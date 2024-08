10 van de beste merkbeheersoftware-opties voor 2024

Merkmanagement is een kunstvorm en een wetenschap. šŸ‘©ā€šŸŽØ

Of het nu gaat om het bedenken van ideeƫn voor nieuwe campagnes of het managen van projecten, je kunt gerust zeggen dat merkmanagers hun handen vol hebben. Het vereist een scherp oog voor detail, inzicht in de markt en creatief denkvermogen.

En om het beste uit je inspanningen te halen en een positieve impact te hebben op het bedrijfsresultaat, kun je gebruikmaken van brand management tools om de gezondheid en prestaties van je merk te bewaken, beheren en meten.

Deze tools variƫren van traditionele vormen van marktonderzoek tot meer geavanceerde analytische oplossingen - ze kunnen een goed inzicht geven in de status van je merk, de juiste klanten aanspreken en je merk optimaliseren marketingstrategieƫn om ervoor te zorgen dat uw merk zich onderscheidt van de concurrentie.

Dus, als je op zoek bent naar een nieuwe oplossing voor merkbeheer om toe te voegen aan je technische stapel of gewoon op zoek bent naar een oplossing die het allemaal kan, dan hebben wij alles voor je. We hebben de lijst teruggebracht tot tien van de beste brand management software van dit moment. Bekijk ze stuk voor stuk om meer te weten te komen over hun beste functies, beperkingen, prijzen en klantbeoordelingen.

Maar voordat je in de lijst duikt, wil ik eerst weten wat een goede software voor merkbeheer is om jou en je bedrijf te helpen marketingteam kies de juiste tool voor uw merk! šŸ¤

Wat te zoeken in een merkbeheersoftware Merkbeheer is een marketingstrategie en proces van het creƫren, koesteren en beschermen van de identiteit en reputatie van een merk. Het omvat alle aspecten van hoe een bedrijf communiceert met zijn klanten, inclusief

marketinginitiatieven klantenservice, op de hoogte blijven van trends in de sector en nog veel meer.

Deze marketingtools helpen merkmanagers en marketingteams met:

Brandstrategie : Het effectief beheren en uitvoeren van uw merkstrategie

: Het effectief beheren en uitvoeren van uw merkstrategie Merkconsistentie : Globaalmerkrichtlijnen consistent over verschillende kanalen

: Globaalmerkrichtlijnen consistent over verschillende kanalen Activa organisatie : Gecentraliseerde database voor digitale merkactiva

: Gecentraliseerde database voor digitale merkactiva Bekendheid en bereik : Potentiƫle klanten aantrekken en de merkbekendheid en -loyaliteit vergroten

: Potentiƫle klanten aantrekken en de merkbekendheid en -loyaliteit vergroten [Geoptimaliseerd klanttraject](https://clickup.com/nl/blog/56658/sjablonen-voor-klanttraject/) met geweldige ontwerpen

Beperkingen

De prijs kan duurder zijn in vergelijking met andere platforms voor het plannen van sociale media

"De kosten van de betaalde plannen kunnen een beetje hoog zijn, vooral voor kleine bedrijven. Ook vind ik dat sommige van de meer geavanceerde functies een beetje verwarrend kunnen zijn om te gebruiken." - Capterra beoordeling

Prijzen

Gratis 30 dagen proberen

Standaard : $249/maand (extra gebruiker +$199/maand)

: $249/maand (extra gebruiker +$199/maand) Professioneel : $399/maand (extra gebruiker + $299/maand)

: $399/maand (extra gebruiker + $299/maand) Geavanceerd : $499/maand (extra gebruiker +$349/maand)

: $499/maand (extra gebruiker +$349/maand) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.3 van 5 (2.093+ beoordelingen)

4.3 van 5 (2.093+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (531+ beoordelingen)

4. Merkfolder

Beste voor digitaal activabeheer

via Brandfolder

Met Merkmap brand managers kunnen digitale middelen opslaan, beheren en bestanden delen vanuit Ć©Ć©n veilige en gecentraliseerde database. Het biedt robuuste bibliotheken van bedrijfsmiddelen, gestroomlijnde processen voor het delen van bestanden en aanpasbare toegangscontroles om u controle te geven over uw digitale bedrijfsmiddelen en een uniforme merkidentiteit op platforms, websites, sociale mediakanalen en meer.

Brandfolder biedt niet alleen essentiƫle functies voor merkbeheer, maar stelt gebruikers ook in staat om de prestaties van hun merk te meten. Met het analysedashboard hebt u toegang tot gebruikersinzichten, activa-analyses en Brandfolder- en collectie-analyses om u te helpen de ROI te verbeteren en ervoor te zorgen dat uw merkactiva goed presteren via meerdere distributiekanalen.

Beste eigenschappen

Een onbeperkt aantal bestanden uploaden, opslaan, organiseren en delen vanaf Ć©Ć©n veilige locatie

Met branding op maat kunt u de look & feel, het domein en de zoekfunctie aanpassen voor een echte merkervaring

Organiseer bestanden op Collecties, Secties en Labels

AI aangedreven Auto-Tagging voegt automatisch logische tags toe aan assets bij het importeren

Met de geavanceerde video-editor kun je videobestanden in de app bewerken

Beperkingen

Leerproces tijdens de installatieperiode

_"In het begin is het verwarrend om secties, labels, verzamelingen en pinnen uit te zoeken Capterra beoordeling

Prijzen

De Basis : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Premium: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5 uit 5 (1.035+ beoordelingen)

4,5 uit 5 (1.035+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (433+ beoordelingen)

5. Slap

Beste voor Unified Communication-software

via Slack Slack is een berichtenplatform dat een centrale hub biedt voor teams om effectiever te communiceren, ideeƫn te delen en het feedbackproces te versnellen.

Brandmanagers en teams kunnen aangepaste kanalen maken om gespreksonderwerpen te scheiden, berichten naar Ć©Ć©n of meerdere mensen te sturen en bestanden in opmerkingen te verzenden. Om de teamcommunicatie verder te verbeteren, kun je met Slack deelnemen aan een huddle call of video conference call, wat handig kan zijn als je op afstand werkt of complexe onderwerpen uitlegt.

Daarnaast maakt Slack Connect het mogelijk om uit te nodigen en samen te werken met klanten en externe teams in je werkruimte. Al deze functies en meer maken het eenvoudiger om updates te communiceren, feedback te verzamelen, taken te delegeren en het feedbackproces te versnellen, vooral in vergelijking met communiceren via e-mail.

Slack kan ook worden geĆÆntegreerd met andere zakelijke tools, zoals tools voor projectbeheer zoals ClickUp en CRM-apps zoals Hubspot, om teams te helpen hun werk te stroomlijnen, projecten te beheren en marketingcampagnes bij te houden.

Beste functies

Kanalen helpen teams om gesprekken bij te houden

Huddles en clips stellen teams in staat om met elkaar in contact te komen en effectiever te communiceren

Een chat starten met Ć©Ć©n of meerdere mensen tegelijk

Verbind Slack met andere werktools zoals ClickUp, Google Drive, Zoom en meer

Beperkingen

De kanalen kunnen overweldigend en afleidend zijn als ze niet goed worden beheerd

"Je kunt verdwalen op sommige kanalen, vooral als er veel kanalen met verschillende teams zijn." - Capterra beoordeling

Prijzen

**Gratis

Pro : $7,25/maand

: $7,25/maand Zakelijk+ : $12,50/maand

: $12,50/maand Enterprise Grid: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5 uit 5 (30.841+ beoordelingen)

4,5 uit 5 (30.841+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (22.811+ beoordelingen)

6. FreshBooks

Beste voor online boekhouden en factureren

Via FreshBooks FreshBooks is een facturatie- en boekhoudoplossing die merken, accountants, freelancers en ondernemers in verschillende sectoren helpt hun boekhouding te vereenvoudigen.

Stroomlijn uw workflow en tem scope creep door gebruik te maken van de eenvoudig te gebruiken functies voor boekhouding en administratie, zoals professionele facturatie, waarmee je professionele rapporten kunt maken, merkfacturen kunt aanpassen en financiƫle gegevens kunt bijhouden. Gebruik de app om voorschotrapporten te genereren en te versturen op elk gewenst moment tijdens een voorschotperiode en zet je betalingen op de automatische piloot met automatische facturering, terugkerende betalingen en automatische herinneringen.

Beste eigenschappen

Eenvoudig terugkerende betalingen en automatische betalingsherinneringen instellen

Maakt verbinding met meer dan 14.000 verschillende banken en creditcardmaatschappijen

Integreert met meer dan 100 apps om je bedrijf te stroomlijnen en je teams en klanten met elkaar te verbinden

Facturen bekijken voordat je ze verstuurt en direct updates krijgen wanneer een factuur is bekeken en betaald

Berekent automatisch belastingen en houdt voorraad bij die op facturen is gefactureerd

Beperkingen

De tool kan overweldigend zijn voor wie niet bekend is met boekhouden

"Sommige gebruikers kunnen de software complex en overweldigend vinden, vooral als ze niet bekend zijn met facturering en boekhoudpraktijken." - Capterra beoordeling

Prijzen

Lite : $4,50/maand voor drie maanden (5 factureerbare klanten)

: $4,50/maand voor drie maanden (5 factureerbare klanten) Plus : $9/maand voor drie maanden (50 factureerbare klanten)

: $9/maand voor drie maanden (50 factureerbare klanten) Premium : $16,50/maand voor drie maanden (onbeperkt factureerbare klanten)

: $16,50/maand voor drie maanden (onbeperkt factureerbare klanten) Selecteer: Aangepaste prijzen; vraag demo aan

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5 van 5 (657+ beoordelingen)

4.5 van 5 (657+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (4.037+ beoordelingen)

7. Frontify

Beste voor software voor het beheer van merkactiva

via Frontify Frontify is software voor merk- en digitaal activabeheer die ontwerpers, merken, ontwikkelaars en marketingteams een digitaal merkecosysteem biedt dat meegroeit met hun bedrijf.

Het biedt een gecentraliseerde plaats voor elke merkactiva en tools voor merkrichtlijnen aan te passen creatief verbeteren teamsamenwerking en het maken van herbruikbare digitale en gedrukte sjablonen. Krijg eenvoudig toegang tot digitale richtlijnen, bewerk ze en werk ze bij, en krijg toegang tot meer dan 40 verschillende inhoudselementen om je te helpen je richtlijnen aan te passen.

Op het gebied van creatieve samenwerking verbetert deze tool het feedbackproces doordat teams gedetailleerde informatie en revisies met Ć©Ć©n enkele link kunnen delen. Daarnaast biedt het brand managers een gestroomlijnde oplossing voor het delen van ontwerpsjablonen. Maak eenvoudig bibliotheken van je merksjablonen en laat elk teamlid zelf vooraf goedgekeurde ontwerpen maken om autonomie te stimuleren, knelpunten te voorkomen en het contentcreatieproces te versnellen.

Beste eigenschappen

Vereenvoudig je workflow en sorteer je assets met de speciale asset bibliotheken

Kant-en-klare Content Block of SDK om aangepaste elementen te bouwen die voldoen aan de behoeften van je merk

Integreer het met je favoriete apps voor ontwerp, communicatie, productiviteit, marketing en projectbeheer meer

Toegang tot middelen en richtlijnen direct vanuit uw desktop-app

Inzichten en analysefuncties om het gebruik te volgen en ervoor te zorgen dat uw investering in merkbeheer via elk kanaal rendeert

Beperkingen

De zoekfunctie binnen het platform kan worden verbeterd

"De zoekfunctie is een beetje onhandig, omdat alle tekst rond de zoekterm wordt weergegeven." - Capterra beoordeling

Prijzen

Essentials Gratis Starter : $79/maand Team : $279/maand

Onderneming: Boek een demo voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.6 van 5 (104+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (104+ beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (63+ beoordelingen)

8. Uberall

Beste voor locatiemarketingbeheer

via Uberall Uberall is een tool voor locatiemarketing waarmee gebruikers een naadloze hybride klantervaring kunnen leveren. Het biedt een reeks tools waarmee merken hun online aanwezigheid kunnen beheren via populaire zoekmachines, sociale mediakanalen, beoordelingswebsites en meer.

Als software voor locatie-informatie is het gebouwd om de lokale zoekzichtbaarheid van je merk te verbeteren, de merkbetrokkenheid te vergroten en inkomsten te genereren door elk digitaal kanaal te optimaliseren dat van invloed is op ontdekking en aankoopbeslissingen, vooral op lokaal niveau.

Daarnaast biedt Uberall krachtige analyses, geautomatiseerde oplossingen en integraties met topbeoordelingssites, zodat bedrijven hun zichtbaarheid voor potentiƫle klanten kunnen vergroten en datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

Beste eigenschappen

Real-time monitoring en geautomatiseerde publicatie naar de sites die er het meest toe doen

Optimaliseert elk signaal om ervoor te zorgen dat je merk wordt aanbevolen, of het nu op Google of Google Home, Apple Maps of Siri is

Beperkingen

De prijs kan duur zijn en er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

"Het is vrij duur voor de niet-ervaren en gemiddeld ervaren marketeer, en het komt met een beetje een leercurve om er het meeste uit te halen, waarin je jezelf moet aanpassen aan de applicatie en de functies." - Capterra beoordeling

Prijzen

Getroffen : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Geen keuze maken: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Succesvol worden: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.4 van 5 (81+ beoordelingen)

: 4.4 van 5 (81+ beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (29+ beoordelingen)

9. Zendesk

Beste voor klachtenbeheer, oplossing voor klantenservice en verkoop-CRM

Via Zendesk Zendesk is software voor online reputatiemanagement waarmee merken tickets sneller kunnen oplossen, klachten van klanten over verschillende kanalen kunnen traceren en de beste klantervaring kunnen bieden.

Zendesk's aanpasbare ticketing systemen , klantprofielen en geautomatiseerde ondersteuningsoplossingen kunnen je helpen om een consistente, persoonlijke ervaring te creƫren voor elke klant die je bedrijf bezoekt, terwijl de krachtige analysetool je in staat stelt om klantinteracties, klachten, enzovoort te volgen.

Bovendien stellen de samenwerkingstools van Zendesk teams in staat om een soepele workflow te creƫren waarmee teams snel kunnen reageren op problemen en vragen van klanten en gemakkelijk informatie, opmerkingen en feedback met elkaar kunnen delen. Dit helpt ervoor te zorgen dat teamleden en managers die betrokken zijn bij het merkbeheerproces hun workflow verbeteren en samen slimmere zakelijke beslissingen nemen.

functies

Beheer klachten, vragen en meer, en reageer op klanten vanaf Ć©Ć©n plek

Verbind Zendesk met meer dan 1.000 vooraf gebouwde integraties waaronder uw populaire apps, zoals ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce en meer

Gebruik Side Conversations om je interne en externe teams binnen de Zendesk Agent Workspace te laten samenwerken aan tickets

Plan en start Zoom vergaderingen met je klanten rechtstreeks vanuit een support ticket met de Zoom integratie; de opname van de vergadering wordt automatisch geplaatst als een privƩ commentaar op het ticket om alle belangrijke gesprekken op ƩƩn plek te houden

Met AI-mogelijkheden en Flow builder kun je interacties automatiseren

Beperkingen

Het installatieproces kan te complex zijn voor andere gebruikers

"Het vereist veel instellingen en daardoor duurt het langer om de software te implementeren, vooral het helpcentrum." - Capterra beoordeling

Prijzen

Zendesk voor service Suite Team: $49/agent/maand jaarlijks gefactureerd Suite Growth: $79/agent/maand jaarlijks gefactureerd Suite Professional: $99/agent/maand jaarlijks gefactureerd

Zendesk voor verkoop Team : $19/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Groei : $49/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Professioneel : $99/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd



Beoordelingen en recensies

G2 : 4.3 van 5 (467+ beoordelingen)

: 4.3 van 5 (467+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (3.382+ beoordelingen)

via Teamwerk projecten Teamwerk is een project samenwerkingssoftware ideaal voor marketingteams die hun merkbeheer willen verbeteren. Teamwork stelt teams in staat hun organisatiestructuur te verbeteren door een centrale werkruimte te creƫren waar alle projectmiddelen kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor teamleden.

functies

Projectchat voor real-time communicatie

Portfolioweergave om eenvoudig een overzicht te krijgen van alle producten en diensten

Burndown rapportage, gebruiksrapporten en facturatie

Beperkingen

Projectsjablonen zijn niet beschikbaar in het gratis plan

GeĆÆntegreerde teamchat is een betaalde functie

Dure betaalde plannen in vergelijking met andere software voor marketingprojectbeheer op deze lijst

Teamwork Projecten prijzen

Teamwork Projects biedt een gratis plan en betaalde plannen vanaf $10/gebruiker per maand

De klantenwaardering van Teamwork Projects

G2: 4.4/5 (990+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

Brand management software is essentieel om uw merk naar een hoger niveau te tillen.

Van het bijhouden marketingdoelen en het beheren van uw merkactiva tot klantenservice, analyses en toewijzing van middelen er zijn verschillende hulpmiddelen om je te helpen je bedrijf te laten groeien en een sterk merk op te bouwen. De sleutel is het vinden van de juiste tools die je helpen om merkconsistentie te behouden en je projecten sneller te laten verlopen.

En als je op zoek bent naar een app om elk aspect van je werk te beheren, kun je vertrouwen op ClickUp om projectbeheer te vereenvoudigen en je marketingteams en andere afdelingen onder Ć©Ć©n dak te brengen. ClickUp biedt jou en je team niet alleen een volledig aanpasbaar platform met honderden robuuste functies om je merk op grotere schaal te ondersteunen, maar integreert ook met meer dan 1000 andere werktools, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om al je werk op Ć©Ć©n plek onder te brengen en efficiĆ«nt te werken. šŸ˜Œāš”ļø

Als dit je allemaal goed in de oren klinkt, probeer het dan eens - het is gratis om te beginnen!