10 gratis sjablonen voor merkrichtlijnen voor uw marketingteam

Wil je de geheime saus van een succesvol bedrijf weten? Het hebben van een geweldig product en een goed doordachte marketingstrategie is belangrijk, maar wat de besten echt onderscheidt van de rest is een sterke merkaanwezigheid.

Hoewel investeren in je merk misschien veel werk lijkt, kan het resultaat echt baanbrekend zijn. Volgens een enquête onder 452 professionals uit de industrie kan merkconsistentie de omzetgroei met wel 20% verhogen. Bovendien, 46% van de Amerikaanse consumenten zegt dat merkherkenning een van de belangrijkste redenen is om een duurder product te verkiezen boven een goedkoper product.

Om deze redenen is een consistente merkaanwezigheid essentieel voor elk bedrijf, maar het creëren en beheren ervan kan ontmoedigend zijn. Om dit gemakkelijker te maken, hebben we gratis sjablonen voor merkrichtlijnen gemaakt.

Met deze sjablonen kun je eenvoudig alle aspecten plannen die belangrijk zijn voor het creëren van een uniform en aantrekkelijk merk, inclusief logo's, kleurenschema's, stijl en meer.

Dus waar wacht je nog op? Laten we beginnen met het definiëren van een merk waarmee je bedrijf de harten en geesten van je klanten voor zich kan winnen.

Wat is een sjabloon voor merkrichtlijnen?

Een sjabloon voor merkrichtlijnen is een hulpmiddel dat bedrijven helpt een unieke en consistente uitstraling voor hun bedrijf te creëren. Het kan dingen bevatten zoals logo's, lettertypen, slogans en alles wat mensen helpt om je merk te herkennen als ze het online zien.

Een merk is geen kleine taak een sjabloon maakt het voor een bedrijf van elke grootte gemakkelijker om deze cruciale details te plannen en te coördineren met het hele team. Zelfs als u nog niet 100% overtuigd bent van elk aspect van uw merk, zal het doornemen van deze sjablonen u helpen na te denken over hoe uw merk eruit moet zien om op te vallen en te gedijen in uw branche.

Wat maakt een sjabloon voor goede merkstijlrichtlijnen?

Eerst en vooral is een goede merkrichtlijn sjabloon moet je de juiste vragen stellen. Elke vraag of blanco zou je voorzichtig door het merkcreatieproces moeten leiden, zodat het een eenvoudige, creatieve oefening wordt.

Vervolgens zou een sjabloon met professionele merkrichtlijnen nuttig moeten zijn. Een van de manieren waarop een goede sjabloon zich kan onderscheiden, is door advies te geven over de beste manier om de sjabloon in te vullen. Op deze manier kunnen zelfs beginners plannen hoe hun merk zal verschijnen op verschillende platforms of apparaten.

Tot slot moeten nuttige sjablonen hun beperkingen kennen. Een merk is enorm en verwachten dat een enkele sjabloon het kan plannen is een recept voor een ramp.

In plaats daarvan zal een goede merksjabloon je helpen bij het organiseren en beheren van specifieke gebieden. Deze specialisatie stelt je niet alleen in staat om je merk in meer beheersbare brokken te plannen, maar het zet je ook aan het denken over alle aspecten die samen een krachtig, verenigd merk vormen.

10 gratis sjablonen voor merkrichtlijnen

Het vinden van de juiste sjablonen voor merkrichtlijnen kan vaak lastig zijn. Maar met deze lijst van 10 merksjablonen is die klus voor je geklaard.

Verspil geen seconde meer met het zoeken naar hulp om je merk op te bouwen. Met deze hulpmiddelen kun je aan de slag om te definiëren wie je bedrijf is en waarom het een blijvende indruk zal maken op je klanten.

1. ClickUp Merk Richtlijnen Sjabloon

Documenteer duidelijk de look en feel van uw merk met deze allesomvattende sjabloon

De ClickUp Merk Richtlijnen Sjabloon is een ongelooflijk uitgebreid en eenvoudig hulpmiddel om een merkaanwezigheid te creëren die helemaal van jou is.

Het is vooral handig voor mensen die bij nul beginnen, omdat het je door alle basisprincipes leidt waar je je eerst zorgen over moet maken. In plaats van te verdwalen in de talloze details die je kunnen tegenhouden, ga je je concentreren op de belangrijkste merkvragen.

Deze elementen omvatten zaken als logo's, kleuren, lettertypen en slogans.

Als bonus bevat ons sjabloon deskundig advies waarmee iedereen het kan invullen. Dus als je niet zeker weet hoe je een logo of best practices voor typografie moet definiëren, hebben we je ingedekt met een beschrijving van wat je moet opnemen en waarom het nuttig zal zijn.

2. ClickUp Merkrichtlijnen Whiteboard Sjabloon

Visualiseer uw merkrichtlijnen in de Whiteboard-weergave om eenvoudig kleuren, teksten, logo's en meer te zien

Deze ClickUp Merkrichtlijnen Whiteboard Sjabloon is een geweldige manier om je eigen merkboek of merkhandleiding te maken op een leuke, visuele manier. Een merkboek is de ultieme how-to gids voor je merk.

Een grote handleiding kan echter een beetje veel zijn om door te lezen. Met onze Whiteboard Sjabloon voor Merkrichtlijnen kun je een visueel aantrekkelijke TLDR maken voor je merkidentiteit zodat iedereen snel kan begrijpen wat je merk wel en niet is.

Onze Whiteboard Sjabloon voor Merkrichtlijnen is gevuld met alle velden die je nodig hebt om je eigen merkboek samen te stellen. Het leidt je door secties zoals je bedrijfsverhaal, missie, typografische selectie en meer.

En het beste is dat deze sjabloon handige do's en don'ts bevat, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat je te ver afdwaalt bij het creëren van een unieke merkaanwezigheid.

Dus als je op zoek bent naar een geweldige manier om het bedrijfsmerk dat je wilt creëren tot leven te brengen, dan is dit de sjabloon voor jou.

3. ClickUp Merkmanagement Sjabloon

Deze Merkbeheer Sjabloon waarmee u alle activiteiten voor uw klanten kunt bijhouden naast het documenteren van stijlgidsen en interne processen

Naarmate uw bedrijf groeit, bovenop merkbeheer blijven zitten zal alleen maar complexer worden. Het kan zijn dat er verschillende afdelingen zijn die moeten samenwerken om een consistente uitstraling te geven aan uw merk sociale media inhoud, communicatie en klantinteracties.

De ClickUp sjabloon voor merkbeheer maakt het gemakkelijk om de activiteiten van klanten, interne processen en ontwerpopdrachten allemaal op één plek. Zo kun je alles wat te maken heeft met het onderhouden van je merk organiseren.

In deze sjabloon is er een thuis voor elk van je taken, plus de mogelijkheid om vervaldatums toe te wijzen, een verantwoordelijke aan te wijzen en notities achter te laten over wat er gedaan moet worden. Met een klein beetje werk wordt dit document al snel een thuisbasis voor al je werk op het gebied van merkmanagement.

Je hoeft niet meer rond te rennen om uit te zoeken wat er aan de hand is. Met deze sjabloon heb je één document dat iedereen intern op één lijn houdt, zodat niets wordt vergeten of over het hoofd wordt gezien.

Niet alleen zal het organiseren van dit alles je tijd besparen, maar het zal je ook helpen bij het bereiken van cruciale marketing KPI's omdat je projecten consistenter kunt afleveren om je merkaanwezigheid te verbeteren. Begin met het aanscherpen van je merkmanagement in de onderstaande sjabloon.

4. ClickUp Huisstijl Sjabloon

Leer hoe u uw merk kunt definiëren met deze alles-in-één sjabloon

Als u een krachtige merkidentiteit wilt creëren die u klaarstoomt voor succes, dan is de ClickUp Huisstijl Sjabloon is precies wat u nodig hebt. Of u nu bezig bent met een rebranding of vanaf nul wilt beginnen met een nieuwe merkidentiteit, deze sjabloon kan u helpen uw doelen in recordtijd te bereiken.

Deze sjabloon is geschikt voor beginners en bevat vijf pagina's: Brand Foundation, Merkidentiteit, Mijn identiteit versus de concurrentie, Branding Briefing en Merkactiva en -richtlijnen . Elke pagina geeft u een beter inzicht in waar uw merk momenteel staat en hoe het kan worden verbeterd.

De pagina "Mijn identiteit vs. concurrentie" helpt je bijvoorbeeld te begrijpen waar je merk nu staat en zet je vervolgens aan om na te denken over hoe je dit zou kunnen veranderen om je concurrenten te verslaan.

Dus als u snel aan de slag wilt met uitgebreide merkidentiteitsrichtlijnen, is de ClickUp Brand Identity Template een ideale optie voor uw bedrijf.

5. ClickUp Brand Book Sjabloon

Maak een merkboek vanaf nul met plaatsen voor uw pictogrammen, activa en meer

Het hebben van een merkboek is essentieel voor elk bedrijf, maar het maken en beheren ervan kan tijdrovend zijn. Met de ClickUp Brand Book Sjabloon u krijgt een alles-in-één sjabloon om gemakkelijk uw eigen merkboek samen te stellen.

Dit klikbare document helpt u bij het plannen van alles, van bedrijfsverhalen en missiestatements tot de keuze van typografie en merkregels. Deze sjabloon beschrijft niet alleen elk aspect dat je moet opnemen om een volledig functionerende gids te maken, maar bevat ook een video om je door het proces te leiden.

Bovendien is er in dit document ruimte voor je merkactiva, zodat het nog makkelijker is om alles bij te houden wat je team al heeft gemaakt. Dit betekent minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar bronnen en meer tijd overhouden om je klanten enthousiast te maken.

Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om je merkenboek te maken en te beheren, dan is dit de sjabloon voor jou.

6. ClickUp Rebranding Sjabloon

Houd je rebranding op schema met onze tijdlijnweergave

Het rebranden van je bedrijf kan een hele klus zijn, zelfs voor mensen die het proces al een of twee keer hebben doorlopen. Daarom is de ClickUp Rebranding Sjabloon is hier om u te helpen! Het is een uitgebreide sjabloon die je voorziet van alle ontwerpelementen die je nodig hebt voor een effectieve rebranding.

Deze sjabloon is gevuld met een heleboel taken die je waarschijnlijk moet uitvoeren voor je rebranding, zoals het wijzigen van je merkactiva en het bijwerken van uw inhoudskalenders . Bovendien bent u vrij om de sjabloon aan te passen met de taken die het belangrijkst zijn voor uw succes.

En met de intuïtieve interface en handige hulpmiddelen van ClickUp kunt u ervoor zorgen dat al deze taken op schema blijven en op één plek georganiseerd zijn.

Klinkt dat goed? Laten we uw rebranding project opstarten en draaien met de ClickUp Rebranding sjabloon .

7. ClickUp Merklancering Sjabloon

Zorg ervoor dat elke taak op tijd klaar is voor de lancering van je merk

Drie, twee, één, we zijn gelanceerd!

Dat is tenminste wat je wilt horen. Maar er is een heleboel planning die je moet doen voordat je je merk lanceert, en deze sjabloon kan je daarbij helpen.

De ClickUp Merklanceringssjabloon laat uw team alle projecttaken organiseren die bij uw merklancering komen kijken. Dit omvat het toewijzen van rollen, het instellen van vervaldatums en het opsommen van alle cruciale deliverables die u nodig hebt.

Het is ook beginnersvriendelijk en stelt je in staat om georganiseerd te blijven met een lijst van taken die moeten worden voltooid, een vergaderkalender en zelfs een tijdlijn die laat zien wanneer je klaar bent voor de grote dag.

Voel je je een beetje geïntimideerd? We hebben je! We hebben een gedetailleerde handleiding gemaakt voor deze sjabloon, zodat je weet hoe je het meeste uit je lanceringsplanning kunt halen.

Je hoeft niet langer te wachten. Maak van uw merklancering een onvergetelijke dag met de ClickUp Brand Launch Template.

8. ClickUp Merk Stijlgids Sjabloon

Plan je nieuwe huisstijlgids tot de laatste taak

Een stijlgids willen en er een maken zijn twee heel verschillende dingen. Soms lijkt het maken van een uniforme stijlgids een enorme klus om van de grond te krijgen. Maar met het juiste sjabloon voor je team is het eenvoudig om stijlrichtlijnen te maken die je product waardig zijn.

Met de ClickUp Merk Stijlgids Sjabloon met deze sjabloon kan uw team gemakkelijk een stappenplan opstellen om uw nieuwe merkstijlgids te creëren. Met deze sjabloon kunt u automatisch importeren alle betrokken taken toevoegen en organiseren die nodig zijn om de klus te klaren.

U kunt ook items toevoegen zoals inspanningsniveau, complexiteit, reviewers en betrokken middelen voor elke taak en ze vervolgens bekijken in een georganiseerde takenlijst of Ganttgrafiek.

Klaar om uw merkpersoonlijkheid te definiëren? Gebruik onze Stijlgids sjablonen om te beginnen met het plannen van uw perfecte stijl- en spraakdocument.

9. ClickUp Merk Stijlgids Doc Sjabloon

Stel je merkrichtlijnen op in één gemakkelijk te lezen document

Het plannen van je stijlgids is nog maar het halve werk. Je moet er ook voor zorgen dat je stijlgids duidelijke instructies bevat over alle aspecten van je merk.

De ClickUp Merk Stijlgids Doc Sjabloon maakt dit proces eenvoudiger dan ooit door alle belangrijke gebieden te beschrijven die samen een uniforme merkstijl vormen. Deze omvatten:

Merkstem

Bedrijfsmissie

Cultuur en waarden

Visuele identiteit en stijl

Het vastleggen van je huisstijlgids is superbelangrijk omdat het je helpt om op een hoger niveau te komen toekomstige marketingcampagnes . Met behulp van deze sjabloon kunt u ervoor zorgen dat al uw werk op elkaar aansluit en een betere ervaring biedt aan degenen die met uw merk communiceren.

Dus ongeacht of klanten een blogpost bekijken, een infographic bekijken of een persbericht is het duidelijk dat het door jou is gemaakt.

Klik op de link hieronder om te beginnen met het plannen van je huisstijlgids.

10. ClickUp Logo Stijlgids Sjabloon

Maak een logo dat uniek is voor jou met onze sjabloon voor het maken van een logo

Een logo is de hoeksteen van elk merk en het gezicht dat je aan de wereld laat zien. Daarom moet je alle variaties van je logo en iconografie op je site precies goed krijgen.

De ClickUp Logo Stijlgids Sjabloon zorgt ervoor dat je alles behandelt wat nodig is om een gedenkwaardig merklogo te ontwerpen. Deze sjabloon leidt je door alle belangrijke beslissingen die je moet nemen, zoals het kleurenpalet van het merk, de keuze van typografie en logovariaties.

Het biedt ook handige hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat je merkelementen correct worden toegepast op verschillende platforms en apparaten.

Ga aan de slag om van je logo een uniek ontwerp te maken met onze sjabloon voor logostijlgidsen.

Bouw een merk op stap voor stap

Merken zijn echt enorme dingen die veel tijd en moeite kosten om te creëren en up-to-date te houden. Met behulp van sjablonen voor merkrichtlijnen is dit proces echter eenvoudiger dan ooit.

Of je nu een bedrijfsmerk of een merk voor een klein bedrijf ontwerpt, je zult in staat zijn om een effectieve merkstrategie te ontwikkelen die je bedrijf klaarstoomt voor succes. Van het creëren van logo's tot het plannen van lanceringsdagen, onze 10 gratis ClickUp Brand Templates zullen de merkinspanningen van uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Maak uw gratis ClickUp account vandaag, en u kunt beginnen met kiezen uit duizenden van onze sjablonen die u helpen uw merk te definiëren en uw bedrijf op te bouwen.