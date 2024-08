15 Beste projectplanningssoftwaretools voor 2024

Werken op afstand is tegenwoordig de naam van het spel en dat zal niet veranderen.

We hebben allemaal geproefd hoe het is om vergaderingen bij te wonen vanuit onze pyjamabroek en we hebben nooit meer omgekeken!

Maar we zijn niet de enigen. In feite gelooft driekwart van de wereldwijde beroepsbevolking werk op afstand is het nieuwe normaal, en bedrijven hebben dit gevolgd met ruwweg WERKEN beleid.

Met deze toename van verspreide teams groeit de behoefte aan krachtige en samenwerkende teams software voor projectmanagement om leden op één lijn te brengen met de belangrijkste doelen en dagelijkse processen te stroomlijnen.

Of je nu thuis werkt, op kantoor, of een beetje van beide, project planning software is een onmisbaar hulpmiddel. Projectmanagement software is ontworpen om u te helpen bij elke stap van uw werkstroom en maakt een einde aan de tijdrovende aard van projectmanagement met functies voor het beheren van taken, teams, communicatie en productiviteit vanaf elke plek en op elk moment.

Het probleem is niet of we software voor projectmanagement nodig hebben. Maar welke kiezen we? Van de honderden tools op de markt hebben we ons huiswerk gedaan om je de beste van de beste te kunnen bieden.

Volg ons voor alles wat je moet weten over de beste software voor projectmanagement, inclusief de 15 beste tools voor jouw bedrijf, de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijsbeoordelingen, beoordelingen van klanten en nog veel meer. 🙌🏼

Wat te zoeken in een hulpmiddel voor projectplanning

De juiste tool voor projectplanning hangt volledig af van de unieke behoeften van je team. Dit omvat de grootte van je team of bedrijf, het product of de dienst die je levert, of je team in realtime samenwerkt , budget en meer.

Maar dat is nog niet alles.

Het is niet alleen belangrijk om een tool te vinden die het allemaal kan, maar ook om te investeren in software die je team echt zal gebruiken, waardoor gebruikersinterface, gebruiksgemak en gemak een belangrijke factor zijn om rekening mee te houden.

Dus, hoe beïnvloeden deze factoren echt je beslissing op lange termijn en waar moet je nog meer op letten voordat je kiest voor je volgende software voor projectmanagement? Wij laten het je zien!

Gebruiksgemak: Efficiënte software voor projectbeheer moet een intuïtieve en overzichtelijke gebruikersinterface hebben zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit. Hoe toegankelijker en eenvoudiger de tool is, hoe aantrekkelijker hij is voor elk lid van het team. Plus, minder hoofdpijn! Hoewel de juiste software geen urenlange technische training vereist, moet je toch zorgen voor voldoende klantenservice, zoals webinars helpdocumenten en YouTube kanalen voor snelle oplossingen.

Functies en functionaliteit: Denk aan het vermogen van de software om sleutel strategieën voor project abonnement te ondersteunen en hulpmiddelen zoals Gantt grafieken meerdere weergaven van projecten, automatisering van werkstromen , beheer van werklast en meer.

Samenwerking: Vooral als je team asynchroon werkt zorg ervoor dat uw projectmanagement software chatten in de app ondersteunt, integreert met communicatiemiddelen zoals Slack, en heeft de capaciteit om commentaar toe te voegen.

Plaats eenvoudig updates, deel delen van links, reageer en consolideer belangrijke gesprekken met de weergave Chat in ClickUp

Aanpassing: Projectmanagement software werkt voor u-niet andersom. Kies een tool die flexibel genoeg is om met u mee te schalen en naadloos aan te sluiten op uw huidige processen en project abonnementen . Dit helpt niet alleen het team om de tool sneller te gebruiken, maar geeft je ook een frisse kijk op je werkstromen.

Integraties: Integraties breiden de functie van projectmanagementsoftware uit en helpen uw processen sneller te stroomlijnen. De kracht van projectmanagement software samenvoegen met tools die je al gebruikt om je e-mail, planning, vergaderingen, gegevens en nog veel meer te beheren.

Prijs: Met zoveel tools tot je beschikking is er geen reden waarom je de bank zou moeten beroven voor de project planning tool van je dromen. Je hebt geen Enterprise-waardig budget nodig voor rijke functies en geen compromissen, geloof ons maar.

Klanttevredenheid: Software kopen zonder de beoordelingen van gebruikers te lezen is net zoiets als vis bestellen bij een restaurant voordat je het op Yelp hebt opgezocht - het zal je achtervolgen. Natuurlijk kan een tool op papier geweldig klinken, maar wat vinden de beste klanten ervan? Kijk op officiële beoordelingssites zoals G2 of Capterra om te zien hoe goed producten hun beloften waarmaken.

Dat klinkt misschien als veel gevraagd van één software, maar het is absoluut haalbaar! We hebben alle kandidaten op een rijtje gezet om je 10 van de allerbeste tools voor projectmanagement voor elk team te geven.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen om teams en werk op één plek samen te brengen. Van dagelijkse taken tot complexe projecten, de intuïtieve interface van ClickUp creëert een naadloze ervaring voor iedereen om verbonden te blijven. Of uw team nu asynchroon of in realtime werkt, u beschikt over de context en de tools die nodig zijn om projecten in beweging te houden.

Til uw productiviteit naar nieuwe hoogten door ClickUp te integreren met uw favoriete apps en software, zodat u altijd één enkele bron van waarheid hebt. Bovendien integreert ClickUp met meer dan 1000 andere werktools, waaronder Slack, HubSpot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams en meer!

ClickUp functies

Rollen en toestemmingen voor gebruikers die het werken met interne en externe partners vereenvoudigen

Deelbare schermopnames die direct kunnen worden omgezet in een Taak

Automatiseringen die uw werkstromen vereenvoudigenSjablonen voor project planning , niet-winst , of zelfs een boek schrijven_ .

2. Hive

via HiveHive is een software voor projectmanagement ontworpen met de focus op samenwerking in teams, wat te zien is aan de verschillende communicatiefuncties. Teams kunnen samenwerken met Hive Chat, Hive Mail, commentaar, toegang tot het project en meerdere en gedeelde inboxen.

Met Hive kun je kiezen tussen de vele manieren om je team te laten focussen op waar je aan werkt door middel van berichten, kaarten met prioriteit om ze te waarschuwen voor dringende taken en ze te taggen in de opmerkingen.

functies van Hive

Flexibele weergaven

Instant messaging functie

Sjablonen voor samenvatting

Portfolio beheer

Tijdsregistratie

Hive voors

Kanban-borden, Gantt grafieken, tabellen en kalenders voor eenvoudige abonnementen

Uitstekende communicatiefuncties

Intuïtieve en aangename gebruikersinterface

Eenvoudig te integreren met verschillende tools

Hive nadelen

Steile leercurve door de uitgebreide mogelijkheden

Beperkte functie voor mobiele versies

Beperkte weergaven

Hive prijzen

Solo : Free

: Free Teams : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Hive voor meer informatie

Hive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (370+ beoordelingen)

4.6/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

3. Monday.com

via MondayMonday.com is een van de populaire software voor projectmanagement waarmee projectmanagers eenvoudige en complexe projecten kunnen afhandelen. Het platform stelt gebruikers in staat om eenvoudig samen te werken, workflows aan te passen, de voortgang van projecten bij te houden en informatie te analyseren.

Gebouwd voor transparantie en samenwerking, Monday biedt functies waarmee je al je Taken kunt afhandelen. Teams kunnen gegevens weergeven via zeer visuele dashboards en meerdere projecten efficiënt beheren.

Monday functies

Beheer van resources

Samenwerking met derden

Dashboards voor rapportage

Talrijke aangepaste integraties

Monday pros

Mogelijkheid om aangepaste integraties toe te voegen met Open API-architectuur

U kunt zowel freelancers als agenten van derden toevoegen

Gedetailleerde rapportage mogelijk

Monday nadelen

Integratie met winkelinventaris kan verwarrend zijn* Geen knop voor downloaden of exporteren

Maandag prijzen

Free: Biedt plaats aan maximaal 2 zetels

Biedt plaats aan maximaal 2 zetels Basis: $12 per zetel/maand ($36 maandelijks gefactureerd)

$12 per zetel/maand ($36 maandelijks gefactureerd) Standaard: $14 per zetel/maand ($42 maandelijks gefactureerd)

$14 per zetel/maand ($42 maandelijks gefactureerd) Pro: $24 per zetel/maand ($72 maandelijks gefactureerd)

Monday beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

nTask

via nTask Dit is een andere toonaangevende, gratis app voor projectmanagement, gebouwd voor teams en freelancers in verschillende sectoren. nTask biedt een vereenvoudigde gebruikersinterface in een robuuste softwareoplossing met geavanceerde en krachtige functies om projecten in alle fasen te beheren.

nTask biedt talloze functies waarmee je meerdere projecten tegelijk kunt bewaken. Met het transparante en gebruiksvriendelijke samenwerkingskanaal kunt u de basis leggen voor een efficiënt projectmanagementsysteem.

nTask functies

Meerdere werkruimten

Visueel projectmanagement aanprojecten bijhouden* Mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen of opmerkingen om te zetten in taken

Gantt grafieken omproject bewaken voortgang

nTask pros

Efficiënt bijhouden

Optimaliseert taken en weergave van kanban-borden

Aangepaste statussen voor een persoonlijke werkstroom

nTask nadelen

Mist geavanceerde functies voor rapportage

Niet gebouwd voor grote teams

nTask prijzen

Gratis abonnement

Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Business : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met nTask voor meer informatie

nTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

5. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt is software voor projectplanning en projectmanagement die projectmanagers, teams en organisaties helpt bij het visualiseren van projectabonnementen in een gebruiksvriendelijke online Gantt grafiek.

Het helpt teams om mijlpalen voor projecten in te stellen, projecten te beheren, afhankelijkheid te creëren en real-time updates te ontvangen. Het biedt ook functies voor het delen van projectabonnementen met clients, leveranciers of andere belanghebbenden, zodat iedereen op de hoogte blijft en op één lijn zit wat betreft de doelen van het project.

TeamGantt functies

Makkelijk toegankelijk beschikbaarheidstabblad voormiddelenbeheer* Weergaven en rapporten van portfolio's

Geplande tijdlijn vs. werkelijke tijdlijn

TeamGantt voors

Flexibele installatie voor het bijhouden van projecten

Geen ontvanger die inlogt bij het delen van grafieken

Beschikbaar op Mac (Bekijk debeste software voor projectmanagement voor Mac)

TeamGantt nadelen

Complexe afhankelijkheid functie

Geen in-app notificaties

Weergaven lopen vaak achter bij wijzigingen

TeamGantt prijzen

Limited Free plan

Lite: $19/maand

$19/maand Pro: $49/maand

$49/maand Enterprise:Vanaf $99/maand

TeamGantt beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (800+ beoordelingen)

: 4.8/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (189+ beoordelingen)

6. MeisterTask

via MeisterTask MeisterTask is software voor projectmanagement die is ontworpen om teams van alle groottes en uit alle branches te helpen samenwerken aan hun projectmanagement, taken en deadlines. Het is een Agile planningstool dat intuïtieve taakborden biedt voor het plannen van projecten en het bijhouden van taken.

MeisterTask functies

Activiteitenstroom op elk bord voor samenwerking tussen teams

Aanpasbare dashboards voor projecten met realtime updates

Met tags voor opmerkingen blijft iedereen op de hoogte

Gebruiksvriendelijk

MeisterTask voordelen

Maakt talrijke integraties mogelijk met oplossingen zoals Slack, Microsoft Teams en GitHub

Mogelijkheid om projectboards aan te passen

Eenvoudige samenwerking tussen teams

MeisterTask nadelen

Mobiele app is niet zo krachtig als de desktop-app (vertraagde notificaties)

Geen speciale functie voor prioriteit van taken

MeisterTask prijzen

Gratis abonnement

Pro-abonnement: $14,50/maand per gebruiker

$14,50/maand per gebruiker Business-abonnement: $29/maand per gebruiker

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (850+ beoordelingen)

7. ProofHub

via Bewijsub ProofHub is software voor projectmanagement waarmee teams tijdgebonden projecten kunnen voltooien. Het is een zeer aanpasbaar platform dat projectmanagers gebruiken om rapporten, workflows, dashboards en formulieren voor aanvragen te personaliseren.

Met de visuele interface van ProofHub kun je snel prioriteiten bepalen door te bewegen tussen krachtige Kanban-borden, weergaven in tabellen en interactieve drag-and-drop Gantt-grafieken om aan de top te blijven.

ProofHub functies

Goede samenwerking in teams

Toewijzing van middelen

Kalenders voor goede planning

Interactieve Gantt grafieken

Aanpasbaar dashboard

ProofHub voordelen

Aanpasbare functies

Effectieve functies voor veiligheid, zoals aangepaste toegangsrechten

Krachtige mobiele app voor Android en iOS

ProofHub nadelen

Geen extra functies zoals budgettering

Niet gebouwd voor ingewikkeld projectmanagement

ProofHub prijzen

Essentieel: $45/maand

$45/maand Ultieme controle: $89/maand

Beoordelingen en recensies over ProofHub

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

8. Teamwerk

via TeamwerkTeamwerk is een van de beste software voor projectmanagement dankzij de kernmodules die zich richten op projectmanagement en, in het bijzonder, projectplanning. Teamwork's Gantt grafieken, mijlpalen functie, desktop timer voor tijdsregistratie en schone gebruikersinterface maken van deze software een winnende keuze.

Teamwork functies

Intuïtieve Taakbladen

E-mail integratie

Project sjablonen en thema's in kleur

Budgetbeheer met factureringsmogelijkheden

Teamwork voordelen

Veel aanpasbaarheid

Talrijke native functies, zoals een factureringstool voor gebruikers met ingebouwde urenregistratie

Functionele mobiele apps

Teamwork nadelen

Het gratis abonnement is alleen limiet voor kleine teams die aan maximaal twee of minder projecten werken

Niet bedoeld voor complex projectmanagement

Prijzen van Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99/gebruiker per maand

$5.99/gebruiker per maand Lever: $9.99/gebruiker per maand

$9.99/gebruiker per maand Groeien: $19,99/gebruiker per maand

$19,99/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Teamwork voor meer informatie

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

9. Toggl

via TogglToggl is een hulpmiddel voor projectmanagement dat projectmanagers helpt bij het bijhouden van projecttaken en het prioriteren van hun werklast. Het wordt geleverd met krachtige functies voor project-, Taak- en Tijdregistratie die projectmanagement en samenwerking eenvoudig maken.

Toggl functies

Eenvoudige drag-and-drop interface voor onbeperkte tijdlijnen voor projectplannen

Backlog om op te slaanongeplande projecttaken* Kleurgecodeerde mijlpalen

Zeer visueel

Toggl voordelen

Maakt onbeperkte tijdlijnen voor projecten mogelijk

Het beste voor tijdsregistratie

Werklasten visueel beheren

Ongeplande taken opslaan voor later

Toggl nadelen

Mist uitgebreide functies

Het gratis abonnement is limiet voor solo gebruikers

Toggl prijzen

Gratis abonnement

Team abonnement : $9/gebruiker per maand

: $9/gebruiker per maand Business: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Enterprise plan: Neem contact op met Toggl voor meer informatie

Toggl beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (1.500+ beoordelingen)

4,6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

10. Trello

via Trello Een ander eenvoudig maar fantastisch hulpmiddel voor projectmanagement op de lijst is Trello . Deze applicatie staat bekend om zijn iconische kaarten en fungeert als een soort supersterke aantekeningen. Het is een uitstekend hulpmiddel voor het beheren van projecten en verschillende Taken en functies die verband houden met het project met behulp van Trello-borden.

De Trello borden tonen alle informatie die de projectmanager nodig heeft om alle activiteiten te organiseren die de leden van het team moeten voltooien.

Trello functies

Eenvoudige drag-and-drop functie

Eenvoudige oplossing voor Taakbeheer

Power-ups toestaan voor extra functies

Herinneringen aan deadlines

E-mail notificaties

Trello voordelen

Gebruiksvriendelijke, eenvoudige interface

Eenvoudige planning en beheer van taken

Eenvoudig bestanden en bijlagen uploaden

Mogelijkheid om kaarten te archiveren

Trello nadelen

Geen weergaven behalve Kanban-weergaven

Functionaliteit voor rapportage ontbreekt

Het is afhankelijk van verschillende externe integraties

Geen geavanceerde functies zoals Gantt grafieken, Mindmaps en Documenten

Trello prijzen

Gratis abonnement

Standaard : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Premium : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Enterprise: $17,50/gebruiker per maand

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

11. Wrike

via Wrike Wrike is een krachtige tool voor projectmanagement die een allesomvattende oplossing biedt voor het plannen, bijhouden en beheren van projecten van elke grootte. Met functies zoals Gantt grafieken, afhankelijkheid van taken en real-time updates, helpt Wrike teams georganiseerd en productief te blijven.

Wrike functies

Gantt grafieken voor visuele projectplanning en tijdlijnbeheer

Aanpasbare werkstromen voor verschillende projectbehoeften

Afhankelijkheid van taken voor een efficiënte taakvolgorde

Tijdsregistratie en rapportage voor beter projectmanagement

Wrike voordelen

Robuuste functies voor projectmanagement voor het plannen en bijhouden van taken

Samenwerkingstools voor naadloze teamcommunicatie en delen van bestanden

Automatisering om terugkerende Taken te stroomlijnen

Integratie met populaire tools zoals Google Werkruimte, Microsoft Teams en meer

Wrike nadelen

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers in vergelijking met eenvoudigere tools voor projectmanagement

De prijs kan aan de hoge kant zijn voor kleinere teams of individuen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten en dashboards

Wrike prijsstelling

Gratis

Teams: $9.80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9.80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $24,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

12. Asana

Via Asana Asana is een populaire tool voor projectmanagement die bekend staat om zijn gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies voor projectmanagement, samenwerking tussen teams en bijhouden van projecten. Met opties voor zowel eenvoudige takenlijsten als complexe project workflows, is Asana geschikt voor teams van alle groottes en industrieën.

Asana functies

Taaktoewijzing en deadlines voor efficiënt taakbeheer

Tijdlijnen van projecten en weergave in kalenders voor betere planning

Aanpasbare sjablonen voor terugkerende projecten

Integratie met populaire tools zoals Slack, Dropbox en meer

Asana professionals

Intuïtieve interface voor eenvoudig inwerken en snelle toepassing

Verschillende weergaven van projecten om aan verschillende werkvoorkeuren te voldoen

Samenwerkingsfuncties zoals opmerkingen en bijlagen bij bestanden voor naadloze teamcommunicatie

Asana nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor projectweergaven en dashboards

Eenvoudige automatisering in vergelijking met andere tools voor projectmanagement

Hogere prijsniveaus voor geavanceerde functies zoals aangepaste velden en functionaliteit voor portfoliobeheer

Prijzen voor Asana

Basis : Free forever

: Free forever Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Business: $24,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Beoordelingen en recensies van Asana

G2 :4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

:4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

13. Miro

Via Miro Miro is een veelzijdige tool voor projectplanning waarmee teams visueel en in realtime kunnen samenwerken. Met een intuïtieve interface en een breed bereik aan sjablonen is Miro een tool voor projectplanning, brainstormen en agile workflows.

functies van Miro

Real-time samenwerking voor naadloze interactie tussen teams

Uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor verschillende project planningsbehoeften

Integratie met populaire tools zoals Jira, Trello, Slack en meer

Aanpasbare borden voor het organiseren van taken, ideeën en werkstromen

Miro professionals

Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige toepassing in teams

Zeer geschikt voor samenwerking op afstand en brainstormsessies

Ondersteunt agile methodologieën met functies zoals Kanban-borden en Sprint planning

Biedt uitgebreide integraties om werkstromen te stroomlijnen

Miro nadelen

Af en toe vertragingen en problemen met de prestaties bij het werken aan grote borden

De prijs kan wat hoog zijn voor kleinere teams of individuen

Leercurve voor het gebruik van geavanceerde functies zoals automatisering en integraties

Miro prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (4.800+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

14. Jira

Via Jira Als een van de populairste tools voor projectmanagement staat Jira bekend om zijn robuuste functies en flexibiliteit in het afhandelen van complexe projecten. Met zijn mogelijkheden voor agile projectmanagement, aanpasbare workflows en integratie met populaire ontwikkeltools is Jira een krachtpatser voor teams die agile methodologieën willen implementeren en de voortgang van projecten effectief willen bijhouden. Hoewel Jira een leercurve heeft voor nieuwe gebruikers, maken de uitgebreide functies voor rapportage en de actieve ondersteuning van de community het een goede keuze voor veel organisaties.

Jira functies

Agile projectmanagement voor scrum, kanban en andere methodologieën

Problemen bijhouden en functies voor bugrapportage

Aanpasbare workflows en boards voor samenwerking tussen teams

Integratie met ontwikkeltools zoals GitHub en Bitbucket

Jira professionals

Zeer aanpasbaar voor verschillende projectmanagementbehoeften

Uitgebreide functies voor rapportage en analyse voor diepgaande inzichten in projecten

Schaalbaar voor kleine teams tot grote ondernemingen

Actieve ondersteuning van de community en hulpmiddelen voor gebruikers

Jira nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met agile methodologieën

Hogere prijs in vergelijking met sommige andere tools voor het plannen van projecten

Beperkte opties voor visuele aanpassing van projectboards

Jira prijzen

Gratis

Standaard: $8,15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$8,15/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Premium: $16/maand per gebruiker voor 10 gebruikers

$16/maand per gebruiker voor 10 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.600+ beoordelingen)

4.3/5 (5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.700+ beoordelingen)

15. Paymo

Via Paymo Paymo is een veelzijdige tool voor projectmanagement met een bereik aan functies voor eenvoudig projectmanagement en samenwerking. Met zijn intuïtieve interface en robuuste mogelijkheden stelt Paymo teams in staat om taken bij te houden, tijd effectief te beheren en workflows te stroomlijnen. Van aanpasbare sjablonen voor projecten tot diepgaande rapportage en analyses, Paymo is ontworpen om teams van elke grootte te helpen georganiseerd te blijven en op schema te blijven om hun doelstellingen te halen doelen van projecten .

Paymo functies

Taakbeheer en mogelijkheden voor tijdsregistratie

Tools voor teamsamenwerking zoals delen van bestanden en messaging

Aanpasbare sjablonen voor projecten om de werkstroom te stroomlijnen

Rapportage en analyses voor het bijhouden van de voortgang van projecten

Paymo professionals

Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige navigatie

Integratie met populaire tools zoals Slack, Google Apps en QuickBooks

Betaalbare abonnementen voor teams van elke grootte

Mobiele app voor projectmanagement onderweg

Paymo nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige andere tools voor projectbeheer

Sommige gebruikers vinden de rapportage en analyse functies niet diepgaand genoeg

Geavanceerde functies vereisen mogelijk een upgrade naar een hogere prijsklasse

Paymo prijzen

Gratis

Starters: $5,9/maand

$5,9/maand Klein Kantoor: $10,9/maand

$10,9/maand Business: $16.9/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

Het ultieme hulpmiddel voor project planning? Kijk niet verder

De meest effectieve oplossing voor projectmanagement voor je team vinden klinkt eenvoudig genoeg, maar met alle beschikbare opties en de verschillende onderlinge functies is er nog veel meer om rekening mee te houden voordat je tot aanschaf overgaat.

Deze 15 opties geven je zoektocht de kickstart die nodig is om zo snel mogelijk de gewenste software te vinden. Maar als je op zoek bent naar een tool die ontworpen is om de productiviteit en samenwerking te stimuleren, ongeacht de grootte van je team, je sector of je budget, kijk dan niet verder dan ClickUp. 🙂 De software van ClickUp is beschikbaar voor alle teams

Projectupdates bewaken taken beheren en met het team werken, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte ClickUp is de enige software op deze lijst die krachtig genoeg is om uw werk in verschillende apps samen te brengen, waardoor u tijd en sleutelbronnen bespaart die u anders kwijt zou zijn aan het wisselen tussen tabbladen, het navigeren door andere tools of het wachten op updates.

Met zijn rijke reeks functies en uitgebreide Sjabloonbibliotheek clickUp helpt teams om hun abonnementsprocessen te stroomlijnen en stelt ze in staat om te werken zoals zij dat willen. Bovendien kan het dit allemaal doen tegen een fractie van de kosten.

Krijg toegang tot talloze dynamische functies voor projectplanning, onbeperkte taken, onbeperkte leden, meer dan 1.000 integraties en meer wanneer u zich aanmeldt voor een van de volgende apps ClickUp abonnement inclusief het Free Forever-abonnement!

Krijg de aangepaste software voor projectplanning waar u naar op zoek was zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp .