20 Marketing KPI's die je in 2024 moet volgen

Als marketeer heb je geen tijd om rustig te gaan zitten en elke marketing inspanning als zoveel bewegende delen je in verschillende richtingen trekken.

Met honderden beslissingen die je per dag moet nemen om mensen en projecten vooruit te helpen, moet je de juiste gegevens bijhouden met een scherp oog op sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) voor marketing .

Wat is de impact van het gebruik van gegevens? Splunk heeft het voor ons uitgerekend, en in een wereldwijd onderzoek onder 1000+ bedrijven vonden ze:

72%

van de innovators heeft zijn snelheid/kwaliteit van besluitvorming verbeterd door beter gebruik van gegevens.

91%

van de organisaties is van mening dat hun organisatie, met de juiste gegevens, in een sterke positie verkeert om de komende jaren te concurreren en succesvol te zijn in haar markten.

93%

van de ondervraagde organisaties gelooft dat beter gebruik van gegevens de klantervaring van hun bedrijf kan verbeteren.

Bron: Splunk Als datageeks ging ons team aan de slag en stelde de top marketing KPI's samen om je meer vertrouwen te geven in datagestuurde marketinginspanningen. En als je worstelt met kPI's transparant te houden en over de hele linie bijgewerkt, weten we wat de perfecte marketing is KPI-software die de manier zal veranderen waarop je team omgaat met KPI's! ✨

Wat zijn sleutel prestatie indicatoren (KPI's)?

Een Key Performance Indicator of KPI is een kwantificeerbare business metric gebruikt om de voortgang in het bereiken van bedrijfsdoelstellingen te bewaken. De KPI's die je definieert voor je team, project of business moeten gekoppeld zijn aan je kerndoelen en doelstellingen.

Dus hoe doet een bedrijfsmetriek een KPI worden ?

Als de metric je prestaties bijhoudt over een niet-kern bedrijfsproces of doelstelling, dan is het een business metric

bedrijfsproces of doelstelling, dan is het een business metric Als de metriek je prestaties bijhoudt over een kern bedrijfsproces of doelstelling, dan is het een KPI

Pas een ClickUp Dashboard aan met geïntegreerde koppelingen naar uw belangrijkste platforms Meer informatie over dashboards

12. Kosten voor klantenwerving

De totale kosten voor het werven van een klant (inclusief kosten voor het verkoopproces en marketinginspanningen).

Productmarketing KPI's #### 13. Dagelijkse actieve gebruiker

Het aantal actieve gebruikers per dag.

Volg KPI's met productmarketing software !

14. Klantlevensduur waarde

De inkomsten die een klant aan je Business heeft gegeven en zal blijven bijdragen.

Public Relations KPI's

15. Kosten voor klantenwerving

De totale kosten voor het werven van een klant (inclusief kosten voor het verkoopproces en marketinginspanningen) om het succes van een project te meten marketingcampagne .

16. Actieve dekking

Het totale volume aan kwaliteit persberichten platforms en leidt het team bij het stellen van prioriteiten.

SEO marketing KPI's

Zoekmachine-geoptimaliseerde content marketingstrategieën zijn tegenwoordig een van de meest betrouwbare marketingmethoden.

U publiceert content op uw blog over onderwerpen waarnaar uw publiek zoekt op Google. Er zijn dingen die u kunt doen om die artikelen hoog te laten scoren in de Google zoekresultaten voor SEO autoriteit. Wanneer uw klanten naar deze onderwerpen zoeken, vinden ze uw bericht (mits het op Google pagina één staat) en zullen ze uw site bezoeken om hopelijk te converteren!

De formule voor het verbeteren van SEO-autoriteit is voortdurend in ontwikkeling. Het wordt steeds moeilijker, gespreksonderwerp en vereist meer creativiteit. De voordelen van het vergroten van de aanwezigheid van je merk via alle kanalen en de impact die dit kan hebben op Google, zijn onmiskenbaar. SEO-professionals benaderen deze groei met sociale, PR- en contentmanagers in gedachten. Een van de beste manieren om als team te beginnen met verbeteren op dit gebied is door een database aan te leggen voor al uw co-marketingrelaties!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/T093XFN5U-U01841VT8UT-19cbd3db33cc-512.png

/$$img/

Jeremy Galante, Senior SEO Manager bij ClickUp

17. Backlinking bereik

Het aantal merken, bedrijven of marketeers waarmee je verbinding maakt om een backlink te krijgen van kwaliteitssites naar je content. Zoals Jeremy al vermeldde, het creëren van een database om je te helpen schalen als je business groeit! Probeer het SEO sjabloon dat is gemodelleerd naar ClickUp-werkruimte om uw content briefings en cross-functioneel werk op één plek te beheren!

Beheer eenvoudig uw SEO content briefings en deel ze intern of extern met ClickUp Docs Download het gratis sjabloon

18. SERP-rankings

De positie van uw website/pagina in de resultaten van zoekmachines voor zoekwoorden. Hoe hoger uw SERP, hoe groter de kans dat mensen uw site vinden en erop klikken.

Met deze KPI kun je bijhouden hoe goed je artikel presteert voor elk trefwoord.

Je ziet hoe goed je het doet voor verschillende zoekwoorden en je kunt bepalen waar je SERP's achterblijven. Hoe doe je het bijhouden van deze zoekwoorden? Je zou een SERP bijhouden software en monitor uw rankings dagelijks om de prestaties te meten. 👨‍💻

Vergeet niet om naast deze cruciale indicatoren op deze sleutel SEO statistieken te letten ook:

Bouncepercentage : Mensen die uw site binnen een paar seconden na aankomst hebben verlaten

: Mensen die uw site binnen een paar seconden na aankomst hebben verlaten Mobiele bruikbaarheid : Snelheid en prestaties van uw landingspagina op telefoons en tabbladen

: Snelheid en prestaties van uw landingspagina op telefoons en tabbladen Crawlfouten: URL's die niet toegankelijk zijn voor de Googlebot wanneer deze uw pagina's scant

Social Media Marketing KPI's

Sociale-mediabetrokkenheid is een goede manier om te zien of uw content aanslaat bij uw publiek. U kunt deze informatie gebruiken om uw marketingcampagnes aan te passen en uw klanten te geven wat ze willen.

Bovendien zal de betrokkenheid duidelijk maken welke van uw klanten het meest geschikt zijn om naar uw verkooptrechter .

19. Deel van de stem (SOV)

De maatstaf voor de markt waarin uw business domineert in de gesprekken binnen de hele sector. Verhoog uw SOV door sterke merkpartnerschappen op te bouwen en marketingsamenwerkingen .

20. Sociaal delen

Het totale aantal delen van webinhoud dat mensen naar hun netwerken en verbindingen sturen.

Blijf naast deze twee KPI's ook andere KPI's voor sociale-mediabetrokkenheid bijhouden, zoals:

Brand vermeldingen : Hoeveel andere personen of bedrijven taggen u in hun gesprekken?

: Hoeveel andere personen of bedrijven taggen u in hun gesprekken? Referral traffic: Aantal mensen dat uw website bezoekt vanuit uw sociale media (of zelfs andere sites)

Aantal mensen dat uw website bezoekt vanuit uw sociale media (of zelfs andere sites) Sentiment: Betrokkenheid kan positief of negatief zijn. Sentimentmarketinganalyse statistieken machine learning gebruiken omsentiment te peilen en scores te presenteren

ClickUp sjabloon voor contentbeheer Bekijk onze uitlegvideo van de ClickUp Content Management Template om te leren hoe u aangepaste kalenders over meerdere kanalen kunt weergeven

Download het gratis sjabloon

De beste manier om uw marketing-KPI's bij te houden ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van Taken, Documenten, Chat, Doelen, Whiteboards en meer. ClickUp kan eenvoudig worden aangepast met slechts een paar klikken en laat teams van alle soorten en groottes effectiever werk leveren, waardoor de productiviteit naar nieuwe hoogten stijgt!

Hier vindt u twee krachtige (en gratis!) ClickUp functies om marketing KPI's in te stellen en te controleren:

Maak uitvoerbare taken van uw marketingstrategie in ClickUp-taak

In ClickUp zijn doelen containers op hoog niveau die zijn opgesplitst in kleinere doelen en die in real-time worden bijgewerkt naarmate u voortgang boekt. Deze Targets zijn in wezen uw KPI's met uitvoerbare Taken om resultaten te behalen.

Dus hoe helpt dit u bij het beheren van marketing KPI's? Je kunt de metrics die je kiest om die doelstellingen bij te houden aanpassen:

Aantal : Maak een bereik van nummers en houd stijgingen of dalingen daartussen bij

: Maak een bereik van nummers en houd stijgingen of dalingen daartussen bij Waar/Onwaar : Gebruik een Selectievakje Klaar/Niet Te Doen om je Target te voltooien

: Gebruik een Selectievakje Klaar/Niet Te Doen om je Target te voltooien Valuta : Stel een monetair doel in en houd verhogingen of verlagingen bij

: Stel een monetair doel in en houd verhogingen of verlagingen bij Taak: Houd de voltooiing van een enkele Taak of een hele Lijst bij

ClickUp Dashboards

Consolideer uw marketingkanalen en belangrijke marketing KPI's in ClickUp Dashboards

ClickUp's recente casestudies hebben uitgewezen dat 42% van de werkende Amerikanen vindt dat hun werkgever niet alle technologische hulpmiddelen of apps biedt die ze nodig hebben om succesvol te zijn als ze op afstand werken. Omdat je dit allemaal kunt beheren vanaf een digitaal dashboard, is het de perfecte optie voor teams op afstand die hun marketingactiviteiten willen opvoeren!

Dashboards in ClickUp zijn de perfecte plaats om uw marketing KPI's bij te houden. Iedereen kan een dashboard bouwen met behulp van de volgende bouwblokken- Aangepaste widgets -om overzichten op hoog niveau van marketing-KPI's te organiseren.

Krijg toegang tot uw belangrijkste doelstellingen en resultaten (OKR's) door een gedetailleerd abonnement te maken op hoe uw marketingteam doelen, budgetten en meer zal bereiken

Gebruik de ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan om doelen, budgetten en andere kritieke KPI's op één plaats onder te verdelen. ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan Bonus: Meer marketing abonnement sjablonen & marketing abonnement software !

En met al uw werk op één plek heeft ClickUp meer dan een dozijn manieren om taken en ander werk te organiseren en te visualiseren, waaronder:

Toegewezen opmerkingen : Actiepunten toewijzen aan teamleden die geen volledige taak rechtvaardigen

Automatisering : Automatiseer uw repetitieve processen omtijd en mensen te besparen* Aangepaste statussen: Maak projectspecifieke en relevante statussen voor uw taken

Wekelijkse scorekaarten : Volg snel de doelstellingen en voortgang van je team

Prioriteiten : Richt je eerst op de juiste Taken

Op deze manier kunt u gemakkelijk de voortgang van uw marketing strategie abonnementen en sleutelgegevens bijhouden. 📈 Meld u aan voor een gratis ClickUp account om uw teams op te bouwen beste systeem voor productiviteit en bijhouden tot nu toe!