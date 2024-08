Excel gebruiken voor projectbeheer

Wil je meer weten over projecten beheren _met Excel?

of ben je op zoek naar een handige Excel projectbeheer _template?

U bent hier op de juiste plaats! Microsoft Excel is een ongelooflijk veelzijdige tool die je voor een aantal verschillende taken kunt gebruiken. Het is echter niet zonder nadelen.

In dit artikel bespreken we het gebruik van Excel voor projectbeheer en geven we je een aantal handige Excel-sjablonen voor projectbeheer om meteen te gebruiken.

Laten we beginnen.

Is Excel Projectmanagement nuttig?

Microsoft Excel is een handig hulpmiddel dat veel verschillende dingen kan doen om jou en je projectteam te helpen. En op goede dagen kan Excel functioneren als een basis hulpmiddel voor projectbeheer.

Dit is wat het je kan bieden:

1. Gedetailleerde spreadsheets dit is de meest voor de hand liggende reden om Excel te gebruiken._

Excel is geweldig voor het maken van gedetailleerde spreadsheets met massa's projectgegevens. Categoriseer informatie gemakkelijk, markeer belangrijke secties en maak zelfs afzonderlijke bladen binnen een spreadsheet.

Excel is bijvoorbeeld perfect voor een lange lijst met prospects om hun gegevens bij te houden.

Je kunt ook een urenstaat in Excel maken om je team verantwoordelijk te houden of uitgaven bijhouden in een budgetsjabloon.

Als het op gegevensregistratie aankomt, is Excel nog steeds een van de beste tools in de sector!

2. Voorwaardelijke opmaak

Een andere geweldige Excel-functie is voorwaardelijke opmaak.

Je kunt eenvoudige projectgegevens omzetten in krachtige inzichten.

Er zijn talloze Excel-formules die je kunt gebruiken om het vastleggen van gegevens te automatiseren en gedetailleerde berekeningen te maken. Met de juiste formule kun je binnen enkele seconden grote hoeveelheden gegevens ordenen.

vaarwel met die ingewikkelde wetenschappelijke rekenmachine!

Excel kan bijvoorbeeld je projectbudget beheren of timesheet een fluitje van een cent met zijn geavanceerde wiskundige formules.

Het enige probleem met voorwaardelijke opmaak is dat het even wennen is .

3. Gegevensopslag en -herstel

Excel kan alle projectgerelateerde gegevens aan.

Van je projectbudget tot je tijdlijn, je kunt het opslaan in Excel zonder je zorgen te maken dat je het kwijtraakt.

Bovendien heeft Excel, net als de meeste andere Microsoft-tools, een ingebouwde back-upfunctie voor gegevens. Dus als je tijdlijngegevens bijvoorbeeld per ongeluk worden verwijderd, kun je ze altijd herstellen!

10 Excel Projectmanagementsjablonen en gebruikssituaties

Excel is zo'n beetje de Superman van basis projectmanagement, krachtig genoeg om de meeste taken op zich te nemen waarmee je anders handmatig zou moeten worstelen.

Hier zijn enkele voorbeelden van Excel projectmanagementsjablonen en gebruiksscenario's:

1. Excel Gantt-diagram sjabloon

Je hersenen reageren beter op visuele stimuli en een Gantt-diagram is niets anders dan dat !

Het geeft je in één keer een compleet overzicht van een project.

Met een Ganttabel projectsjabloon kun je gemakkelijk het verloop van een project in kaart brengen.

Gebruik het om alle mijlpalen van een project bij te houden, afhankelijkheden en projecttaken die overblijven voor je einddata.

Deze sjabloon downloaden

2. Excel Project tijdlijn sjabloon

Zodra het project begint, denkt iedereen alleen nog maar aan deadlines.

Maar hoe houd je ze bij?

Een project tijdlijnsjabloon is vergelijkbaar met een project mijlpalen blad .

Gebruik het om de voortgang van een project bij te houden naarmate het project vordert. Met een nauwkeurige projecttijdlijn weet u in welk stadium een projectplan altijd binnen is.

Deze sjabloon downloaden

3. Excel Takenlijst of project tracker sjabloon

je gaat geen boodschappen doen zonder boodschappenlijstje

Waarom dan ook geen takenlijst _ voor je project?

Een takenlijst geeft je een lijst van te voltooien deliverables, samen met hun deadlines.

Gebruik deze sjabloon voor het bijhouden van taken om de Work Breakdown Structure (WBS) en projectfasen naar de planning van uw project bij te houden .

Maar wat is WBS eigenlijk? Check out this gedetailleerde uitsplitsing van een project scope document om meer te weten te komen over je WBS.

Deze sjabloon downloaden

4. Excel sjabloon voor bijhouden van meerdere projecten

Deze meervoudige sjabloon voor projecttracering in Excel kun je een overzicht krijgen van alle lopende projecten.

Super handig om de projecten van een bedrijf te beheren project portfolio of implementeren projectmanagement van uw organisatie_ !

U kunt alle gegevens van het project invoeren in het gegevensblad en de algemene voortgang bekijken van het projectplan in een dashboard. Bovendien kun je filteren op individuele kolommen en alle taken in een Gantt-diagram bekijken.

Deze sjabloon downloaden

5. Excel SWOT-analysesjabloon

Eenvoudige voors en tegens lijsten kunnen je helpen beslissen over je volgende vakantie.

Maar voor projectmanagement is meer nodig.

in projectmanagement moet je dingen SWOT-en!

A Sjabloon voor SWOT-analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) wordt gebruikt voor het bijhouden van de sterke en zwakke punten van een project bij het evalueren van je projectplan.

Nadat je deze analyse hebt uitgevoerd, herformuleer je je projectactiviteiten, projectfasen en deliverables om ze af te stemmen op je bevindingen.

Deze sjabloon downloaden

6. Excel Projectbegroting Sjablonen

Deze sjabloon projectbegroting specificeert je WBS. Je kunt de verwachte kosten van elke taak invoeren, afhankelijk van de kolom waarin de taak past.

Met deze sjabloon kun je arbeid, materialen en vaste kosten bijhouden, maar ook de werkelijke uitgaven.

Wanneer de werkelijke kosten worden gemaakt, laten de handige formules van deze sjabloon je weten of je boven of onder budget zit.

Deze sjabloon downloaden

7. Excel sjabloon voor kosten-batenanalyse

De kosten-baten management sjabloon hiermee kun je het succes van een project inschatten voordat je eraan begint. Want als iets meer kost dan het oplevert, is het al een verlies.

Onthoud dat een kosten-batenanalyse niet voor alle projecten nodig is softwareontwikkeling tprojecten.

Het heeft echter wel toepassingen in sommige industrieën die gebruik maken van Agile projectmanagement . Bovendien is deze grafiek in Excel belangrijk voor senior leiders die verantwoordelijk zijn voor projectrekeningen en -budgetten.

Bereken de waarde van de deliverables van een project versus het projectbudget en gebruik deze projectinformatie om een kosteneffectieve planning te maken Work Breakdown Structure ( WBS ) met de juiste projectfasen.

Deze sjabloon downloaden

8. Excel sjabloon voor Agile projectplanning

wil je afscheid nemen van traditionele projectmanagementmethoden zoals Waterval en voer de Agile realm?

Goed voor jou. Je staat op het punt om betere resultaten te leveren, sneller.

En is dat niet wat elke projectplanner wil?

Maar dat kan alleen als je het doet met een projectmanagementtool die de wendbaarheid van je team ondersteunt en verbetert gedurende de hele projectlevenscyclus.

Hoewel we nooit zouden aanraden om het met Excel te doen, kan de juiste sjabloon je misschien wel helpen.

Inhalen_ Agile projectbeheer en Agile softwareontwikkeling .

Deze sjabloon downloaden

9. Excel Burnup grafiek sjabloon

In een Agile project , a brandgrafiek is een essentieel onderdeel van je arsenaal.

Het helpt je om bij te houden wat je allemaal hebt bereikt in elke sprint en houdt je ruim binnen de projectomvang .

Maar het zit zo.

Het opstellen van een burnup grafiek vereist zorgvuldige berekeningen over elk aspect van je sprint.

Je kunt dus beginnen met elke dag wat tijd opzij te zetten om met cijfers bezig te zijn.

Of je kunt een eenvoudig opbrandsjabloon voor Excel downloaden.

Download deze sjabloon

10. Excel Werkstroom Sjabloon

Deze ClickUp Projectbeheersjabloon is een geweldige manier om snel aan de slag te gaan met uw projecten en taken. Door de vooraf gemaakte sjablonen te volgen, kunt u uw proces stroomlijnen en ervoor zorgen dat al uw taken op een efficiënte manier worden georganiseerd en bijgehouden. De sjabloon bevat stappen voor het maken van een projectplan, het toewijzen van taken, het bijhouden van de voortgang, het bewaken van deadlines en meer.

De sjabloon bevat ook handige weergaven zoals een Board View, Gantt Chart en List View. Alle onderdelen zijn eenvoudig aan te passen, zodat je het projectmanagementsysteem kunt afstemmen op jouw behoeften. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Agile Projectmanagement Sjabloon

De ClickUp Agile Projectmanagement Sjabloon is de perfecte keuze voor iedereen die agile projecten efficiënt wil beheren. Het omvat alle aspecten van projectmanagement, van sprintplanning en story mapping tot het creëren van user stories en het bijhouden van de voortgang van taken. Deze sjabloon stroomlijnt niet alleen je workflow, maar helpt je ook om verzoeken duidelijk te prioriteren, sprints in meerdere weergaven te organiseren en naadloos samen te werken met teamleden en belanghebbenden! Deze sjabloon downloaden Gerelateerde Excel-tools:

Loskomen van Excel Projectbeheer

Excel heeft veel toepassingen, projectbeheer niet iets wat het erg goed doet.

Zelfs met Excel-sjablonen zul je nog steeds moeite hebben om je projecten in Excel te beheren.

Hoewel er veel Excel alternatieven om te overwegen, zou de slimmere keuze zijn om in plaats daarvan een gespecialiseerde tool voor taakbeheer zoals ClickUp te gebruiken.

Dat komt omdat ClickUp een tool is die is ontworpen voor projectbeheer. De functies zijn ontworpen om u te helpen uw projecten efficiënter te beheren tegen een zeer vriendelijke prijs!

Dus waarom niet clickUp gratis proberen en het zelf ervaren?