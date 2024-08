10 beste tools en software voor communicatie op de werkplek in 2024

Interne communicatie is een integraal onderdeel van de activiteiten op de werkplek. Van het topmanagement tot de gewone werknemers, de verspreiding van relevante informatie helpt bij het opbouwen van een gezonde werkomgeving en het behouden van de betrokkenheid van werknemers.

Hoewel er onvermijdelijke barrières blijven bestaan, zoals omgevingsbarrières en persoonlijke barrières die leiden tot slechte communicatie, is het overwinnen van deze barrières de sleutel tot het verbeteren van interne communicatie en teamsamenwerking .

En in het licht van de pandemie zijn er meer communicatiemiddelen dan ooit beschikbaar om de uitdagingen van externe en hybride werkomgevingen en de communicatie op de werkplek te stroomlijnen, en wij zijn er om u te helpen meer te weten te komen over de beste tools voor communicatie op de werkplek, zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw team.

We hebben verschillende communicatietools en software geanalyseerd die de productiviteit kunnen verhogen, de samenwerking kunnen stroomlijnen en je verspreide teams met elkaar kunnen verbinden. Lees verder voor onze top 10 aanbevelingen voor de beste tools voor communicatie op de werkplek van dit moment!

"De meeste grote bedrijfskosten gaan naar vastgoedkosten zoals huur en belastingen. Nu de pandemie thuiswerken mogelijk maakt, zijn de budgetten verlaagd en toegewezen aan meer waardetoevoegende investeringen, zoals interne communicatiemiddelen."-Carter Seuthe, Credit Top Dus als u ook overweegt om te investeren in communicatie en tools voor werknemersbetrokkenheid dan ben je op de goede weg! Behalve dat ze hybride teams en teams op afstand een manier bieden om verbonden te blijven, hebben zakelijke communicatietools ook voordelen voor de hele organisatie. Hier zijn een paar belangrijke voordelen van het implementeren van deze moderne tools:

Stroomlijn communicatie onder één dak

Managers en teamleiders kunnen de voortgang van het werk, de communicatiedoelen en projectopdrachten eenvoudiger door één kenniscentrumtool of -platform te implementeren.

Het is gemakkelijk om informatie te verliezen in een spervuur van gegevens, informatie en opdrachten hulpmiddelen voor teamcommunicatie bieden een one-stop-shop voor het bijhouden van alles wat je moet weten over een opdracht.

Beveiligde zakelijke communicatie

"Steeds meer bedrijven vertrouwen op technologie en daar is een goede reden voor. Deze bedrijven moeten deze toepassingen echter ook nauwkeurig onderzoeken om gegevensverlies of inbreuken te voorkomen. Gegevensbeveiliging zou een van de belangrijkste investeringen van een organisatie moeten zijn om juridische gevolgen en/of vertakkingen te voorkomen." -Mark Pierce, CEO van_ Colorado LLC advocaat Dit gezegd hebbende, is het cruciaal voor bedrijven om te kiezen voor teamcommunicatietools. Organisaties kunnen bedrijfscommunicatie en gevoelige gegevens beter beschermen met de juiste interne communicatietools met end-to-end beveiliging .

Verbeterde samenwerking, productiviteit en betrokkenheid van werknemers

"Leiders zien de betrokkenheid van werknemers vaak als een van de moeilijkste taken bij het onderhouden van een organisatie. De productiviteit van werknemers wordt sterk beïnvloed door hoe ze zich gewaardeerd en betrokken voelen, dus ervoor zorgen dat ze betrokken zijn en op de hoogte blijven is waar zeer effectieve managers zich op moeten richten."-Tom Golubovich, Hoofd Marketing & Mediarelaties,_ Ninja Overdrachten Communicatie met werknemers centraal stellen in elke organisatie is essentieel om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers zo hoog mogelijk te houden. Als je interne communicatietools gebruikt, zorg je voor een manier waarop werknemers consequent op één lijn kunnen blijven en productief, effectief en efficiënt kunnen zijn, zelfs als ze thuis werken.

10 beste communicatiemiddelen voor teams op de werkplek in 2024

Als het gaat om communicatietools, zijn deze platforms nu aangedreven door taakbeheer, instant messaging, samenwerking bij documenten tools, functies voor virtuele vergaderingen, groepschats en videogesprekken.

Dus, hoe weet je welke geschikt is voor jou? Hier is een overzicht van de top 10 tools voor interne communicatie, samen met hun beste functies, beperkingen, prijzen en recensies, om je het inzicht te geven dat je nodig hebt om de juiste te kiezen voor jouw team en organisatie!

1. ClickUp

Controleer projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp werkruimte ClickUp is een alles-in-één projectmanagement en productiviteitstool die gericht is op het stroomlijnen van de workflow en teamcommunicatie te stroomlijnen door al je werk op één centrale plaats te verzamelen.

Met honderden functies en een volledig aanpasbaar platform kunnen teams van alle groottes uit verschillende industrieën hun projecten en communicatie allemaal plannen, beheren en bijhouden binnen hetzelfde platform.

En omdat ClickUp is gebouwd met functies voor teamcommunicatie met samenwerkingsdetectie, kunnen teams naadloos samenwerken in realtime of asynchroon, waardoor het mogelijk wordt om teams op afstand op één lijn te houden en altijd verbonden. Gebruik ClickUp's digitale whiteboards voor brainstorm- en strategieplanningssessies en ClickUp Documenten om ideeën, SOP's en nog veel meer op te slaan.

Het heeft zelfs een ingebouwde berichtenfunctie chatweergave, voor instant messaging om uw gesprekken naast uw werk te houden. En als u een andere manier nodig hebt om met uw team te communiceren, kunt u de in-app schermrecorder, Clip by ClickUp, gebruiken om videoberichten binnen ClickUp te maken en te verzenden.

Deel schermopnames om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt Probeer Clip van ClickUp En als je op zoek bent naar een efficiëntere manier om uw e-mails te beheren clickUp biedt een functie E-mail in ClickUp waarmee u e-mails kunt verzenden en ontvangen zonder het platform te verlaten. Integreer gewoon uw meest gebruikte e-mailapps in ClickUp, zoals Gmail, Outlook of Front, en begin met het beantwoorden van uw e-mails binnen uw ClickUp-taken. 📧

E-mails verzenden en ontvangen binnen ClickUp om e-mailbeheer te stroomlijnenProbeer e-mail in ClickUp De functies en mogelijkheden van ClickUp maken het u gemakkelijk om met uw teams te werken en te communiceren zonder van het ene platform naar het andere te moeten springen, waardoor het een van de beste communicatie- en tools voor projectbeheer vandaag.

Beste eigenschappen

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk onderdeel van ClickUp aan aan de behoeften van uw team en bedrijf

: Pas elk onderdeel van ClickUp aan aan de behoeften van uw team en bedrijf 15+ aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder Chatweergave

: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder Chatweergave Chatweergave : Verstuur chatberichten naar uw team en houd gesprekken naast uw werk

: Verstuur chatberichten naar uw team en houd gesprekken naast uw werk Email in ClickUp: Beheer al uw e-mailcommunicatie op één plek zonder extra programma's en software. Stuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen

Beheer al uw e-mailcommunicatie op één plek zonder extra programma's en software. Stuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen Whiteboards : Maak visuele hulpmiddelen voor virtuele vergaderingen en breng projecten en ideeën in kaart om plannen met uw teams te communiceren

: Maak visuele hulpmiddelen voor virtuele vergaderingen en breng projecten en ideeën in kaart om plannen met uw teams te communiceren Watchers : Wanneer iemand is toegewezen als een watcher, krijgt deze automatisch meldingen wanneer er updates worden gemaakt voor een taak - waardoor het niet meer nodig is om deze handmatig op te volgen

: Wanneer iemand is toegewezen als een watcher, krijgt deze automatisch meldingen wanneer er updates worden gemaakt voor een taak - waardoor het niet meer nodig is om deze handmatig op te volgen Toegewezen opmerkingen en vermeldingen: Creëer actie-items binnen een taak en wijs ze toe aan anderen of zelfs uzelf, en gebruik de functie Mentions om hun aandacht te vestigen op items binnen taken of Chatweergave

Beperkingen

De software heeft geen ingebouwde functie voor videogesprekken voor virtuele vergaderingen. Het heeft echter wel verschillende app-integraties met videobelsoftware zoalsZoom integratie waarmee u een vergadering kunt starten binnen een ClickUp taak met behulp van de Zoom vergaderknop of het /zoom slash commando

Prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per lid per maand

: $7 per lid per maand Zakelijk : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantenbeoordelingen

G2 : 4.7 van 5 (5.732 beoordelingen) Top 50 Producten voor productbeheer

: 4.7 van 5 (5.732 beoordelingen) Capterra : 4.7 van de 5 (3.553 beoordelingen) Top performer in Project- en taakbeheersoftware Probeer ClickUp gratis uit ### 2. Slack

: 4.7 van de 5 (3.553 beoordelingen)

via Slack Slack is een platform voor communicatie en instant messaging waar teams kunnen samenkomen om flexibel en naadloos te communiceren en samen te werken.

De opzet van Slack is zo ontworpen dat teams binnen teams gemakkelijk toegankelijk en identificeerbaar zijn, met de 'channels' in het hart van de UI. Net als Discord gebruikt Slack kanalen zodat teams effectief gesprekken en discussies per project of onderwerp kunnen scheiden voor een meer georganiseerde manier om gesprekken op te slaan en bij te houden.

Beste functies

Kanalen: Organiseert gesprekken in speciale ruimtes

Organiseert gesprekken in speciale ruimtes Huddle: Binnen kanalen kun je met Slack praten in Slack Huddle, waarmee je kunt communiceren via audio- of videogesprekken

Binnen kanalen kun je met Slack praten in Slack Huddle, waarmee je kunt communiceren via audio- of videogesprekken App-integraties: Integreer Slack met verschillende tools en software zoals ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Agenda, Microsoft Teams en nog veel meer

➡️ probeer de ClickUp Slack integratie_

Beperkingen

Berichten, bestanden en conversaties ouder dan 90 dagen worden verborgen onder het gratis plan

Prijzen

Gratis

Pro : $7,25 per maand

: $7,25 per maand Zakelijk : $12,50 per maand

: $12,50 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (30.942 beoordelingen) Top 50 producten voor werken op afstand

: 4.5 van 5 (30.942 beoordelingen) Capterra 4,7 van 5 (22.843 beoordelingen)



3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Als het gaat om hybride werken voor moderne werknemers, Microsoft Teams is een belangrijk communicatiemiddel geworden voor videogesprekken, groepschats en interne communicatietools.

Met Microsoft Teams kun je altijd en overal vergaderingen houden. De vergaderfuncties, waaronder Together Mode en Dynamic View, maken vergaderingen op afstand en webinars zo dichtbij en interactief mogelijk.

Als communicatietool helpt Microsoft Teams werknemers op afstand met elkaar te verbinden via eenvoudig te navigeren chat- en samenwerkingsfuncties, waaronder kanalen en gedeelde kanalen, maar ook om aparte teamruimten te maken en telefoongesprekken via het programma te beantwoorden en te ontvangen.

Beste functies

*Microsoft-kantoor*)

Prijzen

Gratis

Nitro : $9,85 per maand

: $9,85 per maand Nitro Classic : $4,92 per maand

: $4,92 per maand Server Boost : $4,99 per maand

: $4,99 per maand Nitro Basic: $2,95 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

Capterra: 4.7 van 5 (240 beoordelingen)

9. ProofHub

via Proofhub ProofHub is een alles-in-één project planningssoftware waarmee teamleden projecten kunnen plannen, samenwerken, organiseren en opleveren.

De markt wordt overspoeld door tools voor teamcommunicatie. ProofHub biedt projectplanning en teamcommunicatiefuncties in één, met een eenvoudig te begrijpen UI voor teamdiscussies, aankondigingen en het delen van bedrijfsnieuws.

Beste functies

App-integraties met DropBox, Microsoft Outlook, Google Agenda en Drive

Kanban-borden en Gantt-diagrammen voor effectief projectbeheer en organisatie

ProofHub biedt een centraal meldingscentrum voor bedrijfsbrede aankondigingen voor eenvoudigere communicatie met medewerkers

Beperkingen

Door het ontbreken van budgetteringstools is deze software niet aan te raden voor managers die hun budget effectief willen beheren met één app

Prijzen

Ultieme controle : $99 per maand gefactureerd voor onbeperkte projecten, onbeperkte gebruikers en 100GB opslagruimte

: $99 per maand gefactureerd voor onbeperkte projecten, onbeperkte gebruikers en 100GB opslagruimte Essentieel: $50 per maand, maandelijks gefactureerd voor 40 projecten, onbeperkte gebruikers en 15 GB opslagruimte

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.5 van 5 (74 beoordelingen)

: 4.5 van 5 (74 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (76 beoordelingen)

10. Troep boodschapper

via TroopMessenger Troep Boodschapper is een communicatieoplossing die instant messaging, audio- en videogesprekken, groepschats, het delen van bestanden en schermdeling op afstand mogelijk maakt.

Beste functies

End-to-end encryptie zodat werkgesprekken veilig zijn

De burnout window functie maakt een incognito chat mogelijk voor meer privégesprekken

Naast spraakgesprekken kun je ook audioberichten versturen zoals je dat ook zou doen in je gewone telefoonberichten of Facebook messenger

Beperkingen

Het verschil tussen Troop Messenger en sommige andere op deze lijst is dat het vooral gericht is op communicatie tussen teamleden in plaats van projectmanagement

Prijzen

Premium : $25 per gebruiker/maand

: $25 per gebruiker/maand Enterprise : $5 per gebruiker/maand

: $5 per gebruiker/maand Superior: $9 per gebruiker/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6 van 5 (71 beoordelingen)

: 4.6 van 5 (71 beoordelingen) Capterra: 4.8 van de 5 (15 beoordelingen)

Wat maakt goede software voor communicatie op de werkplek?

Bij het zoeken naar communicatietools moet u op zoek gaan naar tools die passen bij uw groeiende behoeften, die flexibiliteit en veiligheid bieden en die kosteneffectief zijn.

"Aan technologische innovatie hangt een hoge prijskaartje. Managers moeten het juiste evenwicht vinden tussen kosten en baten en zorgvuldig de ROI beoordelen van belangrijke investeringen die een groot deel van de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden."-Shawn Plummer, CEO, De Lijfrente Expert Hier zijn een paar belangrijke kenmerken om in gedachten te houden als je op zoek bent naar interne communicatiemiddelen:

Functies voor samenwerking

App-integraties

Project- en taakbeheer

Spraak- en videoconferenties

Directe en groepsberichten

Bestanden delen

Team mailinglijst

Encryptie en beveiligingsfuncties

"Datalekken en cyberincidenten zijn een van de meest voorkomende rechtszaken van de afgelopen jaren. Organisaties moeten de hoogste prioriteit geven aan het gebruik van apps en programma's die cyberveiligheid boven alles stellen om gevoelige gegevens en informatie niet in gevaar te brengen." -Amy De La Fuente, Directeur Publieke zaken, De La Fuente, Directeur Publieke zaken, De La Fuente, Directeur Publieke zaken, De La Fuente Bosco Juridische Diensten

Houd uw externe teams productief en verbonden met ClickUp

Welke functies, voordelen of budget u ook in gedachten hebt bij het kiezen van de beste software voor werkplekcommunicatie, u moet in staat zijn om de behoeften van uw organisatie en vooral uw werknemers zorgvuldig te beoordelen.

De beste interne communicatiesoftware moet ondersteuning bieden voor externe en asynchrone communicatie , het delen van kennis en samenwerking zo gemakkelijk en naadloos mogelijk vanaf het topmanagement tot aan de medewerkers.

Alles-in-één productiviteitstools zoals ClickUp zijn een uitstekende projectmanagement- en communicatietool voor uw hele organisatie. Het zit vol met duizenden functies voor samenwerking en communicatie om uw teams te geven wat ze nodig hebben om groepsdiscussies te houden, de projectworkflow te bewaken en in realtime samen te werken aan plannen en projecten, waar ze ook zijn.

ClickUp is gratis te proberen - breng uw verspreide teams met elkaar in contact, verbeter uw cross-functionele communicatie en breng al uw werk vandaag nog op één plek! ---

