerken van ClickUp vergelijkt verschillende functies met verschillende producten om u te helpen de meest strategische beslissingen te nemen voor uw volgende project.

Deze lijstsjabloon gebruikt vijf vooraf ontworpen weergaven met aanpasbare taken om uw projectinformatie gemakkelijk toe te voegen. Bekijk al je projecten in een overzichtelijke lijst en verdiep je vervolgens in de details van je projecten software voor productmarketing en hardwarefuncties door ze te ordenen op een intuïtieve spreadsheet met de tabelweergave van ClickUp. Van daaruit kunt u de voortgang van elke functie op hoog niveau beheren met behulp van het Kanban-bord dat in deze sjabloon is opgenomen.

4. Checklist digitaal product door ClickUp

Product Briefing Sjabloon door ClickUp

Als je de vorige checklist-sjabloon goed vond, dan zul je de toegevoegde details en pagina's in de Sjabloon voor productoverzichten door ClickUp . Deze acht pagina's tellende ClickUp Doc omvat uw volledige briefing, een vooraf ontworpen two-pager, uw releaseplan, versie-integraties, bijlagen en meer.

Ontworpen om uw project zo efficiënt mogelijk door de ontwikkeling te loodsen, helpt deze invul-sjabloon u om multifunctionele teams samen te werken aan een product specificaties, feedback en taken vanuit een overzichtelijk document. Bovendien kunt u uw belangrijkste doelstellingen en oplossingen ontwikkelen en organiseren met live bewerken in ClickUp Docs, zodat het team naast elkaar kan werken zonder overlapping.

En zodra u uw aangepaste bewerkingen aan dit document hebt gemaakt, kunt u de bewerkte Doc gewoon opslaan als een nieuwe sjabloon voor toekomstige projecten.

6. Sjabloon voor nieuwe productontwikkeling door ClickUp

Sjabloon voor nieuwe productontwikkeling door ClickUp

Zodra u klaar bent met het samenwerken aan de Product Briefing Sjabloon hierboven, is het tijd om uw plannen in gang te zetten met behulp van de Sjabloon voor nieuwe productontwikkeling van ClickUp . Deze vooraf geladen lijst is beginnersvriendelijk, georganiseerd en gemakkelijk te volgen. Met vier aangepaste statussen om de voortgang te bewaken, zes aangepaste velden en vijf workflowweergaven kan de productmarketingmanager eenvoudig de belangrijkste mijlpalen, deliverables en natuurlijk het team bijhouden.

Vat je hele project samen in een intuïtieve Lijst, splits vervolgens je projectschema en actiepunten met behulp van ClickUp's tijdlijnweergave en Kanban-achtige bordweergave.

7. Checklist productlancering door ClickUp

Sjabloon voor productstrategie door ClickUp

De Sjabloon productstrategie door ClickUp is handig voor productteams die hun productmarketingstrategie willen definiëren en prioriteren op basis van markttrends en klantbehoeften. De sjabloon voor productstrategie past een volledige map toe op uw platform en bevat aparte lijsten om functies, projecttijdlijnen en het team te organiseren.

Binnen elke lijst vindt u vooraf gemaakte weergaven om de specifieke taken binnen die categorie te beheren, inclusief ClickUp's tabelweergave om alle functies te overzien, een tijdlijnweergave om uw planning te visualiseren en verschillende vooraf gemaakte Kanban-borden.

9. Productvereisten sjabloon door ClickUp

Productvereisten sjabloon door ClickUp

En als u op zoek bent naar nog meer dan een map om uw product van de grond te krijgen, de Productvereisten sjabloon van ClickUp is zeker iets voor u. Deze sjabloon, die een aparte ruimte toevoegt aan uw ClickUp-platform, is ontworpen om de samenwerking tussen belanghebbenden en het productteam te verbeteren om vast te stellen projectvereisten strategische beslissingen nemen en voortbouwen op uw releaseplannen.

Deze sjabloon bevat ook 17 aangepaste statussen om allerlei soorten taakvoortgang zichtbaar te maken en zeven ClickApps zoals tijdregistratie, prioriteiten, tags en afhankelijkheidswaarschuwingen om uw processen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

10. Prijs Sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor productprijzen door ClickUp

De Sjabloon voor productprijzen door ClickUp is perfect voor productmarketingteams die een prijsstrategie ontwikkelen die zowel concurrerend als winstgevend is. Deze sjabloon voor prijslijst helpt u bij het analyseren van mogelijke kosten, het bepalen van prijsdoelstellingen en het identificeren van prijsopties die aansluiten bij het waardevoorstel van het product. Deze sjabloon wordt geleverd met twee aangepaste statussen en drie workflowweergaven, maar met aangepaste velden komt hij pas echt tot leven.

Voeg velden toe zoals je productcategorie, bulkprijs per eenheid, merk, standaardprijs per eenheid, minimale bestelhoeveelheid en meer om snel toegang te krijgen tot belangrijke informatie vanuit elke weergave en elke taak.

Haal het meeste uit uw productmarketing sjabloon

Er is een productmarketing sjabloon voor alles. En de 10 voorbeelden hierboven bewijzen het!

Deze kant-en-klare hulpmiddelen zijn ontworpen om u te helpen met een strategisch kader voor het organiseren van uw ideeën, het verzamelen van inzichten, het verzamelen van onderzoek, het stroomlijnen van uw productiviteit en nog veel meer. Bovendien zijn deze sjablonen gemaakt door ClickUp en voor ClickUp, dus ze zijn vrijwel gegarandeerd een verbetering van uw ervaring met het krachtige platform.

Krijg toegang tot alle sjablonen die in dit artikel worden genoemd, plus honderden productiviteitsfuncties meer dan 1.000 integraties en meer wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp .