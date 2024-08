We hebben de beste Wrike alternatieven & concurrenten in 2024 getest

Als je op zoek bent naar een robuust en gebruiksvriendelijk alternatief voor een algemeen erkende oplossing als Wrike, kan het voelen alsof je genoegen moet nemen met minder. Of je nu op zoek bent naar een alternatief vanwege budgetbeperkingen, specifieke functie-eisen of een voorkeur voor een andere gebruikerservaring, het vinden van de juiste tool die voldoet aan al je projectmanagementbehoeften is een belangrijke beslissing die van invloed kan zijn op je hele bedrijf.

Als beherend redacteur en omdat ik heb gewerkt met een groot aantal projectmanagementconfiguraties bij mijn klanten, weet ik dat elke tool een unieke benadering heeft van traditionele functies, gestroomlijnde samenwerkingsmogelijkheden en de nadelen van inefficiënt projectmanagement. In deze blog gaan we ons verdiepen in de top 15 van beste alternatieven en concurrenten voor Wrike in 2024.

Elk van deze alternatieven biedt unieke functies en voordelen, waardoor de concurrentie voor Wrike wordt aangewakkerd. Je komt er alles over te weten, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen voor de projectbeheerbehoeften van jouw team. Laten we voor jouw team op zoek gaan naar het beste productiviteitsplatform voor jullie workflow!

15 beste Wrike alternatieven in 2024

1. ClickUp - Beste alles-in-één projectbeheersoftware

Werk samen met uw team en bereik uw doelen sneller met de alles-in-één projectmanagementsoftware van ClickUp

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen. Of u nu een nieuwkomer bent op het gebied van projectbeheer-apps of een echte power user, de aanpasbaarheid van ClickUp is geschikt voor elke teamgrootte - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

Uw projectteamleden worden niet gedwongen tot een bepaalde manier van werken. In plaats daarvan kun je op een natuurlijke manier reageren op het werk en krijg je onderweg handige functies. Projectmanagers zitten niet vast aan een vast systeem. In plaats daarvan kunt u het aanpassen aan uw team. Je kunt ClickUp zelfs zo instellen dat het Sprints afhandelt, Scrum en meer Agile projectbeheer methodologieën.

Nieuw in de uitgebreide functieset van ClickUp is ClickUp Brein is een baanbrekende AI-tool die kunstmatige intelligentie gebruikt om projectbeheertaken te verbeteren. Met ClickUp Brain kunnen teams routineprocessen automatiseren, intelligente suggesties voor taakprioritering ontvangen en gebruikmaken van de schrijfassistent aantekeningen samenvatten, brainstormen, creëren actiepunten en meer. ClickUp Brain stroomlijnt workflows, minimaliseert menselijke fouten en maakt tijd vrij voor teams om zich te concentreren op creatieve en strategische taken die menselijke vindingrijkheid vereisen.

Automatiseer workflows en schaal uw SaaS-bedrijf met ClickUp AI

Populaire weergaven voor eenvoudig of complex projectbeheer zijn onder andere:

Lijstweergave: Begrijp in één oogopslag waar al uw werk staat door taken te organiseren met flexibele opties voor sorteren, filteren en groeperen

ClickUp Bordweergave : Groepeer borden op status, geadresseerde, prioriteit en meer naar knelpunten te identificeren en uw projecten in beweging te houden * ClickUp Gantt-weergave: Een overzicht op hoog niveau van prioriteiten,afhankelijkhedenen taken om bij te blijven met projectveranderingen

Werklastweergave: Stel werklastcapaciteiten in en volg deze op voor je team om eenvoudig te zien wie onder- of overcapaciteit heeft

ClickUp voordelen

ClickUp nadelen

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies en aanpassingsopties van ClickUp overweldigend, wat leidt tot een steilere leercurve voor nieuwe teamleden.

De functionaliteit van de mobiele app mist soms de robuustheid van de desktopversie.

ClickUp Prijzen *Gratis eeuwig plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke workloads en processen te beheren, helpen we u graag op weg naar succes!

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen)

2. Asana - het beste voor werkbeheer

via Asana Het is de ultieme krachtmeting: Wrike vs Asana!

Als je op zoek bent naar de beste Wrike-alternatieven en je wilt weg van de complicaties, dan is Asana een redelijke projectmanagementtool. Het is gemakkelijk te navigeren en heeft een geweldig ontwerp met eenvoudige en gemakkelijke projectmanagementfuncties.

Het is echter een downgrade ten opzichte van Wrike, en Asana heeft niet zoveel handige functies of geavanceerde projectmanagementfuncties. Beide hebben aangepaste workflow- en taakopties, wat leuk is als een project een beetje aangepast moet worden voor het geval het buiten de norm valt.

Een van de belangrijkste pluspunten van Wrike ten opzichte van Asana is de activity stream. Met deze functie kunt u updates en meldingen van verschillende projecten bekijken, zodat u indien nodig onmiddellijk actie kunt ondernemen.

Zowel Asana als Wrike bieden interessante dashboardrapporten waarmee je snel de projectstatus, updates en werklastbeheer kunt bekijken.

Maar met Asana loop je tegen dezelfde problemen aan als met Wrike. Het is namelijk moeilijk om je hele organisatie aan boord te krijgen. Asana is een van de betere alternatieven voor Wrike, maar het biedt nog steeds niet veel verschillende weergaven of de aanpassingen die je nodig hebt, en het is vaak down.

bonus: Asana vs Maandag !**_

Asana voors

Taakbeheer

Terugkerende taken

Aangepaste velden

Begindata

Mobiele app

Sjablonen

Asana nadelen

Niet ideaal voor complexe projecten met meerdere workflows

Geen functie voor meerdere geadresseerden

Asana prijzen

Persoonlijk (gratis): onbeperkt aantal berichten, projecten en taken

Starter ($13,49/gebruiker per maand): formulieren, mijlpalen en tijdlijn

Geavanceerd ($30,49/gebruiker per maand): werklast, goedkeuring en portfolio's

Asana klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.000+ beoordelingen)

3. Maandag - Het beste voor het visualiseren van projecttijdlijnen

via MaandagMaandag heeft geweldige overzichten op hoog niveau, iets waar Wrike niet zo goed in is. Hun rasterstijl maakt het een aantrekkelijk projectbeheersysteem. Het is ook niet moeilijk te gebruiken. De gebruiksvriendelijke interface laat je dingen herschikken op de manier die iedereen verkiest.

Hun visuele tijdlijn biedt ook een snelle momentopname van waar je teamleden aan werken. Projectmanagers kunnen dat gebruiken om werkdruk, middelen en tijd in te schatten.

Het probleem is het volgende: Monday.com biedt alleen overzichten op hoog niveau. Als een van de populaire Wrike alternatieven, heeft Monday geen taken of zelfs maar projecten. Het wordt weer een projectmanagementtool die je bovenop je echte takenlijst en bestaande workflow moet gooien.

En serieus, waarom zou je jezelf Monday noemen? Niemand houdt van maandagen .

heb je twijfels? Bekijk onze uitgebreide**_ Maandag beoordeling

Maandag voors

Aangepaste velden en statussen

Kleurcodering

Bordweergave

Gantt-diagrammen

Mobiele app

maandag nadelen

Functies zijn niet diepgaand vergeleken met andere Asana alternatieven op deze lijst

Dashboards zijn een betaalde premium functie

Prijzen voor maandag

Individueel (gratis): onbeperkt aantal borden, 200+ sjablonen en 500 MB opslagruimte

Basis ($9/gebruiker per maand): deelbare formulieren, sectie updates en 5GB opslagruimte

Standaard ($12/gebruiker per maand): Zoom-integratie, Kanban-weergave en 20 GB opslagruimte

Pro ($19/gebruiker per maand): privé-borden, grafiekweergave en 100 GB opslagruimte

Enterprise: Contact verkoop

maandag klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (3.290+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.540+ beoordelingen)

4. Toggl - Het beste voor tijdregistratie

via Toggl Toggl is een projectmanagementsoftware en soms een van de onbekende Wrike-alternatieven. Het bestaat uit drie verschillende oplossingen: Toggl Track, Toggl Plan en Toggl Hire. De visuele stappenplannen van Toggl Plan vormen een aanvulling op het wijzigingsbeheer wanneer het beheren van meerdere projecten in spreadsheets meer werk dan ondersteuning oplevert.

Vergeleken met Wrike biedt Toggl beperkte flexibiliteit met rapportage, ondersteunt het geen websiteblokkering en vereist het de aanschaf van aparte plannen voor tijdregistratie, projectbeheer en werving.

Toggl voordelen

Stroomlijn communicatie met opmerkingen en gedeelde projecttijdlijnen

Automatiseer terugkerende taken met terugkerende taken

Toggl nadelen

Projectgegevens exporteren voor gebruik met andere tools is een betaalde premiumfunctie (vind exporteeroplossingen metToggl alternatieven)

Workspace gastgebruikers (externe belanghebbenden of teamgenoten) zijn betaalde premium functies

Toggl prijzen

Team ($8/maand per gebruiker): onbeperkte teamtijdlijnen, visueel werklastbeheer en onbeperkt planborden

Business ($13,35/maand per gebruiker): gastgebruikers voor de werkruimte uitnodigen, exporteren van projectgegevens en ondersteuning met prioriteit

Toggl klantwaarderingen

G2: 4,3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

5. Flow - Beste voor taakbeheer

via Stroom Flow adverteert zichzelf als een eenvoudige hulpmiddel voor taakbeheer en dat is precies wat het is. Taken zijn overzichtelijk gerangschikt, zodat gebruikers snel kunnen bijhouden waar ze zijn.

De rapportage over de voortgang van taken en projecten is ook een pluspunt. Het laat je weten hoe ver een taak is tot hij is voltooid en hoe elk teamlid eraan bijdraagt.

Het probleem is dat de projecten niet gekoppeld zijn aan grotere werkruimten, wat voor verwarring kan zorgen. Daarom is het niet logisch dat je hele organisatie slechts een bepaalde subset gebruikt.

Bovendien krijg je voor dat prijspunt niet al te veel functies voor projectbeheer.

Ja, het is goedkoper en meer betaalbaar in onze lijst van Wrike alternatieven, maar wat krijg je echt?

Een eenvoudige taakbeheersoftware kan niet veel problemen oplossen die projectbeheeroplossingen zoals ClickUp je gratis kunnen geven!

Voordeel van flow

Beheer van bronnen

Tijd bijhouden

Mobiele apps

Bordweergave

Lijstweergave

Flow nadelen

Ontbreekt een gecentraliseerde orchestrator voor gecentraliseerde implementatie en monitoring

Flow prijzen

Basis ($6/gebruiker per maand): 25 gebruikers, onbeperkt aantal taken en projecten

Plus ($8/gebruiker per maand): terugkerende taken, zoekopdrachten en 250 GB opslagruimte

Pro ($10/gebruiker per maand): besloten teams, uitgebreid commentaar en onbeperkte opslagruimte

Flow klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

6. Jira - Het beste voor softwareteams

via Jira Begrijp me niet verkeerd, Jira is een zeer krachtig hulpmiddel voor projectbeheer. Het heeft veel functionaliteit, waaronder issue-tracking, bug-tracking en meer dat kan werken voor Agile projectmanagementteams.

De zoekfunctie is geweldig, als je weet hoe je die moet gebruiken. En dat is het belangrijkste met Jira als een van de top Wrike alternatieven - je moet de helpdocumenten vaak raadplegen. Jira is gemaakt voor softwareontwikkelingsteams maar omarmt een ouderwets ontwerp en methodologie. Daarom werkt het niet goed met cross-functionele teams om complexe projecten te beheren.

Het is geweldig voor ontwikkel- en IT-teams die veel dingen moeten oplossen, maar het werkt zeker niet voor iedereen over de hele linie. Als je probeert om het voor iedereen te laten werken, zal niemand het willen gebruiken. Het zal zeker moeilijk zijn om over te stappen van Wrike naar Jira, nog zo'n frustrerende ervaring.

zoek je alternatieven? Bekijk de beste Jira alternatieven .**_

Jira voors

Aangepaste statussen

Opmerkingen bewerken

Bug volgen

Sjablonen

Jira nadelen

Ingewikkelde gebruikersinterface en migratie maken het beheren van taken lastig

Niet intuïtief voor nieuwe gebruikers om producten in te stellen

Jira prijzen

Gratis: 10 gebruikers, Agile-rapportage en automatisering

Standaard ($8,15/gebruiker per maand): geavanceerde rechten, integraties en 250 GB opslagruimte

Premium ($16/gebruiker per maand): projectrollen, beheerdersinzicht en onbeperkte opslagruimte

Onderneming: Neem contact op met verkoop

Jira klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (4.440+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ beoordelingen)

Zie hoe ClickUp vergelijkt met Jira als alternatief voor Wrike.

7. Smartsheet - Het beste voor spreadsheetprojectbeheer

via Smartsheet Smartsheet is een projectbeheertool waarmee u meerdere projecten kunt beheren, bijhouden en plannen. Kaartweergave is een van de vier weergaven die het organiseren van taken gemakkelijk maakt met drag-and-drop kaarten. Wanneer ingeschakeld, verandert het blad in een Kanban-bord structuur gebaseerd op de waarden in je vervolgkeuzelijst, contactlijst of symbolenkolommen. Bekijk voor meer informatie onze Smartsheet Gids voor projectbeheer !

Smartsheet voordelen

Kaarten kunnen worden gereorganiseerd voor betere prioritering binnen dezelfde Kanban-bordkolom

Aangepaste branding kan worden toegepast op het hele account

Smartsheet nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar (kijk opSmartsheet alternatieven met gratis plannen)

Niet geschikt voor kleine bureaus

Smartsheet prijzen

Pro ($7/maand per gebruiker): agendaweergave, afhankelijkheden en formulieren

Business ($25/maand per gebruiker): onbeperkte automatisering, document builder en proofing

Enterprise (neem contact op met Smartsheet voor prijzen): eenmalige aanmelding/SAML, onbeperkte opslag van bijlagen en werkinzicht

Smartsheet klantwaarderingen

G2: 4,4/5 (7.220+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (2.250+ beoordelingen)

8. Trello - Het beste voor Kanban-borden

via TrelloTrello blinkt uit in het starten van persoonlijke projecten en het maken van een snelle to-do lijst. Maar er is een nadeel aan de kale aard van Trello: het kan eigenlijk niet veel zelf. Door de integratie moet je de ene tool na de andere gebruiken om complexe projecten gedaan te krijgen.

En tenzij het een taart is, zijn veel lagen niet leuk. 🎂

Begrijp ons niet verkeerd. We zijn helemaal voor maatwerk en integraties. Maar Trello maakt het bijna onmogelijk om iets gedaan te krijgen zonder nog een integratie toe te voegen.

En als je een grote en/of groeiend team heb je de functies van Trello in een oogwenk onder de knie.

Trello presteert niet goed bij een grote werklast, het springen van project naar project of een portfolio waarbij meerdere projecten nodig zijn. Het is moeilijk om te weten wat voor jou is en wat is toegewezen aan het team en communiceer met projectbetrokkenen .

Trello voors

Natuurlijke taalverwerking

Slepen en neerzetten

Taakbeheer

Samenwerking

Herinneringen

Trello nadelen

Het is bijna onmogelijk om vervaldatums en deadlines te plannen

Tijdlijnen van projecten zijn moeilijk te maken

Trello prijzen

Gratis: onbeperkt aantal kaarten, activiteitenlogboek en leden

Standaard ($5/gebruiker per maand): onbeperkt borden, klantvelden, opgeslagen zoekopdrachten

Premium ($10/gebruiker per maand): tijdlijn, kalender en dashboardweergave

Enterprise ($17,50/gebruiker per maand): onbeperkte werkruimten, organisatiebrede machtigingen, gratis SSO

Trello klantwaarderingen

G2: 4,5/5 (20.410+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (12.390+ beoordelingen)

9. GanttPro - Beste voor Gantt-diagrammen

via GanttPro Als je verliefd bent op Gantt-diagrammen voor projectbeheer, zul je GanttPro geweldig vinden. Je hebt maar een paar minuten nodig om een ervaren gebruiker te worden, omdat het zo eenvoudig te begrijpen is.

Je plant de projecten en GanttPro zet ze automatisch op je tijdlijn. De drag-and-drop tijdlijn is ook een geweldige functie om snel je workflow te herschikken als te veel dingen elkaar overlappen.

Je kunt ook taken prioriteren, inspringen en uitsplitsen, afhankelijkheden en looptijden instellen en het project bewaken voortgang op de Gantt-grafiek .

GanttPro is een van de beste Wrike-alternatieven, vooral voor degenen die de voorkeur geven aan het gebruik van Software voor Ganttgrafieken .

GanttPro voors

Planning

Gantt-diagrammen

Kalenderweergave

Gantt voor- en nadelen

Niet geschikt voor teams die niet uitsluitend met Gantt-diagrammen willen werken voor de meeste projecten

Dure betaalde plannen

GanttPro prijzen

Basic ($9,99/gebruiker per maand): kosten bijhouden, werklastbeheer en teamsamenwerking

Pro ($15,99/gebruiker per maand): taak- en middelenbeheer en samenwerking tussen teamstijdmanagement* Business ($24,99/gebruiker per maand): tijdregistratie, werklastbeheer, budgetplanning

Onderneming: Contact verkoop

GanttPro klantwaarderingen

10. Basecamp - Het beste voor kleine teams

via Scoro Scoro is software voor werkbeheer voor kleine tot middelgrote bedrijven die activiteiten willen beheren die inkomsten genereren voor een gestroomlijnde facturering aan klanten. Dit Wrike-alternatief stelt teams in staat om hun manier van werken te veranderen van reactief naar proactief.

Lees waarom ClickUp is de betere oplossing dan Scoro !

Scoro voors

Slepen en neerzettenDigitale planner en Kanban-taakbord

Offertes en pijplijn volgen

Scoro nadelen

Aangepaste functies missen geavanceerde mogelijkheden

Niet geschikt voor agile teams

Scoro prijzen

Essentieel ($26/maand per gebruiker): projecten, kalenders en dashboards

Standaard ($37/maand per gebruiker): tijdregistratie, projectsjablonen en terugkerende taken

Pro ($63/maand per gebruiker): factureerbare tijd bijhouden, takenmatrix en timesheetvergrendeling

Ultimate (informeer bij Scoro voor prijzen): eenmalige aanmelding, onbeperkt aantal aangepaste velden en klantenportaal

Scoro klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (260+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

12. LiquidPlanner - Het beste voor portefeuillebeheer

via LiquidPlannerLiquidPlanner is een projectmanagement-app die functies biedt zoals automatische taakplanning, taakprioritering, tijdschattingen en meer. Een belangrijke functie van LiquidPlanner die projectmanagers nuttig zullen vinden, is hun voorspellende planning. Er worden meerdere simulaties uitgevoerd voor alle projecten om realistische en nauwkeurige voorspellingen te maken.

Vergeleken met Wrike mist LiquidPlanner het volgende visuele samenwerkingstools zoals mindmappen voor teams die creatieve brainstormsessies houden.

De voordelen van LiquidPlanner

Biedt automatischresource-leveling om overbelasting te voorkomen en het gebruik van resources te verbeteren

Intelligente inzichten ter ondersteuning van belangrijke beslissingen tijdens de gehele programmalevenscyclus

Slim schatten voor volledige risicobeperking

LiquidPlanner nadelen

Niet geschikt voor kleine bureaus met meerdere projecten tegelijk

Beperkt gratis plan

LiquidPlanner prijzen

Essentials ($15/maand per gebruiker): voorspellende planning, gerangschikte schatting en geïntegreerde tijdregistratie

Professional ($28/maand per gebruiker): taken importeren, timesheets bekijken en exporteren en aangepaste werkruimtedashboards

Ultimate ($42/maand per gebruiker): ledengroepen, onbeperkte werkruimten en onbeperkte projecten

LiquidPlanner klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

13. Podio - het beste voor aangepaste workflows

via Podio Podio is een van de vele gratis Wrike-alternatieven die u meer aanpasbaarheid bieden dan Wrike kan bieden in hetzelfde gestructureerde formaat.

Dit projectmanagementsysteem is niet baanbrekend of te innovatief, maar is een betrouwbare tool die je helpt om je werk gedaan te krijgen en de samenwerking binnen je team te verbeteren.

Je kunt de statussen, beheerderstoegang en de structuur van je projecten flexibeler aanpassen dan met veel andere projectmanagementsoftware.

Citrix Systems is eigenaar van Podio, dat goed bij je past als je al veel Citrix-programma's gebruikt voor de cloud, VPN of desktopvirtualisatie.

Vanwege die achtergrond is Podio echter niet zo intuïtief in het gebruik, ondanks de vergelijking met de interface van Facebook. Projectmanagers hebben soms wat hulp nodig om ermee aan de slag te gaan en het te begrijpen, behalve dat ze zich afvragen hoe ze sommige functies moeten gebruiken.

De voordelen van Podio

Taakbeheer

Tijd bijhouden

Gratis versie

Bordweergave

Lijstweergave

Podio nadelen

Beperkt gratis plan

Verkoopdashboards zijn een betaalde premiumfunctie

Podio prijzen

Gratis: taakbeheer en werkruimten

Basis ($7,20/gebruiker per maand): onbeperkt externe gebruikers en items

Plus ($11,20/gebruiker per maand): geautomatiseerde workflows en gebruikersbeheer

Premium ($19,20/gebruiker per maand): synchroniseren van contacten en visuele rapporten

Podio klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (370+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

14. Paymo - Het beste voor individuele gebruikers

via Paymo Paymo is een gratis intuïtief projectbeheerplatform voor afzonderlijke gebruikers en teammanagers resourcebeheer. Het biedt ook Kanban-borden en tijdregistratie waarmee freelancers eenvoudig de bijgehouden tijd voor elke klant kunnen bijhouden.

Vergeleken met Wrike en andere concurrenten op deze lijst, is Paymo niet geschikt voor cross-functionele agile teams die regelmatig complexe projecten behandelen.

Paymo professionals

Aangepaste workflows met Kanban-borden

Meerdere geadresseerden voor dezelfde taak

Taaksjablonen

Paymo nadelen

Gantt-diagrammen zijn een betaalde premiumfunctie

Beperkt gratis plan

Paymo prijzen

Gratis: taakweergaven, native tijdregistratie, projecten

Starter ($9,90/gebruiker per maand): onbeperkt aantal klanten, onbeperkt aantal facturen en integraties

Small Office ($15,90/gebruiker per maand): onbeperkt aantal taken, onbeperkt aantal urenregistraties en terugkerende taken

Zakelijk ($23,90/gebruiker per maand): Gantt-diagrammen, ondersteuning met prioriteit en online hulp op afstand

Paymo klantwaarderingen

G2: 4,6/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (400+ beoordelingen)

15. Planview Clarizen - Beste voor projectbeheer op bedrijfsniveau

via Planview Klarizen De laatste op deze lijst is Planview Clarizen. Dit is nog een geweldige projectmanagementapplicatie die projectportfolio's, taakbeheer en samenwerking biedt.

Het heeft ook de mogelijkheid om workflows te automatiseren bedrijfsprocessen en waarschuwingen is een grote tijdsbesparing.

Het enige probleem is dat het een tool op bedrijfsniveau is.

Dit is geweldig nieuws voor grote teams die er het budget voor hebben.

Maar voor kleine teams moet je ergens anders zoeken voor projectmanagement. het Planview Clarizen tariefplan (dat ze niet delen op hun website) kan te duur voor je zijn.

De voordelen van Planview Clarizen

SAP-integratie voor facturatie

Beheer van resources

Budgettering projectkosten

Sociale samenwerking

Kanban-bord

Bot voor Slack

Timesheets

Planview Clarizen nadelen

Beperkte mobiele functionaliteit

Moeilijk te gebruiken op meerdere apparaten

Planview Clarizen prijzen

Enterprise-plan (prijs op aanvraag): sociale samenwerking, aanpassingen en analyses

Onbeperkt plan (prijs op aanvraag): onbeperkt aantal projecten, programma's en opslag

Planview Clarizen klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (160+ beoordelingen)

Weet u nog steeds niet welk Wrike-alternatief u moet kiezen?

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken waarop u moet letten bij het kiezen van het juiste Wrike-alternatief:

Gebruiksvriendelijkheid: Een goed Wrike alternatief moet ontworpen zijn met gebruikers in gedachten en moet vanaf het begin gemakkelijk te gebruiken zijn. Zoek naar platforms die stapsgewijze instructies bieden over hoe je snel en gemakkelijk aan de slag kunt en gebruikersprofielen kunt aanpassen. Daarnaast zorgen functies zoals drag-and-drop menu's, taaksjablonen en intuïtieve projectbeheertools voor een soepele overgang van Wrike. Samenwerkingstools: Sterke samenwerkingstools zijn essentieel voor elk Wrike-alternatief dat u kiest. Kijk uit naar platforms die realtime messaging tussen teamleden, projectcommentaar, het delen van bestanden en andere samenwerkingsfuncties bieden, zodat teams kunnen samenwerken ongeacht waar ze zich bevinden of tot welke apparaten ze toegang hebben. Integraties: De meeste gestroomlijnde workflows vereisen een verscheidenheid aan applicaties en diensten om alles op tijd af te krijgen, dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat potentiële Wrike-alternatieven een reeks integraties bieden met populaire applicaties van derden, zoals Slack, Gmail en Dropbox. Dit zal teams helpen om de projectbeheerprocessen nog verder te stroomlijnen door het elimineren van handmatigegegevensinvoer en ervoor te zorgen dat alle relevante gegevens uit externe bronnen in één oogopslag op één plek beschikbaar zijn. Rapportage- en analyticsfuncties: Analytics- en rapportagefuncties zijn essentieel voor het nemen van geïnformeerde beslissingen over taken en projecten binnen de workflow van uw organisatie. Kijk uit naar platforms die inzicht geven in de productiviteitsniveaus van teams en in de prestaties van specifieke taken of projecten, zodat u gebieden kunt identificeren die verbetering behoeven om de algehele efficiëntie te verhogen bij het gebruik van Wrike-alternatieven.

Vind de beste Wrike concurrent voor jouw team

Als je op zoek bent gegaan naar een Wrike-alternatief, kom je al snel achter één ding:

Er. Zijn. Zo. Veel. Opties.

Maar terwijl je zoekt, mag je het doel niet uit het oog verliezen om meer gedaan te krijgen op een productieve manier die je hele team graag gebruikt.

Hoe eenvoudiger de projectmanagementsoftware, hoe meer tijd er is om dingen gedaan te krijgen. Denk na over hoe je je workflow en het delen van bestanden kunt stroomlijnen, je samenwerking kunt verbeteren en je kunt storten op creatieve projecten, allemaal zonder een steile leercurve.

Denk in wezen na over hoe een projectmanagement- en productiviteitsplatform zoals ClickUp kan de manier waarop u werkt en samenwerkt echt veranderen.

Dus ontvang ClickUp vandaag nog gratis om hallo te zeggen tegen de ultieme projectbeheeroplossing en Wrike vaarwel te zeggen. 👋