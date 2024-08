10 Beste marketingplanningssoftware voor campagnes in 2024

Meerdere marketingcampagnes loopt snel uit de hand, vooral als je geen systeem of workflow hebt.

Vertrouwde oude spreadsheets zijn goed voor veel, maar ze brengen je niet verder. Dat is waar marketingplanning komt er software aan te pas.

Marketing planningstool ze helpen je te organiseren, strategischer te denken en beslissingen te nemen op basis van de gegevens die je hebt. Ze helpen je te focussen op het grote geheel zonder details zoals deadlines, middelen en afhankelijkheden uit het oog te verliezen.

In deze gids delen we onze top 10 van beste marketingplanningssoftwareprogramma's voor 2024. Elk van deze tools heeft zijn sterke punten en heeft de concurrentie met succes verslagen. Aan de slag! 🏃

Hoe vind je de beste marketingplanningssoftware voor je team?

Software voor marketingplanning bestaat om je werk als projectleider gemakkelijker te maken. Ze stellen je in staat om gedetailleerde tijdlijnen en projectplannen te maken en ze vervolgens uit te voeren met volledig zicht op je teamleden, middelen en budget.

De beste marketingplanningssoftwaretools helpen je:

Uw marketingstrategie omzetten in praktische marketingplannen

Projecten, taken en productlanceringen overzien

Campagnes plannen voor meerdere marketingkanalen

Ideeën en middelen organiseren

Teamleden toewijzen aan projecten en taken

Content voor uw doelgroep plannen en creëren

Beter samenwerken als een marketingteam

Het planningsproces stroomlijnen met workflows en automatisering zodat het gemakkelijker te beheren is

Er zijn zoveel tools voor marketingplanning en samenwerking beschikbaar dat er voor elk team en elke specialiteit wel iets te vinden is.

Sommige marketingplanningsoftwaretools zijn gespecialiseerd in sociale media. Andere (zoals ClickUp) kunnen worden aangepast om u te helpen uit te blinken in tal van marketingactiviteiten.

Het doel is om iets te vinden dat het beste werkt voor uw behoeften en aansluit op uw go-to tools, of dat nu een app voor het maken van inhoud , software voor marketing resourcebeheer of een AI-marketingtool .

De 10 beste marketingplanningssoftware om een marketingstrategie te bouwen in 2024

Er zijn honderden potentiële marketingplanningstools, maar welke zijn het proberen waard? Hier zijn 10 marketing planning software tools die onze stem voor beste in hun klasse krijgen.

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten te produceren, zoals een casestudy

ClickUp is meer dan een marketingplanningstool - het heeft het potentieel om de centrale hub voor uw marketingteam te worden marketingteam . Bedenk, plan, voer uit en rapporteer over uw projecten vanaf het toonaangevende alles-in-één productiviteitsplatform. ✨

Geniet van schaalbare werkruimten, gratis software voor projectbeheer , middelenbeheer, contentcreatie, mediaplanning en campagnemanagement vanaf één plaats.

Gebruik ClickUp AI om uw teamleden te helpen snel casestudy's of ander marketingmateriaal te maken en vervolgens samen te werken aan stukken inhoud in Docs.

Profiteer van sjablonen voor marketingplannen die u helpen tijd besparen bij het ontwikkelen van contentbriefings, stukken voor contentmarketing interne rapporten en klantgerichte documenten.

De ClickUp Marketing Plan Sjabloon bieden een uitgebreid kader om een effectief marketingplan te maken. Met deze sjabloon kunt u uw marketingdoelen, doelgroep, strategieën, tactieken, budget en meer schetsen. Het is een veelzijdig hulpmiddel dat kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

Maak een marketingplan met ClickUp

ClickUp biedt u uitgebreide marketingplanningssoftwarefuncties in een marketingplatform en productiviteitshub die u al kent en vertrouwt. Het is een krachtpatser van functionaliteit die u kunt gebruiken zoals het is of kunt aanpassen om uw eigen marketingcampagne te bouwen planningsmodule. 🏭

ClickUp beste functies:

Plan volledige marketingcampagnes en -projecten met onze robuuste project- en taakbeheertools

Taken en subtaken toewijzen aan verantwoordelijke teamleden

Visualiseer uw aankomende inhoud met eensjabloon voor inhoudskalender* Zie teamleden, projecten en bronnen in één oogopslag in meerdere weergaven, inclusief tijdlijnen, Kanban en lijsten

Houd de voortgang bij met tijdregistratie, statussen en takenlijsten

Gebruiksjablonen voor sociale media om samen te werken aan creatieve ideeën

Samenwerken om ideeën te delen en problemen op te lossen in Docs, Whiteboards en Proofing

Visualiseer uw vooruitgang naarmarketingdoelen en campagne KPI's

Zie wat er in realtime gebeurt met aanpasbare visuele dashboards

ClickUp beperkingen:

ClickUp is ontworpen om u te helpen plannen en organiseren, dus u kunt content niet rechtstreeks vanuit het platform publiceren

Met zo'n flexibiliteit en uitgebreide functies kan het even duren voordat u ze allemaal in detail hebt verkend

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. ActiveCollab

via ActiveCollab ActiveCollab profileert zich als een hulpmiddel voor projectbeheer dat teams helpt bij het plannen, uitvoeren en onder controle houden.

Het is een platform met een breed scala aan functies, waaronder projectbeheer, teamsamenwerking, tijd- en middelenbeheer en klantbeheer. Voor marketingteams is het een plek waar je meerdere aspecten van je marketingprojecten tegelijk kunt organiseren. 📁

ActiveCollab beste functies:

Diepgaande planningsfuncties

Beheer onderweg met iOS- en Android-apps

Meerdere weergaveopties voor verschillende teamleden

ActiveCollab beperkingen:

Als een meer generieke projectmanagementtool kunnen sommige gebruikers het gebrek aan marketingspecifieke functies als een nadeel ervaren

Sommige gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren bij het wennen aan de software

ActiveCollab prijzen:

Plus: $11/maand voor 3 gebruikers

$11/maand voor 3 gebruikers Pro: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Pro+Get Paid: $14/maand per gebruiker

ActiveCollab beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

4.2/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

3. CoSchedule

via CoSchedule CoSchedule is een speciaal ontworpen marketingplanningstool voor creatieve, ontwerp- en marketingteams. De tool heeft een gebruiksvriendelijke kalenderweergave van waaruit u uw marketingprojecten kunt plannen, organiseren en uitvoeren.

Samen met een marketingkalender het platform biedt tools om marketingaanvragen te beheren, middelen te organiseren en effectievere headlines te maken. ✏️

CoSchedule beste functies:

In één oogopslag zien wat er gebeurt met de kalenderweergave

Meerdere soorten marketingprojecten beheren

Eenvoudige integraties met andere apps en tools, waaronder tools voor projectbeheer

CoSchedule beperkingen:

Sommige gebruikers melden dat sociale accounts niet meer gekoppeld zijn

Er zijn beperkte analyses, wat voor sommige gebruikers een probleem kan zijn

CoSchedule prijzen:

Gratis plan

Pro: $ 39 / maand per gebruiker

$ 39 / maand per gebruiker Marketing Suite: Neem contact op voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (220 + beoordelingen)

4.4/5 (220 + beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4. Marmind

via Marmind Marmind is een planningstool die teams helpt om op één plek controle te houden over verschillende onderdelen van hun projecten, zoals budgetten, planning en analyses. Het platform bevat een visuele marketingtijdlijn om projecten en initiatieven in één oogopslag te bekijken, evenals tools voor het monitoren van prestaties en marketingbudgetten.

Marmind beste eigenschappen:

Eenvoudige teamcommunicatie en -samenwerking dankzij ingebouwde notities en takenlijsten

Beheer digitale middelen rechtstreeks binnen het platform

Complexe campagnes uitstippelen in een korter tijdsbestek

Marmind beperkingen:

Hoewel er verschillende weergaven zijn, zijn sommige populaire stijlen zoals Kanban niet beschikbaar in de tool

Sommige gebruikers melden dat ze het opzetten van campagnes ingewikkeld vinden

Marmind prijzen:

Contact voor prijzen

Marmind beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (20+ beoordelingen)

5. Toggl Plan

Via Toggl

Toggl Plan blinkt uit in het stroomlijnen van de workflow en marketingplanning. De tool zorgt voor een tijdige levering door marketingteams. Of je nu aan het begin of aan het einde van een project staat, de flexibiliteit om minimale of uitgebreide details toe te voegen is een opvallende functie.

U kunt eenvoudig taken toewijzen, samenwerken en bestanden toevoegen aan de kalenderweergave. Gebruik ook checklists of voeg feedbackcommentaar toe om teamwerk en samenwerking te verbeteren. De marketing planningstool is geweldig om iedereen op één lijn te houden en de productiviteit te verhogen.

Toggl beste functies:

Marketing planning tool wordt geleverd met drag-and-drop functies om eenvoudig weergaven bij te werken

Eenvoudige uitsplitsingen van de marketingplanningsstrategie in één weergave

Eenvoudige communicatiefuncties stellen marketingteams in staat om documenten bij te voegen, opmerkingen achter te laten en checklists toe te voegen op één plek

Toggl-beperkingen:

Accounteigenaarschap kan een beetje silo aanvoelen in vergelijking met andere collaboratieve marketingplanningstools

Sommigen zeggen dat de integraties met derden beperkt zijn

Prijzen van Toggl:

Team: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Zakelijk: $13.35 per gebruiker per maand

Toggl beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (37+ beoordelingen)

4.3/5 (37+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

6. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite is gespecialiseerd in sociale media. Als dat de focus van je team is, is dit een geweldige optie. Dit platform voor sociale-mediabeheer zit vol met functies voor het eenvoudiger plannen, inplannen en analyseren van de impact van uw sociale-media-inhoud. Publiceer rechtstreeks vanuit het platform, voer advertenties uit, ga de dialoog aan met gebruikers en moedig teamleden aan om uw inhoud verder te verspreiden. 🌻

Hootsuite beste functies:

Sociale mediakalender helpt teamleden om verbonden en up-to-date te blijven

Bekijk en beheer meerdere sociale mediakanalen op één plek

Eenvoudig inhoud verplaatsen en deadlines aanpassen aan resources en capaciteit

Beperkingen van Hootsuite:

Beperktrapportage en marketinganalyse opties

Sommigen melden dat ze de gebruikerservaring minder gestroomlijnd vinden dan andere tools voor het beheren van sociale media

Hootsuite prijzen:

Gratis 30 dagen proberen

Professioneel: $99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Team: $ 249/maand voor 3 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$ 249/maand voor 3 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $739/maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$739/maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise Custom: Neem contact op voor prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.400+ beoordelingen)

7. Buffer

via Buffer Buffer is een andere softwaretool voor marketingplanning die is ontworpen voor sociale media en digitale marketingteams. Het vereenvoudigt het contentcreatieproces: voeg posts toe aan een wachtrij, werk samen met teamleden en publiceer naar je kanalen vanaf één dashboard. ⚒️

Buffer beste functies:

Eenvoudig content plannen dankzij het contentwachtrijsysteem

Robuuste rapportage die de communicatie met belanghebbenden vereenvoudigt

Ingebouwde content review systemen om teams beter te laten samenwerken

Bufferbeperkingen:

Buffer is gericht op social media-inhoud, dus je zult een andere tool willen om je te helpen bij het plannen van andere soorten campagnes zoals e-mailmarketing of zoekmachineoptimalisatieprojecten (SEO)

Sommige gebruikers wilden dat het makkelijker was om te werken met content die is gemaakt in andere tools, zoals ClickUp

Buffer prijzen:

Gratis plan

Essentials: $6/maand voor 1 gebruiker en 1 kanaal

$6/maand voor 1 gebruiker en 1 kanaal Team: $12/maand voor onbeperkte gebruikers en 1 kanaal

$12/maand voor onbeperkte gebruikers en 1 kanaal Agentschap: $120/maand voor onbeperkte gebruikers en 10 kanalen

$120/maand voor onbeperkte gebruikers en 10 kanalen Extra kanalen kunnen worden toegevoegd voor $6-12/maand

Buffer beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (900+ beoordelingen)

4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

8. Sprout Sociaal

via Sociaal sprout Het expertisegebied van Sprout Social is social mediamarketing en -beheer. De tool helpt marketingteams bij elke fase van het proces. Plan, maak en plan social media-inhoud. Bewaak betrokkenheid en berichten van gebruikers vanuit één inbox. Gebruik functies voor social listening om te begrijpen wat uw publiek echt wil. 🤩

Sprout Social beste functies:

Bouw strategische contentplannen op basis van uw eerdere gegevens

Duidelijke, beknopte rapporten die gemakkelijk kunnen worden gedeeld met teamleden en belanghebbenden

In één oogopslag zien wat elk teamlid of elke afdeling deelt op sociale media

Sprout Social beperkingen:

Er kan een leercurve zijn om de beste manieren om de software te gebruiken te begrijpen

Sommige gebruikers zouden willen dat het inwerkproces soepeler verliep

Sprout Social prijzen:

Standaard: $ 249/maand per gebruiker

$ 249/maand per gebruiker Professioneel: $ 399/maand per gebruiker

$ 399/maand per gebruiker Geavanceerd: $499/maand per gebruiker

$499/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

4.4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

9. Marketo inschakelen

via Marketo inschakelen Marketo Engage is Adobe's versie van marketingplanningssoftware. Dit platform helpt verkoop- en marketingteams om het proces te stroomlijnen en een betere gebruikerservaring creëren.

Marketo Engage helpt u om uw middelen en vaardigheden verstandiger te gebruiken. Stel best passende accountlijsten op, maak aangepaste scoringsmodellen en automatiseer interacties op basis van de persona en koopfase van een klant. 👀

Marketo Engage beste functies:

Centrale marketing hub voor zowel uw verkoop- als marketingteams

Eenvoudig schaalbaar om te voldoen aan de eisen van grootschalige teams en ondernemingen

Eenvoudig meerdere marketingcampagnes via verschillende kanalen afhandelen

Marketo Engage beperkingen:

Het platform kan in het begin overweldigend zijn voor sommige gebruikers

Sommige gebruikers melden dat het opzetten van sommige integraties een uitdaging kan zijn

Marketo Engage prijzen:

Contact voor prijzen

Marketo Engage beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (2.300+ beoordelingen)

4.1/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

10. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 is een alles-in-één bedrijfsbeheerplatform dat gemakkelijk kan worden gebruikt als marketingplanningstool. De planningssoftware biedt een reeks geïntegreerde tools, waaronder Customer Relationship Management (CRM), taak- en projectbeheer, documentbeheer en tijdbeheer.

Het projectbeheer en taakbeheersoftware is ontworpen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, teamsamenwerking te verbeteren en verkoopactiviteiten te verbeteren. De kalenderweergave is ideaal voor taakbeheer in marketingstrategieën of voor campagnebeheer.

Bitrix24 beste functies:

Bevat functies voor videovergaderen - ideaal voor marketingteams - met een capaciteit van bijna 50 deelnemers, opties voor opgenomen gesprekken en wisselen van achtergrond

Tijdbeheerfunctie met start-en-stoptracking voor exacte werktijden voor taken

Ingebouwde functies voor het scoren van leads helpen verkoopteams om algemene marketingstrategieën beter te beïnvloeden

Sjablonen voor marketingplanning,sitemapen meer

Bitrix24 beperkingen:

Marketing planningssoftware heeft een wat uitdagende interface voor sommigen

Gebrek aan trainingsmogelijkheden in vergelijking met andere planningssoftware

Prijzen Bitrix24:

Gratis: Gratis

Gratis Basis: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers

$99/maand voor 50 gebruikers Professioneel: $199/maand voor 100 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (498+ beoordelingen)

4.1/5 (498+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (749+ beoordelingen)

Plan je weg naar succes met marketingplanningsoftware

Marketing planningstools helpen teams om georganiseerd te blijven, optimaal te werken en de beschikbare middelen te maximaliseren. Ze helpen u ook om kansen, bedreigingen en potentiële wegversperringen te herkennen, zodat u ze kunt wegnemen voordat ze een echt probleem voor uw campagnes worden.

ClickUp biedt u de functies die u nodig hebt om marketingprojecten te plannen, samen te werken en uit te voeren. Maar het biedt ook een uitgebreide lijst met interessante productiviteits- en projectfuncties.

Geef uw team de best mogelijke middelen en meld u aan voor ClickUp-het is gratis . 🤩