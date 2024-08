Top 10 Paymo Alternatieven en Concurrenten 2024

Projectbeheer en tijdmanagement gaan hand in hand. 🫱🏼‍🫲🏾

Het een kan niet zonder het ander! En je kunt ze niet bereiken zonder dynamische software die is ontworpen om de productiviteit en winstgevendheid te verhogen met nauwkeurige projecttijdregistratie timesheets, budgetprognoses en facturering.

Veel apps voor projectbeheer zijn erop gericht om dit mogelijk te maken voor teams van alle groottes, inclusief freelancers en kleine tot middelgrote bedrijven. Een van de veelgebruikte tools in deze categorie? Paymo. 💸

Het lastige is dat niet alle software voldoet aan de hype, en zelfs Paymo heeft zijn eigen beperkingen waar teams omheen moeten werken om deadlines, tijdlijnen van projecten en verwachtingen van belanghebbenden bij te houden.

Wat doe je dan? Je vindt een Paymo alternatief. 🙂

En wij hebben de beste voor je! Lees mee om meer te leren over de functies en uitdagingen van Paymo, en vind 10 van de beste Paymo alternatieven voor jouw team.

Wat is Paymo?

via Paymo Paymo grijpt dat tijd geld is en daarom draaien veel van zijn topfuncties rond het bijhouden, controleren en factureren van tijd. Voor uurloon, consultants en facturen, dit is een grote aanwinst! Andere topfuncties van Paymo zijn:

Views ter ondersteuning vanKanban-bordentakenlijsten, spreadsheets en kalenders

Taken en subtaken

Teamplanning

Gantt-diagrammen en projectmijlpalen

Timesheets, tijdrapporten en tijdregistratie

Schattingen en bijhouden van onkosten

link

Op papier klinkt dit allemaal geweldig. Maar in de praktijk? De projectbeheerfuncties van Paymo dekken alleen de basis.

Paymo biedt weliswaar meerdere weergaven voor uw werklast, maar schiet tekort als het gaat om het effectief afstemmen van doelen, het grondig bijhouden van de voortgang, aangepaste statussen en meer. Het ontbreekt ook aan visuele functies om mensen te helpen concepten op hoog niveau op verschillende manieren te begrijpen, of het nu gaat om mindmaps, tijdlijnen, digitale whiteboards of brainstormtools.

Maar dat is nog niet alles. 👀

De samenwerkingsfuncties van Paymo zijn beperkt tot alleen taakcommentaren en taakcommentaren. Dit maakt het makkelijker om belangrijke informatie, actiepunten en volgende stappen kwijt te raken in lange, ongeorganiseerde taakdiscussies. 🫠

Plus, Paymo heeft een prijs - letterlijk.

Veel van de belangrijkste tijd- en projectbeheerfuncties heeft strikte beperkingen op zijn Gratis plan, waardoor je gedwongen wordt een betaalde optie te nemen voor extra dagelijkse behoeften zoals taken, tijdregistraties, klanten en opslag. En hoewel het Starter-plan begint bij iets minder dan $5 per maand, is het beperkt tot een maximum van één gebruiker. Dat betekent dat als je een team van meer dan twee mensen hebt, Paymo je automatisch $9,95 per gebruiker per maand zal kosten.

Dat roept de vraag op: _Waarom betalen voor minder?

Het antwoord is simpel: dat doe je niet! Je zoekt een Paymo-alternatief dat de gaten kan opvullen.

De 10 beste Paymo alternatieven

Paymo blinkt uit op het gebied van tijd, budget en winst. Maar het is niet de enige software die deze functies biedt, en dan nog e.

Je zou geen dure offers moeten brengen om tijd- en projectbeheer op expertniveau te bereiken met één flexibele tool. En gelukkig hebben we een lijst van de 10 beste Paymo alternatieven om precies dat te doen. 🤓

Visualiseer uw projecten, doelen en voortgang met meer dan 15 unieke weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

ClickUp is een krachtige, alles-in-één productiviteitssoftware die is ontworpen om elk proces te stroomlijnen, de samenwerking tussen teams te verbeteren en tijdbeheer te beheersen door al uw werk in één handige en gecentraliseerde omgeving onder te brengen kennisbank . De intuïtieve gebruikersinterface en rijke verzameling functies bieden oplossingen van muur tot muur voor teams in verschillende bedrijfstakken, waaronder flexibele projecttijdregistratie , data en tijden rapporten, labels en meer!

Met meer dan 1.000 integraties en een enorme Sjabloonbibliotheek clickUp is de ideale software voor teams die precies willen weten waar hun tijd naartoe gaat en hoe ze kunnen voortbouwen op hun huidige productieve gewoonten.

ClickUp beste eigenschappen

Notities, labels en tags voor geavanceerd sorteren en filteren, en meer context bij elke tijdinvoer

Meer dan15 projectweergaven inclusief kalender, lijst, bord, planning en de unieke werklastweergave

Volledig transparant platform om teamleden af te stemmen op doelen, prioriteiten en tijd

Wereldwijdetijdregistratie vanaf elk apparaat, venster, app of taak

Formules voor het nauwkeurig berekenen van factureerbare tijd op alle facturen

Aangepaste urenstaten, rapporten en inzichten metwidgets voor tijdregistratie Een rijk gratis Forever Plan en betaalbare opties op elkprijsplan Geavanceerdtijdsinschattingen om uw werkweek te voorspellen

Honderden flexibelefuncties voor tijdregistratie ClickUp beperkingen

Lichte leercurve om te wennen aan de uitgebreide functies van ClickUp

Nog niet alle weergaven op de mobiele app!

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5 per maand, per gebruiker

: $5 per maand, per gebruiker Zakelijk : $12 per maand, per gebruiker

: $12 per maand, per gebruiker Zakelijk : $19 per maand, per gebruiker

: $19 per maand, per gebruiker Onderneming: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.510+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.510+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.510+ beoordelingen)

nTask

via nTask nTask is een tijdregistratie- en beheertool waarmee gebruikers de hoeveelheid tijd kunnen bijhouden die aan taken en projecten wordt besteed. Het helpt teams gebieden te identificeren waar ze efficiënter kunnen werken, de voortgang te controleren, prestaties te meten en werkstromen te optimaliseren.

Met nTask kunnen gebruikers taken aanmaken met gedetailleerde beschrijvingen, deze toewijzen aan teamleden of klanten, deadlines instellen en eenvoudig een overzicht krijgen van hun werklast.

De app beschikt ook over geautomatiseerde meldingen wanneer deadlines naderen of taken vervolgacties nodig hebben. De app biedt ook diepgaande rapporten die teams helpen gegevens te analyseren en te bepalen hoe hun werkprocessen kunnen worden verbeterd voor toekomstige projecten!

nTask beste functies

Documenten delen en bestandsbeheer

Gantt-diagrammen en taakafhankelijkheden

Geplande en werkelijke deadlines

Speciale teamwerkruimten

nTask beperkingen

Het bijvoegen van grote bestanden tijdens het delen duurt langer dan normaal

Alleen geschikt voor teams met minder dan 50 teamleden in vergelijking met andere Paymo alternatieven op deze lijst

nTask prijzen

Premium : Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers Zakelijk : Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers Onderneming: Neem contact op met nTask voor prijzen

nTask beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

3. Wrike

via WrikeWrike is een projectmanagement- en samenwerkingssoftware helpt teams bij het organiseren, prioriteren en beheren van hun taken. Het is een ideaal platform voor middelgrote tot grote bedrijven met complexe projecten op meerdere afdelingen of externe teams. Met Wrike kunnen gebruikers deelbare takenlijsten maken, deadlines toewijzen en de voortgang van verschillende projecten bijhouden.

Je kunt het bijhouden van tijd pauzeren of hervatten zonder een item toe te voegen met de knop Pause Timer. Dit is een handige functie voor geplande of ongeplande pauzes tijdens een taak.

Als je bijvoorbeeld een paar minuten weg moet van je computer om te drinken en een snack te pakken, kun je op de knop Pauzetimer klikken, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het handmatig toevoegen van de pauzetijd aan de invoer van de timer.

Meer informatie_ Wrike alternatieven !

Wrike beste eigenschappen

Projectdashboards voor beter taakbeheer

Aanvraagformulieren met voorwaardelijke logica

Mobiele en desktop apps

400+ integraties

Wrike beperkingen

De in-app tijdregistratie is toegankelijk via de plannen Business of Enterprise

Gantt-grafieken zijn een betaalde functie

Wrike prijzen

Gratis

Team : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Zakelijk : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met Wrike voor prijzen

: Neem contact op met Wrike voor prijzen Pinnacle: Neem contact op met Wrike voor details

Wrike beoordelingen en recensies

Capterra: 4.3/5 (1.900+ beoordelingen)

4.3/5 (1.900+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (3.200+ beoordelingen)

4. Trello

via TrelloTrello is een hulpmiddel voor projectbeheer kun je gebruiken om bij te houden hoeveel tijd je besteedt aan meerdere projecten. Je kunt kaarten maken voor elke taak en vervaldatums instellen om jezelf te helpen organiseren en ervoor te zorgen dat je taken op tijd af hebt. Je kunt ook opmerkingen, afbeeldingen, bestanden en nog veel meer aan elke kaart toevoegen, zodat het gemakkelijk is om na te kijken wat je hebt gedaan.

Trello's tijdregistratie mogelijkheden ontbreken in vergelijking met andere Paymo alternatieven op deze lijst. Maar Trello biedt integraties (genaamd Power-Ups) om te helpen bij essentiële behoeften zoals resourceplanning, facturen en timesheets.

Trello beste functies

Projectweergaven inclusief Kanban-borden, tijdlijnen, kalenders en dashboards

Power-Ups (plugins) om te koppelen aan andere apps en projectmanagementtools

No-code automatisering ingebouwd in elk Trello-bord

Sjablonen voor herhaalbare workflows

Trello beperkingen

De meeste functies zijn niet beschikbaar in de gratis versie (bekijkTrello alternatieven)

Taaklagen kunnen zich gemakkelijk opstapelen als je robuuste projecten beheert

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium : $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Trello voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

4.5/5 (22.000+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

5. Teamwork

via Teamwerk Freelancers, projectmanagers en bureaus zullen genieten van de eenvoud van het genereren van facturen op basis van gelogde tijd in Teamwerk is een projectbeheertool die teams helpt om samen te werken en hun werk te organiseren. Het biedt een scala aan functies, zoals taakbeheer, tijdregistratie, teamagenda's en het delen van bestanden, waarmee teams bovenop hun projecten kunnen blijven en op één lijn kunnen blijven met elkaar.

Daarnaast biedt het ook een aantal tijdregistratietools zoals automatisch bijhouden en de Timer-app om teams te helpen op schema te blijven en verbeterpunten te identificeren. Met volledige zichtbaarheid in waar tijd is besteed aan taken, hebben projectmanagers de gegevens om gebieden van inefficiëntie te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen over hoe de workflow van het team kan worden verbeterd.

Teamwork beste eigenschappen

Hulpmiddelenbeheer voor dagelijks gebruikcapaciteitsplanning* Apps voor desktop, iOS en Android

Weergave van Gantt-diagram en Kanban-bord

Onbeperkt aantal gratis client-gebruikers

Teamwerk beperkingen

Steile leercurve om te trainen en toe te passen in workflows

Dashboards en doelen volgen zijn betaalde functies

Teamwork prijzen

Gratis Voor altijd

Verzorgen : $9,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $9,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Grow : $17,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $17,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Schaal: Neem contact op met Teamwork voor meer informatie

Teamwork beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

Probeer deze Teamwerk alternatieven !

6. Basecamp

via BasecampBasecamp is een projectbeheertool die teams helpt samen te werken en hun werk te organiseren. Het biedt een scala aan functies, zoals taakbeheer, het delen van bestanden, teamagenda's en een ingebouwd berichtensysteem waarmee teams op de hoogte kunnen blijven van hun projecten en met elkaar kunnen synchroniseren.

De app is gebruiksvriendelijk en intuïtief ontworpen. De app is beschikbaar op meerdere platforms en apparaten, waardoor teams overal kunnen werken en met elkaar in contact kunnen blijven!

Basecamp heeft geen eigen tijdregistratie functie, maar biedt integraties met andere tijdregistratie apps, waaronder Everhour, Timesheet en Harvest.

Meer informatie_ Basecamp alternatieven !

Basecamp beste eigenschappen

Dashboard op één pagina voor je projecten, opdrachten en planning

Directe berichten in de app voor teamsamenwerking

Real-time chat- en berichtensysteem

Team check-in met een automatische poll

Basecamp beperkingen

Beperkte functionaliteit voor het bijhouden van de voortgang

Niet geschikt voor agile teams met complexe workflows

Prijzen Basecamp

Gebruikers zonder beperking : $299/maand, jaarlijks gefactureerd

: $299/maand, jaarlijks gefactureerd Voor freelancers, starters of kleinere teams: $15/maand per gebruiker

Basecamp beoordelingen en recensies

Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

7. Kantata

via Kantata De projectbeheerfuncties van Kantata omvatten geautomatiseerde gegevensinvoer online dashboards en rapportagemogelijkheden om beter te begrijpen waar en wanneer u het meeste tijd aan besteedt.

Nadat je de functies voor tijdregistratie hebt ingeschakeld in de instellingen van Kantata, heb je toegang tot verschillende volgmethoden voor elk project. Of voer de tijd in voor al je projecten in een wekelijkse timesheet-weergave!

De software raadt aan om een teamleider aan te wijzen die de tijd en uitgaven goedkeurt. Maar als je geen projectmanagers hebt, kun je iedereen die in aanmerking komt voor de taak toewijzen om inzendingen goed te keuren door de machtigingen in de instellingen te wijzigen.

Kantata beste eigenschappen

Project portfolio informatie om de status van elke taak of deliverable te controleren

Aanpasbare dashboards om onbezette vraag te helpen identificeren

Drag-and-drop tools en herbruikbare componenten

Segmentrapportage voor gerichte statistieken

Kantata beperkingen

Ontworpen voor kleine bedrijven tot grote ondernemingen

Geen geavanceerde aanpassingsopties

Kantata prijzen

Neem contact op met Kantata voor meer informatie

Kantata beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

4.2/5 (500+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

8. Asana

via AsanaAsana is een projectbeheertool waarmee gebruikers taken kunnen plannen en de voortgang van een project kunnen bijhouden. Om Asana te gebruiken voor het bijhouden van tijd, maak je eerst een project aan voor de taak of reeks taken waarvoor je tijd wilt bijhouden.

Maar voordat u een taak aan een teamlid toewijst, hebt u de optie om de rapportfunctie "Geschatte tijd voor aangestelde" te openen om de geschatte tijd te tonen voor het voltooien van de activiteiten van een project, gebaseerd op de door u geselecteerde persoon.

Dit helpt het hele team om geen directe berichten te sturen naar teamleden over hun werklast en zo kostbare tijd te verspillen! In plaats daarvan kan dit worden gebruikt om snel de beschikbaarheid te bepalen en middelen effectiever te beheren.

Meer informatie_ Asana alternatieven !

Asana beste eigenschappen

Gantt-diagrammen, Kanban-borden en kalenders om uw werk te bekijken en bij te houden

App-integraties om uw favoriete tools en apps aan te sluiten

Rapporten voor inzicht in de voortgang van taken en workflows

Aangepaste automatisering om teamprocessen op te bouwen

Asana beperkingen

Tijdregistratie is alleen beschikbaar voor Business- en Enterprise-klanten

Teamleden kunnen alleen CSV- en JSON-bestandsformaten exporteren

Asana prijzen

Basis

Premium : $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

: $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Asana voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

4.5/5 (11.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

9. Maandag.nl

via MaandagMaandag is een teambeheer platform dat teams helpt om samen te werken, te communiceren en zich te organiseren. Het biedt een intuïtieve interface met een breed scala aan functies die zijn ontworpen om het werk voor teams van elke grootte gemakkelijker en aangenamer te maken. Met Monday kunnen gebruikers taken aanmaken, deadlines toewijzen en de voortgang in realtime bijhouden, zodat teams op de hoogte blijven van hun projecten en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt.

De functie Tijdregistratie Kolom toont de bijgehouden tijd in seconden of minuten. Als je op een specifieke cel voor tijdregistratie klikt, wordt de geschiedenis geopend waar je de voortgang van elke taak kunt bekijken. Deze informatie kan worden gebruikt om de prestaties van individuen en teams te meten, wat waardevolle gegevens oplevert voor prestatie-evaluaties en het stellen van doelen.

maandag beste eigenschappen

Onbeperkte automatiseringsrecepten ondersteunen verschillende workflows

Aanpasbare kolomtypes voor projectbeheer

Kanban-weergave om taken enSprints* 200+ sjablonen voor verschillende use cases

Maandag beperkingen

De functie Tijdregistratie kolom is alleen beschikbaar in de Pro en Enterprise plannen

Steile leercurve voor gebruikers omdat er voortdurend nieuwe functies worden toegevoegd (bekijkAlternatieven voor maandag)

Maandag prijzen

Individueel : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Basis : $8/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen

: $8/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen Standaard : $10/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen

: $10/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen Pro : $16/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen

: $16/zitplaats per maand vanaf 3 zitplaatsen Onderneming: Neem contact op met Maandag voor prijzen

Maandag beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (3.300+ beoordelingen)

4.6/5 (3.300+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (6.600+ beoordelingen)

10. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp is een tijdregistratie- en software voor middelenbeheer voor bedrijven en particulieren om de tijd bij te houden die aan verschillende taken en projecten wordt besteed. Het kan worden gebruikt om de productiviteit van werknemers te controleren en klanten te factureren op basis van de tijd die aan hun projecten is besteed.

Gebruikers kunnen budgetten instellen voor projecten, zodat ze hun voortgang kunnen afzetten tegen die budgetten en waar nodig aanpassingen kunnen doen. Dit kan vooral handig zijn voor creatieve teams die de projectkosten goed in de gaten moeten houden.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld een budget maken voor een project voor het herontwerpen van een website, met daarin de kosten voor zaken als hosting, ontwerp en ontwikkeling, en deze kosten vervolgens in de loop van de tijd bijhouden om ervoor te zorgen dat ze binnen het budget blijven.

TimeCamp beste eigenschappen

Factureerbare en niet-factureerbare projecten voor resourcebeheer

Rapporten delen via e-mail, PDF of Excel

Automatische en inactieve tijdregistratie

Goedkeuring van timesheets met één klik

TimeCamp beperkingen

Productiviteitsrapporten zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Kalenderintegratie is een betaalde functie

TimeCamp prijzen

Gratis

Basis : $6,30/gebruiker per maand

: $6,30/gebruiker per maand Pro : $9/gebruiker per maand

: $9/gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met TimeCamp voor prijzen

TimeCamp beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ TimeCamp alternatieven !

Tijdmanagement tip: Aanmelden voor ClickUp

Het is nooit leuk om te zoeken naar een nieuwe go-to gratis software voor projectbeheer maar het is altijd fijn om te weten dat je opties hebt!

Je hoeft geen genoegen te nemen met de nadelen van Paymo. Vertrouw in plaats daarvan op software met een groot aantal functies om je tijd- en projectbeheer te verbeteren. Onze suggestie? Vertrouw op ClickUp. 🙌🏼

ClickUp is de enige alles-in-één productiviteitsoplossing voor teams van elke grootte en branche. Met meer dan 15 unieke workflowweergaven, talloze samenwerkingstools en dynamische functies voor tijdbeheer is ClickUp even krachtig als kosteneffectief!

Krijg toegang tot onbeperkte taken, talloze flexibele functies, sjablonen voor elk gebruik en meer dan 1000 integraties in elk prijsplan wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp !