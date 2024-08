De 16 beste Microsoft Project alternatieven & concurrenten in 2024 (gratis & betaald!)

Microsoft Project is het grootste en bekendste project tool voor projectmanagement beschikbaar. Het werd uitgebracht in 1984 toen elke vorm van desktop software nog nieuw was. Maar door die geschiedenis kan het zeker verouderd lijken.

Natuurlijk, het heeft de weg vrijgemaakt voor moderne software voor projectmanagement (zoals Microsoft Planner ), maar nu ontbreekt het aan nieuwe innovatie. Het is te bang om zijn gebruikers van zich te vervreemden. Dat belooft niet veel goeds voor nieuwe ideeën!

Daarom bespreken we de 16 beste alternatieven voor Microsoft Project. We geven je een gedetailleerd overzicht van elk alternatief, met hun voor- en nadelen, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Laten we beginnen!

**Waarom zoeken naar een Microsoft Projectmanagement Alternatief?

Een van de grootste nadelen van Microsoft Project is het onhandige karakter en de steile leercurve. In veel opzichten beschermt Microsoft Project degenen die het het beste kennen.

Het duurt zo lang om het onder de knie te krijgen dat iedereen die het wel onder de knie heeft het gevoel heeft dat ze hun positie (en het gebruik van Microsoft Project) moeten verdedigen.

"Microsoft Project is krachtig als het gaat om de meer gedetailleerde aspecten van projectmanagement, zoals resource management, aangepaste rapportages en urenstaten. Krachtig betekent natuurlijk niet makkelijk of eenvoudig," stelt een recensie van MS Project

Het kan effectief een project abonnement en tot in de kleinste details van je middelen kunt doordringen, maar je zou het niet moeten gebruiken tenzij je al getraind bent in het temmen van het beest dat Microsoft Project is.

Bonus: Microsoft Forms Alternatieven En kijk hier eens naar... dat is niet zo gebruiksvriendelijk!

Wat zijn de nadelen van het gebruik van Microsoft Project?

Heb eengecertificeerde projectmanager* Afhankelijk van export

Lange goedkeuringstijd

Maar gelukkig leven we in een nieuwe eeuw en zijn er tal van geweldige Microsoft Project alternatieven die je kunt gebruiken!

16 Beste Microsoft Project Alternatieven

Of het nu ClickUp, Asana, Trello, of een van de andere 16 Microsoft Project alternatieven is die we hier op de lijst hebben gezet, je vindt er zeker een die bij je past.

Bekijk deze lijst voor een vergelijking van de functies van de beste Microsoft Project alternatieven.

1. ClickUp

Visualiseer taken, projecten en werkstromen op de manier die voor u het beste werkt met ClickUp-taaks 15+ aanpasbare weergaven

ClickUp is een alles-in-één tool die een fundamenteel nieuwe manier van werken biedt waarmee u eenvoudig meerdere projecten met uw team kunt beheren. Het is een mooi en gemakkelijk alternatief voor MS Project!

Hier volgt een kort overzicht van enkele sleutel functies van ClickUp:

Krachtig Agile Dashboard biedt u een centrale plaats om te ontvangen Agile project inzichten zoals de algemene gezondheid van het project, doelen van het project, tijdlijnen van het project, en nog veel meer

Opmerkingen : speciale gesprekken over projecten met ingebouwd delen van documenten/bestanden voor verschillende projectbestanden

Taken : hebben elk hun eigen balk met de status van taken en prikborden voor beter teamwork, en u kunt elke taak verder onderverdelen in subtaken en checklists

Krachtige integraties : integreert met tools voor tijdsregistratie en andereproductiviteitstools voor het beheren van zowel uw locatie als virtuele teams * ClickUp Brein : ClickUp AI tool gebruikt kunstmatige intelligentie om projectmanagement taken te verbeteren

Automatiseer werkstromen en schaal uw business met ClickUp AI

ClickUp pro's:

Mooie interface

Goedkoop

Heeft een Free Forever-abonnement

Ondersteunt alle besturingssystemen zoals Windows, Mac, iOS en Google app

Meerdere weergaven, waaronder een lijst, bord, tijdlijn en weergave van een Gantt grafiek

Ingebouwdfuncties voor projectplanning en projectplanning* Geavanceerde functies speciaal voor Agile projecten

Krachtige mobiele app voor projectmanagement op afstand * Sjablonen voor projectmanagement om workflows te automatiseren

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/28c9c840-1000.png Sjabloon voor projectmanagement door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&\_gl=1\*1l1gwe3\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MDY0OTk0OTMuQ2p3S0NBaUFrOWl0QmhBU0Vpd0ExbXlfNjc0SmRkUE9JbWpsSWdGbmFIS1RYQ0FacGZkc2psUDdjQlhxLUtFRVAxLVpyV3c4WXRGX3NSb0NUcElRQXZEX0J3RQ.tU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Dit sjabloon downloaden /%cta%/

ClickUp tegens:

100 MB opslagruimte op Free abonnement

Kan dashboards niet exporteren

Meer informatie over onze product roadmap hier .

ClickUp beoordelingen:

"ClickUp is het Zwitserse zakmes onder de apps voor Taak- en Projectmanagement." - G2 menigte "Een levensveranderend hulpmiddel. Brengt het broodnodige perspectief terug op taken met een hoge prioriteit. Helpt bij het bijhouden van wat we hebben bereikt en waar we in een bepaald jaar meer tijd aan hebben besteed. Kan niet zonder!" - Geverifieerde Capterra-beoordeling "Het is geweldig hoe gemakkelijk het migratieproces was toen we overstapten naar ClickUp. Het platform werkt voor elk projectscenario dat je nodig hebt: clients, persoonlijke taken, projecten, noem maar op. Het biedt een goede hoeveelheid tools om alles wat bij een project komt kijken bij te houden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

ClickUp prijsabonnementen:

Free Forever-abonnement : Het beste voor persoonlijk gebruik

: Het beste voor persoonlijk gebruik Unlimited-abonnement : Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

: Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business-abonnement : Het beste voor middelgrote of meerdere teams ($12/lid per maand)

: Het beste voor middelgrote of meerdere teams ($12/lid per maand) Enterprise-abonnement : Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

2. Asana

Via AsanaAsana startte in 2011 en kreeg al snel veel bekendheid dankzij de verbindingen van de oprichters met Facebook. Met die stamboom had Asana geen problemen om fondsen te werven en is het hard op weg om binnenkort een bedrijf van $1 miljard te worden.

Maar betekent dit dat deze tool geschikt is voor de leden van uw teams? Niet noodzakelijk.

Asana heeft een eenvoudige interface met duidelijke secties voor effectieve visueel projectmanagement . Net als zijn naam heeft het een rustige gebruikersinterface die je helpt om je op je gemak te voelen tijdens het werken. Dit alleen al maakt het een geweldig Microsoft Project-alternatief.

Ondanks een snelle start is hun productontwikkeling de afgelopen jaren achtergebleven. En Asana is niet geweldig voor alle teams in uw organisatie: de meeste teams die software ontwikkelen zouden het niet gebruiken.

Voordelen van Asana:

Zeer aanpasbaar

Geweldige gedeelde kalender synchroniseren

Goed systeem voor terugkerende taken voor projecten

Gratis Microsoft Project alternatief

Portfoliomanagement

Asana nadelen:

Geen native tijdsregistratie

Gantt grafiek alleen via een add-on

Grote leercurve

Geen mindmaps

Heeft minimum gebruikers

Geen slash commando's

Asana beoordelingen:

"We jongleren met veel concurrerende projecten en deadlines, dus het helpt om alles in één groot overzicht te houden, op een plek waar we over individuele Taken kunnen praten terwijl we bezig zijn. Ik geef de voorkeur aan deze werkstroom boven Slack-achtige nadruk op chatten/e-mail, enz. De vooruitzichten van Asana voor het plannen van tijd worden steeds beter, maar zijn op dit moment nog een beetje vaag." - G2Crowd "Ik gebruik Asana elke dag om mijn Taken te beheren. Ik moedig mijn teams aan om hun werk via Asana te doen. Over het algemeen is het een mooi en effectief hulpmiddel. In dit huidige scenario is het echt nuttig voor werken op afstand. Hoewel ik denk dat het een beetje duur is in vergelijking met vergelijkbare Taak Management Apps. Maar de functies zijn echt goed." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Prijzen voor Asana:

Free tot $24,99/gebruiker/maand (de basisversie is gratis, premium abonnementen beginnen vanaf $10,99) Vergelijk Asana en ClickUp!

3. ProofHub

Via ProofHubProofHub is een alternatief voor Microsoft met een groot bereik aan geavanceerde functies. Het brengt elk belangrijk aspect van je werk en projecten samen op een centrale plaats. Net als sommige andere bovenstaande tools kun je er taken mee maken, ze toewijzen aan meerdere teamleden en de voortgang van projecten visualiseren in verschillende projectweergaven zoals Kanban-borden, tabellen en Gantt-weergaven.

Het biedt ook robuuste tools om het werk te volgen, zoals tijdsregistratie, bijhouden van voortgang en diepgaande informatie project rapportages om de voortgang van je team bij te houden. De grootste troef van Proofhub is de forfaitaire prijs, wat betekent dat je uitgaven niet stijgen naarmate je team groter wordt.

Proofhub is ook beschikbaar als mobiele app voor Android- en iOS-gebruikers.

ProofHub pros:

Alles-in-één platform

Intuïtieve interface

Uitstekende aanpassing van projecten

Naadloze samenwerking en communicatie tussen teams

ProofHub nadelen:

Eenmalige aanmelding bij Google

Beheer van notificaties kan beter

Proofhub beoordelingen:

"We hebben voor ProofHub gekozen vanwege de uitgebreide set diensten die het biedt tegen een betaalbare prijs. Je kunt één deel van ProofHub gebruiken voor interne projecten en een heel ander deel voor samenwerking met klanten . Het resultaat is dat het voor ons een volledig pakket is." - Capterra "Ik vind het geweldig dat er een format is voor alles wat je zou moeten doen; ik gebruik het voor het bijhouden van projecten van klanten, het beheren van taken, het delen van bestanden, het aantonen van ontwerpen, het maken van aantekeningen, het bijhouden van tijd, het controleren van voortgangsrapporten en nog veel meer. Ook de vaste prijs van ProofHub is een kers op de taart." - "Ik vind het een geweldig programma G2Crowd

Prijzen van Proofhub:

De betaalde abonnementen van ProofHub beginnen vanaf $45/maand, jaarlijks gefactureerd (geen kosten per gebruiker).

4. Paymo

Via Paymo Paymo is een degelijke app voor projectmanagement. Niets flashy hier.

Ze hebben een mooi startscherm dat aangeeft wat je meest kritieke items voor de dag zijn, wat helpt bij het bijhouden van deadlines.

Ze bieden ook bordweergaven, vergelijkbaar met ClickUp en Trello. Ze beschikken over robuuste dashboard functies om de voortgang van het project te meten en hebben een gecentraliseerde plek voor het beheren van complexe projecten. Paymo is een veilige keuze waar je projectmanagers zich goed bij zullen voelen.

Paymo voors:

Mobiele app met project bijhouden

Aanpasbare urenregistratie

Mooie, interactieve Gantt grafieken

Taakplanning en afhankelijkheid van taken

Gratis Microsoft Project-alternatief

Paymo nadelen:

Integraties alleen op het betaalde abonnement

Slechts drie facturen met het gratis abonnement

Veel weergave kan het moeilijk maken om te leren

Paymo beoordelingen:

"Er is geen import functie voor taken/projecten dus er is een zeer handmatig proces nodig om aan de slag te gaan als je verhuist van verschillende tools." - G2Crowd "Voor een middelgrote, kleine of solo gebruiker is paymo net genoeg om elk soort project te beheren. Het gratis abonnement is voldoende en biedt genoeg functies om mee te beginnen en vervolgens te upgraden als dat nodig is." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Paymo prijzen:

$8,95 tot $14,25/gebruiker/maand

5. Monday.com

Via Monday.nl Monday is gebaseerd op het groen kleuren van dingen, wat betekent dat ze willen dat je een heleboel dingen afvinkt. Ze hebben ook een zeer interessante hybride tabel/task manager ontwikkeld, met veel aangepaste velden om bepaalde taken te maken zoals jij dat wilt.

Het probleem? Dat is niet altijd schaalbaar in grote teams voor effectieve online samenwerking . Ze hebben ook een limiet aan een gratis proefversie die je niet genoeg tijd geeft om alle nuttige functies te ontdekken zonder een fiks bedrag te betalen.

Ondanks de indrukwekkende reclamecampagne kan iedereen met een goede kennis van Google veel van hun functies ook gratis elders vinden ( zoals bij ClickUp! ).

Monday.com profs:

Intuïtieve interface en

Biedt ook een extensie voor Chrome

Veel aanpasbaarheid

Integratie met Dropbox en OneDrive

Monday.com nadelen:

Geen kalender

Duur

Geen terugkerende taken

Geen subtaken

Geen slash commando's

Monday.com beoordelingen:

"De naamsverandering naar "Monday" Niemand houdt van Monday . Dat heeft een slechte bijklank." - G2Crowd "Over het algemeen is Monday een geweldig hulpmiddel om werklast en projecten te beheren en om mensen samen te laten werken in een ruimte waarin wordt samengewerkt. Ik zou dit product van harte aanbevelen aan anderen als ze op zoek zijn naar een goedkope, eenvoudig te gebruiken tool die gemakkelijk te implementeren is. Maar let op, je moet wel een idee hebben van hoe je deze tool wilt gebruiken, anders zijn de functies misschien te talrijk en niet goed genoeg uitgelegd om een gebruiker te helpen die gewoon op zoek is naar ideeën." - Geverifieerde beoordeling van Capterra 👉 Zie hoe Monday vergelijkt met Asana !

Monday.com prijzen:

$8 tot $16/maand/5 gebruikers ClickUp en Monday vergelijken !

6. Hitask

Via Hitask Nog een samenwerkingstool voor teams, deze is minder krachtig dan MS Project maar heeft een aantal functies die je wilt vanuit een ontwikkelingsperspectief, zoals problemen bijhouden taken herhalen en team chatten. Het heeft ook rapportages, maar is misschien niet zo geavanceerd als Microsoft Project.

Hitask voors:

Gemakkelijk te gebruiken

Schone interface

Google Agenda synchroniseren

Hitask nadelen:

Niet veel integraties

Geen privé aantekeningen

Geen functie voor Gantt Grafiek

Geen kanban-bord

Hitask beoordelingen:

"De visuele omgeving mist kleur, zou verbeterd kunnen worden door items toe te voegen waarmee medewerkers snel onderscheid kunnen maken zonder te lezen, door aan elk item een label met kleur toe te kennen om snel elke verandering of observatie en de bron ervan te kunnen detecteren..." - Hitask Beoordelingen G2Crowd "Dit product is heel gemakkelijk te gebruiken, maar de gebruikersinterface is niet erg intuïtief. De prijs is redelijk als je bedenkt wat je ervoor terugkrijgt. Als je van plan bent om dit voor een persoonlijke reden te gebruiken, dan kan deze tool voldoende zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Hitask prijzen:

Free tot $20/gebruiker/maand (het betaalde abonnement begint bij $5)

nTask

Via nTask nTask geeft zichzelf vooral weer als een Asana-vervanger, maar het is ook geweldig als een eenvoudiger hulpmiddel dan Microsoft Project.

nTask heeft solide hulpmiddelen voor rapportage rond tijdsregistratie, het bijhouden van de voortgang van het werk en vergaderingen waar alle managers dol op zullen zijn.

Het heeft ook ingebouwde Gantt grafieken om meerdere projecten vanaf een hoog niveau weer te geven. Voeg hun bug/problemen bijhouden en het zou een gemakkelijke oplossing kunnen zijn in vergelijking met Microsoft Project.

Zoals de meeste van deze productiviteitstools is het ook een stuk betaalbaarder dan Microsoft Project, waardoor het een goed alternatief is voor MS project.

nTask voordelen:

Zeer betaalbaar

Hulpmiddel voor vergaderingen

Bugs/problemen bijhouden

Taak afhankelijkheid

nTask nadelen:

Geen timer

Slechte app voor mobiele toegang

Gantt grafieken zijn (nog) niet interactief

nTask beoordelingen:

"Het grootste verschil in de functie voor vergaderingen in vergelijking met iets als GCal is dat je een gedetailleerde agenda kunt maken, notulen van vergaderingen kunt opslaan en deze automatisch kunt delen met een project team, zonder ooit de app te verlaten." - Bomchelle "Er is niet veel mis met deze app. De integraties zijn vlekkeloos en werken perfect. Waar aan de ene kant de frequente updates de bruikbaarheid van deze app aanvullen en verbeteren, is het soms even wennen aan die veranderingen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

nTask pricing:

Free tot $7,99/gebruiker/maand (het betaalde abonnement begint bij $2,99)

8. Zenkit

Via Zenkit Zenkit is een krachtig Microsoft projectalternatief, met veel verschillende weergaven, waaronder een bord- en tabelweergave.

Het bevat bijhouden van activiteiten en notificaties, zodat je altijd weet waar elk lid van je hele team aan werkt. Het is ook perfect voor managers om een weergave op hoog niveau te krijgen van aankomende projecten.

Maar vanwege een aantal ontbrekende functies is dit misschien niet de beste optie voor een complex, groot project. Je krijgt ook uitgebreide bewerking van tekst en aangepaste achtergronden om Zenkit je eigen te maken.

Zenkit voors:

Meerdere weergaven

Eenvoudig projectmanagement

Hulpmiddelen voor mindmaps

Zenkit nadelen:

Geen Gantt grafieken

Geen tijdsregistratie

Geen openbare API

Lange laadtijden

Zenkit beoordelingen:

"De gebruikersinterface kan een beetje utilitair overkomen en niet zo vriendelijk als sommige andere softwaresystemen." - Capterra "Uitstekende ervaring met de klantenservice. Er was alleen een klein probleempje toen ik mijn abonnement opwaardeerde, maar ze hebben me geholpen om daar iets aan te doen. Ik vind het geweldig dat ze de software blijven ontwikkelen in plaats van deze te laten stagneren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Zenkit prijzen:

Free tot $29/gebruiker/maand (alleen het Personal/individual abonnement is gratis, het Team abonnement begint bij $11)

9. Slenke

Via Slenke Als u streeft naar een eenvoudiger hulpmiddel met bronbeheer gantt grafieken en meer algemeen visuele aantrekkingskracht dan Microsoft Project, dan is Slenke misschien een optie.

Het is een relatief nieuwe tool, dus er zal een adoptiecurve zijn. De leden van het team gebruiken het ook om hun interne communicatie te beheren, dus je zou jezelf ervan kunnen afkicken Slack als je dat zou willen.

Het is misschien niet het beste voor verschillende projecten, maar het is een eenvoudig hulpmiddel om je kleine team te helpen gefocust te blijven en te communiceren.

Slenke pros:

Veel integratie met derden

Interne communicatie

Schone interface

Slenke nadelen:

Geen desktop-app

Geen Enterprise-abonnement

Alleen Engels

Slenke beoordelingen:

"Waarschuwingen sectie kan soms overweldigend worden, meer controle over wat voor soort waarschuwingen ik ontvang zou ideaal zijn." - Beoordeling op Capterra "Het zou leuk zijn om de software wat meer aan te passen en onze eigen huisstijl te gebruiken. Kan verder nog niets bedenken wat ons niet bevalt." - Geverifieerde Capterra-beoordeling

Slenke prijzen:

Free tot $15/gebruiker/maand

10. Basecamp

Via BasecampBasecamp heeft een heel andere benadering van projectmanagementsoftware dan Microsoft Project.

Ze richten zich op team communicatie en projectbestanden over deadlines en taken, waardoor ze een van de leiders zijn voor communicatie met grote teams, clients en leveranciers. Met Basecamp kunt u uw takenlijsten instellen, berichten toevoegen en bijwerken uw project planning . Het gaat meer om informatie en geavanceerde functies voor samenwerking dan om een exacte oplossing voor projectmanagement.

Zie het als een uniforme plaats voor updates, maar niet voor specifieke projecten.

Basecamp voors:

Dezelfde prijs, ongeacht het aantal gebruikers

Onbeperkt aantal gebruikers en taken

Betrouwbaar

Basecamp nadelen:

Beperkte functies

Geen tijdsregistratie

Onaantrekkelijkdashboard voor projecten* Geen analytics

Basecamp beoordelingen:

"Basecamp vereist in het begin een beetje leren, niet iedereen zou er in het begin mee overweg kunnen, dus dat zou ik alleen maar vervelend vinden, maar het is geen tegenvaller omdat het echt software is die de moeite waard is om te gebruiken." - G2Crowd "Ik gebruik het vooral om samen te werken aan projecten met leden van mijn team die aan andere vertakkingen werken. We kunnen communiceren en in realtime aan dezelfde Taak werken, waardoor de project samenwerking proces zeer effectief." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Prijzen Basecamp:

Vanaf $99/maand Vergelijk Basecamp en ClickUp en leer meer over de top Basecamp alternatieven .

11. Celoxis

Via Celoxis Dit is een van de meest vergelijkbare tools met Microsoft Project. U kunt uw projectfinanciën bijhouden, risico's identificeren, aangepaste workflows instellen en samenwerking vergemakkelijken met projectbestanden en opmerkingen zoals de andere platformen voor projectmanagement.

Als je Microsoft Project van je af wilt schudden, maar iets nodig hebt dat technisch vergelijkbaar is, dan is Celoxis misschien het programma voor jou. Ze bieden ook lokale, on-premise oplossingen als je dat liever hebt, maar wij zouden kiezen voor hun cloud-gebaseerde, eenvoudige software voor projectmanagement.

Celoxis voors:

Automatischproject planning functie

Zeer aanpasbaar

Goede hulpmiddelen voor projectmanagement

Houdt de statussen van projecten bij

Celoxis nadelen:

Geen telefonische ondersteuning

Slechts één type betaald abonnement

Geen iPhone of Google app

UI heeft verbeteringen nodig voor betere gebruikerservaring

Celoxis beoordelingen:

"Ik beheer op elk moment 20-25 projecten, dus het bijhouden van tijd en projectmanagement is een beetje moeilijk. Celoxis maakt het makkelijker voor mij om dit efficiënt te doen, zonder dat het te veel tijd van het 'echte werk' in beslag neemt." - G2 menigte "Onze algemene ervaring met Celoxis is positief. De tool heeft ons geholpen al onze projecten bij te houden en samen te werken binnen het team. De prijs en waarde is uitzonderlijk, vooral voor een klein team als wij. We gebruiken niet veel van het resource management of andere functies van de tool, alleen het bijhouden van onze projecten op een strikte tijdlijn en het bijhouden van inspanningen voor verschillende activiteiten." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Prijzen van Celoxis:

$25/gebruiker/maand tot $450/gebruiker/eenmalig

12. RaveTree

Via RaveTree Wilt u uw verkoopcontacten beheren met uw Taken?

RaveTree biedt een solide CRM functie naast zijn projectmanagement platform.

RaveTree is een goed alternatief voor ms project met zijn hulpmiddelen en beheerderstools.

RaveTree voordelen:

Zeer intuïtief

Bevat CRM

Portaal voor clienten

RaveTree nadelen:

Geen Gantt grafieken

Geen mobiele iOS of Android app

Duur

RaveTree beoordelingen:

"Ravetree is vrij nieuw, maar voor hoe nieuw het is, werkt het nog steeds geweldig. Er worden wel af en toe veranderingen doorgevoerd, maar het is ook handig dat het voortdurend wordt verbeterd om het gebruiksgemak te vergroten. Het bedrijf is kleiner, maar daardoor is de klantenservice attenter!" - G2Crowd "Over het algemeen vind ik het geweldig. Geen grote klachten. Ik zou zeggen dat het handig zou kunnen zijn om mijn boxen op mijn startpagina te verplaatsen, zodat als ik wil dat mijn aankomende mijlpalen de belangrijkste box is die ik zie, ik het naar die sectie kan verplaatsen. Ik haatte Workamajig, maar het stond die functie toe." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

RaveTree prijzen:

Van $29/gebruiker/maand tot $39/gebruiker/maand

13. Wrike

Via WrikeWrike is voor actieve teams die extra ondersteuning zoeken bij het projectmanagement. Wrike is gebaseerd op zijn toegankelijkheid, wat betekent dat je veel dingen in één weergave kunt zien zonder al te veel extra klikken.

De hiërarchie is goed gedefinieerd. Als je met de muis over een projecttaak beweegt, worden de belangrijke details automatisch opgehaald. Het mist echter meerdere weergaven en geeft de voorkeur aan de lijstweergave en Waterval methodologieën.

Als je team iets nodig heeft dat lijkt op MS Project, maar met minder toeters en bellen, dan is Wrike misschien iets voor jou. Hoewel het geen open-source tool voor projectmanagement is biedt een gratis versie.

Leer meer over wrike gebruiken voor projectmanagement .

Wrike voors:

Taken toewijzen met sleepmenu

Snelle installatie

Tijdsregistratie

Aanpasbaar

Beheer van werk functie zoals het maken van een werkstructuur

Wrike nadelen:

Complex

Slechte interface

Slechte klantenservice

Wrike beoordelingen:

"Wrike is uniek ten opzichte van andere vergelijkbare applicaties omdat het niet alleen een tool voor projectmanagement is. Het functioneert ook als een tool voor werkbeheer, wat net iets anders is." - G2Crowd "Met zijn ijzersterke prestaties op het werk, kon ik geen minpunten opmerken met de app. De prijs is echter vrij hoog. Maar de functies die we krijgen met de aankoop van de app is aan de top, en kan niet ontkennen dat het veel beter is dan andere concurrerende tools voor projectmanagement." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Wrike prijzen:

Free tot $24.80/gebruiker/maand Wrike en ClickUp vergelijken en leer meer over Wrike alternatieven .

14. PlanView

Via Planview PlanView (voorheen Clarizen) is een stevige projecttool die elke serieuze (en gecertificeerde!) projectmanager zou willen overwegen. Deze tool is bedoeld voor project abonnementen en om elk detail in steen te etsen wanneer je het je niet kunt veroorloven het mis te hebben.

PlanView geeft je de mogelijkheid om de scope te bepalen, specificaties op te stellen, tijdsinschattingen te maken, deadlines te plannen en je project van de juiste mensen te voorzien. De technische back-end doet het zware werk, maar de interface is niet baanbrekend.

Als je op zoek bent naar een serieuze technische oplossing (die ook zo aanvoelt), probeer dan PlanView.

PlanView voors:

Geweldige projectplanning met terugkerende taken

Portfoliobeheer en meerdere projecten

Ingebouwde capaciteit, middelentoewijzingenmiddelenbeheer* Tijdlijnen van projecten voor beter projectmanagement

PlanView tegens:

Onhandige interface

Biedt niet veel voor Behendig projectmanagement teams zoalsScrumen Kanban * Slechte zoekfunctie

PlanView beoordelingen:

"Het moeilijkste deel van de implementatie van Clarizen in mijn omgeving was de eerste configuratie via het Clarizen Beheerdersportaal. In het begin was het nogal overweldigend, maar na wat oefening ben ik beter geworden in het aanbrengen van wijzigingen. Ik hoop binnenkort ook een van de on-site trainingen van Clarizen bij te wonen om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen." - G2Crowd "Het is een verbazingwekkende projecten bijhouden heeft ons geholpen om onze projecten beter bij te houden en vertragingen te voorkomen. Het toevoegen van aantekeningen of opmerkingen bij taken en projecten helpt bij het vinden van problemen en helpt ons de kwaliteit te verhogen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

PlanView prijzen:

Neem contact op met Verkoop Clarizen en ClickUp vergelijken .

15. Jira

Via JiraJira is een Microsoft Project-alternatief als je een softwareontwikkelings-, productmanagement- of QA-team hebt. Net als Microsoft Project is Jira echter uitgegroeid tot een oud en verouderd platform.

Het is een moeilijk te gebruiken tool, tenzij je diep in het ontwikkelingsproces zit. Het heeft veel integraties, problemen bijhouden en functies voor het bijhouden van bugs . Voor andere teams is het geen waardevol hulpmiddel.

Leer meer over het gebruik van Jira voor projectmanagement .

Jira voors:

Aanpasbare

Veel integraties zoals Dropbox

Notificaties in tekst en e-mail

Probleemwaarschuwingen

Jira nadelen:

Uiterst ingewikkeld

Moeilijke installatie

Gedateerd

Jira beoordelingen:

"Over het algemeen is het een uitstekend hulpmiddel om het werk van teams te controleren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Het voordeel is ook het nadeel van deze software. Het is niet omdat je er van alles mee KAN doen dat het gemakkelijk, efficiënt of intuïtief is. Je kunt Jira gemakkelijk kwijtraken omdat er zoveel functies, menu's, opties, tabbladen, balken en vensters zijn - waarvan er veel er hetzelfde uitzien maar niet hetzelfde werken. Je weet nooit of iets simpels als het kopiëren en plakken van problemen werkt zoals je verwacht (zoals CTRL+C, CTRL+V), of dat je verschillende vensters met miljoenen verschillende opties moet openen om het te doen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Jira prijzen:

Free tot $14/gebruiker per maand Vergelijk JIRA en ClickUp en leer over de top Jira alternatieven .

16. Trello

Via Trello Nu iets heel anders.

In plaats van veel lijsten te gebruiken om projecten te beheren, kun je overstappen op kaarten en een Kanban-bord voor uw Taakbeheer. Het systeem, populair geworden door de Japanse productie, is een eigen leven gaan leiden, voornamelijk door de invloed van Trello.

Naast het creëren van meerdere Taken is het ook populair geworden als opslagplaats voor projectgegevens. De functies voor openbaar delen hebben er ook toe bijgedragen dat het een productiviteitssuite leider met teams, hobbyisten en vrienden.

Trello professionals:

Gemakkelijk inwerken

Gemakkelijk om taken toe te wijzen en voortgang bij te houden

Eenvoudiger in gebruik dan de meeste andere

Mogelijkheden om in realtime samen te werken met teams

Trello nadelen:

Geen Gantt grafiek

Geen kalender

Geen functie voor Sprint

Integraties alleen beschikbaar op het betaalde abonnement

Geen eigen documenten

Trello beoordelingen:

"De interface is een beetje basic, ik kan ook zeggen dat de zoekmachine niet efficiënt is omdat het niet vindt wat ik zoek, bovendien is de gratis versie erg limiet." - G2Crowd "Een geweldig hulpmiddel voor productbeheer voor coördinatie. Het kostte me wat tijd om te wennen aan alles wat het kon doen en hoe ik het wilde gebruiken, maar nu geniet ik er echt van. Het beste deel is de gratis optie om het te gebruiken (dat is wat ik gebruik) en het werkt goed voor mijn behoeften." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

Trello prijzen:

Free tot $17,50/gebruiker/maand (betaalde versie begint vanaf $9,99 terwijl het Enterprise-abonnement begint vanaf $17,50) ClickUp vergelijken met Trello en Asana en leer meer over deze Trello alternatieven .

Vind het beste Microsoft Project-alternatief voor je team

Er is geen eenvoudige manier voor teams om effectief samen te werken, er zijn niet veel tutorials en het functioneert op een blokkerige manier, ongeveer zoals Excel sjablonen voor projecten . Dit is natuurlijk niet de meest aantrekkelijke tool als er zoveel geweldige cloud-gebaseerde software voor projectmanagement beschikbaar is.

Als je hele team wanhopig iets nodig heeft dat de hele organisatie kan gebruiken, is het tijd om Microsoft Project te dumpen voor een nieuwe, collaboratieve oplossing voor projectmanagement. Je krijgt meer werk Klaar en knelpunten zonder gezicht. Aanmelden bij ClickUp en til uw projectmanagement vandaag nog naar een hoger niveau.