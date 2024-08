20 Beste Trello Alternatieven & Concurrenten voor Projectbeheer 2024

Trello is met gemak een van de beste gratis en gebruiksvriendelijke Kanban-tools sinds de lancering in 2011. Meer dan tien jaar later is Trello nog steeds een geweldige optie voor Kanban-software .

Maar maakt dat het de perfecte software voor projectbeheer oplossing voor teams van alle groottes?

Niet zo snel.

Met beperkte functionaliteit en een gebrek aan uitgebreide rapportage is Trello niet de meest ideale oplossing voor projectmanagers. Hoewel het nog steeds een belangrijk hulpmiddel is, zijn veel teams op zoek naar de beste Trello alternatieven om hun productiviteit te verhogen.

In dit artikel behandelen we de beste Trello alternatieven die momenteel beschikbaar zijn en belichten we de verschillende functies, voor- en nadelen, prijzen en productbeoordelingen, zodat je de beste optie vindt die bij *jou past

Aan de slag!

Waarom zoeken gebruikers naar Trello alternatieven?

Voor gebruikers die op zoek zijn naar een kanban-gebaseerde tool, is Trello al een tijdje favoriet. Recente wijzigingen aan het gratis plan, met name met betrekking tot de limiet voor medewerkers, hebben sommige gebruikers er echter toe aangezet om op zoek te gaan naar alternatieven.

Vanaf april 2024 stelt Trello een limiet in op het aantal medewerkers in de gratis Workspaces. Als de workspace 10 of meer medewerkers bevat, kunnen gebruikers niet meer mensen uitnodigen, tenzij ze hun plan upgraden of het aantal medewerkers verlagen.

Vanaf mei 2024 worden werkruimten met meer dan tien medewerkers overgeschakeld op de modus Alleen bekijken, waardoor de borden niet meer te bekijken zijn, tenzij je het aantal medewerkers beperkt tot 10 of minder.

Hier zijn nog meer redenen waarom mensen alternatieven voor Trello overwegen:

Beperkte flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden : Het simplistische ontwerp van Trello kan soms een beperking zijn voor complexe projecten.

: Het simplistische ontwerp van Trello kan soms een beperking zijn voor complexe projecten. Gebrek aan ingebouwde projectrapportage : Gebruikers zijn afhankelijk van Power-Ups, die vaak extra kosten met zich meebrengen, om de rapportagemogelijkheden van de tool uit te breiden.

: Gebruikers zijn afhankelijk van Power-Ups, die vaak extra kosten met zich meebrengen, om de rapportagemogelijkheden van de tool uit te breiden. Te grote afhankelijkheid van integraties van derden : Hoewel Trello tal van Power-Ups biedt om de functionaliteit uit te breiden, kan dit ook een nadeel zijn voor sommige gebruikers die de voorkeur geven aan ingebouwde essentiële functies.

: Hoewel Trello tal van Power-Ups biedt om de functionaliteit uit te breiden, kan dit ook een nadeel zijn voor sommige gebruikers die de voorkeur geven aan ingebouwde essentiële functies. Inefficiënt voor grotere teams : Met de recente wijzigingen is de gratis versie van Trello misschien niet de beste keuze voor grotere teams vanwege het maximum aantal medewerkers.

: Met de recente wijzigingen is de gratis versie van Trello misschien niet de beste keuze voor grotere teams vanwege het maximum aantal medewerkers. Slecht geavanceerd taakbeheer: Mist geavanceerde functies zoals tijdregistratie, taakprioritering en gedetailleerde statusupdates, die sommige gebruikers nodig kunnen hebben.

Mist geavanceerde functies zoals tijdregistratie, taakprioritering en gedetailleerde statusupdates, die sommige gebruikers nodig kunnen hebben. Beperkte opslagruimte in de gratis versie: De gratis versie biedt slechts tot 10MB per bestandsbijlage, wat nogal beperkend kan zijn voor teams die met grotere bestanden werken.

De 20 beste Trello alternatieven die je moet kennen

De beste projectmanagementsoftware kiezen is geen gemakkelijke taak. Tenzij je alleen op zoek bent naar gratis opties (en die zijn er genoeg!), is het een investering voor je team.

Bekijk onze lijst met de 20 beste Trello alternatieven om er zeker van te zijn dat de tool alle functies heeft die je nodig hebt om projecten effectief te beheren en de productiviteit te verhogen:

ClickUp biedt 15+ aanpasbare weergaven om te voldoen aan alle behoeften van iedereen met wie u werkt

Natuurlijk staat ClickUp bovenaan onze lijst, maar niet zonder de vele geldige redenen en klantenverhalen waarin ze uitleggen waarom ze zijn overgestapt van Trello. ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waar teams samenkomen om werk te plannen, te organiseren en samen te werken met behulp van taken, documenten, chat, doelen, whiteboards en meer!

ClickUp is uniek omdat het meer dan 15 aanpasbare weergaven biedt, met minstens 10 inbegrepen in het gratis Forever Plan! En als u de eenvoudige, gebruiksvriendelijke Board-weergave van Trello niet kunt loslaten, dan heeft u geluk.

In de ClickUp Bordweergave kunt u bijna alles slepen en neerzetten, zodat projecten net zo snel gaan als u. Ga nog een stap verder door taken aan te passen of te groeperen op velden die voor u en uw team het meest zinvol zijn.

Groepeer taken op uw Kanban-bord op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de bordweergave van ClickUp

Wilt u nog meer? De ClickUp lijstweergave is perfect voor degenen die hun projecten willen bekijken en taken willen toewijzen in een GTD-achtige takenlijst.

U kunt al uw takenlijsten gemakkelijk bekijken en afvinken zodra u klaar bent! En vergeet niet, geen lijstweergaven in Trello!

Projecten en taken bekijken in de lijstweergave van ClickUp

Trello wordt gewoon niet geleverd met een grote verscheidenheid aan projectoverzichten, wat uitdagingen creëert voor projectmanagers die proberen om teamwerklasten te beheren . De Box-weergave van ClickUp geeft projectmanagers echter een overzicht op hoog niveau van wat er in hun organisatie gebeurt.

Taken worden gesorteerd op opdrachtnemer, zodat u snel de taken van uw team kunt bijhouden en hun werklast kunt beheren. Het stelt teams in staat om buiten de box te denken voor capaciteitsplanning .

Een overzicht op hoog niveau van taken en werklast in de Box-weergave van ClickUp

Hiërarchie en organisatie in ClickUp

Hoewel de gebruikersinterface van Trello schoon en ongecompliceerd is, kan het onoverzichtelijk worden. Bedenk eens hoeveel Trello-kaarten u op uw Kanban-bord kunt hebben totdat u zegt: _het is te veel!

Helaas is er geen manier om projecten op te splitsen en elke taak en subtaak de ruimte te geven die hij verdient. Maar ClickUp heeft een georganiseerde en eenvoudige Hiërarchie voor het beheren van projecten met de structuur: Werkruimte > Ruimte > Map > Lijsten > taken > subtaken.

Robuuste hiërarchiestructuur in ClickUp

Trello raakt snel ongeorganiseerd zodra u nieuwe teamleden aan een project toevoegt. Als u zich zorgen maakt dat uw team geen actie onderneemt naar aanleiding van uw opmerkingen, kunt u weinig doen met Trello.

ClickUp's toegewezen opmerkingen met deze functie kunt u een opmerking toewijzen aan een teamlid als een actie-item. Zodra ze hun actie-item hebben voltooid, markeren ze de opmerking als opgelost, zodat jij de moeite kunt besparen om contact met ze op te nemen.

Opmerkingen toewijzen binnen taken in ClickUp

ClickUp belangrijkste functies

Docs : cloudgebaseerde samenwerkingstool voor het creëren en opslaan van gedetailleerde bedrijfs- enprojectgerelateerde documenten *Doelen : Stel uw zakelijke statistieken * Mindmaps : Maak prachtige visuele schema's vanuit het niets of door gebruik te maken van bestaande taken

: cloudgebaseerde samenwerkingstool voor het creëren en opslaan van gedetailleerde bedrijfs- enprojectgerelateerde documenten *Doelen : Mindmaps : Maak prachtige visuele schema's vanuit het niets of door gebruik te maken van bestaande taken Widgets afdrukken : toevoegen aflopende grafieken , burndowndiagrammen en cumulatieve stroomdiagrammen toe aan je Dashboards

: toevoegen aflopende grafieken , burndowndiagrammen en cumulatieve stroomdiagrammen toe aan je Dashboards Beperkingen op werk in uitvoering: gebruik deze ClickApp op je Kanban-borden om te voorkomen dat je team opbrandt

gebruik deze ClickApp op je Kanban-borden om te voorkomen dat je team opbrandt Prioriteiten: organiseer taken in urgent, hoge, normale of lage prioriteit, zodat teamleden weten waar ze moeten beginnen

organiseer taken in urgent, hoge, normale of lage prioriteit, zodat teamleden weten waar ze moeten beginnen Aangepaste toegangsrechten: maak aangepaste rechten om klanten en freelancers toe te laten in je projectruimtesMobiele apps voor iOS en Android wanneer u klaar bent.

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Asana

Asana's Kanban-stijl bordweergave Asana is een populaire concurrent van Trello. We hebben zelfs asana en Trello vergeleken naast elkaar in een eerdere gids. Asana is een eenvoudig project planningstool met veel integraties om u te helpen uw werk efficiënt te beheren.

Als je Trello en Asana vergelijkt, zul je merken dat Asana je meer functies biedt met dezelfde gestroomlijnde interface.

Een van de nadelen van deze tool is dat hij geen ingebouwde mindmapweergave biedt. vergelijk Asana met ClickUp om te zien welke tool het beste is voor jouw team!

Belangrijkste kenmerken Asana

Bekijk uw taken in een lijst, Kanban-bord of tijdlijnweergave

50+ projectsjablonen om je op weg te helpen

Gantt-diagrammen met tijdlijnen

In enkele seconden aangepaste regels maken om veelvoorkomende taken te automatiseren en fouten te verminderen

Asana pro's

Integreert met krachtige samenwerkingtools zoals Basecamp enMicrosoft Teams* Voorkom een burn-out door het werklastbeheersysteem te gebruiken

Beheer de voortgang van uw doelen met Asana's systeem voor het bijhouden van doelen Asana nadelen

Geen ingebouwde functie voor tijdregistratie

Kan niet meerdere contactpersonen toevoegen

Geen aangepaste velden of formulierweergave in de gratis proefversie

Asana prijzen

Asana biedt vier prijsplannen:

Basispakket : Gratis

: Gratis Premium plan : $12 per maand per lid

: $12 per maand per lid Zakelijk plan: $24,99 per maand per lid

$24,99 per maand per lid Ondernemingsplan: Neem contact op voor meer informatie

Asana klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (7.000+ beoordelingen)

4.3/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

3. ProofHub

Proofhub's Home-dashboardweergave

ProofHub is een ander geweldig Trello-alternatief. Met de vele handige functies zullen projectmanagers geen moeite hebben om hun projecten effectief te beheren.

De app mist echter functies voor complex projectbeheer. Proofhub heeft bijvoorbeeld geen verschillende automatiseringen of lange-termijn projectplanning capaciteiten.

Dus als je een klein team bent met uitbreidingsplannen, is dit hulpmiddel voor projectbeheer kan waarschijnlijk niet met je meegroeien. Dus ga je deze tool op de lange termijn gebruiken?

Laten we eens kijken:

ProofHub belangrijkste functies

Gedetailleerde projectrapporten

Krachtige mobiele apps voor iOS en Android

Ingebouwd notitieblok

Beheer van afhankelijkheden

ProofHub voordelen

Veel aanpasbaarheid

Goede beveiligingsfuncties zoals aangepaste toegangsrechten

Ondersteuning voor twee-factor authenticatie

ProofHub nadelen

Geen gratis proefabonnement

Geen aangepaste rollen of workflows in het basispakket

Beperkte integraties met populaire tools zoals Evernote, Calendly en Slack

ProofHub prijzen

Proofhub biedt twee prijsopties:

Essential : ($45/maand):

: ($45/maand): Ultimate controle:($89/maand)

ProofHub klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4. Werkzone

Abonnees binnen een Werkzone project

Workzone is een Trello-alternatief met eenvoudige projectbeheerfuncties en een gebruiksvriendelijke interface. Net als Zenkit is het ook een van de beste real-time samenwerking tools en zal je team efficiënt laten samenwerken.

Helaas is dit een no-go zone voor starters en kleine bedrijven omdat de app geen gratis proefabonnement aanbiedt.

de belangrijkste kenmerken van #### Workzone

Opmerkingen toevoegen aan taken om er zeker van te zijn dat er geen wijzigingen worden gemist

Werklastrapporten die je helpenteamcapaciteit en middelen te beheren* Krachtige e-mailmeldingen

Projectplanningen visualiseren met Gantt-diagrammen

Werkzone voordelen

Takenlijsten om je te helpen je dagelijkse taken te organiseren en projecten te beheren

Inheemse tijdregistratie om u te helpen de tijd die u aan taken besteedt te beheren

Sla elk project op als sjabloon en hergebruik ze om taken te versnellen

Workzone nadelen

Kan geen opmerkingen toewijzen

Beperkte projectweergaven (geen box- of mindmapweergave)

Steile leercurve

Workzone prijzen

Workzone biedt twee prijsplannen:

Team Account : $24 per maand per gebruiker

: $24 per maand per gebruiker Professioneel account: $34 per maand per gebruiker

Workzone klantwaarderingen

G2: 4.3/5 (45+ beoordelingen)

4.3/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Podio

Het hoofddashboard op Podio Podio is een eenvoudig alternatief voor Trello dat je tonnen krachtige add-ons geeft om je projecten gemakkelijk te beheren. Met zijn krachtige API kun je je eigen integraties toevoegen, net als bij elke andere open source tool.

Helaas biedt deze projectmanagementsoftware alleen essentiële functies zoals rapporten, dashboards en geavanceerde functies workflow automatisering in zijn premiumplan.

Dus in wezen moet je het premium plan aanschaffen.

de belangrijkste functies van #### Podio

Add-ons zoals apps voor bestandsdeling en messaging

Ingebouwde kalender

Geïntegreerde chat messenger

Krachtige vergaderplanning

Podio voordelen

De software heeft realtime rapportagefuncties

Inhoud opslaan, openen en delen met behulp van Google Drive en Dropbox-integraties * Maak nieuwe taken, voeg bestanden toe en ontvang herinneringen vanaf je telefoon in enkele seconden

Podio nadelen

Geen ingebouwde Gantt-diagrammen (alleen beschikbaar via een extensie)

In het beperkte gratis plan ontbreken geautomatiseerde workflows, synchronisatie van contactpersonen en functies voor gebruikersbeheer

Kan geen opmerkingen als taken toewijzen

Podio prijzen

Podio biedt vier prijsplannen:

Gratis

Basisplan : $9 per maand per gebruiker

: $9 per maand per gebruiker Plus Plan: $14 per maand per gebruiker

$14 per maand per gebruiker Premium Plan: $24 per maand per gebruiker

Podio klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

4.1/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

6. Wrike

Voorbeeld van de Wrike Thuisweergave Wrike is een andere goede optie als je op zoek bent naar alternatieven voor Trello. Net als Jira heeft het krachtige functies op bedrijfsniveau waarmee je al je taken kunt beheren.

Het is ook een van de beste gratis Trello alternatieven vanwege de krachtige basisvariant. Hoewel het een robuust basisplan heeft, is de app helaas moeilijk te navigeren, vooral voor beginners.

Belangrijkste functies van Wrike

Kan integreren met apps zoals Zapier,Githuben Gmail

Gedetailleerde rapporten voor real-time updates

Project nieuwsfeed voor team updates

Taakprioriteiten zodat teams taken in de juiste volgorde afronden

Wrike voordelen

Integreer de app met meer dan 400 verschillendeSaaS-apps met de Wrike Integrate add-on

Volg de tijd die u besteedt aan taken en projecten met de ingebouwde tijdregistrator

De beheertool kan meegroeien met uw team

Wrike nadelen

Geen onafhankelijke functie voor het maken van notities

Het gratis plan heeft alleen basisintegraties zoals Google Drive en MSFT Office 365

Geen goede chat integratie voor snelle communicatie

Wrike prijzen

Wrike biedt drie plannen:

Gratis

Professionele variant : $9,80 per maand per gebruiker

: $9,80 per maand per gebruiker Zakelijke variant: $24,80 per maand per gebruiker

Wrike klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.600+ beoordelingen)

7. MeisterTask

Meistertask Board bekijken

Een van de gratis Trello alternatieven met krachtige Kanban-borden is MeisterTask. Elk bord heeft een aanpasbare interface voor slepen en neerzetten, waardoor het een geweldig agile projectbeheer gereedschap.

Je kunt een taak maar aan één gebruiker toewijzen, omdat het platform gelooft dat het hebben van meerdere gebruikers de dingen ingewikkeld maakt en dat teams de taak niet afkrijgen. maar wat als de taak alle hens aan dek vereist?

Geen geluk. 🤷‍♂️

MeisterTask belangrijkste functies

Elk bord heeft een activiteitenstroom voor teamsamenwerking

Aanpasbare projectborden met realtime updates

Ingebouwd notitieblok voor het noteren van ideeën en belangrijke notities

Tag teamgenoten in opmerkingen om iedereen op de hoogte te houden

MeisterTask voors

Gebruiksvriendelijke en eenvoudige drag-and-drop gebruikersinterface

Gebruik een sjabloon voor terugkerende taken om terugkerende taken te automatiseren

Tal van integraties met apps zoals Slack microsoft Teams, Outlook en meer

MeisterTask nadelen

Mobiele app is niet zo krachtig als de desktop-app (vertraagde meldingen)

Het gratis plan is beperkt en je krijgt niet alle integraties of terugkerende taken

Geen speciale taakprioriteitenfunctie, dus je moet prioriteiten stellen met behulp van tags

MeisterTask prijzen

MeisterTask biedt drie prijsopties:

Gratis plan

Pro-plan : $4,19 per maand per gebruiker

: $4,19 per maand per gebruiker Zakelijk plan: $10,39 per maand per gebruiker

MeisterTask klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

8. Luchttafel

Voorbeeld van de Airtable Kanban-bord bekijken Airtable is een database en spreadsheet-software . De app wil een gebruiksvriendelijkere versie zijn van Google Sheets en MS Excel samen. Helaas moet je upgraden naar het Pro-abonnement ($20/maand) als je essentiële functies voor taakbeheer wilt, zoals tijdregistratie en Gantt-diagrammen.

Bekijk onze volledige vergelijking op_ Monday vs Airtable .

Staat deze tool voor taakbeheer nog steeds op de tafel als we eenmaal hebben gekeken wat het kan?

Laten we eens kijken:

Airtable belangrijkste functies

Meerdere projectweergaven zoals kalenderweergave, rasterweergave, formulierweergave, galerijweergave en meer

Samenwerken aan gedeelde gegevens met andere Airtable-teams

Bouw je eigen projectvoortgangsrapporten met een no-code interface

Bouw je eigen automatiseringen om projectprocessen te versnellen

Airtable professionals

Plan taken met de Gantt-grafiekweergave

Volg je voortgang met een eenvoudig drag-and-drop kanban-bord

Integreert met populaire tools zoals GSuite, Slack, Facebook en Twitter

Airtable nadelen

Steile leercurve vanwege de vele functies en het moeilijke inwerkproces

Niet zo intuïtief als MS Excel of Google Sheets

De mobiele apps presteren niet zo goed of hebben niet dezelfde functies als de volledige versie

Airtable prijzen

Airtable biedt vier prijsplannen:

Gratis

Plus: $10 per maand per stoel

$10 per maand per stoel Pro : $20 per maand per stoel

: $20 per maand per stoel Onderneming: Neem contact op voor meer informatie

Airtable klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

9. Basiskamp

Verschillende weergaven beschikbaar in BasecampBasecamp is een Trello-alternatief voor webgebaseerde projectontwikkeling. Het is een alles-in-één toolkit voor samenwerking en werken op afstand die teams helpt om projecten georganiseerd te houden.

Basecamp heeft functies voor projectbeheer die de samenwerking verbeteren en teams op de hoogte houden zonder vergaderingen bij te wonen.

Basecamp key functies

Prikborden om teamgesprekken bij elkaar te houden op één pagina

To-do lijsten met al het werk dat het team gedaan moet krijgen

Projecten plannen en datums en tijden toewijzen voor elk project

Documenten delen en bestanden opslaan, inclusief afbeeldingen en spreadsheets

Real-time groepschat om vragen te stellen en snel antwoorden te krijgen

Automatische check-ins in plaats van statusvergaderingen

De functie Heuvelgrafieken toont de voortgang van het project

Met pings kunt u direct chatten met uw collega's

E-mail doorsturen naar Basecamp

Krachtig zoeken naar afbeeldingen, bestanden en Ping-verhalen

Basecamp pros

Georganiseerd werk volgens uw verwachtingen

Verdeel je werk in afzonderlijke projecten voor eenvoudig beheer

Elk project bevat relevante tools die de teams nodig hebben

Verhoogde efficiëntie omdat je met de app gemakkelijk taken kunt toewijzen

Gemakkelijk teams in te werken, waardoor onboardingproblemen worden geëlimineerd

Gecentraliseerde meldingen minimaliseren onderbrekingen

Meer vrije tijd om je op andere taken te richten, waardoor de productiviteit en efficiëntie toenemen

Basecamp cons

Kan geen taken met attributen toevoegen bij het maken van subgroepen

Het heeft geen gedetailleerd dashboard om meerdere projecten te beheren

Geen bijhouden van afhankelijkheden en traag laden

Basecamp pricing

Er zijn slechts twee plannen om uit te kiezen:

Personal: Gratis

Gratis Zakelijk: $99 per maand (onbeperkte gebruikers)

Basecamp cwaarderingen van klanten

G2: 4.7/5 (5.019 beoordelingen)

4.7/5 (5.019 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (13.584 beoordelingen)

10. Jira

Jira's Board-weergave

Een ander Trello alternatief is Jira dat ook eigendom is van het moederbedrijf Atlassian. Jira is een ervaren en waardevolle tool voor agile ontwikkelteams en productontwikkelaars die veel verder gaat met taakbeheer dan Trello.

Deze cloud- en abonnementsgebaseerde tool helpt teams effectief te coördineren en naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Compare Jira Vs Trello !

Jira key functies

Scrum boards om complexe taken te vereenvoudigen

Workflow-uitbreidingen

Testbeheer

Geweldige productintegraties

Real-time meldingen

Issue-sjablonen

Tijdregistratie met kleurindicatie

Communicatie en teamplanning

Rapporten en inzichten

Sjablonen voor projectopvolging

Jira pros

Zeer schaalbaar en eenvoudig aan te passen als u groeit

Biedt projectflexibiliteit

Aanpasbare workflows verhogen de efficiëntie

Geweldig voor probleembeheer

Jira cons

De software kan duur zijn

Beperkte samenwerkingsfuncties

Niet de meest gebruiksvriendelijke en kan moeilijk in te stellen zijn

Het kan traag zijn met lange laadtijden voor query's

Jira pricing

Deze tool heeft drie prijsplannen:

Gratis plan

Standaard Plan : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Premium Plan: $14 per maand per gebruiker

Jira cwaarderingen van klanten

G2: 4.2/5 (4.743 beoordelingen)

4.2/5 (4.743 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (12.096 beoordelingen)

11. Maandag.nl

Voorbeeld van Maandag Kanban-weergave Maandag behoort tot de top Trello alternatieven waarmee gebruikers de tools kunnen maken om hun taken in real-time te beheren. Het biedt een vereenvoudigde manier voor teams om hun projecten te beheren en een transparantere en efficiëntere werkwijze te creëren samenwerkend werk cultuur.

Als teams transparant zijn, raken ze vaak gemotiveerd, wat de motivatie verhoogt werknemersvertrouwen betrokkenheid en succes op lange termijn. Dit maakt maandag tot een waardevol hulpmiddel voor projectmanagement.

De belangrijkste kenmerken van Monday

Projecttijd bijhouden

Teamwerk toewijzen

Dashboards met waardevolle inzichten

Externe tools integreren om workflow te stroomlijnen

Plan en volg taken

Resourcemanagement om resources te maximaliseren

Ondersteunde mogelijkheden voor taakplanning

Mogelijkheden voor teamsamenwerking

Ondersteund documentbeheer

Bijhouden en beheren van budgetten en uitgaven

Maandag pros

Zeer aanpasbaar en controleerbaar

Intuïtief en gebruiksvriendelijk, vooral voor nieuwe gebruikers

Teams communiceren naadloos

Maandag cons

Geen download- of exportknop

Integratie met winkelinventaris kan verwarrend zijn

Het kan niet eenvoudig zijn om sommige bestanden te bekijken die van Google Drive zijn geliked

Maandag pricing

Monday biedt vier prijsplannen:

Gratis Plan

Basis Plan : $8 per maand per gebruiker

: $8 per maand per gebruiker Standaard : $10 per maand per gebruiker

: $10 per maand per gebruiker Pro Plan: $16 per maand per gebruiker

Maandag klantwaardering

G2: 4.7/5 (5.443 beoordelingen)

4.7/5 (5.443 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.539 beoordelingen)

12. Microsoft Project

Microsoft Project Tijdlijnweergave

Als je op zoek bent naar een tool waarmee teams de vinger aan de pols kunnen houden bij het beheren van projecten, Microsoft Project is misschien iets voor jou. Het is een uitstekende tool met ingebouwde flexibele functies voor elk type project.

Microsoft Project is betrouwbaar met een intuïtieve interface waarmee teams kunnen schakelen tussen borden en rasters en waarmee gebruikers de voortgang van projecten kunnen bijhouden.

Microsoft Project key functies

Projectplanning en -prognoses

Functies voor rapportage

Effectieve presentatie van gegevens

Samenwerking en teamwerk

Tijdlijnweergave

Budgetbeheer en -analyse

Portfoliomanagement

Beheer van de vraag

Microsoft Project pros

De tool maakt van projectbeheer een naadloze ervaring

Helpt teams projecten op te leveren volgens de tijdlijnen

Vermindert de projectbelasting, zodat het team zich op andere taken kan richten

De tool werkt soepel samen met Microsoft teams, Power BI en Skype

Kwalitatieve en tijdige klantenondersteuning

Zeer schaalbaar om aan de behoeften van gebruikers te voldoen

Biedt projectflexibiliteit voor financieel beheer en roadmapping

Microsoft Project cons

Vereist training en kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Het kan duur zijn, vooral voor kleine bedrijven

Microsoft Project pricing

Microsoft biedt vier verschillende betaalde Microsoft 365-plannen:

Personal : $6,99 per maand per gebruiker

: $6,99 per maand per gebruiker Gezin : $9,99 per maand per gebruiker

: $9,99 per maand per gebruiker Zakelijk Basis : $6 per maand per gebruiker

: $6 per maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12,50 per maand per gebruiker

Microsoft Project klantwaarderingen

G2: 4.0/5 (1.581 beoordelingen)

4.0/5 (1.581 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.364 beoordelingen)

13. Microsoft Planner

Microsoft-planner Boordweergave

Een ander Trello-alternatief is Microsoft Planner, dat deel uitmaakt van de Office 365-suite. Deze tool helpt teams om projectelementen te verzamelen en projectplannen te maken om ze van het begin tot het einde van het project te begeleiden.

De interface maakt gebruik van taakkaarten in een Kanban-bord, net als Trello. De software helpt teams om georganiseerd te blijven en samen te werken bij het afhandelen van taken.

Microsoft Planner key functies

Samenwerken aan taakbeheer stelt teamleden in staat om commentaar te geven en bestanden bij te voegen

Beoordeling plannen zodat gebruikers de projecttaken op een kalender kunnen bekijken

Taken aan meer teamleden tegelijk toewijzen

Microsoft planner importeren in Outlook voor eenvoudigtijdmanagement en planning

Filter groepen en taken op deadline om de voortgang van het project te zien

E-mailmeldingen om gebruikers op de hoogte te houden van de taken en projectdeadlines

Microsoft Planner pros

Een eenvoudige gebruikersinterface om aan de slag te gaan

Gemakkelijk inwerken van teams

Teams hebben toegang tot alle benodigde projectinformatie

Bekijk alle teamtaken en beheer projecten en blijf op de hoogte van de voortgang

Genereer naadloos projectrapporten

Microsoft Planner cons

Teams kunnen geen terugkerende taken instellen

Het is onmogelijk om mijlpalen in te stellen

Het heeft geen risico management functie

Geen in-app meldingen

Microsoft Planner pricing

De prijs is dezelfde als die van de Project-functie (hierboven vermeld).

Microsoft Planner klantwaardering

G2: 4.2/5 (134 beoordelingen)

4.2/5 (134 beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (85 beoordelingen)

14. KanbanFlow

KanbanFlow's Bordweergave

KanbanFlow is een cloudgebaseerde projectmanagementtool die gebruikers een uitstekend overzicht geeft van hun taken. De projectmanager kan zien wat elk teamlid aan het doen is, inclusief de voltooide taken en het komende werk.

Dit bevordert de communicatie tussen teams en helpt je de productiviteit te verhogen.

KanbanFlow key functies

Bestanden en documenten bijvoegen

Filteren en zoeken

Mobiele ondersteuning

Subtaken volgen en toevoegen

Samenwerking

Kopieerborden

Gegevens importeren en exporteren

Naadloze integraties

Tijd bijhouden

Swimlanes

KanbanFlow pros

Eenvoudig informatie filteren en doorzoeken

Naadloze toevoeging van taken uit e-mails en kopieerborden

Snelle, gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface

Kopieer het bord met of zonder taken

Gebruik filters en groepen om rapporten aan te passen

KanbanFlow cons

Wordt alleen opgeslagen of werkt alleen in de cloud

Teams kunnen geen andere kleuren gebruiken om taken aan te passen

Beperkte mogelijkheid tot integratie met andere software bij gebruik van de gratis versie

KanbanFlow pricing

KanbanFlow biedt twee prijsplannen:

Gratis

Premium: $5 per maand per gebruiker

KanbanFlow cwaarderingen van klanten

G2 : 4.1/5 (24 beoordelingen)

: 4.1/5 (24 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (58 beoordelingen)

15. Gesorteerd

Sorteer gedeelde inbox Kanban-stijl weergave

Voor een tool die een uitzonderlijke ervaring voor klanten biedt, kun je Sortd overwegen. Het is een alles-in-één tool die geschikt is voor de helpdesk, Gmail-teams en Taakbeheer.

Gebruikers kunnen e-mails slepen en neerzetten in de verkooppijplijn en de e-mail omzetten in een georganiseerde lijst, wat leidt tot een hogere productiviteit en efficiëntie.

Sortd key functies

Naadloze integratie met Gmail

Teams beheren e-mails, taken en deals centraal

Verkoopdeals synchroniseren met de e-mail van de gebruiker

Mogelijkheden voor samenwerking en verbeterde communicatie

Herinneringen en e-mailnotities voor opvolging

Sortd pros

Helpt teams om e-mails naadloos om te zetten in taakbeheer

Effectieve functionaliteit voor je Gmail-inbox

Gebruiksvriendelijke interface

Sortd cons

Supertrage klantenservice met trage reactie op problemen

Uitvoering maakt de software te druk, overvol en traag

**Prijzen

Je kunt kiezen uit drie prijsplannen:

Starter: Gratis

Gratis Essentials: $8 per maand per gebruiker

$8 per maand per gebruiker Zakelijk: $12 per maand per gebruiker

Sortd cklantenbeoordelingen

G2: 4.4 /5 (19 beoordelingen)

4.4 /5 (19 beoordelingen) Capterra: 4.7 /5 (17 beoordelingen)

16. Pijpenrager

Pipefy Boordaanzicht

Een andere tool in deze lijst is Pipefy. Het optimaliseert bedrijfsprocessen en helpt teams zich te concentreren op taken die er toe doen. Slimme automatisering voorkomt terugkerende taken, waardoor het team voorop kan blijven lopen en hun taken op tijd kan afronden.

Deze tool helpt teams ook om hun werk op een centrale plek te beheren. Dit stroomlijnt processen, verbetert de wendbaarheid en verhoogt de efficiëntie. Elk teamlid kan workflows automatiseren en processen beheren zonder codeervaardigheden.

Pipefy key features

Beheerderscontrole

E-mailberichten

Mobiele app

Subtaak traceren

Gegevensherstel

2-Factor authenticaties

Deadline & SLA-tracering

Migratie van gegevens

Waarschuwingen

Kalenderweergave

Pipefy pros

Assistentie bij het opstarten

Eenvoudige implementatie

Zeer aanpasbaar

Meerdere kant-en-klare workflowsjablonen voor eenvoudige aanpassing

Sjablonen voor projectorganisatie

Alle processen in elke fase bijhouden

Pipefy cons

Het is misschien niet gemakkelijk om kaartcommentaren te zien en te bekijken

Geen gratis demo voor aankoop

Geen demonstratievideo's of foto's voor beginners

Pipefy pricing

Gebruikers kunnen kiezen uit vier prijsopties:

Starter : Gratis

: Gratis Zakelijk : $24 per maand per gebruiker

: $24 per maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor meer informatie

: Neem contact op voor meer informatie Onbeperkt: Neem contact op voor meer informatie

Pipefy cwaarderingen van klanten

G2: 4.6/5 (186 beoordelingen)

4.6/5 (186 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (275 beoordelingen)

17. Taiga

Voorbeeld van een Taiga Raad van bestuur

Taiga is een projectbeheertool die geschikt is voor projectmanagers, ontwikkelaars en agile ontwerpers. Het heeft uitgebreide functies die het werk vereenvoudigen en plezierig maken voor het team.

Taiga's self-hosted versie maakt projecten openbaar, terwijl het betaalde plan projecten privé maakt. Het is een on-premise en webgebaseerde tool dat teams ondersteunt in Scrum- en Kanban-raamwerken.

Taiga key functies

Integratie en migratie

Zeer aanpasbaar

Dashboards en rapportagemogelijkheden

Bugs bijhouden

Tijd bijhouden

Taakbeheer

Kanban-borden

Samenwerken aan projecten

Sociaal beheer

Programma-interface

Scrum

Taiga pros

Eenvoudige gebruikersinterface

Het helpt je bij het organiseren van taken

Stelt teams in staat om effectief te communiceren

Deliverables definiëren, afstemmen en prioriteren

Op koers blijven met projecten

Zeer schaalbaar

Taiga cons

De interface is niet foutgevoelig

Een beetje traag met pagina fouten

Sommigen vinden de kosten een beetje hoog voor wat je krijgt

Taiga pricing

Taiga biedt drie prijsplannen:

Basis : Gratis

: Gratis Premium : $5 per maand per gebruiker

: $5 per maand per gebruiker On-Premise: Neem contact op voor meer informatie (Taiga beheert de software voor u)

Taiga cwaarderingen van klanten

G2: 4.4/5 (72 beoordelingen)

4.4/5 (72 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (82 beoordelingen)

18. Teamwerk

Teamwork's Board View voor een contentmarketingteam Teamwerk is de ultieme tool voor klantenservices en projectbeheerplatform voor bureaus. Het laat teams elke taak op één plek zien en helpt teamleiders om werkdruk, projecten en klanten beter te beheren.

Teamwork behandelt complexe projecten via dashboard- en bordweergaven, met vereenvoudigde tracking. De facturerings- en factureringsfuncties van Teamwork maken dit een must-have voor teams die boardviews willen beheren en tegelijkertijd de uitgaven van klanten willen bijhouden.

Teamwork key functies

Integratie met bestaande tools

Activiteiten bijhouden

Agile methodologieën

Budgetbeheer

Toegangscontrole en machtigingen

Capaciteitsbeheer

Activiteiten dashboard

Ad hoc rapportage

Waarschuwingen en meldingen

API

Activiteiten dashboard

Facturering en facturatie

Teamwork pros

Hogere winstgevendheid en bedrijfsgroei

Samenwerking vergroot de samenwerking tussen teams en klanten

Het bespaart je tijd en geld op de lange termijn

Het helpt teams efficiënt te plannen en productief te blijven

Teamwork cons

De interface kan lastig zijn voor nieuwe gebruikers

Platform kan tijd nodig hebben om projectvelden bij te werken bij het toewijzen van taken

Onthoudt geen toekomstige gebeurtenissen die zijn aangemaakt

Teamwork pricing

Teamwork biedt vier prijsplannen die het beste bij je budget passen:

Free Forever

Verzorgen : $10

: $10 Groei : $18

: $18 Schaal: Neem contact op met Teamwork voor meer informatie

Teamwork cklantenwaardering

G2: 4.4/5 (996 beoordelingen)

4.4/5 (996 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (720 beoordelingen)

19. Productplan

ProductPlan Voorbeeld stappenplan

ProductPlan-software helpt de projectmanager bij het maken en delen van roadmaps en pivoteert tussen lijsten, tabellay-outs en tijdlijnen met één klik op de knop. Projectmanagers kunnen de tool gebruiken om strategieën binnen de organisatie te delen en onbeperkte roadmaps over te dragen aan gebruikers.

Er zijn twee plannen en beide hebben functies die integratie met Jira mogelijk maken om het team gesynchroniseerd te houden.

Product Plan key functies

Onbeperkt aantal viewers

Eenvoudige samenwerking

Aanpasbare lay-outs

Basisintegraties

Snel visuele stappenplannen maken en bewerken

Onbeperkt aantal gratis viewer-accounts

Privékoppelingen

Reacties en vermeldingen

Rest API-toegang

Meerdere exportmogelijkheden

MS Teams integratie

Activiteit statistieken

Productplan pros

Teams krijgen goed inzicht in de roadmap

Teams kunnen toekomstige kansen naadloos volgen en vastleggen

Gebruikerstoegangstechnologieën om strategische discussies te beheren en taken te prioriteren

Productplan cons

Bewerkingsfunctionaliteit kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Kan geen balken tussen projectlijnen verplaatsen zonder slepen en neerzetten

Productplan pricing

ProductPlan biedt drie prijsplannen:

Basisplan : $39 per maand per redacteur

: $39 per maand per redacteur Professioneel Plan : $69 per maand per redacteur

: $69 per maand per redacteur Onderneming: Neem contact op voor meer informatie

Productenplan cwaarderingen klanten

G2: 4.4/5 (141 beoordelingen)

4.4/5 (141 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (53 beoordelingen)

20. Bijenkorf

Hive Statusweergave voor een contentmarketingboard

Een andere cloud-gehoste hulpmiddel voor projectbeheer is Hive dat ideaal is voor elke teamgrootte. Projectmanagers kunnen taken voor het team maken en organiseren met behulp van labels, bijlagen en taakdeadlines. Teams kunnen workflowprocessen automatiseren in een dynamische werkomgeving, waardoor ze meer tijd hebben om zich te richten op andere productieve taken.

Hive key functies

Flexibele projectweergaven

Functie voor instant messaging

Actiesjablonen

Externe gebruikers uitnodigen

Tijd bijhouden

E-mail verzenden en ontvangen via Gmail of Outlook

Hive pros

Eenvoudig plannen met Kanban-borden, kalenders, tabellen en Gantt-diagrammen

Effectieve controle van je team op specifieke projecten

Geautomatiseerde workflows verhogen de productiviteit

Bespaart tijd

Hive cons

Je kunt je doelen niet bijhouden

Kan duur zijn

Beperkte projectweergaven

Geen rijke tekstbewerking

Hive pricing

Klanten kunnen kiezen uit drie prijsplannen:

Solo : Gratis

: Gratis Team : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor meer informatie

Hive klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (371 beoordelingen)

4.6/5 (371 beoordelingen) Capterra:4.5/5 (160 beoordelingen)

Waarom zou je op zoek gaan naar een Trello Alternatief?

Als je op zoek bent naar Trello alternatieven, dan weet je waarschijnlijk al waarom je er een nodig hebt. Iedereen heeft tenslotte af en toe een nieuw spel kaarten nodig.

Trello loopt achter andere projectbeheertools zoals met zijn overdreven eenvoudige interface, beperkte gratis plan, en beperkte mogelijkheden voor teambeheer . En zoals je net hebt ontdekt, zijn er veel opties beschikbaar om aan je specifieke behoeften te voldoen!

Laten we eens kijken wat de grootste zorgen zijn over Trello en wat je elders moet zoeken:

Te eenvoudige interface

Trello's interface en Kanban-bord

Trello's basis Kanban-interface is een van zijn grootste troeven, vooral omdat Kanban-borden zijn perfect voor agile teams die flexibiliteit nodig hebben. Hoewel de app meer heeft dan een Kanban-weergave, leunt hij nog steeds sterk op de Kanban-projectmanagementstijl.

En als je het gratis plan gebruikt, dan hebben we een idee waarom je hier bent. Trello heeft zes weergaven: Kalender, Tijdlijn, Dashboard, Kaart, Tabel en Board View. Sommige beperkingen helpen je echter dieper te graven in specifieke projectvereisten of strategieën voor workflowoptimalisatie. Helaas betekent dit dat uw gegevens ook beperkt zijn.

We weten dat teams onderscheid maken tussen teamleden en dat sommige mensen liever met verschillende lay-outs werken. Het ontbreken van een lijstweergave beperkt de flexibiliteit van de projectmanagementtool.

Beperkt gratis plan

Trello biedt een gratis plan, maar het is zeer beperkt. En wat bedoelen we precies met een beperkt plan?

Om te beginnen krijg je geen kalender-, tijdlijn-, kaart-, tabel- of dashboardweergave in het gratis plan. Helaas krijg je in het gratis plan alleen het Kanban-bord om projecten te beheren.

De kalenderweergave van Trello is niet inbegrepen in het gratis plan

Het probleem hiermee is dat verschillende afdelingen in je bedrijf de voorkeur geven aan verschillende lay-outs. Je marketingteam geeft bijvoorbeeld de voorkeur aan een Kanban-bord voor taakbeheer, maar je softwareontwikkelingsteam is er misschien niet enthousiast over en heeft een Grafiekweergave .

Wat moet je zoeken in een Trello alternatief? Ga voor een Kanban-tool die een krachtig gratis plan met meerdere weergaven biedt.

Beperkte mogelijkheden voor teambeheer

Een ander probleem met de Kanban-methodologie van Trello is dat het teambeheer moeilijk.

Om te beginnen kun je niet meerdere personen aan een taak toevoegen. Dit beperkt projectmanagers sterk om over teams heen te werken of binnen grotere afdelingen.

Jakkes.

Ten tweede kunnen managers en teamleiders geen inzicht krijgen in de werkbelasting. Wordt iemand in je team bijvoorbeeld onderbenut terwijl een ander moeite heeft om deadlines te halen?

Met Trello is het moeilijk om dat te weten. Gelukkig kun je links naar een ander bord toevoegen, maar Trello-gebruikers kunnen niet meerdere borden tegelijk bekijken. In plaats daarvan moeten ze elk bord afzonderlijk doorlopen.

Je projectmanagementsoftware moet onmiddellijk een overzicht geven van waar iedereen aan werkt en je in staat stellen om werk in een oogwenk opnieuw toe te wijzen of te herschikken. Functies zoals projectoverzichten en meerdere geadresseerden stellen je projectmanagers in staat om het projectwerk effectief te verdelen en te controleren.

Vind een beter Trello alternatief voor jouw team

Luister - als je de hele dag in Trello-borden zit en je productiviteit niet ziet verbeteren, is het misschien tijd om over te stappen! Onze uitgebreide lijst van de top 20 Trello alternatieven zou je moeten helpen om het perfecte alternatief voor jouw team te vinden.

Maar als je nog steeds aan het nadenken bent over welke tool je moet gebruiken, laat ons dan eens uit de doeken doen waarom ClickUp zo'n populaire optie is voor projectmanagementsoftware. Neem contact op met ons team of meld u GRATIS aan (serieus, nul, noppes) en stap in de bestuurdersstoel om te zien waarom u zoveel meer krijgt met ClickUp.