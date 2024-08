14 Beste spreadsheetsoftware-oplossingen in 2024 (gratis en betaald)

Of je nu werkt in de financiële wereld, bij softwareontwikkeling of in de mode, alle projectmanagers worden op een bepaald moment geconfronteerd met dezelfde uitdaging: het weergeven en beheren van gegevens. Hoe groter en complexer een dataset is, hoe moeilijker het is om ermee om te gaan.

Dit is waar softwareoplossingen voor spreadsheets in beeld komen. Met hun aanpasbaarheid en veelzijdigheid maken deze tools het omgaan met cijfers en waarden een fluitje van een cent. Ze bieden niet alleen ruimte voor het invoeren en sorteren van gegevens, maar helpen je ook bij het berekenen met formules.

Er zijn veel spreadsheetprogramma's op de markt en het kan een uitdaging zijn om het perfecte programma te vinden. We hebben tientallen opties bekeken, hun belangrijkste kenmerken, voordelen en nadelen geanalyseerd en de 14 beste spreadsheetsoftware uitgekozen om je gegevensbeheer en andere PM-gerelateerde processen te stroomlijnen!

Wat moet u zoeken in een spreadsheetsoftwareprogramma?

Er zijn bepaalde belangrijke kenmerken die uw volgende spreadsheet software oplossing moet hebben, zoals:

Aanpasbaarheid: Je moet kolommen en rijen kunnen aanpassen, tabellen kunnen maken, afbeeldingen kunnen toevoegen en kleuren kunnen gebruiken om een unieke ruimte te creëren die past bij de doelen en het merk van je bedrijf. Het platform moet een handige bewerkingsbalk hebben om dit mogelijk te maken Veelzijdigheid: Je moet de software voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken, of het nu gaat om het maken vanprojectbegroting plannen, financiële rapporten genereren of doelen schetsen Gebruiksgemak: Het gebruik van de software mag geen maandenlange training en het doorlopen van tutorials vereisen Schaalbaarheid: De software moet grotere en complexere datasets aankunnen die kunnen ontstaan naarmate het bedrijf groeit Template-ondersteuning: Je moet sjablonen kunnen gebruiken die het maken en bewerken van spreadsheets sneller en eenvoudiger maken

De 14 beste spreadsheet-apps voor gebruik in 2024

We hebben bovenstaande criteria gebruikt om een lijst samen te stellen van de 14 beste spreadsheetplatforms die de meeste waarde bieden. Deze platforms combineren betrouwbaarheid, gebruiksgemak en functionaliteit en kunnen in elke branche worden gebruikt. 💪

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een uitgebreid projectbeheerplatform. Een van de vele toepassingen is het creëren van schone, goed georganiseerde en samenwerkende spreadsheets en databases, allemaal dankzij ClickUp Tabelweergave .

Met deze weergave kunt u functionele spreadsheets ontwerpen voor documenten beheren projecten, klanten en je team. Dankzij de 15+ weergaven kun je elk gegevenstype weergeven en ermee werken, van formules en taakvoortgang tot kosten, prijzen en beoordelingen. Je kunt je spreadsheet-game verbeteren door documenten en koppelingen aan je tabel te koppelen.

ClickUp helpt u bij het beheren van uw gegevens door u in staat te stellen relaties tussen taken aan te maken en zo te zorgen voor geoptimaliseerde workflows en prioriteiten te bepalen. U kunt klanten koppelen aan specifieke projecten en teamleden aan bugrapporten en taakafhankelijkheden vaststellen.

Het platform biedt ook fantastische spreadsheetsjablonen die je werk gemakkelijker maken. Probeer ClickUp's Projectmanagement spreadsheet sjabloon naar je project opdelen in taken en voeg contactpersonen toe, fasen volgen en deadlines bewaken.

ClickUp beste eigenschappen

Tabelweergave

Datavisualisaties voor elk type werk

1.000+ sjablonen

Helpt u taken te verbinden voor een gestroomlijnde workflow

Uitstekende samenwerkingsfuncties

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers ondervonden haperingen

Het aantal opties kan overweldigend zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd : $0

: $0 Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Microsoft Excel

Gebruik Microsoft Excel en zijn 450+ formules om je gegevens te organiseren en beheren en berekeningen uit te voeren

Microsoft Excel is een van de populairste spreadsheetprogramma's ooit en biedt een scala aan functies voor het opslaan, manipuleren en visualiseren van gegevens.

Je zult het meest geïnteresseerd zijn in de formulebalk boven de kolommen. Hier kun je Excel vertellen wat voor soort wiskunde je wilt laten doen. De tool biedt meer dan 450 formules voor het verwerken van gegevens, waarvan de meest populaire SUM, IF, COUNT, MAX en AVERAGE zijn.

Klinkt dat ingewikkeld? Geen zorgen, want Excel legt elke formule tot in detail uit. Bovendien wordt uitgelegd hoe je de formule moet gebruiken en als je een fout maakt, informeert Excel je daarover door een foutwaarde weer te geven zoals #####, #DIV/0! of #NAME?

Excel is ook fantastisch voor het visualiseren van je gegevens met grafieken en diagrammen. Je hoeft alleen maar de gewenste gegevens te selecteren en het programma doet zijn werk.

Microsoft Excel beste functies

Gerenommeerd spreadsheetprogramma

450+ formules

Eenvoudige basisfuncties

Eenvoudig grafieken en diagrammen maken

Microsoft Excel beperkingen

Verschillende gebruikers melden dat het platform vastloopt bij grote/complexe datasets

Het platform ziet er niet op alle besturingssystemen hetzelfde uit

Microsoft Excel prijzen

Kijk op de website voor verschillende prijzen

Microsoft Excel beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (18.500+ beoordelingen)

3. Alleenffice

Via: OnlyOffice OnlyOffice heeft een Excel-achtige interface en laat je zelfs Excel-spreadsheets uploaden en bewerken. Het platform maakt real-time bewerken mogelijk, wat ons uiteindelijk leidt naar het belangrijkste voordeel: samenwerking.

Met OnlyOffice kunnen jij en je team samen aan spreadsheets werken, opmerkingen achterlaten en chatten om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de laatste wendingen van het project. Je kunt ook de versiegeschiedenis bekijken en specifieke informatie opvragen.

Het platform geeft je spreadsheet superkrachten met 400+ formules en functies. Gebruik tabelsjablonen om je werk gemakkelijker te maken, analyseer gegevens met draaitabellen, visualiseer info met grafieken en diagrammen, voeg bestanden in, beveilig je sheets met een wachtwoord, automatiseer taken, sla sheets op als PDF en nog veel meer!

OnlyOffice beste functies

Vertrouwde interface

Werkt zowel offline als online

Uitstekende samenwerkingsopties

400+ functies en formules

Geeft prioriteit aan beveiliging

OnlyOffice-beperkingen

Sommige gebruikers geven aan dat het laden van bestanden langer duurt dan verwacht

Zou kunnen profiteren van meer integraties

OnlyOffice prijzen

Docs Cloud :

Business : $8/maand per gebruiker VIP : Neem contact op voor prijzen

: Docs Enterprise :

Voor thuisgebruik : $149 (eenmalige betaling voor maximaal 10 gebruikers) Voor bedrijven : Aanpasbaar, prijzen beginnen bij $1.500 voor maximaal 50 gebruikers

:

OnlyOffice beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (50+ beoordelingen)

: 4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4. Luchttafel

Via: Luchttafel Wil je het goede oude spreadsheetuiterlijk mixen met de functionaliteit van databases? Neem plaats in een van de beste gratis spreadsheetsoftware, Airtable!

Airtable heeft een spreadsheetachtige interface met rasters van kolommen en rijen. Maar het platform is meer dan spreadsheetsoftware: het draait om databases.

Je kunt je Airtable-databases koppelen aan externe tabellen, allerlei bestandstypen en -groottes gebruiken, subsets van gegevens isoleren en gegevens vanuit verschillende gezichtspunten bekijken, en dat alles met behoud van gegevensintegriteit.

Airtable is een uitstekend platform voor samenwerking omdat meerdere mensen tegelijkertijd databases kunnen bewerken en beheren. Je kunt gebruik maken van de standaard spreadsheetsoftware-opties zoals grafieken, grafieken en draaitabellen maken van je gegevens, berekeningen uitvoeren en informatie filteren.

Airtable beste functies

Flexibele omgeving voor gegevensmanipulatie

Intuïtieve interface

Richt zich op databases

Ondersteunt een groot aantal bestandstypen en -groottes

Meerdere weergaven

Beperkingen van Airtable

Er is een leercurve voor geavanceerde functies

Meer prijsplannen zou een leuke toevoeging zijn voor sommige gebruikers

Airtable prijzen

Gratis : $0

: $0 Plus : $10/maand per stoel

: $10/maand per stoel Pro : $20/maand per plaats

: $20/maand per plaats Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Airtable beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

5. Smartsheet

Via: Smartsheet Wat krijg je als je een project- en werkbeheerplatform mixt met spreadsheets? Dan krijg je Smartsheet, een veelzijdig programma met een signature grid interface.

Het invoeren van gegevens is eenvoudig en u kunt aangepaste kolommen en rijen toevoegen om een ruimte te creëren die tot op de letter overeenkomt met de behoeften van uw bedrijf.

Met Smartsheet kunt u projectgerelateerde rapporten genereren vanuit de rasterweergave. Automatiseer taken, verzamel gegevens via formulieren, maak taakafhankelijkheden en gebruik sjablonen om uw werk slimmer in plaats van moeilijker te maken!

De rasterweergave ondersteunt talrijke kolomtypes zoals contactpersonen, datums en symbolen. Je kunt documenten toevoegen en rijhiërarchie en voorwaardelijke opmaak gebruiken om je gegevens te organiseren. Deze weergave kan worden aangepast aan meerdere scenario's, van het beheren van projecten en klanten tot het waarborgen van naleving en het beoordelen van feedback van klanten.

U kunt Smartsheet gebruiken om workflows te analyseren en processen om de efficiëntie van je team te bepalen en toekomstige inspanningen met vertrouwen te plannen.

Compare Smartsheet vs Asana !

Smartsheet beste eigenschappen

Vertrouwde rasterweergave

Krachtige functies voor project- en taakbeheer

Automatisering van taken

Voorwaardelijke opmaak

Ondersteunt verschillende gegevenstypen

Smartsheet beperkingen

Geavanceerde opties onder de knie krijgen kost tijd

Sommige gebruikers geven aan dat de instellingen voor het toestemmingsniveau kunnen worden geüpgraded

Smartsheet prijzen

Gratis : $0

: $0 Pro : $7/maand per gebruiker (maximaal 10 gebruikers)

: $7/maand per gebruiker (maximaal 10 gebruikers) Zakelijk : $25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

: $25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

6. Stackby

Via: Stackby Wil je een spreadsheet-database hybride die samenwerking benadrukt en waarmee je workflows kunt maken en automatiseren?

Stackby maakt gebruik van no-code databases met een vertrouwde spreadsheet look. Je kunt het gebruiken als een gewoon spreadsheetplatform - gegevens invoeren, berekeningen maken en rapporten maken. Maar met Stackby kun je je spreadsheet ook veranderen in een robuuste no-code relationele database.

Het platform laat je gegevens verzamelen via formulieren en biedt weergaven zoals Grid, Kanban en Calendar. Gebruik 25+ kolomtypes, koppel je tabellen en maak gebruik van voorwaardelijke opmaak en geavanceerde filteropties.

Het mooiste is dat je je gegevens niet handmatig hoeft bij te werken: koppel je tabellen gewoon aan API's en laat de database het werk voor je doen.

Op basis van de gegevens in je databases kun je dashboards maken met visuals zoals grafieken, diagrammen of doeltrackers.

Stackby beste functies

Helpt je no-code databases te bouwen

Laat je tabellen verbinden met API's

Verschillende kolomtypes

Meerdere weergaven

Eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface

Stackby beperkingen

Verschillende gebruikers geven aan dat ze vaak worden afgemeld van het platform

Meer API-verbindingen zouden nuttig zijn

Stackby prijzen

Gratis : $0

: $0 Personal : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Economy : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Zakelijk : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Stackby beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

7. Zeetafel

Via: Zeetabel SeaTable is nog zo'n combinatie van database en spreadsheet en zit boordevol functies waarmee het organiseren en manipuleren van gegevens voelt als een dagje aan het strand!

Met SeaTable kun je nieuwe gegevens invoeren via formulieren, API of integraties. Het ondersteunt alle soorten gegevens, van tekst, datums en getallen tot afbeeldingen, e-mails, bestanden en URL's.

Je hebt volledige controle over alles wat er in je database gebeurt. Je kunt gegevens filteren, toestemmingsinstellingen aanpassen, kleuren bewerken, schakelen tussen weergaven, werk delen met collega's en derden en je gegevens omzetten in grafieken en diagrammen.

SeaTable biedt ook indrukwekkende automatiseringsopties. Optimaliseer terugkerende taken met scripts in Javascript en Python, maak berekeningen over alle rijen en kolommen (zoals in Excel), maak aangepaste meldingen voor bepaalde acties en voer specifieke processen uit op geplande tijdstippen.

SeaTable beste functies

Een database-spreadsheet mix

Meerdere manieren om gegevens in te voeren

Uitstekende automatiseringsfuncties

Aangepaste meldingen

SeaTable beperkingen

Je moet Javascript en Python kennen om de voordelen van het platform te maximaliseren

Sommige gebruikers geven aan dat de gebruikersinterface een opknapbeurt kan gebruiken

SeaTable prijzen

Gratis : 0€

: 0€ Plus : 7€

: 7€ Onderneming : 14€

: 14€ Dedicated Cloud: Neem contact op voor prijzen

SeaTable beoordelingen en recensies

GetApp : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

8. Quip

Via: Quip Zie Quip als een dynamische fusie van spreadsheets, documenten en chatopties. Het combineert krachtige functies voor het stroomlijnen van verkoopprocessen en het stimuleren van real-time samenwerking.

Aangezien Quip een dochteronderneming van Salesforce is, is het geen verrassing dat u alle Salesforce-lijsten, -gegevens en -rapporten rechtstreeks vanuit Quip kunt ophalen, zodat u altijd met de meest recente informatie werkt.

Met Quip spreadsheets kunt u uw verkoop- en CRM-gegevens beheren, delen met collega's en klanten, berekeningen uitvoeren, processen automatiseren en gebruikmaken van sjablonen en integraties om uw werk nog eenvoudiger te maken. Met permissie-instellingen bepaal je wie wat mag doen in welke spreadsheet.

Het platform is uitgerust met 400+ functies en snelkoppelingen om jou en je team te helpen meer dingen gedaan te krijgen in minder tijd.

Quip beste functies

Maakt deel uit van het Salesforce-ecosysteem

Richt zich op verkoop en CRM

Stroomlijnt processen en verbetert samenwerking

Automatisering van taken

Beperkingen van Quip

Verschillende gebruikers gaven aan dat het platform kan crashen bij het verwerken van grote datasets

Een meer aanpasbare gebruikersinterface zou een mooie toevoeging zijn

Quip prijzen

Starter : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Plus : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Geavanceerd: $100/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Quip beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

9. EtherCalc

Via: EtherCalc Een eenvoudige, webgebaseerde, gratis spreadsheetsoftware waarvoor geen account hoeft te worden aangemaakt klinkt misschien als een droom. EtherCalc maakt het werkelijkheid!

Het enige wat je nodig hebt om het platform te gebruiken, is een bezoek aan de website. Zodra u uw spreadsheet hebt gemaakt, kunt u deze delen met anderen en in realtime samenwerken.

Dit is geen robuust databaseplatform waarmee je taken kunt automatiseren, bladen kunt koppelen of met andere programma's kunt integreren. Het is een simpel spreadsheetplatform met een rommelige interface, perfect voor wie geen toeters en bellen nodig heeft.

EtherCalc is ideaal voor inventarisbeheer en het maken van enquêteformulieren, maar het kan ook van pas komen bij brainstormsessies.

Je kunt .csv-, .ods- en .xlsx-bestanden importeren en verschillende kolomtypes gebruiken, zoals tekst, wiskunde, datum en tijd, afhankelijk van de gegevens die je wilt weergeven. Je hebt ook tientallen formules om uit te kiezen en je gegevens te beheren als een pro!

EtherCalc beste functies

Eenvoudige interface

Vereist geen account

Ondersteunt samenwerking in realtime

Bestanden importeren

Tientallen functies en formules

EtherCalc-beperkingen

Sommige gebruikers melden dat het platform moeite heeft met het openen van grotere bestanden

Prijzen EtherCalc

Gratis

EtherCalc waarderingen en reviews

TrustRadius: 9.9/10 (3 beoordelingen)

10. Zoho Sheet

Via: Zoho Sheet Afkomstig van Zoho, een uitgebreid softwarepakket voor bedrijven, kun je met Zoho Sheet functionele spreadsheets maken en beheren en er samen met je team aan werken.

Het platform bevat meer dan 350 voorgedefinieerde functies, waarmee je verschillende soorten gegevens kunt manipuleren voor elk doel, of je nu een inventarisatie maakt, een budget plant of een projectgerelateerde taak uitvoert.

Met 1000+ integraties kun je met Zoho Sheet je spreadsheets automatiseren en gegevens importeren uit verschillende bronnen, waaronder Excel.

De software hecht prioriteit aan samenwerking, zodat je samen met collega's aan spreadsheets kunt werken en commentaar kunt geven, wijzigingen kunt aanbrengen en taken en projecten kunt bespreken. Je kunt controle houden over elke spreadsheet door cellen te blokkeren voor geselecteerde medewerkers, machtigingen in te stellen en eerdere versies te bekijken.

Zoho Sheet heeft een revolutionaire functie - een AI assistent genaamd Zia. Zia beantwoordt alle vragen over je gegevens en spreadsheets, en het beste is dat hij gewoon Engels begrijpt!

Zoho Sheet beste functies

Onderdeel van het Zoho ecosysteem

1000+ integraties en 350+ voorgedefinieerde functies

Uitstekende samenwerkingsopties

AI-gestuurde assistent

Zoho Sheet beperkingen

Verschillende gebruikers melden dat het bewerken van spreadsheets in de mobiele app traag kan zijn

Beperkte opslagcapaciteit kan een probleem zijn voor mensen die met grote datasets werken

Zoho Sheet prijzen

Neem contact op voor prijzen

Zoho Sheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (140+ beoordelingen)

: 4.4/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

11. LibreOffice

Via: LibreOffice LibreOffice is een gratis, offline kantoorpakket, en veel gebruikers zien het als een uitstekend alternatief voor Microsoft Office. Het spreadsheetprogramma in de suite heet LibreOffice Calc.

Het platform biedt 300+ functies voor het beheren van kleine en grote datasets, en als je niet weet hoe je sommige functies moet gebruiken, kan de ingebouwde wizard je helpen.

De functie die eruit springt is DataPilot. Hiermee kun je ruwe gegevens uit verschillende databases halen en deze omzetten in zinvolle informatie die je in je spreadsheet kunt presenteren.

Hoewel het een offline programma is, beschikt Calc over multi-user ondersteuning. Deel je spreadsheets met anderen, laat ze hun gegevens invoeren en minimaliseer het risico op miscommunicatie en dubbele gegevens.

Calc slaat documenten standaard op in het .odt-formaat. Maar omdat veel mensen nog steeds Excel gebruiken, kun je met Calc je spreadsheets bewaren in het .xlsx-formaat! Je kunt spreadsheets ook exporteren naar PDF's.

LibreOffice Calc beste functies

300+ functies

Met DataPilot kun je ruwe gegevens manipuleren

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Laat je spreadsheets opslaan in meerdere formaten

Beperkingen van LibreOffice Calc

Sommige gebruikers geven aan dat de optie voor automatisch opslaan niet betrouwbaar is

De interface zou kunnen profiteren van een upgrade

LibreOffice Calc prijzen

Gratis

LibreOffice Calc beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

12. Microsoft 365

Via: Kantoor Microsoft 365, voorheen bekend als Office 365, is een softwarepakket dat bestaat uit populaire programma's zoals Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams en OneDrive. Hoewel Excel vaak synoniem is met spreadsheets, kunnen andere toepassingen binnen de Microsoft 365-familie u ook helpen bij het maken en verwerken van spreadsheets, hoewel dat niet hun primaire doel is.

Als je bijvoorbeeld aan een Word-document werkt en er een spreadsheet aan wilt toevoegen, hoef je Excel niet te starten. In plaats daarvan kun je een Excel-spreadsheet invoegen, je gegevens invoeren en de functies van Excel rechtstreeks vanuit Word gebruiken!

Je kunt hetzelfde doen in PowerPoint en je presentaties verrijken met Excel-spreadsheets.

Wanneer je een Excel-spreadsheet toevoegt aan Word of PowerPoint, verschijnt de werkbalk van Excel bovenaan het scherm, waardoor je volledige toegang hebt tot de functies en formules van het programma.

Microsoft 365 beste functies

Een bundel programma's voor verschillende doeleinden

Je kunt spreadsheets combineren met documenten/presentaties

Gebruiksvriendelijke interface

Stimuleert samenwerking

Microsoft 365 beperkingen

Gebruikers melden af en toe kleine bugs

Mobiele ervaring kan worden verbeterd

Microsoft 365 prijzen

Voor bedrijven :

Business Basic : $6,00/maand per gebruiker Business Standard : $12,50/maand per gebruiker Business Premium : $22,00/maand per gebruiker Apps voor bedrijven : $8,25/maand per gebruiker

: Voor thuis :

Personal : $69,99/jaar (één gebruiker) Familie : $99,99/jaar per (maximaal zes gebruikers)

:

Microsoft 365 beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (4.900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

13. Google vellen

Via: Google Vellen Google Sheets is een ander veelgebruikt spreadsheetplatform met een Excel-achtige interface .

Het platform biedt een scala aan formules en functies waarmee je gemakkelijk verschillende soorten gegevens kunt manipuleren. Omdat Google Sheets cloudgebaseerd is, is samenwerking in realtime mogelijk, zodat je met je team kunt samenwerken, ongeacht de locatie.

Het platform maakt deel uit van het ecosysteem van Google, dus je kunt je gegevens ophalen uit Google Formulieren of spreadsheets toevoegen aan je Google Documenten of Google Dia's.

Een andere essentiële kwaliteit van Google Sheets is de veelzijdigheid. Je kunt het gebruiken op je computer, laptop, tablet en mobiele apparaat, wat betekent dat je spreadsheets kunt maken en bewerken, zelfs als je onderweg bent!

Google Sheets automatiseert herhaalde invoer met Smart Fill-het detecteert patronen en stelt de meest geschikte oplossingen voor, wat nog een handige en tijdbesparende optie is.

Google Sheets beste functies

Werkt perfect met platforms uit de Google-familie

Beschikbaar in offline modus

Automatisering van invoer

Kan op alle apparaten worden gebruikt

Diverse formules en functies voor het maken en bewerken van spreadsheets

Google Sheets beperkingen

Kan tekortschieten bij het verwerken van complexe of grote datasets

Automatisch opslaan werkt niet altijd

Google Sheets prijzen

Gratis voor persoonlijk gebruik (met een Google-account)

voor persoonlijk gebruik (met een Google-account) Business Starter : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

Google Sheets beoordelingen en recensies

GetApp : 4.7/5 (12.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (12.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (12.700+ beoordelingen)

14. Meerrijig

Via: GrapeCity Als je in JavaScript werkt, ken je de pijn van het scrollen door brede rasters om de gewenste informatie te krijgen. MultiRow DataGrid helpt je om je raster aan te passen en te kiezen welke kolommen en rijen gestapeld worden weergegeven.

Naast flexibiliteit in lay-outontwerpen kun je met MultiRow velden groeperen op basis van hun hiërarchische structuur, cellen samenvoegen, specifieke rijen/kolommen bevriezen en je toetsenbord gebruiken om door je rasters te navigeren. Je kunt ook geavanceerde filteropties gebruiken om gemakkelijk bij de juiste informatie te komen.

MultiRow beste functies

Eenvoudiger navigeren door roosters

Uitstekende aanpassingsopties

Maakt scrollen door grote datasets overbodig

Geavanceerde filteropties

MultiRow-beperkingen

Geen ideaal platform voor beginners

MultiRow prijzen

Neem contact op voor prijzen

MultiRow beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

Software voor spreadsheets: Een must in uw PM gereedschapskist

Spreadsheet software-oplossingen kunnen vele petten dragen-ze kunnen gebruikt worden om projectdoelen te plannen, takenlijsten te maken, projectbudgetten te berekenen, grafieken en diagrammen te tekenen, tijd bij te houden en nog veel meer.

De juiste spreadsheet-tool kan je veranderen in een PM-superheld en jou en je team helpen om projecten efficiënter en met minder stress uit te voeren.