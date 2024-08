Wat zijn afhankelijkheden in een planningstabel? (Ultieme gids)

Afhankelijkheid is overal.

Het is menselijk om afhankelijk te zijn van andere dingen of mensen.

Zoals afhankelijk zijn van je ochtendkoffie ☕ om functioneel te worden.

Op dezelfde manier, projecten en taken hebben ook hun eigen afhankelijkheid. Ze helpen je om de relatie tussen activiteiten te definiëren zodat je ze in de juiste bestelling kunt uitvoeren.

maar wat zijn_ Ganttgrafiek _afhankelijkheden en hoe kun je ze gebruiken?

In dit artikel leren we meer over afhankelijkheid van Gantt grafieken en hun verschillende soorten. We laten je ook het volgende zien hoe je afhankelijkheid in een Gantt-diagram kunt beheren met behulp van een geweldig hulpmiddel voor productiviteit .

Laten we aan de slag gaan.

Wat zijn afhankelijkheid van een Gantt Grafiek?

Relationships zijn relaties tussen twee taken of activiteiten, waarbij de voltooiing (of start) van de ene taak afhankelijk is van de voltooiing (of start) van een andere.

Gewoonlijk worden afhankelijkheid van taken weergegeven op een Gantt grafiek wat een soort balk is grafiek gebruikt in projectmanagement .

Maar naast afhankelijkheid kun je met een Gantt grafiek ook de afhankelijkheid visualiseren:

Belangrijke taken in het project

Project planning oftijdlijn Project mijlpalen Voortgang project

Albert Ho, projectmanager van het William Osler Gezondheidssysteem en oprichter van Helden van de Gezondheidszorg zegt: "Gantt grafieken zijn een sleutel artefact bij het communiceren met Project Sponsors en leden van het team van het project."

Bekijk onze_ simple Gantt chart guide voor meer informatie.

4 Soorten Afhankelijkheid Gebruikt In Gantt Grafiek

Over het algemeen zijn er vier soorten afhankelijkheden die je kunt gebruiken om een relatie tussen taken te identificeren:

1. Finish to start (FS)

De FS afhankelijkheid is de meest natuurlijke.

Hier kan de opvolgende Taak pas beginnen als de voorgaande Voltooid is.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u renoveert je huis. Je moet eerst een ontwerp maken (taak A), anders kun je niet beginnen met renoveren (taak B).

2. Afwerking tot afwerking (FF)

In dit type afhankelijkheid of taakkoppeling kan de opvolgende taak niet afsluiten tenzij de voorgaande taak ook is voltooid.

Bijvoorbeeld, je kunt de loodgieters en timmerlieden (taak B) niet betalen tenzij ze hun taak voltooien die in het contract staat vermeld (taak A).

3. Begin tot einde (SF)

Deze afhankelijkheid is zeldzaam.

Hier kun je de opvolgende taak niet voltooien tenzij de voorafgaande taak is begonnen. De opvolgende taak kan echter op elk moment Voltooid worden nadat de voorafgaande taak is begonnen.

Bijvoorbeeld, je kunt je nieuwe meubels (taak B) niet afronden voordat de renovatie (taak A) is begonnen. Zodra je klaar bent met renoveren, kun je de tijd nemen om de nieuwe meubels te verhuizen.

4. Beginnen met beginnen (SS)

In deze afhankelijkheid kan de opvolgende Taak pas beginnen nadat de voorgaande Taak is begonnen.

Bijvoorbeeld, je kunt pas beginnen met het plakken van het behang (taak B) nadat je bent begonnen met het aanbrengen van de lijm op de muur (taak A).

Voorlopen en achterblijven

Lead time en lag time zijn belangrijke termen als het gaat om afhankelijkheid.

Lead time is de hoeveelheid tijd die je kan starten met een opvolgende taak voordat je de voorgaande taak voltooit.

Lagetijd is de tijd die u nodig hebt na het voltooien van de vorige taak voordat u de volgende taak start. In ClickUp wordt dit de Slack Time genoemd.

Jon M. Quigley, PMP en CTFL gecertificeerd projectmanager bij TE Verbinding en hoofdsom van Waarde transformeren, LLC laat zien hoe lead- en lagetijden kunnen worden gebruikt om de totale duur van de planning te verkorten.

Als u bijvoorbeeld een nieuwe Taak kunt starten voordat de vorige Taak klaar is, kunt u een lead Time aan de nieuwe taak zodat de totale projecttijd korter wordt.

Bron: Jon M. Quigley, PMP

Het kan ook zijn dat de volgende Taak meerdere dagen in beslag neemt. In dat geval moet je een vertragingstijd toevoegen ( Slack Tijd in ClickUp ).

Bron: Quigley

Hoe instellingen en afhankelijkheid bijhouden?

u begrijpt nu de verschillende afhankelijkheden, maar hoe stelt u ze in en hoe houdt u ze bij?

We hebben de juiste tool voor je.

Zeg hallo tegen ClickUp , een van 's werelds met de hoogste beoordeling platformen voor projectmanagement!

ClickUp biedt u drie verschillende soorten afhankelijkheid van taken:

Wachten op

Blokkeren

Gekoppeld aan

En maak je geen zorgen.

Ze zijn veel eenvoudiger dan uit te zoeken welke afhankelijkheid FF, SF, SS, enz. is.

Laten we eens kijken hoe.

Als een taak vóór een andere taak moet voltooien, stel deze dan in als wacht op afhankelijkheid.

Bijvoorbeeld, je moet een mijlpaal toevoegen aan je tijdlijn van een project . Dus stel het in als wachtend op. Voeg taken zoals goedkeuring van het marketingteam of belanghebbenden toe als de taken waarop het wacht.

Als een taak Voltooid moet worden om andere taken te laten beginnen, stel deze dan in als blokkerende afhankelijkheid. Bijvoorbeeld, tenzij de tijdlijn van het project Voltooid is, kan het project niet beginnen. Je kunt dus meerdere taken toevoegen die de tijdlijn van het project blokkeren.

Bovendien werkt de afhankelijkheidlink to het beste als verschillende taken niet precies van elkaar afhankelijk zijn, maar wel aan elkaar gerelateerd zijn.

En als bonus is er geen manier om je samenwerking te verknoeien, dankzij de onvolledige waarschuwing . Deze waarschuwing wordt getriggerd wanneer iemand een taak met een afhankelijkheid probeert te sluiten.

Laten we nu eens kijken hoe eenvoudig het beheren van afhankelijkheid van Gantt grafieken kan zijn in ClickUp.

Bonus: Leg relaties tussen taken met bi-directionele koppeling !

Hoe afhankelijkheid beheren in een grafiek?

Het internet kan je vertellen dat je een sjabloon voor een Gantt-diagram moet gebruiken of er zelf een moet maken in Microsoft Excel of Woord .

Dit is hoe je die situatie moet aanpakken:

hier is waarom:_

Als je niet wegloopt van zulke suggesties, kun je eindigen met veel tijd en moeite spenderen te doen wat ClickUp kan doen met slechts een paar klikken.

Laten we eens kijken hoe u deze krachtige software voor projectmanagement om afhankelijkheid van Gantt grafieken te beheren.

Stap 1: Maak een Gantt grafiek Een Gantt-diagram met afhankelijkheid maken is nog nooit zo eenvoudig geweest.

In ClickUp duurt het slechts drie klikken om dit te doen.

Klik op + in eenMap, lijstofRuimte* Gantt weergave selecteren

Geef het een naam

En dat is het. Je hebt met succes een Gantt grafiek gemaakt.

Nadat u uw Gantt-diagram hebt gemaakt, kunt u selecteren welke gegevens u wilt weergeven in de taakbalk aan de zijkant van het diagram.

Kies uw taken uit Lijsten, Ruimtes of Mappen om ze aan de grafiek toe te voegen.

Je kunt ook aan de slag met kant-en-klare sjablonen voor Gantt-diagrammen: Sjablonen voor gantt-diagrammen voor business-abonnementen en leer alles over projectmanagement met Gantt grafieken in onze brochure Ganttgrafiek projectmanagement gids .

Drag And Drop Your Way To Project Planning

De afhankelijkheid van gantt grafieken is ingenieus.

Je kunt ze direct vanuit de grafiek instellen, bijhouden, herschikken en visualiseren.

Maar alleen als je de juiste tool voor projectmanagement ervoor.

Een Excel sjabloon laat je niet gemakkelijk dingen verplaatsen met formules.

En gratis online sjablonen voor gantt grafieken zijn niet erg flexibel.

De enige tool die je flexibiliteit, deelbaarheid, veiligheid en aanpassingen biedt, is ClickUp.

Deze krachtige tool voor productiviteit en Software voor gantt grafieken waarmee je taken instelling de duur van de Taak entoegewezen personen , projecten abonneren en nog veel meer. En niet te vergeten, u kunt een Gantt grafiek maken voor meerdere projecten in ClickUp met slechts drie klikken.

Rest ons alleen nog te zeggen: Reken op ClickUp om uw afhankelijkheid gratis en betrouwbaar te beheren, zodat u zich weer kunt bezighouden met dat kopje koffie waar u 's ochtends van afhankelijk bent!