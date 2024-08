Hoe ontwikkel je een unieke merkidentiteit in 2024?

Als je aan een favoriet merk denkt, is de kans groot dat je kunt denken aan de specifieke kenmerken ervan, zoals de kleur, het logo, hoe hun reclame klinkt en het soort beelden dat je ermee associeert. Dat is merkidentiteit in het spel.

Zie je merkidentiteit als het gezicht van je merk. Het is wat je merk onderscheidt van alle andere merken in de ruimte.

Het creëren van een identiteit voor je merk kost tijd, zweet en een creatieve geest.

Gebruik deze gids om te leren hoe je een onvergetelijke merkidentiteit kunt creëren die het DNA van je merk weerspiegelt.

Wat is merkidentiteit?

Merkidentiteit is een belangrijk onderdeel van een merkstrategie. Het stelt je in staat om het juiste beeld van je merk uit te stralen naar je klanten door actief vorm te geven aan je merk met behulp van tekst, visuals en meer.

Je merkidentiteit moet verschillende merkelementen bevatten, zoals:

Merkwaarden, overtuigingen en missie

De manier waarop je merk communiceert met het product (je merkstem)

Hoe gebruikers zich voelen wanneer ze interageren met je merk (je merkpersoonlijkheid)

Hoe klanten je merk waarnemen (je merkperceptie en merkpositionering)

Werken aan het ontwerp van je merkidentiteit is een goed startpunt om de persoonlijkheid van je merk aan te tonen.

Waarom is merkidentiteit belangrijk voor uw bedrijf?

Een goed gedefinieerde merkidentiteit:

Verbindt uw product/dienst met uw merk

Maakt uw merk onmiddellijk herkenbaar

Verankert een onuitwisbaar beeld in het hoofd van je klant

Bouwt een solide basis voor een betere merkbinding

Onderscheidt je merk in een zee van gelijkheid

Bedrijven hanteren een merkstijlgids met duidelijk gedefinieerde richtlijnen om consistentie tussen alle merkelementen te garanderen.

Zie dit als een heilige graal voor je grafisch ontwerpers, tekstschrijvers, enz.

4 voorbeelden van een sterk merkidentiteitsontwerp

Merkidentiteit is in de loop der tijd geëvolueerd vanuit een symbolisch begin.

Het is niet langer beperkt tot het creëren van een logo voor op t-shirts, koffiekopjes en andere merkartikelen.

Vandaag de dag omvat het creëren van een merkidentiteit het opbouwen van de persoonlijkheid van je merk en het gebruik van een merkbeheerstrategie om uw merkverhaal te versterken.

Laten we wat dieper ingaan op vier voorbeelden van merkidentiteit die het navolgen waard zijn.

Vier voorbeelden van merkidentiteiten die je inspireren

1. Glossier

glossier's_ visuele identiteit is geworteld in een simplistische benadering met een minimaal kleurenpalet bestaande uit wit en zacht roze

De merkidentiteit van Glossier schreeuwt alles eerlijk en transparant uit met zijn minimalistische lettertype.

Het design op elk touchpoint is oogstrelend, doordacht en zonder rommel.

Elk merkelement, van de productverpakking tot de krachtpatser van een blog, moedigt eerlijke conversaties met klanten aan.

De belangrijkste informatie voor uw merkstrategie:

Gebruik je merkidentiteit om je doelgroep te helpen:

Ontwikkel een consistent beeld van je merk via beelden, woorden en tekst

Heb plezier (gezien het feit dat het merk zich in de beautybranche bevindt) in hun reis met het merk

2. Airbnb

Gebruik Airbnb's merkidentiteit voorbeeld om te leren hoe een consistente merkervaring te bouwen via

Ontwerpstudio

Een sterke merkidentiteit straalt zijn merkpersoonlijkheid uit bij elke interactie - een goed voorbeeld is Airbnb.

Van het gebruik van een consistent kleurenpalet tot de perfecte typografie, Airbnb's branding is on point. In feite versterkt alles aan het merk het concept van 'erbij horen', van het unieke 'Belo' logo en levensechte afbeeldingen tot de eenvoudige gebruikersinterface en transparante berichtgeving.

De belangrijkste punten voor uw merkstrategie:

Ontdek wat het 'waarom' van je merk is

Gebruik een eenduidige visie (in dit geval, erbij horen) op elk touchpoint van je merkidentiteit

De visie moet zich ook vertalen naar je gebruikerservaring op platformen, kanalen en in je creatives

Blijf luisteren naar de feedback van je klanten en verwerk deze indien relevant, zodat je doelgroep zich gehoord voelt en je merk beter te relativeren is

3. Oatly

Go bold, be playful like Oatly's merkidentiteit

Oatly is een merk dat zich inzet voor duurzaamheid en transparantie.

De marketingcampagnes maken vaak gebruik van humor en creativiteit om klanten te betrekken bij hun eigen merkstem. Oatly's verpakking en algemene branding hebben een minimalistisch design, met strakke lijnen, eenvoudige typografie en een basis kleurenpalet.

Deze ontwerpbenadering weerspiegelt de focus van het merk op natuurlijke ingrediënten en eenvoud.

De belangrijkste punten voor uw merkstrategie:

Oatly schrikt er niet voor terug om de uitdagingen van duurzame voedselproductie te bespreken, waardoor het vertrouwen kan opbouwen bij zijn doelpubliek

Het merk benadert branding op een innovatieve manier; het is bereid risico's te nemen met in-your-face lettertypes en conventies uit te dagen met unieke verpakkingen

Als je niet zeker weet hoe je brutaal moet zijn, denk dan hier eens over na: Als je merk een persoon zou zijn, welke persoonlijkheid zou het dan hebben?

4. Headspace

de merkidentiteit van Headspace is sterk verbonden met het strakke en intuïtieve ontwerp_ via

Anna Liefdadigheid

De merkpersoonlijkheid van Headspace kenmerkt een gevoel van mindfulness en geluk bij gebruikers van geleide meditatie.

Het maakt gebruik van een strakke en moderne typografie die gemakkelijk te lezen is en de focus van het merk op eenvoud en duidelijkheid weerspiegelt. Bovendien wordt de visuele stijl van Headspace gedefinieerd door strakke lijnen, eenvoudige illustraties en een minimalistische esthetiek.

Het meest interessante element in de merkidentiteit van Headspace is echter het kleurenpalet, dat veel witruimte afwisselt met uitbarstingen van kleur (aka energie).

De belangrijkste punten voor uw merkstrategie:

Elk element in je visuele merk moet iets betekenen- de oranje stip in Headspace's logo symboliseert bijvoorbeeld een gevoel van gecentreerd zijn en kalmte en is representatief voor de tempel van het voorhoofd

Het merk gebruikt kleur om een gevoel van speelsheid te tonen zonder dat het schokkend is; de illustraties en de typografie hebben zachte randen, wat een zachte toon en stem betekent

Hoe creëer je een unieke en gedenkwaardige merkidentiteit

Wilt u een merkidentiteit creëren die aanslaat bij uw doelgroep?

Volg deze vijf stappen:

Stap 1. Onderzoek en denk na

De eerste stap in het creëren van een gedenkwaardige merkidentiteit is begrijpen:

Wie je meest betrokken publiek is, wat ze willen, hoe hun pijnpunten eruit zien en wat ze leuk vinden op een dieper niveau

De uitdagingen van je best presterende publiek

Je eigen waardepropositie en missie

De kenmerken en inherente persoonlijkheid van je merk

Maak gebruik van de diensten van een ervaren merkidentiteitsspecialist om een uitgebreide doelgroepanalyse uit te voeren en spreek met uw klantenservice en verkopers om realtime gegevens te krijgen over wat ervoor zorgt dat uw klanten blijven hangen.

Deze informatie zal je helpen bij het ontwerpen van je merkrichtlijnen - een bron die gemakkelijk toegankelijk moet zijn voor je ontwerpers, contentschrijvers, ontwikkelaars en meer.

Dit is waar ClickUp schittert. Of u nu een merkidentiteit wilt creëren voor uw bedrijf of voor dat van een klant, het gebruik van software zoals de ClickUp hulpprogramma voor marketingprojectbeheer versnelt dingen en houdt iedereen op de hoogte.

ClickUp Project Management tool helpt u bij het beheren van alle stadia van het creëren van een merkidentiteit.

gebruik filters in de lijstweergave van ClickUp om taken te sorteren op status, prioriteit en verschillende andere aangepaste velden voor een aangepaste kijk op uw werk_

Het creëren van een merkidentiteit omvat meerdere stappen en componenten, wat het volgen van het merkproces moeilijk maakt. Om een sterke merkidentiteit op te bouwen, moet u elk merkelement in de gaten houden, zoals afbeeldingen, tekst en animaties, en verschillende taken bijhouden die door verschillende teamleden worden beheerd.

ClickUp brengt alle taken, middelen en activa samen zodat teams elke stap kunnen volgen terwijl de merkrichtlijnen worden gecreëerd.

De ClickUp Taakbeheer functie stelt u in staat om een allesoverheersende missie te bereiken - organiseer uw proces voor het creëren van merkidentiteit volgens verschillende taaktypes.

Vereenvoudig uw taken met de taakweergave van ClickUp

Gebruik het om uw taken en subtaken in een paar klikken aan te passen aan de behoeften van uw project en doelgroep.

Stap 2. Werk aan belangrijke merkelementen die uw publiek zullen aanspreken

Je hebt onderzoek gedaan om te bepalen waar je merk voor staat en wat je publiek verwacht.

De volgende stap is het maken van een "moodboard" voor alle elementen van uw merk, zoals:

Het creëren van een logo dat de waarden, missie en persoonlijkheid van je merk goed weergeeft

Het kleurenpalet afmaken op basis van de emoties die je gekozen kleurenpalet oproept bij het publiek

Een verscheidenheid aan kleurenpaletten kiezen die je merkpersoonlijkheid laten zien, zoals:

primair palet secundair palet achtergrondkleur tekstkleur

Experimenteren met lettertypen om te zien welk lettertype het beste de vibe van je merk weerspiegelt en vervolgens een set lettertypen selecteren die consistent worden gebruikt op al je contactpunten met klanten

De stem en toon vastleggen door te focussen op de do's en don'ts van het taalgebruik, de styling en opmaak van de inhoud en het gebruik van specifieke woorden die het beste benadrukken waar het bij uw merk om gaat

Het ontwerpen van de verpakking en andere beeldgerelateerde ontwerpelementen om de toon van je merk te zetten

Het kost moeite om ervoor te zorgen dat al deze elementen in al je merktaken worden gevolgd. Dit is waar ClickUp Documenten helpt u uw merkidentiteit te organiseren.

Dit is hoe:

ClickUp Docs helpt u om al uw ideeën, inclusief afbeeldingen, bestanden, links, enz. op één plek te verzamelen en te delen met uw team. U kunt geneste pagina's gebruiken, bladwijzers insluiten, tabellen toevoegen en stylingopties om Docs aan te passen voor uw gemak.

zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks toe te wijzen aan gebruikers in taken binnen ClickUp, en krijg een snel overzicht van de toegewezen opmerkingen in een Controlelijst_

Daarnaast kunt u hetzelfde document gebruiken om uw merkrichtlijnen in op te slaan, in realtime te bewerken, mensen te taggen in opmerkingen, op te maken zoals nodig en met één klik te delen met het team. Met Docs kun je ook actiepunten toewijzen, direct chatten met je teamleden en eventuele twijfels snel oplossen.

Collaborate with team members in ClickUp Docs to customize fonts, add Task relationships, or link to Tasks directly in the document

Met ClickUp Docs kunt u tekst direct omzetten in traceerbare taken. Bovendien kunt u ze en taken aan elkaar koppelen om ervoor te zorgen dat u dezelfde wijzigingen niet opnieuw hoeft aan te brengen.

Stap 3: Breng uw merkelementen samen

U hebt het zware werk gedaan.

Nu is het tijd om al je merkelementen op één plek te zetten in de vorm van merkrichtlijnen, sjablonen en een brand design kit.

Stel dat je wilt dat je merkidentiteit consistent is in je sociale media en andere marketingmaterialen. In dat geval moet je al je teams - van klantenservice en verkoop tot marketing en product - helpen om met één klik de merkrichtlijnen en de merkkit in handen te krijgen.

Stel dat je merkmockups wilt maken voor je klant. Alleen je marketing- en brandingteams erbij betrekken is niet genoeg.

Je hebt je ontwerpteam, ontwikkelaars en contentschrijvers nodig om in realtime te kunnen zien wat er gebeurt.

Denk bij deze opzet aan het gebruik van ClickUp Whiteboards -een collaboratieve manier om productmockups te maken die goed genoeg zijn om u succesvol te maken marketing samenwerkingen:

Verbindingen tussen vormen tekenen met ClickUp Whiteboards

Onthoud dat het ontwerp van je merkidentiteit en je merkstem met elkaar verbonden zijn.

Als je eindproduct niet overeenkomt met je merkpersoonlijkheid, zijn je investeringen voor niets geweest. Om ervoor te zorgen dat al je teams op één lijn zitten, raden we je aan om een merkboek te maken dat iedereen kan volgen en om het volgende te gebruiken mindmapping software om collectief te brainstormen.

Laat je team samenwerken en maak merkrichtlijnen vanaf nul - met elk merkelement in het boek - met behulp van ClickUp Merkrichtlijnen Whiteboard :

Start uw ontwerpvergaderingen samen met ClickUp Whiteboards

Stap 4: Definieer en voer uw merkstrategie uit

U bent bijna aanbeland bij de laatste stap van uw merkproces - de vierde stap is ervoor zorgen dat uw merk consistent wordt weergegeven op alle contactpunten - uw website, sociale media, e-mails, enz.

Hier zijn een paar tips die je kunt volgen bij het implementeren van je merkstrategie:

Denk na over hoe je merk zal evolueren - visueel

Stem je merkstrategie af op het kanaal in kwestie (zoals reclame, sociale media, e-mailmarketing, interne communicatie, enzovoort)

Conceptualiseer hoe je content zal passen bij de visuele identiteit van je merk, zowel wat betreft tonaliteit als look & feel

Stel een huisstijlgids op en houd daarbij rekening met het volgende:

hoe je klanten je merk zien de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van je organisatie hoe je merkimago eruitziet wat de belangrijkste zakelijke doelen van je merk zijn wat de unieke stem van je merk is het type product/dienst dat je aanbiedt



U kunt ook ClickUp's sjablonen voor merkrichtlijnen om een krachtig merk te bouwen.

Gebruik ClickUp's Branding Template om uw volgende merkinitiatief te beheren

Het kenmerk van een sterk merk is een visueel merk, aangezien mensen visuals verwerken 60,000x sneller dan tekst. Maar in de drukte van de dagelijkse taken kan je merkverhaal soms een verkeerde wending nemen in de vorm van een slecht bewerkte afbeelding, een onjuiste illustratie, ongevoelige tekst, enz.

De ClickUp Branding sjabloon helpt u bij het ontwikkelen van een gemakkelijk te volgen proces dat uw werk en uw team onder controle houdt. Gebruik deze sjabloon om uw merkverhaal, waarden en missie te communiceren zonder tijd te verspillen of dingen ingewikkelder te maken.

Een andere geweldige sjabloon is de Sjabloon merkrichtlijnen door ClickUp . Gebruik dit om al uw elementen te detailleren, zoals logo, kleuren, merkstem, lettertypen, enz. en zorg voor consistentie van de waarden, identiteit en berichtgeving van uw merk tijdens het hele proces.

Gebruik de Brand Book-sjabloon om al je ideeën op één plek te organiseren

Als je op zoek bent naar iets uitgebreiders om een eenduidige identiteit te creëren voor alle kanalen, gebruik dan ClickUp's merkboeksjabloon . Deze sjabloon helpt u ideeën te organiseren, middelen te visualiseren en de voortgang bij te houden.

Stap 5: Monitoren, analyseren en herhalen

De laatste stap in het creëren van een solide merkidentiteit vereist constante monitoring en het bijhouden van de impact van je merk op gebruikers.

Volg deze tips om ervoor te zorgen dat uw publiek uw merkidentiteit positief ervaart:

Volg conversaties en vermeldingen op sociale media

Onderzoek klanten

Gebruik analyses om te zien hoe gebruikers met uw merk omgaan

Als het bijhouden van uw merkdoelstellingen een lastige taak wordt, gebruik dan ClickUp Goals in uw voordeel.

Het creëren van een gedenkwaardig merk dat uw doelgroep zich zal herinneren, begint met het bijhouden van uw merkidentiteitsdoelstellingen - een gebied waar ClickUp Doelen helpt tonnen:

laat het team niet wegsturen van uw merkidentiteit met ClickUp Goals_

Gebruik deze ClickUp-functie om traceerbare doelen voor uw team te creëren, zodat ze op koers blijven en sneller resultaten boeken zonder aan kwaliteit in te boeten.

De rol van zeven elementen in merkidentiteit

De identiteit van uw merk is uw merkimago, wat betekent dat de positionering van uw merk een visueel aspect heeft dat u niet mag negeren.

De visuele identiteit van een merk bestaat uit zeven belangrijke elementen, namelijk:

1. Logo

de pixar _logo is zo iconisch als logo's worden

Je merkidentiteit begint met een eenvoudig logo-ontwerp.

Als je de kracht van een visueel merklogo wilt begrijpen, bedenk dan dit:

Als iemand het over een swoosh heeft, denk je aan het merk Nike. En wie herkent niet de iconische gouden bogen van McDonald's?

Dat is de kracht van het integreren van je merkpersoonlijkheid in je merkidentiteit.

Een strategisch ontworpen logo blijft de klant altijd bij. Zo doe je het goed:

Moet een emotie oproepen

Moet eenvoudig en minimalistisch zijn

Moet strategisch gedreven zijn

Moet tijd krijgen om te creëren en moet constante iteratierondes bevatten

2. Kleurenpalet merk

Ook merkkleuren hebben een grote invloed op uw merkidentiteit. Klanten verbinden zich psychologisch met verschillende kleuren.

Geel staat bijvoorbeeld voor geluk, rood voor passie, groen voor natuur, enzovoort.

Het kleurenpalet dat je kiest, moet de klant dus onmiddellijk in contact brengen met het imago van je merk. Bij een kleurenpalet van geel en rood denk je bijvoorbeeld automatisch aan McDonald's.

De meest visueel aantrekkelijke merken volgen deze kleurentips voor marketingmateriaal en campagnes:

Zorg voor kleurconsistentie in afbeeldingen, grafische ontwerpen en merklettertypes

Gebruik een kleurenpalet om de stemming van het merk in zijn geheel te bepalen-specifieke kleuren (zoals warme, heldere kleuren) hebben een positief effect op de emoties van de kijker, stimuleren geluk en energie

Gebruik een complementair kleurenpalet om het herkenbaarder te maken

Selecteer maximaal vier complementaire kleuren die je merkpersoonlijkheid goed weerspiegelen

3. Merklettertypen

Als merkkleuren de visuele identiteit van je merk zijn, dan zijn lettertypes de stem van je merk.

Je gebruikt tekst om de toon en stijl van je merk vorm te geven. Als het op typografie aankomt, zijn er twee soorten -logo lettertypes en merklettertypes- die je moet kiezen.

Het logofont van Coca-Cola is bijvoorbeeld een klassiek voorbeeld van een logofont. Het unieke cursieve schrift van Coca-Cola is onmiddellijk herkenbaar en wordt uitsluitend gebruikt voor het logo van het bedrijf.

Coca Cola's logo lettertype is goed herkend via ThoughtCo Het merklettertype van Google, 'Product Sans', is een goed voorbeeld van een merklettertype. Hoewel Google ook een onderscheidend logo heeft, wordt het 'Product Sans'-lettertype gebruikt in verschillende aspecten van de visuele identiteit van het merk, waaronder websitekoppen, marketingmateriaal en hun producten.

Maak optimaal gebruik van de typografie van je merk:

Zorg ervoor dat je team zich houdt aan specifieke merkrichtlijnen voor het gebruik van lettertypen

Gebruik een lettertype dat aansluit bij de gedachten en stemming van je klant

Kies een lettertype dat aansluit bij je merkpersoonlijkheid; eigentijdse schreefloze lettertypes passen bijvoorbeeld het beste bij merken met een moderne uitstraling en handgeschreven lettertypes zijn geweldig voor merken met een speelse, jonge persoonlijkheid

4. Merkbeeldspraak

Een sterke merkidentiteit berust op de emoties die het oproept bij de kijker. Sterke beelden maken hier een groot deel van uit.

Om het ontwerp van je merkidentiteit succesvol te laten zijn, moet je deze tips omarmen:

Elke afbeelding, illustratie en foto die je gebruikt moet opzettelijk en consistent zijn wat betreft de boodschap die het overbrengt

Stem de merkafbeeldingen af op de toon van de inhoud en de merkpersoonlijkheid

Gebruik schone, hoogwaardige en professionele afbeeldingen om de herkenbaarheid te vergroten en de merkverbinding te verbeteren

5. Merktypografie

Je merktypografie, bestaande uit lettertypes en lettertypen, brengt de persoonlijkheid van je merk over via tekst. Net als je logo en kleurenpalet moet je typografische keuze overeenkomen met je merkidentiteit.

Volg deze typografietips voor het beste resultaat:

Begrijp waarom je een bepaalde typografie wilt gebruiken; scriptlettertypes voelen bijvoorbeeld persoonlijker aan

Probeer niet te veel soorten en maten lettertypes te gebruiken

Houd rekening met de leesbaarheid bij beslissingen over bijvoorbeeld regellengte en spatiëring

Zorg ervoor dat je typografie leesbaar en gemakkelijk te begrijpen is, zodat de gebruikerservaring positief is. Je kunt dit doen door het te testen op verschillende schermformaten

6. Merkvormen en patronen

Merkvormen en -symbolen zijn essentiële visuele elementen die je merk een voorsprong geven. Gebruik deze tips om vormen en patronen te kiezen die esthetisch passen bij uw merk:

Kies vormen en patronen die:

Inspelen op de veranderende behoeften van je publiek Relevant zijn voor hun huidige behoeften In lijn zijn met de boodschap en visie van je merk

Ga voor veelzijdige vormen en patronen die zich gemakkelijker aanpassen aan verschillende schermen en platforms

Vergeet het kleurenpalet van je merk niet bij het selecteren van de vormen en patronen

Zorg ervoor dat de vormen schaalbaar zijn

Test en experimenteer met de patronen tot je het goed hebt

7. Slogans en taglines

Slogans en taglines vergroten ook in grote mate de affiniteit van je merk. Een tagline bestaat meestal uit minder dan zeven woorden, terwijl een slogan uit negen woorden of meer bestaat.

Beide tekstuele elementen moeten je merk in woorden vatten. Ze moeten eenvoudig en kort zijn.

Terwijl je slogans kunnen veranderen, afhankelijk van het product of de dienst die je op de markt brengt, is je tagline permanenter. Zolang beide kernachtig en pakkend zijn in hun uitvoering en to the point in het beschrijven van het merk, kun je aan de slag.

communiceer uw merkdoel en verbeter de merkervaring met ClickUp

Een goed merk creëert merkimago's; een geweldig merk richt zich op het verbeteren van de identiteit van het bedrijf. Een geweldige merkidentiteit wordt niet toevallig gecreëerd, maar doelbewust opgebouwd, waarbij de merkkenmerken altijd in het achterhoofd worden gehouden.

Geef uw visuele branding een make-over- clickUp gebruiken en zorg dat uw merk wordt gezien en onthouden.

Veel gestelde vragen

1. Wat zijn de belangrijkste elementen van een merkidentiteit?

De belangrijkste elementen van een merkidentiteit zijn het bedrijfslogo, het kleurenpalet (inclusief primaire en secundaire kleuren), de lettertypen van het merk, de stem van het merk, de toon en nog veel meer.

2. Hoe creëer je een succesvolle merkidentiteit?

Het creëren van een succesvolle merkidentiteit bestaat uit 5 stappen:

Voer een doelmarktonderzoek uit om meer te begrijpen over je doelklanten en over je waardepropositie en merkkenmerken.

Ontwikkel de verschillende elementen van je merk - van je logo en kleuren tot het lettertype en de toon - volgens je merkpersoonlijkheid.

Zet al je merkelementen op één plek in de vorm van merkrichtlijnen, sjablonen en een brand design kit.

Definieer en voer uw merkstrategie uit om ervoor te zorgen dat uw merk consistent wordt geportretteerd op alle touchpoints, zoals website, sociale media, e-mails, enz.

Bewaak en volg de impact van uw merk in conversaties en vermeldingen in sociale media via klantonderzoeken, analyses, enz. om te meten hoe gebruikers omgaan met uw merk.

3. Hoe helpt ClickUp bij het vestigen van een sterke merkidentiteit?

De ClickUp software voor merkbeheer maakt het creëren van een merkidentiteit eenvoudiger. Het biedt functies om:

Uw merkstijlgids op te slaan via ClickUp Docs

Merkactiva en andere visuele elementen beheren met ClickUp Taken

Marketingmateriaal in recordtijd te creëren met behulp van kant-en-klareClickUp Merksjablonen* Werk samen aan het in kaart brengen van de merkmissie met het merkontwerp met behulp van ClickUp Whiteboards

Merkidentiteitsdoelstellingen bijhouden met ClickUp Goals

Met al uw merkidentiteit te leveren producten gestroomlijnd is, wordt het creëren van een sterk merkimago een stuk eenvoudiger.