Een formulier maken in Excel (2025 Gids)

Laten we zeggen dat je een bedrijf in hete saus hebt.

Met een Excel-formulier voor klantenfeedback weet je hoe lekker 😋 en pittig 🌶️ je saus is. Dat is altijd beter dan mensen individueel vragen, toch?

Dus of je nu klanten wilt enquêteren feedback van klanten verzamelen of gegevens van werknemers verzamelen, kunnen Excel-formulieren handig zijn.

Maar hoe maak je een formulier in? Excel in de eerste plaats?!

In dit artikel leer je hoe je een formulier maakt in Excel.

We bespreken ook de limieten en stellen een alternatieve tool om gemakkelijk formulieren te maken .

maak plaats voor de feedback over hete saus met een snel Excel-formulier!

Wat zijn Excel formulieren?

Een Excel formulier is een hulpmiddel voor gegevensverzameling van Microsoft Excel . Het is eigenlijk een dialoogvenster met velden voor één record.

In elke record kun je maximaal 32 velden invoeren en de kopteksten van de velden in je Excel-werkblad worden de namen van de formulieren.

Wat zijn de voordelen van een Excel formulier voor gegevensinvoer?

Excel is niet gemakkelijk.

De eindeloze cellen maken het moeilijk om te weten waar je welke gegevens moet invoeren.

alsof je probeert te begrijpen wat 'mild' betekent als je alleen maar van pittige sauzen houdt!

Daarom gebruiken mensen Excel formulieren om snel gegevens in de juiste velden in te voeren zonder het hele werkblad op en neer te hoeven scrollen.

Nooit meer rij na rij na rij gegevens invoeren in een Excel-spreadsheet..

Met een Excel formulier voor gegevensinvoer kun je:

Meer gegevens weergeven zonder op en neer te scrollen

Gegevens valideren

De kans op menselijke fouten verkleinen

Klinkt heel nuttig. Laten we dus eens leren hoe je een Excel formulier maakt.

Hoe maak je een formulier in Excel?

Voordat je een formulier maakt in Excel, moet je eerst wat voorbereidend werk doen.

Eerst moet je je kolommen of velden klaar hebben.

Dat zijn je rauwe ingrediënten, zoals chilipepers of gember, klaar voor je saus.

Je moet ook de optie 'Formulier' vinden.

Geen zorgen.

We helpen je een tabel te maken, de optie 'Formulier' te vinden en een Excel-formulier te maken aan de hand van een stap-voor-stap handleiding:

Stap 1: Maak snel een tabel in Excel

Open een Excel-spreadsheet en begin op het eerste tabblad (standaard).

Voor dit formulier ben je de eigenaar van een bedrijf dat hete saus maakt.

En we gaan een klant maken feedback formulier voor uw heerlijke saus.

Hier is een voorbeeld van de kolommen die je kunt toevoegen aan je Excel-werkblad:

Nu moet je de namen van je kolommen omzetten in een tabel.

Selecteer gewoon de kolom kopteksten > klik op Invoegen > Tabellen > Tabel.

Er verschijnt een klein dialoogvenster. Zorg ervoor dat je het selectievakje Mijn tabel heeft koppen aanvinkt.

Klik op OK, en je zou een Excel tabel moeten krijgen zoals in de afbeelding hieronder.

Hier kun je de breedte van de kolom aanpassen aan de gegevens die het veld kan bevatten.

Stap 2: De optie Formulier voor invoer van gegevens toevoegen aan het Excel-lint

Kijk eens goed naar je Excel-werkblad.

Controleer de rij tabbladen en pictogrammen bovenaan het Excel-venster (lint). In geen enkel tabblad van het lint vind je de optie om een formulier voor gegevensinvoer te gebruiken.

Maak je geen zorgen. Het is heel normaal.

Je moet de optie 'formulier' toevoegen aan het Excel-blad ribbon. Nog te doen:

Klik met de rechtermuisknop op een van de bestaande pictogrammen die je ziet in het lint of de werkbalk

Klik op Lint aanpassen .

. Er verschijnt een dialoogvenster Excelopties

Selecteer Alle opdrachten in de vervolgkeuzelijst

Scroll omlaag in de lijst met commando's en selecteer Vorm

Klik nu op Toevoegen

Werkte het? Zo ja, gefeliciteerd!

Als het niet mogelijk was om de knop of optie van het Formulier commando toe te voegen, klik dan op New Tab > Rename > Name it 'Form' >click OK.

Klik vervolgens op New Group > Add.

Zorg ervoor dat de optie Form geselecteerd is wanneer u op Toevoegen klikt.

En dat is het! Je hebt eindelijk Voltooid om het pictogram Form toe te voegen aan het lint.

Om het snel in uw werkmap te openen, klikt u op Snelkoppeling werkbalk in hetzelfde dialoogvenster Excel-opties dat u eerder hebt gebruikt.

Selecteer Form onder Alle opdrachten en klik op Toevoegen. Druk vervolgens op enter.

En voila!

Je ziet de Vorm knop of pictogram verschijnen in het groene gebied bovenaan de Excel-werkmap in de werkbalk Snelle toegang.

Stap 3: formuliergegevens invoeren

Nu kun je op een cel in je tabel klikken en vervolgens op het pictogram Vorm om formuliergegevens in te voeren.

Er opent een dialoogvenster met de namen van de velden en een aantal knoppen, zoals New, Delete, Restore en criteria knop.

Dit is een aangepast formulier voor invoer van gegevens gebaseerd op de velden in onze gegevens.

Voer de gewenste gegevens in de velden in en klik op de knop Nieuw van het formulier.

De gegevens zouden nu in je Excel tabel moeten verschijnen.

Klik op Sluiten om het dialoogvenster te verlaten en je gegevenstabel weer te geven.

Herhaal dit proces tot je alle gewenste gegevens hebt ingevoerd.

Stap 4: Gegevensinvoer beperken op basis van voorwaarden

Als je formulier voor warme saus bepaalde criteria of regels voor het vullen van velden bevat, kan gegevensvalidatie nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat de gegevens van je klanten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorbeeld: je wilt dat het veld voor sausfeedback alleen korte teksten accepteert. Je kunt dus een gegevensvalidatieregel maken die alleen een specifieke tekstlengte toestaat.

Als een klant feedback invoert die langer is dan je wilt, wordt dit niet toegestaan en krijgen ze een fout te zien.

Hier zie je hoe je deze voorwaarden voor de controle van een formulier voor gegevensinvoer kunt instellen:

Selecteer de cel of cellen waar je een gegevensvalidatieregel wilt toevoegen. In dit voorbeeld hebben we cellen geselecteerd onder de feedback kolom ( D2-D5 )

) Klik op het tabblad Gegevens > pictogram Gegevensvalidatie > selecteer Gegevensvalidatie in de vervolgkeuzelijst

Het dialoogvenster Gegevensvalidatie verschijnt. Selecteer onder Instellingen de optie Tekstlengte in het vervolgkeuzemenu Toelaten. Kies vervolgens onder Data de voorwaarde voor tekstlengte en het aantal tekens. Klik op OK om de regels toe te passen

Hier kiezen we de voorwaarde 'minder dan' en stellen we de limiet voor feedbacktekens in op maximaal '10'.

Wanneer u nu de invoer van gegevens gebruikt formulier gebruikt om tekst in te voeren in de feedback kolom en als het geen tekst is van minder dan tien tekens, wordt het niet toegestaan.

Je wordt gewaarschuwd met een geluid en deze foutmelding.

Maar dit is slechts een voorbeeld.

Weerhoud je klanten er niet van om de loftrompet te steken over jouw saus!

Gegevensvalidatie zorgt er alleen voor dat mensen geen verkeerde gegevens in de velden invullen.

Ik bedoel, wat als iemand de feedback 'amazing' invult in het veld 'name'?

Geweldig idee voor een naam, maar geen hulp voor je inspanningen om gegevens te verzamelen! 😜

Stap 5: Begin met het verzamelen van gegevens

U kunt nu gegevens verzamelen met een van deze opties:

Vraag klanten om het formulier in te vullen door het Excel-bestand met hen te delen. Nodig ze uit via hun e-mailadres of kopieer en deel de spreadsheetlink

Stuur een kopie van het formulier als bijlage bij een e-mail

Vul de gegevens zelf in als de klanten u feedback geven

Je vindt al deze deelopties door te klikken op delen in de rechterbovenhoek van je werkblad.

Noot: Dit proces verschilt van het maken van een aangepast formulier met Excel VBA (Visual Basics for Application). Excel VBA is een Microsoft Excel programmeertaal die wordt gebruikt voor het automatiseren van Taken en het uitvoeren van andere functies, zoals het maken van een tekstvak , gebruikersformulier _, enz

het Excel VBA-gebruikersformulier is geen ideale optie omdat het **_nog gecompliceerder is om in te stellen._

3 Beperkingen van het maken van formulieren in Excel

Excel doet het volgende om het maken van formulieren te versnellen invoerproces met behulp van de formulier functie.

Het maakt het echter niet leuk, en dat is een van de limieten.

Hier zijn nog een paar beperkingen die ervoor kunnen zorgen dat je het gebruik van een Excel formulier voor gegevensinvoer wilt heroverwegen:

1. Formule beperkingen

Excel formules hebben de wereld in twee teams verdeeld.

De ene vindt het handig en de andere vindt het onmogelijk.

zoals sommige mensen van hete sauzen houden, terwijl anderen liever iets zoeters hebben

Maar met formulieren kun je niet zomaar een Excel formule invoeren in een veld van een gegevens formulier.

Dat kan gewoon niet.

Waarom zou je Excel dan nog gebruiken?

2. Limiet veld

Het is duidelijk dat er een limiet is aan het aantal velden in een Excel formulier.

wat doe je als je meer dan 32 kolommen (velden) wilt?

Zou het niet eenvoudiger zijn om een tool te hebben die niet zo complex is als MS Excel en die geen velden beperkt?

3. Niet het meest gebruiksvriendelijke formulier

Excel kan voor veel gebruikers moeilijk zijn vanwege de verschillende functies en regels.

Om een formulier te maken in Excel, moet je een functie toevoegen aan de werkbalk.

Waarom verstoppertje spelen, Excel?

Oh, en het is absoluut niet gebruiksvriendelijk voor Mac-gebruikers.

want raad eens?

Het formulier commando bestaat niet eens in de Mac versie! *Scoff

Heb je twijfels over Excel? Hier zijn de_ top Excel alternatieven Het is duidelijk dat je een tool nodig hebt die alle nadelen van Excel formulieren kan compenseren en nog meer kan doen.

Goed nieuws!

We introduceren ClickUp , een van 's werelds met de hoogste beoordeling productiviteitstool gebruikt door teams in kleine en grote bedrijven .

Moeiteloos formulieren maken met ClickUp

ClickUp is de ultieme alles-in-één tool om formulieren te maken.

Wat u zoekt is onze Weergave formulier .

En in tegenstelling tot Excel verbergen we het niet. Omdat we er trots op zijn! 😎

We willen ook dat je het vindt zonder een gids te lezen zoals je net deed.

Om een formulier in ClickUp te maken, moet u in drie eenvoudige stappen een weergave van het formulier toevoegen:

Open een Lijst , Ruimte , of Map van uw keuze

Klik op de knop + en selecteer Form

Geef het een naam en voeg een beschrijving toe

Zorg ervoor dat de naam iets pakkends of toepasselijks is, afhankelijk van het doel van je formulier.

Wat dacht je van 'Vuur kan geen draak doden' als pakkende titel voor een formulier met hete saus?

(Waarschuwing: alleen mensen die van kruiden houden zullen dit snappen 😎)

Laten we nu dit formulier bouwen!

Je vindt een heleboel velden op het linkerpaneel in de weergave van het formulier. Sleep ze naar je formulier en zo voeg je gemakkelijk een veld toe.

staat het veld dat je zoekt niet in het paneel? _ Geen probleem!

Klik gewoon op de titel van het veld om het een andere naam te geven.

Maar wacht, we zijn nog lang niet Klaar om geweldig te zijn.

Wist je dat je ook je bedrijfslogo kunt toevoegen aan de weergave van formulieren?

Nadat je het hebt Voltooid, is het tijd om je formulier te delen.

Zie het pictogram 'Delen' rechtsboven in de weergave van het formulier. Klik erop om de directe link naar je formulier te kopiëren en te delen met wie je maar wilt.

Je kunt het formulier ook in een pagina opnemen via de HTML code in de 'embed code' sectie.

En tot slot zijn we er vrij zeker van dat u geen andere tool nodig hebt als u formulieren van ClickUp hebt.

Maar als u de voorkeur geeft aan andere apps zoals Google Formulieren kan ClickUp ook gemakkelijk met hen integreren. De integratie zet Google Forms antwoorden automatisch om in ClickUp-taak.

**Wat is er nog meer?

ClickUp heeft nog veel meer geweldige functies in petto.

Hier is een voorproefje van enkele van de vele functies die ClickUp te bieden heeft:

Taken weergeven in een spreadsheet format met de Tabel weergave Taken en herinneringen maken zonder internet met offline modus Wijs een enkele Taak toe aan meerdere toegewezen personen Werkstromen maken met aangepaste statussen Instellen herinneringen zodat u geen belangrijke Taken mist

Deel al uw weergaven met iedereen die openbaar deel Integreer met al uw favoriete tools, waaronder Trello , Microsoft Teams , Google Drive enz.

Importeer een Excel-bestand in ClickUp door het op te slaan als een CSV Taak duur bijhouden met behulp van de ingebouwde stopwatch ### Excel of ClickUp: Wat is hot? 🔥



Een Excel-formulier is minder een maker van formulieren en meer een eenvoudige toepassing voor invoer van gegevens.

Het kan je helpen om fouten te vermijden als de invoer van gegevens deel uitmaakt van je dagelijkse werk.

Maar als het aankomt op het maken van formulieren, lijkt Excel niet ideaal.

Probeer in plaats daarvan ClickUp. Het is een krachtig tool voor projectmanagement waarmee u aangepaste formulieren kunt maken met een eenvoudige drag-and-drop functie.

Als je nog meer wilt doen, heeft ClickUp een lange lijst met functies, waaronder Mindmaps , Werklastweergave , Kladblok , prioriteiten en meer.

Je hoeft het platform dus nergens voor te verlaten. Bespaar je kostbare tijd, mensen! ClickUp gratis gebruiken en maak gloeiend hete formulieren die niemand kan weerstaan! 🌶️