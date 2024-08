Wrike Project Management Guide (Dashboard, Gantt Chart, Tijdregistratie)

Software voor projectmanagement is onmisbaar voor elke projectmanager.

Het is bijna onmogelijk om die twee te scheiden!

Net als knoflookbrood en pizza. 🍕

Wrike is zo'n oplossing voor projectmanagement.

Maar is Wrike projectmanagement iets waar je voor moet gaan? 🤔

Maak je geen zorgen. Wij helpen je het uit te zoeken.

In dit artikel bespreken we wat Wrike is, de sleutel functies, voordelen en beperkingen. We zullen ook een alternatief voorstellen dat het antwoord zal zijn op alle nadelen van Wrike projectmanagement.

Alles ingesteld? Daar gaan we!

Wat is Wrike?

Wrike is een software voor projectmanagement en samenwerkingstool . Gebruikers kunnen hiermee projecten beheren en bijhouden:

Projecten

Deadlines

Planningen

En andere werkstroomprocessen

De software is ontworpen voor efficiënt projectmanagement, zodat een projectteam zich kan concentreren op kerntaken en deze snel kan voltooien.

Met Wrike kunt u ook de status weergeven van alle uw virtuele teams bekijken projecten met realtime rapportages. Zo wordt het verzamelen van feiten en statistieken eenvoudig.

6 Sleutelfuncties van Wrike

Wrike zit boordevol indrukwekkende functies voor projectmanagement en samenwerking, waaronder een interactieve Gantt grafiek en werklastweergave, deelbaar dashboard enz.

Hier zijn echter de vijf belangrijkste functies die je volgens ons moet kennen.

1. Teamsamenwerking

De functies voor samenwerking van Wrike zijn ontworpen om te helpen met team gesprekken aanmaken van activa en besluitvorming.

Enkele van deze functies zijn:

Inbox : toont een gebruiker al zijn vermeldingen, toegewezen Taken, enz.

: toont een gebruiker al zijn vermeldingen, toegewezen Taken, enz. @Mentions : meldt iemand specifiek om een gesprek te voeren

: meldt iemand specifiek om een gesprek te voeren Browser notificaties : waarschuwen een gebruiker voor updates van hun teamgenoten en dashboards voor snelle overzichten van lopende Taken

: waarschuwen een gebruiker voor updates van hun teamgenoten en dashboards voor snelle overzichten van lopende Taken Comments : laat aantekeningen achter, stel vragen, etc. over taken, mappen en projecten

: laat aantekeningen achter, stel vragen, etc. over taken, mappen en projecten Activiteitenstroom: toont activiteiten en updates met betrekking tot een specifieke taak en bevindt zich in het informatiepaneel van een project, taak of map

Laten we nu eens kijken naar de voordelen van het gebruik van de software voor projectmanagement van Wrike.

3 Voordelen van Wrike projectmanagement

Hier zijn de drie belangrijkste voordelen waarvan wij denken dat ze de meeste indruk op je zullen maken:

1. Aanpasbare UI voor personalisatie

Is een kanbanbord je jam omdat je ervan houdt Taken van to do naar Klaar te zien gaan?

Of vind je het geweldig om te zien hoe een Gantt grafiek afhankelijkheid beheert ?

Hoe dan ook, Wrike kan u van dienst zijn.

En dat kan alleen omdat de software voor projectmanagement stelt je in staat om de UI aan te passen, zodat deze perfect aansluit op jouw behoeften. Bijvoorbeeld, je Agile team kan hun werk visualiseren met een Wrike kanban bord.

Wrike's Gantt grafiek geeft je zichtbaarheid met dynamische tijdlijnen en de mogelijkheid om meerdere projecten te beheren. Je kunt informatie importeren van Microsoft Project in uw Wrike Gantt grafiek, waardoor het uiterlijk en de sfeer van uw gegevens direct worden verbeterd.

Binnen de functie Gantt grafiek kunt u met Wrike's afhankelijkheden taken op vier verschillende manieren met elkaar verbinden en met de afhankelijkheidlijnen kunt u zien welke taken met elkaar verbonden zijn.

Met Wrike afhankelijkheid kunt u kiezen uit een van deze regels:

Taak A moet af zijn voordat Taak B kan beginnen.

Taak A moet beginnen voordat taak B kan beginnen.

Taak A moet af zijn voordat taak B kan beginnen.

Taak A kan niet af zijn voordat taak B begint.

nogal logisch, nietwaar?

Naast deze functies kunt u ook kiezen uit de vele weergaveopties van Wrike, zoals tabel, lijst, bord, stream, analyse enzovoort, om uw werk te zien zoals u dat wilt.

2. Geweldige functies voor Redactie

Met behulp van een betaalde add-on genaamd Wrike Proof kan je team direct commentaar toevoegen aan afbeeldingen, PDF's en zelfs video's.

Alle communicatie verloopt via de opmerkingen en u vergeet nooit meer om fouten in uw bestanden te ontdekken. Het belangrijkste is dat je goedkeurings- en terugkoppelingsprocessen op volle toeren draaien. 🏎️

3. Clients als medewerkers

Samenwerker is een gebruikerstype in Wrike dat geen betaalde zetel vereist, maar hen wel toegang biedt tot uw werkruimte. Dit is geweldig om belanghebbenden op de hoogte van de statussen van projecten.

Maar er zijn twee belangrijke clausules:

Er is een limiet aan hun rechten

Er is een limiet aan het aantal medewerkers dat je kunt uitnodigen voor je account

U kunt dus clients als medewerkers toevoegen omdat ze meestal minder zijn dan uw medewerkers. En ze hoeven geen toegang te hebben tot de hele werkruimte. win-win._

Als medewerkers kunnen uw clients:

Inzicht krijgen in het hoe, wat en waarom van een project

Commentaar geven op vragen die tijdens een project opduiken

Taken van status veranderen

De voortgang van een project bewaken en goedkeuringen geven om door te gaan met het goede werk

maar in welke wereld is alles mooi en perfect?

Zelfs Narnia was niet..

Wrike projectmanagement heeft misschien zelf een paar Witte Heksen die verhinderen dat het ideaal is.

5 limieten van Wrike projectmanagement (met oplossingen)

Hier zijn enkele redenen waarom je twijfelt aan Wrike projectmanagement:

1. Geen mindmaps functie

Omdat Wrike zo populair is, zou je denken dat ze een mindmap functie zodat je met je team kunt brainstormen over projecten.

Fout 🙅! Helaas doen ze dat niet.

nog te doen? brainstorm _met je team?

In ClickUp !

Ja, we hebben het antwoord snel gevonden omdat het een van de met de hoogste beoordeling productiviteit en hulpmiddel voor projectmanagement, geliefd door alle groottes van teams en zelfs freelancers .

en het heeft een Mindmap ._ 😎

Lees verder om te zien hoe ClickUp alle nadelen van Wrike kan oplossen:

ClickUp oplossing: Mindmaps Onze mindmap is een canvas vol mogelijkheden.

U kunt uw project abonnement of een reeks gedachten in de blanco modus.

Maar als je een leeg canvas intimiderend vindt, geen zorgen.

U kunt ook voortbouwen op wat u al in ClickUp hebt gemaakt met de taak modus, waarbij uw projectplanning taakgerelateerd is. U kunt aangepaste workflows en taken maken en zelfs uw project opnieuw indelen Werkruimte in logische paden.

2. Veel essentiële functies zijn add-ons

als je betaalt voor een _projectmanagementsoftware _plan, wat verwacht je dan?

Dat u de functies krijgt die u nodig hebt.

Dat dachten wij ook totdat we Wrike tegenkwamen.

Het biedt verschillende essentiële functies niet aan werkbeheer ingebouwde functies.

Enkele van deze functies zijn:

Wrike analyze : aangepaste analyses makendashboards om prestaties te verbeteren

: aangepaste analyses makendashboards om prestaties te verbeteren Wrike bron : team visualiserenwerklast en krijg inzicht in het gebruik van resources

: team visualiserenwerklast en krijg inzicht in het gebruik van resources Wrike proof: visuele feedback toevoegen en goedkeurders toewijzen

Tenzij u bereid bent een extra bedrag op te hoesten om deze functies te ontgrendelen en toe te voegen aan uw Wrike account, zit u vast zonder deze functies.

ClickUp oplossing #1: gratis Dashboards De Dashboards van ClickUp geven u niet alleen inzicht in alles wat u wilt weten, waaronder

sprints , heldendichten , statussen van taken , bronnen enz., maar het is ook aanpasbaar.

U kunt toevoegen aangepaste widgets voor het dashboard om de informatie te zien die u nodig hebt, zoals:

Lijngrafiek

Berekening

Cirkeldiagram

Batterijgrafiek en meer

en raad eens?

u kunt meerdere dashboards bouwen voor meerdere projecten en_ we rekenen u geen cent. Want we bieden Dashboards aan in ons gratis abonnement.

ClickUp oplossing #2: gratis Werklastweergave Onze Werklastweergave is gratis.

Je kunt het gebruiken voor eenvoudig middelenbeheer, zoals bijhouden wie er te veel of te weinig op zijn bordje heeft en vervolgens de taken dienovereenkomstig verdelen.

4. Geen schermafbeelding functie

Of het nu is om interessante ontwerpen te bespreken of een meme die je niet kunt downloaden, maken we schermafbeeldingen om verschillende redenen.

Zoveel toepassingen en toch ontneemt Wrike je deze functie.

Hoe jammer.

ClickUp oplossing: Extensie voor Chrome ClickUp's handige Chrome extensie is multifunctioneel. U kunt schermafbeeldingen maken van de hele browser of van een specifiek gebied om deze aan taken toe te voegen of te downloaden.

Maar dat is nog niet alles!

U kunt de extensie ook gebruiken om:

Taken maken

Bladwijzers maken

Tijd bijhouden

Toegang tot deKladblok* Schermafbeeldingen markeren

We hebben het je verteld.

Multipurpose extension for a reason. 😎

5. Wrike is duur

wrike beweert ontworpen te zijn voor alle groottes van teams, maar hoe zit het met alle budgetten van teams?

Het heeft een gratis abonnement, maar dat is vrij beperkt. En als je naar de prijsdetails van Wrike kijkt, zie je dat hun betaalde abonnement begint bij $9,80/gebruiker per maand, wat duur kan zijn voor kleine teams en bedrijven.

ClickUp oplossing: Free Forever-abonnement

Probeer in plaats daarvan ClickUp.

We hebben een Free Forever-abonnement boordevol nuttige en geavanceerde functies, zodat u geen add-ons nodig hebt. 😛

Maar als je nog steeds geavanceerde functies nodig hebt, beginnen onze betaalde abonnementen bij een veel betaalbaarder tarief. Zo kunt u uw bedrijf laten groeien met een comfortabel budget.

Bekijk onze abonnement :

Al deze oplossingen maken ClickUp de top Wrike alternatief maar we hebben zoveel meer te bieden.

Hier zijn enkele van de andere ClickUp functies waar u van zult houden:

Wrike is gewoon niet de juiste (voor jou)

Wrike is ongetwijfeld een goede tool voor projectmanagement.

Maar het gaat erom of het geschikt is voor jou.

Is het geschikt voor alle budgetten? Nee.

Brengt het je kosten in rekening voor functies door ze add-on's te noemen? Ja.

Als je alle voordelen en limieten tegen elkaar afweegt, zul je je realiseren dat het de kleine dingen zijn die bij elkaar optellen.

Waarom zou u zoveel stress hebben als u ClickUp aan uw zijde hebt?

Het kan uw projectmanager, Taakverdeler zijn, maker van documenten aantekeningen maker... noem maar op.

wat zeg je ervan? Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om van projectmanagement een makkie te maken en ervoor te zorgen dat u zich elke dag zo voelt: