Het marketingplanningsproces: Stap voor stap overzicht

Wil je meer leren over de verschillende stappen die de marketingplanning_ proces? Het beheren van een marketingproject is een beetje als het managen van een fastfoodrestaurant.

Je hebt maar heel weinig tijd om het product (de campagne) voor te bereiden. En je moet coördineren met medewerkers die heel andere taken hebben. Als je het goed doet, trek je een heleboel trouwe (en hongerige) klanten aan.

In dit artikel bekijken we de strategisch marketingplan proces hoe je het in je bedrijf kunt implementeren en wat het beste hulpmiddel is om je bij het hele proces te helpen.

Bestellen! Laten we gaan.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is een document met de marketingstrategie van je bedrijf voor de komende maand, het komende kwartaal of het komende jaar.

Dit is wat er in een marketingactieplan staat als je het uitpakt:

Je huidige marketingactiviteit en -positie

Een gedetailleerd overzicht van je marketingdoelstelling en bedrijfsdoelstelling

Een beschrijving van klantbehoeften

De metrics die je moet bijhouden (ROI, aantal potentiële klanten, enz.)

En wat gebeurt er als je een geweldig marketingplan maakt? Dan kun je gefocust blijven op je marketingdoel en een even geweldige marketingstrategie creëren. Dit is hoe je een marketingcampagne kunt opzetten waar zelfs de professionals jaloers op kunnen zijn!

Voordelen van het marketingplanningsproces

Marketinginspanningen kunnen, als ze goed worden gedaan, resulteren in significante positieve effecten die het succes van je bedrijf een kickstart kunnen geven. Hier zijn een paar voordelen van proactief marketingplanning .

Leer meer over de_ top marketingtools voor nieuwe bedrijven !

Biedt benchmarks en verantwoording

Door het planningsproces kunt u benchmarks vaststellen en een stappenplan maken voor uw marketingstrategie om uw bedrijfsdoelen te bereiken. Door dit zichtbaar te maken kan het hele team verantwoording afleggen voor hun acties en taken. Het zorgt er ook voor dat alles soepel verloopt, omdat iedereen weet wat er gebeurt en hoe ze moeten samenwerken.

Stimuleert teamsamenwerking

Omdat het marketingplanningsproces waarschijnlijk over afdelingen heen zal lopen en een behoorlijke mate van samenwerking vereist, opent het de communicatie tussen afdelingen en verenigt het de organisatie. Als u uw team er vroeg bij betrekt, kunt u ook realistisch plannen.

Bewerk tegelijkertijd inhoud met anderen in ClickUp Docs

Vermindert risico

Nu hebt u een marketingstrategie. Met een planningsproces hebt u nu een kader om een overzicht te krijgen van de doelmarkt, het concurrentievoordeel en de marktsegmentatie. Hierdoor bent u beter voorbereid op risicofactoren die u misschien niet had voorzien.

Daagt uw overtuigingen en veronderstellingen uit

Omdat het bedrijfsleven altijd verandert, kunt u met een marketingplanningsproces effectievere strategieën blijven aanpassen. Door uw marketinginspanningen voortdurend bij te schaven, kunt u nieuwe tools en technieken tegenkomen, nieuwe ideeën van verschillende teamleden opnemen en uw eigen overtuigingen en aannames uitdagen standaard werkprocedures .

Wat zijn de stappen in het marketingplanningsproces? Een marketingplan maken voor de eerste keer lijkt misschien een ingewikkeld proces, maar het is eigenlijk super eenvoudig. Het planningsproces wordt 100x eenvoudiger als je het opdeelt in deze zes stappen:

Documenteer je bedrijfsdoelen

Doe marktonderzoek

Bepaal jekoper/klant persona* Stel een marketingbudget vast

Bepaal een marketingtactiek

Plan demarketingcampagne Laten we elke stap eens nader bekijken.

1. Documenteer je bedrijfsdoelen

Voordat u een marketingstrategie plant, moeten u en uw marketingteam uw senior management vragen om uw bedrijfsdoelstellingen te benadrukken.

Idealiter zou elk groot bedrijf doel en doelstelling moeten 18-24 maanden beslaan. Dit geeft je genoeg tijd om marketinginitiatieven te ontwikkelen die aansluiten bij deze algemene bedrijfsdoelstellingen.

Gebruik doelmappen om uw doelen eenvoudig te organiseren in ClickUp

Laten we zeggen dat u de marketingmanager bent voor Los Pollos Hermanos uit Breaking Bad. De bedrijfseigenaar, Gus Fring's zakelijke doel zou kunnen zijn om de omzet van het restaurant te verhogen tot $3 miljoen in het komende jaar.

Je moet een SMART marketingdoel die kan bijdragen aan zijn bedrijfsdoelen. Bijvoorbeeld:

20% meer terugkerende klanten krijgen

De verkoop van warme kipsandwiches met 35% verhogen

Verhoog de inkomsten uit verzending en distributie van andere producten 😉

Nieuwsgierig naar SMART doelen? Bekijk onze_ gids voor tips over hoe je een geweldig zakelijk doel creëert.

Nadat je het doel hebt bepaald, marketing project management tools zoals ClickUp kunnen u helpen om ze te documenteren en bij te houden. In ClickUp, Doelen zijn containers op hoog niveau die kunnen worden opgesplitst in kleinere doelstellingen, bekend als Doelstellingen. Doelen kunnen worden gemeten met eenheden zoals getallen, $$$, waar/onwaar en takenlijsten.

Bonus: Marketingtools voor kleine bedrijven Wanneer u uw doelstellingen haalt, bereikt u ook uw marketingdoel. ClickUp werkt automatisch het voortgangspercentage bij wanneer u uw doelstellingen in realtime haalt. Dit kan uw verkoop- en marketingteams motiveren omdat ze de cijfers elke dag zien stijgen!

Snel belangrijke gegevens opvragen op één scherm met Dashboards in ClickUp

wilt u meer marketinggegevens controleren?

ClickUp zit boordevol functies die uw teams nodig hebben om uw project of marketingprogramma. De Dashboards zijn de manier om te gaan. Elk uniek dashboard biedt veel Aangepaste Widgets waarmee je marketing KPI's en elke marketingdoelstelling.

Volg verkopen, conversiepercentages, sociale-mediabetrokkenheid en meer met een lijngrafiek, staafdiagram, cirkeldiagram, batterijgrafiek of hoe u gegevens het beste kunt visualiseren!

Gebruik deze handige videohandleiding om het meeste uit de gratis Content Management Sjabloon te halen met gedetailleerde voorbeelden en uitsplitsingen

Wil je het sneller doen? Gebruik de ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer om eenvoudig uw contentdoelen, budgetten en middelen in één ruimte bij te houden. Ontvang deze inhoud brandingsjabloon gratis !

2. Voer een marketingaudit en -onderzoek uit

Het is tijd voor een serieuze throwback. Je moet alle marketingbeslissingen en -initiatieven van de afgelopen jaren onder de loep nemen. Daarnaast moet je ook oude rapporten doornemen om te zien welke marketingtactieken hebben gewerkt en welke niet.

maar waarom?

Met behulp van een marketingaudit kun je de problemen voorkomen waarmee je marketingafdeling in het verleden te maken heeft gehad. Neem het aan van Gus: ClickUp Documenten laat uw team in realtime samenwerken aan uw audit, marketingonderzoek en jaarlijkse marketingplan-documenten; het is zoals Google Docs maar dan veel beter!

U kunt niet alleen lijsten, tabellen, afbeeldingen en video's invoegen, maar u kunt ook direct uitvoerbare taken toewijzen binnen een ClickUp Doc. En om uw werk nog gemakkelijker te maken, kunt u met ClickUp uw werk opslaan als een sjabloon voor marketingplan die je later kunt gebruiken!

Na de audit moet je bepalen waar je momenteel staat in de markt en wat de markttrends zijn. Vraag het je team:

Zijn je klanten prijsgevoelig?

Hebben nieuwe concurrenten de groei van je bedrijf vertraagd?

Heb je een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven?

maar waarom alleen feedback geven aan uw bedrijf? _ De mening van uw klanten en klanten is ook belangrijk.

Zij gebruiken tenslotte uw producten of diensten. Met de Formulier bekijken kunt u sneller gedetailleerde formulieren voor klantenenquêtes maken dan u Heisenberg kunt zeggen.

Bouw formulieren om informatie te verzamelen en het maken van taken in ClickUp te stroomlijnen

Kies uit verschillende tekstvelden, labels, vragen en meer. ClickUp stelt u in staat om deze formulieren openbaar te delen en verzamelt vervolgens reacties binnen de tool. Op deze manier kunt u direct actie ondernemen op hun antwoorden door hun input op te nemen in het marketingplan.

3. Definieer uw buyer persona

Hoe goed kent u uw klanten eigenlijk? In deze fase moet je marktsegmentatie omarmen. Wat is dat?

In wezen moet je de verschillende soorten klanten in je doelmarkt identificeren. Vervolgens moet je je richten op een specifieke doelgroep. Daarna moet je een buyer persona creëren. Dit zijn fictieve weergaven van je ideale klant in je doelmarkt. Vraag het je team:

Wie is deze persoon?

Wat zijn hun behoeften en prioriteiten?

Hoe neemt hij beslissingen?

Waar werken ze?

Hoeveel verdienen ze?

Wat vinden ze leuk en wat haten ze absoluut?

Welke media consumeren ze?

Je moet je echt inleven in hun gedachten, zodat je je op hen kunt richten marketingstrategie die hen het beste aanspreekt. Los Pollos Hermanos kiest bijvoorbeeld voor een persona met de naam Walt, een scheikundeleraar van middelbare leeftijd.

Nu je een idee hebt van wie hij is, hoe hij zich gedraagt en wat hij wil, kun je hem beter benaderen! Maar hoe bedenk je een buyer persona? Twee woorden: Mindmaps .

Eenvoudig stroomdiagrammen maken, bewerken en delen met functies zoals ClickUp Mindmaps

Mindmaps tekenen in ClickUp kan uw marketingteam helpen uw gedachten en ideeën te ordenen wanneer het creëren van een persona . Plaats gewoon een centraal idee en voeg relevante gedachten toe wanneer ze opkomen.

En onthoud hoe gedetailleerder de persona mindmap, hoe beter. Als je je klanten goed kent, kun je een gepersonaliseerd maar strategisch marketingplan maken dat aansluit bij je doelgroep.

4. Stel een budget vast

U kunt heel veel leuke strategische marketingideeën hebben, maar als ze niet binnen uw marketingbudget vallen, is het bijna onmogelijk om ze uit te voeren. En zelfs als u de bank breekt om eraan te werken, zijn er geen garanties dat u uiteindelijk in de poen zult rollen.

Dus hoeveel moet je uitgeven aan je strategische marketingplan? Toewijzen 7-15% van de inkomsten van je bedrijf naar je marketingafdeling is ideaal, maar het is geen standaardregel.

Houd er echter rekening mee dat elke initiële marketingactiviteit duur kan zijn. Dit omvat het verkrijgen van een logo , branding en een campagne vanaf nul opzetten. Hoe houd je al je marketinguitgaven bij?

In ClickUp kan elke taak extra details hebben, genaamd Aangepaste velden . Met deze velden kunt u gegevens opnemen zoals telefoonnummers, labels, selectievakjes en meer.

Een bestaand aangepast veld toevoegen, verbergen of weergeven vanuit een lijstweergave in ClickUp

In dit geval kunt u het budget en de kosten van elke marketingactiviteit en -taak bijhouden met het veld 'Geld'. Bovendien kunt u met Kolom berekeningen kun je automatisch je uitgaven optellen om te zien of ze in lijn zijn met je budget.

Dus geen halfmetingen meer bij het maken van je strategische marketingplan!

Bonus: Marketing kalendersoftware !

5. Identificeer een marketingtactiek

Nu u precies weet hoe uw klanten zijn, is het tijd om de juiste marketingtactiek te kiezen distributiekanalen waar ze de meeste tijd doorbrengen. Je doelgroep moet je advertentie immers zien, toch?

Laten we een paar platforms nemen waar je je strategisch plan en de beste tactieken voor elk:

Laten we eens terugkijken naar Walt's persona. Omdat we hebben vastgesteld dat hij al zijn nieuws van tv krijgt, moeten we onze marketinginspanningen richten op het maken van een prachtige commercial:

Onthoud dat de boodschap van je strategische marketingcampagne de behoeften van de klant moet weerspiegelen. In dit geval moet deze commercial de doelgroep geruststellen dat hun eten van hoge kwaliteit en 99,99% vers is.

Je moet echter niet al je tactieken op één enkel platform richten. Een gezonde marketingmix tussen offline en online media zorgt ervoor dat iedereen je boodschap krijgt. Nu is het aan je marketingteam om te beslissen welke route ze willen nemen.

U kunt bijvoorbeeld nieuwe inhoud creëren en publiceren op uw blog, geautomatiseerde webinars hosten en tegelijkertijd offline inhoud promoten om je publiek te converteren. Met ClickUp's Chatweergave kunt u tactieken en verkoopdeals bespreken, afbeeldingen/video's toevoegen en taken toewijzen in uw marketingmix.

Chatweergave slaat al uw opmerkingen op in ClickUp om elk gesprek snel terug te vinden

6. Plan de marketingcampagne

Nu hebben we eindelijk het einde van de strategische marketing bereikt planningsproces . Nadat je het marketingplan hebt vastgelegd, is het tijd om alle taken op te sommen die moeten worden uitgevoerd om het plan uit te voeren.

Hoe doe je dat?

Met ClickUp's Gantt-diagrammen kunt u een dynamische tijdlijn maken van uw marketingcampagneactiviteiten van begin tot einde. De Gantt-weergave hiermee kunt u de begin- en einddatum van elke taak en belangrijke mijlpalen onderweg visualiseren.

Werk projecten eenvoudig bij met slepen en neerzetten in de ClickUp Gantt-weergave

Met Taak afhankelijkheden kun je de volgorde aangeven waarin je je taken wilt voltooien. Je hoeft alleen maar een lijn te trekken tussen twee taken en je bent klaar!

Nu kan je marketingteam niet meer werken aan een afhankelijke taak totdat ze de voorgaande taak hebben verwijderd. Noodzaak om te werken aan een digitale marketingkalender ? U kunt al uw marketingactiviteiten plannen via ClickUp's kalenderweergave .

Het is supergemakkelijk om berichten of taken te plannen en vervaldatums aan te passen - u hoeft alleen maar te slepen.

Noot: Omdat het strategische marketingproces vereist dat uw team snel is, biedt ClickUp marketingplansjablonen voor uw marketingteam contentkalender , SEO beheer , campagne volgen , promotiekalender , A/B testen en grafische ontwerpprocessen .

U hoeft alleen maar de marketingplansjabloon toe te passen en u kunt binnen enkele seconden beginnen met plannen! Merk echter op dat ClickUp niet alleen gemaakt is voor het strategische planningsproces het kan helpen bij elk marketingproces, van uitvoering tot controle.

ClickUp heeft dus meer functies