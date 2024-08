18 Beste gratis sjablonen voor sociale media voor berichten, campagnes en inhoud

Wist je dat 69% van de marketeers sociale media gebruikt om hun naamsbekendheid te vergroten? Nu, meer dan ooit, beginnen bedrijven slimme manieren te bedenken om hun sociale media workflow .

Hierdoor vertrouwen veel kleine bedrijven tot grote ondernemingen meer op professioneel ontworpen sjablonen dan ooit tevoren om verschillende taken goed en op tijd af te ronden. Door sjablonen te gebruiken, kunnen merken eindelijk wat van hun tijd vrijmaken en zich richten op andere digitale marketingtaken die hun onverdeelde aandacht vereisen.

Laten we eens kijken naar 18 van de beste sjablonen voor sociale media die u kunt gebruiken om uw productiviteit te maximaliseren, meer te bereiken in minder tijd en consistentie te creëren in teams, projecten en meer!

[ ](https://clickup.com/social-media-output?utm_source=iterable&utm_medium=banner&utm_campaign=pb-22-03-24-gl-social-media-output-playbook-banner&utm_term=not-prov provided&utm_content=readplaybook)

Wat te zoeken in een sjabloon voor sociale media?

Een sjabloonbibliotheek binnen handbereik kan je projecten naar een hoger niveau tillen. Laten we om te beginnen eens kijken naar de belangrijkste onderdelen van sjablonen voor sociale media:

Schoon ontwerp: Zoek naar een sjabloon met een ontwerp dat intuïtief en gemakkelijk te navigeren is. Het moet zeer visueel zijn, goed georganiseerd en indien nodig een gedetailleerde legenda hebben

Zoek naar een sjabloon met een ontwerp dat intuïtief en gemakkelijk te navigeren is. Het moet zeer visueel zijn, goed georganiseerd en indien nodig een gedetailleerde legenda hebben Eenvoudig aan te passen: Een ander belangrijk detail bij het zoeken naar sjablonen voor sociale media is ervoor te zorgen dat ze volledig aanpasbaar zijn. Op die manier kunt u gemakkelijk de kleuren, lettertypen en het logo van uw merk toevoegen. U moet ook in staat zijn om de elementen aan te passen en te verplaatsen en de lege plekken in te vullen als dat nodig is

Een ander belangrijk detail bij het zoeken naar sjablonen voor sociale media is ervoor te zorgen dat ze volledig aanpasbaar zijn. Op die manier kunt u gemakkelijk de kleuren, lettertypen en het logo van uw merk toevoegen. U moet ook in staat zijn om de elementen aan te passen en te verplaatsen en de lege plekken in te vullen als dat nodig is Stapsgewijze inhoud: Een sjabloon kan alleen een volwaardige marketingtool worden als er een degelijke inhoud in staat. Probeer altijd een stapsgewijs sjabloon te volgen met uitgebreide richtlijnen die aansluiten bij uw strategie

18 sjablonen voor sociale media voor beheer van sociale media

Bekijk enkele van de beste sjablonen die vandaag beschikbaar zijn en gebruik ze om uw sociale mediaprocessen te stroomlijnen en de vruchten ervan te plukken!

1. Workflowsjabloon voor sociale-mediastrategie door ClickUp

Werkstroom sjabloon voor sociale-mediastrategie door ClickUp

Als u op zoek bent naar een van de beste productiviteitssoftware clickUp is een van de toonaangevende tools voor projectbeheer en productiviteit voor teams in alle sectoren en bedrijven van alle groottes. Dit alles-in-één projectmanagementplatform is volledig aanpasbaar, wat betekent dat je het hele platform kunt configureren voor elke use case, projectbehoefte, workflowvoorkeur en meer.

ClickUp biedt honderden flexibele functies, waaronder een bibliotheek van sjablonen voor elk team inclusief marketingteams. Marketeers voor sociale media kunnen bijvoorbeeld de Workflowsjabloon voor sociale-mediastrategie van ClickUp die al het giswerk wegneemt bij het opbouwen van een social media-strategie vanaf de basis.

Deze sjabloon bevat:

Vijf aangepaste weergavetypen, waaronder Social Media Strategy Steps in List view, Creation Stage in Board view, Brand Guidelines Doc,Sfeerborden meer

Aangepaste velden en aangepaste taakstatussen om je workflow te vereenvoudigen en te stroomlijnen

Aan de slag-gids om je op weg te helpen

Gebruik deze workflowsjabloon om ervoor te zorgen dat geen enkele taak achterblijft en houd uw voortgang bij met deze stapsgewijze sjabloon gericht op uw sociale media prioriteiten en wijst elke taak toe aan een specifiek team leden.

2. Sjabloon voor sociale-mediastrategie door SocialBee

via SocialBee

Het is tijd om al je marketingactiviteiten op één plek te verzamelen. Met de juiste social media-strategie kunt u uw concurrenten, doelgroep, doelstellingen en contentstrategie vanaf één plek in de gaten houden. Om dit met succes te doen, moet je vertrouwen op een sjabloon om je op het juiste spoor te zetten.

Hier zijn de onderdelen van de sjabloon voor sociale-mediastrategie:

Social media-audit: Houd uw bereik, betrokkenheid en accountinformatie bij om een solide strategie te ontwikkelen. Noteer daarnaast uw ROAS en Google Analytics voor een beter overzicht

Houd uw bereik, betrokkenheid en accountinformatie bij om een solide strategie te ontwikkelen. Noteer daarnaast uw ROAS en Google Analytics voor een beter overzicht SWOT-analyse: Word u bewust van uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen door een reeks verhelderende vragen over uw bedrijf te beantwoorden

Word u bewust van uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen door een reeks verhelderende vragen over uw bedrijf te beantwoorden Software voor concurrentieanalyse : Bestudeer je concurrenten nauwkeurig door hun sentiment, postingsfrequentie, populairste inhoud en meer te noteren. Dit zal je helpen om de overhand te krijgen

Bestudeer je concurrenten nauwkeurig door hun sentiment, postingsfrequentie, populairste inhoud en meer te noteren. Dit zal je helpen om de overhand te krijgen Koper persona sjabloon:* Definieer je ideale klant met desjabloon voor gebruikerspersona. Noteer hun wensen, behoeften, doelen en voorkeuren om uw doelgroep beter te begrijpen

Sociale mediadoelstellingen: Bepaal uw bedrijfs- en sociale mediadoelstellingen en maak een lijst met uw statistieken en KPI's. Op die manier kunt u gemakkelijk gefocust blijven op wat het belangrijkst is voor uw bedrijf

Bepaal uw bedrijfs- en sociale mediadoelstellingen en maak een lijst met uw statistieken en KPI's. Op die manier kunt u gemakkelijk gefocust blijven op wat het belangrijkst is voor uw bedrijf Maandelijkssocial media content planner: Maak een maandelijks plan voor elk sociaal kanaal dat u gebruikt. Zo kunt u bijhouden wat er is gepost en hoe goed het heeft gepresteerd

U kunt deze sjabloon eenvoudig bewerken door de informatie in elk van de beschikbare cellen in te voeren. Maak er gewoon een kopie van en verplaats het naar een persoonlijke map waar je het naar eigen inzicht kunt aanpassen.

3. Sjabloon voor sociale media-audit door SocialBee

via SocialBee

Een social media-audit is bedoeld om u te helpen uw strategie in perspectief te plaatsen. Door elk sociaal kanaal dat u gebruikt te evalueren, kunt u een duidelijker beeld krijgen van hoe u uw huidige sociale media-inspanningen kunt verbeteren en meer groeikansen voor uw bedrijf kunt vaststellen.

Met SocialBee's sjabloon voor sociale-media-audits kunt u uw belangrijkste social media-accounts doorlichten en meer inzicht krijgen in uw algemene prestaties. Als bonus hebt u ook toegang tot een handig voorbeeld van een concurrentieanalyse. Gebruik het als een manier om uw eigen prestaties te vergelijken met die van uw concurrenten.

4. Sjabloon voor concurrentieanalyse door ClickUp

Sjabloon voor concurrentieanalyse door ClickUp

Wanneer was de laatste keer dat u uw concurrenten onder de loep nam en besloot hun sterke en zwakke punten te onderzoeken? De sjabloon voor een Whiteboard Concurrentieanalyse van ClickUp kunt u eenvoudig de aanwezigheid op de markt en de producttevredenheid van uw concurrenten meten.

Deze sjabloon bevat:

Een kant-en-klare matrix voor concurrentieanalyse inClickUp Whiteboards* Aan de slag-gids om u te helpen aan de slag te gaan

Het biedt een interactieve weergave en biedt een uitgebreide legenda voor elk kwadrant. De vier beschikbare categorieën (Contenders, Leaders, Niche en High Performers) zullen u helpen om strategischer te plannen.

Gebruik deze interactieve weergave om een gedetailleerde en eenvoudig te volgen concurrentieanalyse te maken waarbij je vrij bent om elementen toe te voegen, te wijzigen en te positioneren op basis van je behoeften.

5. Sjabloon voor Social Media Post Kalender door ClickUp

Sjabloon voor social media-postkalender door ClickUp

Moet uw inhoud raken marketing OKR's ?

De aanpasbare Geavanceerde sjabloon voor sociale media door ClickUp biedt een sterke basis voor het beheren van uw inhoud.

Deze sjabloon bevat:

Kant-en-klare weergaven, waaronder Social Media-posts in lijstweergave en kalenderweergave, bordweergave en meer

Aangepaste velden en aangepaste taakstatussen om je taken te organiseren en een naadloze workflow te creëren

Documenten over hoe je deze sjabloon kunt gebruiken om de sjabloon optimaal te benutten

En andere flexibele tools waarmee je eenvoudig je inhoud kunt optimaliseren en strategieën kunt opstellen

Met deze sjabloon kun je ook belangrijke organisatorische details toevoegen, zoals inhoudscategorieën en conceptlinks. Bovendien helpt de functie Aangepaste statussen iedereen in het team bij het bijhouden van de voortgang die wordt geboekt voor elke aanstaande social-mediapost.

6. Kalender voor sociale media door SocialBee

via SocialBee

Een andere geweldige bron is SocialBee's sjabloon voor de inhoudskalender voor sociale media . Deze is eenvoudig aan te passen en bevat belangrijke organisatorische details, zoals de toegewezen social mediaspecialist, de postkopie en afbeeldingen en hashtags. Tot slot kunnen teams de publicatiedatums, URL's en analyses van elke post bijhouden door ze aan deze sjabloon toe te voegen.

7. Sjabloon voor sociale-mediaposting door ClickUp

Sjabloon voor social media-posting door ClickUp

Organiseer, beheer, bewerk en controleer eenvoudig uw schema voor sociale mediapostings met de Sjabloon voor sociale mediapostings door ClickUp .

Deze sjabloon bevat:

Kant-en-klare weergaven met een kalenderweergave van activiteiten, lijstweergave van wekelijkse to-dos, een bordweergave om al uw geplande berichten per platform te zien en meer

Aangepaste velden en aangepaste taakstatussen om uw werk georganiseerd te houden en de workflow zo soepel mogelijk te laten verlopen

Aan de slag-gids om je door de sjabloon te helpen navigeren

Probeer het eens en stel uw sociale mediadoelstellingen vast met deze ClickUp-sjabloon die is uitgerust met functies zoals terugkerende taken, aangepaste velden en meer, om uw team op koers te houden en om sneller te werken en georganiseerder dan ooit tevoren.

8 . Sjabloon voor het bijhouden van sociale-mediaprestaties door ClickUp

Sjabloon voor het bijhouden van sociale-mediaprestaties door ClickUp

Misschien weet u inmiddels dat het verzamelen en analyseren van gegevens van uw belangrijkste sociale media-accounts u kan helpen slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

Houd relevante statistieken bij, zoals uw Facebook-bereik en pagina-likes of uw Instagram-commentaren en -impressies, met de Sjabloon voor sociale media-analyse van ClickUp . Met zijn intuïtieve en kleurrijke ontwerp zult u veel gemakkelijker uw belangrijkste prestatiecijfers kunnen bijhouden.

Deze sjabloon bevat:

Kant-en-klare weergaven zoals een Samenvatting in Board-weergave, Analytics in Lijst-weergave en Prestaties in Tabel-weergave

Aangepaste velden en aangepaste statussen voor effectief taakbeheer

Aan de slag-documenten om u te helpen optimaal gebruik te maken van deze aanpasbare sjabloon

Bespaar tijd op berichten met_ AI social media tools & AI tools voor het maken van inhoud !

9. Campagnekalender voor sociale media door ClickUp

Campagnekalender voor sociale media door ClickUp

Het geheim van succesvolle marketingcampagnebeheer is multitasken, maar op een slimme en niet te rommelige of chaotische manier.

Daarom Campagnekalender voor sociale media door ClickUp kan handig zijn voor zowel kleine als grote bedrijven. Met deze zeer visuele sjabloon kunt u op de hoogte blijven van alle vooruitgang die wordt geboekt door elk toegewezen teamlid.

Deze sjabloon bevat:

Kant-en-klare weergaven zoals Gebeurtenissen in Kalenderweergave, Campagne in Lijstweergave, Campagneproces in Tabelweergave

Aangepaste velden en aangepaste taakstatussen om uw workflow te organiseren en een consistent proces in te stellen voor teams en projecten

Deze sjabloon definieert uw taken door uw belangrijkste doelen, campagnebudgetten en campagnefasen in te voegen.

10. Social Media Ads Planner Sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor social media-advertenties door ClickUp

Het is tijd voor een leuk feitje. Wist u dat de reclamebudgetten voor sociale media naar verwachting zullen groeien 11.76% per jaar tegen 2026 ?

Als u van plan bent om een handvol social media-advertenties te lanceren, is de kans groot dat u in de war bent over hoe u elk van uw marketingdoelstellingen moet bijhouden. Maak je geen zorgen, want met de Advertentieschema Sjabloon van ClickUp kunt u nu relevante gegevens noteren, zoals de start- en vervaldatum van elke advertentie die u gaat uitrollen.

Deze sjabloon bevat:

Kant-en-klare weergaven, inclusief Advertentiepijplijn in bordweergave en een kalenderweergave

Aangepaste velden en aangepaste taakstatussen om je taken en advertentieplanning overzichtelijk en zichtbaar te houden

Geef je advertenties de juiste prioriteit en houd hun huidige status in de gaten. Het is nu gemakkelijker dan ooit om advertenties te lanceren en er zeker van te zijn dat de investering rendeert.

11. Sjabloon met richtlijnen voor sociale media by ClickUp

Sjabloon voor merkrichtlijnen voor sociale media door ClickUp

Wat definieert een solide merkidentiteit? Het merklogo, lettertypen, kleuren en andere middelen natuurlijk. Ze moeten direct in het oog springen en herkenbaar zijn. In feite moeten bedrijven altijd in staat zijn om hun merkrichtlijnen met zowel medewerkers als teamleden.

Er zijn een paar opmerkelijke details bij het ontwikkelen van je merkrichtlijnen. Laten we eens kijken naar de richtlijnen die je kunt vinden in de Sjabloon merkrichtlijnen door ClickUp :

Uw bedrijf: Ga in detail in op de geschiedenis en het ethos van uw merk. Geef ook inzichtelijke informatie waarvan uw teamleden en medewerkers op de hoogte moeten zijn

Ga in detail in op de geschiedenis en het ethos van uw merk. Geef ook inzichtelijke informatie waarvan uw teamleden en medewerkers op de hoogte moeten zijn Uw missie: Wat is het doel van uw merk? Wat wil het leveren en hoe wil het de wereld verbeteren? Stel duidelijke doelen en definieer je visie in detail

Wat is het doel van uw merk? Wat wil het leveren en hoe wil het de wereld verbeteren? Stel duidelijke doelen en definieer je visie in detail Brandlogo: Idealiter heeft je merklogo zowel lichte als donkere versies. Het formaat kan PNG of SVG zijn, afhankelijk van het project

Idealiter heeft je merklogo zowel lichte als donkere versies. Het formaat kan PNG of SVG zijn, afhankelijk van het project Logopraktijken: Misschien ben je heel specifiek over hoe je logo kan worden gebruikt als het op ontwerpen aankomt. Als dat zo is, zorg er dan voor dat je deze specificaties in de sjabloon noteert

Misschien ben je heel specifiek over hoe je logo kan worden gebruikt als het op ontwerpen aankomt. Als dat zo is, zorg er dan voor dat je deze specificaties in de sjabloon noteert Wat wel en niet te doen: Uw merkactiva moeten worden gebruikt volgens uw specifieke richtlijnen. Stel beperkingen en geef gedetailleerde instructies. Uw merk, uw regels. ClickUp's sjabloon voor merkrichtlijnen zorgt ervoor dat uw merkboek klaar is voor gebruik

Uw merkactiva moeten worden gebruikt volgens uw specifieke richtlijnen. Stel beperkingen en geef gedetailleerde instructies. Uw merk, uw regels. ClickUp's sjabloon voor merkrichtlijnen zorgt ervoor dat uw merkboek klaar is voor gebruik Kleurenpalet: Gebruik opvallende en unieke kleurencombinaties die uw merkidentiteit weerspiegelen. Op die manier hoeft uw publiek niet te controleren of u het bent. Ze zullen het weten. Voeg uw favoriete kleuren toe aan de sjabloon en noteer hun Hex-codes

Gebruik opvallende en unieke kleurencombinaties die uw merkidentiteit weerspiegelen. Op die manier hoeft uw publiek niet te controleren of u het bent. Ze zullen het weten. Voeg uw favoriete kleuren toe aan de sjabloon en noteer hun Hex-codes **Kleuren en lettertypes gaan hand in hand, nietwaar? Trouwens, wat is een Brand Book zonder minstens één mooi lettertype? Voeg eenvoudig de lettertypen van uw voorkeur toe aan de sjabloon Merkrichtlijnen

12. Facebook Post Sjablonen door Canva

via Canva

Is Facebook een van uw favoriete sociale mediakanalen?

Zo ja, dan zul je blij zijn om te ontdekken Canva's gratis Facebook-postsjablonen . Ze zijn eenvoudig aan te passen en verkrijgbaar in verschillende onderwerpen, speciaal voor speciale gelegenheden.

bekijk deze_ *alternatieven voor Canva* _!**_

13. Instagram Post Sjablonen door SocialBee

via SocialBee

Statistieken tonen aan dat Instagram ongeveer 1.318 miljard gebruikers heeft van over de hele wereld. Gaaf, toch? Je weet misschien dat het plaatsen van Instagram Stories een snelle manier is om in contact te komen met je volgers. Maar wat als je geen ideeën hebt om mee te werken? Gratis sjablonen voor Instagram-verhalen van SocialBee zullen je voorzien van de broodnodige inspiratie voor die dagen dat het je maar niet lukt om een visueel aantrekkelijk ontwerp te maken.

14. Twitter-postsjablonen van Piktochart

via Piktochart

Met Piktochart kun je nu bladeren door een brede verzameling vooraf gemaakte en kant-en-klare Twitter-sjablonen. Ze zijn er in verschillende kleuren en ontwerpen die het bekijken waard zijn. Zorg ervoor dat je je logo toevoegt en personaliseer ze zodat ze je merkidentiteit weerspiegelen.

15. LinkedIn Post Sjablonen door Freepik

via Freepik

Bij LinkedIn draait alles om het maken van een onberispelijke indruk bij je collega's, concurrenten en marktleiders. Sluit je bij hen aan door je account voortdurend bij te werken met informatieve en visueel verbluffende inhoud.

De gratis LinkedIn postsjablonen van Freepik zijn een geweldige optie. Selecteer gewoon je favoriete gratis sjabloon en klik op de downloadknop. Denk er dan aan om de sjablonen aan te passen.

16. Pinterest Post Sjablonen door Freepik

via Freepik

Op Pinterest draait alles om aantrekkelijke afbeeldingen en slimme fotobeschrijvingen. Om het in perspectief te plaatsen, rond 445 miljoen mensen gebruiken dit sociale platform elke maand.

Laat je producten en diensten op een unieke manier zien met de gratis Pinterest-sjablonen van Freepik. Ze zijn er in alle soorten en maten en kunnen eenvoudig worden gepersonaliseerd.

17. TikTok-postsjablonen door Canva

via Canva

TikTok is al een paar jaar favoriet, en terecht. Het videoplatform wordt bezocht door een groot aantal bedrijven die er hun nieuwste producten en diensten op de markt brengen.

Om viraal te gaan op TikTok, moet je een kant-en-klare sjabloon gebruiken die je gemakkelijk kunt personaliseren. Je hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Ga gewoon naar Canva's gratis TikTok-videosjablonen en maak je hopelijk klaar voor wereldwijd sterrendom.

18. YouTube-postsjablonen van ClickUp

YouTube-posttemplates van ClickUp

Het hebben van een YouTube-kanaal is zeker niet voor bangeriken. Bedrijven hebben een duidelijke strategie, boeiende scripts, opvallende miniaturen en geweldige bewerkingsvaardigheden nodig. Als je een betere manier nodig hebt om de verschillende ideeën voor je komende videocontent te beheren, gebruik dan het YouTube-sjabloon van ClickUp om al je creatieve ideeën vast te leggen en georganiseerd te houden. Op die manier kun je ze sorteren in categorieën en afspeellijsten en hun URL's toevoegen.

Het beste deel? Je kunt bestanden delen met degenen die verantwoordelijk zijn voor je YouTube-kanaal en de samenwerking naadloos laten verlopen.

Gebruik Social Media-sjablonen en verhoog je productiviteit als nooit tevoren

Ben je klaar om de wereld van sociale media te veroveren? Zo ja, zorg er dan voor dat je de sjablonen gebruikt die we met je hebben gedeeld en kijk uit naar een toename in productiviteit. Zoals we hebben gezien, kan het regelmatige gebruik van sjablonen voor sociale media u aanzienlijk tijd besparen, de dagelijkse inspanning van uw teams beperken en ervoor zorgen dat consistentie een topprioriteit is.

Met ClickUp kunt u nu taken, projecten en workflows beheren met minimale inspanning en in minder tijd dan ooit tevoren. Plan, beheer en volg uw sociale-mediastrategieën hiermee. Ontvang de alles-in-één projectbeheertool met duizenden aanpasbare sjablonen en geniet van optimale productiviteit-het is gratis om te beginnen .

En als u op zoek bent naar een social media management en marketingsoftware die u kan helpen bij het plannen kunt plannen, maken en inplannen, dan is SocialBee de juiste keuze voor jou. Dit platform is geweldig voor kleine bedrijven, zelfstandige ondernemers en bureaus die meer willen doen met minder. Begin uw 14 dagen gratis proefabonnement nu.

Het beste van alles is dat u deze twee krachtige tools samen kunt integreren. Gebruik ClickUp voor effectieve beheer van sociale-mediaprojecten en teamsamenwerking en SocialBee om je sociale-mediastrategie te verbeteren! 🙌 ---

Gastschrijver:_

caluca is de Content Marketing Schrijver bij SocialBee . Ze maakt altijd boeiende artikelen over social media management en digitale marketing. Ze was ook een freelance Copywriter en een Social Media Specialist._

in haar vrije tijd schrijft ze gedichten, creëert ze nieuwe inhoud voor haar YouTube-kanaal en heeft ze een zwak voor alles wat met kunst te maken heeft._